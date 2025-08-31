291 triệu USD rút khỏi Bitcoin, Ethereum ETF khi lạm phát tăng vọt dưới thuế quan của Trump
Bài đăng $291 triệu bị rút khỏi Bitcoin, Ethereum ETF khi lạm phát tăng vọt dưới thuế quan của Trump xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: $291 triệu Chuyển ra: Spot Bitcoin và Ethereum ETF chứng kiến tổng cộng $291 triệu Chuyển ra vào thứ Sáu khi lo ngại về lạm phát gia tăng. Thuế quan của Trump thúc đẩy lạm phát: Dữ liệu lạm phát cốt lõi mới tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái, với thuế nhập khẩu 10% của Trump bị đổ lỗi là nguyên nhân đẩy chi phí cao hơn. Tâm lý tổ chức thay đổi: Ethereum ETF đảo chiều sau năm ngày Chuyển vào, cho thấy độ nhạy cảm ngày càng tăng của thị trường đối với những thay đổi kinh tế vĩ mô. Sự tăng vọt lạm phát ở Mỹ đang làm rung chuyển thị trường ETF crypto. Vào thứ Sáu, các nhà đầu tư đã rút gần $300 triệu từ Bitcoin và Ethereum ETF sau dữ liệu lạm phát cao hơn dự kiến, làm dấy lên lo ngại mới về chính sách tiền tệ của Mỹ dưới chế độ thương mại hiện tại của Donald Trump. Đọc thêm: Truth Social được Trump hậu thuẫn nộp đơn ra mắt Crypto ETF nắm giữ $1 tỷ BTC, ETH và nhiều hơn nữa Spot Bitcoin và Ethereum ETF chứng kiến dòng tiền rút ra lớn Bitcoin và Ethereum spot ETF bị ảnh hưởng nặng nề vào thứ Sáu, với dòng tiền rút ra ròng lần lượt là $126,64 triệu và $164,64 triệu, theo SoSoValue. Đây là dòng tiền rút ra hàng ngày đầu tiên của Ethereum sau năm ngày liên tiếp Chuyển vào đã bổ sung hơn $1,5 tỷ vào lớp tài sản này. Tổng tài sản quản lý (AUM) hiện là: Bitcoin: $139,95 tỷ Ethereum: $28,58 tỷ Trong số các Bitcoin ETF, FBTC của Fidelity dẫn đầu về thua lỗ với dòng tiền rút ra $66,2 triệu. Tiếp theo là ARKB, được quản lý bởi ARK Invest và 21Shares, mất $72,07 triệu, và GBTC của Grayscale Investments, chứng kiến $15,3 triệu rút ra. Chỉ một vài quỹ ghi nhận dòng tiền vào khiêm tốn: IBIT của BlackRock: +$24,63 triệu BTCW của WisdomTree: +$2,3 triệu Đọc thêm: SEC chấp thuận giao dịch ETF Crypto dạng hiện vật, thay đổi lớn cho các quỹ Bitcoin & Ether Dữ liệu lạm phát làm dấy lên lo ngại về việc cắt giảm lãi suất Chỉ số PCE cốt lõi đạt 2,9% - Cao nhất kể từ tháng 2 Dòng tiền rút ra vào thứ Sáu diễn ra chỉ vài giờ sau khi Cục Dự trữ Liên bang công bố chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của họ. Báo cáo cho thấy mức tăng 2,9%...
