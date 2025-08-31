Sàn giao dịch MEXC
/
Tin tức tiền mã hoá
/
2025-10-10 thứ sáu
Tin tức tiền mã hoá
Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Ethereum, XRP và một Token Presale mới là lựa chọn hàng đầu của Nhà phân tích cho Crypto tốt nhất để mua trong Q4
Nhà phân tích đồng ý rằng Ethereum, XRP và một token presale mới là một số cơ hội hấp dẫn nhất trong chu kỳ này khi Q4 2025 bắt đầu. Biến động giá Bitcoin gần đây ám chỉ hoạt động altcoin thú vị. Ethereum và XRP đang được ca ngợi vì độ sâu thị trường và sức mạnh kỹ thuật của họ, trong khi MAGACOIN FINANCE đang âm thầm tạo động lượng như một presale [...] Bài viết Ethereum, XRP và một Token Presale mới dẫn đầu lựa chọn của Nhà phân tích cho Crypto tốt nhất để mua trong Q4 xuất hiện đầu tiên trên Blockonomi.
ALTCOIN
$0,0004053
+3,73%
XRP
$2,8197
+0,85%
TOKEN
$0,01235
+1,89%
Chia sẻ
Blockonomi
2025/08/31 14:45
Chia sẻ
Du lịch hạng sang đón nhận các tùy chọn thanh toán bằng tiền mã hóa trên toàn cầu
Bài đăng Du lịch Hạng sang Áp dụng Các Tùy chọn Thanh toán Tiền mã hóa Trên Toàn cầu xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Ngành du lịch hạng sang áp dụng các tùy chọn thanh toán tiền mã hóa trên toàn cầu. Các doanh nhân trẻ thúc đẩy nhu cầu du lịch hạng sang tăng cao. Các đơn vị chủ chốt bao gồm Flexjet, FAI Aviation và PrivateFly. Các công ty du lịch hạng sang như FXAIR và Virgin Voyages hiện chấp nhận thanh toán bằng tiền mã hóa, được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng từ giới trẻ giàu có trong lĩnh vực crypto, theo báo cáo của PANews. Xu hướng này làm nổi bật sự thay đổi trong thanh toán du lịch hạng sang, nhấn mạnh tính riêng tư và tiện lợi khi các doanh nhân trẻ, giàu có ngày càng sử dụng tiền kỹ thuật số cho các giao dịch. Áp dụng Tiền mã hóa Đạt Đỉnh cao Mới trong Du lịch Hạng sang Chủ tịch Flexjet Kenn Ricci nhấn mạnh nhu cầu "khổng lồ" từ các doanh nhân trẻ am hiểu công nghệ, thúc đẩy công ty con FXAIR của họ chấp nhận thanh toán crypto. Các nhà điều hành nổi tiếng như Jetcraft và FAI Aviation cũng đã tham gia xu hướng này bằng cách tích hợp tiền kỹ thuật số. Những doanh nghiệp này đang áp dụng công nghệ thanh toán hiện đại để phục vụ các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao. Thanh toán tiền mã hóa đang trở thành một phần không thể thiếu trong du lịch hạng sang khi các sở thích mới nổi ưu tiên các giao dịch nhanh chóng và riêng tư. Các bước tiến lớn bao gồm việc Virgin Voyages cho phép mua du thuyền hạng sang bằng crypto và các khách sạn boutique thích ứng với các token như Dogecoin. Sự chấp nhận phát triển nhanh chóng minh họa cho nhu cầu đang bùng nổ. Các lãnh đạo ngành bày tỏ sự lạc quan. Jahid Fazal-Karim của Jetcraft nhấn mạnh việc phát triển theo nhu cầu của khách hàng, trong khi Alex Alexandrov của CoinPayments công nhận những bước đi này là một cột mốc quan trọng để mở rộng việc sử dụng tài sản kỹ thuật số. Các phản ứng làm nổi bật tiền mã hóa như một công cụ then chốt trong việc định nghĩa lại trải nghiệm hạng sang. "Bằng cách hợp tác với CoinPayments, chúng tôi đang đưa ra một giải pháp thanh toán sáng tạo phù hợp với tư duy tiến bộ của khách hàng... Chúng tôi phát triển cùng với nhu cầu luôn thay đổi của khách hàng toàn cầu, nhiều người trong số họ thống trị các lĩnh vực công nghệ, AI và kinh doanh. Tuy nhiên, chúng tôi thường bị hạn chế bởi các quy trình và hệ thống lỗi thời." — Jahid Fazal-Karim, Chủ sở hữu & Chủ tịch, Jetcraft Sự Chuyển dịch Thị trường Hàng tỷ Đô la với Xu hướng Crypto do Giới trẻ Dẫn đầu Bạn có biết? Các doanh nhân từ 30-40 tuổi dự kiến sẽ chi 54 tỷ đô la cho du lịch hạng sang vào năm 2028, tăng từ 28 tỷ đô la vào năm 2023, đánh dấu một sự chuyển dịch kinh tế đáng kể. Bitcoin's...
