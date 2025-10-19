Giá BLACKHOLE theo thời gian thực hôm nay là 0.1506 USD. Theo dõi cập nhật giá BLACK sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá BLACK dễ dàng ngay trên MEXC.Giá BLACKHOLE theo thời gian thực hôm nay là 0.1506 USD. Theo dõi cập nhật giá BLACK sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá BLACK dễ dàng ngay trên MEXC.

Giá BLACKHOLE(BLACK)

Giá theo thời gian thực 1 BLACK sang USD

$0.1506
+2.51%1D
USD
Biểu đồ giá BLACKHOLE (BLACK) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-19 21:24:57 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của BLACKHOLE (BLACK)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.1414
Thấp nhất 24H
$ 0.1576
Cao nhất 24H

$ 0.1414
$ 0.1576
$ 1.542695123942573
$ 0.13900268936037719
-0.07%

+2.51%

-15.92%

-15.92%

Giá thời gian thực của BLACKHOLE (BLACK) là $ 0.1506. Trong 24 giờ qua, BLACK được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.1414 và cao nhất là $ 0.1576, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BLACK là $ 1.542695123942573, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.13900268936037719.

Về hiệu suất ngắn hạn, BLACK đã biến động -0.07% trong 1 giờ qua, +2.51% trong 24 giờ và -15.92% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường BLACKHOLE (BLACK)

No.3721

$ 0.00
$ 56.97K
$ 17.18M
0.00
114,083,333
AVAX_CCHAIN

Vốn hoá thị trường hiện tại của BLACKHOLE là $ 0.00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 56.97K. Nguồn cung lưu hành của BLACK là 0.00, với tổng nguồn cung là 114083333. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 17.18M.

Lịch sử giá theo USD của BLACKHOLE (BLACK)

Theo dõi biến động giá của BLACKHOLE trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.003688+2.51%
30 ngày$ -0.1848-55.10%
60 ngày$ -0.1643-52.18%
90 ngày$ -1.1414-88.35%
Biến động giá BLACKHOLE hôm nay

Hôm nay, BLACK đã biến động $ +0.003688 (+2.51%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá BLACKHOLE trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.1848 (-55.10%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá BLACKHOLE trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, BLACK đã biến động $ -0.1643 (-52.18%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá BLACKHOLE trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -1.1414 (-88.35%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của BLACKHOLE (BLACK)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá BLACKHOLE.

BLACKHOLE (BLACK) là gì

Blackhole là một DEX thế hệ mới trên Avalanche C-Chain.

BLACKHOLE đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư BLACKHOLE một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake BLACK để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về BLACKHOLE trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch BLACKHOLE trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá BLACKHOLE (USD)

BLACKHOLE (BLACK) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản BLACKHOLE (BLACK) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho BLACKHOLE.

Xem ngay dự đoán giá BLACKHOLE!

Tokenomics của BLACKHOLE (BLACK)

Hiểu rõ tokenomics của BLACKHOLE (BLACK) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token BLACK ngay!

Cách mua BLACKHOLE (BLACK)

Bạn đang tìm cách mua BLACKHOLE? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua BLACKHOLE trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

