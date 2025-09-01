2025-10-10 thứ sáu

Lợi nhuận của BYD tăng vọt 14% khi nhu cầu xe điện toàn cầu thúc đẩy tăng trưởng

Lợi nhuận của BYD tăng vọt 14% khi nhu cầu xe điện toàn cầu thúc đẩy tăng trưởng

Lợi nhuận của BYD tăng 14% lên 2,1 tỷ USD trong nửa đầu năm 2025, được hỗ trợ bởi nhu cầu xe điện toàn cầu mạnh mẽ. Doanh thu tăng vọt 23% so với cùng kỳ năm ngoái khi tổng lượng giao hàng đạt 2,2 triệu xe, tăng 33% so với năm ngoái. Thị trường xe điện Trung Quốc đối mặt với cuộc thanh lọc sắp tới, với dự kiến chỉ 15 thương hiệu sẽ tồn tại sau quá trình củng cố đi ngang đến năm 2030. BYD vượt qua Tesla tại châu Âu
Coincentral 2025/09/01 04:40
Dự đoán giá Pepe suy yếu khi đợt bán trước Little Pepe Coin thu hút sự chú ý – Nhưng liệu Pepeto có mạnh hơn?

Dự đoán giá Pepe suy yếu khi đợt bán trước Little Pepe Coin thu hút sự chú ý – Nhưng liệu Pepeto có mạnh hơn?

Bài đăng Dự đoán giá Pepe suy yếu khi Presale Little Pepe Coin thu hút sự chú ý - Nhưng Pepeto có mạnh hơn không? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Crypto News Meme coin nào sẽ dẫn đầu đợt tăng giá crypto 2025? Các token theo chủ đề ếch crypto đang trở lại tâm điểm và ba cái tên đang thống trị các cuộc trò chuyện của nhà đầu tư: Pepe coin, Little Pepe coin và Pepeto. Cả ba đều xuất phát từ cùng một nền văn hóa meme, nhưng chỉ có một coin có sự kết hợp phù hợp giữa tiện ích, tokenomics và động lực ban đầu để nổi bật. Đối với các nhà giao dịch đang tìm kiếm crypto tốt nhất để mua hoặc presale tốt nhất để mua, chỉ có một trong những con ếch này có cơ hội thực sự biến những khoản đặt cược nhỏ thành lợi nhuận thay đổi cuộc sống vào năm 2025. Hãy phân tích ba dự án này và xem cái nào thực sự xứng đáng với danh hiệu crypto tốt nhất để mua ngay bây giờ. Pepe Coin: Dự đoán giá cho thấy tăng trưởng hạn chế Pepe coin bùng nổ vào năm 2023, mang lại lợi nhuận khổng lồ cho những người nắm giữ sớm. Nhưng ngày nay câu chuyện của nó trông rất khác. Các báo cáo dự đoán giá Pepe hiện tại cho thấy tiềm năng tăng giá hạn chế vì vốn hóa thị trường của nó đã quá cao để có thể tăng thêm 100 lần. Không có sản phẩm thực tế hoặc cơ sở hạ tầng, Pepe coin hiện giờ là một cái tên di sản hơn là một khoản đầu tư tăng trưởng nghiêm túc. Chỉ riêng sự công nhận sẽ không thúc đẩy giá trị và vốn đầu tư nghiêm túc khó có thể quay trở lại. Đối với chu kỳ này, Pepe coin trông giống như một câu chuyện đã cạn kiệt. Little Pepe Presale: Hype không có sức mạnh dài hạn Presale Little Pepe đã tạo ra sự hype mạnh mẽ với các vòng giai đoạn và bán hết nhanh chóng, khiến nó trở thành Meme coin ếch đang thịnh hành. Các nhà đầu tư sớm đã nhanh chóng thu lợi nhuận nhưng sau presale, dự án không tiết lộ hệ sinh thái thực sự, không có tiện ích và không có kế hoạch phát triển. Các báo cáo dự đoán giá Little Pepe hiện tại cho thấy nó có thể gặp khó khăn để phát triển vượt quá đợt pump presale, khiến những người mua muộn bị rủi ro. Không có gì độc đáo ngoài thương hiệu ếch, Little Pepe coin đang định hình như một khoản đầu tư ngắn hạn hơn là crypto hàng đầu để mua vào năm 2025. Pepeto: Meme coin dựa trên Ethereum được xây dựng để tồn tại lâu dài...
BitcoinEthereumNews 2025/09/01 04:31
Dự đoán giá Solana (SOL): Tiềm năng tăng trưởng quý 4 và Altcoin viral cần theo dõi để có lợi nhuận gấp 25-50 lần

