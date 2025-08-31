Tác giả 'Rich Dad, Poor Dad' Kiyosaki Giải thích Tại sao Bitcoin Là Khoản Nắm giữ Dài hạn

Robert Kiyosaki, tác giả của cuốn sách kinh điển về tài chính cá nhân "Rich Dad, Poor Dad," cho rằng Bitcoin không khác gì so với vàng và bạc — nghĩa là đó là một tài sản để mua và nắm giữ trong dài hạn theo quan điểm của ông. Đối với Kiyosaki, mua cả ba loại này và không bán nhiều là cách nên làm, bởi vì ông xem Bitcoin như một cách để lưu trữ giá trị, không phải là thứ để giao dịch hay đầu cơ nhằm thu lợi ngắn hạn. Nhận xét này liên kết Bitcoin với hai kim loại mà Kiyosaki xem là quan trọng cho việc bảo toàn tài sản. Trong nhiều năm, ông đã cảnh báo về độ tin cậy ngày càng giảm của tiền Fiat, chỉ ra lạm phát, nợ tăng và sự quản lý kém của chính phủ là lý do để nắm giữ tài sản bên ngoài hệ thống tiền tệ. FYI: Bình luận bổ sung cho bài học về "Nói về cuốn sách của bạn," tôi mua vàng, bạc và Bitcoin. Tôi hiếm khi bán vàng, bạc và Bitcoin. — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) ngày 31 tháng 8 năm 2025 Việc đưa Bitcoin vào nhóm này cho thấy ông xem tiền mã hoá này là một tài sản bền vững, đáng tin cậy với vai trò vượt xa hơn biến động giá. Bài học Bình luận này xuất phát từ sự chỉ trích lặp đi lặp lại của Kiyosaki đối với các nhà giáo dục và người quảng bá, những người mà theo cách nói của ông, "nói về cuốn sách của họ" bằng cách che đậy các chiến thuật bán hàng dưới dạng lời khuyên tài chính. Mặc dù ông đã phân biệt giữa tiếp thị và giáo dục, nhưng ghi chú của ông về Bitcoin thực sự nổi bật. Nó không liên quan gì đến sản phẩm hay khóa học, chỉ là chiến lược cá nhân của ông: tích lũy và nắm giữ. Về cơ bản, Kiyosaki không xem Bitcoin như một cách để kiếm tiền nhanh chóng bằng cách canh thời điểm thị trường. Bitcoin đối với ông là "tiền của người dân" được đặt trong cùng một danh mục với vàng và bạc, mà ông luôn nói là một biện pháp phòng ngừa tốt chống lại những mặt trái của tiền Fiat và sự xói mòn lòng tin dài hạn vào tiền giấy. Nguồn: https://u.today/rich-dad-poor-dad-author-kiyosaki-clarifies-why-bitcoin-is-long-term-hold