Giá Amped Finance theo thời gian thực hôm nay là 0.00611 USD. Theo dõi cập nhật giá AMPED sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá AMPED dễ dàng ngay trên MEXC.

Logo Amped Finance

Giá Amped Finance(AMPED)

Giá theo thời gian thực 1 AMPED sang USD

$0.00611
$0.00611$0.00611
-0.97%1D
USD
Biểu đồ giá Amped Finance (AMPED) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:14:30 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Amped Finance (AMPED)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.00608
$ 0.00608$ 0.00608
Thấp nhất 24H
$ 0.00619
$ 0.00619$ 0.00619
Cao nhất 24H

$ 0.00608
$ 0.00608$ 0.00608

$ 0.00619
$ 0.00619$ 0.00619

--
----

--
----

+0.16%

-0.97%

+0.82%

+0.82%

Giá thời gian thực của Amped Finance (AMPED) là $ 0.00611. Trong 24 giờ qua, AMPED được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00608 và cao nhất là $ 0.00619, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của AMPED là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, AMPED đã biến động +0.16% trong 1 giờ qua, -0.97% trong 24 giờ và +0.82% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Amped Finance (AMPED)

--
----

$ 6.64K
$ 6.64K$ 6.64K

$ 611.00K
$ 611.00K$ 611.00K

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

SONIC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Amped Finance là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 6.64K. Nguồn cung lưu hành của AMPED là --, với tổng nguồn cung là 100000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 611.00K.

Lịch sử giá theo USD của Amped Finance (AMPED)

Theo dõi biến động giá của Amped Finance trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.0000598-0.97%
30 ngày$ +0.00006+0.99%
60 ngày$ -0.00338-35.62%
90 ngày$ -0.01689-73.44%
Biến động giá Amped Finance hôm nay

Hôm nay, AMPED đã biến động $ -0.0000598 (-0.97%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Amped Finance trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +0.00006 (+0.99%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Amped Finance trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, AMPED đã biến động $ -0.00338 (-35.62%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Amped Finance trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -0.01689 (-73.44%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Amped Finance (AMPED)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Amped Finance.

Amped Finance (AMPED) là gì

Amped Finance là một giao thức DeFAI đa chuỗi hiện đang cung cấp giao dịch hoán đổi vĩnh cửu và cung cấp thanh khoản trên nhiều tài sản tiền mã hoá cũng như mạng lưới khác nhau.

Amped Finance đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Amped Finance một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake AMPED để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Amped Finance trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Amped Finance trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Amped Finance (USD)

Amped Finance (AMPED) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Amped Finance (AMPED) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Amped Finance.

Xem ngay dự đoán giá Amped Finance!

Tokenomics của Amped Finance (AMPED)

Hiểu rõ tokenomics của Amped Finance (AMPED) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token AMPED ngay!

Cách mua Amped Finance (AMPED)

Bạn đang tìm cách mua Amped Finance? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Amped Finance trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

AMPED/Tiền tệ địa phương

Nguồn Amped Finance

Để hiểu thêm về Amped Finance, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Amped Finance
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Amped Finance

Hôm nay giá của Amped Finance (AMPED) là bao nhiêu?
Giá AMPED theo thời gian thực bằng USD là 0.00611 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của AMPED sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của AMPED sang USD là $ 0.00611. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Amped Finance là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của AMPED là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của AMPED là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của AMPED là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của AMPED là bao nhiêu?
AMPED đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của AMPED là bao nhiêu?
AMPED từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của AMPED là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của AMPED là $ 6.64K USD.
AMPED có tăng giá trong năm nay không?
AMPED có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá AMPED để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:14:30 (UTC+8)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

