Giá Bitcoin Đang Dần Hồi Phục? Các Tín Hiệu On-Chain Cho Thấy Đáy Thị Trường Đã Đến

Giá Bitcoin Đang Dần Hồi Phục? Các Tín Hiệu On-Chain Cho Thấy Đáy Thị Trường Đã Đến

Bài đăng Giá Bitcoin Đang Dàn Dựng Sự Trở Lại? Tín Hiệu On-chain Cho Thấy Đáy Thị Trường Đã Đến xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Giá Bitcoin Đang Dàn Dựng Sự Trở Lại? Tín Hiệu On-chain Cho Thấy Đáy Thị Trường Đã Đến | Bitcoinist.com Opeyemi Sule là một người đam mê tiền mã hoá nhiệt thành, một nhà văn nội dung thành thạo và là một nhà báo tại Bitcoinist. Opeyemi tạo ra những bài viết độc đáo giải mã sự phức tạp của công nghệ blockchain và chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về xu hướng mới nhất trong thế giới tiền mã hoá. Opeyemi thích đọc thơ, trò chuyện về chính trị và nghe nhạc, bên cạnh sự quan tâm mạnh mẽ đến tiền mã hoá. Nguồn: https://bitcoinist.com/bitcoin-price-staging-a-comeback-on-chain-signals/
BitcoinEthereumNews2025/08/31 22:35
Nhà phân tích dự đoán Bitcoin sẽ đạt 10 triệu USD khi Bitcoin Hyper bắt đầu thu hút sự chú ý

Nhà phân tích dự đoán Bitcoin sẽ đạt 10 triệu USD khi Bitcoin Hyper bắt đầu thu hút sự chú ý

Bài đăng Nhà phân tích Dự đoán Bitcoin Đạt 10 Triệu Đô la khi Bitcoin Hyper Bắt đầu Phát triển đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nhà phân tích Dự đoán Bitcoin Đạt 10 Triệu Đô la khi Bitcoin Hyper Bắt đầu Phát triển Là một nhà văn về tiền mã hóa, trách nhiệm của Bogdan được chia thành nghiên cứu và viết bài cũng như giải trí cho đội ngũ bằng sự hài hước gần như không chính trị của anh ấy, một Bill Burr đầy khát vọng, nếu bạn muốn. Nhờ vào hơn 12 năm kinh nghiệm viết lách trong nhiều lĩnh vực, bao gồm công nghệ, bảo mật mạng, người mẫu, thể hình, tiền mã hóa và các chủ đề khác không được đề cập, anh đã trở thành một tài sản thực sự cho đội ngũ. Trong khi vị trí của anh ấy như một nhà văn cấp cao tại PrivacyAffairs đã dạy anh những bài học quý giá về sức mạnh của tự quản lý, toàn bộ sự nghiệp viết lách của anh đã và đang là một bài tập về tự hoàn thiện. Bây giờ, anh ấy đã sẵn sàng để đắm mình vào tiền mã hóa và dạy mọi người cách kiểm soát tiền của họ trên blockchain. Với fiat là một loại tiền tệ mất giá vĩnh viễn, Bitcoin và altcoin dường như là lựa chọn thay thế phù hợp nhất cho Bogdan. Thành tựu chuyên môn lớn nhất của Bogdan, ngoài việc đảm bảo vị trí như một nhà văn chính cho Bitcoinist, là quá trình 5 năm làm quản lý viết lách tại Blackwood Productions, nơi anh điều phối một đội ngũ gồm bốn nhà văn. Trong thời gian đó, anh đã học được giá trị của làm việc nhóm và của việc tạo ra một môi trường làm việc nuôi dưỡng hiệu quả, tích cực và tình bạn. Nguồn: https://bitcoinist.com/analyst-predicts-bitcoin-to-10m-bitcoin-hyper-gains/
BitcoinEthereumNews2025/08/31 22:05
Theo dõi giá Bitcoin: Liệu các chỉ báo Vượt bán có kích hoạt đợt phục hồi?

Theo dõi giá Bitcoin: Liệu các chỉ báo Vượt bán có kích hoạt đợt phục hồi?

Bài đăng Theo dõi giá Bitcoin: Liệu các chỉ báo Quá bán có kích hoạt đợt tăng giá giải tỏa? đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin giao dịch ở mức $108,413 với khối lượng giao dịch 24h là $22,57 tỷ và vốn hóa thị trường đạt $2,15 nghìn tỷ. Trong 24 giờ qua, đồng tiền mã hóa này dao động giữa $108,262 và $109,453, cho thấy sự củng cố đi ngang chặt chẽ trong một phạm vi hẹp. Bitcoin Biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng giảm đã được thiết lập vững chắc khi bitcoin hình thành cấu trúc đỉnh thấp hơn, đáy thấp hơn [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-will-oversold-oscillators-spark-a-relief-rally/
BitcoinEthereumNews2025/08/31 21:44
Radiohead Đưa Nhiều Bài Hát Lên Vị Trí Cao Mới Trên Bảng Xếp Hạng Trong Một Tuần Lễ Lớn Của Ban Nhạc

Radiohead Đưa Nhiều Bài Hát Lên Vị Trí Cao Mới Trên Bảng Xếp Hạng Trong Một Tuần Lễ Lớn Của Ban Nhạc

Bài đăng Radiohead Đưa Nhiều Bài Hát Lên Đỉnh Bảng Xếp Hạng Mới Trong Một Tuần Lớn Cho Ban Nhạc xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. "Let Down" và "Creep" của Radiohead đạt đỉnh cao mới trên các bảng xếp hạng của Billboard tại Mỹ và toàn cầu trong tuần này, dẫn đầu bởi hoạt động streaming mạnh mẽ. LOS ANGELES, CA – NGÀY 12 THÁNG 6: Ban nhạc rock Radiohead tạo dáng cho một bức chân dung tại Capitol Records trong thời gian phát hành album OK Computer của họ tại Los Angeles, California vào ngày 12 tháng 6 năm 1997. (Ảnh của Jim Steinfeldt/Michael Ochs Archives/Getty Images) Getty Images Radiohead đã không phát hành nhạc mới trong nhiều năm, và không có chương tiếp theo nào ở phía trước cho nhóm, nhưng năm 2025 đã trở thành một giai đoạn thú vị cho ban nhạc từng đoạt giải Grammy này. Người hâm mộ trên toàn thế giới đã cùng nhau biến "Let Down" thành một bản hit bất ngờ sau khi bài hát lan truyền, và nó đã hoạt động tốt trong nhiều tháng. "Let Down" đã xuất hiện trên các bảng xếp hạng ở những thị trường lớn như Vương quốc Anh — nơi nhóm xuất phát — và đặc biệt là Hoa Kỳ. Tại Mỹ tuần này, hai trong số những bản nhạc nổi tiếng nhất của Radiohead đạt đỉnh cao mới trên nhiều bảng xếp hạng, khi sự gia tăng của "Let Down" cũng giúp một bản nhạc cũ hàng thập kỷ khác vươn lên những đỉnh cao chưa từng thấy. "Let Down" Tăng Vọt Nhờ Hoạt Động Streaming Hoạt động streaming phần lớn chịu trách nhiệm cho sự thành công của "Let Down." Điều đó rõ ràng trong tuần này khi bài hát nhảy lên mức cao mới trên bảng Alternative Streaming Songs và bảng xếp hạng Hot Rock Songs. Trên bảng đầu tiên, "Let Down" cải thiện từ vị trí số 22 lên số 16, trong khi trên danh sách Hot Rock Songs — tính đến streams, doanh số bán hàng và phát sóng radio — nó gần như lọt vào top 10, tiến lên một vị trí lên số 11. "Let Down" Leo Thang Toàn Cầu "Let Down" không chỉ là một hit tại Mỹ. Trên toàn cầu, Radiohead đẩy bài hát từ vị trí số 147 lên số 133 trên Billboard Global Excl. U.S. Trên Billboard Global 200, bao gồm cả dữ liệu của Mỹ, bài hát...
BitcoinEthereumNews2025/08/31 21:31
Bitcoin thất bại ở mức $112K, nhưng $107K cung cấp hỗ trợ ngắn hạn - Điều gì tiếp theo?

Bitcoin thất bại ở mức $112K, nhưng $107K cung cấp hỗ trợ ngắn hạn - Điều gì tiếp theo?

Bài đăng Bitcoin thất bại ở mức $112K, nhưng $107K cung cấp hỗ trợ ngắn hạn - Điều gì tiếp theo? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những điểm chính Bitcoin có giá ngay trên mức cơ sở chi phí của người nắm giữ ngắn hạn trung bình ở mức $107,8k, điều này nên hoạt động như một mức hỗ trợ vững chắc. Phần trăm MVRV không cho thấy tín hiệu tăng hoặc giảm mạnh. Bitcoin [BTC] giảm xuống dưới mức $112k có nghĩa là triển vọng ngắn hạn là giảm. Gấu đẩy thị trường xuống thấp hơn, buộc BTC xuống dưới $110k. Hơn nữa, sự gia tăng trong chỉ số Coin Days Destroyed (CDD) cho thấy một số người nắm giữ đang rời khỏi thị trường. Trên thực tế, Lợi nhuận đã thực hiện do cá voi thúc đẩy gần $4 tỷ đã góp phần vào tâm lý thận trọng. Tuy nhiên, sự luân chuyển vốn từ Bitcoin sang Ethereum [ETH] đã góp phần làm giảm dòng tiền ETF giao ngay vào BTC. Một đợt tăng giá do Ethereum dẫn đầu trong Q4 có vẻ khả thi, nhưng liệu Bitcoin có thể theo kịp? Giao dịch Bitcoin sử dụng các chỉ số on-chain Nguồn: Axel Adler Jr trên X Trong một bài đăng trên X (trước đây là Twitter), nhà phân tích tiền mã hóa Axel Adler Jr lưu ý rằng Phần trăm MVRV là 39%. Điều này cho thấy cân bằng rủi ro/phần thưởng ở mức trung lập. Đáng chú ý, thị trường đã hạ nhiệt sau khi đi vào các vùng rủi ro cao trong những tuần gần đây. Nguồn: CryptoQuant Một nhà phân tích khác chỉ ra rằng Bitcoin đang ở dưới mức $112,6k, đây là Cơ sở Chi phí cho người nắm giữ 1-3 tháng. Được tính theo tỷ trọng Vốn hóa thị trường đã thực hiện tương ứng, ước tính rằng cơ sở chi phí người nắm giữ ngắn hạn (STH) trung bình là $107,8k. Đây sẽ là một mức hỗ trợ quan trọng. Sổ tay giao dịch đang hoạt động Nguồn: CryptoQuant XWIN Research Japan giải thích rằng kết hợp MVRV, STH SOPR và STH Realized Price có thể giúp xác định thời điểm vào và ra. Chiến lược của họ xoay quanh định giá MVRV, với trung bình 365 ngày nằm trong dải ±1σ. Nếu MVRV giảm xuống dưới -1,5σ và không thể lấy lại, các nhà g
BitcoinEthereumNews2025/08/31 21:20
Vụ Tống Tiền Bitcoin: Tòa Án Ấn Độ Tuyên 14 Án Tù Chung Thân

Vụ Tống Tiền Bitcoin: Tòa Án Ấn Độ Tuyên 14 Án Tù Chung Thân

Bài đăng Vụ Tống Tiền Bitcoin: Tòa Án Ấn Độ Tuyên 14 Án Tù Chung Thân xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Vụ Tống Tiền Bitcoin: Tòa Án Ấn Độ Tuyên 14 Án Tù Chung Thân – Chi Tiết Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Semilore Faleti làm việc như một nhà báo crypto tại Bitconist, cung cấp những cập nhật mới nhất về sự phát triển của blockchain, quy định về crypto và hệ sinh thái DeFi. Anh ấy là một người đam mê crypto mạnh mẽ, nhiệt tình đưa tin về dấu ấn ngày càng tăng của công nghệ blockchain trong thế giới tài chính. Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookie. Truy cập Trung tâm bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/bitcoin-extortion-india-court-hand-14-life-sentence/
BitcoinEthereumNews2025/08/31 21:17
Thị trường Bitcoin bước vào giai đoạn phục hồi giữa áp lực vĩ mô

Thị trường Bitcoin bước vào giai đoạn phục hồi giữa áp lực vĩ mô

Bài đăng Thị trường Bitcoin Bước vào Giai đoạn Phục hồi Giữa Áp lực Vĩ mô xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Axel Adler Jr. từ CryptoQuant nhấn mạnh sự phục hồi bị hạn chế của Bitcoin giữa áp lực vĩ mô. Giá Bitcoin bị giới hạn bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô và hạn chế thị trường. Thị trường vẫn là lãnh địa của người bán với khẩu vị rủi ro thấp. Nhà phân tích CryptoQuant Axel Adler Jr. báo cáo rằng Bitcoin đang trải qua giai đoạn "phục hồi", bị hạn chế bởi áp lực kinh tế vĩ mô tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2025. Áp lực vĩ mô duy trì thị trường thận trọng, với giá Bitcoin gần mức hỗ trợ thấp hơn mặc dù hoạt động on-chain trung lập, làm nổi bật những thách thức kinh tế rộng lớn hơn ảnh hưởng đến khẩu vị rủi ro thị trường. Sự Phục hồi Hạn chế của Bitcoin Giữa Thách thức Kinh tế Thị trường Bitcoin bước vào giai đoạn "phục hồi" trong tuần này như được phác thảo bởi nhà phân tích CryptoQuant Axel Adler Jr. Hành động giá vẫn bị giới hạn ở dải Bollinger Bands（BOLL） thấp hơn do điều kiện kinh tế vĩ mô hiện tại. Hành vi thị trường cho thấy sự tiếp tục của tâm lý yếu và môi trường giao dịch thận trọng. Giá Bitcoin bị ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế toàn cầu, như chính sách của Cục Dự trữ Liên bang và rủi ro thuế quan. Hoạt động on-chain được mô tả là chủ yếu trung lập, với dòng tiền ETF spot cho thấy dòng tiền ra ròng. Những điều kiện này làm nổi bật sự thiếu tích lũy mới trong thị trường. Thị trường Bitcoin đang trong giai đoạn 'phục hồi', nhưng với hành động giá bị giới hạn ở dải Bollinger Bands（BOLL） thấp hơn, và khẩu vị rủi ro thị trường vẫn bị kìm hãm bởi áp lực kinh tế vĩ mô. — Axel Adler Jr., Nhà phân tích, CryptoQuant Dữ liệu Thị trường và Hiểu biết Chuyên gia Dài hạn Bạn có biết? Trong các giai đoạn củng cố đi ngang (Sideway consolidation) trước đây sau khi ETF ra mắt, các mô hình hành vi thị trường tương tự đã được quan sát thấy. Những giai đoạn này thường đi trước những thay đổi định hướng lớn trong xu hướng giá của Bitcoin. Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2025, Bitcoin (BTC) có giá $108,273.19 với vốn hóa thị trường 2,16 nghìn tỷ, chiếm 56,98% thị trường. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $44,013,341,744, trong khi trải qua sự sụt giảm nhỏ về giá ngắn hạn. Dữ liệu từ CoinMarketCap vẽ nên bức tranh về sự ổn định giá trị thận trọng giữa những bất ổn thị trường hiện tại. Bitcoin(BTC), biểu đồ hàng ngày, ảnh chụp màn hình trên CoinMarketCap lúc 20:07, tháng 8...
BitcoinEthereumNews2025/08/31 21:12
Tác giả 'Rich Dad, Poor Dad' Kiyosaki Giải thích Tại sao Bitcoin Là Khoản Nắm giữ Dài hạn

Tác giả 'Rich Dad, Poor Dad' Kiyosaki Giải thích Tại sao Bitcoin Là Khoản Nắm giữ Dài hạn

