Thông tin giá theo USD của 0xy (0XY)

Giá thời gian thực của 0xy (0XY) là $0.02632739. Trong 24 giờ qua, 0XY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.02628681 và cao nhất là $ 0.02985234, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của 0XY là $ 0.108905, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, 0XY đã biến động +0.11% trong 1 giờ qua, -10.69% trong 24 giờ và -41.10% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường 0xy (0XY)

Vốn hoá thị trường hiện tại của 0xy là $ 26.36M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của 0XY là 1000.00M, với tổng nguồn cung là 999999997.467259. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 26.36M.