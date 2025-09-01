Meme Coin Hàng Đầu Để Mua Vào Năm 2025: Tân Binh Viral Này Có Thể Vượt Qua Bonk (BONK) Trong Cuộc Đua Đạt Vốn hóa thị trường 10 Tỷ Đô
Bonk (BONK) đã củng cố vị trí của mình trong thị trường Meme coin, hiện đang giao dịch ở mức $0,000026 với vốn hóa thị trường khoảng $1,86 tỷ. Tuy nhiên, một đối thủ mới, Little Pepe (LILPEPE), đang tạo nên làn sóng với tư cách là một tân binh viral, huy động được hơn $22,81 triệu trong đợt presale của mình. Với giá presale thấp chỉ $0,0021, giao dịch nhanh và không thuế, LILPEPE đang được đánh giá là Meme coin tiềm năng hàng đầu để mua vào năm 2025, với các nhà phân tích dự đoán rằng nó có thể thách thức vị thế thống trị của BONK và thậm chí vượt qua trong cuộc đua hướng tới vốn hóa thị trường $10 tỷ.
Hành trình của BONK đến $10 tỷ so với lợi thế của Little Pepe (LILPEPE)
Để BONK đạt được vốn hóa thị trường $10 tỷ, nó cần tăng từ $0,000023 lên khoảng $0,000124, tăng 5,37 lần so với giá hiện tại. Với tổng cung lưu hành khổng lồ là 80,72 nghìn tỷ token, sự tăng trưởng như vậy là có thể nhưng sẽ đòi hỏi nhu cầu bền vững đáng kể.
Giá và Vốn hóa thị trường của BONK | CoinMarketCap
Mặt khác, Little Pepe (LILPEPE) đang có đà phát triển. Đợt presale của nó đã huy động được hơn $22,32 triệu, với Giai đoạn 11 bán hết nhanh hơn dự kiến. Giai đoạn 12 đang diễn ra với giá $0,0021 mỗi token, thu về gần $500,000 trong chưa đầy 48 giờ, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà đầu tư háo hức muốn đảm bảo vị trí của họ sớm.
Thành công của Presale và chương trình Giveaway $777k thúc đẩy tăng trưởng
Đợt presale của Little Pepe cho đến nay đã thành công, và để kỷ niệm tiến trình của mình, đội ngũ đã khởi động chiến dịch giveaway trị giá $777,000 trong đó 10 người chiến thắng may mắn sẽ nhận được $77,000 giá trị token LILPEPE. Hơn 270,000 lượt tham gia đã được ghi nhận, cho thấy dự án đang thu hút nhiều sự chú ý đến mức nào. Để đủ điều kiện tham gia giveaway, các nhà đầu tư cần đóng góp tối thiểu $100 vào đợt presale đang diễn ra.
Một Meme Coin với Lộ trình đầy cá tính
Không giống như các dự án quá nghiêm túc, Little Pepe...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 03:29