Đợt bán trước của MAGACOIN FINANCE đạt 93% đã bán — Các cá voi Bitcoin và PEPE di chuyển trước khi kết thúc phân bổ cuối cùng

Bài đăng MAGACOIN FINANCE Presale Đạt 93% Đã Bán — Cá voi Bitcoin và PEPE Di Chuyển Trước Khi Kết Thúc Phân bổ Token Cuối Cùng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung này là một bài viết được tài trợ. Bitcoinsistemi.com không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tiêu cực nào có thể phát sinh từ thông tin trên hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được đề cập trong bài viết. Bitcoinsistemi.com khuyên độc giả nên tự nghiên cứu về công ty được đề cập trong bài viết và nhắc nhở rằng mọi trách nhiệm thuộc về cá nhân. Giai đoạn cuối cùng của đợt presale MAGACOIN FINANCE đang gần hoàn thành, với 93% token đã được bán. Các nhà phân tích thị trường báo cáo rằng một số người mua tích cực nhất trong giai đoạn này là những người nắm giữ lớn từ Bitcoin và PEPE, những người đang tái định vị vào đợt presale khi cửa sổ tham gia thu hẹp lại. Hoạt động của họ phản ánh xu hướng chu kỳ rộng hơn: cá voi chuyển dòng vốn vào tài sản có tiềm năng tăng trưởng cao hơn trước khi sự tham gia của nhà đầu tư nhỏ lẻ chiếm ưu thế. Mô Hình Luân Chuyển Trước Mùa Altcoin Cá voi thường tái định vị trước khi tâm lý thị trường thay đổi. Trong các chu kỳ trước đó, cả Dogecoin và PEPE đều chứng kiến sự tích lũy sớm từ các ví lớn rất lâu trước khi tên của chúng thống trị các tiêu đề. Hành vi này đang lặp lại vào năm 2025 khi các tài sản đã thiết lập củng cố đi ngang (Sideway consolidation). Thay vì chờ đợi điều kiện giao dịch đi ngang, dòng vốn đang chảy vào các đợt presale kết hợp năng lượng cộng đồng với tính minh bạch có thể xác minh. Những động thái này không giới hạn trong một hệ sinh thái duy nhất. Các báo cáo xác nhận phân bổ từ cá voi Polkadot và Cardano, với sự luân chuyển được xem như một biện pháp phòng ngừa chống lại sự trì trệ ở các đồng tiền chính. Bằng cách nắm giữ vị thế presale sớm, cá voi nhằm mục đích nắm bắt lợi nhuận bất đối xứng mà không từ bỏ các khoản đầu tư dài hạn của họ vào tài sản vốn hóa lớn. Presale Dưới Sự Giám Sát Chặt Chẽ Hơn Không giống các chu kỳ trước, thị trường presale ngày nay được định hình bởi các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư mạnh mẽ hơn. Xác minh KYC, kiểm toán độc lập, và cấu trúc token minh bạch hiện là điều kiện tiên quyết cho dòng tiền đầu tư nghiêm túc. Các nhà phân tích cho biết những kiểm tra này giảm rủi ro và giải thích lý do tại sao các đợt presale đang thu hút cá voi, những người từng tránh các dự án giai đoạn đầu. Sự thay đổi này phản ánh thị trường tiền mã hoá trưởng thành hơn nói chung. Với các dự án DeFi, GameFi và dự án dựa trên meme cạnh tranh để thu hút sự chú ý, chỉ những dự án có...