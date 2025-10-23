Giá America Party theo thời gian thực hôm nay là 0.0009705 USD. Theo dõi cập nhật giá APETH sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá APETH dễ dàng ngay trên MEXC.Giá America Party theo thời gian thực hôm nay là 0.0009705 USD. Theo dõi cập nhật giá APETH sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá APETH dễ dàng ngay trên MEXC.

Logo America Party

Giá America Party(APETH)

Giá theo thời gian thực 1 APETH sang USD

$0.0009702
$0.0009702$0.0009702
-9.46%1D
USD
Biểu đồ giá America Party (APETH) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:15:46 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của America Party (APETH)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.0009653
$ 0.0009653$ 0.0009653
Thấp nhất 24H
$ 0.0011474
$ 0.0011474$ 0.0011474
Cao nhất 24H

$ 0.0009653
$ 0.0009653$ 0.0009653

$ 0.0011474
$ 0.0011474$ 0.0011474

$ 0.041828596012183014
$ 0.041828596012183014$ 0.041828596012183014

$ 0.000003393228455216
$ 0.000003393228455216$ 0.000003393228455216

+0.04%

-9.46%

+15.64%

+15.64%

Giá thời gian thực của America Party (APETH) là $ 0.0009705. Trong 24 giờ qua, APETH được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0009653 và cao nhất là $ 0.0011474, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của APETH là $ 0.041828596012183014, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.000003393228455216.

Về hiệu suất ngắn hạn, APETH đã biến động +0.04% trong 1 giờ qua, -9.46% trong 24 giờ và +15.64% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường America Party (APETH)

No.2117

$ 970.50K
$ 970.50K$ 970.50K

$ 56.96K
$ 56.96K$ 56.96K

$ 970.50K
$ 970.50K$ 970.50K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của America Party là $ 970.50K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 56.96K. Nguồn cung lưu hành của APETH là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 970.50K.

Lịch sử giá theo USD của America Party (APETH)

Theo dõi biến động giá của America Party trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.000101371-9.46%
30 ngày$ -0.0003235-25.00%
60 ngày$ -0.0025615-72.53%
90 ngày$ -0.0121835-92.63%
Biến động giá America Party hôm nay

Hôm nay, APETH đã biến động $ -0.000101371 (-9.46%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá America Party trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.0003235 (-25.00%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá America Party trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, APETH đã biến động $ -0.0025615 (-72.53%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá America Party trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -0.0121835 (-92.63%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của America Party (APETH)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá America Party.

America Party (APETH) là gì

$AP là một meme token lấy cảm hứng từ chủ đề American Party (bữa tiệc kiểu Mỹ).

America Party đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư America Party một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake APETH để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về America Party trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch America Party trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá America Party (USD)

America Party (APETH) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản America Party (APETH) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho America Party.

Xem ngay dự đoán giá America Party!

Tokenomics của America Party (APETH)

Hiểu rõ tokenomics của America Party (APETH) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token APETH ngay!

Cách mua America Party (APETH)

Bạn đang tìm cách mua America Party? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua America Party trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

