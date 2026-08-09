Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký
Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về 0G, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về 0G, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!

Tìm hiểu thêm về 0G

Thông tin giá 0G

0G là gì

Whitepaper 0G

Website chính thức 0G

Tokenomics của 0G

Dự báo giá 0G

Lịch sử 0G

Hướng dẫn mua 0G

Chuyển đổi 0G sang fiat

0G Spot

0G USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Phân tích kỹ thuật 0G (0G) hôm nay

Phân tích kỹ thuật 0G (0G) hôm nay

Trang Phân tích 0G cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của 0G. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích 0G bên dưới.

Biến động giá 0G (0G)

Giá hiện tại24 giờ7 ngày30 ngày90 ngày
$0.1502--+4.01%-23.18%-73.58%
Tìm hiểu thêm về giá 0G

Chỉ báo kỹ thuật 0G

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của 0G trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh
Bán
Bán 19
Trung lập 2
Mua 5
Đường trung bình động:Bán mạnhBán 14Trung lập 0Mua 0
Chỉ báo kỹ thuật:Trung lậpBán 5Trung lập 2Mua 5
Tên
Cổ điển
Fibonacci
R3
0.1504
0.1504
R2
0.1504
0.1503
R1
0.1503
0.1503
PP
0.1503
0.1503
S1
0.1502
0.1502
S2
0.1502
0.1502
S3
0.1501
0.1502

Tín hiệu thị trường 0G

Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại
0.70M
$9.49 M
$8.79 M
Lệnh mua đang chờ (USDT)
Lệnh bán đang chờ (USDT)
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày
-0.01M
Hoạt động mua trong 3 ngày
$0.39 M
Hoạt động bán trong 3 ngày
$0.40 M
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày
-0.13M
Hoạt động mua trong 7 ngày
$0.78 M
Hoạt động bán trong 7 ngày
$0.91 M

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Dòng vốn 0G

Dòng tiền ròng vàoGiá 0GUSDT
Lịch sửDòng tiền ròng vàoGiá
2026-08-09-$0.11 M0.15
2026-08-08$0.05 M0.15
2026-08-07-$0.02 M0.14
2026-08-06$0.07 M0.14
2026-08-05$0.10 M0.14

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Khám phá thêm về 0G

Giao dịch thị trường 0G (0G) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá 0G theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
0G/USDT
$0.1502
$0.1502$0.1502
-1.44%
529.64K (USDT)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin được cung cấp trong tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ chuyên môn nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

Tính toán 0G sang USD

Số lượng

0G
0G
USD
USD

1 0G = 0.1502 USD