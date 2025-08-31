2025-10-10 thứ sáu

Các Cá Voi Tiền Điện Tử Đang Tập Trung Vào 3 Loại Tiền Điện Tử Tốt Nhất Này Để Tham Gia Vào Năm 2025 Với Tiềm Năng Tăng Trưởng Ba Con Số

Các Cá Voi Tiền Điện Tử Đang Tập Trung Vào 3 Loại Tiền Điện Tử Tốt Nhất Này Để Tham Gia Vào Năm 2025 Với Tiềm Năng Tăng Trưởng Ba Con Số

Đợt bán trước whitelist của MoonBull cung cấp quyền truy cập sớm, phân bổ tiền thưởng và phần thưởng staking bí mật, khiến nó trở thành một trong những tiền mã hóa tốt nhất để tham gia vào năm 2025.
Blockchainreporter2025/09/01 01:45
Báo cáo cho biết 'Nobody 2' của Bob Odenkirk là phim mới trên dịch vụ phát trực tuyến tuần này

Báo cáo cho biết 'Nobody 2' của Bob Odenkirk là phim mới trên dịch vụ phát trực tuyến tuần này

Bài đăng Bob Odenkirk's 'Nobody 2' Is New On Streaming This Week, Report Says xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bob Odenkirk trong "Nobody 2." Universal Pictures Nobody 2 — phần tiếp theo của bộ phim hài tội phạm ăn khách năm 2021 có sự tham gia của Bob Odenkirk — được báo cáo sẽ ra mắt trên nền tảng kỹ thuật số trong tuần này. Nobody 2 đã khởi chiếu tại rạp vào ngày 15/8. Tóm tắt chính thức của Nobody 2 viết: "Dù rất thích hành động mạnh mẽ trong 'công việc' của mình, Hutch (Odenkirk) và vợ Becca (Connie Nielsen) nhận thấy họ đang làm việc quá sức và dần xa cách nhau. Vì vậy, họ quyết định đưa các con (Gage Munroe, Paisley Cadorath) đi nghỉ ngắn ngày đến nơi duy nhất mà Hutch và anh trai Harry (RZA) từng đi nghỉ khi còn nhỏ. ForbesLiam Neeson's 'The Naked Gun' Is New On Streaming This WeekBy Tim Lammers Cùng với bố của Hutch (Christopher Lloyd), gia đình đến thị trấn du lịch nhỏ Plummerville, háo hức tận hưởng những giây phút vui vẻ dưới ánh nắng. Nhưng khi một cuộc chạm trán nhỏ với những kẻ bắt nạt trong thị trấn kéo gia đình vào tầm ngắm của một người điều hành công viên giải trí tham nhũng (John Ortiz) và cảnh sát mờ ám của hắn (Colin Hanks), Hutch thấy mình trở thành mục tiêu của một trùm tội phạm điên loạn và khát máu nhất mà anh (hay bất kỳ ai) từng gặp (Sharon Stone)." Nobody 2 dự kiến sẽ được phát hành trên nền tảng kỹ thuật số thông qua video theo yêu cầu cao cấp vào thứ Ba, ngày 2/9, theo báo cáo của When to Stream. Mặc dù công cụ theo dõi phát trực tuyến này thường chính xác với các báo cáo phát hành kỹ thuật số, When to Stream lưu ý rằng Universal Pictures chưa công bố hoặc xác nhận ngày phát hành PVOD của Nobody 2 và có thể thay đổi. ForbesPhotos: AARP Names 'Hottest Actors Over 50' – Who Made The List?By Tim Lammers Khi Nobody 2 ra mắt trên PVOD, phim sẽ có sẵn để mua trên các nền tảng kỹ thuật số như Apple TV, Fandango at Home, Prime Video và YouTube với giá 24,99 USD. Giá thuê PVOD thường thấp hơn giá mua 5 USD...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 01:37
MicroStrategy Sắp Mua Thêm Bitcoin – Đây Là Lý Do

