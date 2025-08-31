2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Công nghệ robot Ikejime Nhật Bản hỗ trợ bởi AI cung cấp cá tươi ngon, được đối xử nhân đạo cho tất cả mọi người

Công nghệ robot Ikejime Nhật Bản hỗ trợ bởi AI cung cấp cá tươi ngon, được đối xử nhân đạo cho tất cả mọi người

Bài đăng Công nghệ robot Ikejime của Nhật Bản Hỗ trợ bởi AI cung cấp cá được xử lý nhân đạo, nguyên vẹn cho tất cả mọi người xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Shinkei Systems nhằm mục đích cung cấp cá chất lượng cao nhất cho người tiêu dùng rộng rãi hơn với kỹ thuật Ikejime của Nhật Bản. getty Tại sao sushi lại ngon đến vậy? Bởi vì cá tươi. Làm thế nào để cá được giữ nguyên vẹn như vậy? Bí mật nằm ở Ikejime. Ikejime là kỹ thuật được ngư dân Nhật Bản sử dụng trong nhiều thế kỷ để giết cá ngay lập tức và nhân đạo bằng cách đưa một cái đinh nhọn vào não. Sau đó, dây thần kinh cột sống bị phá vỡ để ngăn chặn hiện tượng cứng đờ sau khi chết và máu được loại bỏ hoàn toàn. So với việc chết ngạt chậm trên boong tàu, Ikejime có thể cải thiện đáng kể chất lượng cá bằng cách giảm căng thẳng cho động vật và giảm thiểu việc giải phóng các hormone căng thẳng như cortisol, adrenaline và axit lactic. Ngoài ra, bằng cách loại bỏ hoàn toàn máu của cá, nguy cơ phát triển vi khuẩn được giảm thiểu và do đó nguồn gốc của mùi tanh cũng giảm đi. Kết quả là cá có chất lượng tốt hơn, nhờ đó ngư dân có thể tính giá cao hơn. Lợi ích của kỹ thuật Ikejime là rõ ràng, nhưng làm thế nào để thuyết phục ngư dân học một kỹ năng không quen thuộc và chuyển đổi các công việc hàng ngày đã thiết lập của họ sang một cái gì đó khác? Giới thiệu Poseidon, robot Ikejime tự động dựa trên AI mới. Cách Poseidon hoạt động thật ấn tượng. Nó thực hiện quy trình ikejime, vốn đòi hỏi kỹ năng và kinh nghiệm của ngư dân, trong chưa đầy bảy giây. Khi một con cá được đặt vào, robot sử dụng thị giác máy tính để xác định loài, định vị não, đâm và làm chảy máu cá, giết chết nó ngay lập tức. Sau đó, cá ra khỏi máy vào hỗn hợp đá lạnh được kiểm soát nhiệt độ. Thuật toán của máy được đào tạo không chỉ để nhận biết các kích thước và hình dạng khác nhau của cá, mà còn để thích ứng với thực tế của các tàu đánh cá thương mại: cá vùng vẫy, sóng dữ dội và thời tiết khắc nghiệt. Từ góc độ hậu cần, Poseidon có kích thước khoảng bằng một tủ lạnh và được lắp đặt...
Waves
WAVES$0.9538+0.01%
Brainedge
LEARN$0.01557-0.38%
BRC20.COM
COM$0.011199+3.34%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/08/31 20:43
Chia sẻ
Album Cũ Hàng Chục Năm Của Van Halen Tăng Gần 23,000% Doanh Số

Album Cũ Hàng Chục Năm Của Van Halen Tăng Gần 23,000% Doanh Số

Bài đăng Van Halen's Decades-Old Album Spikes Nearly 23,000% In Sales xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Album Balance của Van Halen tái xuất hiện trên BXH khối lượng giao dịch hàng ngày và ra mắt ở vị trí số 7 trên danh sách Vinyl Albums sau khi doanh số tăng vọt 23,000%. (BẮT BUỘC GHI CÔNG David Tan/Shinko Music/Getty Images) Van Halen tạo dáng ở Arizona tại Hoa Kỳ, tháng 10 năm 1978. (Ảnh của David Tan/Shinko Music/Getty Images) Getty Images 30 năm trước, Van Halen đã phát hành album thứ mười của họ Balance. Bộ sưu tập này là một thành công lớn khác cho ban nhạc rock cứng, khi nó tạo ra nhiều bản hit và vươn lên đứng đầu các BXH. Nhiều thập kỷ sau, Van Halen đã phát hành phiên bản mở rộng của bộ sưu tập được yêu thích này để kỷ niệm ngày ra mắt, và người hâm mộ ở Mỹ đã biến nó thành một bestseller một lần nữa. Doanh Số Tăng Vọt Của Van Halen Balance chứng kiến tổng doanh số tăng vọt từ tuần này sang tuần khác, khi tất cả các phiên bản của album được kết hợp lại với nhau cho mục đích xếp hạng. Trong giai đoạn trước khi phiên bản mở rộng được phát hành, Balance chỉ bán được số lượng hai chữ số, điều không bất thường đối với một album cũ như vậy. Khung thời gian tiếp theo, con số đó đã tăng lên hơn 4,800 lượt mua. Luminate báo cáo rằng từ tuần này sang tuần khác, Balance đã trải qua mức tăng doanh số gần 23,000%. Kiểu hiệu suất này thường chỉ giới hạn ở các dự án cũ nhiều năm hoặc nhiều thập kỷ được hồi sinh thông qua một số động thái thú vị. Balance Trở Lại BXH Doanh Số Billboard Tất cả những lượt mua đó giúp Balance xuất hiện trên hai BXH Billboard trong tuần này. Bộ sưu tập trở lại danh sách Top Album Sales, đứng ở vị trí ngay dưới top 10. Balance là một trong ba album No. 1 của Van Halen trong danh sách những album bán chạy nhất của Billboard tại Mỹ, cùng với For Unlawful Carnal Knowledge và Best Of, Volume 1. Van Halen Đạt Được Album Top 10 Mới Khi Balance tìm đường trở lại BXH Top Album Sales, album đầy đủ này cũng ra mắt trên một bảng xếp hạng khác. Album nhiều thập kỷ của Van Halen...
Threshold
T$0.01518+1.26%
Seed.Photo
PHOTO$0.811+14.22%
Moonveil
MORE$0.03063-14.67%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/08/31 20:40
Chia sẻ
Giá Bitcoin (BTC) Gặp Khó Khăn Trong Tháng 8

Giá Bitcoin (BTC) Gặp Khó Khăn Trong Tháng 8

Bài đăng Giá Bitcoin (BTC) Gặp Khó Khăn Trong Tháng 8 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Có rất ít điều gì khó chịu hơn trong thị trường tài chính so với các cuộc thảo luận về chỉ báo theo mùa. Câu nói cổ điển có thể là "bán vào tháng Năm, rồi đi chơi", được nhắc đi nhắc lại mỗi mùa xuân, nhưng có lẽ không còn là tín hiệu Có hiệu lực kể từ thời Jesse Livermore, khi các nhà giao dịch thực sự bán vào tháng Năm và sau đó đi biển nghỉ hè. Một loạt các chỉ báo theo mùa đã phát triển xung quanh crypto ngay cả khi thị trường — chỉ mới vài năm tuổi — có quá ít quan sát để bất cứ điều gì có giá trị thống kê hợp lệ. Trong số các yếu tố được ưa chuộng là tháng 8 thường là tháng khó khăn cho giá cả. Tuy nhiên, phải công nhận rằng — những người hâm mộ yếu tố theo mùa đã đúng lần này, ít nhất là đối với Bitcoin BTC$108,424.92. Mặc dù dòng tiền tiếp tục chảy vào ETF spot, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell chuyển từ diều hâu sang bồ câu, và chạm mức Cao nhất mọi thời đại, Bitcoin (chỉ còn vài giờ nữa là hết tháng) đã giảm 8% trong tháng này. Ở mức chỉ trên $108,000, Bitcoin cũng đã giảm khoảng 13% kể từ khi đạt mức kỷ lục mới trên $124,000 vào ngày 13 tháng 8. Việc bán tháo đã xóa sạch đà tăng mùa hè của Bitcoin, giá hiện tại khiêm tốn dưới mức ngày Memorial Day là $109,500. Vốn không phải là vô hạn Thành tích kém của Bitcoin trong tháng này tương phản rõ rệt với Ether (ETH), tăng 14% trong tháng 8, do đó vượt trội hơn BTC một khoảng cách đáng kinh ngạc là 2,200 điểm cơ bản. Đà tăng tương đối của Ether đến khi nó thu hút lượng vốn lớn thông qua các công ty kho bạc ETH và ETF ETH spot. Ra mắt vài tháng sau ETF BTC spot, các quỹ ETH đã chứng kiến dòng tiền vào khiêm tốn hơn nhiều so với các phương tiện BTC cực kỳ phổ biến. Điều đó đã thay đổi lớn gần đây. Các ETF ETH trong tháng này tính đến ngày 28 tháng 8 đã chứng kiến dòng tiền vào 4 tỷ đô la so với chỉ 629 triệu đô la cho các ETF BTC, theo...
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/08/31 20:38
Chia sẻ
Nhà phân tích cảnh báo ETF XRP có thể phản tác dụng khi các gã khổng lồ Phố Wall tránh xa

Nhà phân tích cảnh báo ETF XRP có thể phản tác dụng khi các gã khổng lồ Phố Wall tránh xa

Bài đăng Nhà phân tích Cảnh báo ETF XRP Có Thể Phản Tác Dụng khi Các Gã Khổng Lồ Phố Wall Đứng Ngoài Cuộc xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Altcoin Triển vọng của các quỹ giao dịch trao đổi gắn với XRP đang gây tranh cãi dữ dội trong thế giới tiền mã hóa. Trong khi một số người tin rằng những sản phẩm như vậy có thể mở khóa hàng tỷ đô la Chuyển vào, những người khác lại cho rằng chúng có thể phơi bày sự thiếu hụt nhu cầu thực sự từ các tổ chức đối với token này. Adriano Feria, một nhà phân tích thị trường nổi tiếng với những quan điểm trái chiều, thậm chí còn gọi ETF giao ngay là "khởi đầu cho sự kết thúc" của XRP. Ông lập luận rằng một khi các quỹ này xuất hiện trên thị trường, sẽ rõ ràng liệu các tổ chức có thực sự muốn tiếp xúc với nó hay không — và ông nghi ngờ điều đó. Không phải ai cũng đồng ý. CEO của Canary Capital, Steven McClurg, đã vẽ nên bức tranh ngược lại trong một cuộc phỏng vấn gần đây, cho rằng ETF XRP có thể thu về tới 5 tỷ đô la trong tháng đầu tiên. Ông tuyên bố token này vẫn là một trong những cái tên được công nhận nhiều nhất trên Phố Wall sau Bitcoin, và sự quen thuộc này có thể thúc đẩy nhu cầu ban đầu. Hiện tại, những cái tên lớn nhất trong lĩnh vực Quản lý tài sản đang đứng ngoài cuộc. BlackRock đã xác nhận không có kế hoạch theo đuổi sản phẩm XRP, và Fidelity, vốn đã hỗ trợ ETF cho Bitcoin, Ethereum blockchain và Solana, đã hoàn toàn tránh xa token này. Sự vắng mặt của họ được một số nhà giao dịch coi là dấu hiệu cảnh báo, đặt ra câu hỏi liệu XRP có thể thu hút được mức độ uy tín hoặc vốn tương tự như BTC và ETH hay không. Mặc dù vậy, động lực đang được xây dựng giữa các nhà phát hành nhỏ hơn. Ít nhất 15 đơn đăng ký cho ETF liên quan đến XRP hiện đang được SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) xem xét, tạo tiền đề cho một đợt ra mắt có thể đông đúc nếu bất kỳ đơn nào được phê duyệt. XRP đã có thành tích trong thị trường phái sinh. Hợp đồng Futures gắn với token này trở thành một trong những sản phẩm nhanh nhất trên CME Group vượt qua 1 tỷ đô la về lợi ích mở, một dấu hiệu cho thấy có nhu cầu đáng kể ở một số góc của thị trường. Liệu sự nhiệt tình đó...
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/08/31 20:37
Chia sẻ
Taylor Townsend Phản Ứng Về Lời Xin Lỗi Của Jelena Ostapenko Sau Những Bình Luận 'Hung Hăng' Và 'Xúc Phạm'

Taylor Townsend Phản Ứng Về Lời Xin Lỗi Của Jelena Ostapenko Sau Những Bình Luận 'Hung Hăng' Và 'Xúc Phạm'

Bài đăng Taylor Townsend phản ứng với lời xin lỗi của Jelena Ostapenko sau những bình luận 'Hung hăng' và 'Xúc phạm' xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. NEW YORK, NEW YORK – NGÀY 27 THÁNG 8: Jelena Ostapenko của Latvia (L) tranh cãi với Taylor Townsend của Hoa Kỳ (R) sau trận đấu Vòng hai Đơn nữ vào Ngày thứ tư của US Open 2025 tại Trung tâm Tennis Quốc gia USTA Billie Jean King vào ngày 27 tháng 8 năm 2025 tại khu vực Flushing thuộc quận Queens của thành phố New York (Ảnh của Clive Brunskill/Getty Images) Getty Images Jelena Ostapenko đã xin lỗi vì những bình luận cô đưa ra với Taylor Townsend sau trận đấu vòng hai tại US Open, với Townsend chấp nhận lời xin lỗi và gọi những bình luận ban đầu là "hung hăng" và "xúc phạm." Sau chiến thắng thẳng set của Townsend, tay vợt Latvia đã đối đầu với người Mỹ, với Ostapenko nói rằng Townsend, người da đen, "không có phẩm chất" và "không có giáo dục." "Tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi, vì vậy khi tôi nói về giáo dục, tôi chỉ đang nói về những gì tôi tin là phép lịch sự trong tennis, nhưng tôi hiểu rằng những từ ngữ tôi sử dụng có thể đã xúc phạm nhiều người ngoài sân tennis," Ostapenko đã đăng trên Instagram story vào thứ Bảy. Ostapenko, cựu vô địch đơn nữ Pháp Mở rộng và hiện đang xếp hạng 3 thế giới ở nội dung đánh đôi, cho biết thêm rằng cô sẽ tiếp tục học hỏi và trưởng thành sau sự cố này - cả trong và ngoài sân tennis. Ostapenko đã tức giận vì Townsend không xin lỗi sau một điểm lưới mà người Mỹ đã giành được. "Cô ấy mong đợi tôi phản ứng theo một cách nào đó, và tôi đã không làm vậy, điều đó khiến cô ấy tức giận," Townsend nói vào thứ Bảy. "Điều đó dẫn đến việc cô ấy nói những điều gây tổn thương, hung hăng, xúc phạm, không chỉ với tôi, mà còn với môn thể thao và cả một nền văn hóa của những người mà tôi cố gắng đại diện một cách tốt nhất có thể. Thật tốt khi cô ấy đã xin lỗi." Trong khi Ostapenko đã bị loại khỏi giải đấu...
Threshold
T$0.01518+1.26%
Manchester City Fan
CITY$0.9705-0.29%
Brainedge
LEARN$0.01557-0.38%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/08/31 20:28
Chia sẻ
Biểu đồ Rainbow Bitcoin dự đoán giá BTC cho ngày 30 tháng 9, 2025

Biểu đồ Rainbow Bitcoin dự đoán giá BTC cho ngày 30 tháng 9, 2025

Bài đăng Bitcoin Rainbow Chart dự đoán giá BTC cho ngày 30 tháng 9 năm 2025 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Rainbow Chart đang dự báo rằng đồng tiền kỹ thuật số đầu tiên này có thể giao dịch trong một dải rộng từ $36,596 đến $409,412 vào ngày 30 tháng 9 năm 2025. Triển vọng này xuất hiện khi Bitcoin (BTC) đối mặt với tâm lý bearish một chiều sau khi trượt xuống dưới vùng hỗ trợ $110,000, làm dấy lên lo ngại rằng nó có thể kiểm tra lại mức $100,000. Tại thời điểm báo chí, Bitcoin đang giao dịch ở mức $108,400, giảm 0,3% trong 24 giờ qua và 1,7% trong tuần. Biểu đồ giá Bitcoin bảy ngày. Nguồn: Finbold Đáng chú ý, Rainbow Chart sử dụng hồi quy logarit để ánh xạ hiệu suất lịch sử của Bitcoin thành các dải màu, mỗi dải đại diện cho một giai đoạn cảm xúc riêng biệt. Dự đoán giá Bitcoin cho ngày 30 tháng 9 Ở mức giá hiện tại, Bitcoin nằm ở ranh giới dưới của vùng 'HODL!', kéo dài từ $108,379 đến $142,415. Điều này cho thấy nếu Bitcoin giữ ổn định hoặc có xu hướng tăng nhẹ, nó có khả năng sẽ vẫn nằm trong dải này cho đến cuối tháng 9. Về mặt lịch sử, vùng này phản ánh giá trị hợp lý, nơi những người nắm giữ dài hạn được khuyến khích tiếp tục đầu tư thay vì thực hiện các động thái mua hoặc bán tích cực. Biểu đồ Bitcoin Rainbow. Nguồn: BlockhainCenter Ở dưới cùng, vùng 'Basically a Fire Sale' báo hiệu định giá cực kỳ thấp giữa $36,596 và $47,905. Phía trên nó, dải 'BUY!' bao phủ từ $47,905 đến $64,791, tiếp theo là vùng 'Accumulate' màu xanh lá cây từ $64,791 đến $83,759, khuyến khích mua dài hạn ổn định. Dải 'Still Cheap' kéo dài từ $83,759 đến $108,379, ngay dưới mức hiện tại của Bitcoin. Triển vọng ngắn hạn của Bitcoin Định giá trung bình bao gồm vùng 'HODL!' ($108,379 đến $142,415) và phạm vi 'Is this a bubble?' màu vàng ($142,415 đến $181,497). Phía trên đó, năng lượng đầu cơ chiếm ưu thế với dải 'FOMO intensifies' màu cam ($181,497 đến $233,030). Gần đỉnh, phạm vi 'Sell. Seriously, SELL!' kéo dài từ $233,030 đến $303,932, trong khi 'Maximum Bubble Territory' đóng lại phổ ở mức $303,932 đến $409,412, các mức lịch sử liên quan đến điều kiện thị trường quá nóng và đỉnh chu kỳ. Đáng chú ý, trong khi Rainbow...
NEAR
NEAR$3.006+5.39%
Bitcoin
BTC$121,470.57+0.10%
FOMO.FUND
FOMO$0.00001352+4.32%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/08/31 20:19
Chia sẻ
Điều hướng trong Biến động thị trường: Những hiểu biết cho các nhà sáng lập Web3

Điều hướng trong Biến động thị trường: Những hiểu biết cho các nhà sáng lập Web3

Bài đăng Điều hướng Biến động thị trường: Những hiểu biết sâu sắc cho các nhà sáng lập Web3 đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Joerg Hiller Ngày 31 tháng 8 năm 2025 10:06 Khám phá những hiểu biết sâu sắc từ a16z crypto về việc vượt qua các chu kỳ thị trường và xây dựng các công ty khởi nghiệp Web3 có khả năng phục hồi. Tìm hiểu về chiến lược đầu tư, xu hướng thị trường và thách thức của nhà sáng lập. Ngành công nghiệp tiền mã hóa nổi tiếng với các chu kỳ thị trường biến động, mang đến cả thách thức và cơ hội cho các nhà sáng lập trong không gian Web3. Một podcast gần đây của a16z crypto đi sâu vào các chiến lược thiết yếu để điều hướng những biến động này và xây dựng các công ty bền vững. Hiểu về chu kỳ thị trường Trong một cuộc thảo luận do Đối tác Tổng quát của a16z crypto Arianna Simpson và Jacquelyn Melinek, đồng sáng lập & CEO của Token Relations dẫn dắt, podcast khám phá các bài học từ các chu kỳ tiền mã hóa trong quá khứ. Những hiểu biết này rất quan trọng đối với các nhà sáng lập nhằm phát triển mạnh mẽ giữa thị trường cao và thấp. Cuộc trò chuyện ban đầu được phát trên podcast Talking Tokens. Xu hướng và chiến lược chính Simpson và Melinek đã thảo luận về sự phát triển của stablecoin và sự giao thoa ngày càng tăng giữa trí tuệ nhân tạo và tiền mã hóa. Họ nhấn mạnh vai trò của blockchain trong việc đảm bảo tính xác thực và xác minh, một thành phần quan trọng trong kỷ nguyên số. Ngoài ra, cuộc trò chuyện cũng đề cập đến tương lai của AI Agent và các mô hình kiếm tiền tiềm năng. Đặc điểm của các nhà sáng lập thành công Theo Simpson, các nhà sáng lập tiền mã hóa thành công sở hữu khả năng thích ứng và khả năng phục hồi, những đặc điểm quan trọng khi đối phó với những thay đổi nhanh chóng của thị trường. Podcast cũng đề cập đến những thách thức phổ biến của công ty khởi nghiệp, chẳng hạn như xử lý đối thủ sao chép, quản lý tranh chấp đồng sáng lập và vượt qua các vấn đề về khả năng mở rộng. Gọi vốn và hiểu biết về thị trường Cuộc thảo luận cung cấp những hiểu biết giá trị về tình trạng hiện tại của thị trường và cách các nhà sáng lập có thể tiếp cận việc gọi vốn vào năm 2025. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xoay trục chiến lược và tận dụng sự phù hợp giữa sản phẩm và thị trường (PMF), podcast đưa ra lời khuyên thiết thực để duy trì động lực trong một môi trường cạnh tranh. Để hiểu toàn diện về những động lực này, hãy nghe toàn bộ tập podcast trên trang web a16z crypto. Nguồn hình ảnh: Shutterstock Nguồn: https://blockchain.news/news/navigating-market-volatility-insights-for-web3-founders
Brainedge
LEARN$0.01557-0.38%
TokenFi
TOKEN$0.01234+1.81%
BRC20.COM
COM$0.011199+3.34%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/08/31 20:05
Chia sẻ
Đây là cách giá cocktail đặc trưng của U.S. Open so sánh với lạm phát

Đây là cách giá cocktail đặc trưng của U.S. Open so sánh với lạm phát

Bài đăng Đây là cách giá cocktail đặc trưng của U.S. Open so sánh với lạm phát đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Honey Deuce là loại cocktail nổi tiếng nhất của U.S. Open. Nbc | Nbcuniversal | Getty Images Mặc dù tỷ lệ lạm phát đã giảm trong những năm gần đây, người tham dự U.S. Open vẫn có thể cảm nhận được hậu vị khi họ nhâm nhi đồ uống biểu tượng của giải đấu tennis này. Loại đồ uống được gọi là Honey Deuce có mức giá gây sốc là 23 đô la. Mặc dù giá đồ uống vẫn giữ nguyên so với năm ngoái, nhưng nó đã tăng giá sáu lần kể từ năm 2012 — và đã vượt qua tỷ lệ lạm phát trong thập kỷ qua. Đồ uống có thành phần chính là vodka này đã trở thành biểu tượng gắn liền với sự kiện tại New York. Nó được trang trí bằng những miếng dưa lưới giống như quả bóng tennis và được phục vụ trong ly lưu niệm. Mặc dù có giá cao, U.S. Open đã bán hơn 550,000 ly cocktail này vào năm ngoái, mang lại gần 13 triệu đô la doanh thu, theo NBC New York. Khi người hâm mộ tennis đổ về New York cho sự kiện kéo dài hai tuần, CNBC đã tính toán xem Thay đổi giá của Honey Deuce so với lạm phát rộng hơn như thế nào. Những người yêu thích Honey Deuce đang phải chi khoảng 53% nhiều hơn so với năm 2015, khi đồ uống có giá 15 đô la, theo công cụ theo dõi giá của Sportico. Con số này cao hơn so với lạm phát rộng hơn được theo dõi trong Consumer price index（CPI）. CPI, theo dõi một rổ hàng hóa và dịch vụ rộng lớn, đã tăng khoảng 36% giữa tháng 8 năm 2015 và tháng 7 năm 2025, tháng cuối cùng có dữ liệu. Nói cách khác, nếu giá Honey Deuce tăng cùng với lạm phát tổng thể, nó sẽ có giá khoảng 20,33 đô la ngày nay. Hiệp hội Quần vợt Hoa Kỳ, đơn vị vận hành các cơ sở nơi diễn ra U.S. Open, đã không phản hồi yêu cầu bình luận của CNBC. Giá của Honey Deuce cũng tăng nhanh hơn so với các đồ uống có cồn khác được mua bên ngoài nhà ở các thành phố Hoa Kỳ. Chi phí trung bình đó đã tăng gần 34% giữa tháng 8 năm 2015 và...
Union
U$0.001878-58.34%
SIX
SIX$0.01991+0.55%
Manchester City Fan
CITY$0.9705-0.29%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/08/31 19:53
Chia sẻ
FT: Các Triệu Phú Bitcoin Đang Tiêu Xài Hoang Phí Cho Du Lịch Xa Xỉ

FT: Các Triệu Phú Bitcoin Đang Tiêu Xài Hoang Phí Cho Du Lịch Xa Xỉ

Bài đăng FT: Các Triệu Phú Bitcoin Đang Chi Tiêu Hoang Phí Cho Du Lịch Sang Trọng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Số lượng triệu phú tiền mã hóa Phân khúc du lịch sang trọng đang phát triển Theo một báo cáo gần đây của Financial Times, các nhà điều hành du thuyền cao cấp và máy bay tư nhân hiện đang chấp nhận tiền điện tử để tận dụng nhu cầu ngày càng tăng từ tầng lớp giàu có mới nổi trong lĩnh vực tiền mã hóa. FXAIR, công ty cung cấp các chuyến bay máy bay tư nhân cao cấp với giá khởi điểm từ 6,500 đô la mỗi giờ, là một trong những công ty đang chào đón khách hàng am hiểu về tiền mã hóa, FT cho biết. Năm ngoái, Virgin Voyages đã trở thành hãng tàu du lịch đầu tiên bắt đầu chấp nhận Bitcoin. Các khách sạn sang trọng cũng như các câu lạc bộ du thuyền cũng đang tham gia vào xu hướng tiền mã hóa để thu hút các triệu phú và thậm chí tỷ phú tiền mã hóa trẻ tuổi. Số lượng triệu phú tiền mã hóa Việc xác định chính xác số lượng triệu phú tiền mã hóa khá khó khăn do tính chất ẩn danh của tiền mã hóa. Tuy nhiên, vào tháng 8 năm ngoái, CNBC đã báo cáo rằng có khoảng 172,300 cá nhân trên toàn thế giới nắm giữ hơn 1 triệu đô la giá trị tiền mã hóa. Cũng có hơn 300 centi-triệu phú tiền mã hóa và 28 tỷ phú tiền mã hóa, theo báo cáo, trích dẫn dữ liệu từ New World Wealth và Henley & Partners. Bạn Cũng Có Thể Thích Tổng số triệu phú tiền mã hóa có thể đã tăng đáng kể trong năm qua, với việc giá Bitcoin đã trải qua một đợt tăng giá mạnh mẽ, gần đây đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là 124,128 đô la. Phân khúc du lịch sang trọng đang phát triển Theo McKinsey, chi tiêu cho du lịch sang trọng dự kiến sẽ vượt 54 tỷ đô la trong ba năm tới. Trên thực tế, nhu cầu cho phân khúc này dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn so với bất kỳ phân khúc ngành nào khác. Những cá nhân có giá trị tài sản ròng cực cao với giá trị tài sản ròng vượt quá 30 triệu đô la thường ưa thích các điểm đến xa xôi có thể tiếp cận thông qua các sân bay tư nhân. Đáng chú ý, phần lớn thị trường du lịch sang trọng (khoảng 80%) hiện nay bao gồm những người dưới 60 tuổi. Nguồn: https://u.today/ft-bitcoin-millionaires-splurging-on-luxury-travel
Union
U$0.001878-58.34%
Moonveil
MORE$0.03063-14.67%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/08/31 19:32
Chia sẻ
Vụ chuyển nhượng 54 triệu đô la này làm Manchester United xấu hổ một lần nữa

Vụ chuyển nhượng 54 triệu đô la này làm Manchester United xấu hổ một lần nữa

Bài đăng Chuyển nhượng 54 triệu đô này một lần nữa làm xấu hổ Manchester United xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. BILBAO, TÂY BAN NHA - NGÀY 21 THÁNG 5: Alejandro Garnacho của Manchester United trông thất vọng sau thất bại trong trận Chung kết UEFA Europa League 2025 giữa Tottenham Hotspur và Manchester United tại Estadio de San Mames vào ngày 21 tháng 5 năm 2025 tại Bilbao, Tây Ban Nha. (Ảnh của Carl Recine/Getty Images) Getty Images Chưa đầy một năm kể từ khi các kênh truyền thông chính thức của Manchester United ca ngợi khả năng tiền đạo cánh 21 tuổi của họ trở thành một huyền thoại. Trong một bài báo có tiêu đề 'Người hâm mộ truyền cảm hứng cho Alejandro Garnacho cố gắng trở thành huyền thoại United', câu lạc bộ đã ca ngợi tiềm năng của tiền đạo trẻ người Argentina này. "Alejandro Garnacho tin rằng, với sự ủng hộ của người hâm mộ Manchester United, anh có thể khao khát nối gót những cầu thủ chơi biên nổi tiếng trong quá khứ của câu lạc bộ," bài báo viết. "Những cái tên như George Best, Steve Coppell và Ryan Giggs sống mãi trong ký ức của nhiều thế hệ, và Garnacho cũng quyết tâm tiếp tục làm việc chăm chỉ và phát triển lối chơi của mình để phát huy tiềm năng không thể phủ nhận." Garnacho, người gần đây đã đạt cột mốc 100 lần ra sân cho câu lạc bộ, rất vui khi để tình cảm được lan tỏa theo cả hai hướng. Khi được hỏi về sự tôn sùng của người hâm mộ đối với các cầu thủ chạy cánh, anh nói: "Thật tuyệt vời khi được là một phần của điều đó và tôi muốn làm điều gì đó tương tự. "Họ là những huyền thoại và họ đã làm những điều tuyệt vời trong sự nghiệp của mình. Tôi muốn trở thành một huyền thoại tại câu lạc bộ này và cải thiện, tuần này qua tuần khác, để trở thành một nhân vật quan trọng ở đây." Sau khi gia nhập United khi còn là thiếu niên và thăng tiến qua các cấp bậc lên đội một, Garnacho cũng muốn nhấn mạnh mối liên kết của mình với người hâm mộ. "Vâng, sự thật là tôi cảm thấy thực sự gắn kết với người hâm mộ," anh nói. "Họ luôn ủng hộ chúng tôi - thắng hay...
DAR Open Network
D$0.0312+3.27%
LooksRare
LOOKS$0.013609+1.59%
Seed.Photo
PHOTO$0.811+14.22%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/08/31 19:28
Chia sẻ

Tin tức xu hướng

Thêm

Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó