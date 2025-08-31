WLFI được Trump ủng hộ chuẩn bị mở khóa Token trị giá 483 triệu USD vào ngày 1 tháng 9
World Liberty Financial (WLFI) được Trump ủng hộ đang chuẩn bị cho một thời điểm quan trọng khi hàng triệu token đến gần ngày mở khóa. Với gần một nửa giá trị 483 triệu USD token WLFI đã được bảo đảm trong Hợp đồng thông minh Lockbox và sự kiện mở khóa lớn vào ngày 1 tháng 9 chỉ còn vài ngày nữa, tất cả mọi người đều đang chú ý xem động thái này có thể ảnh hưởng đến giá và tương lai của token như thế nào. 483 Triệu USD Bị Khóa Trong Hợp Đồng Theo dữ liệu Wu blockchain, khoảng 1,627 tỷ token WLFI, tương đương với 16,27% tổng cung, đã được chuyển vào Hợp đồng thông minh Lockbox. Với giá hiện tại của hợp đồng là 0,297 USD, điều này tương đương với khoảng 483 triệu USD giá trị bị khóa. Một lượng lớn như vậy đang được nắm giữ phản ánh sự tin tưởng và cam kết ngày càng tăng từ cộng đồng WLFI, đặc biệt là trước sự kiện mở khóa. Những người nắm giữ token đã được mời kích hoạt tài khoản Lockbox của họ từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 năm 2025 để tham gia vào đợt mở khóa ban đầu. Trong khi đó, trang tính năng Lockbox hiện đã hoạt động, cung cấp tính minh bạch hoàn toàn và các điều khiển người dùng cho quy trình này. Chi Tiết Mở Khóa Token Chính Thời gian mở khóa: 20% token presale và token đủ điều kiện sẽ có thể yêu cầu vào lúc 8:00 sáng ET, ngày 1 tháng 9 năm 2025. Kiểm soát phân phối: 80% còn lại sẽ được mở khóa theo các cuộc bỏ phiếu quản trị cộng đồng trong tương lai, cho phép người nắm giữ có ý kiến trực tiếp về cách nguồn cung đến thị trường. Bảo mật: Hợp đồng thông minh Lockbox đã trải qua một cuộc kiểm toán hợp đồng thông minh toàn diện bởi Cyfrin, một công ty bảo mật Web3 hàng đầu, đảm bảo sự an toàn của tiền và tính toàn vẹn hệ thống. Giá Token WLFI và Triển Vọng Thị Trường Khi sự mong đợi tăng lên, WLFI được giao dịch ở mức giá hợp đồng 0,297 USD trước khi mở khóa, với giá IOU trên thị trường thứ cấp đạt mức cao nhất là 0,56-0,57 USD, phản ánh nhu cầu đầu cơ mạnh mẽ. Một số nhà phân tích cho rằng biến động ban đầu có khả năng xảy ra, khi những người ủng hộ sớm chốt lời, nhưng...
BitcoinEthereumNews2025/08/31 15:11