MicroStrategy Sắp Mua Thêm Bitcoin – Đây Là Lý Do

Bài đăng MicroStrategy Sắp Mua Thêm Bitcoin – Đây Là Lý Do xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. CEO của MicroStrategy (hiện là Strategy) Michael Saylor một lần nữa đã ám chỉ về việc mua thêm Bitcoin, củng cố chiến lược ngân khố tích cực của công ty. Vào ngày 31 tháng 8, Saylor đã đăng một biểu đồ từ nền tảng độc lập "Saylor Tracker", theo dõi lượng Bitcoin nắm giữ của Strategy theo thời gian. Saylor Ám Chỉ Việc Mua Bitcoin Mới Hình ảnh cho thấy các cụm chấm cam đại diện cho lịch sử mua của công ty, kèm theo bình luận của ông: "Bitcoin vẫn đang được bán giảm giá." Kiểu bài đăng này trong quá khứ thường đi trước các thông báo mua hàng. Các nhà quan sát lưu ý rằng công ty đã nộp hồ sơ tiết lộ việc mua Bitcoin mới vào mỗi thứ Hai trong ba tuần qua, cho thấy mô hình này có thể tiếp tục vào tháng 9. Chỉ mới tuần trước, Strategy tiết lộ họ đã thêm 3,081 BTC với chi phí 356,87 triệu đô la, trả trung bình 115,829 đô la mỗi đồng. Việc mua này đã nâng tổng số Bitcoin nắm giữ lên 632,457 BTC, trị giá ước tính 68,6 tỷ đô la. Strategy đã phụ thuộc nhiều vào thị trường cổ phiếu để tài trợ cho việc mua của mình. Tính đến nay trong năm 2025, công ty đã huy động được 5,6 tỷ đô la trong các đợt IPO, chiếm khoảng 12% tất cả các niêm yết tại Mỹ. Hoạt động IPO của Strategy năm 2025. Nguồn: Strategy Trong khi đó, việc gây quỹ tích cực này không ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất cổ phiếu của công ty. Theo Strategy, cổ phiếu MSTR của họ liên tục vượt trội so với cái gọi là Magnificent Seven - bảy cổ phiếu công nghệ hàng đầu qua từng năm. Vụ Kiện Pháp Lý Bị Hủy Bỏ Nhận xét của Saylor trùng hợp với việc rút lại vụ kiện tập thể đã chờ xử lý từ tháng 5. Các nhà đầu tư đã cáo buộc Strategy đã gây hiểu lầm cho cổ đông bằng cách phóng đại lợi ích của việc áp dụng kế toán giá trị hợp lý, cho phép đánh giá tài sản kỹ thuật số theo giá thị trường mỗi quý. Bloomberg đưa tin rằng nguyên đơn đã bác bỏ vụ kiện "với định kiến", ngăn họ đưa ra các khiếu nại tương tự một lần nữa. Quyết định đó loại bỏ một gánh nặng đáng kể cho công ty và có thể thiết lập một tiền lệ hữu ích cho các công ty khác nắm giữ Bitcoin như dự trữ trên bảng cân đối kế toán. Bằng cách bảo đảm pháp lý...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 01:18
4 Tiền điện tử chính đáng xem trong năm 2025 sẵn sàng làm nên chuyện lớn – Giành lấy vị trí của bạn trước khi hết thời gian

4 Tiền điện tử chính đáng xem trong năm 2025 sẵn sàng làm nên chuyện lớn – Giành lấy vị trí của bạn trước khi hết thời gian

MoonBull dẫn đầu các loại tiền mã hoá đáng Đồng hồ vào năm 2025 với tiền thưởng Whitelist, trong khi Pudgy Penguins, CHILLGUY, SPX6900, TRUMP, MELANIA và LOFI đang tăng Chỉ báo động lượng.
Blockchainreporter2025/09/01 01:15
'Ai cũng muốn Bitcoin' – Eric Trump lặp lại dự đoán 1 triệu đô la khi những người nắm giữ vẫn mạnh mẽ

'Ai cũng muốn Bitcoin' – Eric Trump lặp lại dự đoán 1 triệu đô la khi những người nắm giữ vẫn mạnh mẽ

Bài đăng 'Mọi người đều muốn Bitcoin' – Eric Trump lặp lại dự đoán 1 triệu đô la khi những người nắm giữ vẫn mạnh mẽ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những điểm chính Eric Trump lặp lại dự đoán táo bạo về Bitcoin đạt 1 triệu đô la, trích dẫn nhu cầu tổ chức tăng vọt và việc áp dụng Tiền điện tử chính còn chậm là những yếu tố chính. Eric Trump không lùi bước trước một trong những dự đoán táo bạo nhất về Bitcoin [BTC]. Tại một sự kiện gần đây, ông tái khẳng định quan điểm rằng BTC sẽ đạt mức 1 triệu đô la, "không còn nghi ngờ gì nữa." Sự tự tin của ông đến vào thời điểm các nhà đầu tư dài hạn vẫn không hề nao núng, với các nhà đầu tư đã mua gần đỉnh năm 2021 vẫn đang nắm giữ mạnh mẽ. Có lẽ giá sàn vững chắc hơn những người hoài nghi nghĩ. Eric Trump dự đoán BTC đạt 1 triệu đô la Tại hội nghị Bitcoin Asia 2025 ở Hồng Kông, Eric Trump, đồng sáng lập "American Bitcoin," đã nói rõ rằng ông không thấy giới hạn nào cho BTC. Tái khẳng định mục tiêu giá 1 triệu đô la, Trump chỉ ra việc áp dụng từ các quốc gia đến các công ty lớn trong Fortune 500 và các gia đình giàu có, tất cả đều đang chạy đua để bảo đảm phần của họ trong tài sản kỹ thuật số này. Ông nói, "Bạn có các quốc gia đang mua Bitcoin điên cuồng. Bạn có các công ty Fortune 500 đang mua Bitcoin điên cuồng. Bạn có những gia đình lớn nhất, bạn có những công ty lớn nhất trên Trái đất tin tưởng vào kho giá trị kỹ thuật số này." Mặc dù nhu cầu ngày càng tăng, ông lập luận rằng các nhà đầu tư Bitcoin vẫn còn "sớm", với việc áp dụng rộng rãi chưa thực sự bắt đầu. Đối với Trump, khoảng cách giữa nhu cầu tổ chức và sự tham gia rộng rãi hơn của công chúng chính là điều làm cho tương lai của Bitcoin trở nên bùng nổ. Ông tiếp tục nói thêm, "Mọi người đều muốn Bitcoin. Mọi người đều đang mua Bitcoin." Những người nắm giữ dài hạn giữ vững lập trường Không chỉ các tổ chức tạo ra làn sóng. Dữ liệu on-chain cho thấy những người tin tưởng dài hạn vào Bitcoin đang giúp thị trường từ bên dưới. Dải UTXO 6-12 tháng đã duy trì trên 20% sự thống trị, một mức chưa từng thấy kể từ đỉnh năm 2021. Điều này có nghĩa là một nhóm lớn các nhà đầu tư đã mua gần ATH trước đây của Bitcoin đang...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 01:11
Hyperliquid Xử lý $30B Hàng ngày, Ethena Tăng trưởng Nhanh, Nhưng Presale BlockDAGs $388M Chứng minh Là Chế độ Magnet Thực sự Cho Nhà đầu tư

Hyperliquid Xử lý $30B Hàng ngày, Ethena Tăng trưởng Nhanh, Nhưng Presale BlockDAGs $388M Chứng minh Là Chế độ Magnet Thực sự Cho Nhà đầu tư

