'Ai cũng muốn Bitcoin' – Eric Trump lặp lại dự đoán 1 triệu đô la khi những người nắm giữ vẫn mạnh mẽ

Những điểm chính Eric Trump lặp lại dự đoán táo bạo về Bitcoin đạt 1 triệu đô la, trích dẫn nhu cầu tổ chức tăng vọt và việc áp dụng Tiền điện tử chính còn chậm là những yếu tố chính. Eric Trump không lùi bước trước một trong những dự đoán táo bạo nhất về Bitcoin [BTC]. Tại một sự kiện gần đây, ông tái khẳng định quan điểm rằng BTC sẽ đạt mức 1 triệu đô la, "không còn nghi ngờ gì nữa." Sự tự tin của ông đến vào thời điểm các nhà đầu tư dài hạn vẫn không hề nao núng, với các nhà đầu tư đã mua gần đỉnh năm 2021 vẫn đang nắm giữ mạnh mẽ. Có lẽ giá sàn vững chắc hơn những người hoài nghi nghĩ. Eric Trump dự đoán BTC đạt 1 triệu đô la Tại hội nghị Bitcoin Asia 2025 ở Hồng Kông, Eric Trump, đồng sáng lập "American Bitcoin," đã nói rõ rằng ông không thấy giới hạn nào cho BTC. Tái khẳng định mục tiêu giá 1 triệu đô la, Trump chỉ ra việc áp dụng từ các quốc gia đến các công ty lớn trong Fortune 500 và các gia đình giàu có, tất cả đều đang chạy đua để bảo đảm phần của họ trong tài sản kỹ thuật số này. Ông nói, "Bạn có các quốc gia đang mua Bitcoin điên cuồng. Bạn có các công ty Fortune 500 đang mua Bitcoin điên cuồng. Bạn có những gia đình lớn nhất, bạn có những công ty lớn nhất trên Trái đất tin tưởng vào kho giá trị kỹ thuật số này." Mặc dù nhu cầu ngày càng tăng, ông lập luận rằng các nhà đầu tư Bitcoin vẫn còn "sớm", với việc áp dụng rộng rãi chưa thực sự bắt đầu. Đối với Trump, khoảng cách giữa nhu cầu tổ chức và sự tham gia rộng rãi hơn của công chúng chính là điều làm cho tương lai của Bitcoin trở nên bùng nổ. Ông tiếp tục nói thêm, "Mọi người đều muốn Bitcoin. Mọi người đều đang mua Bitcoin." Những người nắm giữ dài hạn giữ vững lập trường Không chỉ các tổ chức tạo ra làn sóng. Dữ liệu on-chain cho thấy những người tin tưởng dài hạn vào Bitcoin đang giúp thị trường từ bên dưới. Dải UTXO 6-12 tháng đã duy trì trên 20% sự thống trị, một mức chưa từng thấy kể từ đỉnh năm 2021. Điều này có nghĩa là một nhóm lớn các nhà đầu tư đã mua gần ATH trước đây của Bitcoin đang...