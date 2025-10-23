Giá Cherry AI theo thời gian thực hôm nay là 0.001195 USD. Theo dõi cập nhật giá AIBOT sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá AIBOT dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Cherry AI theo thời gian thực hôm nay là 0.001195 USD. Theo dõi cập nhật giá AIBOT sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá AIBOT dễ dàng ngay trên MEXC.

Tìm hiểu thêm về AIBOT

Thông tin giá AIBOT

Whitepaper AIBOT

Website chính thức AIBOT

Tokenomics của AIBOT

Dự báo giá AIBOT

Lịch sử AIBOT

Hướng dẫn mua AIBOT

Chuyển đổi AIBOT sang fiat

AIBOT Spot

AIBOT USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo Cherry AI

Giá Cherry AI(AIBOT)

Giá theo thời gian thực 1 AIBOT sang USD

$0.001195
$0.001195$0.001195
-3.86%1D
USD
Biểu đồ giá Cherry AI (AIBOT) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:11:56 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Cherry AI (AIBOT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.001112
$ 0.001112$ 0.001112
Thấp nhất 24H
$ 0.0013
$ 0.0013$ 0.0013
Cao nhất 24H

$ 0.001112
$ 0.001112$ 0.001112

$ 0.0013
$ 0.0013$ 0.0013

$ 0.07284724455622164
$ 0.07284724455622164$ 0.07284724455622164

$ 0.001012364205678628
$ 0.001012364205678628$ 0.001012364205678628

+1.96%

-3.86%

-7.23%

-7.23%

Giá thời gian thực của Cherry AI (AIBOT) là $ 0.001195. Trong 24 giờ qua, AIBOT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.001112 và cao nhất là $ 0.0013, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của AIBOT là $ 0.07284724455622164, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.001012364205678628.

Về hiệu suất ngắn hạn, AIBOT đã biến động +1.96% trong 1 giờ qua, -3.86% trong 24 giờ và -7.23% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Cherry AI (AIBOT)

No.2788

$ 264.69K
$ 264.69K$ 264.69K

$ 73.08K
$ 73.08K$ 73.08K

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

221.50M
221.50M 221.50M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

22.15%

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Cherry AI là $ 264.69K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 73.08K. Nguồn cung lưu hành của AIBOT là 221.50M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.20M.

Lịch sử giá theo USD của Cherry AI (AIBOT)

Theo dõi biến động giá của Cherry AI trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.00004798-3.86%
30 ngày$ -0.001336-52.79%
60 ngày$ -0.009873-89.21%
90 ngày$ -0.018805-94.03%
Biến động giá Cherry AI hôm nay

Hôm nay, AIBOT đã biến động $ -0.00004798 (-3.86%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Cherry AI trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.001336 (-52.79%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Cherry AI trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, AIBOT đã biến động $ -0.009873 (-89.21%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Cherry AI trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -0.018805 (-94.03%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Cherry AI (AIBOT)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Cherry AI.

Cherry AI (AIBOT) là gì

Cherry AI là một hệ sinh thái đa nền tảng được hỗ trợ bởi AI cho giao dịch và quản lý cộng đồng. Hệ sinh thái này cung cấp các công cụ trên Telegram và web, bao gồm sniping nâng cao bằng AI, Copy Trade, theo dõi KOL, phân tích token xu hướng và tự động hóa cộng đồng. Nền tảng hỗ trợ đa chuỗi, tích hợp dữ liệu trên chuỗi/nguồn dữ liệu oracle và cung cấp thông tin giao dịch cho nhà giao dịch cá nhân, nhà phát triển và cộng đồng.

Cherry AI đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Cherry AI một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake AIBOT để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Cherry AI trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Cherry AI trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Cherry AI (USD)

Cherry AI (AIBOT) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Cherry AI (AIBOT) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Cherry AI.

Xem ngay dự đoán giá Cherry AI!

Tokenomics của Cherry AI (AIBOT)

Hiểu rõ tokenomics của Cherry AI (AIBOT) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token AIBOT ngay!

Cách mua Cherry AI (AIBOT)

Bạn đang tìm cách mua Cherry AI? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Cherry AI trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

AIBOT/Tiền tệ địa phương

1 Cherry AI (AIBOT) sang VND
31.446425
1 Cherry AI (AIBOT) sang AUD
A$0.0018403
1 Cherry AI (AIBOT) sang GBP
0.0008843
1 Cherry AI (AIBOT) sang EUR
0.0010277
1 Cherry AI (AIBOT) sang USD
$0.001195
1 Cherry AI (AIBOT) sang MYR
RM0.0050429
1 Cherry AI (AIBOT) sang TRY
0.0501661
1 Cherry AI (AIBOT) sang JPY
¥0.180445
1 Cherry AI (AIBOT) sang ARS
ARS$1.7419754
1 Cherry AI (AIBOT) sang RUB
0.09738055
1 Cherry AI (AIBOT) sang INR
0.1048493
1 Cherry AI (AIBOT) sang IDR
Rp19.9166587
1 Cherry AI (AIBOT) sang PHP
0.0698597
1 Cherry AI (AIBOT) sang EGP
￡E.0.05684615
1 Cherry AI (AIBOT) sang BRL
R$0.006453
1 Cherry AI (AIBOT) sang CAD
C$0.00166105
1 Cherry AI (AIBOT) sang BDT
0.1457661
1 Cherry AI (AIBOT) sang NGN
1.7496234
1 Cherry AI (AIBOT) sang COP
$4.64980475
1 Cherry AI (AIBOT) sang ZAR
R.0.0208169
1 Cherry AI (AIBOT) sang UAH
0.04979565
1 Cherry AI (AIBOT) sang TZS
T.Sh.2.9652491
1 Cherry AI (AIBOT) sang VES
Bs0.25095
1 Cherry AI (AIBOT) sang CLP
$1.13525
1 Cherry AI (AIBOT) sang PKR
Rs0.337468
1 Cherry AI (AIBOT) sang KZT
0.64246785
1 Cherry AI (AIBOT) sang THB
฿0.03918405
1 Cherry AI (AIBOT) sang TWD
NT$0.03674625
1 Cherry AI (AIBOT) sang AED
د.إ0.00438565
1 Cherry AI (AIBOT) sang CHF
Fr0.00094405
1 Cherry AI (AIBOT) sang HKD
HK$0.00928515
1 Cherry AI (AIBOT) sang AMD
֏0.4562749
1 Cherry AI (AIBOT) sang MAD
.د.م0.01102985
1 Cherry AI (AIBOT) sang MXN
$0.0220358
1 Cherry AI (AIBOT) sang SAR
ريال0.00448125
1 Cherry AI (AIBOT) sang ETB
Br0.17964435
1 Cherry AI (AIBOT) sang KES
KSh0.15392795
1 Cherry AI (AIBOT) sang JOD
د.أ0.000847255
1 Cherry AI (AIBOT) sang PLN
0.0043498
1 Cherry AI (AIBOT) sang RON
лв0.00522215
1 Cherry AI (AIBOT) sang SEK
kr0.01124495
1 Cherry AI (AIBOT) sang BGN
лв0.0020076
1 Cherry AI (AIBOT) sang HUF
Ft0.40059985
1 Cherry AI (AIBOT) sang CZK
0.02501135
1 Cherry AI (AIBOT) sang KWD
د.ك0.00036567
1 Cherry AI (AIBOT) sang ILS
0.00393155
1 Cherry AI (AIBOT) sang BOB
Bs0.00823355
1 Cherry AI (AIBOT) sang AZN
0.0020315
1 Cherry AI (AIBOT) sang TJS
SM0.010994
1 Cherry AI (AIBOT) sang GEL
0.0032265
1 Cherry AI (AIBOT) sang AOA
Kz1.09331745
1 Cherry AI (AIBOT) sang BHD
.د.ب0.00044932
1 Cherry AI (AIBOT) sang BMD
$0.001195
1 Cherry AI (AIBOT) sang DKK
kr0.00768385
1 Cherry AI (AIBOT) sang HNL
L0.03129705
1 Cherry AI (AIBOT) sang MUR
0.0543247
1 Cherry AI (AIBOT) sang NAD
$0.02085275
1 Cherry AI (AIBOT) sang NOK
kr0.0119739
1 Cherry AI (AIBOT) sang NZD
$0.0020793
1 Cherry AI (AIBOT) sang PAB
B/.0.001195
1 Cherry AI (AIBOT) sang PGK
K0.00500705
1 Cherry AI (AIBOT) sang QAR
ر.ق0.0043498
1 Cherry AI (AIBOT) sang RSD
дин.0.12070695
1 Cherry AI (AIBOT) sang UZS
soʻm14.39758705
1 Cherry AI (AIBOT) sang ALL
L0.09945985
1 Cherry AI (AIBOT) sang ANG
ƒ0.00213905
1 Cherry AI (AIBOT) sang AWG
ƒ0.002151
1 Cherry AI (AIBOT) sang BBD
$0.00239
1 Cherry AI (AIBOT) sang BAM
KM0.0020076
1 Cherry AI (AIBOT) sang BIF
Fr3.514495
1 Cherry AI (AIBOT) sang BND
$0.00154155
1 Cherry AI (AIBOT) sang BSD
$0.001195
1 Cherry AI (AIBOT) sang JMD
$0.19168995
1 Cherry AI (AIBOT) sang KHR
4.81853875
1 Cherry AI (AIBOT) sang KMF
Fr0.50668
1 Cherry AI (AIBOT) sang LAK
25.97826035
1 Cherry AI (AIBOT) sang LKR
රු0.36157115
1 Cherry AI (AIBOT) sang MDL
L0.0202672
1 Cherry AI (AIBOT) sang MGA
Ar5.3587385
1 Cherry AI (AIBOT) sang MOP
P0.0095361
1 Cherry AI (AIBOT) sang MVR
0.0182835
1 Cherry AI (AIBOT) sang MWK
MK2.0710545
1 Cherry AI (AIBOT) sang MZN
MT0.0763605
1 Cherry AI (AIBOT) sang NPR
रु0.16738365
1 Cherry AI (AIBOT) sang PYG
8.41519
1 Cherry AI (AIBOT) sang RWF
Fr1.731555
1 Cherry AI (AIBOT) sang SBD
$0.00983485
1 Cherry AI (AIBOT) sang SCR
0.0162042
1 Cherry AI (AIBOT) sang SRD
$0.0473698
1 Cherry AI (AIBOT) sang SVC
$0.0104204
1 Cherry AI (AIBOT) sang SZL
L0.02085275
1 Cherry AI (AIBOT) sang TMT
m0.00419445
1 Cherry AI (AIBOT) sang TND
د.ت0.003504935
1 Cherry AI (AIBOT) sang TTD
$0.00809015
1 Cherry AI (AIBOT) sang UGX
Sh4.16338
1 Cherry AI (AIBOT) sang XAF
Fr0.67398
1 Cherry AI (AIBOT) sang XCD
$0.0032265
1 Cherry AI (AIBOT) sang XOF
Fr0.67398
1 Cherry AI (AIBOT) sang XPF
Fr0.12189
1 Cherry AI (AIBOT) sang BWP
P0.01712435
1 Cherry AI (AIBOT) sang BZD
$0.00239
1 Cherry AI (AIBOT) sang CVE
$0.11344135
1 Cherry AI (AIBOT) sang DJF
Fr0.211515
1 Cherry AI (AIBOT) sang DOP
$0.07596615
1 Cherry AI (AIBOT) sang DZD
د.ج0.1558997
1 Cherry AI (AIBOT) sang FJD
$0.0027485
1 Cherry AI (AIBOT) sang GNF
Fr10.390525
1 Cherry AI (AIBOT) sang GTQ
Q0.0091298
1 Cherry AI (AIBOT) sang GYD
$0.2493726
1 Cherry AI (AIBOT) sang ISK
kr0.14579

Nguồn Cherry AI

Để hiểu thêm về Cherry AI, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Cherry AI
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Cherry AI

Hôm nay giá của Cherry AI (AIBOT) là bao nhiêu?
Giá AIBOT theo thời gian thực bằng USD là 0.001195 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của AIBOT sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của AIBOT sang USD là $ 0.001195. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Cherry AI là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của AIBOT là $ 264.69K USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của AIBOT là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của AIBOT là 221.50M USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của AIBOT là bao nhiêu?
AIBOT đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.07284724455622164 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của AIBOT là bao nhiêu?
AIBOT từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.001012364205678628 USD.
Khối lượng giao dịch của AIBOT là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của AIBOT là $ 73.08K USD.
AIBOT có tăng giá trong năm nay không?
AIBOT có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá AIBOT để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:11:56 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Cherry AI (AIBOT)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán AIBOT sang USD

Số lượng

AIBOT
AIBOT
USD
USD

1 AIBOT = 0.001195 USD

Giao dịch AIBOT

AIBOT/USDT
$0.001195
$0.001195$0.001195
-4.39%

Tham gia MEXC ngay hôm nay

-- Phí Maker Spot, -- Phí Taker Spot
-- Phí Maker Futures, -- Phí Taker Futures