ALEX
$0,00531
-4,32%
COM
$0,011199
+3,34%
LIKE
$0,008232
-3,07%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 14:12
Chia sẻ
Cách Đợt Bán Trước Token Được Hỗ Trợ Bởi Bất Động Sản Của Avalon X Đang Vượt Trội Hơn Pi Network
Pi Network (PI) là một ví dụ điển hình—nó được ca ngợi vì đưa tiền điện tử đến điện thoại của bạn. Tuy nhiên, sự náo nhiệt xung quanh Avalon X [...] Bài viết How Avalon X's Real Estate-Backed Crypto Presale Is Outpacing Pi Network xuất hiện đầu tiên trên Coindoo.
REAL
$0,0822
+0,39%
PI
$0,23891
+2,69%
BUZZ
$0,003551
-4,00%
Chia sẻ
Coindoo
2025/08/31 14:10
Chia sẻ
Đợt bán trước của MAGACOIN FINANCE đạt 93% đã bán — Các cá voi Bitcoin và PEPE di chuyển trước khi kết thúc phân bổ cuối cùng
Bài đăng MAGACOIN FINANCE Presale Đạt 93% Đã Bán — Cá voi Bitcoin và PEPE Di Chuyển Trước Khi Kết Thúc Phân bổ Token Cuối Cùng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung này là một bài viết được tài trợ. Bitcoinsistemi.com không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tiêu cực nào có thể phát sinh từ thông tin trên hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được đề cập trong bài viết. Bitcoinsistemi.com khuyên độc giả nên tự nghiên cứu về công ty được đề cập trong bài viết và nhắc nhở rằng mọi trách nhiệm thuộc về cá nhân. Giai đoạn cuối cùng của đợt presale MAGACOIN FINANCE đang gần hoàn thành, với 93% token đã được bán. Các nhà phân tích thị trường báo cáo rằng một số người mua tích cực nhất trong giai đoạn này là những người nắm giữ lớn từ Bitcoin và PEPE, những người đang tái định vị vào đợt presale khi cửa sổ tham gia thu hẹp lại. Hoạt động của họ phản ánh xu hướng chu kỳ rộng hơn: cá voi chuyển dòng vốn vào tài sản có tiềm năng tăng trưởng cao hơn trước khi sự tham gia của nhà đầu tư nhỏ lẻ chiếm ưu thế. Mô Hình Luân Chuyển Trước Mùa Altcoin Cá voi thường tái định vị trước khi tâm lý thị trường thay đổi. Trong các chu kỳ trước đó, cả Dogecoin và PEPE đều chứng kiến sự tích lũy sớm từ các ví lớn rất lâu trước khi tên của chúng thống trị các tiêu đề. Hành vi này đang lặp lại vào năm 2025 khi các tài sản đã thiết lập củng cố đi ngang (Sideway consolidation). Thay vì chờ đợi điều kiện giao dịch đi ngang, dòng vốn đang chảy vào các đợt presale kết hợp năng lượng cộng đồng với tính minh bạch có thể xác minh. Những động thái này không giới hạn trong một hệ sinh thái duy nhất. Các báo cáo xác nhận phân bổ từ cá voi Polkadot và Cardano, với sự luân chuyển được xem như một biện pháp phòng ngừa chống lại sự trì trệ ở các đồng tiền chính. Bằng cách nắm giữ vị thế presale sớm, cá voi nhằm mục đích nắm bắt lợi nhuận bất đối xứng mà không từ bỏ các khoản đầu tư dài hạn của họ vào tài sản vốn hóa lớn. Presale Dưới Sự Giám Sát Chặt Chẽ Hơn Không giống các chu kỳ trước, thị trường presale ngày nay được định hình bởi các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư mạnh mẽ hơn. Xác minh KYC, kiểm toán độc lập, và cấu trúc token minh bạch hiện là điều kiện tiên quyết cho dòng tiền đầu tư nghiêm túc. Các nhà phân tích cho biết những kiểm tra này giảm rủi ro và giải thích lý do tại sao các đợt presale đang thu hút cá voi, những người từng tránh các dự án giai đoạn đầu. Sự thay đổi này phản ánh thị trường tiền mã hoá trưởng thành hơn nói chung. Với các dự án DeFi, GameFi và dự án dựa trên meme cạnh tranh để thu hút sự chú ý, chỉ những dự án có...
