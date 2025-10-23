Dự đoán giá NUMINE (NUMI) (USD)
Nhận dự đoán giá NUMINE cho các năm 2026, 2027, 2028, 2030 và nhiều hơn nữa. Dự đoán mức tăng trưởng của NUMI trong 5 năm tới hoặc lâu hơn. Dự báo ngay các kịch bản giá trong tương lai dựa trên xu hướng và tâm lý thị trường.
*Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi dự đoán giá đều dựa trên dữ liệu người dùng cung cấp.
Dự đoán giá NUMINE cho năm 2025-2050 (USD)
Dựa trên dự đoán của bạn, NUMINE có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt $ 0.05771 vào năm 2025.Dự đoán giá NUMINE (NUMI) cho năm 2026 (năm sau)
Dựa trên dự đoán của bạn, NUMINE có khả năng tăng trưởng 5.00%. Giá giao dịch có thể đạt $ 0.060595 vào năm 2026.Dự đoán giá NUMINE (NUMI) cho năm 2027 (trong 2 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá, giá tương lai dự báo năm 2027 của NUMI là $ 0.063625 với tỷ lệ tăng trưởng 10.25%.Dự đoán giá NUMINE (NUMI) cho năm 2028 (trong 3 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá, giá tương lai dự báo năm 2028 của NUMI là $ 0.066806 với tỷ lệ tăng trưởng 15.76%.Dự đoán giá NUMINE (NUMI) cho năm 2029 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của NUMI vào năm 2029 là $ 0.070146 cùng với tỷ lệ tăng trưởng 21.55%.Dự đoán giá NUMINE (NUMI) cho năm 2030 (trong 5 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của NUMI vào năm 2030 là $ 0.073654 cùng với tỷ lệ tăng trưởng 27.63%.Dự đoán giá NUMINE (NUMI) cho năm 2040 (trong 15 năm)
Vào năm 2040, giá của NUMINE có khả năng tăng trưởng 107.89%. Giá giao dịch có thể đạt $ 0.119974.Dự đoán giá NUMINE (NUMI) cho năm 2050 (trong 25 năm)
Vào năm 2050, giá của NUMINE có khả năng tăng trưởng 238.64%. Giá giao dịch có thể đạt $ 0.195426.
- 2025$ 0.057710.00%
- 2026$ 0.0605955.00%
- 2027$ 0.06362510.25%
- 2028$ 0.06680615.76%
- 2029$ 0.07014621.55%
- 2030$ 0.07365427.63%
- 2031$ 0.07733634.01%
- 2032$ 0.08120340.71%
- 2033$ 0.08526347.75%
- 2034$ 0.08952755.13%
- 2035$ 0.09400362.89%
- 2036$ 0.09870371.03%
- 2037$ 0.10363879.59%
- 2038$ 0.10882088.56%
- 2039$ 0.11426197.99%
- 2040$ 0.119974107.89%
Dự đoán giá NUMINE ngắn hạn trong hôm nay, ngày mai, tuần nay và 30 ngày
- October 23, 2025(Hôm nay)$ 0.057710.00%
- October 24, 2025(Ngày mai)$ 0.0577170.01%
- October 30, 2025(Tuần này)$ 0.0577650.10%
- November 22, 2025(30 ngày)$ 0.0579470.41%
Giá dự đoán của NUMI vào
Vào October 24, 2025(Ngày mai), dự đoán giá của NUMI, sử dụng thông tin tăng trưởng hàng năm
Vào October 30, 2025(Tuần này), dự đoán giá của NUMI, sử dụng tỷ lệ tăng trưởng hàng năm
Trong 30 ngày tới, giá dự kiến của NUMI là
Thống kê giá NUMINE hiện tại
-1.88%
--
Hướng dẫn mua NUMINE (NUMI)
Bạn đang muốn mua NUMI? Giờ đây, bạn có thể mua NUMI qua thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng, P2P và nhiều phương thức thanh toán khác.
Lịch sử giá NUMINE
Theo dữ liệu mới nhất được thu thập trên trang giá theo thời gian thực của NUMINE, giá hiện tại của NUMINE là 0.05771 USD. Nguồn cung lưu hành của NUMINE (NUMI) là
- 24 giờ-0.06%$ -0.00401$ 0.06182$ 0.05762
- 7 ngày-0.21%$ -0.016210$ 0.09848$ 0.05762
- 30 ngày-0.31%$ -0.026090$ 0.114$ 0.05762
Trong 24 giờ qua, NUMINE đã ghi nhận biến động giá là
Trong 7 ngày qua, NUMINE đã giao dịch ở mức cao nhất là
Trong tháng qua, NUMINE đã biến động
Kiểm tra lịch sử giá toàn diện của NUMINE để biết xu hướng chi tiết
Mô đun dự đoán giá NUMINE (NUMI) hoạt động như thế nào?
Mô đun dự đoán giá NUMINE là công cụ thân thiện, giúp bạn dễ dàng ước tính giá tiềm năng của NUMI trong tương lai dựa trên các giả định tăng trưởng cá nhân. Dù bạn là nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm hay nhà đầu tư đang tìm hiểu, công cụ này mang đến cách tiếp cận đơn giản và tương tác để dự báo giá trị tương lai của token.
Bắt đầu bằng cách nhập tỷ lệ tăng trưởng mong muốn của bạn, có thể là âm hoặc dương, tùy thuộc vào góc nhìn của bạn về thị trường. Tỷ lệ này có thể đại diện cho kỳ vọng của bạn về NUMINE trong năm tới, 5 năm tới, hoặc thậm chí nhiều thập kỷ sau.
Sau khi nhập tỷ lệ tăng trưởng, vui lòng nhấn nút "Tính toán". Mô đun sẽ tính toán ngay mức giá dự kiến của NUMI trong tương lai, giúp bạn hình dung rõ ràng tác động của dự đoán đến giá trị token theo thời gian.
Bạn có thể thử nghiệm với nhiều tỷ lệ tăng trưởng để xem điều kiện thị trường khác nhau có thể tác động đến giá của NUMINE như thế nào. Sự linh hoạt này giúp bạn phân tích cả dự báo lạc quan và tiêu cực, từ đó đưa ra quyết định chính xác hơn.
Mô đun còn tích hợp dữ liệu tâm lý người dùng, giúp bạn so sánh dự đoán cá nhân với dự đoán của người dùng khác. Những đóng góp này cung cấp góc nhìn sâu sắc về cách cộng đồng nhìn nhận tương lai của NUMI.
Chỉ số kỹ thuật dự đoán giá
Để nâng cao độ chính xác của dự báo, mô đun tận dụng nhiều chỉ số kỹ thuật và dữ liệu thị trường, bao gồm:
Trung bình động luỹ thừa (EMA): Hỗ trợ theo dõi xu hướng giá token bằng cách làm mượt các biến động và cung cấp nhận định về khả năng đảo chiều xu hướng.
Dải Bollinger: Đánh giá độ biến động của thị trường và xác định khả năng thị trường đang trong trạng thái quá mua hoặc quá bán.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): Đánh giá động lượng của NUMI để xác định đang trong giai đoạn tăng hay giảm.
Trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD): Đo lường sức mạnh và xu hướng của biến động giá để xác định các điểm vào và thoát lệnh tiềm năng. Khi kết hợp các chỉ báo này với dữ liệu thị trường thời gian thực, mô đun cung cấp dự đoán giá linh hoạt, giúp bạn hiểu rõ hơn về tiềm năng phát triển trong tương lai của NUMINE.
Tại sao dự đoán giá NUMI lại quan trọng?
Dự đoán giá NUMI rất quan trọng vì nhiều lý do và các nhà đầu tư tham gia dự đoán giá với nhiều mục đích khác nhau:
Phát triển chiến lược đầu tư: Dự đoán giúp nhà đầu tư xây dựng chiến lược. Bằng cách ước tính giá trong tương lai, nhà đầu tư có thể quyết định thời điểm mua, bán hoặc nắm giữ tiền mã hoá.
Đánh giá rủi ro: Hiểu được biến động giá tiềm năng cho phép nhà đầu tư đánh giá rủi ro liên quan đến một tài sản tiền mã hoá cụ thể. Điều này rất cần thiết trong việc quản lý và giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn.
Phân tích thị trường: Dự đoán thường liên quan đến việc phân tích xu hướng thị trường, tin tức và dữ liệu lịch sử. Phân tích toàn diện giúp nhà đầu tư hiểu được động lực thị trường và các yếu tố ảnh hưởng đến biến động giá.
Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Bằng cách dự đoán loại tiền mã hoá nào có thể hoạt động tốt, nhà đầu tư có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình cho phù hợp, phân tán rủi ro trên nhiều tài sản khác nhau.
Lập kế hoạch dài hạn: Các nhà đầu tư đang tìm kiếm lợi nhuận dài hạn có thể dựa vào dự đoán để xác định tiền mã hoá có tiềm năng phát triển trong tương lai.
Chuẩn bị tâm lý: Nắm rõ các kịch bản giá có thể xảy ra giúp nhà đầu tư chuẩn bị tinh thần và tài chính trước những biến động thị trường.
Sự tham gia của cộng đồng: Dự đoán giá tiền mã hoá thường tạo ra các cuộc thảo luận trong cộng đồng nhà đầu tư, mang đến sự hiểu biết rộng hơn và tầm nhìn tập thể về xu hướng thị trường.
Câu hỏi thường gặp (FAQ):
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Nội dung trên các trang dự đoán giá tiền mã hóa dựa trên thông tin và phản hồi do MEXCer và/hoặc các bên thứ ba cung cấp. Thông tin được hiển thị là "nguyên bản" và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và minh họa mà không có bất kỳ sự đại diện hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào. Lưu ý dự đoán giá có thể không chính xác. Giá trong tương lai có thể khác biệt đáng kể so với dự đoán, vì vậy không nên dựa vào dự đoán giá để đưa ra quyết định đầu tư.
Ngoài ra, nội dung này không được xem là lời khuyên tài chính cũng như không nhằm mục đích khuyến nghị mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. MEXC sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào về những khoản lỗ bạn có thể gặp phải từ việc tham khảo, sử dụng và/hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào trên các trang dự đoán giá tiền mã hoá của MEXC. Giá tài sản kỹ thuật số biến động mạnh theo thị trường và dễ dàng thay đổi. Giá trị đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng, và MEXC không đảm bảo việc thu hồi được số tiền đã đầu tư ban đầu. Hơn nữa, bạn cần chịu trách nhiệm hoàn toàn về các quyết định đầu tư của mình và MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản lỗ nào bạn có thể gặp phải. Lưu ý hiệu suất trong quá khứ không phải là yếu tố dự báo đáng tin cậy cho hiệu suất trong tương lai. Vui lòng chỉ đầu tư vào các sản phẩm đã quen thuộc và hiểu rõ những rủi ro liên quan. Bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng về kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và khả năng chịu rủi ro, đồng thời tham khảo ý kiến của chuyên gia tài chính độc lập trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.
