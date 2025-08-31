2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Tiệm Làm Móng Nhật Bản Nhắm Mục Tiêu Nắm Giữ 3 Tỷ Đô La Bitcoin

Tiệm Làm Móng Nhật Bản Nhắm Mục Tiêu Nắm Giữ 3 Tỷ Đô La Bitcoin

Bài đăng Tiệm Làm Móng Nhật Bản Nhắm Mục Tiêu Nắm Giữ Bitcoin Trị Giá 3 Tỷ Đô La đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Người Chơi Bất Ngờ: Tiệm Làm Móng Nhật Bản Nhắm Mục Tiêu Nắm Giữ Bitcoin Trị Giá 3 Tỷ Đô La Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Christian, một nhà báo và biên tập viên với vai trò lãnh đạo trong các cơ quan truyền thông Philippines và Canada, được thúc đẩy bởi tình yêu của anh ấy đối với viết lách và tiền mã hoá. Ngoài công việc, anh ấy là một đầu bếp và người yêu điện ảnh luôn bị thu hút bởi kích thước của vũ trụ. Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookie. Truy cập Trung tâm bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/unexpected-bitcoin-player-japanese-nail-salon-targets-3-b-in-btc-holdings/
B
B$0.22469-8.88%
Bitcoin
BTC$121,470.57+0.10%
BRC20.COM
COM$0.011199+3.34%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/08/31 18:41
Chia sẻ
291 triệu USD rút khỏi Bitcoin, Ethereum ETF khi lạm phát tăng vọt dưới thuế quan của Trump

291 triệu USD rút khỏi Bitcoin, Ethereum ETF khi lạm phát tăng vọt dưới thuế quan của Trump

Bài đăng $291 triệu bị rút khỏi Bitcoin, Ethereum ETF khi lạm phát tăng vọt dưới thuế quan của Trump xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: $291 triệu Chuyển ra: Spot Bitcoin và Ethereum ETF chứng kiến tổng cộng $291 triệu Chuyển ra vào thứ Sáu khi lo ngại về lạm phát gia tăng. Thuế quan của Trump thúc đẩy lạm phát: Dữ liệu lạm phát cốt lõi mới tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái, với thuế nhập khẩu 10% của Trump bị đổ lỗi là nguyên nhân đẩy chi phí cao hơn. Tâm lý tổ chức thay đổi: Ethereum ETF đảo chiều sau năm ngày Chuyển vào, cho thấy độ nhạy cảm ngày càng tăng của thị trường đối với những thay đổi kinh tế vĩ mô. Sự tăng vọt lạm phát ở Mỹ đang làm rung chuyển thị trường ETF crypto. Vào thứ Sáu, các nhà đầu tư đã rút gần $300 triệu từ Bitcoin và Ethereum ETF sau dữ liệu lạm phát cao hơn dự kiến, làm dấy lên lo ngại mới về chính sách tiền tệ của Mỹ dưới chế độ thương mại hiện tại của Donald Trump. Đọc thêm: Truth Social được Trump hậu thuẫn nộp đơn ra mắt Crypto ETF nắm giữ $1 tỷ BTC, ETH và nhiều hơn nữa Spot Bitcoin và Ethereum ETF chứng kiến dòng tiền rút ra lớn Bitcoin và Ethereum spot ETF bị ảnh hưởng nặng nề vào thứ Sáu, với dòng tiền rút ra ròng lần lượt là $126,64 triệu và $164,64 triệu, theo SoSoValue. Đây là dòng tiền rút ra hàng ngày đầu tiên của Ethereum sau năm ngày liên tiếp Chuyển vào đã bổ sung hơn $1,5 tỷ vào lớp tài sản này. Tổng tài sản quản lý (AUM) hiện là: Bitcoin: $139,95 tỷ Ethereum: $28,58 tỷ Trong số các Bitcoin ETF, FBTC của Fidelity dẫn đầu về thua lỗ với dòng tiền rút ra $66,2 triệu. Tiếp theo là ARKB, được quản lý bởi ARK Invest và 21Shares, mất $72,07 triệu, và GBTC của Grayscale Investments, chứng kiến $15,3 triệu rút ra. Chỉ một vài quỹ ghi nhận dòng tiền vào khiêm tốn: IBIT của BlackRock: +$24,63 triệu BTCW của WisdomTree: +$2,3 triệu Đọc thêm: SEC chấp thuận giao dịch ETF Crypto dạng hiện vật, thay đổi lớn cho các quỹ Bitcoin & Ether Dữ liệu lạm phát làm dấy lên lo ngại về việc cắt giảm lãi suất Chỉ số PCE cốt lõi đạt 2,9% - Cao nhất kể từ tháng 2 Dòng tiền rút ra vào thứ Sáu diễn ra chỉ vài giờ sau khi Cục Dự trữ Liên bang công bố chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của họ. Báo cáo cho thấy mức tăng 2,9%...
Union
U$0.001878-58.34%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.507-0.80%
Bitcoin
BTC$121,470.57+0.10%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/08/31 18:38
Chia sẻ
Giá Polygon sẽ tăng vọt 45% khi doanh số NFT, địa chỉ, stablecoin tăng

Giá Polygon sẽ tăng vọt 45% khi doanh số NFT, địa chỉ, stablecoin tăng

Bài đăng Giá Polygon tăng vọt 45% khi doanh số NFT, địa chỉ hoạt động, stablecoin tăng mạnh xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Giá Polygon đã vượt qua mức kháng cự quan trọng khi doanh số Non-fungible Token, nguồn cung stablecoin và địa chỉ hoạt động trong mạng tăng vọt. Tóm tắt Giá Polygon tăng khi dữ liệu từ bên thứ ba cho thấy hệ sinh thái đang phát triển. Doanh số NFT và người mua trong mạng lưới tăng hai chữ số trong 7 ngày qua. Nguồn cung stablecoin trong hệ sinh thái Polygon đã tăng lên mức cao kỷ lục. Polygon (POL) đã tăng lên mức cao $0,2796, mức cao nhất kể từ ngày 3 tháng 3, và cao hơn 80% so với mức thấp nhất trong năm nay. Địa chỉ hoạt động và doanh số NFT của Polygon phục hồi Dữ liệu từ bên thứ ba cho thấy mạng lưới hệ sinh thái Polygon đang có những cải thiện. Theo CryptoSlam, doanh số NFT trong mạng lưới đã tăng 14% trong bảy ngày qua lên $18,9 triệu khi số lượng người mua tăng vọt 64% lên 65,626. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi Courtyard, có doanh số NFT tăng 17% lên $17 triệu. Doanh số của nó cao hơn nhiều so với ba bộ sưu tập khác — CryptoPunks, DMarket và Pudgy Penguin cộng lại. Doanh số NFT ở các blockchain khác như Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC) và BNB Chain giảm lần lượt 13%, 6,7% và 54%. Giá Polygon cũng tăng vọt khi dữ liệu Nansen tiết lộ rằng số lượng người dùng hoạt động trong mạng đã tăng. Họ tăng 10% trong 7 ngày qua lên 2,4 triệu, điều đáng chú ý khi hầu hết các blockchain, bao gồm Solana và Base, đều mất người dùng hoạt động. Giá Polygon cũng tăng sau khi chính phủ Hoa Kỳ chuyển một số dữ liệu của họ lên blockchain này và các blockchain khác. Trong tuyên bố của mình, Bộ Thương mại cho biết việc công bố các con số on-chain giúp chứng minh tiện ích rộng rãi của công nghệ blockchain. Trong khi đó, dữ liệu DeFi Llama cho thấy Polygon đang trở thành một thế lực trong ngành công nghiệp stablecoin. Nguồn cung stablecoin đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục $1,32 tỷ, một sự phát triển đáng chú ý sau khi Đạo luật GENIUS được ký gần đây. Hầu hết...
Binance Coin
BNB$1,265.48-1.68%
Bitcoin
BTC$121,470.57+0.10%
DeFi
DEFI$0.001673-3.18%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/08/31 18:27
Chia sẻ
Bitcoin Ở Mức $10 Triệu? Cố Vấn Nói Những Người Hoài Nghi Vẫn Sẽ Không Tin

Bitcoin Ở Mức $10 Triệu? Cố Vấn Nói Những Người Hoài Nghi Vẫn Sẽ Không Tin

Bài đăng Bitcoin Ở Mức $10 Triệu? Cố Vấn Nói Những Người Hoài Nghi Vẫn Sẽ Không Tin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Họ nói rằng các nhà báo không bao giờ thực sự ngừng làm việc. Nhưng đối với Christian, đó không chỉ là một phép ẩn dụ, mà là một lối sống. Ban ngày, anh điều hướng qua những thay đổi không ngừng của thị trường tiền mã hóa, vận dụng từ ngữ như một biên tập viên dày dạn kinh nghiệm và tạo ra những bài viết giải mã thuật ngữ chuyên môn cho đại chúng. Tuy nhiên, khi máy tính chuyển sang chế độ ngủ đông, sở thích của anh lại chuyển sang hướng cơ khí (và đôi khi là triết học). Hành trình của Christian với ngôn từ bắt đầu từ lâu trước kỷ nguyên Bitcoin. Trong những giảng đường thiêng liêng của học thuật, anh đã trau dồi kỹ năng viết lách với tư cách là một cây bút đặc sắc cho tờ báo đại học. Tình yêu sớm dành cho việc kể chuyện này đã mở đường cho một thời gian thành công với vai trò biên tập viên tại một công ty kỹ thuật dữ liệu, nơi bài luận đoạt giải trong tháng đầu tiên của anh đã tài trợ cho nguồn cung cấp thức ăn cho chó và mèo kéo dài nhiều tháng - minh chứng cho sự tận tâm của anh với những người bạn lông xù (sẽ nói thêm về điều này sau). Christian sau đó đã chu du trong thế giới báo chí, làm việc tại các tờ báo ở Canada và thậm chí cả Hàn Quốc. Cuối cùng anh đã định cư tại một tập đoàn tin tức địa phương ở quê nhà Philippines trong một thập kỷ, trở thành một người nghiện tin tức thực thụ. Nhưng sau đó, điều gì đó mới đã thu hút sự chú ý của anh: tiền mã hóa. Nó giống như một cuộc săn kho báu kết hợp với kể chuyện - đúng sở trường của anh! Vì vậy, anh đã có được một công việc tuyệt vời tại NewsBTC, nơi anh là một trong những chuyên gia hàng đầu về mọi thứ liên quan đến crypto. Anh phân tích những thông tin phức tạp thành những phần nhỏ dễ hiểu, giúp mọi người dễ dàng nắm bắt (anh cảm ơn đội ngũ quản lý đã dạy anh kỹ năng này). Nghĩ rằng Christian chỉ toàn công việc mà không có giải trí? Không đời nào! Khi không ngồi trước máy tính, bạn sẽ thấy anh đang đắm mình trong niềm đam mê với xe máy. Là một người đam mê xe cộ thực thụ, Christian thích nghịch ngợm với chiếc xe của mình và tận hưởng niềm vui trên những cung đường mở với chiếc Yamaha R3 320cc của mình. Từng là một tay đua tốc độ đã từng...
Threshold
T$0.01518+1.26%
STUFF.io
STUFF$0.00397+2.31%
Mode Network
MODE$0.001196-5.90%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/08/31 18:14
Chia sẻ
Đằng sau sự ổn định của Ethereum blockchain và sức bền của SHIB, một cuộc cách mạng Meme coin thầm lặng đang xây dựng tiện ích

Đằng sau sự ổn định của Ethereum blockchain và sức bền của SHIB, một cuộc cách mạng Meme coin thầm lặng đang xây dựng tiện ích

Ethereum Giữ Vững Vị Thế Là Xương Sống Của Tiền Mã Hóa Ethereum (ETH) tiếp tục đóng vai trò là xương sống của tài chính phi tập trung và thông minh [...] Bài viết Đằng Sau Sự Ổn Định Của Ethereum Và Sức Bền Của SHIB, Một Cuộc Cách Mạng Meme Thầm Lặng Đang Xây Dựng Tiện Ích xuất hiện đầu tiên trên Coindoo.
SHIBAINU
SHIB$0.00001196--%
Forta
FORT$0.04383-2.46%
Smart Blockchain
SMART$0.004235-0.28%
Chia sẻ
Coindoo2025/08/31 17:35
Chia sẻ
Những Tiền Mã Hoá Tốt Nhất Để Mua Ngày Hôm Nay Sẽ Bảo Đảm Cuộc Sống Giàu Có Của Bạn Trong Nhiều Thập Kỷ

Những Tiền Mã Hoá Tốt Nhất Để Mua Ngày Hôm Nay Sẽ Bảo Đảm Cuộc Sống Giàu Có Của Bạn Trong Nhiều Thập Kỷ

Bài đăng Những Tiền Mã Hoá Tốt Nhất Để Mua Ngày Hôm Nay Sẽ Đảm Bảo Cuộc Sống Giàu Có Của Bạn Trong Nhiều Thập Kỷ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những Tiền Mã Hoá Tốt Nhất Để Mua Ngày Hôm Nay Sẽ Đảm Bảo Cuộc Sống Giàu Có Của Bạn Trong Nhiều Thập Kỷ – BitcoinWorld Chuyển đến nội dung Trang chủ Thông cáo báo chí Những Tiền Mã Hoá Tốt Nhất Để Mua Ngày Hôm Nay Sẽ Đảm Bảo Cuộc Sống Giàu Có Của Bạn Trong Nhiều Thập Kỷ Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/best-cryptocurrencies-to-buy-today-that-will-secure-your-wealth-life-for-decades/
BRC20.COM
COM$0.011199+3.34%
Life Crypto
LIFE$0.00004056+13.86%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/08/31 17:33
Chia sẻ
Màn Kịch Ngân Hàng Trung Ương Của Trump Phơi Bày Huyền Thoại Về Tính Độc Lập Của Fed

Màn Kịch Ngân Hàng Trung Ương Của Trump Phơi Bày Huyền Thoại Về Tính Độc Lập Của Fed

Bài đăng Trump's Central Bank Theatrics Expose the Fed's Myth of Independence xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Có rất nhiều tranh cãi xung quanh việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gần đây gây áp lực lên Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell và việc sa thải gây tranh cãi của ông đối với Thống đốc Hội đồng Cục Dự trữ Liên bang Lisa Cook, làm dấy lên câu hỏi về mức độ độc lập thực sự của FRB. Tuy nhiên lịch sử đã chỉ ra rằng các chính quyền Nhà Trắng từ lâu đã có ảnh hưởng lớn đối với Hoa Kỳ [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/trumps-central-bank-theatrics-expose-the-feds-myth-of-independence/
Union
U$0.001878-58.34%
Whiterock
WHITE$0.0002551-16.14%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.507-0.80%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/08/31 17:32
Chia sẻ
Châu Á đang định nghĩa lại cơ sở hạ tầng tài chính toàn cầu

Châu Á đang định nghĩa lại cơ sở hạ tầng tài chính toàn cầu

Bài đăng Châu Á đang định nghĩa lại cơ sở hạ tầng tài chính toàn cầu xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tiết lộ: Quan điểm và ý kiến được thể hiện ở đây chỉ thuộc về tác giả và không đại diện cho quan điểm và ý kiến của ban biên tập crypto.news. Token hóa đang viết lại các quy tắc của sự giàu có toàn cầu, và các quốc gia châu Á như Indonesia và Malaysia đang nổi lên như các tâm điểm của làn sóng tài sản thực tế toàn cầu. Không giống như các trung tâm truyền thống như London, phụ thuộc vào các quy tắc tiền mã hóa được Mỹ phê duyệt và bị kìm hãm bởi sự trì trệ về quy định, châu Á đang chủ động định hình tương lai tài chính của riêng mình. Tóm tắt Sukuk được Token hóa như cơ hội chưa khai thác: Mặc dù có hơn 1 nghìn tỷ đô la phát hành sukuk toàn cầu, việc tiếp cận đã bị giới hạn cho các tổ chức — token hóa có thể dân chủ hóa tài chính tuân thủ Shariah, mang lại lợi nhuận. Rõ ràng về quy định ≠ sẵn sàng: Cấp phép hiện là cơ bản, nhưng không có thị trường thứ cấp và cơ sở hạ tầng, 25 tỷ đô la tài sản được token hóa vẫn chủ yếu thiếu thanh khoản. Cơ sở hạ tầng như lợi thế cạnh tranh: Thành công phụ thuộc vào các hệ thống tuân thủ theo thiết kế cho phép thanh toán xuyên biên giới, khả năng tương tác của blockchain, và các sản phẩm thân thiện với người dùng bán lẻ. Thực hiện hơn tầm nhìn: Các nền tảng phải bản địa hóa kiến trúc, sở hữu các hệ thống cơ sở hạ tầng sâu, và xây dựng các kênh phân phối đáng tin cậy để nắm bắt sự tăng trưởng tài chính Hồi giáo. Tuy nhiên, khi vốn và đổi mới đổ vào RWA, một phân khúc vẫn còn thiếu phục vụ một cách kỳ lạ: các công cụ tuân thủ Shariah, mang lại lợi nhuận. Sukuk, từ lâu bị thống trị bởi các tổ chức, đại diện cho hơn 1 nghìn tỷ đô la phát hành chưa thanh toán trên toàn cầu, với Malaysia và Indonesia chiếm gần một nửa (47%) thị trường sukuk toàn cầu. Phương tiện đầu tư sinh lời này về mặt lịch sử đã bị giới hạn cho các nhà đầu tư tổ chức và được công nhận — nhưng các sản phẩm được token hóa đang ở đây để thay đổi điều đó. Khi sự chấp thuận của cơ quan quản lý trở thành điểm cơ bản, các bên tham gia châu Á đang chạy đua để nắm bắt thị trường sukuk toàn cầu với token hóa như một phương tiện để hạ thấp rào cản vốn và mở khóa thanh khoản tài chính Hồi giáo. Tuy nhiên, các nhà xây dựng kiên cường trước tiên phải vận hành tuân thủ thông qua các sản phẩm on-chain, các plugin xuyên biên giới, và quyền truy cập thanh khoản minh bạch để thúc đẩy một thị trường hiệu quả với rào cản gia nhập thấp hơn. Tương lai của token hóa sẽ được định nghĩa bởi tiện ích, không phải ý thức hệ. Sự chấp thuận của cơ quan quản lý chỉ là điểm ngang bằng Cấp phép quy định, một khi được cấp...
Union
U$0.001878-58.34%
RealLink
REAL$0.08219+0.37%
ChangeX
CHANGE$0.0015857-0.23%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/08/31 17:27
Chia sẻ
Bảo tồn Không Có Thực Thi Pháp Luật Là Chủ Nghĩa Lý Tưởng Thuần Túy

Bảo tồn Không Có Thực Thi Pháp Luật Là Chủ Nghĩa Lý Tưởng Thuần Túy

Bài đăng Bảo tồn Không Có Thực Thi Pháp Luật Chỉ Là Chủ Nghĩa Lý Tưởng Thuần Túy xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Có điều gì đó đặc biệt kinh hoàng khi tưởng tượng một sinh vật biển chết vì đuối nước; điều đó thật không tự nhiên, mâu thuẫn. Hình dung những sợi dây lưới xoắn quanh cổ của những động vật này, từ từ siết chặt, nghẹt thở, cạn kiệt oxy. Liệu cái chết của những con rùa này có mang lại lợi ích cho người dân địa phương nghèo Ấn Độ, ăn thịt rùa vì họ không có gì khác để tồn tại? Không, việc giết hại những con rùa biển này là có thể ngăn chặn được. Lưới kéo của ngư dân thương mại tham lam thu gom tất cả sinh vật biển trên đường đi của họ. Lưới của họ không phân biệt. Rùa biển đang bị đe dọa và cái chết của chúng có thể ngăn chặn được. Wildlife Alliance Tôi đã ở đó 20 năm trước, và tôi tự hào báo cáo rằng tổ chức của tôi đóng vai trò quan trọng trong việc đưa rùa Oliver Ridley thoát khỏi bờ vực tuyệt chủng. Nếu chính quyền địa phương tiếp tục giải quyết vấn đề này và duy trì tiến bộ tuyệt vời của chúng tôi, rùa Oliver Ridley vẫn sẽ phát triển mạnh. Sẽ không có báo cáo về cái chết hàng loạt hoặc mắc cạn. Khi chúng tôi đến hiện trường, 47,000 xác rùa chết nằm rải rác trên bãi biển Odisha, xác thối rữa nồng nặc của chúng gây sốc cho các giác quan và làm rõ một cách rõ ràng mức độ nghiêm trọng của thách thức của chúng tôi. Belinda Wright đã gửi một loạt tin nhắn SOS đến các tổ chức phi chính phủ tốt nhất mà cô ấy biết, và không ai phản hồi ngoại trừ chúng tôi. Khi chúng tôi đến, cô ấy đưa chúng tôi ngay đến Bờ biển Orissa (hiện là Odisha) và ngôi mộ tập thể này. Cô ấy tin tưởng, cũng như chúng tôi, rằng Hành động Trực tiếp là điều hiệu quả. Chúng tôi đã lên kế hoạch ngăn chặn tàu kéo ngay trước khi chúng trở về cảng. Hai người Anh, một người Mỹ và một Viên chức Lâm nghiệp Ấn Độ tạo thành đội của chúng tôi (Cảnh sát Biển từ chối giúp đỡ). Các cơ quan chức năng cho phép chúng tôi sử dụng một trong những chiếc thuyền của họ để đón chặn. Mỗi đêm, chúng tôi bắt các tàu kéo đang trở về bờ. Từng chiếc một...
LETSTOP
STOP$0.07069-4.61%
DAR Open Network
D$0.0312+3.27%
MemeCore
M$2.0872+0.96%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/08/31 17:10
Chia sẻ
Phân tích giá Bitcoin gợi ý đáy thị trường

Phân tích giá Bitcoin gợi ý đáy thị trường

Bài đăng Phân tích giá Bitcoin gợi ý về đáy thị trường xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin (BTC) đang giao dịch quanh mức $108,700, đi ngang trong ngày nhưng vẫn giảm hơn 6% trong tháng qua và khoảng 5% trong tuần trước. Biến động giá Bitcoin trầm lắng phản ánh sự thận trọng rộng rãi trên thị trường, nhưng bên dưới bề mặt, các tín hiệu on-chain cho thấy câu chuyện về sự Hồi phục đang mạnh lên. Sự đầu hàng của người nắm giữ ngắn hạn, các cụm giá thực hiện và các mức kỹ thuật cùng nhau chỉ ra một thị trường đang chuẩn bị cho bước đi quyết định tiếp theo. SOPR người nắm giữ ngắn hạn cho thấy những bàn tay yếu đang rút lui Tỷ lệ lợi nhuận đầu ra đã chi tiêu (SOPR) đo lường liệu các đồng tiền di chuyển trên chuỗi được bán với lãi hay lỗ. Đối với người nắm giữ ngắn hạn—thường là những người phản ứng nhanh nhất—chỉ số này cung cấp thước đo tâm lý gần như thời gian thực. Với giá Bitcoin trượt dốc trong những tuần gần đây, SOPR ngắn hạn đã giảm xuống 0.982 (vào ngày 29 tháng 8), mức thấp nhất trong nhiều tháng. Điều này có nghĩa là một phần lớn người nắm giữ ngắn hạn đang bán thua lỗ, thường được hiểu là sự đầu hàng của những bàn tay yếu. Về mặt lịch sử, hành vi như vậy làm sạch thị trường khỏi các nhà đầu cơ ngắn hạn, tạo điều kiện cho những bàn tay mạnh hơn tham gia. Người nắm giữ Bitcoin ngắn hạn gợi ý về đáy thị trường: Cryptoquant Một sự tương đồng có thể thấy vào ngày 17 tháng 4, khi SOPR chạm mức 0.94, mức thấp nhất trong một năm. Tại thời điểm đó, Bitcoin chạm đáy ở mức $84,800 trước khi Hồi phục 31.6% lên $111,600 khi SOPR quay trở lại trên 1. Động thái hiện tại thể hiện một thiết lập tương tự, gợi ý rằng sự đầu hàng mới nhất này có thể báo hiệu đáy thị trường. Để cập nhật TA token và thị trường: Muốn có thêm thông tin chi tiết về token như thế này? Đăng ký bản tin tiền mã hóa hàng ngày của Biên tập viên Harsh Notariya tại đây. Tại thời điểm báo chí, chỉ số SOPR người nắm giữ ngắn hạn đã tăng lên 0.99 nhưng vẫn ở quanh mức thấp nhiều tuần. URPD làm nổi bật các cụm hỗ trợ và kháng cự mạnh Phân phối giá thực hiện UTXO (URPD) lập bản đồ nơi nguồn cung BTC hiện tại di chuyển lần cuối, cung cấp cái nhìn sâu sắc về hỗ trợ và kháng cự. Mỗi cụm đại diện cho các mức giá...
NEAR
NEAR$3.003+5.29%
RealLink
REAL$0.08219+0.37%
Bitcoin
BTC$121,470.57+0.10%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/08/31 17:00
Chia sẻ

Tin tức xu hướng

Thêm

Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó