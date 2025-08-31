2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
MAGACOIN Đứng Đầu 5 Đợt Bán Trước Tiền Mã Hóa Hiện Nay Khi Dogecoin và Arbitrum Tạo Ra Sự Hype Tối Đa

MAGACOIN Đứng Đầu 5 Đợt Bán Trước Tiền Mã Hóa Hiện Nay Khi Dogecoin và Arbitrum Tạo Ra Sự Hype Tối Đa

Bài đăng MAGACOIN Đứng Đầu 5 Crypto Presales Hiện Tại khi Dogecoin và Arbitrum Tạo Ra khởi động Tối Đa xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thị trường crypto presale đang nóng lên khi tháng 8 năm 2025 sắp kết thúc. Với tâm lý chấp nhận rủi ro quay trở lại với tài sản kỹ thuật số, các nhà phân tích và nhà giao dịch lẻ đều đang chuyển sự chú ý đến các dự án giai đoạn đầu có thể mang lại lợi nhuận vượt trội so với các tên tuổi đã được thiết lập. Trong số các cơ hội được nhắc đến nhiều nhất là MAGACOIN FINANCE, Dogecoin và Arbitrum, tiếp tục [...] Nguồn: https://zycrypto.com/magacoin-tops-5-crypto-presales-now-as-dogecoin-and-arbitrum-generate-maximum-hype/
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/01 03:26
Chia sẻ
Tin tức Bitcoin: Tại sao El Salvador hiện đang di chuyển BTC của mình

Tin tức Bitcoin: Tại sao El Salvador hiện đang di chuyển BTC của mình

El Salvador phân phối dự trữ Bitcoin của nhà nước vào nhiều địa chỉ nhỏ hơn để giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn. Lý do là những mối nguy hiểm lý thuyết từ máy tính lượng tử trong tương lai. Các chuyên gia không đồng ý liệu mối đe dọa này đã thực tế hay chưa, nhưng quốc gia này đã sớm áp dụng biện pháp phòng ngừa. El Salvador với tư cách là quốc gia tiên phong về Bitcoin El Salvador đã đi vào lịch sử năm 2021, khi quốc gia này công nhận Bitcoin là phương tiện thanh toán chính thức [...]
Chia sẻ
Bitcoinist2025/09/01 02:51
Chia sẻ
Bitcoin OG Với Hơn $5B Đẩy Nhanh Việc Bán BTC Để Mua Ethereum

