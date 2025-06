Khám phá thông tin chi tiết về Apollo Name Service (ANS), bao gồm nguồn cung token, mô hình phân bổ và dữ liệu thị trường theo thời gian thực.

Tokenomics của Apollo Name Service (ANS)

Thông tin Apollo Name Service (ANS)

Apollo Name Service, được biết đến với tên Star Protocol, là một trong những ứng dụng xã hội lớn nhất trên LayerZero. ANS cung cấp dịch vụ đặt tên toàn cầu đa chuỗi, hỗ trợ hơn 40 blockchain và hiện phục vụ khoảng 500,000 người dùng. ANS đang dẫn đầu trong việc tích hợp DePIN và AI, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về định danh phi tập trung (DID) cho hàng tỷ thiết bị kết nối trên toàn thế giới. Với ước tính khoảng 30 tỷ thiết bị kết nối toàn cầu, ANS hướng tới việc cung cấp giải pháp DID đa chuỗi, linh hoạt cho mọi thiết bị và cá nhân, cho phép dịch vụ định danh liền mạch trên các mạng lưới khác nhau dựa trên LayerZero.