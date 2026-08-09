Giá 0xMarkets hôm nay

Giá 0xMarkets (SN35) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.617212, biến động 8.15% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SN35 sang USD là $ 0.617212 mỗi SN35.

0xMarkets hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 3,361,305, với nguồn cung lưu hành 5.46M SN35. Trong vòng 24 giờ qua, SN35 được giao dịch trong khoảng từ $ 0.568439 (thấp) đến $ 0.625582 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 7.18, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00894457.

Về hiệu suất ngắn hạn, SN35 biến động -0.16% trong giờ qua và +8.47% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 78.30K.

Thông tin thị trường 0xMarkets (SN35)

Vốn hóa thị trường $ 3.36M$ 3.36M $ 3.36M Khối lượng (24H) $ 78.30K$ 78.30K $ 78.30K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 3.36M$ 3.36M $ 3.36M Nguồn cung lưu thông 5.46M 5.46M 5.46M Tổng cung 5,456,986.637023221 5,456,986.637023221 5,456,986.637023221

Vốn hoá thị trường hiện tại của 0xMarkets là $ 3.36M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 78.30K. Nguồn cung lưu hành của SN35 là 5.46M, với tổng nguồn cung là 5456986.637023221. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.36M.