BLACK/Tiền tệ địa phương

1 BLACKHOLE (BLACK) sang VND
3,963.039
1 BLACKHOLE (BLACK) sang AUD
A$0.230418
1 BLACKHOLE (BLACK) sang GBP
0.111444
1 BLACKHOLE (BLACK) sang EUR
0.12801
1 BLACKHOLE (BLACK) sang USD
$0.1506
1 BLACKHOLE (BLACK) sang MYR
RM0.635532
1 BLACKHOLE (BLACK) sang TRY
6.305622
1 BLACKHOLE (BLACK) sang JPY
¥22.59
1 BLACKHOLE (BLACK) sang ARS
ARS$212.410758
1 BLACKHOLE (BLACK) sang RUB
12.261852
1 BLACKHOLE (BLACK) sang INR
13.255812
1 BLACKHOLE (BLACK) sang IDR
Rp2,509.998996
1 BLACKHOLE (BLACK) sang PHP
8.752872
1 BLACKHOLE (BLACK) sang EGP
￡E.7.155006
1 BLACKHOLE (BLACK) sang BRL
R$0.81324
1 BLACKHOLE (BLACK) sang CAD
C$0.21084
1 BLACKHOLE (BLACK) sang BDT
18.398802
1 BLACKHOLE (BLACK) sang NGN
221.469348
1 BLACKHOLE (BLACK) sang COP
$581.4666
1 BLACKHOLE (BLACK) sang ZAR
R.2.614416
1 BLACKHOLE (BLACK) sang UAH
6.304116
1 BLACKHOLE (BLACK) sang TZS
T.Sh.371.850978
1 BLACKHOLE (BLACK) sang VES
Bs30.2706
1 BLACKHOLE (BLACK) sang CLP
$144.7266
1 BLACKHOLE (BLACK) sang PKR
Rs42.758352
1 BLACKHOLE (BLACK) sang KZT
81.272796
1 BLACKHOLE (BLACK) sang THB
฿4.942692
1 BLACKHOLE (BLACK) sang TWD
NT$4.612878
1 BLACKHOLE (BLACK) sang AED
د.إ0.552702
1 BLACKHOLE (BLACK) sang CHF
Fr0.118974
1 BLACKHOLE (BLACK) sang HKD
HK$1.170162
1 BLACKHOLE (BLACK) sang AMD
֏58.01112
1 BLACKHOLE (BLACK) sang MAD
.د.م1.381002
1 BLACKHOLE (BLACK) sang MXN
$2.766522
1 BLACKHOLE (BLACK) sang SAR
ريال0.56475
1 BLACKHOLE (BLACK) sang ETB
Br22.449942
1 BLACKHOLE (BLACK) sang KES
KSh19.51023
1 BLACKHOLE (BLACK) sang JOD
د.أ0.1067754
1 BLACKHOLE (BLACK) sang PLN
0.548184
1 BLACKHOLE (BLACK) sang RON
лв0.656616
1 BLACKHOLE (BLACK) sang SEK
kr1.42317
1 BLACKHOLE (BLACK) sang BGN
лв0.251502
1 BLACKHOLE (BLACK) sang HUF
Ft50.51877
1 BLACKHOLE (BLACK) sang CZK
3.138504
1 BLACKHOLE (BLACK) sang KWD
د.ك0.0462342
1 BLACKHOLE (BLACK) sang ILS
0.49698
1 BLACKHOLE (BLACK) sang BOB
Bs1.043658
1 BLACKHOLE (BLACK) sang AZN
0.25602
1 BLACKHOLE (BLACK) sang TJS
SM1.39305
1 BLACKHOLE (BLACK) sang GEL
0.40662
1 BLACKHOLE (BLACK) sang AOA
Kz138.038454
1 BLACKHOLE (BLACK) sang BHD
.د.ب0.0569268
1 BLACKHOLE (BLACK) sang BMD
$0.1506
1 BLACKHOLE (BLACK) sang DKK
kr0.96384
1 BLACKHOLE (BLACK) sang HNL
L3.966804
1 BLACKHOLE (BLACK) sang MUR
6.781518
1 BLACKHOLE (BLACK) sang NAD
$2.633994
1 BLACKHOLE (BLACK) sang NOK
kr1.515036
1 BLACKHOLE (BLACK) sang NZD
$0.262044
1 BLACKHOLE (BLACK) sang PAB
B/.0.1506
1 BLACKHOLE (BLACK) sang PGK
K0.643062
1 BLACKHOLE (BLACK) sang QAR
ر.ق0.54969
1 BLACKHOLE (BLACK) sang RSD
дин.15.144336
1 BLACKHOLE (BLACK) sang UZS
soʻm1,836.585072
1 BLACKHOLE (BLACK) sang ALL
L12.486246
1 BLACKHOLE (BLACK) sang ANG
ƒ0.269574
1 BLACKHOLE (BLACK) sang AWG
ƒ0.27108
1 BLACKHOLE (BLACK) sang BBD
$0.3012
1 BLACKHOLE (BLACK) sang BAM
KM0.251502
1 BLACKHOLE (BLACK) sang BIF
Fr445.4748
1 BLACKHOLE (BLACK) sang BND
$0.194274
1 BLACKHOLE (BLACK) sang BSD
$0.1506
1 BLACKHOLE (BLACK) sang JMD
$24.278226
1 BLACKHOLE (BLACK) sang KHR
607.25685
1 BLACKHOLE (BLACK) sang KMF
Fr63.5532
1 BLACKHOLE (BLACK) sang LAK
3,273.912978
1 BLACKHOLE (BLACK) sang LKR
රු45.732702
1 BLACKHOLE (BLACK) sang MDL
L2.52255
1 BLACKHOLE (BLACK) sang MGA
Ar672.320568
1 BLACKHOLE (BLACK) sang MOP
P1.207812
1 BLACKHOLE (BLACK) sang MVR
2.30418
1 BLACKHOLE (BLACK) sang MWK
MK261.912978
1 BLACKHOLE (BLACK) sang MZN
MT9.624846
1 BLACKHOLE (BLACK) sang NPR
रु21.273756
1 BLACKHOLE (BLACK) sang PYG
1,075.5852
1 BLACKHOLE (BLACK) sang RWF
Fr219.123
1 BLACKHOLE (BLACK) sang SBD
$1.239438
1 BLACKHOLE (BLACK) sang SCR
2.091834
1 BLACKHOLE (BLACK) sang SRD
$5.935146
1 BLACKHOLE (BLACK) sang SVC
$1.320762
1 BLACKHOLE (BLACK) sang SZL
L2.632488
1 BLACKHOLE (BLACK) sang TMT
m0.5271
1 BLACKHOLE (BLACK) sang TND
د.ت0.4409568
1 BLACKHOLE (BLACK) sang TTD
$1.02408
1 BLACKHOLE (BLACK) sang UGX
Sh528.3048
1 BLACKHOLE (BLACK) sang XAF
Fr84.6372
1 BLACKHOLE (BLACK) sang XCD
$0.40662
1 BLACKHOLE (BLACK) sang XOF
Fr84.6372
1 BLACKHOLE (BLACK) sang XPF
Fr15.3612
1 BLACKHOLE (BLACK) sang BWP
P2.024064
1 BLACKHOLE (BLACK) sang BZD
$0.302706
1 BLACKHOLE (BLACK) sang CVE
$14.24676
1 BLACKHOLE (BLACK) sang DJF
Fr26.8068
1 BLACKHOLE (BLACK) sang DOP
$9.552558
1 BLACKHOLE (BLACK) sang DZD
د.ج19.519266
1 BLACKHOLE (BLACK) sang FJD
$0.341862
1 BLACKHOLE (BLACK) sang GNF
Fr1,309.467
1 BLACKHOLE (BLACK) sang GTQ
Q1.156608
1 BLACKHOLE (BLACK) sang GYD
$31.597386
1 BLACKHOLE (BLACK) sang ISK
kr18.2226

