Thị trường Bitcoin bước vào giai đoạn phục hồi giữa áp lực vĩ mô
Bài đăng Thị trường Bitcoin Bước vào Giai đoạn Phục hồi Giữa Áp lực Vĩ mô xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Axel Adler Jr. từ CryptoQuant nhấn mạnh sự phục hồi bị hạn chế của Bitcoin giữa áp lực vĩ mô. Giá Bitcoin bị giới hạn bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô và hạn chế thị trường. Thị trường vẫn là lãnh địa của người bán với khẩu vị rủi ro thấp. Nhà phân tích CryptoQuant Axel Adler Jr. báo cáo rằng Bitcoin đang trải qua giai đoạn "phục hồi", bị hạn chế bởi áp lực kinh tế vĩ mô tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2025. Áp lực vĩ mô duy trì thị trường thận trọng, với giá Bitcoin gần mức hỗ trợ thấp hơn mặc dù hoạt động on-chain trung lập, làm nổi bật những thách thức kinh tế rộng lớn hơn ảnh hưởng đến khẩu vị rủi ro thị trường.
Sự Phục hồi Hạn chế của Bitcoin Giữa Thách thức Kinh tế
Thị trường Bitcoin bước vào giai đoạn "phục hồi" trong tuần này như được phác thảo bởi nhà phân tích CryptoQuant Axel Adler Jr. Hành động giá vẫn bị giới hạn ở dải Bollinger Bands（BOLL） thấp hơn do điều kiện kinh tế vĩ mô hiện tại. Hành vi thị trường cho thấy sự tiếp tục của tâm lý yếu và môi trường giao dịch thận trọng. Giá Bitcoin bị ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế toàn cầu, như chính sách của Cục Dự trữ Liên bang và rủi ro thuế quan. Hoạt động on-chain được mô tả là chủ yếu trung lập, với dòng tiền ETF spot cho thấy dòng tiền ra ròng. Những điều kiện này làm nổi bật sự thiếu tích lũy mới trong thị trường.
Thị trường Bitcoin đang trong giai đoạn 'phục hồi', nhưng với hành động giá bị giới hạn ở dải Bollinger Bands（BOLL） thấp hơn, và khẩu vị rủi ro thị trường vẫn bị kìm hãm bởi áp lực kinh tế vĩ mô. — Axel Adler Jr., Nhà phân tích, CryptoQuant
Dữ liệu Thị trường và Hiểu biết Chuyên gia Dài hạn
Bạn có biết? Trong các giai đoạn củng cố đi ngang (Sideway consolidation) trước đây sau khi ETF ra mắt, các mô hình hành vi thị trường tương tự đã được quan sát thấy. Những giai đoạn này thường đi trước những thay đổi định hướng lớn trong xu hướng giá của Bitcoin.
Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2025, Bitcoin (BTC) có giá $108,273.19 với vốn hóa thị trường 2,16 nghìn tỷ, chiếm 56,98% thị trường. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $44,013,341,744, trong khi trải qua sự sụt giảm nhỏ về giá ngắn hạn. Dữ liệu từ CoinMarketCap vẽ nên bức tranh về sự ổn định giá trị thận trọng giữa những bất ổn thị trường hiện tại.
Bitcoin(BTC), biểu đồ hàng ngày, ảnh chụp màn hình trên CoinMarketCap lúc 20:07, tháng 8...
BitcoinEthereumNews2025/08/31 21:12