Bitcoin OG Với Hơn $5B Đẩy Nhanh Việc Bán BTC Để Mua Ethereum

Bài đăng Bitcoin OG Với Hơn $5B Đẩy Nhanh Việc Bán BTC Để Mua Ethereum xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Một người nắm giữ Bitcoin OG đã đẩy nhanh việc luân chuyển vốn từ BTC sang Ethereum (ETH). Sau khi bán Bitcoin trị giá hơn $3 tỷ trong vài ngày qua để mua Ether, Dữ liệu on-chain cho thấy nhà đầu tư cá voi này đã đẩy nhanh quá trình với một giao dịch mua ETH khác vào Chủ nhật, ngày 31 tháng 8 năm 2025. Bitcoin OG Mua Thêm Ethereum Theo phân tích Dữ liệu on-chain từ Lookonchain, Bitcoin OG, với Bitcoin được định giá hơn $5 tỷ, đã bán 4,000 BTC vào Chủ nhật để mua 96,859 Ether, trị giá hơn $433 triệu. Trước đó vào Chủ nhật, cá voi BTC này đã gửi 3,000 Bitcoin vào một sàn giao dịch, điều này đã tạo điều kiện cho việc mua Ether. Vào thứ Bảy, cùng cá voi Bitcoin này đã bán 1000 BTC, trị giá hơn $109 triệu, và mua thêm đồng Ethereum thông qua nền tảng Hyperliquid. Kết quả là, cá voi Bitcoin hiện nắm giữ hơn 800k đồng ETH, trị giá khoảng $4 tỷ, với phần lớn đã được stake để kiếm thêm phần thưởng. Nhà Đầu Tư Tổ Chức Chú Ý Đến Ether Khi Nhu Cầu Bitcoin Giảm Nhu cầu về Ethereum từ các Nhà đầu tư tổ chức đã tăng đáng kể trong thời gian gần đây, như được thể hiện qua sự sụt giảm đáng chú ý trong dự trữ của Ether trên các sàn giao dịch tiền mã hóa. Phân tích Dữ liệu on-chain cho thấy nhu cầu của tổ chức đối với Bitcoin đã giảm đáng kể trong vài tuần qua, với hầu hết đang luân chuyển lợi nhuận sang thị trường Ethereum. Nguồn: CryptoQuant Ví dụ, ETHA của BlackRock đã mua Ether trị giá khoảng $968.2 triệu trong tuần qua. ETHA của BlackRock đã dẫn đầu các tổ chức phát hành ETF Ethereum spot rộng hơn của Hoa Kỳ trong việc mua thêm ETH vào tháng 8. Theo dữ liệu tổng hợp thị trường từ SoSoValue, các ETF ETH spot của Hoa Kỳ đã ghi nhận dòng tiền ròng vào khoảng $3.87 tỷ trong tháng 8. Kết quả là, các ETF ETH spot của Hoa Kỳ hiện đã ghi nhận dòng tiền tích lũy hơn $11 tỷ từ tháng 4 đến cuối tháng 8 năm 2025. Trong khi đó, phân tích dữ liệu thị trường từ Coingecko cho thấy...
Union
U$0.00187-58.50%
Bitcoin
BTC$121,428.27+0.05%
Moonveil
MORE$0.0306-17.07%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/01 02:32
Chia sẻ
Dự án điện gió New England có đang bị giữ làm con tin cho thỏa thuận Greenland?

Dự án điện gió New England có đang bị giữ làm con tin cho thỏa thuận Greenland?

Bài đăng Dự án điện gió New England có đang bị giữ làm con tin cho thỏa thuận Greenland? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Một tuabin Siemens Gamesa. ENERCON Fan.CC BY SA 4.0 qua Wikimedia Commons Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum và Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright có điểm chung, điều không phổ biến trong chính quyền Trump: Cả hai đều được yêu thích và tôn trọng trong các lĩnh vực kinh tế mà họ quản lý. Burgum đã khích lệ cộng đồng năng lượng khi ông tuyên bố: "Năng lượng là tất cả." Câu nói này được trích dẫn nhiều. Cả hai người đàn ông tiếp tục nhận được đánh giá cao trong lĩnh vực dầu khí. Chính sách ưu tiên nhiên liệu hóa thạch của chính quyền phù hợp với các giám đốc điều hành ở Houston. Nhưng ít được ủng hộ hơn ở các công ty tiện ích. Và càng ít hơn nữa kể từ khi Cục Quản lý Năng lượng Đại dương (BOEM) thuộc Bộ Nội vụ đột ngột ban hành lệnh ngừng công việc vào ngày 22/8 đối với dự án Revolution Wind, đang được phát triển bởi công ty điện gió ngoài khơi hàng đầu thế giới, Ørsted của Đan Mạch. Dự án điện gió đã hoàn thành 80% và theo ước tính, có thể cung cấp điện cho 350,000 hộ gia đình ở Rhode Island và Connecticut. Nó có ý nghĩa quan trọng đối với tình trạng thiếu điện ở New England trong tương lai. Bộ Giao thông vận tải vào ngày 29/8 đã thông báo hủy bỏ hàng triệu đô la tài trợ liên bang cho các dự án cảng điện gió ngoài khơi, bao gồm: Cảng Davisville của Rhode Island, mất 11,25 triệu đô la tài trợ để hiện đại hóa cảng nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi, và Dự án Cảng Gió Salem ở Massachusetts, mất gần 34 triệu đô la tài trợ cho một terminal điện gió ngoài khơi mới. Chính sách của Trump mâu thuẫn với xu hướng của ngành tiện ích Chính sách ưu tiên nhiên liệu hóa thạch của chính quyền thường xuyên mâu thuẫn với quỹ đạo mà ngành công nghiệp tiện ích đã theo đuổi trong một thời gian, được thúc đẩy mạnh mẽ bởi sự nhiệt tình không giới hạn đối với năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió và năng lượng mặt trời, trong thời kỳ chính quyền Biden. Thế giới ưa chuộng điện gió và năng lượng mặt trời — và các công ty tiện ích Hoa Kỳ rất nhiệt tình với chúng khi công nghệ lưu trữ ngày càng trở nên phải chăng hơn. Nhưng Hoa Kỳ...
LETSTOP
STOP$0.07066-4.05%
Chainbase
C$0.16126-1.29%
Union
U$0.00187-58.50%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/01 02:28
Chia sẻ
Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố dữ liệu GDP trên Blockchain Stellar (XLM)

Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố dữ liệu GDP trên Blockchain Stellar (XLM)

Bài đăng Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố dữ liệu GDP trên Stellar (XLM) Blockchain xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Felix Pinkston 31/08/2025 16:03 Bộ Thương mại Hoa Kỳ lần đầu tiên đăng tải dữ liệu GDP lên Stellar (XLM) blockchain, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong tính minh bạch của chính phủ và việc áp dụng công nghệ blockchain. Trong một động thái đột phá, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã bắt đầu đăng tải dữ liệu kinh tế lên Stellar (XLM) blockchain, một cột mốc quan trọng trong lịch sử chính phủ Hoa Kỳ, theo Stellar. Sáng kiến này bao gồm việc công bố dữ liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng quý trên chuỗi, tạo ra một bản ghi bất biến và có thể kiểm toán công khai về thông tin kinh tế quan trọng này. Vai trò của Stellar trong tính minh bạch dữ liệu chính phủ Quyết định sử dụng mạng Stellar, vốn nổi tiếng với tính chất công khai và không cần cấp phép, nhấn mạnh cam kết nâng cao tính minh bạch của chính phủ. Stellar blockchain cho phép giao dịch phí thấp, thanh toán nhanh chóng và sử dụng giao thức đồng thuận dựa trên sự tin cậy. Bằng cách tận dụng những thuộc tính này, Bộ Thương mại nhằm mục đích làm cho dữ liệu kinh tế quan trọng có thể tiếp cận với tất cả mọi người, từ đó thúc đẩy tính minh bạch và khả năng xác minh. Động thái này đã được các nhà quan sát trong ngành khen ngợi, với Bloomberg lưu ý rằng việc chính phủ Hoa Kỳ áp dụng công nghệ blockchain thể hiện sự chấp thuận đối với một công nghệ ngày càng được sử dụng vượt ra ngoài các ứng dụng tiền mã hoá ban đầu. Việc tích hợp dữ liệu như vậy vào nền tảng blockchain được kỳ vọng sẽ thúc đẩy đổi mới hơn nữa trong thị trường tài chính. Ý nghĩa đối với Tài chính Phi tập trung và hơn thế nữa Cointelegraph nhấn mạnh rằng việc có sẵn Dữ liệu on-chain của dữ liệu kinh tế chính phủ Hoa Kỳ có thể có những ý nghĩa sâu rộng. Điều này bao gồm việc cho phép các chiến lược giao dịch tự động phản ứng với những thay đổi dữ liệu của chính phủ, thị trường dự đoán theo thời gian thực cho các xu hướng kinh tế vĩ mô và các chiến lược quản lý rủi ro tiên tiến cho các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi). Hơn nữa, việc tích hợp dữ liệu GDP vào hệ sinh thái blockchain có thể mang lại lợi ích cho các công cụ tài chính kỹ thuật số khác nhau như stablecoin, trái phiếu chính phủ được token hóa và tài sản thế giới thực được token hóa. Những công cụ này, phụ thuộc vào...
RealLink
REAL$0.08216+0.29%
Trust The Process
TRUST$0.0003697-4.44%
Stellar
XLM$0.3825+2.19%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/01 02:20
Chia sẻ
Tại sao những người hoài nghi Bitcoin sẽ không bao giờ biến mất, ngay cả khi giá Bitcoin đạt 1 triệu đô la mỗi đồng

Tại sao những người hoài nghi Bitcoin sẽ không bao giờ biến mất, ngay cả khi giá Bitcoin đạt 1 triệu đô la mỗi đồng

Bài đăng Tại sao những người hoài nghi Bitcoin sẽ không bao giờ biến mất, ngay cả khi giá lên tới 1 triệu đô la mỗi đồng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Trong nhiều năm, mỗi đợt tăng giá của Bitcoin đều đối mặt với cùng một điệp khúc nghi ngờ: "Không thể nào tăng cao hơn được nữa." Hiện tại, ngay cả khi tiền điện tử này đang chạm mức sáu con số và hơn thế nữa, một số nhà phân tích cho rằng chính sự hoài nghi có thể là đặc điểm bền vững nhất của Bitcoin. Luke Broyles, một cố vấn và người ủng hộ lâu năm của Bitcoin, tin rằng thị trường sẽ tiếp tục đánh giá thấp tài sản kỹ thuật số này ngay cả khi nó leo lên mức hàng triệu đô la. Ông chỉ ra rằng sự không tin tưởng vẫn mạnh mẽ như khi Bitcoin chỉ đáng giá vài trăm đô la so với hiện tại khi nó đã vượt 100,000 đô la. Đối với ông, rào cản không còn là hiệu suất kỹ thuật hay sự chấp nhận, mà là tâm lý—hầu hết mọi người đơn giản không thể tưởng tượng Bitcoin đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của họ. Biến động giá gần đây củng cố chu kỳ hưng phấn và nghi ngờ này. Sau khi thiết lập mức cao kỷ lục trên 124,000 đô la vào tháng Tám, Bitcoin nhanh chóng giảm xuống mức 109,000 đô la, khiến các nhà giao dịch lo lắng khi họ cho rằng đợt tăng giá đã kết thúc. Tuy nhiên, Broyles lập luận rằng những đợt điều chỉnh này về mặt lịch sử đã là một phần của sự tăng trưởng của Bitcoin, thường loại bỏ những người nắm giữ ngắn hạn trước khi xuất hiện những đợt tăng giá lớn hơn. Nhìn về phía trước, ông tin rằng sự chấp nhận sẽ không đến từ việc thuyết phục những người hoài nghi thực hiện các giao dịch mua nhỏ định kỳ, mà từ việc tích hợp Bitcoin vào các sản phẩm tài chính truyền thống. Một kịch bản mà ông nhấn mạnh là tiềm năng cho các khoản thế chấp và vay bất động sản gắn trực tiếp với Bitcoin. Thay vì đầu tư nhỏ giọt trong nhiều thập kỷ, người tiêu dùng có thể tái cấp vốn bất động sản và ngay lập tức tiếp cận—một ý tưởng có thể đẩy nhanh sự tích hợp vào dòng chính nhanh hơn nhiều so với phương pháp trung bình giá theo đô la bán lẻ. Tuy nhiên, thách thức là sự hiểu biết. Các cuộc khảo sát liên tục cho thấy một phần lớn công chúng tránh crypto vì họ không hiểu cách thức hoạt động của nó. Cho đến khi điều đó thay đổi, Broyles kỳ vọng khoảng cách giữa hiệu suất giá của Bitcoin và nhận thức của công chúng sẽ vẫn còn lớn. Hiện tại, tài sản kỹ thuật số này tiếp tục tăng và giảm trong bối cảnh...
Threshold
T$0.01515+1.00%
SIX
SIX$0.01985+0.50%
RealLink
REAL$0.08216+0.29%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/01 02:16
Chia sẻ
Bitcoin Lao Dốc Bất Ngờ, Thị Trường Phản Ứng

Bitcoin Lao Dốc Bất Ngờ, Thị Trường Phản Ứng

Bài đăng Bitcoin Takes Unexpected Dive, Market Reacts xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin gần đây đã có sự sụt giảm bất ngờ, giảm xuống dưới các mức hỗ trợ quan trọng sau khi đạt đỉnh gần đây vào đầu tháng này. Phân tích các chỉ báo kỹ thuật hàng ngày và ngắn hạn cho thấy áp lực bán đang chủ yếu ảnh hưởng đến thị trường, làm tăng khả năng Bitcoin tiến gần hơn đến mốc quan trọng 100,000 đô la. Đọc tiếp: Bitcoin Takes Unexpected Dive, Market Reacts Nguồn: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-takes-unexpected-dive-market-reacts
BRC20.COM
COM$0.011197+3.30%
LayerNet
NET$0.00007958+2.18%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/01 01:56
Chia sẻ
Glassnode Công Bố Những Hiểu Biết Về Thị Trường Bitcoin Trong Báo Cáo Tuần 17

Glassnode Công Bố Những Hiểu Biết Về Thị Trường Bitcoin Trong Báo Cáo Tuần 17

Bài đăng Glassnode Công bố Phân tích Thị trường Bitcoin trong Báo cáo Tuần 17 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Luisa Crawford 31/08/2025 15:33 Glassnode, hợp tác với Swissblock và Willy Woo, đã phát hành phân tích thị trường Bitcoin mới nhất, cung cấp phân tích toàn diện và nghiên cứu dữ liệu on-chain. Giới thiệu về Bitcoin Vector Trong một bản phát hành gần đây, Glassnode, hợp tác với Swissblock và nhà phân tích nổi tiếng Willy Woo, đã công bố những phân tích mới nhất về thị trường Bitcoin, có tên 'The Bitcoin Vector: Week 17'. Báo cáo này cung cấp phân tích toàn diện về xu hướng và sự phát triển hiện tại trong hệ sinh thái Bitcoin (BTC), mang đến thông tin giá trị cho cả nhà đầu tư và người hâm mộ. Hợp tác và Chuyên môn Báo cáo là sản phẩm của nỗ lực hợp tác giữa Swissblock và Willy Woo, được trình bày bởi Glassnode. Sự hợp tác này tận dụng chuyên môn của các nhà lãnh đạo ngành để trình bày những phân tích dựa trên dữ liệu về thị trường tiền mã hoá. Những hợp tác như vậy rất quan trọng trong việc cung cấp cái nhìn toàn diện về động lực thị trường và xu hướng cơ bản. Nội dung và Chi tiết Đăng ký Theo Glassnode, báo cáo này là một phần của sáng kiến rộng lớn hơn nhằm cung cấp phân tích thị trường tiên tiến về Bitcoin, Ethereum và tài chính phi tập trung (DeFi). Người đăng ký nhận thông tin từ Glassnode có thể mong đợi nhận được nghiên cứu dữ liệu on-chain hàng đầu, điều cần thiết để hiểu sự phức tạp của thị trường tài sản kỹ thuật số. Trong quá trình đăng ký, người dùng đồng ý với Điều khoản & Điều kiện và Thông báo Bảo mật của Glassnode, đảm bảo rằng tất cả tương tác và sử dụng dữ liệu đều minh bạch và an toàn. Sự liên quan trong Thị trường Hiện tại Việc phát hành báo cáo này diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với Bitcoin, khi thị trường tiếp tục trải qua những biến động do các yếu tố kinh tế vĩ mô và thay đổi quy định. Với biến động giá Bitcoin được các nhà đầu tư trên toàn thế giới theo dõi chặt chẽ, các báo cáo như 'The Bitcoin Vector: Week 17' đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược đầu tư và hiểu tâm lý thị trường. Kết luận Khi Bitcoin vẫn là trọng tâm trong thị trường tiền mã hoá, những phân tích do Glassnode và các cộng tác viên cung cấp là nguồn tài nguyên quý giá...
Wootrade Network
WOO$0.066+0.34%
Bitcoin
BTC$121,428.27+0.05%
DeFi
DEFI$0.001674-3.23%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/01 01:50
Chia sẻ
Đỉnh Bitcoin Sau Halving? Nhà Phân Tích Cho Biết Nhu Cầu BTC Vượt Nguồn Cung Hơn 6 Lần Vào Năm 2025

Đỉnh Bitcoin Sau Halving? Nhà Phân Tích Cho Biết Nhu Cầu BTC Vượt Nguồn Cung Hơn 6 Lần Vào Năm 2025

Bài đăng Bitcoin Post-Halving Top? Nhà phân tích cho biết nhu cầu BTC vượt nguồn cung hơn 6 lần vào năm 2025 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin đang giữ ổn định quanh mức $108,716, theo dữ liệu CoinDesk, nhưng đằng sau diễn biến giá đi ngang là dấu hiệu của một đợt bứt phá tiềm năng khi cả nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức đều tăng cường tích lũy. Vào ngày 29/8, André Dragosch, Giám đốc nghiên cứu châu Âu tại Bitwise, lưu ý rằng việc các doanh nghiệp áp dụng bitcoin đã tăng tốc với tốc độ lịch sử. Ông cho biết chỉ riêng tháng 7 và tháng 8 đã chứng kiến sự ra đời của 28 công ty kho bạc bitcoin mới và sự gia tăng hơn 140,000 BTC trong tổng số nắm giữ của doanh nghiệp. Con số đó gần tương đương với tổng số bitcoin mới được khai thác trong một năm (khoảng 164,000 BTC), nhấn mạnh cách nhu cầu từ các kho bạc đang hấp thụ nguồn cung nhanh hơn tốc độ sản xuất. Biểu đồ Bitwise kèm theo cho thấy đường cong đi lên dốc, nhấn mạnh cách các công ty ngày càng coi bitcoin như một tài sản dự trữ theo mô hình Chiến lược của Michael Saylor (MSTR). Các kho bạc doanh nghiệp đã thêm 140,600 BTC trong tháng 7-8, theo Bitwise (Bitwise/X) Sau đó, Dragosch đã đề cập đến một câu chuyện phổ biến trong giới phân tích rằng bitcoin có thể "đạt đỉnh" vào năm 2025 do các mô hình chu kỳ sau halving đã thấy trong những năm trước đây. Ông lập luận rằng suy nghĩ như vậy bỏ qua quy mô nhu cầu của tổ chức hiện nay. Nhu cầu của tổ chức vượt nguồn cung hơn 6 lần vào năm 2025, dữ liệu Bitwise cho thấy (Bitwise/X) Biểu đồ của ông cho thấy tính đến ngày 29/8/2025, nhu cầu của tổ chức đã hấp thụ hơn 690,000 BTC, so với nguồn cung mới chỉ hơn 109,000 BTC, khiến nhu cầu lớn hơn nguồn cung khoảng 6.3 lần. Mặc dù Dragosch mô tả nó là gần bảy lần, tỷ lệ chính xác vẫn minh họa sự mất cân bằng đáng kinh ngạc thách thức các so sánh chu kỳ lịch sử. Đối với các nhà đầu tư, hàm ý là động lực nguồn cung do halving có thể ít quan trọng hơn trong kỷ nguyên hiện tại của việc áp dụng của tổ chức. Hai ngày trước đó, vào ngày 27/8, Dragosch đã chỉ ra việc mua của nhà đầu tư bán lẻ như một động lực khác. Ông cho biết tỷ lệ tích lũy trên tất cả...
Bitcoin
BTC$121,428.27+0.05%
Moonveil
MORE$0.0306-17.07%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/01 01:47
Chia sẻ
Giấc mơ Bitcoin $200K là táo bạo, nhưng thực tế presale của Ozak AI cho thấy tiềm năng lớn hơn

Giấc mơ Bitcoin $200K là táo bạo, nhưng thực tế presale của Ozak AI cho thấy tiềm năng lớn hơn

Bài đăng Giấc mơ Bitcoin $200K là táo bạo, nhưng thực tế presale của Ozak AI cho thấy tiềm năng tăng trưởng lớn hơn xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thị trường tiền mã hóa đang sôi động với những dự đoán táo bạo khi Bitcoin tiếp tục tăng giá, với các nhà phân tích dự báo khả năng tăng vọt lên $200,000 trong chu kỳ bull tiếp theo. Trong khi mục tiêu mơ ước này khiến các nhà đầu tư phấn khích, một dự án khác đang âm thầm thu hút sự chú ý với tiềm năng tăng trưởng thậm chí còn lớn hơn. Ozak AI (OZ), một crypto gem đang trong giai đoạn presale với giá $0.01 ở giai đoạn thứ năm, đang được ca ngợi là một trong số ít dự án có khả năng mang lại lợi nhuận gấp 100 lần. Khi Bitcoin củng cố vị thế thống trị của mình, động lực presale của Ozak AI cho thấy các nhà đầu tư cũng đang theo đuổi những cơ hội nơi tăng trưởng theo cấp số nhân vẫn còn khả thi. Giấc mơ Bitcoin $200K Bitcoin luôn là trung tâm của thị trường tiền mã hóa, thường xuyên định hướng cho toàn bộ ngành. Với mức giá hiện tại dao động quanh $108,632, việc đạt mức $200K có thể gần như tăng gấp đôi giá trị—một bước tiến tuyệt vời cho loại tài sản vốn hóa lớn như vậy. Sự phấn khích bắt nguồn từ dòng vốn tổ chức, sự thành công của các ETF Bitcoin spot, và sự kiện halving sắp tới, vốn theo lịch sử sẽ kích hoạt các đợt tăng phí mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong khi Bitcoin vẫn là một kho lưu trữ giá trị đáng tin cậy và bảo toàn dài hạn, khả năng tăng giá của nó bị giới hạn đáng kể so với các dự án nhỏ hơn, mới nổi có thể mang lại lợi nhuận vượt trội. Ozak AI: Một thế lực presale mạnh mẽ Ozak AI đã nổi lên như một trong những presale được bàn luận nhiều nhất năm 2025. Với giá chỉ $0.01 mỗi token, cùng với dự đoán của các nhà phân tích về mức ra mắt gần $1, Ozak AI mang đến cơ hội hiếm có để tăng trưởng gấp 100 lần. Dự án đang kết hợp hai xu hướng nóng nhất trong tiền mã hóa—trí tuệ nhân tạo và blockchain—để tạo ra một nền tảng cung cấp những hiểu biết Hỗ trợ bởi AI, chiến lược giao dịch tự động, và hiệu quả nâng cao cho tài chính phi tập trung (DeFi). Không giống như các Meme coin đầu cơ, Ozak AI đang định vị mình như một dự án dựa trên tiện ích, đã đạt được uy tín thông qua việc được liệt kê trên CoinGecko và CoinMarketCap cùng với kiểm toán CertiK. Với hơn $2.5 triệu huy động được trong presale, nhu cầu tiếp tục tăng lên...
NEAR
NEAR$3.004+5.14%
Capverse
CAP$0.11301-11.33%
Movement
MOVE$0.1083+1.02%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/01 01:46
Chia sẻ

Tin tức xu hướng

Thêm

Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó