Bảng chuyển đổi ASTAR sang Zloty Ba Lan
Bảng chuyển đổi ASTR sang PLN
Bảng chuyển đổi PLN sang ASTR
- 1 ASTR0.028367 PLN
- 5 ASTR0.141836 PLN
- 10 ASTR0.283672 PLN
- 50 ASTR1.42 PLN
- 100 ASTR2.84 PLN
- 1,000 ASTR28.37 PLN
- 5,000 ASTR141.84 PLN
- 10,000 ASTR283.67 PLN
- 1 PLN35.25 ASTR
- 5 PLN176.2 ASTR
- 10 PLN352.5 ASTR
- 50 PLN1,762 ASTR
- 100 PLN3,525 ASTR
- 1,000 PLN35,252 ASTR
- 5,000 PLN176,260 ASTR
- 10,000 PLN352,520 ASTR
ASTAR (ASTR) hiện đang được giao dịch ở mức zł 0.028367 PLN , phản ánh mức biến động -4.46% trong 24 giờ qua. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt zł207.46K, với vốn hoá thị trường pha loãng hoàn toàn là zł246.86M PLN. Để xem thêm xu hướng theo thời gian thực, biểu đồ và dữ liệu lịch sử, vui lòng truy cập trang giá ASTAR chuyên dụng của chúng tôi.
31.45B PLN
Nguồn cung lưu thông
207.46K
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
246.86M PLN
Vốn hóa thị trường của
-4.46%
Biến động giá (1D)
zł 0.008277
Cao nhất 24H
zł 0.007746
Thấp nhất 24H
Biểu đồ xu hướng ASTR sang PLN ở trên hiển thị cả giá theo thời gian thực và biến động lịch sử. Bạn có thể chuyển đổi giữa các khung thời gian khác nhau - 24 giờ, 7 ngày, 30 ngày, 90 ngày, v.v. - để phân tích xu hướng ngắn hạn và dài hạn, xác định mô hình thị trường và theo dõi biến động của ASTAR so với PLN. Công cụ trực quan này hỗ trợ đưa ra các quyết định giao dịch và đầu tư một cách có thông tin. Để cập nhật thông tin thị trường mới nhất, vui lòng kiểm tra giá ASTAR hiện tại.
Tóm tắt chuyển đổi ASTR sang PLN
Tính đến | 1 ASTR = 0.028367 PLN | 1 PLN = 35.25 ASTR
Hôm nay, tỷ lệ chuyển đổi của 1 ASTR sang PLN là 0.028367 PLN.
Mua 5 ASTR sẽ có giá là 0.141836 PLN và 10 ASTR có giá là 0.283672 PLN.
1 PLN có thể được chuyển đổi sang 35.25 ASTR.
50 PLN có thể được chuyển đổi sang 1,762 ASTR, không bao gồm bất kỳ phí sàn hoặc phí gas nào.
Tỷ lệ chuyển đổi của 1 ASTR sang PLN đã thay đổi -15.14% trong 7 ngày qua.
Trong 24 giờ qua, tỷ lệ đã biến động -4.46%, đạt mức cao nhất là 0.029948 PLN và thấp nhất là 0.028027 PLN.
Một tháng qua, giá trị của 1 ASTR là 0.029264 PLN, tương ứng với mức thay đổi -3.07% so với giá hiện tại.
Trong 90 ngày qua, ASTR đã thay đổi 0.00022795 PLN, dẫn đến mức thay đổi +0.80% về giá trị.
Biến động chuyển đổi và xu hướng giá từ ASTR sang PLN
Trong 24 giờ qua, ASTAR (ASTR) đã dao động trong khoảng từ 0.028027 PLN đến 0.029948 PLN, phản ánh mức độ biến động thị trường ngắn hạn. Trong 7 ngày gần đây, giá đã dao động từ mức thấp nhất là 0.028027 PLN đến mức cao nhất là 0.034308 PLN. Bạn có thể xem chi tiết biến động giá và dữ liệu về độ biến động từ ASTR sang PLN trong 24 giờ, 7 ngày, 30 ngày và 90 ngày ở bảng bên dưới.
