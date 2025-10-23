Thông tin giá theo USD của 100xDarren (100X)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00030376 $ 0.00030376 $ 0.00030376 Thấp nhất 24H $ 0.00040104 $ 0.00040104 $ 0.00040104 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00030376$ 0.00030376 $ 0.00030376 Cao nhất 24H $ 0.00040104$ 0.00040104 $ 0.00040104 ATH $ 0.00051909$ 0.00051909 $ 0.00051909 Giá thấp nhất $ 0.00014753$ 0.00014753 $ 0.00014753 Biến động giá (1 giờ) +0.37% Biến động giá (1D) +18.40% Biến động giá (7 ngày) +30.55% Biến động giá (7 ngày) +30.55%

Giá thời gian thực của 100xDarren (100X) là $0.00038035. Trong 24 giờ qua, 100X được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00030376 và cao nhất là $ 0.00040104, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của 100X là $ 0.00051909, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00014753.

Về hiệu suất ngắn hạn, 100X đã biến động +0.37% trong 1 giờ qua, +18.40% trong 24 giờ và +30.55% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường 100xDarren (100X)

Vốn hóa thị trường $ 380.34K$ 380.34K $ 380.34K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 380.34K$ 380.34K $ 380.34K Nguồn cung lưu thông 999.97M 999.97M 999.97M Tổng cung 999,969,633.502791 999,969,633.502791 999,969,633.502791

Vốn hoá thị trường hiện tại của 100xDarren là $ 380.34K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của 100X là 999.97M, với tổng nguồn cung là 999969633.502791. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 380.34K.