Trump Thiết Lập Quỹ Dự Trữ Bitcoin Chiến Lược Cho Vai Trò Lãnh Đạo Của Hoa Kỳ

Trump Thiết Lập Quỹ Dự Trữ Bitcoin Chiến Lược Cho Vai Trò Lãnh Đạo Của Hoa Kỳ

Bài đăng Trump Thiết lập Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược cho Vai trò Lãnh đạo của Hoa Kỳ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Trump ký sắc lệnh hành pháp để tạo Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược. Các hành động đặt Hoa Kỳ ở vị trí tiên phong trong chiến lược tài sản kỹ thuật số. Sự thay đổi ảnh hưởng đến vai trò của Bitcoin như một tài sản phòng hộ. Trong một động thái đáng chú ý, chính quyền Trump đã chính thức thiết lập Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược vào ngày 21 tháng 6 năm 2025, đặt Bitcoin bên cạnh vàng như một tài sản phòng hộ chính trên thị trường toàn cầu. Quyết định chiến lược này của chính phủ Hoa Kỳ báo hiệu một sự thay đổi đáng kể trong động lực tài sản phòng hộ, ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư và định hình lại vai trò của tiền mã hóa trong thị trường tài chính. Hoa Kỳ Dẫn đầu Chiến lược Tài sản Kỹ thuật số với Quỹ dự trữ Bitcoin Trump đã ký các sắc lệnh hành pháp để tạo Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược nhằm đặt Hoa Kỳ ở vị trí lãnh đạo trong chiến lược tài sản kỹ thuật số. Điều này đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong các chính sách tài sản phòng hộ quốc gia. David Sacks lãnh đạo nỗ lực liên ngành để phát triển khuôn khổ quy định tiền mã hóa, với Paul Atkins dự kiến sẽ giảm bớt các hành động thực thi. "Chúng tôi đang xây dựng một khuôn khổ quy định hỗ trợ đổi mới trong tài sản kỹ thuật số đồng thời bảo vệ lợi ích của người dân Mỹ." — David Sacks, Chủ tịch, Nhóm Công tác Tổng thống Giá Bitcoin và Tác động của Việc Tích lũy của Chính phủ Bạn có biết? Việc thành lập Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược của Hoa Kỳ đại diện cho việc nắm giữ Bitcoin quy mô lớn đầu tiên của chính phủ, làm nổi bật vai trò phát triển của tài sản kỹ thuật số trong hệ thống tài chính quốc gia. Giá Bitcoin hiện tại là 109,040.45 USD, với vốn hóa thị trường là 2.17 nghìn tỷ USD, chiếm 57.17% thị phần. Khối lượng giao dịch 24h đạt 44.31 tỷ USD, đánh dấu mức giảm 41.05%. Biến động giá hàng tuần và hàng tháng phản ánh sự dao động, cho thấy xu hướng ổn định nhẹ gần đây theo dữ liệu CoinMarketCap. Bitcoin(BTC), biểu đồ hàng ngày, ảnh chụp màn hình trên CoinMarketCap lúc 16:07 ngày 31/08/2025 (Giờ VN). Nguồn: CoinMarketCap Nhóm nghiên cứu Coincu nhấn mạnh rằng việc tích lũy tiền mã hóa của chính phủ có thể làm giảm thanh khoản thị trường đồng thời thay đổi vai trò của Bitcoin trong các tài sản dự trữ quốc tế. Những hành động như vậy có thể đẩy nhanh các điều chỉnh quy định và tiến bộ công nghệ, tiếp tục tích hợp kỹ thuật số...
Liệu Sự Sụt Giảm Của Bitcoin Có Thể Châm Ngòi Cho Đợt Tăng Giá Của Altcoin?

Liệu Sự Sụt Giảm Của Bitcoin Có Thể Châm Ngòi Cho Đợt Tăng Giá Của Altcoin?