Dự đoán giá Solana (SOL): Tiềm năng tăng trưởng quý 4 và Altcoin viral cần theo dõi để có lợi nhuận gấp 25-50 lần

Bài đăng Dự đoán giá Solana (SOL): Tiềm năng tăng trưởng Q4 và Altcoin viral cần theo dõi để có lợi nhuận 25-50x xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Khi Solana (SOL) tiếp tục thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch với hiệu suất mạng mạnh mẽ và hệ sinh thái đang phát triển, các nhà phân tích thị trường đang theo dõi quỹ đạo giá Q4 với sự lạc quan thận trọng. Tuy nhiên, sự chú ý thực sự trong thị trường crypto đang xoay quanh Mutuum Finance (MUTM), một dự án DeFi mới nổi được coi là altcoin tiềm năng viral có khả năng mang lại lợi nhuận 25x-50x. Giá token presale của dự án hiện ở mức $0.035 trong giai đoạn 6. Các chuyên gia khẳng định rằng token mới này có thể bùng nổ với lợi nhuận đáng kinh ngạc trong những tháng tới. Nó sẽ tăng 14,29% lên $0.04 trong giai đoạn 7. Mutuum Finance (MUTM) đã huy động được hơn $15,25 triệu và được hơn 15.850 nhà đầu tư hỗ trợ. Mutuum Finance đang chuẩn bị cho một cái kết năng động vào năm 2025. Triển vọng Solana (SOL): Đang trên đà Breakout tiềm năng Solana hiện đang giao dịch ở mức $215,91, đang giành được lợi thế khi giá của nó dao động gần mức kháng cự ngắn hạn. Các nhà phân tích nhấn mạnh các yếu tố cơ bản on-chain được củng cố, đặc biệt là khối lượng DEX đang tăng, hoạt động cá voi gia tăng, và các nâng cấp mạng sắp tới như giao thức Alpenglow, là những yếu tố chính có thể hỗ trợ một breakout vượt qua vùng $220-$235, có thể mở đường hướng tới các mục tiêu trong phạm vi $250-$300. Nhà đầu tư FOMO vào Presale giai đoạn 6 của Mutuum Finance (MUTM) Mutuum Finance (MUTM) hiện có giá $0.035 trong giai đoạn presale 6. Hơn $15,25 triệu đã được huy động và hơn 15.850 nhà đầu tư sớm đã tham gia presale. Giá Token trong giai đoạn Presale 7 sẽ là $0.04, tăng 14,3% so với giai đoạn 6. Mutuum Finance (MUTM) đã công bố Chương trình Bug Bounty chính thức thông qua CertiK. Người dùng sẽ nhận được một phần thưởng của chương trình trị giá $50.000 USDT nếu họ có thể phát hiện các lỗi có thể xảy ra trong dự án. Chương trình bounty của họ được tạo ra để cung cấp bảo mật bình đẳng cho tất cả các loại lỗ hổng. Chương trình được phân loại thành bốn cấp độ nghiêm trọng;...
BitcoinEthereumNews 2025/09/01 04:13
Arctic Pablo Coin, Dogecoin Và Apecoin Spotlight

