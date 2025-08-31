BlackRock Trở Thành Cổ Đông Lớn Thứ Hai của Freedom Holding Corp.
New York, Hoa Kỳ, ngày 31 tháng 8 năm 2025, FinanceWire Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC), một công ty dịch vụ tài chính và công nghệ toàn cầu, đã thông báo rằng công ty đầu tư lớn nhất thế giới, BlackRock, Inc., đã tăng cổ phần trong công ty lên 0,85%, đầu tư khoảng 89 triệu USD. BlackRock đã trở thành cổ đông lớn thứ hai của công ty tính theo số cổ phiếu, sau nhà sáng lập kiêm CEO, doanh nhân Timur Turlov. Theo Bloomberg, trong giai đoạn báo cáo mới nhất, BlackRock đã mua thêm 443,965 cổ phiếu, nâng tổng cổ phần lên 520,565 cổ phiếu. Bên cạnh BlackRock, các nhà đầu tư tổ chức quốc tế khác tại Freedom Holding bao gồm State Street Corp., Grace Partners of DuPage L.P., và Geode Capital Management. "Chúng tôi hoan nghênh sự quan tâm ngày càng tăng từ các nhà đầu tư tổ chức toàn cầu. Sự hiện diện của các đối tác như BlackRock xác nhận sự vững mạnh của doanh nghiệp chúng tôi và tiềm năng chiến lược của Freedom Holding trên thị trường quốc tế," Timur Turlov, nhà sáng lập kiêm CEO của Freedom Holding Corp. cho biết. BlackRock, Inc. được thành lập vào năm 1988 tại New York. Tính đến năm 2025, BlackRock quản lý hơn 12,5 nghìn tỷ USD tài sản. Công ty được biết đến nhiều nhất với các ETF iShares và nền tảng công nghệ Aladdin. Về Freedom Holding Corp. Freedom Holding Corp. cung cấp dịch vụ tài chính tại 22 quốc gia, bao gồm Kazakhstan, Hoa Kỳ, Síp, Ba Lan, Tây Ban Nha, Uzbekistan và Armenia. Văn phòng điều hành chính của công ty đặt tại Thành phố New York. Tại Kazakhstan, Freedom đang tích cực phát triển hệ sinh thái tài chính và kỹ thuật số, bao gồm Freedom Bank, Freedom Broker, các công ty bảo hiểm Freedom Life và Freedom Insurance, cũng như phân khúc lối sống với Arbuz.kz, Freedom Ticketon và Aviata. Cổ phiếu của Freedom Holding Corp. được giao dịch trên sàn giao dịch công nghệ NASDAQ của Mỹ, Sàn giao dịch Chứng khoán Kazakhstan (KASE) và Sàn giao dịch Quốc tế Astana (AIX) với mã chứng khoán FRHC. Freedom Holding Corp. được quản lý bởi SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ). Liên hệ Quan hệ Công chúngNatalia KharlashinaFreedom Holding Corp.prglobal@ffin.kz+7 701 364 1454
BitcoinEthereumNews2025/08/31 22:37