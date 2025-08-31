2025-10-10 thứ sáu

Bitcoin Dao Động Trong Biên Độ Hẹp Khi Phái Sinh Tăng: Các Lệnh Gọi $140K Đến $200K Là Điểm Tựa Cho Q4

Bài đăng Bitcoin Dao động Trong Biên độ Hẹp khi Phái sinh Tăng trưởng: Các Lệnh Gọi $140K đến $200K Là Điểm Tựa cho Q4 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin duy trì biên độ dao động hẹp trong 24 giờ giữa $108,221 và $109,453 vào Chủ nhật, ngày 31 tháng 8 năm 2025, trong khi vị thế phái sinh vẫn ở mức cao trên các thị trường futures và options. Độ sâu của Phái sinh Tiếp tục Tăng Futures vẫn dày đặc. Tổng giá trị hợp đồng mở của bitcoin futures trên các sàn giao dịch lớn dao động ở mức khoảng $80 tỷ, theo coinglass.com, gần với mức cao nhất của [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/bitcoin-range-tight-as-derivatives-build-140k-to-200k-calls-anchor-q4/
Chuyên gia trong ngành nhấn mạnh khả năng phục hồi của Bitcoin trong thị trường trái phiếu

Bài đăng về Khả năng phục hồi của Bitcoin trong Thị trường Trái phiếu được Chuyên gia Ngành nhấn mạnh xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: André Dragosch nhấn mạnh khả năng phục hồi của Bitcoin trong áp lực thị trường trái phiếu. Vàng được xem là công cụ phòng hộ hiệu quả cho thị trường chứng khoán. Nghiên cứu ngành hỗ trợ vai trò của các tài sản này. André Dragosch, Giám đốc Nghiên cứu châu Âu tại Bitwise Asset Management, đã nhấn mạnh vào ngày 31 tháng 8 rằng Bitcoin hoạt động tốt hơn trong thời điểm Kho bạc Hoa Kỳ gặp khó khăn, trong khi vàng vẫn là công cụ phòng hộ mạnh mẽ khi cổ phiếu giảm. Nhận định này nhấn mạnh vai trò riêng biệt của Bitcoin và vàng như các công cụ phòng hộ kinh tế vĩ mô, với những ảnh hưởng tiềm tàng đối với đa dạng hóa danh mục đầu tư và khả năng phục hồi trong các điều kiện thị trường khác nhau. Bitcoin Hoạt động Tốt hơn trong Kịch bản Áp lực Thị trường Trái phiếu André Dragosch của Bitwise Asset Management chỉ ra rằng Bitcoin phát triển mạnh dưới áp lực thị trường trái phiếu Hoa Kỳ, trái ngược với hiệu quả của vàng trong thời điểm cổ phiếu sụt giảm. Những hiểu biết về thị trường như vậy được hình thành từ kinh nghiệm sâu rộng trong ngành và khả năng phân tích của Dragosch. Sự khác biệt này trong hành vi tài sản phù hợp với dữ liệu lịch sử, cho thấy vàng tăng trong thị trường bearish và hiệu suất của Bitcoin trong các đợt bán tháo Kho bạc. Những phát hiện như vậy có thể thúc đẩy nhà đầu tư xem xét các chiến lược phân bổ tinh chỉnh. Trong khi những hiểu biết của Dragosch tập trung cụ thể vào vàng và Bitcoin, cộng đồng rộng lớn hơn vẫn im lặng về những ảnh hưởng trực tiếp. Quan điểm chuyên gia tiếp tục định hình sự hiểu biết về những động lực này. André Dragosch, Trưởng bộ phận Nghiên cứu — châu Âu, Bitwise Asset Management, đề cập, "Biến động của Bitcoin dự kiến sẽ tiếp tục giảm với mỗi lần halving. Lần tiếp theo, dự kiến vào năm 2028, sẽ khiến bitcoin khan hiếm gấp bốn lần so với vàng." Hiệu suất Lịch sử Định vị Bitcoin như Công cụ Phòng hộ Thị trường Độc đáo Bạn có biết? Xu hướng lịch sử cho thấy vàng thường tăng trong thị trường cổ phiếu bearish, trong khi Bitcoin thể hiện khả năng phục hồi giữa các đợt bán tháo Kho bạc Hoa Kỳ, làm nổi bật sự khác biệt trong hành vi nhà đầu tư trong các áp lực thị trường khác nhau. Vào ngày 31 tháng 8 năm 2025, Bitcoin (BTC) được giao dịch ở mức $108,686.68 với vốn hóa thị trường là $2.16 nghìn tỷ, trong khi sự thống trị của nó là 57.17%. Mặc dù giảm 0.04% trong 24 giờ, BTC cho thấy mức tăng 4.30% trong 90 ngày, theo CoinMarketCap. Bitcoin(BTC), biểu đồ hàng ngày, ảnh chụp màn hình trên CoinMarketCap lúc 16:37 UTC vào tháng 8...
American Eagle Đạt Thành Công Với Sự Hợp Tác Cùng Travis Kelce, Thời Điểm Hoàn Hảo Cho Lời Cầu Hôn Swift

Bài đăng American Eagle Ghi Điểm Với Sự Hợp Tác Cùng Travis Kelce, Thời Điểm Hoàn Hảo Cho Lời Cầu Hôn Swift xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. BALTIMORE, MARYLAND – JANUARY 28: Travis Kelce #87 của Kansas City Chiefs (L) ăn mừng với Taylor Swift sau khi đánh bại Baltimore Ravens trong trận AFC Championship Game tại Sân vận động M&T Bank vào ngày 28 tháng 1, 2024 tại Baltimore, Maryland. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images) Getty Images Trong thời trang cũng như trong bóng đá, thời điểm là tất cả và American Eagle Outfitters vừa thực hiện một nước đi hoàn hảo để ghi thêm điểm cho thương hiệu. Chỉ một ngày sau lời cầu hôn gây chấn động internet của Travis Kelce với Taylor Swift, họ đã ra mắt một bộ sưu tập giới hạn hợp tác với thương hiệu thời trang đường phố Tru Kolors của Travis Kelce, với sự góp mặt của nhiều ngôi sao thể thao dưới khẩu hiệu "Live to Play." Sự ra mắt này diễn ra vào thời điểm vốn văn hóa của Kelce đang ở mức cao nhất mọi thời đại – anh là người ghi điểm hàng đầu của Kansas City Chiefs trong các thỏa thuận quảng cáo, với doanh thu tài trợ của đội tăng 59% kể từ năm 2021, theo SponsorUnited. Và nó tiếp nối chiến dịch "Sydney Sweeney Has Great Jeans" đã lan truyền mạnh mẽ sau khi tranh cãi nổ ra xung quanh trò chơi chữ genes/jeans trong quảng cáo, khiến một số người cho rằng AEO đang quảng bá sự vượt trội của vẻ đẹp da trắng. Lần này AEO đang chơi an toàn với việc Kelce tuyển dụng một đội ngũ cầu thủ đa sắc tộc để hỗ trợ ra mắt, bao gồm ngôi sao quần vợt Anna Frey, các cầu thủ bóng rổ Azzi Fudd và Kiyan Anthony, quarterback Drew Allar, wide receiver Jeremiah Smith và vận động viên thể dục dụng cụ ưu tú Suni Lee. "American Eagle và Travis Kelce sinh ra là để hợp tác," chủ tịch AEO Jennifer Foyle cho biết trong một tuyên bố. "Một thương hiệu biểu tượng hợp tác với một trong những vận động viên vĩ đại nhất thế hệ chúng ta – đó là điều tôi gọi là chiến thắng." Một Năm Chuẩn Bị Theo công ty, sự hợp tác AE x TK đã được thực hiện trong một năm. Từ thiết kế bộ sưu tập, chất liệu, bảng màu đến trình bày đồ họa, Kelce đã hoàn toàn...
Cá voi Bitcoin mới ra đời với giao dịch mua trị giá $163M – Tại sao $HYPER có thể là người chiến thắng lớn tiếp theo

Bài đăng Cá voi Bitcoin mới ra đời với giao dịch mua trị giá 163 triệu USD – Tại sao $HYPER có thể là người chiến thắng lớn tiếp theo đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cá voi Bitcoin mới ra đời với giao dịch mua trị giá 163 triệu USD – Tại sao $HYPER có thể là người chiến thắng lớn tiếp theo Đăng ký email của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập email của bạn. Là một nhà văn về tiền mã hóa, Krishi chia thời gian của mình giữa việc giải mã sự hỗn loạn của thị trường và viết về nó theo cách không khiến bạn buồn ngủ. Anh ấy đã làm việc này trong gần hai năm trong chiến hào tiền mã hóa. Vâng, anh ấy hối tiếc vì đã bỏ lỡ những đợt tăng giá tuyệt vời trước đó (ai mà không!), nhưng anh ấy đã sẵn sàng để đặt tiền của mình vào nơi lời nói của anh ấy. Trước khi lao đầu vào tiền mã hóa, Krishi đã dành hơn năm năm viết cho một số tên tuổi lớn nhất trong lĩnh vực công nghệ, bao gồm TechRadar, Tom's Guide và PC Gaming, đề cập đến mọi thứ từ thiết bị và bảo mật mạng đến trò chơi và phần mềm. Khi không tìm kiếm và viết về những sự kiện mới nhất trong tiền mã hóa, Krishi giao dịch thị trường ngoại hối trong khi giữ tiền mã hóa trong kế hoạch HODL dài hạn của mình. Anh ấy là một người tin tưởng vào Bitcoin, mặc dù anh ấy không bao giờ để sự thiên vị đó len lỏi vào bài viết của mình. Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookie. Truy cập Trung tâm bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/new-bitcoin-whale-born-why-hyper-next-big-winner/
Perplexity AI Dự Đoán Giá Mutuum Finance (MUTM) và Ripple (XRP) Vào Thời gian kết thúc Năm 2025

Bài đăng Perplexity AI Dự đoán Giá Mutuum Finance (MUTM) và Ripple (XRP) Vào Cuối Năm 2025 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Perplexity AI đã công bố những dự đoán giá mới nhất cho Mutuum Finance (MUTM) và XRP, làm dấy lên sự chú ý trên khắp thị trường crypto. Mutuum Finance (MUTM) đang chiếm spotlight khi đà tăng vũ bão của nó tiến gần hơn đến mức tăng trưởng đáng kinh ngạc 45 lần. Mutuum Finance hiện đang ở giai đoạn presale thứ 6 với giá $0,035. Nó sẽ có giá trị cao hơn 14,29% ở mức $0,04 khi chuyển sang giai đoạn 7 của presale. Dự án đã huy động được hơn $15,25 triệu và thu hút hơn 15.850 nhà đầu tư. Mutuum Finance có thể đạt mức $2 vào cuối năm 2025. XRP Outlook: Tiềm năng tăng giá trước năm 2026 XRP hiện đang giao dịch ở mức $2,95 và ổn định trong phạm vi gần đây. Perplexity AI ước tính rằng XRP có thể tăng lên đến $5,80 vào cuối năm 2025, có thể là mức tăng tối đa nếu đà thị trường tiếp tục. Các dự báo đáng tin cậy khác chỉ ra mức tăng hợp lý hơn lên đến $5 vào cuối năm, với giả định có sự quan tâm tích cực từ các tổ chức đầu tư và xu hướng quy định thuận lợi. Thành công của Mutuum Finance Presale Mutuum Finance đang phát triển mạnh mẽ trong thị trường DeFi. Nó có điểm tin cậy 95,0/100, được kiểm toán và chứng nhận bởi Certik. Dự án đang cung cấp một nền tảng an toàn để thực hiện các giao dịch DeFi. Mutuum Finance (MUTM) đang giới thiệu các chức năng cho vay đã được thử nghiệm và kiểm chứng với bảo mật của một môi trường mới. Mutuum Finance (MUTM) cũng sắp ra mắt stablecoin trên Ethereum, được đảm bảo quá mức và neo với USD. Nó sẽ mang lại sự tin tưởng, ổn định và thanh khoản lâu dài cho bất kỳ khách hàng nào. Mutuum Finance Presale Giai đoạn 6 Mutuum Finance đang tăng tốc với các vòng presale bán rất nhanh. Presale hiện đã ở cấp độ 6 với giá $0,035. Khi tăng giá lên cấp độ tiếp theo, nó sẽ tăng 14,29% lên $0,04. Nhu cầu đầu tư đang tăng cao với dự án đã huy động được hơn $15,25 triệu và hiện có hơn 15.850 người nắm giữ token. Tăng cường Bảo mật DeFi...
ETF Solana Có Thể Gần Hơn Bạn Nghĩ

Bài đăng Solana ETF Có Thể Gần Hơn Bạn Nghĩ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Altcoin Một tuần bận rộn khác đã diễn ra đối với những người hy vọng về ETF Solana, với ít nhất tám nhà quản lý tài sản lớn cập nhật đơn đăng ký của họ vào thứ Sáu. Danh sách bao gồm VanEck, Franklin Templeton, Canary/Marinade, Grayscale, 21Shares, Fidelity, Bitwise và CoinShares — tất cả đều đang cạnh tranh để đưa ETF altcoin tiếp theo vào thị trường Mỹ. Những hồ sơ này đánh dấu thứ Sáu thứ hai liên tiếp mà các nhà phát hành đã sửa đổi giấy tờ của họ. Chỉ mới tuần trước, một số công ty tương tự đã thực hiện thay đổi đối với ETF XRP đề xuất của họ. Các sửa đổi mới nhất chủ yếu tập trung vào cơ chế rút, với các nhà phát hành tìm kiếm sự linh hoạt để xử lý việc rút tiền bằng tiền mặt hoặc trực tiếp bằng Solana, một tính năng có thể tăng sức hấp dẫn giữa các tổ chức. James Seyffart của Bloomberg lưu ý rằng làn sóng cập nhật phản ánh cuộc đối thoại tích cực giữa các nhà phát hành và cơ quan quản lý. "Đây hoàn toàn không phải là dấu hiệu xấu," ông nói, chỉ ra rằng sự trao đổi qua lại như vậy thường cho thấy tiến triển hơn là sự chậm trễ. Hiện tại, ETF Solana spot duy nhất hoạt động tại Mỹ là REX-Osprey SOL + Staking ETF, ra mắt vào ngày 2 tháng 7 thông qua một giải pháp quy định. Mặc dù là người đầu tiên trên thị trường, quỹ này vẫn chưa thu hút được dòng tiền đáng kể, đặc biệt là so với thành công vang dội của ETF Bitcoin và Ethereum, đã thu hút hàng tỷ đô la kể từ khi ra mắt. Tuy nhiên, với các nhà quản lý nặng ký đang xoay quanh Solana và hoàn thiện đơn đăng ký của họ, sự mong đợi tiếp tục tăng lên rằng SEC cuối cùng có thể bật đèn xanh — mở cửa cho token tham gia cùng BTC và ETH trong hệ sinh thái ETF tiền mã hóa đang phát triển của Mỹ. Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc giao dịch. Coindoo.com không xác nhận hoặc khuyến nghị bất kỳ chiến lược đầu tư hoặc tiền mã hóa cụ thể nào. Luôn tiến hành nghiên cứu của riêng bạn và tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính được cấp phép trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Tác giả Alex là một nhà báo tài chính giàu kinh nghiệm và tiền mã hóa...
Dữ liệu thúc đẩy sự trở lại của 'Little House On The Prairie'

Bài đăng Nguồn dữ liệu Thúc đẩy Sự trở lại Của 'Little House On The Prairie' xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. 'Little House on the Prairie' chuẩn bị trở lại trên Netflix (Ảnh của NBCU Photo Bank/NBCUniversal qua Getty Images qua Getty Images) NBCUniversal qua Getty Images Sự hồi sinh của sự quan tâm đến Little House on the Prairie đã được tiết lộ trong dữ liệu từ Google cho thấy rằng các tìm kiếm về bộ phim cao bồi nổi tiếng những năm 1970 đạt đỉnh vào năm ngoái khi độ phổ biến của nó tăng vọt trên Peacock trước khi Netflix đặt hàng làm lại. Dựa trên các cuốn sách bán tự truyện của tác giả thế kỷ 19 Laura Ingalls Wilder, Little House kể câu chuyện về gia đình Ingalls khi họ phải vật lộn để kiếm sống ở thị trấn nhỏ miền Trung Tây Walnut Grove trong thời kỳ tiên phong. Mặc dù về cơ bản là về nông nghiệp, nhưng hành động của Little House đã giữ chân người xem với chương trình. Nó thường xuyên có các cuộc đấu súng trong quán rượu, sập hầm mỏ và săn bắn căng thẳng qua rừng được đan xen vào các cốt truyện đề cập đến mọi thứ từ phân biệt chủng tộc đến mù lòa. Tuy nhiên, bí mật thực sự cho thành công của nó là các nhân vật vì mỗi người trong số họ đại diện cho các kiểu tính cách phổ biến khiến chương trình dễ đồng cảm. Có chủ cửa hàng thượng lưu và người chồng bị áp bức của cô ấy. Những đứa con được nuông chiều của họ là những kẻ bắt nạt địa phương thậm chí còn làm phiền bác sĩ tốt bụng. Gia đình Ingalls là những anh hùng của tầng lớp lao động với người gia trưởng Charles cày ruộng trong khi vợ ông Caroline nuôi dạy con nhỏ. Ngay cả họ cũng phù hợp với các kiểu tính cách quen thuộc khi Laura là nhân vật sớm phát triển với bím tóc trong khi chị gái Mary chăm học hơn. Đây là một câu chuyện điển hình của Mỹ nên có lẽ không có gì ngạc nhiên khi người xem bị thu hút vào nó trong thời kỳ đen tối của đại dịch. Vào năm 2020, NBC đã đưa các tập gốc lên dịch vụ phát trực tuyến Peacock, thu hút sự chú ý của khán giả mới và trẻ hơn. Họ thích những gì họ thấy. Độ phổ biến của chương trình tăng lên và vào tháng 12 năm 2020, Paramount Television Studios và Anonymous Content...
18 Bang Có Thể Nhìn Thấy Cực Quang Bắc Cực Vào Ngày Lễ Lao Động

Bài đăng 18 Bang Có Thể Nhìn Thấy Aurora Borealis Vào Ngày Lễ Lao Động xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Topline Hơn một chục bang có thể có cơ hội nhìn thấy aurora borealis vào Ngày Lễ Lao Động, khi các giai đoạn bão địa từ từ trung bình đến nghiêm trọng dự kiến sẽ làm gián đoạn từ trường của Trái đất, theo Cục Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia. Các giai đoạn bão địa từ dự kiến sẽ kéo dài đến thứ Ba, các nhà dự báo cho biết. AFP qua Getty Images Các Sự Kiện Chính NOAA dự báo chỉ số Kp là sáu trên thang điểm chín cho đêm thứ Hai, cho thấy cực quang có thể được nhìn thấy xa về phía nam đến trung tâm Iowa và phía bắc Illinois. Các giai đoạn bão địa từ trung bình có khả năng xảy ra vào đêm thứ Hai, với khả năng có bão "mạnh" khi các tác động của vụ phun trào khối lượng vành nhật hoa—được giải phóng từ bề mặt mặt trời vào ngày 30 tháng 8—đạt đến khí quyển Trái đất, theo NOAA. Các ảnh hưởng có thể từ vụ phun trào khối lượng vành nhật hoa có thể kéo dài đến sáng sớm thứ Ba, tạo cơ hội cho các giai đoạn bão địa từ nghiêm trọng hơn và có thể làm cho cực quang nhìn thấy được xa hơn về phía nam. Cực Quang Sẽ Nhìn Thấy Được Ở Đâu? Khả năng cao nhất để nhìn thấy cực quang được dự báo trên khắp miền bắc Canada và Alaska, nơi hiện tượng này có thể được nhìn thấy khi mặt trời lặn ở bang. Một cơ hội ít hơn, nhưng vẫn có khả năng được dự đoán ở các phần của Washington, Oregon, Idaho, Montana, Wyoming, North Dakota, South Dakota, Nebraska, Minnesota, Iowa, Wisconsin, Michigan, Illinois, New York, Vermont, New Hampshire và Maine. (Xem bản đồ bên dưới.) Đường nhìn đêm thứ Hai. NOAA Cách Tốt Nhất Để Xem Cực Quang Là Gì? Aurora borealis được nhìn thấy rõ nhất trong suốt các tháng mùa đông khi đêm dài hơn, mặc dù những màn trình diễn xoáy vẫn có thể được nhìn thấy quanh năm, tùy thuộc vào hoạt động của mặt trời. Cực quang được nhìn thấy rõ nhất giữa 22:00 và 2:00 giờ địa phương khi ở một điểm cao tránh xa ô nhiễm ánh sáng, theo NOAA. Cách Tốt Nhất Để Chụp Ảnh...
Giải Jackpot Powerball Vượt 1,1 Tỷ Đô—Giải Thưởng Xổ Số Lớn Nhất Năm Nay

Bài đăng Giải thưởng Powerball đạt mức $1,1 tỷ—Giải xổ số lớn nhất năm nay xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Topline Giải Powerball đã tăng lên mức ước tính $1,1 tỷ cho lần quay thưởng ngày Lễ Lao động, giải thưởng xổ số lớn nhất năm nay và lớn thứ năm trong lịch sử Powerball, mặc dù người chiến thắng may mắn—đối mặt với tỷ lệ cực kỳ thấp một trên 292,2 triệu—có thể nhận về số tiền ít hơn đáng kể sau khi nộp thuế bắt buộc. Giải thưởng này là giải xổ số lớn nhất năm nay và lớn thứ năm trong lịch sử Powerball. Getty Images Những thông tin chính Người giữ vé dự thưởng trùng khớp với cả năm quả bóng trắng và một quả Powerball đỏ có thể lựa chọn giữa khoản thanh toán trong 30 năm hoặc nhận một lần khoản tiền mặt khoảng $498,4 triệu. Khoản thanh toán một lần—thường là lựa chọn ưa thích—sẽ giảm xuống còn ít nhất $378,7 triệu sau khi khấu trừ thuế liên bang bắt buộc 24%, trong khi thuế suất biên liên bang cao tới 37%, tùy thuộc vào thu nhập chịu thuế và các khoản khấu trừ thuế khác của người thắng cuộc, có thể cắt giảm số tiền thắng xuống còn $313,9 triệu. Các khoản thanh toán hàng năm sẽ trả trung bình $23,1 triệu với thuế suất liên bang 37%. Tiền thắng xổ số còn phải chịu thêm thuế ở một số tiểu bang, với mức cao nhất là 10,9% ở New York ($54,3 triệu) đến thấp nhất là 2,5% ở Arizona ($12,4 triệu), mặc dù các tiểu bang như Florida, California hoặc Texas không đánh thuế tiền thắng cược. Điều cần theo dõi Lần quay thưởng Powerball tiếp theo sẽ diễn ra vào tối thứ Hai. Mega Millions sẽ tổ chức quay thưởng tiếp theo cho giải jackpot $302 triệu vào thứ Ba, với lựa chọn tiền mặt là $136 triệu. Giải thưởng đó sẽ giảm xuống còn $103,3 triệu sau khi khấu trừ thuế liên bang 24% hoặc $85,6 triệu sau thuế suất biên liên bang 37%. Sự thật đáng ngạc nhiên Giải jackpot này là giải lớn thứ năm trong lịch sử Powerball. Giải lớn thứ tư ($1,3 tỷ) và thứ bảy ($842 triệu) đã được quay thưởng vào tháng Tư và tháng Một năm ngoái. Bối cảnh chính Một số giải xổ số lớn nhất từng được trúng ở Mỹ đã được trao trong thập kỷ qua,...
Lời Kêu Gọi Của Naomi Osaka Với Người Hâm Mộ US Open Trước Trận Đấu Bom Tấn Với Coco Gauff: 'Có Ai Chọn Tôi Không?'

Bài đăng Lời kêu gọi của Naomi Osaka đến người hâm mộ US Open trước trận đấu bom tấn với Coco Gauff: 'Có ai có thể chọn tôi không?' xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. NEW YORK, NEW YORK – NGÀY 31 THÁNG 8: Cori Gauff của Hoa Kỳ và Naomi Osaka của Nhật Bản ôm nhau sau trận đấu vòng ba đơn nữ của họ vào ngày thứ sáu của US Open 2019 tại Trung tâm quần vợt quốc gia USTA Billie Jean King vào ngày 31 tháng 8 năm 2019 ở quận Queens, thành phố New York. (Ảnh của Clive Brunskill/Getty Images) Getty Images Khi bảng đấu nữ US Open được công bố, một trong những trận đấu hấp dẫn có thể diễn ra trong tuần thứ hai là cuộc đối đầu vòng bốn giữa Coco Gauff và Naomi Osaka. Bộ đôi này đã cùng nhau giành được sáu danh hiệu Grand Slam đơn và là một trong những cái tên lớn nhất trong làng quần vợt. Với trận đấu bom tấn của họ hiện đã được ấn định vào thứ Hai tại Trung tâm quần vợt quốc gia USTA Billie Jean King, Osaka đã có thông điệp gửi đến người hâm mộ. "Tôi hy vọng, liệu có ai đó đến xem trận đấu và chọn tôi không vì, ý tôi là khá khó khăn khi đấu với một người Mỹ ở đây, nhưng tôi hy vọng các bạn cũng đã nhận tôi làm con nuôi," hạt giống số 23 Osaka nói với đám đông vào tối thứ Bảy sau chiến thắng 6-0, 4-6, 6-3 của cô trước hạt giống số 15 Daria Kasatkina. Gauff, 21 tuổi, và Osaka, 27 tuổi, có lịch sử đối đầu, với Gauff đang dẫn trước 3-2 trong sự nghiệp. "Tôi cũng coi cô ấy như một người em gái," Osaka nói. "Vì vậy, thật tuyệt khi được đấu với cô ấy ở đây một lần nữa." Họ lần đầu gặp nhau ở vòng ba US Open năm 2019, khi Osaka, hạt giống số một, đã áp đảo Gauff khi đó mới 15 tuổi, với tỷ số 6-3, 6-0, trong lần đầu tiên Gauff ra sân vận động Arthur Ashe. Sau trận đấu, Osaka đã an ủi Gauff và mời cô cùng tham gia phỏng vấn sau trận. "Ký ức của tôi là tôi nhớ rằng mình đã biết cô ấy sẽ trở thành một tay vợt rất giỏi, điều mà tôi đã đúng," Osaka nói. Nhưng vâng, cô ấy đã, bao nhiêu nhỉ, 15 tuổi vào thời điểm...