Bài đăng Sự Sụt Giảm Của Bitcoin Có Thể Châm Ngòi Cho Sự Tăng Vọt Của Altcoin? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Sự sụt giảm gần đây của Bitcoin với hơn 5% giá trị đã thu hút sự chú ý của mạng xã hội, thúc đẩy nhiều lời kêu gọi "mua lại" khi giá giảm. Những cuộc thảo luận này đã làm dấy lên lo ngại trong giới chuyên gia về những rủi ro tiềm ẩn của thị trường. Brian Quinlivan từ Santiment nhấn mạnh rằng nhiều nhà đầu tư nhìn nhận giá giảm như một cơ hội. Đọc tiếp: Sự Sụt Giảm Của Bitcoin Có Thể Châm Ngòi Cho Sự Tăng Vọt Của Altcoin? Nguồn: https://en.bitcoinhaber.net/can-bitcoins-slide-spark-an-altcoin-surge
Đây Là Đội Hình Của FC Barcelona Cho Trận Đấu La Liga Với Rayo Vallecano

Đây Là Đội Hình Của FC Barcelona Cho Trận Đấu La Liga Với Rayo Vallecano

Bài đăng Đây Là Đội Hình FC Barcelona Cho Trận Đấu La Liga Với Rayo Vallecano xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. FC Barcelona sẽ đối đầu với Rayo Vallecano trong trận đấu La Liga thứ ba của họ. Getty Images Gerard Martin sẽ có một sự xuất hiện bất ngờ ở trung tâm hàng phòng ngự cho FC Barcelona khi họ đối đầu với Rayo Vallecano trong trận đấu sân khách Vòng 3 vào tối Chủ nhật tại Tây Ban Nha. Martin đã được chấp thuận để thi đấu cho FC Barcelona Cuối cùng đã được đăng ký với La Liga và nhận được sự chấp thuận để thi đấu, Martin đã được đồn đoán có thể chuyển nhượng khỏi câu lạc bộ đến Premier League nhưng có vẻ như anh sẽ ở lại sau một mùa giải 2024/2025 ấn tượng. Chủ yếu thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trong chiến dịch giành cú ăn ba của Hansi Flick, tuy nhiên, Martin trong trận đấu này được kỳ vọng sẽ đá chính ở vị trí trung vệ. Điều này là nhờ sự ra đi của Inigo Martinez và các tình huống khác, và Martin sẽ kết hợp với đồng đội trẻ Pau Cubarsi trong khi Alejandro Balde và Jules Kounde lần lượt là hậu vệ trái và phải. Tình hình của Fermin và Gavi khiến Olmo trở lại vị trí tiền vệ công của FC Barcelona Có sự cạnh tranh lành mạnh cho vị trí nói trên trong đội hình xuất phát của Flick, nhưng với việc Gavi bị chấn thương ở đầu gối - cùng đầu gối mà anh đã bị đứt dây chằng ACL vào cuối năm 2023, Olmo sẽ đảm nhận vị trí này. Về lý thuyết, Fermin Lopez có thể thi đấu, nhưng khả năng ra đi của anh đến Chelsea khiến anh phải ngồi dự bị. Chelsea đã đề nghị hơn 40 triệu đô la cho sản phẩm của La Masia theo Fabrizio Romano, đây sẽ là một thương vụ hời nhưng khiến nhiều người hâm mộ Barca cảm thấy cay đắng. Trở lại với Olmo, anh có trận đá chính đầu tiên của mùa giải và sẽ tìm cách chứng minh với Flick rằng anh là người phù hợp nếu Fermin quyết định ra đi. Phía sau anh là bộ đôi quen thuộc Pedri...
Cardano & Dogecoin Trì Trệ Trong Khi Nhà giao dịch hàng đầu Chú Ý Layer Brett Sau Khi Nhà phân tích Dự Đoán Lợi Nhuận Gấp 140 Lần Trước Năm 2026

