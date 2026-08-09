Giá All on Binance hôm nay

Giá All on Binance (币有) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.013092, biến động 0.69% trong 24 giờ qua. Tỷ giá 币有 sang VND là ₫ 0.013092 mỗi 币有.

All on Binance hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- 币有. Trong vòng 24 giờ qua, 币有 được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.012664 (thấp) đến ₫ 0.01499 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, 币有 biến động -5.13% trong giờ qua và +554.60% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 54.74K.

Thông tin thị trường All on Binance (币有)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 54.74K₫ 54.74K ₫ 54.74K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 13.09M₫ 13.09M ₫ 13.09M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của All on Binance là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 54.74K. Nguồn cung lưu hành của 币有 là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 13.09M.