Các tiêu đề Crypto đang tràn ngập những câu chuyện tăng trưởng ấn tượng. Ethena Labs đã thu về 500 triệu đô la doanh thu, trong khi Hyperliquid đã [...] Bài viết Hyperliquid xử lý 30 tỷ đô la mỗi ngày, Ethena tăng trưởng nhanh chóng, nhưng presale 388 triệu đô la của BlockDAG chứng minh là Nam châm thu hút nhà đầu tư thực sự xuất hiện đầu tiên trên Coindoo.
Coindoo2025/09/01 01:00
Bonk Đột Phá Vào Phố Wall Với Niêm Yết Đầu Tiên Trên Nasdaq Thông Qua Safety Shot

Bonk Đột Phá Vào Phố Wall Với Niêm Yết Đầu Tiên Trên Nasdaq Thông Qua Safety Shot

Bài đăng Bonk Đột Phá Vào Wall Street Với Lần Đầu Tiên Niêm Yết Trên Nasdaq Thông Qua Safety Shot xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Altcoin Trong một bước đi đột phá cho ngành công nghiệp crypto, meme coin Bonk ($BONK) đang hướng tới Nasdaq sau khi đảm bảo một thỏa thuận lớn với công ty đồ uống Safety Shot (Nasdaq: SHOT). Quan hệ đối tác này đánh dấu lần đầu tiên một công ty niêm yết tại Mỹ sẽ chia sẻ doanh thu trực tiếp với một meme coin. Theo thông báo vào ngày 12 tháng 8, Safety Shot đã mua lại 10% cổ phần chia sẻ doanh thu trong nền tảng launchpad của Bonk, BONK.fun. Thỏa thuận bao gồm 25 triệu đô la giá trị token BONK, được sử dụng làm khoản thanh toán chính cho cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi mới phát hành trị giá 35 triệu đô la. Như một phần của thỏa thuận, Safety Shot sẽ thay đổi ký hiệu giao dịch của mình thành $BNKK, báo hiệu việc đổi thương hiệu hoàn toàn phù hợp với ảnh hưởng ngày càng tăng của Bonk trong cả thị trường truyền thống và crypto. Thay Đổi Quản Trị và Liên Kết Chiến Lược Giao dịch vượt ra ngoài tài chính, giới thiệu đội ngũ sáng lập của Bonk vào ban lãnh đạo của Safety Shot. Mitchell Rudy, được biết đến trong cộng đồng với tên "Nom," cùng với các thành viên cốt lõi khác của BONK, sẽ tham gia hội đồng quản trị của công ty, đảm bảo 50% đại diện trong hội đồng. Động thái này mang lại cho meme coin ảnh hưởng trực tiếp đến việc ra quyết định của công ty. Phản ứng thị trường đã rất biến động, với cổ phiếu của Safety Shot dao động mạnh sau tin tức. Báo cáo cho thấy mức giảm mạnh 50% sau đó là sự hồi phục trong ngày gần 37%. Tài Trợ Liên Kết Trump và Đổi Mới Doanh Thu Việc tài trợ được thực hiện bởi Dominari, một công ty nắm giữ liên kết với gia đình Trump, càng làm tăng thêm sự chú ý về chính trị và tài chính xung quanh giao dịch. Liên minh này là chưa từng có, khiến Safety Shot trở thành công ty niêm yết trên Nasdaq đầu tiên tích hợp meme coin vào mô hình doanh thu của mình. Cổ phần doanh thu 10% trong letsBONK.fun, launchpad dựa trên hệ sinh thái Solana của Bonk, đảm bảo rằng người nắm giữ token được gắn trực tiếp với hiệu suất tương lai của công ty. Các nhà phân tích cho rằng mô hình này có thể tạo tiền lệ cho các dự án lấy cảm hứng từ meme khác đang tìm cách vượt qua vào thị trường được quản lý. Lần Đầu Tiên Lịch Sử Cho Memecoins Thỏa thuận này có ý nghĩa hơn...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 00:55
R. Kiyosaki nêu tên ba tài sản ông hiếm khi bán