Cardano & Dogecoin Trì Trệ Trong Khi Nhà giao dịch hàng đầu Chú Ý Layer Brett Sau Khi Nhà phân tích Dự Đoán Lợi Nhuận Gấp 140 Lần Trước Năm 2026

Bài đăng Cardano & Dogecoin Trì Trệ Trong Khi Các Nhà Giao Dịch Chú Ý Đến Layer Brett Sau Khi Nhà Phân Tích Dự Đoán Lợi Nhuận Tăng 140 Lần Trước 2026 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bạn có mệt mỏi khi theo dõi những gã khổng lồ như Cardano (ADA) và Dogecoin (DOGE) tiến triển chậm chạp với động lực yếu ớt? Nhiều người nắm giữ vẫn kiên nhẫn chờ đợi một breakout không bao giờ đến, nhưng smart money đang chuyển sự tập trung sang nơi khác. Layer Brett ($LBRETT) là một meme coin Layer 2 Ethereum mới đã tạo ra tiếng vang nghiêm túc. Với giao dịch nhanh như chớp, phí thấp và cộng đồng sôi động, các nhà giao dịch đang coi đây là cơ hội crypto lớn tiếp theo. Một số nhà phân tích thậm chí dự báo tiềm năng tăng 140 lần trước năm 2026, đưa Layer Brett trở thành đối thủ đáng gờm của các đồng tiền cũ. Tại sao Layer 2 mang lại lợi thế cho Layer Brett so với Cardano và Dogecoin Hãy thừa nhận: Layer 1 của Ethereum có thể là một mớ hỗn độn tắc nghẽn, gây ra phí gas đáng kể. Brett, token meme gốc, bị kẹt trên Base, một chuỗi không khai thác hết tiềm năng của nó. Nhưng Layer Brett? Dự án này phá vỡ giới hạn, nổi lên như một giải pháp Layer 2 thế hệ tiếp theo được xây dựng trực tiếp trên Ethereum. Đó là "nơi meme gặp cơ chế", cung cấp giao dịch nhanh như chớp và phí gas cực thấp. Đây không chỉ là một meme coin khác; đó là blockchain Layer 2 có mục đích, cung cấp khả năng mở rộng trong thế giới thực mà các dự án cũ hơn như Cardano thường gặp khó khăn để cung cấp hiệu quả. So sánh với tốc độ phát triển thường chậm chạp của Cardano, hoặc sự tồn tại hầu như không có tiện ích của Dogecoin. Layer Brett cung cấp con đường rõ ràng đến việc áp dụng đại trà, loại bỏ các nút thắt thông thường. Đó là một loại tiền điện tử với phí gas thấp được thiết kế cho tương lai của Web3. Phần thưởng staking và lý do người nắm giữ ADA, DOGE đang hướng về Layer Brett Tại sao phải chấp nhận lợi nhuận staking nhỏ hoặc chỉ đơn thuần đầu cơ giá khi bạn có thể kiếm được phần thưởng khổng lồ? Những người tham gia sớm vào đợt bán trước của Layer Brett có thể thu về APY ước tính đáng kinh ngạc 1,340%. Đó là lợi thế của người đi đầu. Đây là lý do tại sao Layer Brett đang thu hút sự chú ý: - Được xây dựng trên Layer 2 Ethereum: Tốc độ cao, chi phí thấp, khả năng mở rộng đáng kinh ngạc. - Quyền truy cập bán trước: Đảm bảo vị trí của bạn sớm...
Nhà phân tích chú ý đến đợt tăng giá Presale mới khi Avalanche và Polkadot hạ nhiệt trong giao dịch cuối quý 3

Nhà phân tích chú ý đến đợt tăng giá Presale mới khi Avalanche và Polkadot hạ nhiệt trong giao dịch cuối quý 3

Bài đăng Nhà phân tích Nhắm vào Đợt Presale Mới khi Avalanche và Polkadot Hạ Nhiệt trong Giao dịch Cuối Q3 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thị trường tiền mã hóa đang trải qua giai đoạn thú vị khi Q3 sắp kết thúc. Avalanche và Polkadot đều đang cố gắng giữ các mức quan trọng sau nhiều tuần thị trường đi ngang. Các nhà giao dịch rất muốn biết liệu những đồng tiền này sẽ tăng vọt hay không hoặc chúng sẽ bị mắc kẹt trong củng cố đi ngang (Sideway consolidation). Trong khi đó, các token presale đang thu hút sự quan tâm của những người mua tiên phong mong muốn có lợi nhuận lớn hơn trước đợt bull run tiếp theo. Đó là lúc MAGACOIN FINANCE xuất hiện. Dự án này đã đứng đầu các watchlist, và các nhà phân tích cho rằng đây là một trong những đợt presale thú vị nhất khi bước vào Q4. Với hai cuộc kiểm toán đã hoàn thành và nhu cầu tăng cao, MAGA đang bắt đầu trông giống như một token có thể vượt qua các tên tuổi đã được thiết lập khi thị trường phục hồi trở lại. Sự chuyển dịch từ các đồng tiền chậm hơn sang các cơ hội giai đoạn đầu đang trở thành một chủ đề thảo luận lớn giữa các nhà giao dịch bán lẻ và thậm chí một số cá voi. Mức Hỗ trợ Giá Avalanche tại $23 Thu Hút Sự Quan Tâm của Người Mua Avalanche đã đạt đến giai đoạn quyết định trong đó những người mua đang thể hiện sức mạnh mới. Các nhà giao dịch đang quan sát kỹ lưỡng khi động lượng tăng lên sau khi phục hồi từ mức thấp gần đây. Đồng tiền này đã có thể bảo vệ vùng hỗ trợ quan trọng cho thấy một mô hình mạnh hơn đang phát triển trong tương lai. Nhà phân tích hiện đang chỉ ra các mục tiêu mới nếu đà tăng tiếp tục không bị gián đoạn. Câu hỏi lớn là liệu Avalanche có thể mở rộng lợi nhuận hướng tới điểm kháng cự tiếp theo hay không. Avalanche đã tìm thấy hỗ trợ mạnh mẽ quanh mức $23, nơi các bài kiểm tra lặp đi lặp lại đã kích hoạt sự hồi phục. Biểu đồ cho thấy mũi tên xanh mỗi khi giá phản ứng tích cực ở mức này. Lệnh mua tăng đã thêm trọng số vào động thái này, chuyển quyền kiểm soát ngắn hạn cho phe tăng. Mục tiêu tăng chính đầu tiên nằm gần $32. Nhưng để sự phục hồi này thực sự giữ vững, Avalanche trước tiên phải giành lại mức $28 và đóng cửa trên đó. Nếu điều đó thất bại, đồng tiền có thể trượt trở lại...
MetaMask Ra Mắt Stablecoin mUSD: Các Nền Tảng Lớn Đang Xây Dựng Cơ Sở Hạ Tầng

MetaMask Ra Mắt Stablecoin mUSD: Các Nền Tảng Lớn Đang Xây Dựng Cơ Sở Hạ Tầng

Bài đăng MetaMask Ra mắt Stablecoin mUSD: Các Nền tảng Lớn Đang Xây dựng Cơ sở hạ tầng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thông báo của MetaMask về mUSD vào ngày 21 tháng 8 năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên một ví tự quản lý ra mắt stablecoin riêng, được xây dựng với Bridge và M0 của Stripe. Với hơn 100 triệu người dùng, động thái này báo hiệu xu hướng rộng lớn hơn của các nền tảng đang xây dựng cơ sở hạ tầng nền tảng. Nhưng MetaMask không đơn độc - một dự án khác cũng đang xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng trong các thị trường chưa khai thác, tạo ra những cơ hội đột phá tương tự. Tích hợp mUSD Có thể Chuyển đổi Trải nghiệm Người dùng Web3 MetaMask USD sẽ ra mắt vào cuối năm 2025 trên Ethereum blockchain và Linea, được tích hợp đầy đủ vào hệ sinh thái ví trên các dapp và giao thức DeFi. Điều làm cho điều này đặc biệt thú vị là thời điểm và cách tiếp cận. Thay vì tạo ra một stablecoin chung khác, MetaMask đang xây dựng mUSD như một lớp nền tảng cho tương tác Web3. Người dùng sẽ có thể nạp tiền fiat trực tiếp vào mUSD, hoán đổi giữa các token và chuyển giá trị qua các blockchain, với kế hoạch cho stablecoin trở nên có thể chi tiêu thông qua Thẻ MetaMask tại các thương nhân Mastercard trên toàn thế giới. Sự tích hợp này loại bỏ các điểm ma sát truyền thống đã ngăn cản người dùng chính áp dụng đầy đủ DeFi. Môi trường quy định cũng hỗ trợ thời điểm này. Việc ra mắt diễn ra trong bối cảnh rõ ràng hơn về quy định sau Đạo luật GENIUS của Hoa Kỳ, đưa ra khuôn khổ liên bang đầu tiên để điều chỉnh các stablecoin thanh toán. Nền tảng quy định này mang lại cho các đối tác tổ chức và người dùng sự tự tin hơn trong việc áp dụng các stablecoin gốc của ví. Từ góc độ kỹ thuật, sự hợp tác của Bridge với M0 cho phép các doanh nghiệp tạo ra đồng đô la kỹ thuật số tùy chỉnh trong vài tuần thay vì quy trình truyền thống kéo dài một năm. Hiệu quả này có thể truyền cảm hứng cho các nhà cung cấp ví lớn khác và các nền tảng DeFi ra mắt stablecoin dành riêng cho ứng dụng của họ, có khả năng tạo ra một danh mục mới các đồng đô la kỹ thuật số chuyên biệt được tối ưu hóa cho các trường hợp sử dụng cụ thể. Khi mUSD được tích hợp trên các giao thức cốt lõi bao gồm thị trường cho vay, sàn giao dịch phi tập trung và các nền tảng giám sát viên trên Linea, nó được định vị để đóng vai trò nền tảng trong hệ sinh thái DeFi L2 đang phát triển. Trong khi MetaMask tập trung vào việc áp dụng chính, có...
Triển vọng giá XRP: Liệu tháng 9 sẽ mang đến sự điều chỉnh 25% hay đà tăng mới?

Triển vọng giá XRP: Liệu tháng 9 sẽ mang đến sự điều chỉnh 25% hay đà tăng mới?

Bài đăng Triển vọng giá XRP: Liệu tháng 9 sẽ mang đến mức điều chỉnh 25% hay đà tăng mới? đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bài đăng Triển vọng giá XRP: Liệu tháng 9 sẽ mang đến mức điều chỉnh 25% hay đà tăng mới? xuất hiện đầu tiên trên Coinpedia Fintech News XRP trở lại tâm điểm vào tháng 9 này khi các nhà giao dịch cân nhắc các dấu hiệu về sự thay đổi tiềm năng trong đà tăng. Sau khi chạm mốc 3 đô la trong thời gian ngắn vào tháng 8, token này đã hạ nhiệt nhưng vẫn tiếp tục giao dịch ổn định gần mức 2,80 đô la. Câu hỏi trong tâm trí mọi người: liệu XRP đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá khác, hay tháng 9 có thể mang đến một đợt điều chỉnh sâu hơn? Sự gia tăng Open Interest báo hiệu hoạt động Thị trường mạnh Một trong những tín hiệu rõ ràng nhất đến từ thị trường phái sinh. Open interest (OI) của XRP, tổng giá trị của các hợp đồng tương lai và quyền chọn, đã tăng vọt lên hơn 3,5 tỷ đô la trong đợt tăng giá hướng tới mốc 3 đô la. Điều này phản ánh nhu cầu đầu cơ mạnh mẽ, với các nhà giao dịch đổ xô vào các cược đòn bẩy về biến động giá. Kể từ đó, OI đã giảm, nhưng XRP vẫn giữ trên mức 2,80 đô la. Nhà giao dịch Tyler McKnight cho biết điều này có thể có nghĩa là thị trường chỉ đơn giản đang thiết lập lại sau hoạt động mạnh mẽ, không phải đang trở nên yếu đi. Nhu cầu từ tổ chức vẫn còn thiếu Trong khi giao dịch phái sinh đã mạnh mẽ, việc áp dụng từ các tổ chức vẫn còn hạn chế. Không giống như Bitcoin, có ETF và dòng tiền vào mạnh mẽ, XRP đang chờ phê duyệt của tám ETF spot tại Hoa Kỳ. Ngay cả sau phán quyết tòa án thuận lợi, các công ty lớn vẫn thận trọng, để lại các nhà đầu tư nhỏ hơn là người mua chính. Hiện tại, chỉ có những người chơi nhỏ hơn đã thể hiện sự quan tâm đến việc nắm giữ XRP như một tài sản dự trữ. Biểu đồ kỹ thuật cảnh báo về rủi ro giảm giá Giá XRP đã giảm khoảng 6,7% trong tuần qua, giao dịch quanh mức 2,83 đô la. Trên biểu đồ hàng tuần, Moving Average Convergence Divergence (MACD) đang trên bờ vực của một giao cắt giảm giá, một mô hình trước đây đánh dấu các đợt điều chỉnh 50% hoặc hơn vào năm 2021 và một lần nữa vào đầu năm 2025. Nếu lịch sử lặp lại, XRP có thể trượt về phía EMA 50 tuần gần mức 2,17 đô la, thể hiện mức giảm tiềm năng 25%. Điều này phù hợp với...
Dự báo Pepe 2025: Các dấu hiệu phục hồi xuất hiện trong khi đợt bán trước giai đoạn 38 của Arctic Pablo tạo nên sự chú ý như một trong những Meme coin mới tốt nhất để mua ngay bây giờ

Dự báo Pepe 2025: Các dấu hiệu phục hồi xuất hiện trong khi đợt bán trước giai đoạn 38 của Arctic Pablo tạo nên sự chú ý như một trong những Meme coin mới tốt nhất để mua ngay bây giờ

Thị trường Meme coin không bao giờ yên tĩnh quá lâu. Pepe, người anh em hỗn loạn của Dogecoin, một lần nữa đang tạo nên làn sóng khi các nhà giao dịch suy đoán liệu Thị trường Pullback gần đây của nó có tạo tiền đề cho sự trở lại vào năm 2025 hay không. Với các cá voi đang thu gom hàng tỷ token, cuộc trò chuyện đang chuyển hướng về khả năng Breakout vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng. Nhưng trong khi Pepe's […]
Những Đồng Tiền AI và Meme Coin Hàng Đầu Cần Theo Dõi: Ozak AI, Pepe, và Dogecoin

Những Đồng Tiền AI và Meme Coin Hàng Đầu Cần Theo Dõi: Ozak AI, Pepe, và Dogecoin

Các đồng tiền AI và meme coins hàng đầu đang thu hút sự chú ý lớn trước đợt tăng giá tiếp theo, với Ozak AI chủ yếu là một crypto được hỗ trợ bởi AI đang phát triển nhanh chóng hiện đang ở giai đoạn presale thứ năm với giá $0.01, được hỗ trợ bởi các báo cáo kiểm toán, niêm yết trên CMC và CoinGecko, và các đối tác chiến lược thúc đẩy dự đoán tăng giá gấp 100 lần. Bên cạnh đó, Pepe ở mức $0.000009563 tiếp tục
