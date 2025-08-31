2025-10-10 thứ sáu

Kansas City Current Đánh Dấu Đội Bóng NWSL Đầu Tiên Giành Vé Vào Vòng Playoffs

Kansas City Current Đánh Dấu Đội Bóng NWSL Đầu Tiên Giành Vé Vào Vòng Playoffs

Bài đăng Kansas City Current Đánh dấu Đội NWSL Đầu Tiên Giành Spot Trong Playoffs xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Kansas City Current chính thức trở thành đội NWSL đầu tiên đảm bảo vị thế của họ trong NWS Playoffs 2025 sau chiến thắng 2-0 trước North Carolina Courage Kansas City Current Vào tối thứ Bảy, Kansas City Current chính thức trở thành đội NWSL đầu tiên đảm bảo vị thế của họ trong NWS Playoffs 2025. Với chiến thắng 2-0 trước North Carolina Courage, điều này chính thức đánh dấu lần thứ ba họ xuất hiện trong playoffs. "Chúng tôi đang chơi với phong độ tốt, chúng tôi đang giành chiến thắng theo nhiều cách khác nhau," Huấn luyện viên trưởng Vlatko Andonovski nói. "Mục tiêu của chúng tôi là cùng nhau thi đấu như một tập thể và trở thành đội bóng tốt nhất có thể trong mỗi trận đấu. Chúng tôi đã hoạt động như vậy trong một năm rưỡi và chúng tôi chỉ tập trung vào việc trở thành đội bóng tốt nhất có thể trong trận đấu này." Current đảm bảo trận giữ sạch lưới thứ sáu liên tiếp Chiến thắng trước Courage đánh dấu trận giữ sạch lưới thứ sáu liên tiếp của Kansas City, điều này cân bằng kỷ lục giải đấu. Current đạt được cột mốc với 46 điểm, cũng ngang bằng với Orlando Pride, đội đầu tiên đạt được cột mốc này vào năm ngoái. Current cuối cùng đã tìm thấy bước đột phá ở phút 31' khi họ gây áp lực lên Courage thông qua một số tình huống cố định. Từ ngoài vòng cấm, Izzy Rodriguez đã sút bóng vào lưới, nơi nó bay vượt qua hàng phòng ngự để mang lại cho họ dẫn trước 1-0. Mặc dù Current tiếp tục tạo ra cơ hội trong vòng cấm thông qua chân sút hàng đầu của họ Temwa Chawinga, Kansas City cuối cùng đã được hưởng quả phạt đền ở phút 41'. Đứng trên chấm phạt đền không ai khác ngoài Lo'eau Labonta, người đang đứng thứ ba trong lịch sử NWSL về số quả phạt đền thành công. Tại chấm phạt đền, Labonta nhanh chóng sử dụng chân phải để sút bóng vượt qua thủ môn Courage Casey Murphy và cuối cùng nhân đôi...
BitcoinEthereumNews2025/08/31 12:19
Bitcoin Whales Kích Hoạt Đợt Bán $4B, Làm Dấy Lên Lo Ngại Về Tháng 9

Bitcoin Whales Kích Hoạt Đợt Bán $4B, Làm Dấy Lên Lo Ngại Về Tháng 9

Bài đăng Cá voi Bitcoin kích hoạt đợt bán tháo trị giá 4 tỷ USD, làm dấy lên lo ngại về tháng 9 đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Đợt tăng giá gần đây của Bitcoin đã thu hút việc chốt lời mạnh mẽ từ những người nắm giữ lớn nhất, với hơn 4 tỷ USD giá trị BTC được bán ra trong một ngày, theo CryptoOnchain. Lần cuối cùng thị trường chứng kiến đợt bán tháo mạnh như vậy là vào tháng 2, và chỉ có ngày 4 tháng 7 chứng kiến đợt sóng lớn hơn trong năm nay khi gần 9 tỷ USD được thực hiện. Việc bán ra chủ yếu đến từ ví của cá voi. Siêu cá voi kiểm soát hơn 10.000 BTC chịu trách nhiệm cho khoảng một nửa tổng số, trong khi các tài khoản cá voi lớn và trung bình đóng góp thêm 1,7 tỷ USD kết hợp. Nhà phân tích xem đây là dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư dài hạn đang thu lợi nhuận ở mức giá cao, chuyển thanh khoản cho các nhà giao dịch ngắn hạn có khả năng bán tháo trong các đợt điều chỉnh. Sự chuyển dịch đồng tiền từ "tay mạnh" sang "tay yếu" này làm tăng nguy cơ biến động ngắn hạn. Về mặt lịch sử, các mô hình như vậy thường xuất hiện gần các đỉnh cục bộ, tạo tiền đề cho giai đoạn hạ nhiệt hoặc củng cố đi ngang trước khi có đợt tăng mới. Rủi ro tháng 9 đỏ trở lại trọng tâm Thời điểm của đợt bán tháo này đặc biệt đáng chú ý, vì tháng 9 từ lâu đã mang tiếng bearish trên cả thị trường truyền thống và tiền mã hóa. Kể từ năm 2013, Bitcoin đã ghi nhận lợi nhuận âm trong hầu hết các tháng 9, với mức lỗ trung bình gần 4%. Kết hợp với những lo ngại về lạm phát gia tăng và sự không chắc chắn về cuộc họp sắp tới của Fed, việc bán ra do cá voi dẫn đầu có thể làm trầm trọng thêm những áp lực theo mùa đó. Các nhà phân tích thị trường cảnh báo rằng vùng 110.000 USD là mức quan trọng cần theo dõi. Một đợt phá vỡ quyết định xuống dưới có thể thúc đẩy nhiều đợt thanh lý hơn và kích hoạt một đợt reset sâu hơn. Mặt khác, nếu cá voi đứng ngoài và dòng tiền bán lẻ giữ ổn định, Bitcoin có thể vượt qua cơn bão tháng 9 và phục hồi vào tháng 10, vốn là một trong những tháng mạnh nhất của nó trong lịch sử. Hiện tại, dữ liệu vẽ nên bức tranh về một thị trường bị kẹt giữa những người nắm giữ lớn đang chốt lời và các nhà đầu tư đầy hy vọng đang định vị cho đợt tiếp theo...
BitcoinEthereumNews2025/08/31 12:04
Dữ liệu: 1,000 BTC được chuyển từ một ví không xác định đến HyperUnit

Dữ liệu: 1,000 BTC được chuyển từ một ví không xác định đến HyperUnit

PANews đưa tin vào ngày 31/8 rằng theo giám sát của Cá voi Alert, 1,000 BTC (109,242,441 USD) đã được chuyển từ một ví không xác định đến HyperUnit.
PANews2025/08/31 11:31
'The Naked Gun' của Liam Neeson là nội dung mới trên dịch vụ phát trực tuyến tuần này

'The Naked Gun' của Liam Neeson là nội dung mới trên dịch vụ phát trực tuyến tuần này

Bài đăng Liam Neeson's 'The Naked Gun' Is New On Streaming This Week xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Liam Neeson và Pamela Anderson trong "The Naked Gun." Paramount Pictures Liam Neeson và Pamela Anderson làm mới bộ phim hài kinh điển The Naked Gun đã có mặt trên các nền tảng phát trực tuyến tuần này với các tính năng bổ sung. Được xếp hạng PG-13, The Naked Gun ra rạp vào ngày 1 tháng 8. Bộ phim dựa trên thương hiệu hài kịch của Leslie Nielsen bắt đầu với sitcom ABC năm 1982 Police Squad! trong đó Nielsen đóng vai thám tử cảnh sát vụng về Frank Drebin. Nielsen và công ty sau đó chuyển lên màn ảnh rộng vào năm 1988 — nơi họ được tham gia cùng Priscilla Presley — với The Naked Gun: From the Files of Police Squad! và hai phim tiếp theo: The Naked Gun 2 ½: The Smell of Fear vào năm 1991 và The Naked Gun 33 1/3: The Final Insult vào năm 1993. ForbesPhotos: AARP Names 'Hottest Actors Over 50' – Who Made The List?By Tim Lammers Dòng giới thiệu cho phiên bản làm mới của The Naked Gun viết, "Chỉ có một người đàn ông có bộ kỹ năng đặc biệt... để dẫn dắt Police Squad và cứu thế giới! Trung úy Frank Drebin Jr. (Neeson) nối gót cha mình trong The Naked Gun." Paramount Pictures Home Entertainment gần đây đã thông báo rằng phiên bản mới của The Naked Gun sẽ được phát hành vào thứ Ba, ngày 2 tháng 9, trên nền tảng phát trực tuyến kỹ thuật số thông qua video theo yêu cầu cao cấp. Bộ phim sẽ có sẵn để mua trên các nền tảng kỹ thuật số như Apple TV, Fandango at Home, Prime Video và YouTube với giá $24.99. Vì giá thuê kỹ thuật số rẻ hơn $5 so với giá mua, người xem có thể thuê phim với giá $19.99 trong 48 giờ. ForbesHow Soon Will 'The Fantastic Four: First Steps' Arrive On Streaming?By Tim Lammers The Naked Gun cũng có sự tham gia của Anderson trong vai Beth Davenport, người hợp tác với Frank để điều tra tỷ phú công nghệ Richard Caine (Danny Huston), người là nghi phạm chính trong...
BitcoinEthereumNews2025/08/31 11:16
Giao Dịch Presale BullZilla: 4,7 Tỷ Token Đã Bán Hết Trong Vài Giờ, Nằm Trong Số Các Meme Coin Hàng Đầu Để Đầu Tư Vào Năm 2025 Cùng Với Snek Và Cheems

Giao Dịch Presale BullZilla: 4,7 Tỷ Token Đã Bán Hết Trong Vài Giờ, Nằm Trong Số Các Meme Coin Hàng Đầu Để Đầu Tư Vào Năm 2025 Cùng Với Snek Và Cheems

Tại sao meme coin vẫn thu hút hàng tỷ thanh khoản khi các tài sản truyền thống vẫn chịu áp lực? Câu trả lời nằm ở tâm lý học, [...] Bài đăng BullZilla Presale Giao Dịch: 4,7 tỷ Token đã hết trong vài giờ, nằm trong số những Meme coin hàng đầu để đầu tư vào năm 2025 cùng với Snek và Cheems xuất hiện đầu tiên trên Coindoo.
Coindoo2025/08/31 11:15
Nên đầu tư vào tiền mã hoá nào trong dài hạn? Nhà phân tích nói rằng Altcoin $0.035 này giống như mua BTC trở lại vào năm 2011

Nên đầu tư vào tiền mã hoá nào trong dài hạn? Nhà phân tích nói rằng Altcoin $0.035 này giống như mua BTC trở lại vào năm 2011

Bài đăng Đầu tư Crypto dài hạn vào đâu? Nhà phân tích cho rằng Altcoin $0,035 này giống như mua Bitcoin năm 2011 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Khi nhà đầu tư xem biểu đồ crypto dài hạn, kết luận nhất quán là Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) vẫn là trụ cột của bất kỳ danh mục đầu tư nào. Chúng là nơi lưu trữ giá trị đã được chứng minh với tính thanh khoản cao, và sẽ tiếp tục đóng vai trò đó trong nhiều năm tới. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy lợi nhuận bất đối xứng thực sự thường đến từ việc tiếp xúc sớm với các dự án tiện ích trước khi được áp dụng rộng rãi. Nhà phân tích hiện đang chỉ ra Mutuum Finance (MUTM) như một token có cảm giác giống như bước vào Bitcoin (BTC) năm 2011 — mức giá thấp với các chất xúc tác được thiết kế để tạo ra nhu cầu nhiều năm. Đối với bất kỳ ai hỏi liệu crypto có phải là khoản đầu tư tốt cho dài hạn hay không, câu trả lời phụ thuộc vào việc đảm bảo tiếp cận các dự án như thế này ở giai đoạn presale. Cơ chế cấu trúc sẽ xây dựng nhu cầu nhiều năm Mutuum Finance (MUTM) đang xây dựng một giao thức vay và cho vay với hai hướng riêng biệt. Các nhóm P2C sẽ xử lý các đồng tiền crypto blue-chip và stablecoin, tạo ra lợi nhuận dự đoán được cho người cho vay bảo thủ. Bên cạnh đó, các làn P2P sẽ cho phép người đi vay và người cho vay đàm phán trực tiếp về lãi suất, điều khoản và khớp lệnh một phần. Việc thanh toán sẽ được thực hiện thông qua hợp đồng thông minh, đảm bảo thực thi tài sản thế chấp và bảo mật. Mỗi khoản tiền gửi trong hệ thống sẽ tạo ra mtTokens, đóng vai trò như Nhận thanh toán có thể được stake trong các hợp đồng được chỉ định. Những người stake sẽ nhận được phần thưởng MUTM, và những phần thưởng này sẽ được tài trợ thông qua doanh thu do giao thức tạo ra, được sử dụng để mua lại token từ thị trường mở. Chu kỳ mua lại và phân phối lại này sẽ đảm bảo nhu cầu vĩnh viễn đối với MUTM theo thời gian, tạo áp lực giá đi lên khi mức độ sử dụng tăng lên. Để hiểu tiềm năng dài hạn, hãy xem xét các con số. Một nhà đầu tư giai đoạn đầu đã đầu tư 5,000 đô la ở mức 0,01 đô la đã có được 500,000 MUTM. Ở mục tiêu dài hạn là 3,50 đô la, vị thế này sẽ có giá trị 1,750,000 đô la — lợi nhuận ròng là 1,745,000 đô la. Đối với một người tin tưởng dài hạn mới tham gia Giai đoạn 6 ngày nay, toán học cũng tương tự...
RealLink
BitcoinEthereumNews2025/08/31 11:08
Khoảng 16,27 tỷ WLFI đã được chuyển đến hợp đồng thông minh Lockbox

Khoảng 16,27 tỷ WLFI đã được chuyển đến hợp đồng thông minh Lockbox

PANews đưa tin vào ngày 31/8 rằng dữ liệu on-chain cho thấy khoảng 16,272 tỷ WLFI đã được chuyển vào hợp đồng Lockbox, chiếm 16,27% tổng cung token. Dựa trên giá hợp đồng hiện tại là 0,297 USD, giá trị ước tính khoảng 4,83 tỷ USD.
PANews2025/08/31 10:53
4 Tiền Điện Tử Hàng Đầu Để Tham Gia Vào Năm 2025 Sẵn Sàng Đảo Ngược Tình Thế

4 Tiền Điện Tử Hàng Đầu Để Tham Gia Vào Năm 2025 Sẵn Sàng Đảo Ngược Tình Thế

Bài đăng 4 Tiền điện tử chính Để Tham Gia Vào Năm 2025 Sẵn Sàng Thay Đổi Cục Diện xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin Crypto Liệu việc lựa chọn Meme coin đúng đắn vào năm 2025 có thể biến một danh mục đầu tư crypto bình thường thành một cỗ máy tạo ra của cải? Các nhà đầu tư thường gặp khó khăn trong việc xác định các dự án cân bằng giữa sức mạnh văn hóa viral với Tokenomics mạnh mẽ. Lựa chọn khôn ngoan có thể đồng nghĩa với việc đảm bảo vị thế trước khi đợt tăng giá tiếp theo diễn ra. Với Meme coin một lần nữa thu hút sự chú ý của công chúng, các dự án mới đang vươn lên trong khi các token đã thành lập tiếp tục chứng minh sự bền bỉ của mình. Bài viết này khám phá MoonBull, Dogecoin, Shiba Inu và Pepe. Trong số này, tâm điểm là MoonBull ($MOBU), có whitelist hiện đang hoạt động, cung cấp cho người tham gia sớm quyền truy cập vào một trong những đợt presale độc quyền nhất trên thị trường. Mỗi đồng coin trong danh sách này được đánh giá về tác động tiềm năng, nhưng trọng tâm từ khóa tập trung vào MoonBull như một trong những Tiền điện tử chính để tham gia vào năm 2025, nhờ vào cơ chế presale và phần thưởng độc đáo của nó. MoonBull ($MOBU) được xây dựng trên Ethereum blockchain và được thiết kế cho những người đam mê Meme coin tìm kiếm nhiều hơn là Đầu cơ. Dự án kết hợp bảo mật hợp đồng thông minh mạnh mẽ với động lực từ cộng đồng, định vị nó như là tiền điện tử sắp ra mắt tốt nhất vào năm 2025. Whitelist hiện đang hoạt động, mang lại lợi ích độc quyền cho những người ủng hộ sớm hành động nhanh chóng. Quyền truy cập sớm này đảm bảo mức giá thấp nhất, phân bổ tiền thưởng và gợi ý riêng về lộ trình của dự án. Chỉ có một số lượng hạn chế các vị trí whitelist có sẵn, và việc tham gia hoạt động trên cơ sở Ưu tiên người tham gia sớm. Những người ủng hộ đã được whitelist của MoonBull được hưởng một số lợi thế độc quyền giúp họ nổi bật so với thị trường rộng lớn hơn. Họ được tham gia với mức giá thấp nhất trước khi presale công khai, nhận được phân bổ token thưởng không có sẵn cho người tham gia thông thường và mở khóa phần thưởng staking bí mật được thiết kế để tối đa hóa giá trị dài hạn. Sự kết hợp giữa tính độc quyền, bảo mật được hỗ trợ bởi Ethereum và sức hấp dẫn meme viral khiến MoonBull nổi bật như một trong những Tiền điện tử chính để tham gia vào năm 2025. Mô hình của nó cho thấy các presale không...
BitcoinEthereumNews2025/08/31 10:46
4 Tiền điện tử hàng đầu để tham gia vào năm 2025 sẵn sàng đảo ngược tình thế – Hãy nhảy vào trước khi con tàu nhổ neo

4 Tiền điện tử hàng đầu để tham gia vào năm 2025 sẵn sàng đảo ngược tình thế – Hãy nhảy vào trước khi con tàu nhổ neo

Các nhà đầu tư thường gặp khó khăn trong việc xác định các dự án cân bằng giữa sức mạnh văn hóa lan truyền với Tokenomics vững mạnh. Lựa chọn khôn ngoan có thể giúp đảm bảo [...] Bài viết 4 Tiền điện tử chính Để Tham Gia Vào Năm 2025 Sẵn Sàng Đảo Ngược Tình Thế - Tham Gia Trước Khi Con Tàu Nhổ Neo xuất hiện đầu tiên trên Coindoo.
Coindoo2025/08/31 10:45
MAGACOIN FINANCE Dẫn Đầu Ethereum và XRP Trong Số 3 Đợt Mở Bán Trước Tốt Nhất Cần Theo Dõi Cùng Với Shiba Inu

MAGACOIN FINANCE Dẫn Đầu Ethereum và XRP Trong Số 3 Đợt Mở Bán Trước Tốt Nhất Cần Theo Dõi Cùng Với Shiba Inu

Trong một thị trường bị chi phối bởi dòng vốn tổ chức đổ vào các tài sản lớn như Ethereum (ETH) và XRP, các nhà đầu tư cá nhân đang chuyển sự chú ý của họ đến các presales hứa hẹn lợi nhuận vượt trội. Đứng đầu danh sách là MAGACOIN FINANCE, một dự án nổi bật đang nhanh chóng trở thành một trong những presale tốt nhất để mua vào năm 2025. Khi Ethereum tăng giá nhờ ETF [...] Đọc tiếp: MAGACOIN FINANCE Dẫn đầu Ethereum và XRP Trong 3 Presales Tốt Nhất Cần Theo Dõi Cùng Với Shiba Inu
Coinstats2025/08/31 09:30
