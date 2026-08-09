Giá Binance Life hôm nay

Giá Binance Life (币安人生) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.51004, biến động 2.86% trong 24 giờ qua. Tỷ giá 币安人生 sang VND là ₫ 0.51004 mỗi 币安人生.

Binance Life hiện xếp hạng #70 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 510.04M, với nguồn cung lưu hành 1.00B 币安人生. Trong vòng 24 giờ qua, 币安人生 được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.50749 (thấp) đến ₫ 0.52933 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 23,599.3019739313178205, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 2.74852586284826180.

Về hiệu suất ngắn hạn, 币安人生 biến động -0.33% trong giờ qua và -17.34% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 57.78K.

Thông tin thị trường Binance Life (币安人生)

Xếp hạng No.70 Vốn hóa thị trường ₫ 510.04M₫ 510.04M ₫ 510.04M Khối lượng (24H) ₫ 57.78K₫ 57.78K ₫ 57.78K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 510.04M₫ 510.04M ₫ 510.04M Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 100.00% Thị phần 0.02% Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Binance Life là ₫ 510.04M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 57.78K. Nguồn cung lưu hành của 币安人生 là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 510.04M.