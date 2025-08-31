Tại sao những người hoài nghi Bitcoin sẽ không bao giờ biến mất, ngay cả khi giá Bitcoin đạt 1 triệu đô la mỗi đồng

Bài đăng Tại sao những người hoài nghi Bitcoin sẽ không bao giờ biến mất, ngay cả khi giá lên tới 1 triệu đô la mỗi đồng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Trong nhiều năm, mỗi đợt tăng giá của Bitcoin đều đối mặt với cùng một điệp khúc nghi ngờ: "Không thể nào tăng cao hơn được nữa." Hiện tại, ngay cả khi tiền điện tử này đang chạm mức sáu con số và hơn thế nữa, một số nhà phân tích cho rằng chính sự hoài nghi có thể là đặc điểm bền vững nhất của Bitcoin. Luke Broyles, một cố vấn và người ủng hộ lâu năm của Bitcoin, tin rằng thị trường sẽ tiếp tục đánh giá thấp tài sản kỹ thuật số này ngay cả khi nó leo lên mức hàng triệu đô la. Ông chỉ ra rằng sự không tin tưởng vẫn mạnh mẽ như khi Bitcoin chỉ đáng giá vài trăm đô la so với hiện tại khi nó đã vượt 100,000 đô la. Đối với ông, rào cản không còn là hiệu suất kỹ thuật hay sự chấp nhận, mà là tâm lý—hầu hết mọi người đơn giản không thể tưởng tượng Bitcoin đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của họ. Biến động giá gần đây củng cố chu kỳ hưng phấn và nghi ngờ này. Sau khi thiết lập mức cao kỷ lục trên 124,000 đô la vào tháng Tám, Bitcoin nhanh chóng giảm xuống mức 109,000 đô la, khiến các nhà giao dịch lo lắng khi họ cho rằng đợt tăng giá đã kết thúc. Tuy nhiên, Broyles lập luận rằng những đợt điều chỉnh này về mặt lịch sử đã là một phần của sự tăng trưởng của Bitcoin, thường loại bỏ những người nắm giữ ngắn hạn trước khi xuất hiện những đợt tăng giá lớn hơn. Nhìn về phía trước, ông tin rằng sự chấp nhận sẽ không đến từ việc thuyết phục những người hoài nghi thực hiện các giao dịch mua nhỏ định kỳ, mà từ việc tích hợp Bitcoin vào các sản phẩm tài chính truyền thống. Một kịch bản mà ông nhấn mạnh là tiềm năng cho các khoản thế chấp và vay bất động sản gắn trực tiếp với Bitcoin. Thay vì đầu tư nhỏ giọt trong nhiều thập kỷ, người tiêu dùng có thể tái cấp vốn bất động sản và ngay lập tức tiếp cận—một ý tưởng có thể đẩy nhanh sự tích hợp vào dòng chính nhanh hơn nhiều so với phương pháp trung bình giá theo đô la bán lẻ. Tuy nhiên, thách thức là sự hiểu biết. Các cuộc khảo sát liên tục cho thấy một phần lớn công chúng tránh crypto vì họ không hiểu cách thức hoạt động của nó. Cho đến khi điều đó thay đổi, Broyles kỳ vọng khoảng cách giữa hiệu suất giá của Bitcoin và nhận thức của công chúng sẽ vẫn còn lớn. Hiện tại, tài sản kỹ thuật số này tiếp tục tăng và giảm trong bối cảnh...