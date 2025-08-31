Sự gia tăng của "Mua khi giá giảm" có thể dự báo sự sụt giảm thêm

Bài đăng Sự gia tăng thảo luận về "Mua khi giá giảm" có thể dự báo sự sụt giảm tiếp theo xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Santiment ghi nhận sự gia tăng đề cập đến "mua khi giá giảm" trong bối cảnh giá Bitcoin sụt giảm. Cần thận trọng; không phải là tín hiệu đáy thị trường chắc chắn. Các mô hình lịch sử cho thấy sự lạc quan của đám đông thường báo hiệu sự sụt giảm tiếp theo. Vào ngày 31 tháng 8, Santiment, một nền tảng Phân tích cảm xúc crypto, đã báo cáo sự gia tăng đề cập trên mạng xã hội về "mua khi giá giảm" trong bối cảnh giá Bitcoin đang giảm. Xu hướng này cho thấy sự không chắc chắn giữa các nhà đầu tư, nhưng các nhà phân tích cảnh báo không nên xem đây là tín hiệu đáy thị trường, thường liên quan đến nỗi sợ hãi và sự quan tâm giảm dần đến việc mua vào. Thị trường Bitcoin gặp khó khăn trong bối cảnh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư Tính đến ngày 31 tháng 8, theo CoinMarketCap, Bitcoin (BTC) đứng ở mức $108,803.08, với vốn hóa thị trường khoảng $2.17 nghìn tỷ. Mặc dù giá 24 giờ phục hồi 0.57%, thống kê 7 ngày cho thấy mức thay đổi -5.31%. Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ở mức khoảng $2.28 nghìn tỷ, trong khi khối lượng giao dịch 24h giảm 42.58% xuống còn khoảng $45.64 tỷ. Đội nghiên cứu của Coincu cho rằng việc chỉ dựa vào cảm xúc xã hội như một yếu tố dự đoán thị trường tiềm ẩn rủi ro trong việc giải thích con đường của Bitcoin. Xu hướng lịch sử cho thấy sự lạc quan trong giai đoạn suy giảm có thể chỉ ra tiềm năng lớn hơn cho sự sụt giảm giá, nhấn mạnh tính biến động và không thể dự đoán trong thị trường crypto. Đối với những người đang theo dõi hành trình của Bitcoin, một số người lạc quan về tiềm năng của nó khi một số dự đoán chỉ ra khả năng Bitcoin có thể tăng lên 150K trong dài hạn. "Đừng diễn giải những cuộc trò chuyện 'mua khi giá giảm' như một tín hiệu đáy chắc chắn. Một đáy thị trường thực sự thường trùng với nỗi sợ hãi lan rộng và thiếu sự quan tâm đến việc mua vào." – Báo cáo chính thức của Santiment Dữ liệu thị trường và xu hướng Bạn có biết? Về mặt lịch sử, sự gia tăng đột biến trong các đề cập trên mạng xã hội về "mua khi giá giảm" thường báo hiệu sự sụt giảm tiềm ẩn của thị trường hơn là sự phục hồi, nhấn mạnh sự phức tạp của việc sử dụng tâm lý đám đông như một chỉ báo thị trường. Tính đến ngày 31 tháng 8, khối lượng giao dịch và vốn hóa thị trường của Bitcoin phản ánh sự biến động đang diễn ra trong thị trường crypto,...