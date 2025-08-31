2025-10-10 thứ sáu

Từ $150 đến $15,000—Presale Ozak AI Vẫn Mang Đến Tiềm Năng Bùng Nổ 100x

Bài đăng Từ $150 đến $15,000—Presale Ozak AI Vẫn Mang Đến Tiềm Năng Bùng Nổ 100x xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ozak AI tiếp tục thu hút sự chú ý như một trong những dự án presale đầy hứa hẹn nhất năm 2025, với các nhà phân tích dự đoán tiềm năng lợi nhuận gấp 100 lần. Khoản đầu tư $150 ngày hôm nay về lý thuyết có thể tăng lên $15,000, nhấn mạnh tiềm năng bùng nổ mà những người tham gia sớm có thể tận hưởng. Tận dụng các AI Agent dự đoán hỗ trợ bởi AI, quan hệ đối tác chiến lược và các biện pháp bảo mật mạnh mẽ, Ozak AI đang định vị mình như một khoản đầu tư có tiềm năng cao trước khi chính thức ra mắt và niêm yết trên các sàn giao dịch. Động lực Presale của Ozak AI Hiện đang ở giai đoạn presale OZ thứ 5 với giá $0.01, Ozak AI đã huy động được hơn $2.5 triệu, với hơn 830 triệu token đã được bán. Cấu trúc presale, bao gồm năm giai đoạn từ $0.001 đến $0.01, cho phép các nhà đầu tư sớm tham gia với mức giá cực kỳ thuận lợi trước khi tiếp xúc với thị trường rộng lớn hơn. Các niêm yết ngay sau TGE trên một sàn giao dịch tập trung hàng đầu và một DEX hàng đầu dựa trên Ethereum blockchain đang được lên kế hoạch, cung cấp thanh khoản mạnh cho những người tham gia presale. Quan trọng là, không yêu cầu KYC để tham gia presale, giảm rào cản cho các nhà đầu tư toàn cầu trong khi vẫn duy trì tuân thủ cho giao dịch trên sàn sau khi niêm yết. Tiện ích Hỗ trợ bởi AI và Quan hệ Đối tác Chiến lược của OZ Điều làm Ozak AI khác biệt là các AI Agent dự đoán giá được hỗ trợ bởi AI, được thiết kế để tối ưu chiến lược giao dịch, quản lý tài sản và phân tích dữ liệu on-chain theo thời gian thực. Quan hệ đối tác của nền tảng với Dex3, HIVE và SINT mở rộng hệ sinh thái và nâng cao tiện ích thực tế. Dex3 tận dụng tín hiệu của Ozak AI cho quy trình giao dịch tự động, HIVE cung cấp dữ liệu đa chuỗi cho thị trường DeFi và NFT, và SINT tích hợp các AI Agent điều khiển bằng âm thanh để thực hiện giao dịch liền mạch. Cùng nhau, những hợp tác này định vị Ozak AI không chỉ là một token presale—mà là một nền tảng chức năng, hướng đến tiện ích với tiềm năng áp dụng lâu dài. Bảo mật và Uy tín của OZ Các nhà đầu tư có thêm sự tự tin với các kiểm toán CertiK và nội bộ, đảm bảo bảo vệ thời gian thanh toán thông minh và tính minh bạch. Token này cũng được niêm yết trên CoinMarketCap và CoinGecko, mang lại khả năng hiển thị thị trường và độ tin cậy cao hơn. Kết hợp với kế hoạch tokenomics được thiết kế thận trọng—bao gồm việc phát hành 10% tại TGE...
Crypto tốt nhất để mua khi JPMorgan dự đoán giá Bitcoin (BTC) cuối năm đạt $126,000

Bài đăng Crypto Tốt Nhất Để Mua Khi JPMorgan Dự Đoán Giá Bitcoin (BTC) Cuối Năm Đạt $126,000 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Khi Bitcoin (BTC) trở lại tâm điểm chú ý với dự báo đầy tham vọng từ JPMorgan về mức giá mục tiêu cuối năm đạt $126,000, thị trường crypto đang sôi động với động lực mới. Trong số các nền tảng nắm bắt thời điểm này có Mutuum Finance, một giao thức DeFi mới nổi đang định nghĩa lại việc cho vay phi tập trung và staking thông qua các mô hình thanh khoản sáng tạo. Mutuum Finance (MUTM) hiện có giá $0,035 trong giai đoạn presale thứ 6. Giá sẽ đắt hơn 14,29% ở mức $0,04 trong giai đoạn 7. Những người tham gia sớm đã đầu tư sẽ có thể nhận được lợi nhuận tối thiểu 200% sau khi MUTM được ra mắt. Mutuum Finance (MUTM) đã huy động được hơn $15,25 triệu và có hơn 15.850 nhà đầu tư đã tham gia. Mutuum Finance đang điều hướng thị trường này rất tốt. Bitcoin Duy Trì Trên $111,500 Trong Bối Cảnh Thị Trường Thận Trọng Bitcoin (BTC) hiện đang giao dịch ở mức $111,516, cho thấy sự biến động nhẹ trong phạm vi gần đây. Các nhà phân tích nhấn mạnh $109,000 là mức hỗ trợ quan trọng, trong khi dự báo từ các tổ chức như JPMorgan gợi ý tiềm năng tăng lên $126,000 vào cuối năm nếu điều kiện thị trường vẫn thuận lợi. Sự ổn định này xuất hiện khi tâm lý thị trường crypto rộng lớn hơn ổn định, với sự chú ý cũng chuyển sang các dự án tài chính phi tập trung mới nổi như Mutuum Finance. Mutuum Finance (MUTM) Khởi Động Presale Giai Đoạn 6 Mutuum Finance (MUTM) hiện đang trong Giai đoạn presale 6. Token MUTM có giá $0,035, tăng 16,17% so với giai đoạn trước. Mức tăng giá thêm 14% sẽ đưa giá lên $0,04 trong giai đoạn 7. Presale đang tiến triển tốt với hơn 15.850 người mua và hơn $15,25 triệu đã được huy động đến nay, cho thấy sự quan tâm đáng hài lòng và ngày càng tăng đối với dự án. Cho Vay DeFi Mô Hình Kép Thế Hệ Tiếp Theo Mutuum Finance (MUTM) là một dự án cho vay P2P và P2C nơi người dùng có thể kiếm được lợi nhuận đặc biệt trong khi vẫn có quyền kiểm soát vốn hoàn toàn. Đây là một giải pháp DeFi toàn diện được thiết kế cho nhu cầu cụ thể của khách hàng và an toàn, dễ dàng và linh hoạt hơn so với...
Bitcoin Có Bảo Vệ Tài Sản Của Bạn Như Vàng Không?

Bài đăng Bitcoin Có Bảo Vệ Tài Sản Của Bạn Như Vàng? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Robert Kiyosaki, được biết đến nhiều nhất với cuốn sách có ảnh hưởng lớn "Rich Dad Poor Dad," đang tạo ra các tiêu đề mới với sự ủng hộ liên tục của ông đối với Bitcoin. Ông lập luận rằng tiền mã hóa này giữ một vị trí nổi bật bên cạnh vàng và bạc như một công cụ quan trọng để bảo toàn tài sản thay vì giao dịch ngắn hạn. Đọc tiếp: Bitcoin Có Bảo Vệ Tài Sản Của Bạn Như Vàng? Nguồn: https://en.bitcoinhaber.net/does-bitcoin-secure-your-wealth-like-gold
Dự báo Avalanche — Nhà phân tích thấy AVAX đạt $30 trong chu kỳ phục hồi Q4

Bài đăng Dự báo Avalanche — Nhà phân tích Thấy AVAX Đạt $30 trong Chu kỳ Phục hồi Q4 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Crypto Nhà phân tích dự đoán Avalanche (AVAX) có thể đạt $30 trong Q4 2025 khi các nâng cấp, áp dụng và dòng tiền tổ chức thúc đẩy sự lạc quan cho chu kỳ phục hồi. Sự chú ý của thị trường tiền mã hóa một lần nữa hướng về Avalanche, khi các nhà phân tích đánh giá hiệu suất của token trong vài tháng tới. Thật vậy, các nhà phân tích có ý kiến trái chiều về việc liệu AVAX, token gốc của blockchain, có thể vượt mốc $30 vào quý 4 năm 2024 hay không. Mặc dù có sự lạc quan xung quanh dự án, tâm lý bearish hiện tại đã làm mờ khả năng có thêm các chu kỳ tăng giá. Tuy nhiên, thị trường crypto rộng lớn hơn tiếp tục cho thấy dấu hiệu kiên cường giữa sự chậm lại. Khi các cuộc thảo luận về AVAX tiếp diễn, MAGACOIN FINANCE đang âm thầm lọt vào danh sách theo dõi của các nhà đầu tư như một ứng cử viên breakout. Với sự chú ý của thị trường hiện đang nghiêng về các token mới nổi, dự án này là một trong những dự án nhận được sự chú ý tăng cao trước khi thị trường phục hồi. Tại sao Nhà phân tích Nhắm mục tiêu $30 cho AVAX Hiện tại, Avalanche đang nằm ngay dưới vùng kháng cự $25. Nhà phân tích cho rằng một breakout rõ ràng trên $26 có thể mở đường cho $27–$29, tạo tiền đề cho đà chạy đến $30. Mốc $30 không chỉ là một con số—đó là một cột mốc tâm lý có thể khôi phục niềm tin vào sự phục hồi của Avalanche. Về mặt tiêu cực, mức hỗ trợ vẫn ở khoảng $24, có nghĩa là token cần giữ vững vị trí trước khi bất kỳ động thái tăng giá nào có thể kéo dài. Nâng cấp Mạng Avalanche và Tác động của Chúng Nâng cấp Avalanche9000 đã được mô tả là quan trọng nhất kể từ khi ra mắt mạng lưới. Bằng cách cắt giảm 96% phí trên C-Chain và giúp việc xây dựng các blockchain tương thích Ethereum dễ dàng hơn, Avalanche đang định vị mình như một nền tảng thân thiện với nhà phát triển. Những cải tiến sắp tới, bao gồm nâng cấp Octane cho Staking Linh hoạt và phí động, cộng với thực thi bất đồng bộ cho các mạng con, có thể làm cho Avalanche trở nên hấp dẫn hơn đối với các trường hợp sử dụng cấp doanh nghiệp như game, thanh toán và tài chính token hóa. Tổ chức...
Tại sao sự tăng trưởng của Ozak AI có thể vượt qua Bitcoin, Ethereum và Cardano vào năm 2025

Bài đăng Tại sao Sự tăng trưởng của Ozak AI có thể vượt qua Bitcoin, Ethereum và Cardano vào năm 2025 đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bài đăng Tại sao Sự tăng trưởng của Ozak AI có thể vượt qua Bitcoin, Ethereum và Cardano vào năm 2025 xuất hiện đầu tiên trên Coinpedia Fintech News Ozak AI đang nổi lên như một trong những dự án crypto có tiềm năng tăng trưởng cao nhất cho năm 2025, với các nhà phân tích dự đoán rằng sự tăng trưởng của nó có thể vượt qua cả những gã khổng lồ trên thị trường như Bitcoin, Ethereum và Cardano. Hiện đang ở giai đoạn presale thứ năm với giá $0.01, Ozak AI kết hợp tiện ích blockchain Hỗ trợ bởi AI, sức hút presale mạnh mẽ, các đối tác chiến lược và kiểm toán đã được xác thực, tạo nền tảng cho sự tăng trưởng theo cấp số nhân mà nhiều dự án tương tự không thể đạt được. Tổng quan về Ozak AI Ozak AI tận dụng các AI Agent Dự đoán giá để cung cấp thông tin giao dịch nhanh hơn, thông minh hơn, tối ưu hóa danh mục đầu tư và thông tin Dữ liệu on-chain theo thời gian thực. Với hơn $2.5 triệu đã huy động và 830 triệu token đã được bán, presale OZ đã chứng minh sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư. Tokenomics của nó được thiết kế cho sự bền vững, với 10% mở khóa tại TGE, một tháng cliff và sáu tháng vesting tuyến tính, đảm bảo giữ giá trị và giảm thiểu biến động thị trường. Các đối tác chiến lược với Dex3, HIVE và SINT càng củng cố thêm hệ sinh thái của Ozak AI. Dex3 nâng cao quy trình giao dịch tự động bằng cách sử dụng tín hiệu thị trường của Ozak AI, HIVE tích hợp dữ liệu đa chuỗi cho AI Agent, và SINT cho phép thực hiện giao dịch bằng giọng nói, làm cho nền tảng trở nên linh hoạt cao. Ngoài ra, kiểm toán hợp đồng thông minh của CertiK và nội bộ, cùng với việc niêm yết trên CoinMarketCap và CoinGecko, cung cấp độ tin cậy và minh bạch cho các nhà đầu tư. Youtube embed: Next 500X AI Altcoin Tổng quan về Bitcoin, Ethereum và Cardano Bitcoin (BTC) vẫn là người dẫn đầu thị trường và kho giá trị chính trong crypto, hiện đang giao dịch ở mức khoảng $107,000. Sự tăng trưởng của nó về cơ bản được thúc đẩy bởi sự khan hiếm, sự chấp nhận của các tổ chức và vị thế như một biện pháp phòng ngừa lạm phát. Tuy nhiên, tiềm năng tăng trưởng của BTC bị hạn chế bởi vốn hóa thị trường đã cao và chu kỳ đổi mới chậm hơn. Ethereum (ETH), giao dịch gần $4,335, tiếp tục thống trị hợp đồng thông minh và các ứng dụng phi tập trung. Với khả năng mở rộng Layer 2 và các bản nâng cấp sắp tới,...
Giá HBAR sẵn sàng cho một sự sụp đổ khi Hedera hình thành một mô hình rủi ro

Bài đăng Giá HBAR có nguy cơ sụp đổ khi Hedera hình thành một mô hình rủi ro đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Giá HBAR đã giảm mạnh trong hai tuần qua, chuyển sang thị trường Bear, và một mô hình rủi ro cho thấy khả năng giảm thêm trong những tuần tới. Tóm tắt Phân tích kỹ thuật giá Hedera cho thấy khả năng bứt phá giảm. Nó đã hình thành một mô hình tam giác giảm dần rất bearish. Các yếu tố cơ bản mạnh mẽ có thể giúp bù đắp triển vọng giảm giá. Hedera (HBAR) đang giao dịch ở mức $0,2243 hôm nay, ngày 31/8, giảm 26% so với mức cao nhất trong năm nay. Nó đang dao động ở mức thấp nhất kể từ ngày 13/7. Phân tích kỹ thuật cho thấy giá HBAR có thể sụp đổ Biểu đồ khung thời gian hàng ngày cho thấy giá HBAR đã trong xu hướng giảm trong vài tuần qua, di chuyển từ mức cao $0,3020 vào tháng 8 xuống $0,2232. Nó đã giảm xuống dưới Đường Trung bình Động Hàm mũ 50 ngày, một dấu hiệu cho thấy phe bán đang kiểm soát. Đáng chú ý nhất, nó đã hình thành một mô hình tam giác giảm dần, bao gồm mức hỗ trợ nằm ngang tại $0,2257 và một đường xu hướng giảm dần. Mức hỗ trợ trùng với đỉnh của phạm vi giao dịch của Đường Murrey Math. Trong khi đó, Chỉ số Sức mạnh Tương đối đã giảm xuống dưới điểm trung tính ở mức 50, trong khi chỉ báo MACD đã cắt qua đường số không. Do đó, kịch bản có khả năng xảy ra nhất là đồng coin tiếp tục giảm, với mức tiếp theo cần theo dõi là mục tiêu tâm lý ở $0,10, giảm 55% so với mức hiện tại. Ngược lại, nếu giá di chuyển lên trên phía trên của tam giác sẽ làm mất hiệu lực triển vọng giảm giá và dẫn đến tăng trưởng nhiều hơn, có khả năng đến mức kháng cự cuối cùng ở $0,30. Biểu đồ giá HBAR | Nguồn: crypto.news Các yếu tố xúc tác hàng đầu của Hedera có thể giúp bù đắp các yếu tố kỹ thuật giảm giá Mặc dù giá Hedera có các yếu tố kỹ thuật giảm giá, một số yếu tố cơ bản có thể giúp thúc đẩy hiệu suất của nó. Yếu tố đáng chú ý nhất là SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) có thể phê duyệt ETF HBAR spot...
Nick Castellanos của Phillies không hài lòng với vai trò ngày càng thu hẹp — Và tại sao anh ấy phải hài lòng?

Bài đăng Phillies' Nick Castellanos Không Hài Lòng Với Vai trò Ngày Càng Thu Hẹp — Và Tại Sao Anh Ấy Phải Hài Lòng? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Sắp tới, mọi thứ sẽ như thế này: Philadelphia Phillies sẽ sử dụng đội hình luân phiên bốn người chơi ngoại trường, và Nick Castellanos sẽ phải chấp nhận điều đó. Nhưng tình huống này không thiếu những ẩn ý — và một chút kịch tính — từ Castellanos, người không giấu giếm nhiều khi được truyền thông đặt câu hỏi. Đúng vậy, Casty không hài lòng. Cầu thủ ngoại trường Phillies Nick Castellanos đã bày tỏ lo ngại về việc mất thời gian thi đấu. (Ảnh của Mitchell Layton/Getty Images) Getty Images Castellanos — cầu thủ chơi vị trí hậu vệ phải thường xuyên cho Phillies trong ba mùa rưỡi qua — đột nhiên đang mất thời gian thi đấu. Anh đã bị đưa lên ghế dự bị ba lần trong vài tuần qua để nhường chỗ cho Max Kepler khi Phillies đối đầu với các pitcher thuận tay. Và anh đã bị thay ra vì lý do phòng thủ vào tối thứ Sáu khi Harrison Bader vào sân trong hiệp thứ chín để chơi ở vị trí trung vệ, khiến Brandon Marsh phải di chuyển sang cánh trái và Kepler sang cánh phải. Đây là lần đầu tiên Castellanos bị rút khỏi trận đấu vì lý do phòng thủ kể từ ngày 16 tháng 6 ở Miami khi anh đưa ra bình luận "không phù hợp" với huấn luyện viên Phillies Rob Thomson, người đã đưa Castellanos lên ghế dự bị trong trận đấu tiếp theo. "(Castellanos) thực hiện gần như cú out cuối cùng trong hiệp thứ tám," Thomson nói, "vì vậy chúng tôi đưa Bader vào vì anh ấy là hậu vệ giỏi nhất chúng tôi có. ... Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đang ở thời điểm mà chúng ta đều toàn tâm toàn ý. Bất cứ điều gì tốt nhất cho đội để thắng trận đấu đêm đó, chúng ta đều toàn tâm toàn ý. Hãy gạt cái tôi sang một bên và tiến lên." Nhưng liệu Castellanos có thể gạt cái tôi sang một bên? "Hoàn toàn có thể," Thomson nói. "Chúng ta không cần phải làm to chuyện này. Anh ấy thất vọng vì anh ấy muốn thi đấu và chỉ có vậy thôi. Tôi hiểu điều đó. Tôi sẽ không tôn trọng một người nếu anh ta muốn rời khỏi trận đấu." Có thêm một chút kịch tính cho vấn đề này:...
BlackRock Trở Thành Cổ Đông Lớn Thứ Hai của Freedom Holding Corp.

Bài đăng BlackRock Trở Thành Cổ Đông Lớn Thứ Hai của Freedom Holding Corp. xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. New York, Hoa Kỳ, ngày 31 tháng 8 năm 2025, FinanceWire Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC), một công ty dịch vụ tài chính và công nghệ toàn cầu, đã thông báo rằng công ty đầu tư lớn nhất thế giới, BlackRock, Inc., đã tăng cổ phần trong công ty lên 0,85%, đầu tư khoảng 89 triệu USD. BlackRock đã trở thành cổ đông lớn thứ hai của công ty tính theo số cổ phiếu, sau nhà sáng lập kiêm CEO, doanh nhân Timur Turlov. Theo Bloomberg, trong giai đoạn báo cáo mới nhất, BlackRock đã mua thêm 443,965 cổ phiếu, nâng tổng cổ phần lên 520,565 cổ phiếu. Bên cạnh BlackRock, các nhà đầu tư tổ chức quốc tế khác tại Freedom Holding bao gồm State Street Corp., Grace Partners of DuPage L.P., và Geode Capital Management. "Chúng tôi hoan nghênh sự quan tâm ngày càng tăng từ các nhà đầu tư tổ chức toàn cầu. Sự hiện diện của các đối tác như BlackRock xác nhận sự vững mạnh của doanh nghiệp chúng tôi và tiềm năng chiến lược của Freedom Holding trên thị trường quốc tế," Timur Turlov, nhà sáng lập kiêm CEO của Freedom Holding Corp. cho biết. BlackRock, Inc. được thành lập vào năm 1988 tại New York. Tính đến năm 2025, BlackRock quản lý hơn 12,5 nghìn tỷ USD tài sản. Công ty được biết đến nhiều nhất với các ETF iShares và nền tảng công nghệ Aladdin. Về Freedom Holding Corp. Freedom Holding Corp. cung cấp dịch vụ tài chính tại 22 quốc gia, bao gồm Kazakhstan, Hoa Kỳ, Síp, Ba Lan, Tây Ban Nha, Uzbekistan và Armenia. Văn phòng điều hành chính của công ty đặt tại Thành phố New York. Tại Kazakhstan, Freedom đang tích cực phát triển hệ sinh thái tài chính và kỹ thuật số, bao gồm Freedom Bank, Freedom Broker, các công ty bảo hiểm Freedom Life và Freedom Insurance, cũng như phân khúc lối sống với Arbuz.kz, Freedom Ticketon và Aviata. Cổ phiếu của Freedom Holding Corp. được giao dịch trên sàn giao dịch công nghệ NASDAQ của Mỹ, Sàn giao dịch Chứng khoán Kazakhstan (KASE) và Sàn giao dịch Quốc tế Astana (AIX) với mã chứng khoán FRHC. Freedom Holding Corp. được quản lý bởi SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ). Liên hệ Quan hệ Công chúngNatalia KharlashinaFreedom Holding Corp.prglobal@ffin.kz+7 701 364 1454…
Các kho bạc doanh nghiệp đón nhận Bitcoin và Stablecoin như công cụ tài chính

Bài đăng Kho bạc Doanh nghiệp Đón nhận Bitcoin và Stablecoin như Công cụ Tài chính xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Việc tích hợp tài sản kỹ thuật số sẽ định nghĩa lại chiến lược tài chính doanh nghiệp. Nguồn cung cố định của Bitcoin và cơ chế lạm phát của Ethereum blockchain định vị chúng như những khoản dự trữ có giá trị. Stablecoin và các token đa dạng cung cấp đa dạng hóa danh mục đầu tư và hiệu quả vốn. QCP Group đã phát hành một báo cáo có tên 'Corporate Treasury New Alpha: Digital Assets,' nhấn mạnh sự chuyển dịch trong chiến lược kho bạc doanh nghiệp để bao gồm tài sản kỹ thuật số. Báo cáo chỉ ra rằng tài sản kỹ thuật số hiện đang được sử dụng như công cụ tài chính chiến lược, tác động đến thanh khoản thấp và chiến lược đa dạng hóa trong kho bạc doanh nghiệp toàn cầu. Doanh nghiệp Tận dụng Bitcoin và Stablecoin cho Chiến lược Tài chính Việc tích hợp tài sản kỹ thuật số sẽ định nghĩa lại chiến lược tài chính doanh nghiệp, cung cấp các kênh thanh khoản mới và lợi ích tối ưu hóa thuế. Nguồn cung cố định của Bitcoin và cơ chế lạm phát của Ethereum blockchain định vị chúng như những khoản dự trữ có giá trị. Ngoài ra, stablecoin và các token đa dạng cung cấp đa dạng hóa danh mục đầu tư và hiệu quả vốn, như được nhấn mạnh bởi các giải pháp và hiểu biết về quản lý Kho bạc Doanh nghiệp. Phản hồi từ thị trường cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của các tổ chức đối với tài sản dựa trên blockchain. Spot Bitcoin ETF đã góp phần vào việc áp dụng của các tổ chức, với Bitcoin vượt trội hơn các tài sản truyền thống như đồng đô la Mỹ và vàng. Mặc dù hiện không có tuyên bố công khai nào từ các nhân vật chủ chốt như Darius Sit, thị trường đang quan sát thấy sự chấp nhận ngày càng tăng. Nghiên cứu từ Coincu nhấn mạnh những thay đổi tiềm năng về tài chính và quy định, với thị trường blockchain sẵn sàng cung cấp thanh khoản và minh bạch chưa từng có. Sự chuyển đổi này có khả năng kích thích các điều chỉnh lập pháp, khi tài sản kỹ thuật số trở thành một phần không thể thiếu trong cấu trúc tài chính doanh nghiệp, phù hợp với tài chính tài sản kỹ thuật số với Kho bạc Mỹ hoàn toàn trên chuỗi. Xu hướng Tài sản Kỹ thuật số và Hiệu suất Thị trường Bạn có biết? Cơ chế giảm phát của Ethereum đã định vị nó như một công cụ phòng ngừa lạm phát, một vai trò truyền thống được nắm giữ bởi các tài sản như vàng và bất động sản. Dữ liệu CoinMarketCap báo cáo giá trị Bitcoin ở mức $108,288.87, với vốn hóa thị trường là $2.16 nghìn tỷ, phản ánh sự thống trị 57.09%. Mặc dù có sự sụt giảm nhẹ 0.21% trong 24 giờ, Bitcoin vẫn duy trì xu hướng tăng dài hạn, tăng...
Giấc mơ Bitcoin của Metaplanet lung lay khi sự sụt giảm cổ phiếu đe dọa chiến lược quỹ

Bài đăng Giấc mơ Bitcoin của Metaplanet gặp khó khăn khi cổ phiếu lao dốc đe dọa chiến lược Quỹ dự trữ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Trong hơn một năm, Metaplanet đã xây dựng danh tính của mình xoay quanh một sứ mệnh táo bạo: tích lũy một trong những kho dự trữ Bitcoin doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Nhưng chiến lược này hiện đang va chạm với thực tế thị trường khắc nghiệt. Kể từ giữa tháng 6, cổ phiếu của công ty đã giảm 54%, ngay cả khi Bitcoin tăng nhẹ. Sự sụp đổ đó đã khiến động lực gây quỹ của Metaplanet bị chậm lại. Mô hình của công ty phụ thuộc nhiều vào giá cổ phiếu tăng để kích hoạt chuyển đổi chứng quyền từ nhà đầu tư Evo Fund, vốn cung cấp vốn mới cho việc mua Bitcoin. Với cổ phiếu giảm, chu kỳ đó đã thực sự bị đình trệ. Metaplanet vẫn nắm giữ gần 19,000 BTC — khoảng 2 tỷ đô la — xếp hạng thứ bảy trong số các chủ sở hữu Bitcoin công khai. CEO Simon Gerovich khẳng định mục tiêu đạt 100,000 BTC vào năm 2026 và 210,000 BTC vào năm 2027 vẫn nguyên vẹn. Nhưng chiến lược đang thay đổi. Đầu tuần này, công ty đã công bố kế hoạch bán cổ phiếu ở nước ngoài trị giá 880 triệu đô la, cùng với cuộc bỏ phiếu của cổ đông để phê duyệt 3,7 tỷ đô la cổ phiếu ưu đãi — một công cụ tài chính hiếm có ở Nhật Bản cung cấp cổ tức lên đến 6%. Gerovich đã mô tả cổ phiếu ưu đãi như một biện pháp phòng thủ, được thiết kế để huy động tiền mặt mà không làm pha loãng thêm cổ đông phổ thông. Thời điểm này rất quan trọng. "Bitcoin premium" của Metaplanet — giá trị thị trường mà nhà đầu tư sẵn sàng trả cao hơn giá trị dự trữ BTC của công ty — đã giảm từ hơn 8 lần vào tháng 6 xuống chỉ còn 2 lần hiện nay. Nhà phân tích cảnh báo rằng nếu không có sự phục hồi trong mức premium đó, lợi thế huy động vốn của công ty có thể biến mất. Liệu nỗ lực gây quỹ mới có ổn định mô hình hay không vẫn chưa rõ ràng. Chứng quyền của Evo đã bị tạm dừng trong tháng 9 để nhường chỗ cho việc phát hành cổ phiếu ưu đãi. Hiện tại, tương lai của công ty phụ thuộc vào hai yếu tố: sự quan tâm của nhà đầu tư đối với cách tài trợ phi truyền thống, và khả năng tăng giá của Bitcoin. Thông tin được cung cấp trong bài viết này là để...