Bài đăng 'Tác giả Rich Dad, Poor Dad Kiyosaki Giải thích Tại sao Bitcoin Là Khoản Nắm giữ Dài hạn' xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Robert Kiyosaki, tác giả của cuốn sách kinh điển về tài chính cá nhân "Rich Dad, Poor Dad," cho rằng Bitcoin không khác gì so với vàng và bạc — nghĩa là đó là một tài sản để mua và nắm giữ trong dài hạn theo quan điểm của ông. Đối với Kiyosaki, mua cả ba loại này và không bán nhiều là cách nên làm, bởi vì ông xem Bitcoin như một cách để lưu trữ giá trị, không phải là thứ để giao dịch hay đầu cơ nhằm thu lợi ngắn hạn. Bạn Cũng Có Thể Thích Nhận xét này liên kết Bitcoin với hai kim loại mà Kiyosaki xem là quan trọng cho việc bảo toàn tài sản. Trong nhiều năm, ông đã cảnh báo về độ tin cậy ngày càng giảm của tiền Fiat, chỉ ra lạm phát, nợ tăng và sự quản lý kém của chính phủ là lý do để nắm giữ tài sản bên ngoài hệ thống tiền tệ. FYI: Bình luận bổ sung cho bài học về "Nói về cuốn sách của bạn," tôi mua vàng, bạc và Bitcoin. Tôi hiếm khi bán vàng, bạc và Bitcoin. — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) ngày 31 tháng 8 năm 2025 Việc đưa Bitcoin vào nhóm này cho thấy ông xem tiền mã hoá này là một tài sản bền vững, đáng tin cậy với vai trò vượt xa hơn biến động giá. Bài học Bình luận này xuất phát từ sự chỉ trích lặp đi lặp lại của Kiyosaki đối với các nhà giáo dục và người quảng bá, những người mà theo cách nói của ông, "nói về cuốn sách của họ" bằng cách che đậy các chiến thuật bán hàng dưới dạng lời khuyên tài chính. Mặc dù ông đã phân biệt giữa tiếp thị và giáo dục, nhưng ghi chú của ông về Bitcoin thực sự nổi bật. Nó không liên quan gì đến sản phẩm hay khóa học, chỉ là chiến lược cá nhân của ông: tích lũy và nắm giữ. Bạn Cũng Có Thể Thích Về cơ bản, Kiyosaki không xem Bitcoin như một cách để kiếm tiền nhanh chóng bằng cách canh thời điểm thị trường. Bitcoin đối với ông là "tiền của người dân" được đặt trong cùng một danh mục với vàng và bạc, mà ông luôn nói là một biện pháp phòng ngừa tốt chống lại những mặt trái của tiền Fiat và sự xói mòn lòng tin dài hạn vào tiền giấy. Nguồn: https://u.today/rich-dad-poor-dad-author-kiyosaki-clarifies-why-bitcoin-is-long-term-hold
BitcoinEthereumNews2025/08/31 21:11
Nhà phân tích Trung Quốc cảnh báo: Hãy chú ý ngày này đối với Bitcoin - "Death Cross" có thể được kích hoạt

Nhà phân tích Trung Quốc cảnh báo: Hãy chú ý ngày này đối với Bitcoin - "Death Cross" có thể được kích hoạt

Bài đăng Các nhà phân tích Trung Quốc cảnh báo: Hãy chú ý ngày này đối với Bitcoin – "Death cross" có thể được kích hoạt xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Theo thông tin được chia sẻ bởi nhà nghiên cứu kinh tế vĩ mô của GreeksLive, Adam, cộng đồng tiền mã hóa lo ngại rằng dữ liệu việc làm phi nông nghiệp (NFP) sẽ được công bố vào ngày 5 tháng 9 sẽ tạo ra biến động trên thị trường. Adam, trong bản báo cáo của mình cho cộng đồng Trung Quốc, cho biết tâm lý thị trường hiện tại đang thận trọng và bearish. Ông lưu ý rằng Bitcoin (BTC) gần đây đã thể hiện sự yếu kém, không tìm được hỗ trợ mạnh mẽ mặc dù đã kiểm tra mức 108,000 nhiều lần. Các thành viên cộng đồng đang thảo luận về khả năng hình thành "death cross" trên MACD hàng tuần có thể kích hoạt sự rút lui khỏi thị trường của các nhà đầu tư tổ chức và lớn. Họ cũng lưu ý về biến động mà dữ liệu việc làm phi nông nghiệp có thể tạo ra, cho thấy sự thiếu hướng đi rõ ràng trên thị trường. Theo dữ liệu on-chain, áp lực bán 3,5 tỷ đô la đã được ghi nhận hôm qua. Điều thú vị là trong khi Bitcoin trải qua sự sụt giảm mạnh, các altcoin vẫn tương đối ổn định, thúc đẩy phân tích sâu hơn về cấu trúc thị trường hiện tại. Tại thời điểm viết bài, BTC đang giao dịch ở mức 108,507 đô la và đã giảm 5,61% trong tuần qua. Giá Ethereum đã giảm 8,40% trong cùng khoảng thời gian. *Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Theo dõi tài khoản Telegram và Twitter của chúng tôi ngay bây giờ để nhận tin tức độc quyền, phân tích và dữ liệu on-chain! Nguồn: https://en.bitcoinsistemi.com/chinese-analysts-warn-watch-this-date-for-bitcoin-death-cross-could-be-triggered/
BitcoinEthereumNews2025/08/31 21:08
Các Nhà Giao Dịch BTC Vẫn Còn Xa Khỏi Vùng Đầu Hàng -12%

Các Nhà Giao Dịch BTC Vẫn Còn Xa Khỏi Vùng Đầu Hàng -12%

Bài đăng BTC Traders Remain Far From -12% Capitulation Zone xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Semilore Faleti là một nhà văn tiền điện tử chuyên về lĩnh vực báo chí và sáng tạo nội dung. Mặc dù anh bắt đầu viết về nhiều chủ đề khác nhau, Semilore sớm phát hiện ra năng khiếu phân tích những phức tạp và chi tiết trong thế giới hấp dẫn của blockchain và tiền điện tử. Semilore bị thu hút bởi hiệu quả của tài sản kỹ thuật số trong việc lưu trữ và chuyển giao giá trị. Anh là người ủng hộ mạnh mẽ cho việc áp dụng tiền điện tử vì anh tin rằng nó có thể cải thiện số hóa và tính minh bạch của các hệ thống tài chính hiện có. Trong hai năm viết về crypto, Semilore đã đề cập đến nhiều khía cạnh của không gian tài sản kỹ thuật số bao gồm blockchain, tài chính phi tập trung (DeFi), staking, non-fungible tokens (NFT), quy định và nâng cấp mạng, cùng nhiều lĩnh vực khác. Trong những năm đầu, Semilore đã trau dồi kỹ năng của mình với tư cách là một người viết nội dung, biên soạn các bài viết giáo dục phục vụ cho đối tượng rộng rãi. Các bài viết của anh đặc biệt có giá trị cho những người mới làm quen với không gian crypto, cung cấp những giải thích sâu sắc giúp làm sáng tỏ thế giới tiền điện tử. Semilore cũng biên soạn các bài viết cho người dùng crypto kỳ cựu, đảm bảo họ được cập nhật với blockchain, ứng dụng phi tập trung và cập nhật mạng mới nhất. Nền tảng viết lách giáo dục này tiếp tục định hình công việc của anh, đảm bảo rằng công việc hiện tại của anh vẫn dễ tiếp cận, chính xác và nhiều thông tin. Hiện tại tại NewsBTC, Semilore chuyên báo cáo tin tức mới nhất về biến động giá tiền điện tử, phát triển on-chain và hoạt động của các "cá voi". Anh cũng đưa tin về phân tích token mới nhất và dự đoán giá từ các chuyên gia thị trường hàng đầu, từ đó cung cấp cho độc giả thông tin có tiềm năng sâu sắc và có thể hành động. Thông qua nghiên cứu tỉ mỉ và phong cách viết hấp dẫn, Semilore cố gắng thiết lập mình như một nguồn tin đáng tin cậy trong lĩnh vực báo chí crypto để thông tin và giáo dục khán giả của mình về xu hướng và phát triển mới nhất trong thế giới tài sản kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng. Ngoài công việc, Semilore có những đam mê khác như tất cả mọi người. Anh...
BitcoinEthereumNews2025/08/31 20:53