MORE
$0,03063
-14,67%
CAP
$0,11324
-11,15%
MOVE
$0,1084
+1,30%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 14:08
Chia sẻ
Kho bạc Crypto có phải là Bong bóng Lớn Tiếp theo? Nhà phân tích Cảnh báo về Rủi ro Ẩn
CEO của Milo và cựu nhà phân tích của Goldman Sachs Josip Rupena cảnh báo rằng các kho bạc doanh nghiệp nắm giữ tài sản kỹ thuật số có thể vô tình tạo ra các lớp [...] Bài viết Kho Bạc Tiền Mã Hóa Có Phải Là Bong Bóng Lớn Tiếp Theo? Các Nhà phân tích Cảnh Báo Về Những Rủi Ro Ẩn xuất hiện đầu tiên trên Coindoo.
MAY
$0,03762
-4,90%
BUBBLE
$0,000223
-4,29%
Chia sẻ
Coindoo
2025/08/31 14:01
Chia sẻ
Số phận của Bitcoin gắn liền với mức hỗ trợ RSI
Được thúc đẩy bởi sự hưng phấn và các kỷ lục vượt quá 124,000 đô la, Bitcoin dường như không thể chạm tới. Tuy nhiên, sự phá vỡ đột ngột của một mức hỗ trợ kỹ thuật quan trọng, một trụ cột của xu hướng tăng, đã phá vỡ bức tranh này. Báo động giả hay tín hiệu đảo chiều thực sự? Câu hỏi này chia rẽ các nhà phân tích và nhà đầu tư, vào thời điểm khi sự chắc chắn dao động và biến động giá trở lại. Bài viết Bitcoin's Fate Tied To RSI Support Level xuất hiện đầu tiên trên Cointribune.
REAL
$0,0822
+0,39%
MAJOR
$0,11641
-1,42%
Chia sẻ
Coinstats
2025/08/31 13:40
Chia sẻ
Ảnh hưởng của Trump đối với Hội đồng Fed có thể tăng lên giữa đợt đề cử
Bài đăng Ảnh hưởng của Trump đối với Hội đồng Fed có thể tăng lên giữa đề cử xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Các đề cử có thể thay đổi cân bằng quản trị của Fed. Trump tìm kiếm ảnh hưởng bổ sung với đề cử Moore. Thách thức pháp lý có thể thay đổi thành phần hội đồng. Tính đến ngày 31/08/2025, Hội đồng Dự trữ Liên bang đối mặt với những thay đổi tiềm năng trong thành phần do các vị trí trống và đề cử, ảnh hưởng đến việc hoạch định chính sách trước cuộc họp tháng 9. Những thay đổi trong cấu trúc hội đồng có thể thay đổi hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, tác động đến điều kiện kinh tế vĩ mô, mặc dù thị trường Crypto vẫn không bị ảnh hưởng khi quyết định của FOMC thúc đẩy tâm lý. [Nguồn](#) Động thái đề cử của Trump và thách thức pháp lý Hội đồng Dự trữ Liên bang đang chứng kiến những phát triển đáng chú ý với việc Trump đề cử Stephen Moore sau khi Thống đốc Adriana Kugler gần đây từ chức. Đề cử này có thể tăng cường ảnh hưởng của những người được Trump bổ nhiệm. Thống đốc Lisa Cook cũng đối mặt với những thách thức pháp lý tiềm tàng, làm tăng thêm sự không chắc chắn về thành phần của hội đồng. Kết quả xác nhận của Moore và phán quyết pháp lý tiềm năng về tình trạng của Cook là rất quan trọng. Việc giới thiệu các thành viên hội đồng mới có thể thay đổi động lực hiện tại, có khả năng thay đổi cách tiếp cận của hội đồng đối với các quyết định chính sách và quản lý kinh tế. Các nhà quan sát thị trường bày tỏ lo ngại về những thay đổi này trong hội đồng. Mặc dù phản ứng thị trường Crypto ngay lập tức vẫn im lặng, những thay đổi hướng chính sách tiềm năng từ sự phát triển này có thể có ý nghĩa lâu dài đối với dự báo kinh tế và chiến lược đầu tư. Tác động thị trường bất chấp phản ứng Crypto ổn định Bạn có biết? Về mặt lịch sử, những thay đổi trong thành phần hội đồng của Fed, như những thay đổi trong thời kỳ chính quyền Trump, thường dẫn đến sự không chắc chắn mà không gây ra biến động kéo dài trên thị trường. Giá hiện tại của Bitcoin là $108,671.51 đánh dấu mức tăng 3.62% trong 90 ngày bất chấp sự do dự gần đây của thị trường liên quan đến động lực của Cục Dự trữ Liên bang. Với vốn hóa thị trường $2.16 nghìn tỷ và mức thống trị 57.10%, BTC vẫn là tài sản chủ chốt theo CoinMarketCap. Bitcoin(BTC), biểu đồ hàng ngày, ảnh chụp màn hình trên CoinMarketCap lúc 05:08 UTC ngày 31/08/2025. Nguồn: CoinMarketCap Những hiểu biết từ nhóm nghiên cứu Coincu cho thấy rằng những thay đổi trong thành phần hội đồng như của Trump có thể ảnh hưởng đến các chính sách quy định và lãi suất...
TRUMP
$7,509
-0,77%
CHANGE
$0,0015857
-0,23%
BTC
$121 468,43
+0,10%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 13:12
Chia sẻ
Ethereum và XRP Tiếp tục Chiếm Các Tiêu đề — Nhưng Một Token Presale Đang Âm Thầm Lọt Vào Watchlist Altcoin Tốt Nhất Năm 2025
Ethereum và XRP một lần nữa đang ở trung tâm của thị trường tiền điện tử, với cả hai đồng tiền đang thúc đẩy hầu hết các cuộc thảo luận lớn trong năm 2025. Ethereum đang giữ vững vị trí là đồng tiền điện tử lớn thứ hai, trong khi XRP tiếp tục thu hút sự chú ý nhờ vai trò của nó trong thanh toán và tiến triển pháp lý đang diễn ra. Nhưng ngay cả khi những cái tên hàng đầu này [...] Bài viết Ethereum và XRP Tiếp Tục Chiếm Các Tiêu Đề — Nhưng Một Token Presale Đang Âm Thầm Lọt Vào Watchlist Altcoin Tốt Nhất Năm 2025 xuất hiện đầu tiên trên Blockonomi.
ALTCOIN
$0,0004053
+3,73%
XRP
$2,8197
+0,85%
TOKEN
$0,01235
+1,89%
Chia sẻ
Blockonomi
2025/08/31 13:03
Chia sẻ
Các nhà đầu tư sớm của Ethereum thấy điểm tương đồng trong đợt bán trước này sau khi đạt 13 triệu USD trong Funding
Năm 2014, đợt bán trước của Ethereum đã cung cấp token với giá $0,31. Đến năm 2021, với ETH đạt gần $5,000, các nhà đầu tư sớm đã [...] Bài viết Ethereum's Early Investors See Parallels in This Presale After It Hits $13M in Funding xuất hiện đầu tiên trên Coindoo.
ETH
$4 342,46
-0,07%
Chia sẻ
Coindoo
2025/08/31 12:48
Chia sẻ
Sự hoài nghi Bitcoin có thể đi 'cao hơn nữa' sẽ vẫn tồn tại ở mức $10M: Nhà phân tích
Một cố vấn Bitcoin cho biết Bitcoin có thể đạt mức cao tới 10 triệu USD, và mọi người vẫn sẽ nói, "nó không thể tăng cao hơn nữa, đúng không?" Sự hoài nghi về khả năng tăng giá hơn nữa của Bitcoin đã theo sau tài sản này trong nhiều năm, và có thể sẽ tiếp tục ngay cả khi giá đạt đến hàng triệu đô la, theo một cố vấn Bitcoin. "Tôi nghĩ nó sẽ như vậy trong một thời gian rất dài," Luke Broyles của The Bitcoin Adviser đã nói với Natalie Brunell trong podcast Coin Stories vào hôm thứ Sáu. "Tôi nghĩ Bitcoin sẽ đạt 5 triệu USD, 10 triệu USD hoặc hơn nữa, và mọi người vẫn sẽ nói, Vâng, giờ đây nó chiếm 8% tài sản thế giới. Nó không thể tăng cao hơn nữa, đúng không?" ông nói thêm. Đọc thêm
T
$0,01518
+1,26%
RISE
$0,010142
-1,38%
MORE
$0,03063
-14,67%
Chia sẻ
Coinstats
2025/08/31 11:48
Chia sẻ
Tin tức xu hướng
Thêm
Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục
Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá
Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới
Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân
MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó