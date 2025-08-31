Lời Kêu Gọi Của Naomi Osaka Với Người Hâm Mộ US Open Trước Trận Đấu Bom Tấn Với Coco Gauff: 'Có Ai Chọn Tôi Không?'

NEW YORK, NEW YORK – NGÀY 31 THÁNG 8: Cori Gauff của Hoa Kỳ và Naomi Osaka của Nhật Bản ôm nhau sau trận đấu vòng ba đơn nữ của họ vào ngày thứ sáu của US Open 2019 tại Trung tâm quần vợt quốc gia USTA Billie Jean King vào ngày 31 tháng 8 năm 2019 ở quận Queens, thành phố New York. (Ảnh của Clive Brunskill/Getty Images) Getty Images Khi bảng đấu nữ US Open được công bố, một trong những trận đấu hấp dẫn có thể diễn ra trong tuần thứ hai là cuộc đối đầu vòng bốn giữa Coco Gauff và Naomi Osaka. Bộ đôi này đã cùng nhau giành được sáu danh hiệu Grand Slam đơn và là một trong những cái tên lớn nhất trong làng quần vợt. Với trận đấu bom tấn của họ hiện đã được ấn định vào thứ Hai tại Trung tâm quần vợt quốc gia USTA Billie Jean King, Osaka đã có thông điệp gửi đến người hâm mộ. "Tôi hy vọng, liệu có ai đó đến xem trận đấu và chọn tôi không vì, ý tôi là khá khó khăn khi đấu với một người Mỹ ở đây, nhưng tôi hy vọng các bạn cũng đã nhận tôi làm con nuôi," hạt giống số 23 Osaka nói với đám đông vào tối thứ Bảy sau chiến thắng 6-0, 4-6, 6-3 của cô trước hạt giống số 15 Daria Kasatkina. Gauff, 21 tuổi, và Osaka, 27 tuổi, có lịch sử đối đầu, với Gauff đang dẫn trước 3-2 trong sự nghiệp. "Tôi cũng coi cô ấy như một người em gái," Osaka nói. "Vì vậy, thật tuyệt khi được đấu với cô ấy ở đây một lần nữa." Họ lần đầu gặp nhau ở vòng ba US Open năm 2019, khi Osaka, hạt giống số một, đã áp đảo Gauff khi đó mới 15 tuổi, với tỷ số 6-3, 6-0, trong lần đầu tiên Gauff ra sân vận động Arthur Ashe. Sau trận đấu, Osaka đã an ủi Gauff và mời cô cùng tham gia phỏng vấn sau trận. "Ký ức của tôi là tôi nhớ rằng mình đã biết cô ấy sẽ trở thành một tay vợt rất giỏi, điều mà tôi đã đúng," Osaka nói. Nhưng vâng, cô ấy đã, bao nhiêu nhỉ, 15 tuổi vào thời điểm...