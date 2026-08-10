Giá 3EYES hôm nay

Giá 3EYES (3EYES) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.02% trong 24 giờ qua. Tỷ giá 3EYES sang USD là $ 0 mỗi 3EYES.

3EYES hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 10,232.97, với nguồn cung lưu hành 943.90M 3EYES. Trong vòng 24 giờ qua, 3EYES được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, 3EYES biến động -0.60% trong giờ qua và +1.35% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường 3EYES (3EYES)

Vốn hóa thị trường $ 10.23K$ 10.23K $ 10.23K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 11.50K$ 11.50K $ 11.50K Nguồn cung lưu thông 943.90M 943.90M 943.90M Tổng cung 999,885,545.937405 999,885,545.937405 999,885,545.937405

Vốn hoá thị trường hiện tại của 3EYES là $ 10.23K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của 3EYES là 943.90M, với tổng nguồn cung là 999885545.937405. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 11.50K.