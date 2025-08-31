2025-10-10 thứ sáu

Đối tác của Ripple, Amina Bank, tăng cường quan hệ liên minh với Circle để thúc đẩy Stablecoin được quản lý

Đối tác của Ripple, Amina Bank, tăng cường quan hệ liên minh với Circle để thúc đẩy Stablecoin được quản lý

Bài đăng Đối tác Ripple Amina Bank Tăng cường Liên minh với Circle để Thúc đẩy Stablecoin Được Quản lý xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Amina Bank đang củng cố vị thế thống trị trong lĩnh vực tài chính stablecoin được quản lý với những bước đi táo bạo mới cùng với Circle và Ripple, mở ra khả năng tiếp cận lưu ký, giao dịch và lợi nhuận cấp độ tiếp theo. Amina Bank Được Quản lý bởi FINMA Tăng cường Vai trò Stablecoin Với Các Thỏa thuận Circle và Ripple Amina Bank có trụ sở tại Thụy Sĩ đã tiết lộ trên nền tảng truyền thông xã hội X vào ngày 29 tháng 8 rằng họ đã mở rộng quan hệ đối tác với [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/ripple-partner-amina-bank-deepens-circle-alliance-ties-to-advance-regulated-stablecoins/
Các chủ sở hữu Major League Cricket nhắm đến khả năng tư nhân hóa Big Bash League

Các chủ sở hữu Major League Cricket nhắm đến khả năng tư nhân hóa Big Bash League

Bài đăng Chủ sở hữu Major League Cricket nhắm đến việc tư nhân hóa tiềm năng của Big Bash League xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Hobart Hurricanes là nhà vô địch BBL đương nhiệm (Ảnh của Albert Perez - CA/Cricket Australia qua Getty Images) Cricket Australia qua Getty Images Việc tư nhân hóa tiềm năng của Big Bash League của Úc tiếp tục được các nhà đầu tư Mỹ theo dõi chặt chẽ với một nhượng quyền Major League Cricket khác bày tỏ sự quan tâm. Một báo cáo độc lập từ Boston Consulting Group đã khuyến nghị Cricket Australia bán cổ phần thiểu số trong tám câu lạc bộ BBL. BBL, bắt đầu vào năm 2011 và được yêu thích rộng rãi trong mùa cricket của Úc vào tháng 12 và tháng 1, là một ngoại lệ trong số các giải đấu nhượng quyền T20 cricket, với CA và các hiệp hội tiểu bang kiểm soát quyền sở hữu. Những phát triển này đã thu hút sự quan tâm lớn trên toàn thế giới, với các nhượng quyền IPL và các doanh nhân công nghệ Mỹ nằm trong số những người theo dõi sát sao. Sau khi đồng sở hữu Washington Freedom Sanjay Govil bày tỏ sự quan tâm, những người có quyền lực của Seattle Orcas cũng đang theo dõi chặt chẽ tình hình BBL. ForbesTư nhân hóa tiềm năng của Big Bash League gây ra sự quan tâm lớn tại Hoa KỳBởi Tristan Lavalette Orcas là đội bóng thị trường nhỏ duy nhất trong sáu đội MLC, đã đánh bại Chicago và Atlanta trong danh sách các đội ban đầu. Nhưng nhượng quyền Tây Bắc Thái Bình Dương có một tập đoàn sở hữu nổi tiếng bao gồm giám đốc điều hành Microsoft Satya Nadella và có mối liên hệ với GMR Group, đồng sở hữu của Delhi Capital trong Indian Premier League. GMR Group, một tập đoàn đa quốc gia của Ấn Độ, gần đây đã đảm bảo 49% cổ phần trong Southern Brave sau vụ bán nhượng quyền Hundred gần đây trong giải đấu của Anh. "Chúng tôi chắc chắn sẽ đánh giá nếu điều đó xảy ra," đồng sở hữu Orcas Soma Somasegar nói với tôi. "Tôi nghĩ rằng những cầu thủ giỏi nhất và cricket hay nhất đến từ Ấn Độ, Úc và Vương quốc Anh. Việc trở thành một phần của giải đấu Úc sẽ thu hút nhiều người." Có một dấu ấn của Úc trong MLC giàu có và mới nổi, với Freedom có quan hệ đối tác chiến lược với...
Sự gia tăng của "Mua khi giá giảm" có thể dự báo sự sụt giảm thêm

Sự gia tăng của "Mua khi giá giảm" có thể dự báo sự sụt giảm thêm

Bài đăng Sự gia tăng thảo luận về "Mua khi giá giảm" có thể dự báo sự sụt giảm tiếp theo xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Santiment ghi nhận sự gia tăng đề cập đến "mua khi giá giảm" trong bối cảnh giá Bitcoin sụt giảm. Cần thận trọng; không phải là tín hiệu đáy thị trường chắc chắn. Các mô hình lịch sử cho thấy sự lạc quan của đám đông thường báo hiệu sự sụt giảm tiếp theo. Vào ngày 31 tháng 8, Santiment, một nền tảng Phân tích cảm xúc crypto, đã báo cáo sự gia tăng đề cập trên mạng xã hội về "mua khi giá giảm" trong bối cảnh giá Bitcoin đang giảm. Xu hướng này cho thấy sự không chắc chắn giữa các nhà đầu tư, nhưng các nhà phân tích cảnh báo không nên xem đây là tín hiệu đáy thị trường, thường liên quan đến nỗi sợ hãi và sự quan tâm giảm dần đến việc mua vào. Thị trường Bitcoin gặp khó khăn trong bối cảnh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư Tính đến ngày 31 tháng 8, theo CoinMarketCap, Bitcoin (BTC) đứng ở mức $108,803.08, với vốn hóa thị trường khoảng $2.17 nghìn tỷ. Mặc dù giá 24 giờ phục hồi 0.57%, thống kê 7 ngày cho thấy mức thay đổi -5.31%. Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ở mức khoảng $2.28 nghìn tỷ, trong khi khối lượng giao dịch 24h giảm 42.58% xuống còn khoảng $45.64 tỷ. Đội nghiên cứu của Coincu cho rằng việc chỉ dựa vào cảm xúc xã hội như một yếu tố dự đoán thị trường tiềm ẩn rủi ro trong việc giải thích con đường của Bitcoin. Xu hướng lịch sử cho thấy sự lạc quan trong giai đoạn suy giảm có thể chỉ ra tiềm năng lớn hơn cho sự sụt giảm giá, nhấn mạnh tính biến động và không thể dự đoán trong thị trường crypto. Đối với những người đang theo dõi hành trình của Bitcoin, một số người lạc quan về tiềm năng của nó khi một số dự đoán chỉ ra khả năng Bitcoin có thể tăng lên 150K trong dài hạn. "Đừng diễn giải những cuộc trò chuyện 'mua khi giá giảm' như một tín hiệu đáy chắc chắn. Một đáy thị trường thực sự thường trùng với nỗi sợ hãi lan rộng và thiếu sự quan tâm đến việc mua vào." – Báo cáo chính thức của Santiment Dữ liệu thị trường và xu hướng Bạn có biết? Về mặt lịch sử, sự gia tăng đột biến trong các đề cập trên mạng xã hội về "mua khi giá giảm" thường báo hiệu sự sụt giảm tiềm ẩn của thị trường hơn là sự phục hồi, nhấn mạnh sự phức tạp của việc sử dụng tâm lý đám đông như một chỉ báo thị trường. Tính đến ngày 31 tháng 8, khối lượng giao dịch và vốn hóa thị trường của Bitcoin phản ánh sự biến động đang diễn ra trong thị trường crypto,...
WLFI được Trump ủng hộ chuẩn bị mở khóa Token trị giá 483 triệu USD vào ngày 1 tháng 9

WLFI được Trump ủng hộ chuẩn bị mở khóa Token trị giá 483 triệu USD vào ngày 1 tháng 9

Bài đăng WLFI Được Trump Ủng Hộ Chuẩn Bị Mở Khóa Token Trị Giá 483 Triệu USD Vào Ngày 1 Tháng 9 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bài đăng WLFI Được Trump Ủng Hộ Chuẩn Bị Mở Khóa Token Trị Giá 483 Triệu USD Vào Ngày 1 Tháng 9 xuất hiện đầu tiên trên Coinpedia Fintech News World Liberty Financial (WLFI) được Trump ủng hộ đang chuẩn bị cho một thời điểm quan trọng khi hàng triệu token đến gần ngày mở khóa. Với gần một nửa giá trị 483 triệu USD token WLFI đã được bảo đảm trong Hợp đồng thông minh Lockbox và sự kiện mở khóa lớn vào ngày 1 tháng 9 chỉ còn vài ngày nữa, tất cả mọi người đều đang chú ý xem động thái này có thể ảnh hưởng đến giá và tương lai của token như thế nào. 483 Triệu USD Bị Khóa Trong Hợp Đồng Theo dữ liệu Wu blockchain, khoảng 1,627 tỷ token WLFI, tương đương với 16,27% tổng cung, đã được chuyển vào Hợp đồng thông minh Lockbox. Với giá hiện tại của hợp đồng là 0,297 USD, điều này tương đương với khoảng 483 triệu USD giá trị bị khóa. Một lượng lớn như vậy đang được nắm giữ phản ánh sự tin tưởng và cam kết ngày càng tăng từ cộng đồng WLFI, đặc biệt là trước sự kiện mở khóa. Những người nắm giữ token đã được mời kích hoạt tài khoản Lockbox của họ từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 năm 2025 để tham gia vào đợt mở khóa ban đầu. Trong khi đó, trang tính năng Lockbox hiện đã hoạt động, cung cấp tính minh bạch hoàn toàn và các điều khiển người dùng cho quy trình này. Chi Tiết Mở Khóa Token Chính Thời gian mở khóa: 20% token presale và token đủ điều kiện sẽ có thể yêu cầu vào lúc 8:00 sáng ET, ngày 1 tháng 9 năm 2025. Kiểm soát phân phối: 80% còn lại sẽ được mở khóa theo các cuộc bỏ phiếu quản trị cộng đồng trong tương lai, cho phép người nắm giữ có ý kiến trực tiếp về cách nguồn cung đến thị trường. Bảo mật: Hợp đồng thông minh Lockbox đã trải qua một cuộc kiểm toán hợp đồng thông minh toàn diện bởi Cyfrin, một công ty bảo mật Web3 hàng đầu, đảm bảo sự an toàn của tiền và tính toàn vẹn hệ thống. Giá Token WLFI và Triển Vọng Thị Trường Khi sự mong đợi tăng lên, WLFI được giao dịch ở mức giá hợp đồng 0,297 USD trước khi mở khóa, với giá IOU trên thị trường thứ cấp đạt mức cao nhất là 0,56-0,57 USD, phản ánh nhu cầu đầu cơ mạnh mẽ. Một số nhà phân tích cho rằng biến động ban đầu có khả năng xảy ra, khi những người ủng hộ sớm chốt lời, nhưng...
ChainAware.ai Mang Phân Tích, Tuân Thủ và Chấm Điểm đến Web3

ChainAware.ai Mang Phân Tích, Tuân Thủ và Chấm Điểm đến Web3

ChainAware.ai đã ra mắt ChainAware Pixel, một giải pháp Web3 plug-and-play để hợp nhất phân tích, giám sát AML, công cụ tiếp thị và chấm điểm tín dụng.
Dự báo giá ngắn hạn Kaspa (KAS) trong tuần

Dự báo giá ngắn hạn Kaspa (KAS) trong tuần

Giá Kaspa đã khá im ắng gần đây sau khi có những biến động lớn vào đầu năm nay. Nó đã tăng vượt $0,20 vài tháng trước. Kể từ đó, động lượng đã giảm nhiệt, và hiện tại KAS đang giao dịch quanh mức $0,085 khi chúng ta kết thúc tháng 8. Các nhà giao dịch đang theo dõi chặt chẽ để xem liệu mức này có trở thành một nền Solid hay không
SEC Thúc đẩy các đơn đăng ký ETF Spot Solana

SEC Thúc đẩy các đơn đăng ký ETF Spot Solana

SEC tăng cường đối thoại với các công ty về đơn đăng ký ETF Solana. Các ETF Solana ban đầu gặp khó khăn trong việc sánh ngang với Bitcoin và Ethereum. Đọc tiếp: SEC Thúc đẩy đơn đăng ký ETF Spot Solana. Bài viết SEC Thúc đẩy đơn đăng ký ETF Spot Solana xuất hiện đầu tiên trên COINTURK NEWS.
Ethereum là 'thương vụ vĩ mô lớn nhất,' theo nhà phân tích – 3 lý do tại sao

Ethereum là 'thương vụ vĩ mô lớn nhất,' theo nhà phân tích – 3 lý do tại sao

Tom Lee nói rằng AI sẽ là chất xúc tác thứ ba cho Ethereum trong dài hạn.
Giai đoạn 38 Presale của Arctic Pablo Coin bùng nổ với Tiền thưởng 200% - Tiền mã hóa tốt nhất để đầu tư so với Pudgy Penguins và Cheems?

Giai đoạn 38 Presale của Arctic Pablo Coin bùng nổ với Tiền thưởng 200% - Tiền mã hóa tốt nhất để đầu tư so với Pudgy Penguins và Cheems?

Bạn có bao giờ tự hỏi cảm giác sẽ như thế nào nếu một Meme coin có thể đưa mọi người vào một cuộc thám hiểm huyền bí trên Trái đất đồng thời mở ra cánh cửa đến những khoản lợi nhuận thay đổi cuộc sống? Loại tiền mã hóa tốt nhất để đầu tư có thể chính là loại kết hợp một câu chuyện sử thi với phần thưởng ba token và những đặc quyền cộng đồng đột phá. Arctic Pablo Coin (APC) đang tiến vào [...]
Dự báo giá ngắn hạn XRP Short trong tuần

Dự báo giá ngắn hạn XRP Short trong tuần

Vào tháng 7, giá XRP của Ripple đã tăng vọt và chạm mức $3,66, đây là đợt tăng lớn nhất trong một thời gian dài. Kể từ đó, sự khởi động đã dịu đi. Trong suốt tháng 8, giá đã trôi dần xuống thấp hơn, với người bán chốt lời trong khi người mua cố gắng bảo vệ các mức quan trọng. Hiện tại, khi chúng ta kết thúc tháng này, XRP đang giao dịch chỉ
