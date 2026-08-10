Giá 1 community can change your life hôm nay

Giá 1 community can change your life (COMMUNITY) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.97% trong 24 giờ qua. Tỷ giá COMMUNITY sang USD là $ 0 mỗi COMMUNITY.

1 community can change your life hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 35,317, với nguồn cung lưu hành 912.59M COMMUNITY. Trong vòng 24 giờ qua, COMMUNITY được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, COMMUNITY biến động -2.24% trong giờ qua và -3.26% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường 1 community can change your life (COMMUNITY)

Vốn hóa thị trường $ 35.32K$ 35.32K $ 35.32K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 35.32K$ 35.32K $ 35.32K Nguồn cung lưu thông 912.59M 912.59M 912.59M Tổng cung 912,586,432.31461 912,586,432.31461 912,586,432.31461

Vốn hoá thị trường hiện tại của 1 community can change your life là $ 35.32K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của COMMUNITY là 912.59M, với tổng nguồn cung là 912586432.31461. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 35.32K.