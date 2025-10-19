BLACKHOLE (BLACK) là gì

Blackhole là một DEX thế hệ mới trên Avalanche C-Chain. Blackhole là một DEX thế hệ mới trên Avalanche C-Chain.

BLACKHOLE đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư BLACKHOLE một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.



- Kiểm tra khả năng stake BLACK để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.

- Đọc đánh giá và phân tích về BLACKHOLE trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch BLACKHOLE trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá BLACKHOLE (USD)

BLACKHOLE (BLACK) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản BLACKHOLE (BLACK) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho BLACKHOLE.

Tokenomics của BLACKHOLE (BLACK)

Hiểu rõ tokenomics của BLACKHOLE (BLACK) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token BLACK ngay!

Cách mua BLACKHOLE (BLACK)

BLACK/Tiền tệ địa phương

Trải nghiệm Công cụ chuyển đổi

Nguồn BLACKHOLE

Để hiểu thêm về BLACKHOLE, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về BLACKHOLE Hôm nay giá của BLACKHOLE (BLACK) là bao nhiêu? Giá BLACK theo thời gian thực bằng USD là 0.1506 USD , được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất. Giá hiện tại của BLACK sang USD là bao nhiêu? $ 0.1506 . Truy cập Giá hiện tại của BLACK sang USD là. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác. Vốn hoá thị trường của BLACKHOLE là bao nhiêu? Vốn hoá thị trường của BLACK là $ 0.00 USD . Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token. Nguồn cung lưu hành của BLACK là bao nhiêu? Nguồn cung lưu hành của BLACK là 0.00 USD . Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BLACK là bao nhiêu? BLACK đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 1.542695123942573 USD . Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của BLACK là bao nhiêu? BLACK từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.13900268936037719 USD . Khối lượng giao dịch của BLACK là bao nhiêu? Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của BLACK là $ 56.97K USD . BLACK có tăng giá trong năm nay không? BLACK có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá BLACK để xem phân tích chi tiết hơn.

Cập nhập quan trọng về ngành BLACKHOLE (BLACK)

Thời gian (UTC+8) Loại Thông tin 10-18 16:36:53 Xu hướng ngành tiền mã hóa Chỉ số Fear & Greed của tiền mã hóa hiện tại ở mức 23, vẫn trong vùng cực kỳ sợ hãi 10-18 09:33:00 Xu hướng ngành tiền mã hóa Khối lượng thanh lý toàn cầu trong 24h tăng lên 1,02 tỷ USD, Bitcoin chạm mức giá thấp nhất kể từ đầu tháng 7 10-17 19:52:08 Xu hướng ngành tiền mã hóa Nhu cầu tránh rủi ro toàn cầu tăng mạnh do vấn đề nợ xấu tại hai ngân hàng Hoa Kỳ 10-17 14:38:57 Xu hướng ngành tiền mã hóa Cổ phiếu tiền mã hoá Mỹ giảm rộng rãi, MSTR giảm 4,35%, cổ phiếu kho bạc SOL HSDT giảm 36,49% 10-17 08:10:00 Xu hướng ngành tiền mã hóa Lợi nhuận tháng 10 của Bitcoin năm nay tạm thời được báo cáo ở mức -4,74%, trong khi lợi nhuận trung bình lịch sử trước đây là 21,89% 10-17 04:42:12 Xu hướng ngành tiền mã hóa Trong 24 giờ qua, thanh lý toàn cầu đã vượt quá 500 triệu USD, chủ yếu là các vị thế Long

