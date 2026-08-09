Phân tích kỹ thuật Bless (BLESS) hôm nay Trang Phân tích Bless cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của BLESS. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích Bless bên dưới. Đăng ký

Biến động giá Bless (BLESS) Giá hiện tại 24 giờ 7 ngày 30 ngày 90 ngày $0.013497 -- -7.76% +72.41% +98.42%

Chỉ báo kỹ thuật Bless

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Bless trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

1 phút 5 phút 15 phút 30 phút 1 giờ 4 giờ 8 giờ 1 ngày 1 tuần Bán mạnh Bán Trung lập Mua Mua mạnh Mua Bán 9 Trung lập 0 Mua 17 Đường trung bình động : Mua mạnh Bán 0 Trung lập 0 Mua 14 Chỉ báo kỹ thuật : Bán Bán 9 Trung lập 0 Mua 3 Điểm xoay Đường trung bình động Chỉ báo kỹ thuật Tên Cổ điển Fibonacci R3 0.013614 0.013524 R2 0.013524 0.013467 R1 0.013465 0.013432 PP 0.013375 0.013375 S1 0.013316 0.013318 S2 0.013226 0.013283 S3 0.013167 0.013226

Tín hiệu thị trường Bless Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại -0.24M $1.86 M $2.10 M Lệnh mua đang chờ (USDT) Lệnh bán đang chờ (USDT) Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày 1.15M Hoạt động mua trong 3 ngày $85.98 M Hoạt động bán trong 3 ngày $84.83 M Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày 1.41M Hoạt động mua trong 7 ngày $244.79 M Hoạt động bán trong 7 ngày $243.37 M Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư. Dòng vốn Bless Dòng tiền ròng vào Giá BLESSUSDT Lịch sử Dòng tiền ròng vào Giá 2026-08-09 -$0.04 M 0.01 2026-08-08 $0.01 M 0.01 2026-08-07 -$0.09 M 0.01 2026-08-06 -$0.02 M 0.02 2026-08-05 $0.05 M 0.02 Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Giao dịch thị trường Bless (BLESS) trên MEXC Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Bless theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp. Cặp giao dịch Giá Biến động 24 giờ Khối lượng 24 giờ BLESS / USDT $0.0135 $0.0135 $0.0135 -4.01% 66.02M (USDT) Giao dịch ngay