APETH/Tiền tệ địa phương

1 America Party (APETH) sang VND
25.5387075
1 America Party (APETH) sang AUD
A$0.00149457
1 America Party (APETH) sang GBP
0.00071817
1 America Party (APETH) sang EUR
0.00083463
1 America Party (APETH) sang USD
$0.0009705
1 America Party (APETH) sang MYR
RM0.00409551
1 America Party (APETH) sang TRY
0.04074159
1 America Party (APETH) sang JPY
¥0.1465455
1 America Party (APETH) sang ARS
ARS$1.41471726
1 America Party (APETH) sang RUB
0.079086045
1 America Party (APETH) sang INR
0.08515167
1 America Party (APETH) sang IDR
Rp16.17499353
1 America Party (APETH) sang PHP
0.05673543
1 America Party (APETH) sang EGP
￡E.0.046166685
1 America Party (APETH) sang BRL
R$0.0052407
1 America Party (APETH) sang CAD
C$0.001348995
1 America Party (APETH) sang BDT
0.11838159
1 America Party (APETH) sang NGN
1.42092846
1 America Party (APETH) sang COP
$3.776264025
1 America Party (APETH) sang ZAR
R.0.01690611
1 America Party (APETH) sang UAH
0.040440735
1 America Party (APETH) sang TZS
T.Sh.2.40817929
1 America Party (APETH) sang VES
Bs0.203805
1 America Party (APETH) sang CLP
$0.921975
1 America Party (APETH) sang PKR
Rs0.2740692
1 America Party (APETH) sang KZT
0.521769915
1 America Party (APETH) sang THB
฿0.031822695
1 America Party (APETH) sang TWD
NT$0.029842875
1 America Party (APETH) sang AED
د.إ0.003561735
1 America Party (APETH) sang CHF
Fr0.000766695
1 America Party (APETH) sang HKD
HK$0.007540785
1 America Party (APETH) sang AMD
֏0.37055631
1 America Party (APETH) sang MAD
.د.م0.008957715
1 America Party (APETH) sang MXN
$0.01789602
1 America Party (APETH) sang SAR
ريال0.003639375
1 America Party (APETH) sang ETB
Br0.145895265
1 America Party (APETH) sang KES
KSh0.125010105
1 America Party (APETH) sang JOD
د.أ0.0006880845
1 America Party (APETH) sang PLN
0.00353262
1 America Party (APETH) sang RON
лв0.004241085
1 America Party (APETH) sang SEK
kr0.009132405
1 America Party (APETH) sang BGN
лв0.00163044
1 America Party (APETH) sang HUF
Ft0.325340715
1 America Party (APETH) sang CZK
0.020312565
1 America Party (APETH) sang KWD
د.ك0.000296973
1 America Party (APETH) sang ILS
0.003192945
1 America Party (APETH) sang BOB
Bs0.006686745
1 America Party (APETH) sang AZN
0.00164985
1 America Party (APETH) sang TJS
SM0.0089286
1 America Party (APETH) sang GEL
0.00262035
1 America Party (APETH) sang AOA
Kz0.887920155
1 America Party (APETH) sang BHD
.د.ب0.000364908
1 America Party (APETH) sang BMD
$0.0009705
1 America Party (APETH) sang DKK
kr0.006240315
1 America Party (APETH) sang HNL
L0.025417395
1 America Party (APETH) sang MUR
0.04411893
1 America Party (APETH) sang NAD
$0.016935225
1 America Party (APETH) sang NOK
kr0.00972441
1 America Party (APETH) sang NZD
$0.00168867
1 America Party (APETH) sang PAB
B/.0.0009705
1 America Party (APETH) sang PGK
K0.004066395
1 America Party (APETH) sang QAR
ر.ق0.00353262
1 America Party (APETH) sang RSD
дин.0.098030205
1 America Party (APETH) sang UZS
soʻm11.692768395
1 America Party (APETH) sang ALL
L0.080774715
1 America Party (APETH) sang ANG
ƒ0.001737195
1 America Party (APETH) sang AWG
ƒ0.0017469
1 America Party (APETH) sang BBD
$0.001941
1 America Party (APETH) sang BAM
KM0.00163044
1 America Party (APETH) sang BIF
Fr2.8542405
1 America Party (APETH) sang BND
$0.001251945
1 America Party (APETH) sang BSD
$0.0009705
1 America Party (APETH) sang JMD
$0.155677905
1 America Party (APETH) sang KHR
3.913298625
1 America Party (APETH) sang KMF
Fr0.411492
1 America Party (APETH) sang LAK
21.097825665
1 America Party (APETH) sang LKR
රු0.293644185
1 America Party (APETH) sang MDL
L0.01645968
1 America Party (APETH) sang MGA
Ar4.35201315
1 America Party (APETH) sang MOP
P0.00774459
1 America Party (APETH) sang MVR
0.01484865
1 America Party (APETH) sang MWK
MK1.68197355
1 America Party (APETH) sang MZN
MT0.06201495
1 America Party (APETH) sang NPR
रु0.135937935
1 America Party (APETH) sang PYG
6.834261
1 America Party (APETH) sang RWF
Fr1.4062545
1 America Party (APETH) sang SBD
$0.007987215
1 America Party (APETH) sang SCR
0.01315998
1 America Party (APETH) sang SRD
$0.03847062
1 America Party (APETH) sang SVC
$0.00846276
1 America Party (APETH) sang SZL
L0.016935225
1 America Party (APETH) sang TMT
m0.003406455
1 America Party (APETH) sang TND
د.ت0.0028464765
1 America Party (APETH) sang TTD
$0.006570285
1 America Party (APETH) sang UGX
Sh3.381222
1 America Party (APETH) sang XAF
Fr0.547362
1 America Party (APETH) sang XCD
$0.00262035
1 America Party (APETH) sang XOF
Fr0.547362
1 America Party (APETH) sang XPF
Fr0.098991
1 America Party (APETH) sang BWP
P0.013907265
1 America Party (APETH) sang BZD
$0.001941
1 America Party (APETH) sang CVE
$0.092129565
1 America Party (APETH) sang DJF
Fr0.1717785
1 America Party (APETH) sang DOP
$0.061694685
1 America Party (APETH) sang DZD
د.ج0.12661143
1 America Party (APETH) sang FJD
$0.00223215
1 America Party (APETH) sang GNF
Fr8.4384975
1 America Party (APETH) sang GTQ
Q0.00741462
1 America Party (APETH) sang GYD
$0.20252394
1 America Party (APETH) sang ISK
kr0.118401

Để hiểu thêm về America Party, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức America Party
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về America Party

Hôm nay giá của America Party (APETH) là bao nhiêu?
Giá APETH theo thời gian thực bằng USD là 0.0009705 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của APETH sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của APETH sang USD là $ 0.0009705. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của America Party là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của APETH là $ 970.50K USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của APETH là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của APETH là 1.00B USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của APETH là bao nhiêu?
APETH đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.041828596012183014 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của APETH là bao nhiêu?
APETH từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.000003393228455216 USD.
Khối lượng giao dịch của APETH là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của APETH là $ 56.96K USD.
APETH có tăng giá trong năm nay không?
APETH có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá APETH để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:15:46 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành America Party (APETH)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

