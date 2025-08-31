Biểu đồ Rainbow Bitcoin dự đoán giá BTC cho ngày 30 tháng 9, 2025
Bài đăng Bitcoin Rainbow Chart dự đoán giá BTC cho ngày 30 tháng 9 năm 2025 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Rainbow Chart đang dự báo rằng đồng tiền kỹ thuật số đầu tiên này có thể giao dịch trong một dải rộng từ $36,596 đến $409,412 vào ngày 30 tháng 9 năm 2025. Triển vọng này xuất hiện khi Bitcoin (BTC) đối mặt với tâm lý bearish một chiều sau khi trượt xuống dưới vùng hỗ trợ $110,000, làm dấy lên lo ngại rằng nó có thể kiểm tra lại mức $100,000. Tại thời điểm báo chí, Bitcoin đang giao dịch ở mức $108,400, giảm 0,3% trong 24 giờ qua và 1,7% trong tuần. Biểu đồ giá Bitcoin bảy ngày. Nguồn: Finbold Đáng chú ý, Rainbow Chart sử dụng hồi quy logarit để ánh xạ hiệu suất lịch sử của Bitcoin thành các dải màu, mỗi dải đại diện cho một giai đoạn cảm xúc riêng biệt. Dự đoán giá Bitcoin cho ngày 30 tháng 9 Ở mức giá hiện tại, Bitcoin nằm ở ranh giới dưới của vùng 'HODL!', kéo dài từ $108,379 đến $142,415. Điều này cho thấy nếu Bitcoin giữ ổn định hoặc có xu hướng tăng nhẹ, nó có khả năng sẽ vẫn nằm trong dải này cho đến cuối tháng 9. Về mặt lịch sử, vùng này phản ánh giá trị hợp lý, nơi những người nắm giữ dài hạn được khuyến khích tiếp tục đầu tư thay vì thực hiện các động thái mua hoặc bán tích cực. Biểu đồ Bitcoin Rainbow. Nguồn: BlockhainCenter Ở dưới cùng, vùng 'Basically a Fire Sale' báo hiệu định giá cực kỳ thấp giữa $36,596 và $47,905. Phía trên nó, dải 'BUY!' bao phủ từ $47,905 đến $64,791, tiếp theo là vùng 'Accumulate' màu xanh lá cây từ $64,791 đến $83,759, khuyến khích mua dài hạn ổn định. Dải 'Still Cheap' kéo dài từ $83,759 đến $108,379, ngay dưới mức hiện tại của Bitcoin. Triển vọng ngắn hạn của Bitcoin Định giá trung bình bao gồm vùng 'HODL!' ($108,379 đến $142,415) và phạm vi 'Is this a bubble?' màu vàng ($142,415 đến $181,497). Phía trên đó, năng lượng đầu cơ chiếm ưu thế với dải 'FOMO intensifies' màu cam ($181,497 đến $233,030). Gần đỉnh, phạm vi 'Sell. Seriously, SELL!' kéo dài từ $233,030 đến $303,932, trong khi 'Maximum Bubble Territory' đóng lại phổ ở mức $303,932 đến $409,412, các mức lịch sử liên quan đến điều kiện thị trường quá nóng và đỉnh chu kỳ. Đáng chú ý, trong khi Rainbow...
BitcoinEthereumNews2025/08/31 20:19