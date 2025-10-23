Giá AVIAH Protocol theo thời gian thực hôm nay là 6.292 USD. Theo dõi cập nhật giá AVIAH sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá AVIAH dễ dàng ngay trên MEXC.Giá AVIAH Protocol theo thời gian thực hôm nay là 6.292 USD. Theo dõi cập nhật giá AVIAH sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá AVIAH dễ dàng ngay trên MEXC.

Tìm hiểu thêm về AVIAH

Thông tin giá AVIAH

Whitepaper AVIAH

Website chính thức AVIAH

Tokenomics của AVIAH

Dự báo giá AVIAH

Lịch sử AVIAH

Hướng dẫn mua AVIAH

Chuyển đổi AVIAH sang fiat

AVIAH Spot

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo AVIAH Protocol

Giá AVIAH Protocol(AVIAH)

Giá theo thời gian thực 1 AVIAH sang USD

$6.292
$6.292$6.292
+0.73%1D
USD
Biểu đồ giá AVIAH Protocol (AVIAH) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:19:06 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của AVIAH Protocol (AVIAH)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 6.155
$ 6.155$ 6.155
Thấp nhất 24H
$ 6.292
$ 6.292$ 6.292
Cao nhất 24H

$ 6.155
$ 6.155$ 6.155

$ 6.292
$ 6.292$ 6.292

--
----

--
----

+1.58%

+0.73%

-1.29%

-1.29%

Giá thời gian thực của AVIAH Protocol (AVIAH) là $ 6.292. Trong 24 giờ qua, AVIAH được giao dịch với mức thấp nhất là $ 6.155 và cao nhất là $ 6.292, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của AVIAH là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, AVIAH đã biến động +1.58% trong 1 giờ qua, +0.73% trong 24 giờ và -1.29% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường AVIAH Protocol (AVIAH)

--
----

$ 60.22K
$ 60.22K$ 60.22K

$ 31.46B
$ 31.46B$ 31.46B

--
----

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của AVIAH Protocol là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 60.22K. Nguồn cung lưu hành của AVIAH là --, với tổng nguồn cung là 5000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 31.46B.

Lịch sử giá theo USD của AVIAH Protocol (AVIAH)

Theo dõi biến động giá của AVIAH Protocol trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.0456+0.73%
30 ngày$ +3.792+151.68%
60 ngày$ +3.792+151.68%
90 ngày$ +3.792+151.68%
Biến động giá AVIAH Protocol hôm nay

Hôm nay, AVIAH đã biến động $ +0.0456 (+0.73%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá AVIAH Protocol trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +3.792 (+151.68%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá AVIAH Protocol trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, AVIAH đã biến động $ +3.792 (+151.68%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá AVIAH Protocol trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +3.792 (+151.68%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của AVIAH Protocol (AVIAH)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá AVIAH Protocol.

AVIAH Protocol (AVIAH) là gì

AVIAH is a utility token on the Solana blockchain that powers the AVIAH.ai ecosystem, enabling developers to create, deploy, and monetize AI-driven virtual humans. The token facilitates virtual asset ownership, API usage, NFT rewards, and decentralized governance, ensuring a sustainable and scalable AI-powered digital human ecosystem.

AVIAH Protocol đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư AVIAH Protocol một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake AVIAH để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về AVIAH Protocol trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch AVIAH Protocol trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá AVIAH Protocol (USD)

AVIAH Protocol (AVIAH) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản AVIAH Protocol (AVIAH) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho AVIAH Protocol.

Xem ngay dự đoán giá AVIAH Protocol!

Tokenomics của AVIAH Protocol (AVIAH)

Hiểu rõ tokenomics của AVIAH Protocol (AVIAH) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token AVIAH ngay!

Cách mua AVIAH Protocol (AVIAH)

Bạn đang tìm cách mua AVIAH Protocol? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua AVIAH Protocol trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

AVIAH/Tiền tệ địa phương

1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang VND
165,573.98
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang AUD
A$9.68968
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang GBP
4.65608
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang EUR
5.41112
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang USD
$6.292
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang MYR
RM26.55224
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang TRY
264.13816
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang JPY
¥950.092
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang ARS
ARS$9,171.97424
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang RUB
512.73508
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang INR
552.06008
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang IDR
Rp104,866.62472
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang PHP
367.83032
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang EGP
￡E.299.31044
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang BRL
R$33.9768
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang CAD
C$8.74588
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang BDT
767.49816
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang NGN
9,212.24304
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang COP
$24,482.4866
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang ZAR
R.109.60664
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang UAH
262.18764
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang TZS
T.Sh.15,612.84296
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang VES
Bs1,321.32
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang CLP
$5,977.4
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang PKR
Rs1,776.8608
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang KZT
3,382.76796
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang THB
฿206.31468
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang TWD
NT$193.479
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang AED
د.إ23.09164
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang CHF
Fr4.97068
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang HKD
HK$48.88884
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang AMD
֏2,402.41144
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang MAD
.د.م58.07516
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang MXN
$116.02448
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang SAR
ريال23.595
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang ETB
Br945.87636
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang KES
KSh810.47252
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang JOD
د.أ4.461028
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang PLN
22.90288
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang RON
лв27.49604
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang SEK
kr59.20772
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang BGN
лв10.57056
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang HUF
Ft2,109.26716
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang CZK
131.69156
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang KWD
د.ك1.925352
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang ILS
20.70068
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang BOB
Bs43.35188
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang AZN
10.6964
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang TJS
SM57.8864
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang GEL
16.9884
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang AOA
Kz5,756.61372
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang BHD
.د.ب2.365792
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang BMD
$6.292
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang DKK
kr40.45756
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang HNL
L164.78748
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang MUR
286.03432
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang NAD
$109.7954
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang NOK
kr63.04584
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang NZD
$10.94808
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang PAB
B/.6.292
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang PGK
K26.36348
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang QAR
ر.ق22.90288
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang RSD
дин.635.55492
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang UZS
soʻm75,807.21148
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang ALL
L523.68316
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang ANG
ƒ11.26268
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang AWG
ƒ11.3256
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang BBD
$12.584
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang BAM
KM10.57056
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang BIF
Fr18,504.772
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang BND
$8.11668
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang BSD
$6.292
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang JMD
$1,009.29972
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang KHR
25,370.917
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang KMF
Fr2,667.808
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang LAK
136,782.60596
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang LKR
රු1,903.77044
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang MDL
L106.71232
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang MGA
Ar28,215.2156
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang MOP
P50.21016
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang MVR
96.2676
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang MWK
MK10,904.6652
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang MZN
MT402.0588
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang NPR
रु881.32044
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang PYG
44,308.264
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang RWF
Fr9,117.108
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang SBD
$51.78316
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang SCR
85.31952
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang SRD
$249.41488
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang SVC
$54.86624
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang SZL
L109.7954
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang TMT
m22.08492
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang TND
د.ت18.454436
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang TTD
$42.59684
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang UGX
Sh21,921.328
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang XAF
Fr3,548.688
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang XCD
$16.9884
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang XOF
Fr3,548.688
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang XPF
Fr641.784
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang BWP
P90.16436
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang BZD
$12.584
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang CVE
$597.29956
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang DJF
Fr1,113.684
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang DOP
$399.98244
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang DZD
د.ج820.85432
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang FJD
$14.4716
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang GNF
Fr54,708.94
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang GTQ
Q48.07088
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang GYD
$1,313.01456
1 AVIAH Protocol (AVIAH) sang ISK
kr767.624

Nguồn AVIAH Protocol

Để hiểu thêm về AVIAH Protocol, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức AVIAH Protocol
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về AVIAH Protocol

Hôm nay giá của AVIAH Protocol (AVIAH) là bao nhiêu?
Giá AVIAH theo thời gian thực bằng USD là 6.292 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của AVIAH sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của AVIAH sang USD là $ 6.292. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của AVIAH Protocol là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của AVIAH là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của AVIAH là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của AVIAH là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của AVIAH là bao nhiêu?
AVIAH đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của AVIAH là bao nhiêu?
AVIAH từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của AVIAH là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của AVIAH là $ 60.22K USD.
AVIAH có tăng giá trong năm nay không?
AVIAH có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá AVIAH để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:19:06 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành AVIAH Protocol (AVIAH)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán AVIAH sang USD

Số lượng

AVIAH
AVIAH
USD
USD

1 AVIAH = 6.292 USD

Giao dịch AVIAH

AVIAH/USDT
$6.292
$6.292$6.292
+0.76%

Tham gia MEXC ngay hôm nay

-- Phí Maker Spot, -- Phí Taker Spot
-- Phí Maker Futures, -- Phí Taker Futures