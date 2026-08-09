Giá Wo Ta Ma Lai Le hôm nay

Giá Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.009455, biến động 0.98% trong 24 giờ qua. Tỷ giá 我踏马来了 sang VND là ₫ 0.009455 mỗi 我踏马来了.

Wo Ta Ma Lai Le hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- 我踏马来了. Trong vòng 24 giờ qua, 我踏马来了 được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.008781 (thấp) đến ₫ 0.009992 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, 我踏马来了 biến động +0.77% trong giờ qua và +13.30% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 63.67K.

Thông tin thị trường Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 63.67K₫ 63.67K ₫ 63.67K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung ---- -- Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wo Ta Ma Lai Le là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 63.67K. Nguồn cung lưu hành của 我踏马来了 là --, với tổng nguồn cung là --. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là --.