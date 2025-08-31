Sàn giao dịch MEXC
Tin tức tiền mã hoá
2025-10-10 thứ sáu
Tin tức tiền mã hoá
Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Đội ngũ ApeCoin Ra mắt Chiến lược R.A.I.D cho Việc Mở rộng Solana
Bài đăng Đội ngũ ApeCoin Ra mắt Chiến lược R.A.I.D cho Việc Mở rộng Solana xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Đội ngũ ApeCoin giới thiệu chiến lược R.A.I.D, chuyển đổi sang trạng thái token văn hóa. ApeCoin đang mở rộng sang blockchain Ethereum blockchain và tích hợp vào DeFi. Phản ứng thị trường bao gồm phản hồi cộng đồng trái chiều về tập trung hóa và tăng trưởng hệ sinh thái. Vào ngày 31 tháng 8 năm 2025, đội ngũ ApeCoin đã công bố chiến lược R.A.I.D để chuyển đổi ApeCoin từ token quản trị thành token văn hóa, nhắm đến việc mở rộng blockchain Solana và tích hợp DeFi. Chiến lược này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tiện ích và quản trị của ApeCoin, hứa hẹn những thay đổi tiềm năng trong động lực thị trường và giá trị tài sản trong hệ sinh thái Solana và Ethereum. ApeCo Kiểm soát 486 triệu USD Tài sản cho Việc Tích hợp Solana Đội ngũ ApeCoin, được hỗ trợ bởi Yuga Labs, đã chuyển quản trị từ ApeCoin DAO sang một tổ chức tập trung gọi là ApeCo. ApeCo hiện giám sát 486 triệu USD tài sản, một chiến lược nhằm hợp lý hóa việc thực hiện và thúc đẩy tăng trưởng hệ sinh thái bằng cách hợp tác với Solana và các nền tảng DeFi. Việc chuyển đổi đã công bố từ token quản trị sang token văn hóa dự kiến sẽ định nghĩa lại vai trò của ApeCoin trong các hệ sinh thái kỹ thuật số. Phản ứng thị trường và cộng đồng khác nhau, với một số bên liên quan hoan nghênh tiềm năng áp dụng rộng rãi hơn và tiện ích nâng cao thông qua các sự kiện và hợp tác mới. Những lo ngại đã nổi lên liên quan đến rủi ro liên quan đến tập trung hóa, có khả năng ảnh hưởng đến quyền quản trị của người dùng. Mặc dù có ý kiến khác nhau, đề xuất đã thu hút sự chú ý đến việc tái cấu trúc then chốt trong chiến lược của ApeCoin. Xu hướng Thị trường: Sự Chuyển đổi của ApeCoin Phản ánh Chiến lược Blockchain Rộng lớn hơn Bạn có biết? Việc chuyển ApeCoin sang Solana phản ánh những nỗ lực cross-chain trong quá khứ của các token lớn nhằm tận dụng mạng lưới cộng đồng rộng lớn hơn, như đã thấy với việc triển khai USDC trên các nền tảng Solana và Polygon. Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2025, ApeCoin (APE) có giá trị 0,58 USD, với vốn hóa thị trường khoảng 437,85 triệu USD. Token này đã trải qua mức tăng 2,70% trong giao dịch 24 giờ nhưng giảm 7,49% trong 90 ngày qua. Biến động của APE phản ánh những thay đổi chiến lược rộng lớn hơn của nó,...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 13:45
Đối thủ mới của Dogecoin (DOGE) này tiếp tục tăng vọt khi các Meme coin khác chao đảo trong quý 3
Bài đăng Đối thủ mới của Dogecoin (DOGE) này tiếp tục tăng vọt khi các Meme coin khác chao đảo trong Q3 đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thị trường meme coin đã gặp khó khăn trong quý này. Sau khi chạm mức định giá tập thể 91 tỷ đô la vào đầu tháng, tài sản meme đã giảm xuống còn khoảng 72 tỷ đô la, phản ánh sự yếu kém trên thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn. Tuy nhiên, trong khi những tên tuổi lớn như Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) cho thấy dấu hiệu nứt vỡ dưới áp lực bán, một đối thủ mới đang âm thầm vươn lên. Được những người áp dụng sớm gọi là "Dogecoin mới", Little Pepe (LILPEPE) đã thành công trong việc chống lại sự suy thoái, định vị mình là Meme coin tốt nhất để mua trong Q3 2025. Meme coin cảm nhận áp lực trong Q3 Thị trường yếu đã ảnh hưởng nặng nề đến hầu hết lĩnh vực meme. Dogecoin đang phải chiến đấu để duy trì trên mức 0,21 đô la sau khi giảm từ mức cao 0,27 đô la vào tháng 7, và Shiba Inu đã bị khóa trong sự củng cố đi ngang đáng thất vọng gần 0,000012 đô la. Thậm chí PEPE đã giảm hơn 7% sau khi các cá voi bán ra hàng trăm tỷ token. Top meme coin theo Vốn hóa thị trường | Nguồn: CoinGecko Các nhà phân tích cho rằng sự sụt giảm là do việc chốt lời và sự giảm nhiệt của cơn sốt bán lẻ khi các nhà giao dịch chuyển hướng sang các token có nền tảng và tiện ích mạnh mẽ. Nhưng trong khi những gã khổng lồ đã thành lập chao đảo, những người tham gia mới lấp đầy khoảng trống với những câu chuyện mới và tính năng đầy tham vọng. Little Pepe tiếp tục tăng vọt Little Pepe là điểm nổi bật. Mặc dù bối cảnh vĩ mô Bearish, đợt bán trước nhiều giai đoạn của dự án đã bùng nổ vượt qua 22,5 triệu đô la huy động được, bán hơn 14,3 tỷ token tính đến Giai đoạn 12. Giá token đã tăng lên 0,0021 đô la, cao hơn 100% so với điểm khởi đầu 0,001 đô la, và vẫn rẻ hơn hầu hết các đối thủ cạnh tranh trước khi niêm yết trên các sàn giao dịch lớn. Điều làm cho LILPEPE khác biệt là nó không chỉ dựa vào meme. Dự án đang xây dựng chuỗi EVM kháng bot bắn tỉa đầu tiên trên thế giới, đảm bảo các nhà giao dịch có được sự thực thi ra mắt công bằng. Nó cũng đang tạo ra một Launchpad chỉ dành cho meme, được thiết kế để ươm tạo làn sóng token viral tiếp theo trong một môi trường an toàn. ...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 13:11
Uquid Ra Mắt Thanh Toán Web3 Với Hỗ Trợ Đa Ví Và Thanh Toán Linh Hoạt
Bài đăng Uquid ra mắt Web3 Checkout với hỗ trợ Ví đa chữ ký và Thanh toán linh hoạt xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Mục lục 1. Uquid mở ra kỷ nguyên mới về tính linh hoạt trong Thanh toán Web3 với Checkout 2. Các tính năng đổi mới của Uquid bao gồm Buy Now, Use Later và PayIn3 Hiển thị thêm Uquid, một giải pháp thanh toán và checkout Web3, đã ra mắt Web3 Checkout, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc phát triển tương lai của thanh toán kỹ thuật số. Nền tảng này nhằm tích hợp sức mạnh của blockchain với nhu cầu tiện lợi hàng ngày của người dùng. Uquid sở hữu tính linh hoạt để kích hoạt hệ thống thanh toán một cách dễ dàng, đồng thời được hỗ trợ bởi hơn 100 token. ✨ TỰ DO KẾT HỢP TIỆN LỢI VỚI UQUID WEB3 CHECKOUT Với hơn 100 token, hơn 127 ví và nhiều cổng thanh toán, Uquid checkout được xây dựng để mang lại sự linh hoạt và dễ dàng cho bạn. Không giống như Web2, Uquid tiến xa hơn. Đảm bảo những gì bạn cần ngay bây giờ và sử dụng trong vòng 10 năm với Buy Now Use Later, hoặc... pic.twitter.com/bbun6Y2fmY — UQUID – Web3 Shopping Infrastructure (@uquidcard) 30/08/2025 Thông qua tính năng checkout này, Uquid cung cấp nhiều cổng thanh toán, hỗ trợ hơn 127 ví. Sáng kiến này nhằm trao quyền cho người dùng bằng cách cung cấp nhiều lựa chọn hơn, tự do lựa chọn cổng thanh toán và bảo mật cao hơn. Nền tảng đã công bố tin tức này thông qua tài khoản X chính thức của mình. Uquid mở ra kỷ nguyên mới về tính linh hoạt trong Thanh toán Web3 với Checkout Uquid Checkout khác biệt so với các hệ thống Web2 truyền thống, tự điều chỉnh cho thế giới phi tập trung. Checkout xử lý các giao dịch nhanh chóng và cực kỳ linh hoạt. Người dùng có thể mua sắm trực tuyến hoặc truy cập các dịch vụ kỹ thuật số, dựa vào nền tảng mạnh mẽ có thể đáp ứng nhu cầu của họ. Thông qua nhiều token và ví, Uquid sẽ loại bỏ các hạn chế về thanh toán. Theo cách này, nền tảng nỗ lực mở đường cho trải nghiệm thương mại thực sự không biên giới. Các tính năng đổi mới của Uquid bao gồm Buy Now, Use Later và PayIn3 Tính năng Buy Now Use Later của Uquid là một trong những đổi mới nổi bật. Tính năng này cung cấp tối đa 10 năm...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 13:02
Cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Cảnh báo về Stablecoin
Bài đăng Cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Cảnh báo về Stablecoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Fintech Zhou Xiaochuan, cựu lãnh đạo ngân hàng trung ương Trung Quốc, đã đưa ra đánh giá nghiêm túc về stablecoin và mạng lưới thanh toán kỹ thuật số, cảnh báo rằng sự phát triển nhanh chóng của chúng có thể mang lại những điểm yếu mới thay vì giải pháp. Trong một bài viết dài, Zhou lập luận rằng nỗ lực phi tập trung hóa mọi ngóc ngách của tài chính đã bị phóng đại. Theo ông, hệ thống dựa trên tài khoản truyền thống vẫn hiệu quả và an toàn, trong khi nhiều mô hình stablecoin vẫn thiếu kỷ luật quy định để xử lý việc áp dụng quy mô lớn. Quan ngại về Sự ổn định Thị trường Zhou nhấn mạnh rằng các tổ chức phát hành stablecoin thường hành động với tâm lý của ngân hàng trung ương "in tiền", đúc token để tìm kiếm sự áp dụng rộng rãi hơn mà không nắm bắt được chính sách tiền tệ. Việc phát hành không kiểm soát này, kết hợp với đòn bẩy tối đa trên thị trường, có thể tạo ra hiệu ứng nhân rộng trong thời kỳ căng thẳng, dẫn đến các cú sốc thanh khoản. Ông cũng cảnh báo rằng thao túng giá vẫn phổ biến trong thị trường tiền mã hóa nơi stablecoin được sử dụng nhiều, khiến các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm đặc biệt bị ảnh hưởng. Với stablecoin hiện đan xen với giao dịch tài sản thế giới thực (RWA), Zhou cảnh báo rằng khoảng trống minh bạch có thể thu hút các nhà đầu tư trẻ, không được bảo vệ. Sử dụng Yếu và Thách thức Quy định Ngoài đầu cơ, Zhou đặt câu hỏi liệu nhiều