Arctic Pablo Coin, Dogecoin Và Apecoin Spotlight

Bài đăng Arctic Pablo Coin, Dogecoin Và Apecoin Spotlight xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bạn có tò mò điều gì xảy ra khi một Meme coin đưa bạn vào cuộc hành trình hoang dã, huyền bí và mang lại tiềm năng ROI 10,761.57%? Phân tích sâu về các Meme coin hàng đầu để đầu tư này đang kêu gọi tất cả các nhà thám hiểm và người tìm kiếm đà tăng trưởng. Arctic Pablo Coin (APC) đang mở khóa giai đoạn 38 với mức thưởng 200% sử dụng mã CEX200, tiềm năng tăng trưởng lớn ngay từ đầu. Đợt bán trước đang sôi động với năng lượng, và tiềm năng rõ như pha lê. Không chỉ là việc theo đuổi lợi nhuận; mà còn là câu chuyện sử thi gặp gỡ những cơ hội nghiêm túc. Với sự phấn khích của "đợt bán trước Meme coin" trong không khí, Dogecoin và Apecoin hoàn thiện cuộc trò chuyện nhưng ánh đèn sân khấu vẫn tập trung vào APC. Hãy để đếm ngược đến hành động tiềm năng cấp độ mặt trăng bắt đầu. Muốn Có Cơ Hội Đạt ROI 10,761% với Sự Tăng Vọt Đột Ngột của Arctic Pablo Coin? Bạn đã từng thấy một đồng coin bùng nổ qua các giai đoạn và thả các khoản tiền thưởng cỡ mặt trăng như hoa giấy? Arctic Pablo Coin (APC) vừa mở khóa giai đoạn thứ 38, được gọi là CEXPedition PREP, với tính năng thưởng 200% với mã CEX200. Các Meme coin hàng đầu để đầu tư chưa bao giờ cảm thấy phấn khích như thế này. Ở mức giá bán trước hiện tại là $0.00092, những người mua sớm đang ngồi trên ROI 769.57% hướng tới mức giá niêm yết đầu vào thấp là $0.008. Nhưng các nhà phân tích đang thì thầm về tiềm năng mặt trăng là $0.1, nghĩa là ROI đáng kinh ngạc 10,761.57%. Ngay cả những người tham gia sớm nhất cũng đã nhìn thấy ROI 6,033.33% cho đến nay, đã huy động được $3.67M. Đây là phân tích nhanh về khoản mua $10,000 ngay bây giờ: Ở mức $0.00092, bạn nhận được khoảng 10,869,565 token APC. Với thưởng 3× CEX200, con số đó tăng lên 32,608,695 APC. Nếu APC ra mắt ở mức $0.008, kho đó có thể có giá trị khoảng $260,870—lợi nhuận 2,509%. Nếu nó bứt phá lên $0.1, đống đó tăng vọt lên $3,260,870—tiềm năng tăng trưởng lớn. "Đợt bán trước Meme coin" này đang thu hút sự chú ý nhanh chóng—các cá voi đang thức tỉnh, các giai đoạn đang bán hết trong nháy mắt, và mỗi bước băng giá trong CEXPedition mang lại những...
BitcoinEthereumNews 2025/09/01 04:05
Giá BTC, Giá LTC & Giá ETH Được Cập Nhật: Theo Chiến Lược Khai thác đám mây Hashj Để Dễ Dàng Kiếm $15,789 Mỗi Ngày

Giá BTC, Giá LTC & Giá ETH Được Cập Nhật: Theo Chiến Lược Khai thác đám mây Hashj Để Dễ Dàng Kiếm $15,789 Mỗi Ngày

Giá BTC, LTC và ETH tăng khi HashJ khai thác đám mây cung cấp tiền thưởng dùng thử $100, phần thưởng tiền mặt $18 và lợi nhuận hàng ngày lên đến $15,789 với các hợp đồng linh hoạt.
Blockchainreporter 2025/09/01 03:43
Cá voi Bitcoin bán 433 triệu USD BTC và mua Ethereum giữa đợt tăng giá

Cá voi Bitcoin bán 433 triệu USD BTC và mua Ethereum giữa đợt tăng giá

Một cá voi Bitcoin đã bán 4,000 BTC trị giá $433M và mua 96,859 ETH vào ngày 31 tháng 8. Ví hiện đang nắm giữ hơn 800,000 ETH, phần lớn được staking để nhận lợi nhuận thụ động. ETF Ethereum spot của Mỹ ghi nhận $3.87B nạp ròng trong tháng 8 năm 2025. ETH đạt ATH $4,946 vào ngày 24 tháng 8, tăng 24% trong
Coincentral 2025/09/01 03:35
Giai đoạn Presale của BullZilla Nhắm đến ROI Bùng nổ Khi Shiba Inu Và Pepe PUSH Cao Hơn – Tiền mã hóa Tốt nhất Để Mua Hôm nay

Giai đoạn Presale của BullZilla Nhắm đến ROI Bùng nổ Khi Shiba Inu Và Pepe PUSH Cao Hơn – Tiền mã hóa Tốt nhất Để Mua Hôm nay

Bài đăng BullZilla Presale Targets Explosive ROI As Shiba Inu And Pepe Push Higher – Best Crypto To Buy Today xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điều gì thúc đẩy các nhà đầu tư đuổi theo Meme coin ngay cả khi thị trường cảm thấy không chắc chắn? Câu trả lời là khả năng nắm bắt văn hóa, thắp sáng cộng đồng và tạo ra của cải với tốc độ chớp nhoáng của chúng. Mỗi chu kỳ sinh ra một làn sóng mới của Meme coin thu hút sự chú ý vượt xa các token blue-chip. Vào năm 2025, ba cái tên sẽ thống trị cuộc trò chuyện: BullZilla ($BZIL), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE). Trong khi Shiba Inu và Pepe vẫn là biểu tượng văn hóa mạnh mẽ, BullZilla đang nổi lên như một đối thủ được nhắc đến nhiều nhất, với mô hình presale khiến nó trở thành loại tiền mã hóa tốt nhất để mua ngay hôm nay. Với mức giá presale chỉ $0,00000575, BullZilla đang tạo đà thông qua các cơ chế độc đáo như định giá tiến bộ, đốt giảm phát và cơ hội staking. Câu chuyện của nó không chỉ về khởi động mà còn về sự khan hiếm được thiết kế và sức mạnh hệ sinh thái dài hạn. BullZilla ($BZIL): Presale Được Thiết Kế Để Tạo Tác Động Tối Đa Bull Zilla khác xa một Meme coin điển hình. Nền tảng của nó dựa trên một thế giới dựa trên cốt truyện kết hợp kể chuyện tường thuật với cơ chế tiền mã hóa game hoá. Với nguồn cung khoảng 160 tỷ token, dự án phân bổ cẩn thận cho presale, Staking, quỹ cộng đồng và dự trữ đốt. Định Giá Tiến Bộ: Một Game-Changer Presale của BullZilla được cấu trúc với hệ thống định giá động. Giá tăng mỗi 48 giờ hoặc khi $100,000 được huy động, tùy điều kiện nào đến trước. Thiết kế này thưởng cho những người tham gia sớm với mức giá thấp nhất có thể và tạo ra sự cấp bách giữa các nhà đầu tư mới. Một nhà đầu tư cam kết $1,000 trong giai đoạn đầu tiên có thể đảm bảo gần 173 triệu token. Nếu $BZIL đạt đến giá ra mắt dự kiến trên nửa xu, cổ phần sớm đó có thể nhân lên thành hàng triệu. Tiềm năng được tính toán này là lý do tại sao các nhà phân tích nhấn mạnh BullZilla là loại tiền mã hóa tốt nhất để mua ngay hôm nay. Đốt Token Giảm Phát Thúc Đẩy Sự Khan Hiếm BullZilla giới thiệu "hệ thống chương" điện ảnh, nơi mỗi cột mốc quan trọng kích hoạt việc đốt Token trực tiếp. Với 5% tổng cung bị khóa trong một nhóm đốt, mỗi chương...
BitcoinEthereumNews 2025/09/01 03:32
Meme Coin Hàng Đầu Để Mua Vào Năm 2025: Tân Binh Viral Này Có Thể Vượt Qua Bonk (BONK) Trong Cuộc Đua Đạt Vốn hóa thị trường 10 Tỷ Đô

Meme Coin Hàng Đầu Để Mua Vào Năm 2025: Tân Binh Viral Này Có Thể Vượt Qua Bonk (BONK) Trong Cuộc Đua Đạt Vốn hóa thị trường 10 Tỷ Đô

Bài đăng Top Meme Coin to Buy in 2025: This Viral Newcomer Could Outpace Bonk (BONK) in the Race to $10B Market Cap xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bonk (BONK) đã củng cố vị trí của mình trong thị trường Meme coin, hiện đang giao dịch ở mức $0,000026 với vốn hóa thị trường khoảng $1,86 tỷ. Tuy nhiên, một đối thủ mới, Little Pepe (LILPEPE), đang tạo nên làn sóng với tư cách là một tân binh viral, huy động được hơn $22,81 triệu trong đợt presale của mình. Với giá presale thấp chỉ $0,0021, giao dịch nhanh và không thuế, LILPEPE đang được đánh giá là Meme coin tiềm năng hàng đầu để mua vào năm 2025, với các nhà phân tích dự đoán rằng nó có thể thách thức vị thế thống trị của BONK và thậm chí vượt qua trong cuộc đua hướng tới vốn hóa thị trường $10 tỷ. Hành trình của BONK đến $10 tỷ so với lợi thế của Little Pepe (LILPEPE) Để BONK đạt được vốn hóa thị trường $10 tỷ, nó cần tăng từ $0,000023 lên khoảng $0,000124, tăng 5,37 lần so với giá hiện tại. Với tổng cung lưu hành khổng lồ là 80,72 nghìn tỷ token, sự tăng trưởng như vậy là có thể nhưng sẽ đòi hỏi nhu cầu bền vững đáng kể. Giá và Vốn hóa thị trường của BONK | CoinMarketCap Mặt khác, Little Pepe (LILPEPE) đang có đà phát triển. Đợt presale của nó đã huy động được hơn $22,32 triệu, với Giai đoạn 11 bán hết nhanh hơn dự kiến. Giai đoạn 12 đang diễn ra với giá $0,0021 mỗi token, thu về gần $500,000 trong chưa đầy 48 giờ, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà đầu tư háo hức muốn đảm bảo vị trí của họ sớm. Thành công của Presale và chương trình Giveaway $777k thúc đẩy tăng trưởng Đợt presale của Little Pepe cho đến nay đã thành công, và để kỷ niệm tiến trình của mình, đội ngũ đã khởi động chiến dịch giveaway trị giá $777,000 trong đó 10 người chiến thắng may mắn sẽ nhận được $77,000 giá trị token LILPEPE. Hơn 270,000 lượt tham gia đã được ghi nhận, cho thấy dự án đang thu hút nhiều sự chú ý đến mức nào. Để đủ điều kiện tham gia giveaway, các nhà đầu tư cần đóng góp tối thiểu $100 vào đợt presale đang diễn ra. Một Meme Coin với Lộ trình đầy cá tính Không giống như các dự án quá nghiêm túc, Little Pepe...
BitcoinEthereumNews 2025/09/01 03:29
Dự đoán giá Ripple: Sự bất ổn của XRP thúc đẩy những người nắm giữ hàng đầu hướng tới Token Layer 2 ETH mới

Dự đoán giá Ripple: Sự bất ổn của XRP thúc đẩy những người nắm giữ hàng đầu hướng tới Token Layer 2 ETH mới

Bài đăng Dự đoán giá Ripple: Sự không chắc chắn của XRP khiến các Nhà giao dịch hàng đầu hướng đến Token Layer 2 ETH mới xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Dự đoán giá Ripple tiếp tục chia rẽ các nhà phân tích, với một số dự đoán tăng trưởng ổn định trong khi những người khác cảnh báo về động lượng bị đình trệ. XRP vẫn là một cái tên được tôn trọng trong thị trường tiền mã hoá, nhưng nhiều nhà nắm giữ hàng đầu đang đa dạng hóa sang các cơ hội mới hứa hẹn tiềm năng tăng trưởng lớn hơn. Một trong số đó là Layer Brett, một dự án Ethereum Layer 2 kết hợp văn hóa meme với khả năng mở rộng thực sự. Presale tiền mã hoá đang diễn ra của dự án đã huy động được hàng triệu đô, và sự phấn khích đang gia tăng rằng $LBRETT có thể là Meme coin tăng 100 lần tiếp theo. Tại sao Layer 2 mang lại lợi thế cho Layer Brett Bất kỳ ai đã giao dịch trên mainnet của Ethereum đều biết những điều khó chịu: tắc nghẽn mạng, thời gian xác nhận chậm và phí gas có thể tăng vọt lên đến 20 đô. Layer Brett giải quyết những điểm đau này bằng cách xử lý giao dịch off-chain, trong khi vẫn được neo vào Ethereum để có bảo mật vô song. Đối với các nhà đầu tư đã mệt mỏi với việc chờ đợi dự đoán giá Ripple lớn tiếp theo, đây là một lựa chọn thay thế đáng hoan nghênh. Trong khi XRP tiếp tục vượt qua các rào cản quy định và thị trường thanh toán đông đúc, Layer Brett đang tạo ra thị trường ngách riêng trong lĩnh vực tiền mã hoá Layer 2 đang mở rộng, dự kiến sẽ xử lý hơn 10 nghìn tỷ đô la hàng năm vào năm 2027. Tại sao $LBRETT thu hút người mua sớm Người mua presale không chỉ đầu cơ vào giá token, họ còn được hưởng phần thưởng staking khổng lồ. Những người áp dụng sớm $LBRETT có thể stake tài sản của họ ngay lập tức, với APY ước tính đạt hàng chục nghìn cho những người tham gia sớm nhất. Đó là một chiến lược có chủ đích để thưởng cho những người ủng hộ dự án ngay từ đầu. Thiết lập rất đơn giản: kết nối MetaMask hoặc Trust Wallet, nạp tiền bằng ETH, USDT hoặc BNB và mua $LBRETT. Từ đó, token có thể được stake ngay lập tức, tạo ra thu nhập thụ động theo cách mà các dự án token meme truyền thống, hoặc thậm chí là XRP, đơn giản là không cung cấp. Thêm vào đó là tokenomics minh bạch với nguồn cung cố định 10 tỷ và chương trình tặng thưởng 1 triệu đô la, và đó là...
BitcoinEthereumNews 2025/09/01 03:01
Cardano (ADA) Sẵn sàng đạt $1 khi Hợp tác với XRP được Thiết lập để Kích hoạt Bùng nổ Giá, Nhưng Altcoin Mới Này Có Thể Tăng vọt 3500%

Cardano (ADA) Sẵn sàng đạt $1 khi Hợp tác với XRP được Thiết lập để Kích hoạt Bùng nổ Giá, Nhưng Altcoin Mới Này Có Thể Tăng vọt 3500%

Bài đăng Cardano (ADA) Sẵn sàng đạt $1 khi Hợp tác với XRP được thiết lập để Kích hoạt Bùng nổ Giá, Nhưng Altcoin Mới Này Có Thể Tăng vọt 3500% xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Khi Cardano (ADA) tiến gần hơn đến ngưỡng $1 và sự hợp tác dự kiến với XRP gợi ý về một sự thay đổi tiềm năng của thị trường, một đối thủ đáng ngạc nhiên đang thu hút sự chú ý của nhà đầu tư: Mutuum Finance. Mutuum Finance (MUTM) đã vượt qua $15,25 triệu và hiện có hơn 15.850 nhà đầu tư trong đợt bán trước đang diễn ra. Được định vị như một lực lượng mới nổi trong tài chính phi tập trung (DeFi), Mutuum Finance đang tạo ra sự chú ý với dự đoán về tiềm năng tăng trưởng đáng kinh ngạc 3.500%. Trong khi Cardano và XRP tiếp tục tạo ra các tiêu đề với động lực ổn định và các đối tác chiến lược, các nhà phân tích cho rằng cơ chế tokenomics và thanh khoản sáng tạo của Mutuum Finance có thể định nghĩa lại làn sóng tiếp theo của sự mở rộng thị trường tiền mã hóa. Cập nhật Cardano (ADA), Động lực Ổn định Hướng tới $1 Cardano (ADA) hiện đang giao dịch ở mức $0,86, thể hiện sự ổn định với sự thay đổi hàng ngày khiêm tốn. Các nhà phân tích lưu ý rằng với sự tích lũy ổn định, được hỗ trợ bởi hoạt động của cá voi và quan hệ đối tác chiến lược gần đây với XRP để tăng cường khả năng tương tác, ADA có thể kiểm tra mức $1,00 vào cuối năm 2025, đặc biệt nếu sự quan tâm đến DeFi tổ chức vẫn mạnh mẽ. Trong khi đó, các giao thức mới nổi như Mutuum Finance đang bắt đầu thu hút sự chú ý của nhà đầu tư. Giai đoạn 6 Bán trước của Mutuum Finance Mutuum Finance đang ở giai đoạn 6 của đợt bán trước, và token hiện có giá $0,035. Giai đoạn tiếp theo sẽ thấy giá của token tăng 14,29% lên $0,04. Hơn 15.850 nhà đầu tư đã đăng ký cho đợt bán trước, và dự án cho đến nay đã huy động được hơn $15,25 triệu. Sức hút như vậy là phản ánh của sự tin tưởng tăng cường vào dự án và giá trị đề xuất trong ngành tài chính phi tập trung. Phát triển Nền tảng DeFi Ổn định và An toàn Mutuum Finance đang phát triển một stablecoin được gắn trên Ethereum blockchain với đồng đô la Mỹ. Stablecoin là một token đầu tư không thể giả mạo, phi thuật toán tránh biến động giá gắn liền với các stablecoin thuật toán có thể phình to và mất giá cố định trong tình trạng hoảng loạn thị trường. Lợi thế Cho vay Kép Một trong những lợi thế của Mutuum...
BitcoinEthereumNews 2025/09/01 02:52
Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó