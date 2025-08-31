Nên đầu tư vào tiền mã hoá nào trong dài hạn? Nhà phân tích nói rằng Altcoin $0.035 này giống như mua BTC trở lại vào năm 2011

Bài đăng Đầu tư Crypto dài hạn vào đâu? Nhà phân tích cho rằng Altcoin $0,035 này giống như mua Bitcoin năm 2011 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Khi nhà đầu tư xem biểu đồ crypto dài hạn, kết luận nhất quán là Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) vẫn là trụ cột của bất kỳ danh mục đầu tư nào. Chúng là nơi lưu trữ giá trị đã được chứng minh với tính thanh khoản cao, và sẽ tiếp tục đóng vai trò đó trong nhiều năm tới. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy lợi nhuận bất đối xứng thực sự thường đến từ việc tiếp xúc sớm với các dự án tiện ích trước khi được áp dụng rộng rãi. Nhà phân tích hiện đang chỉ ra Mutuum Finance (MUTM) như một token có cảm giác giống như bước vào Bitcoin (BTC) năm 2011 — mức giá thấp với các chất xúc tác được thiết kế để tạo ra nhu cầu nhiều năm. Đối với bất kỳ ai hỏi liệu crypto có phải là khoản đầu tư tốt cho dài hạn hay không, câu trả lời phụ thuộc vào việc đảm bảo tiếp cận các dự án như thế này ở giai đoạn presale. Cơ chế cấu trúc sẽ xây dựng nhu cầu nhiều năm Mutuum Finance (MUTM) đang xây dựng một giao thức vay và cho vay với hai hướng riêng biệt. Các nhóm P2C sẽ xử lý các đồng tiền crypto blue-chip và stablecoin, tạo ra lợi nhuận dự đoán được cho người cho vay bảo thủ. Bên cạnh đó, các làn P2P sẽ cho phép người đi vay và người cho vay đàm phán trực tiếp về lãi suất, điều khoản và khớp lệnh một phần. Việc thanh toán sẽ được thực hiện thông qua hợp đồng thông minh, đảm bảo thực thi tài sản thế chấp và bảo mật. Mỗi khoản tiền gửi trong hệ thống sẽ tạo ra mtTokens, đóng vai trò như Nhận thanh toán có thể được stake trong các hợp đồng được chỉ định. Những người stake sẽ nhận được phần thưởng MUTM, và những phần thưởng này sẽ được tài trợ thông qua doanh thu do giao thức tạo ra, được sử dụng để mua lại token từ thị trường mở. Chu kỳ mua lại và phân phối lại này sẽ đảm bảo nhu cầu vĩnh viễn đối với MUTM theo thời gian, tạo áp lực giá đi lên khi mức độ sử dụng tăng lên. Để hiểu tiềm năng dài hạn, hãy xem xét các con số. Một nhà đầu tư giai đoạn đầu đã đầu tư 5,000 đô la ở mức 0,01 đô la đã có được 500,000 MUTM. Ở mục tiêu dài hạn là 3,50 đô la, vị thế này sẽ có giá trị 1,750,000 đô la — lợi nhuận ròng là 1,745,000 đô la. Đối với một người tin tưởng dài hạn mới tham gia Giai đoạn 6 ngày nay, toán học cũng tương tự...