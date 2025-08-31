Từ $150 đến $15,000—Presale Ozak AI Vẫn Mang Đến Tiềm Năng Bùng Nổ 100x

Bài đăng Từ $150 đến $15,000—Presale Ozak AI Vẫn Mang Đến Tiềm Năng Bùng Nổ 100x xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ozak AI tiếp tục thu hút sự chú ý như một trong những dự án presale đầy hứa hẹn nhất năm 2025, với các nhà phân tích dự đoán tiềm năng lợi nhuận gấp 100 lần. Khoản đầu tư $150 ngày hôm nay về lý thuyết có thể tăng lên $15,000, nhấn mạnh tiềm năng bùng nổ mà những người tham gia sớm có thể tận hưởng. Tận dụng các AI Agent dự đoán hỗ trợ bởi AI, quan hệ đối tác chiến lược và các biện pháp bảo mật mạnh mẽ, Ozak AI đang định vị mình như một khoản đầu tư có tiềm năng cao trước khi chính thức ra mắt và niêm yết trên các sàn giao dịch. Động lực Presale của Ozak AI Hiện đang ở giai đoạn presale OZ thứ 5 với giá $0.01, Ozak AI đã huy động được hơn $2.5 triệu, với hơn 830 triệu token đã được bán. Cấu trúc presale, bao gồm năm giai đoạn từ $0.001 đến $0.01, cho phép các nhà đầu tư sớm tham gia với mức giá cực kỳ thuận lợi trước khi tiếp xúc với thị trường rộng lớn hơn. Các niêm yết ngay sau TGE trên một sàn giao dịch tập trung hàng đầu và một DEX hàng đầu dựa trên Ethereum blockchain đang được lên kế hoạch, cung cấp thanh khoản mạnh cho những người tham gia presale. Quan trọng là, không yêu cầu KYC để tham gia presale, giảm rào cản cho các nhà đầu tư toàn cầu trong khi vẫn duy trì tuân thủ cho giao dịch trên sàn sau khi niêm yết. Tiện ích Hỗ trợ bởi AI và Quan hệ Đối tác Chiến lược của OZ Điều làm Ozak AI khác biệt là các AI Agent dự đoán giá được hỗ trợ bởi AI, được thiết kế để tối ưu chiến lược giao dịch, quản lý tài sản và phân tích dữ liệu on-chain theo thời gian thực. Quan hệ đối tác của nền tảng với Dex3, HIVE và SINT mở rộng hệ sinh thái và nâng cao tiện ích thực tế. Dex3 tận dụng tín hiệu của Ozak AI cho quy trình giao dịch tự động, HIVE cung cấp dữ liệu đa chuỗi cho thị trường DeFi và NFT, và SINT tích hợp các AI Agent điều khiển bằng âm thanh để thực hiện giao dịch liền mạch. Cùng nhau, những hợp tác này định vị Ozak AI không chỉ là một token presale—mà là một nền tảng chức năng, hướng đến tiện ích với tiềm năng áp dụng lâu dài. Bảo mật và Uy tín của OZ Các nhà đầu tư có thêm sự tự tin với các kiểm toán CertiK và nội bộ, đảm bảo bảo vệ thời gian thanh toán thông minh và tính minh bạch. Token này cũng được niêm yết trên CoinMarketCap và CoinGecko, mang lại khả năng hiển thị thị trường và độ tin cậy cao hơn. Kết hợp với kế hoạch tokenomics được thiết kế thận trọng—bao gồm việc phát hành 10% tại TGE...