stablecoin có đáp ứng nhu cầu kinh tế thực sự hay không. Ông gợi ý rằng nếu không có trường hợp sử dụng mạnh mẽ, token có nguy cơ trở nên dư thừa mặc dù có giấy phép quy định. Ông nhắc nhở thêm rằng hệ thống thanh toán thông thường hiện nay đã cung cấp chi phí cực kỳ thấp, khiến stablecoin khó cạnh tranh khi các yêu cầu tuân thủ như KYC và AML được áp dụng. Giám sát Không đầy đủ Mặc dù các biện pháp như Đạo luật GENIUS của Hoa Kỳ và khuôn khổ stablecoin của Hồng Kông cố gắng thắt chặt giám sát, Zhou tin rằng các quy tắc hiện tại còn thiếu sót. Các vấn đề quan trọng như quản lý dự trữ - ai nắm giữ tài sản và ở đâu - vẫn chưa được giải quyết, để lại rủi ro hệ thống trong trường hợp khủng hoảng. Bức tranh Lớn hơn Sự can thiệp của Zhou làm nổi bật sự phân chia ngày càng tăng giữa lời hứa của stablecoin như công cụ thanh toán toàn cầu và thực tế...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 13:01
Đồng Sáng Lập Ethereum Dự Đoán ETH Sẽ Vượt Qua Bitcoin Về Giá Trị
Bài đăng Đồng sáng lập Ethereum Dự đoán ETH Sẽ Vượt Bitcoin về Giá trị xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ethereum Đồng sáng lập Ethereum Joseph Lubin đã đưa ra một trong những dự báo ấn tượng nhất của mình, cho rằng các tổ chức tài chính lớn nhất thế giới cuối cùng sẽ buộc phải chạy trên Ethereum blockchain – một sự thay đổi mà ông tin rằng có thể đưa giá trị ETH lên mức mà ít người hiện tại có thể tưởng tượng được. Lubin vẽ nên bức tranh về các ngân hàng Phố Wall từ bỏ hệ thống đắt đỏ, khép kín của họ để ủng hộ cơ sở hạ tầng phi tập trung của Ethereum. Theo ông, các công ty như JPMorgan một ngày nào đó sẽ stake ETH, vận hành các validator, xây dựng trên mạng Layer 2 và Layer 3, và tích hợp trực tiếp với các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi). Đây không phải là một giấc mơ xa vời, ông lập luận. Các tổ chức đã thử nghiệm với Ethereum từ năm 2014, có nghĩa là đường cong học tập ít dốc hơn nhiều người giả định. "Họ sẽ không thể phớt lờ nó," Lubin nói, định hình Ethereum như nền tảng cho kỷ nguyên tài chính mới. Tiềm năng Giá ETH: Vượt Xa Các Dự Đoán Táo Bạo Trong khi Bitcoin vẫn được coi là tiêu chuẩn cho tài sản kỹ thuật số, Lubin lập luận rằng Ethereum đang ở vị thế vượt trội hơn. Ông dự đoán ETH có thể tăng giá trị gấp 100 lần hoặc hơn, cuối cùng vượt qua cơ sở tiền tệ của Bitcoin. Theo quan điểm của ông, vai trò của Ethereum như động cơ cốt lõi của niềm tin phi tập trung sẽ nâng nó lên trên mọi hàng hóa khác, từ dầu đến vàng. Một Nền Kinh tế Phi tập trung ở Phía Chân trời Lubin tin rằng Ethereum sẽ là nền tảng cho một nền kinh tế toàn cầu được định hình bởi sự hợp tác giữa con người và máy móc, nơi niềm tin được mã hóa vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số. Quy mô tăng trưởng, ông nói, sẽ lớn và nhanh chóng đến mức hầu hết mọi người ngày nay chưa thể hiểu được. Tại Sao Tầm Nhìn Của Ông Quan Trọng Ngay Bây Giờ Những bình luận của Lubin xuất hiện vào thời điểm các ETF Ethereum đang có đà phát triển, mang vốn tổ chức mới vào hệ sinh thái. Kết hợp với sự tăng trưởng ổn định trong DeFi, staking, và việc áp dụng của doanh nghiệp, dự đoán của ông khai thác niềm tin ngày càng tăng rằng Ethereum cuối cùng có thể vượt qua Bitcoin...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 12:34
Với Solana và XRP Cưỡi Sóng ETF, MAGAX Cung Cấp Tiện Ích Meme-to-Earn Đáng Chú Ý
Bài đăng Với Solana và XRP Cưỡi Trên Ba Sóng ETF, MAGAX Cung Cấp Tiện Ích Meme-to-Earn Đáng Xem xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin Crypto Solana và XRP tăng vọt nhờ tin tức ETF, nhưng token Meme-to-Earn MAGAX thu hút sự chú ý với tiện ích thực và sự khởi động presale. Sử dụng mã MAGAXLIVE để nhận thưởng 5% token. Sự Phấn Khích về ETF Đưa Solana và XRP Trở Lại Tiêu Điểm Việc phê duyệt các ETF altcoin mới đã tạo ra sự phấn khích mới trong crypto. Solana, nổi tiếng với giao dịch nhanh và mạng lưới DeFi mạnh mẽ, giờ đây có độ tin cậy cao hơn khi các tổ chức dễ dàng tiếp cận SOL hơn. XRP cũng đang thu hút sự chú ý, nhờ vai trò trong thanh toán xuyên biên giới và những chiến thắng pháp lý gần đây mang lại sự rõ ràng về quy định. Những phát triển này đã đưa cả hai token trở lại ánh đèn sân khấu. Solana đang tận hưởng làn sóng dòng tiền mới, trong khi XRP đã lấy lại được niềm tin của các nhà đầu tư từng nghi ngờ về tương lai dài hạn của nó. Tại Sao ETF Không Phải Là Câu Chuyện Duy Nhất Trong Crypto Hiện Nay Mặc dù ETF chắc chắn là động lực mạnh mẽ cho việc áp dụng của tổ chức, chúng không phải là xu hướng duy nhất đáng xem. Lịch sử cho thấy các câu chuyện do người dùng lẻ dẫn dắt — từ Meme coin đến các dự án do cộng đồng điều khiển — thường vượt quá kỳ vọng trong các chu kỳ tăng giá. Dogecoin và Shiba Inu là hai ví dụ nổi tiếng, bắt đầu như những trò đùa và biến thành hệ sinh thái trị giá hàng tỷ đô la. Mô hình này tiết lộ một sự thật quan trọng: tiện ích và văn hóa kết hợp có thể tạo ra lợi nhuận vượt trội, đôi khi thậm chí vượt qua tác động của các tiêu đề tổ chức. Đó là nơi MAGAX tham gia vào cuộc trò chuyện. MAGAX Phá Vỡ Khuôn Mẫu Meme Coin và Thu Hút Sự Chú Ý Không giống như các Meme coin trước đây chủ yếu dựa vào sự phấn khích, MAGAX giới thiệu mô hình Meme-to-Earn kết hợp văn hóa với chức năng. Người nắm giữ có thể kiếm phần thưởng bằng cách tham gia vào các hoạt động do cộng đồng điều khiển, biến meme thành nguồn tương tác và giá trị thực. Sự thay đổi này làm cho MAGAX không chỉ là một token đầu cơ. Nó định vị mình như một dự án nơi giải trí gặp gỡ tokenomics bền vững. Bằng cách cung cấp các ưu đãi thực tế cho hoạt động, nó biến những người nắm giữ thụ động thành những người đóng góp tích cực. Kiểm toán CertiK và Nguồn Cung Giảm Phát...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 12:31
Đợt bán trước của BullZilla đạt 4,7 tỷ token đã bán: Đợt bán trước tiền mã hóa tốt nhất để tham gia tháng này khi SPX6900 và Apecoin nắm giữ mạnh mẽ
Đợt bán trước của BullZilla bán được 4,7 tỷ token, nổi lên như đợt bán trước crypto tốt nhất để tham gia trong tháng này. So sánh SPX6900 và Apecoin về tiềm năng đầu tư dài hạn.
Blockchainreporter
2025/08/31 12:30
Các cửa hàng ERS đổ bộ xuống Fort Lauderdale khi chiếc máy bay phản lực thứ 2,000 của Embraer cất cánh
Bài đăng Cửa hàng ERS Hạ cánh tại Fort Lauderdale khi Máy bay thứ 2,000 của Embraer Cất cánh xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Embraer gần đây đã bàn giao chiếc máy bay tư nhân thứ 2,000. Embraer Bán lẻ hàng xa xỉ tại các sân bay phục vụ thị trường máy bay tư nhân đang phát triển đang gia tăng và Executive Retail Shops (ERS) đang đi đầu trong một kênh phân phối phụ mới trong thị trường bán lẻ du lịch. Trong cùng tuần mà bộ phận Executive Jets của nhà sản xuất máy bay Brazil Embraer bàn giao chiếc máy bay tư nhân thứ 2,000, ERS cho biết họ sẽ mở hai địa điểm cửa hàng mới với Sheltair Aviation FBO (nhà điều hành cố định) tại Sân bay Quốc tế Fort Lauderdale—Hollywood ở Florida, cách Câu lạc bộ Mar-a-Lago của Donald Trump chưa đầy một giờ lái xe và cách Trung tâm mua sắm Aventura 20 phút đi xe. FBO về cơ bản là các trung tâm dịch vụ tại sân bay phục vụ cho hàng không chung (phi thương mại) tư nhân và thuê chuyến, cung cấp nhiên liệu, không gian nhà chứa máy bay, cơ sở bảo trì và sửa chữa, và hỗ trợ phi hành đoàn. Đối với du khách có giá trị tài sản ròng cao, họ cung cấp một cách nhanh chóng và thuận tiện để di chuyển từ điểm A đến điểm B mà không gặp phải những rắc rối thông thường như làm thủ tục chậm và xếp hàng an ninh thường thấy tại các sân bay thương mại thông thường. Tại Hoa Kỳ, các công ty như Signature Flight Support và Atlantic Aviation có vị trí thống trị trong thị trường FBO. Mặc dù có khách hàng chi tiêu cao, bán lẻ hiếm khi được coi là một yếu tố quan trọng; quan điểm là thời gian của du khách giàu có rất quý giá, vì vậy trọng tâm là các phòng chờ kín đáo và ăn uống—và một lối thoát nhanh chóng. ERS—một phần của Duty Free Holdings LLC có trụ sở tại Medley, FL, công ty cũng điều hành các cửa hàng sân bay thông thường và mua sắm miễn thuế biên giới—đã thay đổi điều đó phần nào. Hai cửa hàng mới của họ tại Fort Lauderdale đưa nhà bán lẻ lên đến 21 điểm phân phối trên khắp Hoa Kỳ, biến nó thành một người chơi hàng đầu cho mua sắm xa xỉ trong hàng không tư nhân. Tiềm năng bán lẻ chưa khai thác từ máy bay tư nhân James Mullaney, chủ tịch của Executive Retails Shops nói với tôi rằng ERS "hiện là công ty bán lẻ du lịch thực sự duy nhất hoạt động trong các sân bay tư nhân" nhưng ông thừa nhận rằng những công ty khác hiện đang bắt đầu...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 12:22
Nhà phân tích: Những nghi ngờ về sự tăng trưởng của Bitcoin sẽ tiếp tục trong nhiều năm, với rào cản lớn nhất là tâm lý chứ không phải kỹ thuật
PANews đưa tin vào ngày 31/8 rằng, theo Cointelegraph, chuyên gia tư vấn Bitcoin Luke Broyles đã phát biểu trên podcast Coin Stories rằng sự hoài nghi về khả năng tăng giá hơn nữa của Bitcoin đã tồn tại trong nhiều năm, và ngay cả khi giá đạt hàng triệu, sự hoài nghi này có thể vẫn tiếp diễn, và sự thay đổi có thể mất "một thời gian cực kỳ dài." Broyles tin rằng trở ngại lớn nhất của Bitcoin không phải là kỹ thuật, mà là tâm lý, vì hầu hết mọi người vẫn không tin rằng nó có thể cải thiện cuộc sống hàng ngày của họ. "Thật không may, tôi nghĩ nhiều người sẽ không chuyển đổi cho đến khi họ tự mình nhìn thấy điều đó."
PANews
2025/08/31 12:13
Ra mắt Presale BullZilla thu hút các nhà đầu tư khi dự đoán giá Brett nóng lên – Top Meme coin mới đáng mua cho năm 2025
Thị trường Meme coin vào năm 2025 đã trở thành trung tâm của sự phấn khích từ các nhà đầu tư bán lẻ, nơi các biểu tượng văn hóa và thương hiệu điện ảnh va chạm với công nghệ blockchain. Tâm điểm của cơn bão này là hai dự án rất khác biệt nhưng đều hấp dẫn như nhau: BullZilla ($BZIL), vừa mới ra mắt đợt presale được mong đợi từ lâu, và Brett (BRETT), một trong những dự án được yêu thích nhất [...]
Coinstats
2025/08/31 11:15