R. Kiyosaki nêu tên ba tài sản ông hiếm khi bán

Bài đăng R. Kiyosaki nêu tên ba tài sản ông hiếm khi bán xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nhà giáo dục tài chính và nhà đầu tư Robert Kiyosaki đã xác định ba tài sản thay thế mà ông hiếm khi bán, trích dẫn giá trị dài hạn của chúng. Trong bình luận mới nhất của mình, tác giả của Rich Dad Poor Dad đã chỉ ra vàng, bạc và Bitcoin (BTC) là những tài sản mà ông tin rằng đáng giữ lâu dài, Kiyosaki đã nói trong một bài đăng trên X vào ngày 31 tháng 8. FYI: Bình luận bổ sung cho bài học về "Talking your book," Tôi mua vàng, bạc và Bitcoin. Tôi hiếm khi bán vàng, bạc và Bitcoin. — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) ngày 31 tháng 8 năm 2025 Thật vậy, quan điểm của ông xuất hiện vào thời điểm tác giả liên tục cảnh báo về một cuộc khủng hoảng thị trường sắp xảy ra. Trong nhiều năm qua, trong khi liên tục cảnh báo về suy thoái kinh tế, Kiyosaki vẫn duy trì rằng ba tài sản này đóng vai trò là nơi lưu trữ tài sản lý tưởng dài hạn, có khả năng bảo vệ các nhà đầu tư khi thị trường truyền thống gặp khó khăn. Niềm tin của ông bắt nguồn từ niềm tin rằng Fiat là 'giả', bị xói mòn bởi hàng thập kỷ in tiền, nợ tăng và sự kết thúc của bản vị vàng. Theo ông, các đợt cứu trợ lặp đi lặp lại chỉ che đậy những khiếm khuyết hệ thống, khiến cuộc khủng hoảng tiếp theo có khả năng trở nên nghiêm trọng. Ngược lại, ông coi cổ phiếu, trái phiếu và tài khoản tiết kiệm là những thứ mang lại ít an toàn, trong khi vàng và bạc, 'tiền của Chúa', và Bitcoin, 'tiền của người dân', nổi bật như những tài sản có khả năng phục hồi khi tiền tệ suy yếu và niềm tin vào ngân hàng trung ương giảm sút. Suy ngẫm của Kiyosaki về giáo dục tài chính Kiyosaki cũng suy ngẫm về giáo dục tài chính, vạch ra ranh giới giữa 'dạy học' và 'talking your book'. Ông lưu ý rằng trong khi nhiều người trong giới tài chính quảng bá các sản phẩm gắn liền với các khoản đầu tư của chính họ, trọng tâm của ông là dạy các bài học thay vì bán các thỏa thuận. Tác giả lưu ý rằng một số nhà đầu tư sử dụng các hội nghị và khóa học để giới thiệu các cơ hội độc quyền dưới danh nghĩa giáo dục. Ngược lại, "lời chào hàng" của chính ông xoay quanh việc khuyến khích mọi người chơi và dạy trò chơi Cashflow của ông...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 00:22
Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản Công bố Ra mắt Tiền điện tử vào năm 2026

Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản Công bố Ra mắt Tiền điện tử vào năm 2026

