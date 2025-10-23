Thông tin giá theo USD của 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00184667 $ 0.00184667 $ 0.00184667 Thấp nhất 24H $ 0.00248737 $ 0.00248737 $ 0.00248737 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00184667$ 0.00184667 $ 0.00184667 Cao nhất 24H $ 0.00248737$ 0.00248737 $ 0.00248737 ATH $ 0.01755527$ 0.01755527 $ 0.01755527 Giá thấp nhất $ 0.00082794$ 0.00082794 $ 0.00082794 Biến động giá (1 giờ) +2.41% Biến động giá (1D) -15.10% Biến động giá (7 ngày) -27.26% Biến động giá (7 ngày) -27.26%

Giá thời gian thực của 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) là $0.00189564. Trong 24 giờ qua, 01111010011110000110001001110100 được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00184667 và cao nhất là $ 0.00248737, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của 01111010011110000110001001110100 là $ 0.01755527, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00082794.

Về hiệu suất ngắn hạn, 01111010011110000110001001110100 đã biến động +2.41% trong 1 giờ qua, -15.10% trong 24 giờ và -27.26% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100)

Vốn hóa thị trường $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của 01111010011110000110001001110100 là $ 1.90M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của 01111010011110000110001001110100 là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.90M.