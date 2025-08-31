2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Liệu Nó Có Thể Vượt Trội Hơn Bitcoin Hyper và BlockDAG Vào Năm 2025?

Liệu Nó Có Thể Vượt Trội Hơn Bitcoin Hyper và BlockDAG Vào Năm 2025?

Bài đăng Liệu Nó Có Thể Vượt Trội Hơn Bitcoin Hyper và BlockDAG vào Năm 2025? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Crypto Mùa bán trước đang nóng lên trong thế giới tiền mã hoá, và các nhà đầu tư đang nỗ lực để đảm bảo vị thế sớm trong các dự án có thể định hình chu kỳ tăng giá tiếp theo. Với Dòng vốn đổ vào các dự án mới, ba cái tên đã thu hút được sự chú ý đáng kể: BlockchainFX ($BFX), Bitcoin Hyper ($HYPER), và BlockDAG ($BDAG). Mặc dù cả ba đều mang đến những câu chuyện hấp dẫn, nhưng BlockchainFX mới là dự án thu hút sự chú ý nhờ kết hợp tiềm năng thu nhập thụ động, tiện ích trực tiếp và tính bền vững lâu dài. Không giống như các dự án đầu cơ thuần túy, BFX đã hoạt động như một ứng dụng đa tài sản, định vị nó như một trong những đợt bán trước tiền mã hoá thực tế nhất hiện nay. Bitcoin Hyper và BlockDAG: Câu Chuyện Mạnh Mẽ, Đối Tượng Khác Nhau Bitcoin Hyper đang nhắm đến cộng đồng Meme coin với thiết kế siêu giảm phát của mình. Lấy cảm hứng từ Bitcoin, nó tập trung vào sự khan hiếm, Đốt Token mạnh mẽ và cách tiếp cận đặt cộng đồng lên hàng đầu. Sức mạnh của nó nằm ở động lực dựa trên sự hype, thu hút các nhà đầu tư phát triển mạnh trong biến động nhanh chóng và xu hướng tăng trưởng viral. BlockDAG, mặt khác, được xây dựng cho nhà đầu tư kỹ thuật hơn. Bằng cách tận dụng kiến trúc Đồ thị có hướng không chu trình (DAG), nó hứa hẹn cơ sở hạ tầng blockchain có khả năng mở rộng, có thể xử lý khối lượng giao dịch lớn. Là giải pháp Layer-1, nó tự tiếp thị mình như bước tiếp theo trong hiệu suất và hiệu quả phi tập trung. Mặc dù mang tính đầu cơ, BlockDAG đã định vị mình như một dự án cơ sở hạ tầng nghiêm túc với tiềm năng lâu dài. Thời gian có hạn! Sử dụng AUG35 ngay và nhận thêm 35% token trước khi nó biến mất! Cả hai dự án đều mang đến sự phấn khích, nhưng hiện tại không dự án nào cung cấp cơ chế kiếm tiền thực tế hàng ngày mà BlockchainFX đang cung cấp ngay bây giờ. Tại Sao BlockchainFX Có Thể Là Đợt Bán Trước Hấp Dẫn Nhất Năm 2025 Điều làm BlockchainFX khác biệt là thực tế hoạt động của nó. Nó không chỉ là một token trên giấy, mà là một ứng dụng tiền mã hoá đang hoạt động, nơi người dùng đã có thể giao dịch tiền mã hoá, Forex(FX), Index ETF và Cổ phiếu Mỹ. Việc áp dụng theo thời gian thực này tách BFX khỏi vô số đợt bán trước hứa hẹn các sản phẩm trong tương lai. Nhưng điều quan trọng nhất...
RealLink
REAL$0.08219+0.37%
Hyperlane
HYPER$0.2617+2.40%
Hyperliquid
HYPE$43.96-1.61%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/08/31 19:19
Chia sẻ
Spot ETF dự đoán sẽ là hồi chuông báo tử cho XRP

Spot ETF dự đoán sẽ là hồi chuông báo tử cho XRP

Bài đăng Spot ETF Được Dự Đoán Là Hồi Chuông Báo Tử Cho XRP xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Liệu sẽ có nhu cầu cho ETF XRP? BlackRock và Fidelity vẫn đứng ngoài cuộc Nhà phân tích tiền điện tử và người quan sát ngành Adriano Feria đã dự đoán rằng các quỹ giao dịch trao đổi spot sẽ đánh dấu "sự khởi đầu của hồi kết" cho token XRP liên kết với Ripple. Feria tin chắc rằng việc ra mắt các sản phẩm như vậy sẽ cho thấy không có nhu cầu thực tế từ các tổ chức đối với XRP. Liệu sẽ có nhu cầu cho ETF XRP? Một số nhà phân tích lạc quan về hiệu suất tương lai của các ETF XRP chưa được phê duyệt dựa trên thành công của hợp đồng tương lai được quản lý của CME Group theo dõi giá của token liên kết với Ripple. Theo báo cáo của U.Today, đây là hợp đồng giao dịch phái sinh nhanh nhất vượt qua 1 tỷ đô la về lãi suất mở (OI). Bạn Cũng Có Thể Thích Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, CEO của Canary Capital Steven McClurg dự đoán rằng ETF XRP có thể thu hút 5 tỷ đô la dòng tiền vào trong tháng đầu tiên. Ông lập luận rằng XRP là loại tiền điện tử được biết đến nhiều thứ hai trong giới Wall Street (chỉ sau Bitcoin). BlackRock và Fidelity vẫn đứng ngoài cuộc BlackRock được cho là đã xác nhận rằng họ không có ý định ra mắt ETF XRP, điều này có thể là dấu hiệu đáng lo ngại cho token này. ETF iShares Bitcoin Trust (BTC) và ETF iShares Ethereum Trust (ETHA) chiếm phần lớn tất cả dòng tiền vào được ghi nhận bởi các ETF Bitcoin và Ethereum. Bạn Cũng Có Thể Thích Fidelity, công ty lớn thứ hai trong lĩnh vực ETF tiền điện tử, cũng đã kiềm chế không nộp đơn cho ETF XRP mặc dù đã nộp đơn cho một ETF dựa trên Solana. Tuy nhiên, vẫn có tổng cộng 15 đơn đăng ký ETF XRP đang chờ xử lý từ nhiều công ty nhỏ hơn. Nguồn: https://u.today/spot-etfs-predicted-to-be-death-knell-for-xrp
Union
U$0.001878-58.34%
Bitcoin
BTC$121,470.57+0.10%
Trust The Process
TRUST$0.0003697-4.34%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/08/31 19:17
Chia sẻ
El Salvador Di Chuyển 680 Triệu Đô La Bitcoin

El Salvador Di Chuyển 680 Triệu Đô La Bitcoin

Bài đăng El Salvador Di chuyển 680 triệu USD Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin El Salvador đã sắp xếp lại kho Bitcoin thuộc sở hữu nhà nước vào một mạng lưới các ví mới được tạo, một động thái mà các quan chức cho biết được thiết kế để củng cố dự trữ quốc gia chống lại các rủi ro mạng trong tương lai. Thay vì tập trung hầu hết các đồng tiền trong một địa chỉ có thể nhìn thấy công khai — một thông lệ khiến các khóa công khai bị lộ mỗi khi một giao dịch được ký — quốc gia này hiện đã phân tán 6,280 BTC của mình trên nhiều ví nhỏ hơn. Theo các công cụ theo dõi blockchain, mỗi địa chỉ được giới hạn ở khoảng 500 BTC, với 14 ví hiện đang nắm giữ dự trữ. Quyết định này được thúc đẩy bởi các cuộc thảo luận ngày càng tăng về điện toán lượng tử, đặc biệt là khả năng các bộ xử lý thế hệ tiếp theo có thể một ngày nào đó phá vỡ các biện pháp bảo vệ mật mã của Bitcoin. Mặc dù hầu hết các chuyên gia khẳng định rằng mối đe dọa đó vẫn còn cách xa nhiều năm, Văn phòng Bitcoin Quốc gia của El Salvador (ONBTC) mô tả động thái này là "quản lý rủi ro chủ động." Cuộc tranh luận được khơi dậy lại vào đầu năm nay khi Google giới thiệu "Willow", một chip lượng tử có khả năng giải quyết các phép tính phức tạp trong vài phút — một bước tiến nhắc nhở các nhà quan sát tiền mã hóa về tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ. Mật mã đường cong elliptic của Bitcoin (ECDSA) được coi là an toàn hiện nay, nhưng một máy lượng tử đủ mạnh có thể, về mặt lý thuyết, lấy được khóa riêng từ khóa công khai và giả mạo các giao dịch. Hiện tại, bản cập nhật không thay đổi chiến lược tích lũy rộng hơn của El Salvador. Quốc gia này tiếp tục mua một Bitcoin hàng ngày, giữ tổng dự trữ gần 680 triệu USD. Tính minh bạch sẽ vẫn được duy trì thông qua một bảng điều khiển công khai theo dõi số dư mà không tái sử dụng các địa chỉ cũ. Bằng cách thực hiện bước này, El Salvador định vị mình là một trong những chính phủ đầu tiên công khai điều chỉnh chiến lược Bitcoin quốc gia để tính đến các rủi ro thời đại lượng tử, ngay cả khi những rủi ro đó vẫn còn mang tính đầu cơ hiện nay. Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc giao dịch. Coindoo.com không xác nhận hoặc khuyến nghị bất kỳ chiến lược đầu tư cụ thể hoặc tiền điện tử nào. Luôn tiến hành...
NEAR
NEAR$3.006+5.39%
Threshold
T$0.01518+1.26%
ChangeX
CHANGE$0.0015857-0.23%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/08/31 19:16
Chia sẻ
Nhà phân tích gọi Layer Brett là nút Đặt lại Dogecoin 2025

Nhà phân tích gọi Layer Brett là nút Đặt lại Dogecoin 2025

Bài đăng Nhà phân tích Call Layer Brett là Nút Đặt lại mật khẩu Dogecoin 2025 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Crypto News Thế giới đã sẵn sàng cho một sự thay đổi thực sự chưa? Nhà phân tích đã bắt đầu xôn xao, tuyên bố Layer Brett là nút đặt lại Dogecoin thực sự cho đợt tăng giá crypto sắp tới. Đây không chỉ là một Meme coin khác đang cạnh tranh sự chú ý; chúng ta đang nói về một crypto Layer 2 thế hệ tiếp theo kết hợp văn hóa meme sôi động với tiện ích blockchain không thể phủ nhận, sẵn sàng định nghĩa lại những gì một meme coin hàng đầu có thể đạt được. Presale của nó đang thu hút động lực nghiêm túc, và những người tiên phong đang xếp hàng cho những gì có thể là một hành trình thực sự bùng nổ. Tại sao Layer Brett thoát khỏi sự tầm thường của meme coin Bạn còn nhớ khi Dogecoin bùng nổ? Hay sự cuồng nhiệt xung quanh Shiba Inu, và sau đó là Pepe? Đó chắc chắn là những khoảnh khắc đáng kinh ngạc. Nhưng Layer Brett mang đến điều gì đó hoàn toàn khác biệt. Nó được xây dựng như một blockchain Ethereum Layer 2, không chỉ bị mắc kẹt trên Layer 1 đông đúc. Điều này có nghĩa là giao dịch nhanh như chớp, phí gas cực thấp khiến chi phí điển hình 10-20 đô la của Ethereum cảm thấy như lịch sử cổ đại, và khả năng mở rộng thực sự. Không giống như người tiền nhiệm, Brett (nguyên bản), vốn bị giới hạn trong Base với tiện ích hạn chế, Layer Brett được xây dựng đặc biệt cho hiệu suất và phần thưởng người dùng. Đúng vậy, đó là một token ERC-20, nhưng được thiết kế cho tương lai. Phần thưởng Staking: Lợi thế thay đổi cuộc chơi của Layer Brett Điều gì làm cho Layer Brett thực sự nổi bật so với Dogecoin hay Bonk? Tiện ích, và cụ thể hơn, lợi ích staking điên rồ. Người mua sớm có thể nhảy vào hệ sinh thái và stake token LBRETT của họ ngay lập tức, nhắm đến APY có thể tăng lên hàng chục nghìn phần trăm. Hãy suy nghĩ về điều đó trong giây lát. Đây không chỉ là về việc nắm giữ và hy vọng; mà là về sự tham gia tích cực và kiếm phần thưởng đáng kể. Dự án thậm chí còn tự hào về staking game hoá, nhằm giữ cộng đồng của mình tham gia sâu sắc. Các tính năng LBRETT khác bao gồm: Được xây dựng trên Ethereum Layer 2: Giao dịch tốc độ cao, chi phí thấp, có thể mở rộng cho tất cả mọi người. Quyền truy cập Presale: Lấy LBRETT ngay bây giờ với giá khởi điểm. Staking khổng lồ...
Threshold
T$0.01518+1.26%
holoride
RIDE$0.00095+0.21%
RealLink
REAL$0.08219+0.37%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/08/31 19:10
Chia sẻ
Những người ủng hộ Bitcoin đầu tiên đã kiếm được hàng tỷ đô; Nhưng đồng tiền dưới $0.005 này sẽ hoạt động tốt hơn trong vài tháng, không phải vài năm

Những người ủng hộ Bitcoin đầu tiên đã kiếm được hàng tỷ đô; Nhưng đồng tiền dưới $0.005 này sẽ hoạt động tốt hơn trong vài tháng, không phải vài năm

Bài đăng Những người ủng hộ Bitcoin đầu tiên đã kiếm được hàng tỷ đô; Nhưng đồng tiền dưới $0,005 này sẽ vượt trội trong vài tháng, không phải vài năm xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin bắt đầu như một loại tiền kỹ thuật số ít người biết đến với giá khoảng $0,10 trong những ngày đầu tiên. Ít người tin vào tiềm năng của nó, nhưng đến năm 2025, sự tăng vọt vượt qua $120,000 đã biến những người ủng hộ Bitcoin đầu tiên thành tỷ phú. Nhưng trong khi Bitcoin cần hơn một thập kỷ để mang lại sự giàu có theo cấp số nhân như vậy, một đối thủ mới đang nổi lên có thể vượt qua những lợi nhuận đó trong vòng vài tháng, không phải vài năm. Đồng tiền dưới $0,005 này, Little Pepe (LILPEPE), đang viết lại các quy tắc của tài sản dựa trên meme và mang đến cho các nhà đầu tư sớm cơ hội đạt được lợi nhuận lịch sử. Hiện có giá $0,0021 trong giai đoạn bán trước số 12, LILPEPE đã huy động được hơn $22,7 triệu, chứng minh nhu cầu khổng lồ cho thứ mà nhiều người gọi là tiền mã hóa đầy hứa hẹn nhất của năm 2025. Little Pepe (LILPEPE): Đồng tiền dưới $0,005 thu hút sự chú ý Little Pepe không chỉ là một Meme coin khác; đó là một dự án được xây dựng trên blockchain Layer 2 hiệu suất cao được thiết kế riêng cho hệ sinh thái meme. Với phí cực thấp, giao dịch nhanh như chớp và hỗ trợ cho các ứng dụng phi tập trung, LILPEPE tạo ra một sân chơi liền mạch cho cả nhà phát triển và nhà đầu tư. Động lực của đợt bán trước cho thấy thị trường nhận ra giá trị này. Bắt đầu với chỉ $0,0010 ở Giai đoạn 1, mỗi vòng bán trước đều bán hết nhanh chóng. Việc đóng cửa nhanh chóng của Giai đoạn 11 nhấn mạnh mức độ nhu cầu hiếm khi thấy ở các meme coin. Với 26,5% trong tổng cung 100 tỷ token được phân bổ cho đợt bán trước, dự án đã thu hút hàng triệu ví độc đáo trên toàn thế giới, minh chứng cho cả khả năng tiếp cận và sự tham gia mạnh mẽ của cộng đồng. Với giá bán trước $0,0021 hiện tại, các nhà đầu tư đã được định vị để thu lợi nhuận khi nó đạt đến mức định giá ra mắt $0,0030. Đó là mức tăng 42% trước khi token thậm chí còn chưa xuất hiện trên thị trường mở, bằng chứng rõ ràng rằng LILPEPE đang tự định vị cho một bước đột phá. Vượt qua tăng trưởng ban đầu của Bitcoin Câu chuyện về những người ủng hộ Bitcoin đầu tiên là huyền thoại, nhưng điều làm cho Little Pepe độc đáo là tiềm năng ngắn hạn của nó. Trong khi Bitcoin mất nhiều năm để chuyển từ vài xu lên vài đô la, Little Pepe...
Threshold
T$0.01518+1.26%
Movement
MOVE$0.1084+1.30%
TokenFi
TOKEN$0.01234+1.81%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/08/31 18:57
Chia sẻ
Thị trường Bitcoin chuyển sang trạng thái trung lập khi chỉ số MVRV điều chỉnh đạt 39%

Thị trường Bitcoin chuyển sang trạng thái trung lập khi chỉ số MVRV điều chỉnh đạt 39%

Bài đăng Bitcoin Market Shifts To Neutral As Adjusted MVRV Reads 39% xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Market Shifts To Neutral As Adjusted MVRV Reads 39% | Bitcoinist.com Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Hành trình của Sebastian trong thế giới Crypto bắt đầu từ bốn năm trước, được thúc đẩy bởi sự say mê với tiềm năng của công nghệ blockchain trong việc cách mạng hóa các hệ thống tài chính. Khám phá ban đầu của anh tập trung vào việc hiểu rõ sự phức tạp của các dự án crypto khác nhau, đặc biệt là những dự án tập trung vào xây dựng các giải pháp tài chính sáng tạo. Qua vô số giờ nghiên cứu và học hỏi, Sebastian đã phát triển hiểu biết sâu sắc về công nghệ nền tảng, động lực thị trường và các ứng dụng tiềm năng của tiền mã hóa. Khi kiến thức của anh ngày càng phát triển, Sebastian cảm thấy bắt buộc phải chia sẻ những hiểu biết của mình với người khác. Anh bắt đầu tích cực đóng góp vào các cuộc thảo luận trực tuyến trên các nền tảng như X và LinkedIn, tập trung vào nội dung liên quan đến fintech và crypto. Mục tiêu của anh là chia sẻ các xu hướng và hiểu biết có giá trị đến đông đảo khán giả, thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc hơn về bối cảnh crypto đang phát triển nhanh chóng. Những đóng góp của Sebastian nhanh chóng được công nhận, và anh trở thành một tiếng nói đáng tin cậy trong cộng đồng crypto trực tuyến. Để nâng cao chuyên môn của mình, Sebastian đã theo đuổi chứng chỉ UC Berkeley Fintech: Frameworks, Applications, and Strategies. Chương trình nghiêm ngặt này đã trang bị cho anh những kỹ năng và kiến thức quý giá về Công nghệ Tài chính, thu hẹp khoảng cách giữa tài chính truyền thống (TradFi) và tài chính phi tập trung (DeFi). Chứng chỉ này đã làm sâu sắc thêm hiểu biết của anh về bối cảnh tài chính rộng lớn hơn và sự giao thoa của nó với công nghệ blockchain. Niềm đam mê của Sebastian đối với tài chính và viết lách thể hiện rõ trong công việc của anh. Anh thích đi sâu vào nghiên cứu tài chính, phân tích xu hướng thị trường và khám phá những phát triển mới nhất trong không gian crypto. Trong thời gian rảnh, Sebastian thường được tìm thấy đang đắm mình trong các biểu đồ, nghiên cứu các mẫu 10-K, hoặc tham gia vào các cuộc thảo luận sâu sắc về tương lai của tài chính. Hành trình của Sebastian như...
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/08/31 18:56
Chia sẻ
Ngày Lễ Lao Động Hoa Kỳ Dừng Giao Dịch Futures Được Chọn Sớm

Ngày Lễ Lao Động Hoa Kỳ Dừng Giao Dịch Futures Được Chọn Sớm

Bài đăng Ngày Lễ Lao động Hoa Kỳ Dừng Giao dịch Futures Sớm đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Thị trường Futures Hoa Kỳ điều chỉnh do Ngày Lễ Lao động. Đóng cửa sớm đối với Futures CME và ICE. Dự kiến tác động tối thiểu đến giao dịch tiền mã hóa. Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ sẽ đóng cửa vào Ngày Lễ Lao động ngày 1 tháng 9, với Futures của CME kết thúc sớm tại Bắc Kinh, ảnh hưởng đến giao dịch tại các thị trường chính. Việc đóng cửa ngày lễ này sẽ ảnh hưởng đến thanh khoản của các tài sản liên quan đến Hoa Kỳ, bao gồm các Futures CME và ICE chính, với tác động nhỏ đến thị trường tiền mã hóa toàn cầu. Đóng cửa Futures Sớm vào Ngày Lễ Lao động: Hàng hóa bị Ảnh hưởng Vào ngày 1 tháng 9, giao dịch cho các hợp đồng Futures được chọn niêm yết trên CME và ICE sẽ đóng cửa sớm do kỳ nghỉ Ngày Lễ Lao động Hoa Kỳ. Điều chỉnh lịch trình hàng năm này liên quan đến các tài sản như dầu thô WTI và kim loại quý. Sau sự kiện này, các thị trường tài chính truyền thống hoạt động tại Hoa Kỳ sẽ thấy sự giảm hoạt động tạm thời, với việc đóng cửa sớm nhằm duy trì các quy trình thị trường có trật tự. Tuy nhiên, tác động trực tiếp đến các tiền mã hóa như Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) dự kiến sẽ là tối thiểu, vì các sàn giao dịch lớn trên toàn thế giới tiếp tục hoạt động. Không có tuyên bố đáng kể nào được đưa ra bởi các cơ quan chức năng hoặc các tổ chức tài chính lớn về các gián đoạn tiềm ẩn ngoài việc đóng cửa theo lịch trình. Cộng đồng tiền mã hóa dự đoán sự thay đổi thanh khoản nhẹ, bình thường hóa trong các ngày lễ liên bang Hoa Kỳ. Khối lượng Giao dịch Bitcoin Giảm hơn 40% Bạn có biết? Trong các kỳ nghỉ lễ của Hoa Kỳ, khối lượng giao dịch cho BTC thường giảm khoảng 10% do hoạt động của các tổ chức Hoa Kỳ giảm, mở rộng ra toàn cầu nhưng phục hồi sau kỳ nghỉ. Theo CoinMarketCap, Bitcoin (BTC) hiện có giá là 108,479.44 USD, với vốn hóa thị trường là 2,16 nghìn tỷ USD và mức thống trị là 57,10%. Với tổng cung lưu hành là 19,914,150, giá Bitcoin đã giảm 0,07% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch được ghi nhận là 43,61 tỷ USD, phản ánh mức giảm 41,33%. Bitcoin(BTC), biểu đồ hàng ngày, ảnh chụp màn hình trên CoinMarketCap lúc 10:08 UTC ngày 31 tháng 8 năm 2025. Nguồn: CoinMarketCap Theo Coincu Research, xu hướng lịch sử xung quanh các ngày lễ liên bang Hoa Kỳ cho thấy sự nhất quán,...
Union
U$0.001878-58.34%
Bitcoin
BTC$121,470.57+0.10%
Capverse
CAP$0.11301-11.33%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/08/31 18:12
Chia sẻ
SocialGrowAI Và WeNode Biến Phần Cứng Nhàn Rỗi Thành Trung Tâm Năng Lực Web3 + AI

SocialGrowAI Và WeNode Biến Phần Cứng Nhàn Rỗi Thành Trung Tâm Năng Lực Web3 + AI

Bài đăng SocialGrowAI Và WeNode Biến Phần Cứng Nhàn Rỗi Thành Động Lực Web3 + AI xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. SocialGrowAI, một nền tảng thế hệ mới kết hợp AI và DeFi, đã hợp tác với WeNode, một tổ chức Điện toán đám mây phi tập trung đáng chú ý. Sự hợp tác tập trung vào việc định nghĩa lại khối lượng công việc Web3 và AI bằng cách tận dụng phần cứng không sử dụng. Như SocialGrowAI khẳng định trong thông báo chính thức trên mạng xã hội, sự phát triển này chuyển đổi phần cứng doanh nghiệp và người dùng thành một lớp cơ sở hạ tầng mạnh mẽ hỗ trợ sức mạnh tính toán Web3 và AI. Do đó, động thái này đánh dấu một bước tiến đáng chú ý hướng tới việc thúc đẩy sự phát triển Web3 với khả năng tiếp cận và hiệu quả. Chúng tôi rất vui mừng thông báo về quan hệ đối tác mới với @WenodeIO WeNode là một nền tảng điện toán phi tập trung biến sức mạnh PC nhàn rỗi thành một lớp cơ sở hạ tầng có thể mở rộng và giá cả phải chăng cho khối lượng công việc AI và Web3. 🔹 Tận dụng phần cứng người dùng và doanh nghiệp chưa được sử dụng hết... pic.twitter.com/haW3X1Ouki — SocialGrowAI (@SocialGrowAI) ngày 30 tháng 8 năm 2025 Quan Hệ Đối Tác SocialGrowAI và WeNode Thúc Đẩy Điện Toán AI và Web3 Trong quan hệ đối tác với WeNode, SocialGrowAI đã sẵn sàng xử lý hiệu quả khối lượng công việc Web3 và AI khổng lồ với cơ sở hạ tầng linh hoạt. Về mặt này, sự phát triển tính đến việc sử dụng sức mạnh tính toán chưa khai thác từ hệ thống doanh nghiệp và PC cá nhân để phát triển một mạng cơ sở hạ tầng có thể mở rộng và giá cả phải chăng. Điều này được dự đoán sẽ mở ra nhiều cơ hội độc đáo cho cá nhân, doanh nghiệp và nhà phát triển. Ngoài ra, quan hệ đối tác này chú trọng đáng kể đến việc giảm thiểu chi phí triển khai các mô hình AI. Đồng thời, nó cũng đảm bảo hoạt động hiệu quả của các ứng dụng Web3 trên Hệ sinh thái phi tập trung. Sự phát triển này cho thấy tiềm năng của phi tập trung trong việc giảm rào cản gia nhập cho các nhà xây dựng đồng thời cũng thưởng cho những người đóng góp khi ủy thác phần cứng. Ngoài ra, bằng cách ủy thác các tài nguyên điện toán không sử dụng, những người đóng góp có thể nhận được phần thưởng đáng kể cùng với việc thiết lập một mạng phi tập trung tương đối linh hoạt và mạnh mẽ hơn. Điều Gì Mong Đợi Từ Quan Hệ Đối Tác Này Cho Các Nhà Phát Triển? Theo SocialGrowAI, quan hệ đối tác này mở đường cho những cơ hội độc đáo nhắm vào các nhà phát triển. Do đó, họ được phép sử dụng...
GET
GET$0.004171-2.54%
Movement
MOVE$0.1084+1.30%
DeFi
DEFI$0.001674-3.12%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/08/31 18:05
Chia sẻ
Lực lượng thị trường vô hình thúc đẩy sự chuyển động của XRP

Lực lượng thị trường vô hình thúc đẩy sự chuyển động của XRP

Bài đăng Lực lượng thị trường không nhìn thấy thúc đẩy sự chuyển động của XRP xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Sự sụt giảm gần đây trong giá trị của XRP khoảng 4,3% trong khoảng thời gian ngắn 24 giờ từ ngày 28 đến 29 tháng 8 đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư và người theo dõi thị trường. Mặc dù có sự sụt giảm này từ 3,02 USD xuống 2,89 USD, đồng tiền kỹ thuật số đã chứng kiến khối lượng giao dịch cao bất ngờ cho thấy hoạt động mua đáng kể, thể hiện sự quan tâm kiên cường của nhà đầu tư. Đọc tiếp: Lực lượng thị trường không nhìn thấy thúc đẩy sự chuyển động của XRP Nguồn: https://en.bitcoinhaber.net/unseen-market-forces-propel-xrp-movement
XRP
XRP$2.8198+0.85%
BRC20.COM
COM$0.011199+3.34%
LayerNet
NET$0.00007958+2.18%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/08/31 17:59
Chia sẻ
Người chơi Bitcoin bất ngờ: Tiệm làm móng Nhật Bản nhắm mục tiêu nắm giữ 3 tỷ USD Bitcoin

Người chơi Bitcoin bất ngờ: Tiệm làm móng Nhật Bản nhắm mục tiêu nắm giữ 3 tỷ USD Bitcoin

Một công ty tiệm làm móng tại Nhật Bản đã trở thành cái tên mới nhất trong làn sóng mua Bitcoin của các doanh nghiệp. Convano, được niêm yết tại Tokyo, đã tiết lộ kế hoạch chi khoảng ¥434 tỷ (3 tỷ USD) để tích lũy 21,000 BTC, tương đương với 0.1% của tổng cung. Đọc thêm: Nghi ngờ giao dịch nội gián gia tăng khi kho bạc Crypto tăng vọt - Báo cáo Các báo cáo cho biết […]
B
B$0.22469-8.88%
Bitcoin
BTC$121,470.57+0.10%
Chia sẻ
Bitcoinist2025/08/31 10:00
Chia sẻ

Tin tức xu hướng

Thêm

Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó