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Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về DoubleZero, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về DoubleZero, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!

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Phân tích kỹ thuật DoubleZero (2Z) hôm nay

Phân tích kỹ thuật DoubleZero (2Z) hôm nay

Trang Phân tích DoubleZero cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của 2Z. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích DoubleZero bên dưới.

Biến động giá DoubleZero (2Z)

Giá hiện tại24 giờ7 ngày30 ngày90 ngày
$0.05562--+0.27%-22.38%-47.41%
Tìm hiểu thêm về giá DoubleZero

Chỉ báo kỹ thuật DoubleZero

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của DoubleZero trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh
Mua
Bán 5
Trung lập 4
Mua 17
Đường trung bình động:Mua mạnhBán 2Trung lập 2Mua 10
Chỉ báo kỹ thuật:MuaBán 3Trung lập 2Mua 7
Tên
Cổ điển
Fibonacci
R3
0.05561
0.05561
R2
0.05561
0.0556
R1
0.0556
0.0556
PP
0.0556
0.0556
S1
0.05559
0.05559
S2
0.05559
0.05559
S3
0.05558
0.05559

Tín hiệu thị trường DoubleZero

Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại
0.00M
$1.43 M
$1.43 M
Lệnh mua đang chờ (USDT)
Lệnh bán đang chờ (USDT)
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày
0.00M
Hoạt động mua trong 3 ngày
$0.01 M
Hoạt động bán trong 3 ngày
$0.01 M
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày
0.00M
Hoạt động mua trong 7 ngày
$0.04 M
Hoạt động bán trong 7 ngày
$0.04 M

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Dòng vốn DoubleZero

Dòng tiền ròng vàoGiá 2ZUSDT
Lịch sửDòng tiền ròng vàoGiá
2026-08-09$0.00 M0.06
2026-08-08$0.06 M0.06
2026-08-07$0.06 M0.06
2026-08-06$0.06 M0.06
2026-08-05-$0.08 M0.06

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Khám phá thêm về DoubleZero

Giao dịch thị trường DoubleZero (2Z) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá DoubleZero theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
2Z/USDT
$0.05563
$0.05563$0.05563
-0.16%
970.39K (USDT)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin được cung cấp trong tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ chuyên môn nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

Tính toán 2Z sang USD

Số lượng

2Z
2Z
USD
USD

1 2Z = 0.05562 USD