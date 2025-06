Thông tin AiDoge (AI2)

Nền tảng AiDoge cung cấp trải nghiệm tạo meme do AI điều khiển cho người dùng, thích ứng với thế giới tiền điện tử luôn thay đổi. Nó sử dụng công nghệ AI tiên tiến để tạo các meme có liên quan dựa trên lời nhắc văn bản do người dùng cung cấp. Các khía cạnh chính bao gồm trình tạo meme do AI cung cấp, lời nhắc dựa trên văn bản và token $AI để mua tín dụng.

Website chính thức: https://aidoge.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xe1283567345349942acdfad3692924a1b16cf3cc