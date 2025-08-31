Triển vọng giá XRP: Liệu tháng 9 sẽ mang đến sự điều chỉnh 25% hay đà tăng mới?
Bài đăng Triển vọng giá XRP: Liệu tháng 9 sẽ mang đến mức điều chỉnh 25% hay đà tăng mới? đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bài đăng Triển vọng giá XRP: Liệu tháng 9 sẽ mang đến mức điều chỉnh 25% hay đà tăng mới? xuất hiện đầu tiên trên Coinpedia Fintech News XRP trở lại tâm điểm vào tháng 9 này khi các nhà giao dịch cân nhắc các dấu hiệu về sự thay đổi tiềm năng trong đà tăng. Sau khi chạm mốc 3 đô la trong thời gian ngắn vào tháng 8, token này đã hạ nhiệt nhưng vẫn tiếp tục giao dịch ổn định gần mức 2,80 đô la. Câu hỏi trong tâm trí mọi người: liệu XRP đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá khác, hay tháng 9 có thể mang đến một đợt điều chỉnh sâu hơn? Sự gia tăng Open Interest báo hiệu hoạt động Thị trường mạnh Một trong những tín hiệu rõ ràng nhất đến từ thị trường phái sinh. Open interest (OI) của XRP, tổng giá trị của các hợp đồng tương lai và quyền chọn, đã tăng vọt lên hơn 3,5 tỷ đô la trong đợt tăng giá hướng tới mốc 3 đô la. Điều này phản ánh nhu cầu đầu cơ mạnh mẽ, với các nhà giao dịch đổ xô vào các cược đòn bẩy về biến động giá. Kể từ đó, OI đã giảm, nhưng XRP vẫn giữ trên mức 2,80 đô la. Nhà giao dịch Tyler McKnight cho biết điều này có thể có nghĩa là thị trường chỉ đơn giản đang thiết lập lại sau hoạt động mạnh mẽ, không phải đang trở nên yếu đi. Nhu cầu từ tổ chức vẫn còn thiếu Trong khi giao dịch phái sinh đã mạnh mẽ, việc áp dụng từ các tổ chức vẫn còn hạn chế. Không giống như Bitcoin, có ETF và dòng tiền vào mạnh mẽ, XRP đang chờ phê duyệt của tám ETF spot tại Hoa Kỳ. Ngay cả sau phán quyết tòa án thuận lợi, các công ty lớn vẫn thận trọng, để lại các nhà đầu tư nhỏ hơn là người mua chính. Hiện tại, chỉ có những người chơi nhỏ hơn đã thể hiện sự quan tâm đến việc nắm giữ XRP như một tài sản dự trữ. Biểu đồ kỹ thuật cảnh báo về rủi ro giảm giá Giá XRP đã giảm khoảng 6,7% trong tuần qua, giao dịch quanh mức 2,83 đô la. Trên biểu đồ hàng tuần, Moving Average Convergence Divergence (MACD) đang trên bờ vực của một giao cắt giảm giá, một mô hình trước đây đánh dấu các đợt điều chỉnh 50% hoặc hơn vào năm 2021 và một lần nữa vào đầu năm 2025. Nếu lịch sử lặp lại, XRP có thể trượt về phía EMA 50 tuần gần mức 2,17 đô la, thể hiện mức giảm tiềm năng 25%. Điều này phù hợp với...
BitcoinEthereumNews2025/08/31 15:59