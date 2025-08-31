Đồng Sáng Lập Ethereum Dự Đoán ETH Sẽ Vượt Qua Bitcoin Về Giá Trị

Bài đăng Đồng sáng lập Ethereum Dự đoán ETH Sẽ Vượt Bitcoin về Giá trị xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ethereum Đồng sáng lập Ethereum Joseph Lubin đã đưa ra một trong những dự báo ấn tượng nhất của mình, cho rằng các tổ chức tài chính lớn nhất thế giới cuối cùng sẽ buộc phải chạy trên Ethereum blockchain – một sự thay đổi mà ông tin rằng có thể đưa giá trị ETH lên mức mà ít người hiện tại có thể tưởng tượng được. Lubin vẽ nên bức tranh về các ngân hàng Phố Wall từ bỏ hệ thống đắt đỏ, khép kín của họ để ủng hộ cơ sở hạ tầng phi tập trung của Ethereum. Theo ông, các công ty như JPMorgan một ngày nào đó sẽ stake ETH, vận hành các validator, xây dựng trên mạng Layer 2 và Layer 3, và tích hợp trực tiếp với các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi). Đây không phải là một giấc mơ xa vời, ông lập luận. Các tổ chức đã thử nghiệm với Ethereum từ năm 2014, có nghĩa là đường cong học tập ít dốc hơn nhiều người giả định. "Họ sẽ không thể phớt lờ nó," Lubin nói, định hình Ethereum như nền tảng cho kỷ nguyên tài chính mới. Tiềm năng Giá ETH: Vượt Xa Các Dự Đoán Táo Bạo Trong khi Bitcoin vẫn được coi là tiêu chuẩn cho tài sản kỹ thuật số, Lubin lập luận rằng Ethereum đang ở vị thế vượt trội hơn. Ông dự đoán ETH có thể tăng giá trị gấp 100 lần hoặc hơn, cuối cùng vượt qua cơ sở tiền tệ của Bitcoin. Theo quan điểm của ông, vai trò của Ethereum như động cơ cốt lõi của niềm tin phi tập trung sẽ nâng nó lên trên mọi hàng hóa khác, từ dầu đến vàng. Một Nền Kinh tế Phi tập trung ở Phía Chân trời Lubin tin rằng Ethereum sẽ là nền tảng cho một nền kinh tế toàn cầu được định hình bởi sự hợp tác giữa con người và máy móc, nơi niềm tin được mã hóa vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số. Quy mô tăng trưởng, ông nói, sẽ lớn và nhanh chóng đến mức hầu hết mọi người ngày nay chưa thể hiểu được. Tại Sao Tầm Nhìn Của Ông Quan Trọng Ngay Bây Giờ Những bình luận của Lubin xuất hiện vào thời điểm các ETF Ethereum đang có đà phát triển, mang vốn tổ chức mới vào hệ sinh thái. Kết hợp với sự tăng trưởng ổn định trong DeFi, staking, và việc áp dụng của doanh nghiệp, dự đoán của ông khai thác niềm tin ngày càng tăng rằng Ethereum cuối cùng có thể vượt qua Bitcoin...