Nguồn BLACKHOLE

Để hiểu thêm về BLACKHOLE, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức BLACKHOLE
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về BLACKHOLE

Hôm nay giá của BLACKHOLE (BLACK) là bao nhiêu?
Giá BLACK theo thời gian thực bằng USD là 0.1506 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của BLACK sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của BLACK sang USD là $ 0.1506. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của BLACKHOLE là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của BLACK là $ 0.00 USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của BLACK là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của BLACK là 0.00 USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BLACK là bao nhiêu?
BLACK đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 1.542695123942573 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của BLACK là bao nhiêu?
BLACK từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.13900268936037719 USD.
Khối lượng giao dịch của BLACK là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của BLACK là $ 56.97K USD.
BLACK có tăng giá trong năm nay không?
BLACK có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá BLACK để xem phân tích chi tiết hơn.
Cập nhập quan trọng về ngành BLACKHOLE (BLACK)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-18 16:36:53Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Fear & Greed của tiền mã hóa hiện tại ở mức 23, vẫn trong vùng cực kỳ sợ hãi
10-18 09:33:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Khối lượng thanh lý toàn cầu trong 24h tăng lên 1,02 tỷ USD, Bitcoin chạm mức giá thấp nhất kể từ đầu tháng 7
10-17 19:52:08Xu hướng ngành tiền mã hóa
Nhu cầu tránh rủi ro toàn cầu tăng mạnh do vấn đề nợ xấu tại hai ngân hàng Hoa Kỳ
10-17 14:38:57Xu hướng ngành tiền mã hóa
Cổ phiếu tiền mã hoá Mỹ giảm rộng rãi, MSTR giảm 4,35%, cổ phiếu kho bạc SOL HSDT giảm 36,49%
10-17 08:10:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Lợi nhuận tháng 10 của Bitcoin năm nay tạm thời được báo cáo ở mức -4,74%, trong khi lợi nhuận trung bình lịch sử trước đây là 21,89%
10-17 04:42:12Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, thanh lý toàn cầu đã vượt quá 500 triệu USD, chủ yếu là các vị thế Long

Thông tin hàng đầu

Phân tích giá XRP: Dự báo và Xu hướng 2025

October 17, 2025

Hiểu Đúng Về Tính Phi Tập Trung Trong Tiền Điện Tử

October 17, 2025

Lỗi Đúc Stablecoin 300 Nghìn Tỷ USD và Tác Động Thị Trường

October 17, 2025