Bài đăng Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản Công bố Ra mắt Tiền kỹ thuật số vào năm 2026 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản dự định ra mắt tiền kỹ thuật số vào năm 2026. Tiền kỹ thuật số sẽ được neo giá 1:1 với đồng yên Nhật. Sáng kiến nhằm hiện đại hóa dịch vụ tài chính và thu hút khách hàng trẻ. Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản dự định giới thiệu tiền kỹ thuật số, DCJPY, vào năm 2026 để hỗ trợ các giao dịch blockchain tại Nhật Bản, tận dụng nguồn lực tài chính đáng kể của mình. Sáng kiến này có thể cách mạng hóa tài chính kỹ thuật số, tăng cường thanh khoản trong thị trường token chứng khoán, và đặt Nhật Bản ở vị trí nổi bật trong hệ thống thanh toán blockchain có quy định. Sáng kiến DCJPY Nhằm Hiện đại hóa Tài chính với Blockchain Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản đang lên kế hoạch giới thiệu tiền kỹ thuật số của mình, có thể được đặt tên là DCJPY, vào năm 2026, hợp tác với công ty fintech DeCurret DCP có trụ sở tại Tokyo để dẫn đầu dự án. Tiền kỹ thuật số sẽ được neo giá 1:1 với đồng yên Nhật, cho phép thanh toán tức thì các giao dịch liên quan đến sản phẩm tài chính dựa trên blockchain như token chứng khoán và NFT. Sáng kiến này nhằm hiện đại hóa dịch vụ tài chính và thu hút khách hàng trẻ. Với 190 nghìn tỷ yên (1,29 nghìn tỷ đô la) tiền gửi, ngân hàng này nhằm mục đích đưa vốn không hoạt động vào thị trường kỹ thuật số. Bằng cách tích hợp DCJPY với các sản phẩm tài chính dựa trên blockchain, ngân hàng mong muốn tăng cường tốc độ giao dịch trong khi đảm bảo tính minh bạch cấp tổ chức. "Những dự án như vậy có khả năng mở rộng thanh khoản tài sản thực được token hóa, đặt Nhật Bản ở vị trí hàng đầu về dịch vụ tài chính số hóa." Dữ liệu Thị trường và Thông tin chi tiết Bạn có biết? Việc ra mắt DCJPY phù hợp với các thử nghiệm tài chính kỹ thuật số trước đây của Nhật Bản, như stablecoin JPYC, tăng cường hệ thống thanh toán dựa trên blockchain và tuân thủ quy định. Ethereum (ETH), một nhân vật quan trọng trong tài sản kỹ thuật số, cho thấy hành vi thị trường năng động. Theo CoinMarketCap, ETH giao dịch ở mức 4.478,26 đô la, phản ánh mức tăng 2,48% trong 24 giờ. Giá trị của nó đã thay đổi 23,40% trong 30 ngày, cho thấy sự biến động giữa lúc lợi nhuận 60 ngày tăng 77,85%. Khối lượng giao dịch đạt 25,30 tỷ đô la. Ethereum(ETH), biểu đồ hàng ngày, ảnh chụp màn hình trên CoinMarketCap lúc 23:07 ngày 31/08/2025 (Giờ VN). Nguồn: CoinMarketCap Thông tin từ đội nghiên cứu Coincu dự đoán rằng...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 00:12
Đợt Mở Bán Trước Bitcoin Hyper Đạt 13 Triệu USD Khi BTC Hướng Đến Thử Nghiệm Hỗ Trợ 100,000 USD – Meme Coin Tốt Nhất Để Mua

Đợt Mở Bán Trước Bitcoin Hyper Đạt 13 Triệu USD Khi BTC Hướng Đến Thử Nghiệm Hỗ Trợ 100,000 USD – Meme Coin Tốt Nhất Để Mua

Vào cuối tháng 8 năm 2025, giá Bitcoin đã giảm mạnh sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ được công bố. Sau khi chạm mức cao nhất mọi thời đại $124,000 trong thời gian ngắn, nó đã rút về khoảng $108,000, nhắc nhở rằng ngay cả ông vua của tiền mã hoá cũng không miễn nhiễm với những biến động thị trường. Tuy nhiên, đằng sau những tiêu đề này, các nhà đầu tư tổ chức đang âm thầm hành động. [...]
The Cryptonomist2025/08/31 23:17