|24 giờ qua
|7 ngày gần đây
|30 ngày gần đây
|90 ngày gần đây
|Cao
|zł 0
|zł 0
|zł 0
|zł 0
|Thấp
|zł 0
|zł 0
|zł 0
|zł 0
|Trung bình
|zł 0
|zł 0
|zł 0
|zł 0
|Độ biến động
|+6.47%
|+18.77%
|+25.10%
|+37.69%
|Biến động
|-4.50%
|-15.28%
|-3.23%
|+0.63%
Dự đoán giá ASTAR bằng PLN cho năm 2027 và 2030
Triển vọng giá của ASTAR được định hình bởi nhu cầu thị trường, xu hướng ứng dụng, sự tham gia của các tổ chức và các yếu tố kinh tế vĩ mô. Dựa trên tỷ lệ tăng trưởng dự kiến 5% mỗi năm, dưới đây là một số dự đoán tiềm năng từ ASTR sang PLN trong những năm tới:
Dự đoán giá ASTR cho năm 2027
Đến năm 2027, ASTAR có thể đạt khoảng zł0.029786, với giả định tỷ lệ tăng trưởng hàng năm ổn định 5% so với mức giá hiện tại.
Dự đoán giá ASTR cho năm 2030
Đến năm 2030, ASTR có thể tăng lên khoảng zł0.03448 PLN, theo cùng một mô hình tăng trưởng dài hạn.
Các ước tính này chỉ mang tính giả định và nhằm cung cấp dự báo mang tính định hướng, không phải là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin chi tiết, bao gồm dự báo ngắn hạn và dự đoán dài hạn đến năm 2040, vui lòng truy cập trang Dự đoán giá ASTAR để xem phân tích thị trường chi tiết và các kịch bản trong tương lai.
Tổng quan ASTAR
Tổng quan Zloty Ba Lan
Dữ liệu thị trường chuyển đổi ASTR sang PLN
8,691,937,586
ASTAR
Tỷ giá hối đoái ASTR sang PLN hiện tại
Giá ASTAR (ASTR) theo thời gian thực hôm nay là zł 0.02840334639169067945, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ASTR sang PLN là zł 0.02840334639169067945 mỗi ASTR.
Khám phá thêm về ASTAR trên MEXC
Zloty Ba Lan là đơn vị tiền tệ chính thức của Ba Lan, một quốc gia nằm ở Trung Âu. Từ “Zloty” trong tiếng Ba Lan có nghĩa là "vàng" trong tiếng Anh, ám chỉ các đồng tiền vàng từng được lưu hành trong khu vực này từ thời kỳ trước. Là một loại tiền fiat, Zloty Ba Lan được bảo đảm bởi niềm tin và sự tín nhiệm vào chính phủ cũng như nền kinh tế đất nước, thay vì bằng bất kỳ hàng hóa vật chất nào như vàng hay bạc.
Zloty Ba Lan đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của đất nước, được sử dụng cho tất cả các loại giao dịch kinh tế, từ mua sắm hàng ngày đến các giao dịch kinh doanh quy mô lớn. Đồng tiền này tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và giao dịch cả trong nước và với các quốc gia khác. Đồng Zloty cũng được sử dụng trên thị trường tài chính và được giao dịch với các loại tiền tệ khác.
Giống như các loại tiền fiat khác, giá trị của Zloty Ba Lan biến động dựa trên nhiều chỉ số kinh tế như lạm phát, lãi suất và sức khỏe tổng thể của nền kinh tế. Ngân hàng Quốc gia Ba Lan, ngân hàng trung ương của đất nước, chịu trách nhiệm phát hành và quản lý giá trị của đồng Zloty. Ngân hàng này sử dụng các chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát và duy trì sự ổn định của đồng Zloty.
Mặc dù là thành viên của Liên minh Châu Âu, Ba Lan vẫn chưa sử dụng đồng Euro làm đơn vị tiền tệ chính thức. Thay vào đó, Zloty Ba Lan vẫn được lưu hành. Quyết định này giúp Ba Lan kiểm soát chính sách tiền tệ tốt hơn, điều này có thể mang lại lợi ích trong việc quản lý các biến động kinh tế.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu, Zloty Ba Lan không được sử dụng rộng rãi hay giao dịch phổ biến như một số loại tiền tệ chính như Đô la Mỹ, Euro hay Yên Nhật. Tuy nhiên, đồng tiền này vẫn đóng vai trò thiết yếu trong nền kinh tế khu vực. Đối với những ai quan tâm đến lĩnh vực tài chính toàn cầu, việc hiểu rõ các động lực của Zloty Ba Lan có thể mang lại những thông tin có giá trị về tình hình kinh tế tại Trung Âu.
Tóm lại, Zloty Ba Lan không chỉ là một phương tiện trao đổi, mà còn là biểu tượng cho khả năng phục hồi và độc lập kinh tế của đất nước. Là một loại tiền fiat, giá trị của đồng Zloty được xác định bởi tình hình kinh tế của Ba Lan, qua đó phản ánh trực tiếp sức khỏe tài chính của quốc gia cũng như vị thế của đồng Zloty trên thị trường quốc tế.
Cặp giao dịch ASTR khả dụng trên MEXC
Spot
ASTR/USDT
|0.00
|Giao dịch
Bảng trên hiển thị danh sách các cặp giao dịch Spot của ASTR, bao gồm các thị trường nơi ASTAR được chuyển đổi trực tiếp với các loại tiền mã hoá lớn như USDT, USDC, v.v. Giao dịch Spot cho phép người dùng mua hoặc bán ASTR theo giá thị trường hiện tại mà không sử dụng đòn bẩy.
Futures
ASTRUSDTVĩnh cửu
|--
|Giao dịch
Khám phá các cặp giao dịch ASTR Futures từ các hợp đồng Futures Vĩnh cửu phổ biến nhất, cho phép mở vị thế Long và Short. MEXC là sàn giao dịch hàng đầu trong mảng phái sinh tiền mã hoá, cung cấp đòn bẩy lên đến 500x, thanh khoản sâu và danh mục thị trường ASTAR Futures đa dạng để hỗ trợ giao dịch chiến lược.
Mua ASTAR bằng PLN với 3 bước đơn giản
Tạo tài khoản MEXC
Đăng ký trên trang web MEXC hoặc tải App MEXC. Hoàn thành xác minh danh tính để bắt đầu.
Nạp PLN
Nạp PLN vào tài khoản bằng phương thức thanh toán ưa thích, như chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc giao dịch P2P.
Mua ASTAR
Truy cập trang giao dịch Spot hoặc Futures, tìm kiếm ASTAR, và hoàn thành giao dịch mua ngay với PLN bạn đã nạp.
ASTR và PLN theo giá trị USD: Tổng quan và phân tích chuyên sâu
ASTAR (ASTR) với USD: So sánh thị trường
Tổng quan giá ASTAR
- Giá hiện tại (USD): $0.00784
- Biến động 7 ngày: -15.14%
- Xu hướng 30 ngày: -3.07%
Tại sao giá tiền mã hoá biến động?
- Tâm lý thị trường: Tin tức, xu hướng mạng xã hội hoặc hoạt động của cá voi có thể kích hoạt những biến động mạnh.
- Ứng dụng & tiện ích: Các bản cập nhật mạng, tăng trưởng người dùng hoặc các quan hệ hợp tác có thể ảnh hưởng đến giá trị lâu dài.
- Kinh tế vĩ mô: Lạm phát, lãi suất và sức mạnh của USD có thể ảnh hưởng đến nhu cầu tiền mã hoá.
- Thay đổi quy định: Thông báo từ chính phủ hoặc cơ quan tài chính thường tác động mạnh đến thị trường.
Tại sao điều này quan trọng
- Giá tăng đồng nghĩa với việc tiền mã hoá của bạn đang tăng giá trị, điều này có lợi cho người bán.
- Giá giảm có thể mang đến cơ hội mua vào. Tuy nhiên, điều này cũng tiềm ẩn rủi ro.
USD: Chuẩn tham chiếu toàn cầu cho giá tiền mã hoá
Hầu hết các loại tiền mã hoá, bao gồm ASTR, đều được định giá theo đô la Mỹ (USD) trên các sàn giao dịch tiền mã hoá toàn cầu, bất kể đơn vị tiền tệ địa phương của bạn là gì.
Vì vậy, dù bạn đang chuyển đổi sang PLN, giá ASTR theo giá USD vẫn là chuẩn tham chiếu chính của thị trường.
[Giá ASTR] [ASTR sang USD]
Zloty Ba Lan (PLN) với USD: Điểm nhanh thị trường
Tổng quan tỷ giá chuyển đổi
- Tỷ giá hiện tại (PLN/USD): 0.27655287898460845
- Biến động 7 ngày: -0.60%
- Xu hướng 30 ngày: -0.60%
Tại sao tỷ giá chuyển đổi lại biến động?
- Lãi suất: Việc ngân hàng trung ương tăng hoặc giảm lãi suất sẽ ảnh hưởng đến hành vi của nhà đầu tư.
- Lạm phát: Lạm phát thấp giúp một loại tiền tệ giữ được giá trị.
- Chỉ số kinh tế: Các dữ liệu như tăng trưởng GDP, việc làm và cán cân thương mại ảnh hưởng đến niềm tin.
- Tâm lý thị trường: Tin tức, thay đổi chính sách hoặc biến động chính trị có thể kích hoạt những thay đổi nhanh chóng.
Tại sao điều này quan trọng
- PLN mạnh hơn đồng nghĩa với việc bạn sẽ trả ít hơn để có được cùng một số lượng ASTR.
- PLN yếu hơn đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải trả nhiều hơn, ngay cả khi giá USD của tiền mã hoá không thay đổi.
Bạn muốn tận dụng tỷ giá hiện tại?
Mua ASTR bằng PLN một cách an toàn trên kênh Mua Crypto của chúng tôi.
Những yếu tố nào ảnh hưởng đến tỷ giá chuyển đổi ASTR sang PLN?
Tỷ giá chuyển đổi giữa ASTAR (ASTR) và Zloty Ba Lan (PLN) chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố toàn cầu và địa phương. Nếu quan tâm đến việc giao dịch hoặc đầu tư vào ASTR, việc hiểu rõ những yếu tố tác động đến tỷ giá này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn.
1. Tâm lý thị trường và tin tức
Thị trường tiền mã hoá phản ứng rất mạnh với tâm lý. Những diễn biến tích cực như quan hệ hợp tác lớn, mức độ ứng dụng gia tăng hoặc tin tức tích cực từ truyền thông có thể thúc đẩy nhu cầu và tăng tỷ giá ASTR sang PLN. Ngược lại, các tin tức tiêu cực, vấn đề bảo mật hoặc hành động pháp lý có thể dẫn đến giảm giá.
2. Quy định của chính phủ và sự rõ ràng về pháp lý
Môi trường pháp lý tại cả các thị trường tiền mã hoá trọng điểm và các quốc gia phát hành PLN đóng vai trò quan trọng. Các chính sách hỗ trợ có thể gia tăng niềm tin và mức độ ứng dụng, qua đó đẩy tỷ giá tăng cao hơn. Ngược lại, các quy định hạn chế hoặc không rõ ràng thường tạo ra sự bất ổn cho thị trường.
3. Sức mạnh tiền tệ và các chỉ số kinh tế địa phương của PLN
Các yếu tố kinh tế truyền thống như lãi suất, lạm phát và tăng trưởng GDP tác động trực tiếp đến sức mạnh của PLN. Khi PLN suy yếu do lạm phát hoặc thay đổi chính sách, các nhà đầu tư có xu hướng tìm đến các lựa chọn thay thế như ASTR, từ đó làm tăng nhu cầu và đẩy tỷ giá chuyển đổi lên cao.
4. Blockchain và các phát triển công nghệ
Đối với các loại tiền mã hoá như ASTAR, những cải tiến về công nghệ như nâng cấp mạng, giải pháp mở rộng khả năng xử lý hay sự phát triển của hệ sinh thái thường dẫn đến việc gia tăng mức độ ứng dụng và tăng trưởng giá. Những thay đổi này có thể củng cố niềm tin của nhà đầu tư và tác động tích cực đến tỷ giá chuyển đổi.
5. Các sự kiện tài chính toàn cầu và xu hướng thị trường
Các xu hướng kinh tế vĩ mô như lo ngại lạm phát toàn cầu, căng thẳng địa chính trị hoặc việc ngân hàng trung ương điều chỉnh lãi suất có thể thúc đẩy xu hướng chuyển sang tài sản số như một kênh lưu giữ giá trị. Trong những giai đoạn bất ổn, nhu cầu đối với ASTR có thể tăng lên, ảnh hưởng đến tỷ giá chuyển đổi sang PLN.
Chuyển đổi ASTR sang PLN ngay lập tức
Sử dụng công cụ chuyển đổi ASTR sang PLN theo thời gian thực để theo dõi tỷ giá mới nhất. Dù bạn đang lên kế hoạch giao dịch hay quan sát xu hướng thị trường, công cụ này cung cấp mức giá cập nhật từng phút cùng biểu đồ lịch sử để giúp bạn luôn nắm bắt thông tin.
Câu hỏi thường gặp
Tỷ giá chuyển đổi từ ASTR sang PLN được tính như thế nào tại Việt Nam?
Tỷ giá chuyển đổi từ ASTR sang PLN tại Việt Nam dựa trên giá trị hiện tại của ASTR (thường tính theo PLN), được chuyển đổi sang PLN bằng tỷ giá hối đoái cấp tổ chức. Tỷ giá này phản ánh giá thị trường theo thời gian thực, được lấy từ các nguồn thanh khoản toàn cầu sâu rộng.
Tại sao tỷ giá chuyển đổi từ ASTR sang PLN tại Việt Nam thường xuyên thay đổi?
Tỷ giá ASTR sang PLN thay đổi thường xuyên vì cả ASTR và tiền tệ fiat đều phản ánh tin tức toàn cầu, điều kiện cung/cầu và hoạt động thị trường tại Việt Nam. Giá có thể thay đổi từng giây, đặc biệt trong các giai đoạn biến động mạnh.
Sự khác biệt giữa tỷ giá hiển thị tại Việt Nam và tỷ giá thực tế tôi nhận được khi chuyển đổi là gì?
Tỷ giá chuyển đổi ASTR sang PLN tại Việt Nam được hiển thị theo thời gian thực và phản ánh điều kiện thị trường. Tỷ giá chuyển đổi thực tế có thể khác biệt nhẹ do chênh lệch giá, trượt giá hoặc thời điểm thực hiện.
Tỷ giá chuyển đổi ASTR sang PLN có thể khác nhau giữa các sàn giao dịch tại Việt Nam không?
Có. Sự chênh lệch về giá xảy ra do khác biệt về thanh khoản, khối lượng giao dịch, nhu cầu theo khu vực và cấu trúc phí giữa các sàn khác nhau.
Tại sao tỷ giá chuyển đổi ASTR sang PLN tại Việt Nam hôm nay có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với hôm qua?
Tỷ giá biến động dựa trên các tin tức kinh tế vĩ mô, tâm lý nhà đầu tư, thông báo của ngân hàng trung ương, dữ liệu lạm phát hoặc các diễn biến cụ thể liên quan đến tiền mã hoá như nâng cấp hoặc các sự kiện liên quan đến ETF.
Hiện tại có phải là thời điểm phù hợp để chuyển đổi từ ASTR sang PLN, hay tôi nên chờ thêm?
Không có thời điểm nào được đảm bảo chính xác tuyệt đối. Kiểm tra xu hướng giá, dữ liệu lịch sử và điều kiện kinh tế toàn cầu để hỗ trợ việc ra quyết định.
Những công cụ nào có thể giúp tôi xác định thời điểm chuyển đổi ASTR sang PLN tốt hơn tại Việt Nam?
Biểu đồ theo thời gian thực, đường trung bình động, RSI, phân tích khối lượng và tin tức thị trường là những công cụ thường được sử dụng. Nhiều người dùng cũng thiết lập cảnh báo giá cho các mức quan trọng.
Làm thế nào để tôi có thể tìm hiểu xu hướng của ASTR so với PLN theo thời gian?
Sử dụng biểu đồ tương tác trên trang này để phân tích giá lịch sử, nhận diện các mô hình và so sánh xu hướng theo các khung thời gian khác nhau.
Tin tức và quy định ảnh hưởng đến tỷ giá chuyển đổi ASTR sang PLN tại Việt Nam như thế nào?
Quy định địa phương tại Việt Nam, dữ liệu lạm phát, thay đổi lãi suất và các sự kiện địa chính trị có thể làm PLN mạnh lên hoặc yếu đi, ảnh hưởng đến tỷ giá chuyển đổi ngay cả khi ASTR vẫn ổn định.
Những sự kiện đặc biệt nào liên quan đến tiền mã hoá có thể ảnh hưởng đến tỷ giá chuyển đổi từ ASTR sang PLN?
Halving, nâng cấp giao thức, hoạt động của cá voi, phê duyệt ETF và niêm yết trên sàn giao dịch mới thường tạo ra biến động giá ảnh hưởng đến tỷ giá chuyển đổi ASTR sang PLN.
Tôi có thể so sánh tỷ giá chuyển đổi ASTR sang PLN với các loại tiền tệ khác không?
Có. Bạn có thể chuyển đổi giữa nhiều loại tiền tệ fiat của Việt Nam hoặc tiền mã hoá bằng công cụ chuyển đổi của chúng tôi để tìm ra mức so sánh có lợi nhất.
Làm sao tôi biết được tỷ giá chuyển đổi ASTR sang PLN có công bằng hay không?
Kiểm tra tỷ giá so với các chỉ số thị trường chính hoặc so sánh tỷ giá trên nhiều sàn giao dịch khác nhau. Công cụ chuyển đổi của chúng tôi sử dụng dữ liệu tổng hợp theo thời gian thực để duy trì mức giá cạnh tranh.
Cách hiệu quả nhất để theo dõi tỷ giá chuyển đổi ASTR sang PLN trong suốt cả ngày là gì?
Đánh dấu trang này hoặc trang giá ASTR và sử dụng biểu đồ theo thời gian thực để theo dõi biến động trong ngày cũng như các cơ hội vào lệnh tiềm năng.
Tỷ giá chuyển đổi ASTR sang PLN có bị ảnh hưởng bởi cuối tuần hoặc các ngày nghỉ lễ tại Việt Nam không?
Có, trong khi tiền mã hoá được giao dịch 24/7, thanh khoản của thị trường fiat có thể thắt chặt vào cuối tuần hoặc ngày lễ, có khả năng làm tăng chênh lệch giá hoặc gia tăng biến động. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý các quốc gia khác nhau có thể có những ngày lễ riêng theo khu vực.
Tôi có thể đặt mục tiêu giá chuyển đổi từ ASTR sang PLN và thực hiện chuyển đổi khi chạm ngưỡng đó không?
Bản thân công cụ chuyển đổi không thực hiện giao dịch, nhưng bạn có thể thiết lập cảnh báo hoặc sử dụng lệnh Limit trên MEXC để tự động khớp lệnh ở các mức giá cụ thể.
Tôi có thể tìm hiểu thêm về những yếu tố ảnh hưởng đến ASTR và PLN tại Việt Nam ở đâu?
Xem nội dung bên trên để tìm hiểu về các yếu tố thúc đẩy kinh tế vĩ mô, động lực thị trường và dữ liệu hiệu suất lịch sử của ASTR và PLN.
Sự khác biệt giữa việc chuyển đổi ASTR sang PLN và giao dịch là gì?
Việc chuyển đổi chỉ đơn giản là kiểm tra giá trị 1:1 giữa ASTR và PLN. Giao dịch liên quan đến việc mua hoặc bán trên những thị trường mở với các công cụ bổ sung như lệnh Limit, phái sinh hoặc đòn bẩy.
Chuyển đổi ASTR sang PLN có phải là một tham chiếu phổ biến đối với các nhà đầu tư tiền mã hoá không?
Nhiều nhà đầu tư theo dõi giá ASTR bằng PLN hoặc stablecoin. Tỷ giá ASTR sang PLN rất hữu ích cho việc định giá thực tế, phòng ngừa rủi ro biến động tiền tệ địa phương hoặc lập kế hoạch rút tiền mặt tại Việt Nam.
Điều gì xảy ra với tỷ giá chuyển đổi ASTR sang PLN trong các sự kiện kinh tế lớn?
Trong các báo cáo lạm phát, quyết định về lãi suất hoặc khủng hoảng, biến động của fiat thường gia tăng. PLN có thể mạnh lên hoặc yếu đi tùy thuộc vào tâm lý rủi ro toàn cầu, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ giá chuyển đổi.
MEXC đảm bảo tỷ giá ASTR sang PLN chính xác và cạnh tranh như thế nào?
MEXC tổng hợp giá từ các pool thanh khoản toàn cầu sâu, áp dụng mức chênh lệch giá tối thiểu và cập nhật tỷ giá theo thời gian thực để đảm bảo tính chính xác và minh bạch.
Tin tức và cập nhật thị trường ASTAR
Cuộc đua đến 1000x: Dự đoán giá BlockchainFX, Tron và Aster Crypto cho năm 2026
Thị trường crypto đã đang sôi động với Đầu cơ cho năm 2026, và các nhà phân tích đang theo dõi chặt chẽ để xem những token nào có thể mang lại lợi nhuận thay đổi cuộc sống. Trong số các cái tên đang được bàn luận, BlockchainFX (BFX), Tron (TRX), và Aster (ASTR) đang là tâm điểm của cuộc trò chuyện. Với sự quan tâm ngày càng tăng đối với Dự đoán giá crypto, ba token này nổi bật2025/10/04
Astar Network Công Bố Lộ Trình Giai Đoạn 2: Tăng Cường Hệ Sinh Thái và Tokenomics
Bài đăng Astar Network Công Bố Lộ Trình Giai Đoạn 2: Tăng Cường Hệ Sinh Thái và Tokenomics xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ted Hisokawa 12/11/2025 07:36 Astar Network công bố lộ trình Giai đoạn 2, tập trung vào tokenomics, khả năng tương tác của blockchain và sự tham gia của cộng đồng để tăng cường tính khan hiếm và tiện ích. Astar Network đã tiết lộ lộ trình Giai đoạn 2, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong sự phát triển của mình với trọng tâm là nâng cao tokenomics, khả năng tương tác của blockchain và sự tham gia của cộng đồng. Giai đoạn này nhằm củng cố vị thế của Astar như một mạng khan hiếm, hướng đến tiện ích và phù hợp với cộng đồng, theo astar.network. Sáng Kiến Giai Đoạn 2 Lộ trình giới thiệu Burndrop Proof of Concept (PoC), một cơ chế cho phép người nắm giữ ASTR tự nguyện đốt token của họ để đổi lấy lợi ích trong tương lai, thể hiện cam kết về tính khan hiếm và sự tham gia của cộng đồng. Sự kiện Burndrop đầy đủ dự kiến diễn ra vào năm 2026, sau khi trình diễn PoC vào cuối năm 2025. Một nền tảng khác của giai đoạn này là việc triển khai Tokenomics 3.0, giới thiệu mô hình cung cố định nhằm giới hạn nguồn cung ASTR ở mức 10,5 tỷ. Sự chuyển đổi sang cấu trúc cung có thể dự đoán này được thiết kế để phù hợp với lợi ích của các tổ chức, mang lại sự ổn định và giảm áp lực lạm phát. Cần có sự chấp thuận của quản trị để triển khai cuối cùng, dự kiến vào đầu năm 2026. Cải Tiến Công Nghệ Astar Network cũng có kế hoạch nâng cao cơ sở hạ tầng công nghệ thông qua việc tích hợp Startale App, sẽ đóng vai trò là nền tảng toàn diện cho việc quản lý ASTR và tham gia hệ sinh thái. Ứng dụng này sẽ tạo điều kiện tương tác liền mạch giữa các mạng Astar và Soneium, cung cấp cho người dùng trải nghiệm ví thống nhất. Cải tiến khả năng tương tác của blockchain được thiết lập để mở rộng phạm vi của ASTR trong hệ sinh thái Polkadot. Việc tích hợp Plaza, một sự phát triển của Polkadot Asset Hub, sẽ cho phép luồng tài sản xuyên hệ sinh thái, nâng cao tiện ích của ASTR trên các ứng dụng phi tập trung (dApps). Trao Quyền Cho Cộng Đồng Chương trình Cộng đồng Astar, ra mắt vào cuối năm 2025, sẽ thúc đẩy hơn nữa sự tham gia và tăng trưởng trên chuỗi. Thông qua Chương trình Đại sứ và Quản trị Astar, các thành viên cộng đồng sẽ tham gia vào các nhiệm vụ mà...2025/11/13
Giá token Aster hình thành đáy đôi, giá mục tiêu $1,06?
Giá token Aster (ASTR) đang cho thấy những dấu hiệu ban đầu của một khả năng đảo chiều tăng giá khi biến động giá hình thành cấu trúc đáy đôi rõ ràng xung quanh mức hỗ trợ khung thời gian cao chính.2025/12/09
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.