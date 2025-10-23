Giá Bachi on Base theo thời gian thực hôm nay là 0.0001588 USD. Theo dõi cập nhật giá BACHI sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá BACHI dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Bachi on Base theo thời gian thực hôm nay là 0.0001588 USD. Theo dõi cập nhật giá BACHI sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá BACHI dễ dàng ngay trên MEXC.

Logo Bachi on Base

Giá Bachi on Base(BACHI)

Giá theo thời gian thực 1 BACHI sang USD

$0.0001586
$0.0001586$0.0001586
-3.41%1D
USD
Biểu đồ giá Bachi on Base (BACHI) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:19:54 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Bachi on Base (BACHI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.000155
$ 0.000155$ 0.000155
Thấp nhất 24H
$ 0.0001886
$ 0.0001886$ 0.0001886
Cao nhất 24H

$ 0.000155
$ 0.000155$ 0.000155

$ 0.0001886
$ 0.0001886$ 0.0001886

$ 0.003823031716810274
$ 0.003823031716810274$ 0.003823031716810274

$ 0.000017265994794665
$ 0.000017265994794665$ 0.000017265994794665

+2.25%

-3.40%

-27.26%

-27.26%

Giá thời gian thực của Bachi on Base (BACHI) là $ 0.0001588. Trong 24 giờ qua, BACHI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.000155 và cao nhất là $ 0.0001886, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BACHI là $ 0.003823031716810274, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.000017265994794665.

Về hiệu suất ngắn hạn, BACHI đã biến động +2.25% trong 1 giờ qua, -3.40% trong 24 giờ và -27.26% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Bachi on Base (BACHI)

No.3045

$ 93.14K
$ 93.14K$ 93.14K

$ 20.59K
$ 20.59K$ 20.59K

$ 109.57K
$ 109.57K$ 109.57K

586.50M
586.50M 586.50M

690,000,000
690,000,000 690,000,000

690,000,000
690,000,000 690,000,000

85.00%

BASE

Vốn hoá thị trường hiện tại của Bachi on Base là $ 93.14K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 20.59K. Nguồn cung lưu hành của BACHI là 586.50M, với tổng nguồn cung là 690000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 109.57K.

Lịch sử giá theo USD của Bachi on Base (BACHI)

Theo dõi biến động giá của Bachi on Base trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.000005599-3.40%
30 ngày$ -0.0001122-41.41%
60 ngày$ -0.0009672-85.90%
90 ngày$ -0.0011412-87.79%
Biến động giá Bachi on Base hôm nay

Hôm nay, BACHI đã biến động $ -0.000005599 (-3.40%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Bachi on Base trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.0001122 (-41.41%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Bachi on Base trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, BACHI đã biến động $ -0.0009672 (-85.90%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Bachi on Base trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -0.0011412 (-87.79%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Bachi on Base (BACHI)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Bachi on Base.

Bachi on Base (BACHI) là gì

BACHI là một meme coin được xây dựng trên blockchain Base, lấy cảm hứng từ một chú chó Shiba Inu có thật nổi tiếng với khả năng đi bằng hai chân trước - một đặc điểm hiếm có và vui nhộn, thể hiện thông điệp cốt lõi của dự án về việc phá vỡ các quy chuẩn. Kết hợp văn hoá meme lan truyền với câu chuyện đời thực, BACHI tận dụng sự tương tác cộng đồng, NFT và nội dung sáng tạo để xây dựng một hệ sinh thái phi tập trung đầy thú vị. Dự án nhấn mạnh tính minh bạch, bảo mật và giá trị dài hạn vượt xa khỏi sự cường điệu.

Bachi on Base đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Bachi on Base một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake BACHI để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Bachi on Base trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Bachi on Base trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Bachi on Base (USD)

Bachi on Base (BACHI) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Bachi on Base (BACHI) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Bachi on Base.

Xem ngay dự đoán giá Bachi on Base!

Tokenomics của Bachi on Base (BACHI)

Hiểu rõ tokenomics của Bachi on Base (BACHI) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token BACHI ngay!

Cách mua Bachi on Base (BACHI)

Bạn đang tìm cách mua Bachi on Base? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Bachi on Base trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

Nguồn Bachi on Base

Để hiểu thêm về Bachi on Base, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức Bachi on Base
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Bachi on Base

Hôm nay giá của Bachi on Base (BACHI) là bao nhiêu?
Giá BACHI theo thời gian thực bằng USD là 0.0001588 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của BACHI sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của BACHI sang USD là $ 0.0001588. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Bachi on Base là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của BACHI là $ 93.14K USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của BACHI là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của BACHI là 586.50M USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BACHI là bao nhiêu?
BACHI đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.003823031716810274 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của BACHI là bao nhiêu?
BACHI từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.000017265994794665 USD.
Khối lượng giao dịch của BACHI là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của BACHI là $ 20.59K USD.
BACHI có tăng giá trong năm nay không?
BACHI có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá BACHI để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:19:54 (UTC+8)

