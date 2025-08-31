Giá Bitcoin (BTC) Gặp Khó Khăn Trong Tháng 8

Bài đăng Giá Bitcoin (BTC) Gặp Khó Khăn Trong Tháng 8 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Có rất ít điều gì khó chịu hơn trong thị trường tài chính so với các cuộc thảo luận về chỉ báo theo mùa. Câu nói cổ điển có thể là "bán vào tháng Năm, rồi đi chơi", được nhắc đi nhắc lại mỗi mùa xuân, nhưng có lẽ không còn là tín hiệu Có hiệu lực kể từ thời Jesse Livermore, khi các nhà giao dịch thực sự bán vào tháng Năm và sau đó đi biển nghỉ hè. Một loạt các chỉ báo theo mùa đã phát triển xung quanh crypto ngay cả khi thị trường — chỉ mới vài năm tuổi — có quá ít quan sát để bất cứ điều gì có giá trị thống kê hợp lệ. Trong số các yếu tố được ưa chuộng là tháng 8 thường là tháng khó khăn cho giá cả. Tuy nhiên, phải công nhận rằng — những người hâm mộ yếu tố theo mùa đã đúng lần này, ít nhất là đối với Bitcoin BTC$108,424.92. Mặc dù dòng tiền tiếp tục chảy vào ETF spot, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell chuyển từ diều hâu sang bồ câu, và chạm mức Cao nhất mọi thời đại, Bitcoin (chỉ còn vài giờ nữa là hết tháng) đã giảm 8% trong tháng này. Ở mức chỉ trên $108,000, Bitcoin cũng đã giảm khoảng 13% kể từ khi đạt mức kỷ lục mới trên $124,000 vào ngày 13 tháng 8. Việc bán tháo đã xóa sạch đà tăng mùa hè của Bitcoin, giá hiện tại khiêm tốn dưới mức ngày Memorial Day là $109,500. Vốn không phải là vô hạn Thành tích kém của Bitcoin trong tháng này tương phản rõ rệt với Ether (ETH), tăng 14% trong tháng 8, do đó vượt trội hơn BTC một khoảng cách đáng kinh ngạc là 2,200 điểm cơ bản. Đà tăng tương đối của Ether đến khi nó thu hút lượng vốn lớn thông qua các công ty kho bạc ETH và ETF ETH spot. Ra mắt vài tháng sau ETF BTC spot, các quỹ ETH đã chứng kiến dòng tiền vào khiêm tốn hơn nhiều so với các phương tiện BTC cực kỳ phổ biến. Điều đó đã thay đổi lớn gần đây. Các ETF ETH trong tháng này tính đến ngày 28 tháng 8 đã chứng kiến dòng tiền vào 4 tỷ đô la so với chỉ 629 triệu đô la cho các ETF BTC, theo...