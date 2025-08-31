Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản Công bố Ra mắt Tiền điện tử vào năm 2026
Bài đăng Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản Công bố Ra mắt Tiền kỹ thuật số vào năm 2026 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản dự định ra mắt tiền kỹ thuật số vào năm 2026. Tiền kỹ thuật số sẽ được neo giá 1:1 với đồng yên Nhật. Sáng kiến nhằm hiện đại hóa dịch vụ tài chính và thu hút khách hàng trẻ. Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản dự định giới thiệu tiền kỹ thuật số, DCJPY, vào năm 2026 để hỗ trợ các giao dịch blockchain tại Nhật Bản, tận dụng nguồn lực tài chính đáng kể của mình. Sáng kiến này có thể cách mạng hóa tài chính kỹ thuật số, tăng cường thanh khoản trong thị trường token chứng khoán, và đặt Nhật Bản ở vị trí nổi bật trong hệ thống thanh toán blockchain có quy định.
Sáng kiến DCJPY Nhằm Hiện đại hóa Tài chính với Blockchain
Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản đang lên kế hoạch giới thiệu tiền kỹ thuật số của mình, có thể được đặt tên là DCJPY, vào năm 2026, hợp tác với công ty fintech DeCurret DCP có trụ sở tại Tokyo để dẫn đầu dự án. Tiền kỹ thuật số sẽ được neo giá 1:1 với đồng yên Nhật, cho phép thanh toán tức thì các giao dịch liên quan đến sản phẩm tài chính dựa trên blockchain như token chứng khoán và NFT. Sáng kiến này nhằm hiện đại hóa dịch vụ tài chính và thu hút khách hàng trẻ. Với 190 nghìn tỷ yên (1,29 nghìn tỷ đô la) tiền gửi, ngân hàng này nhằm mục đích đưa vốn không hoạt động vào thị trường kỹ thuật số. Bằng cách tích hợp DCJPY với các sản phẩm tài chính dựa trên blockchain, ngân hàng mong muốn tăng cường tốc độ giao dịch trong khi đảm bảo tính minh bạch cấp tổ chức.
"Những dự án như vậy có khả năng mở rộng thanh khoản tài sản thực được token hóa, đặt Nhật Bản ở vị trí hàng đầu về dịch vụ tài chính số hóa."
Dữ liệu Thị trường và Thông tin chi tiết
Bạn có biết? Việc ra mắt DCJPY phù hợp với các thử nghiệm tài chính kỹ thuật số trước đây của Nhật Bản, như stablecoin JPYC, tăng cường hệ thống thanh toán dựa trên blockchain và tuân thủ quy định.
Ethereum (ETH), một nhân vật quan trọng trong tài sản kỹ thuật số, cho thấy hành vi thị trường năng động. Theo CoinMarketCap, ETH giao dịch ở mức 4.478,26 đô la, phản ánh mức tăng 2,48% trong 24 giờ. Giá trị của nó đã thay đổi 23,40% trong 30 ngày, cho thấy sự biến động giữa lúc lợi nhuận 60 ngày tăng 77,85%. Khối lượng giao dịch đạt 25,30 tỷ đô la.
Ethereum(ETH), biểu đồ hàng ngày, ảnh chụp màn hình trên CoinMarketCap lúc 23:07 ngày 31/08/2025 (Giờ VN). Nguồn: CoinMarketCap
Thông tin từ đội nghiên cứu Coincu dự đoán rằng...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 00:12