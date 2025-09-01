Người Giàu Sở Hữu Bitcoin Dường Như Đang Chi Tiêu BTC Cho Kỳ Nghỉ Xa Xỉ. Liệu Đây Có Thực Sự Là Một Ý Tưởng Hay?
Bài đăng Những người giàu có sở hữu Bitcoin dường như đang chi tiêu BTC cho kỳ nghỉ xa hoa. Liệu đây có thực sự là một ý tưởng hay? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đợt tăng giá gần đây của Bitcoin đang lan sang thị trường kỳ nghỉ xa hoa. Financial Times (FT) đưa tin hôm nay rằng các công ty máy bay tư nhân, hãng tàu du lịch và khách sạn boutique ngày càng chấp nhận thanh toán bằng tiền mã hóa. Ví dụ, FXAIR thuộc sở hữu của Flexjet hiện chấp nhận token cho các chuyến bay xuyên Đại Tây Dương có giá khoảng 80,000 đô la, trong khi hãng tàu du lịch Virgin Voyages bán vé thường niên trị giá 120,000 đô la. SeaDream Yacht Club và các nhóm khách sạn boutique bao gồm The Kessler Collection cũng đã thêm tùy chọn thanh toán bằng tiền mã hóa, theo FT. Du lịch cao cấp là một thị trường ngách tự nhiên cho việc chi tiêu tiền mã hóa. Với hóa đơn sáu chữ số, phí và biến động giá ít quan trọng hơn, và các thương nhân có thể chuyển đổi khoản thanh toán thành tiền fiat ngay lập tức. Đối với khách hàng, thanh toán bằng Bitcoin mang giá trị về địa vị, gợi nhớ đến những khoản chi tiêu xa xỉ trong thị trường tăng giá trước đây cho xe Lamborghini và đồng hồ. Lần này, sự xa hoa là máy bay tư nhân tiết kiệm thời gian và các chuyến du lịch độc đáo.
Tuy nhiên, liệu điều đó có hợp lý về mặt tài chính hay không lại là vấn đề khác. Câu chuyện cảnh báo nổi tiếng nhất của Bitcoin đến từ năm 2010, khi lập trình viên Florida Laszlo Hanyecz đã chi 10,000 BTC cho hai chiếc pizza, một giao dịch hiện có giá trị hơn 1 tỷ đô la nếu nhìn lại. Những đặt chỗ máy bay ngày nay có thể gây ra sự hối tiếc tương tự nếu Bitcoin tiếp tục tăng giá.
Tuy nhiên, những người khác thấy logic trong việc thu lợi nhuận. Với Bitcoin gần đây đạt mức kỷ lục 124,128 đô la vào ngày 14/8, một số người giàu có nắm giữ có thể xem đợt tăng giá hiện tại như một cơ hội để đảm bảo lợi nhuận trước khi các cú sốc vĩ mô làm giảm giá. Áp lực lạm phát liên quan đến thuế nhập khẩu mới của Mỹ, cùng với sự bất ổn kinh tế rộng lớn hơn, có thể dễ dàng đẩy BTC xuống dưới 100,000 đô la, biến những khoản chi tiêu kỳ nghỉ hôm nay thành một biện pháp phòng ngừa hợp lý.
Cũng có những phức tạp về thuế. Ví dụ, Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) coi tiền mã hóa là tài sản, có nghĩa là việc chi tiêu BTC được tính là một giao dịch chịu thuế và có thể kích hoạt các khoản nợ thuế lãi vốn. HMRC của Vương quốc Anh áp dụng nguyên tắc tương tự, đánh thuế khi đồng tiền được bán, hoán đổi hoặc chi tiêu. Bối cảnh lớn hơn, theo dữ liệu của McKinsey được trích dẫn bởi...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 04:59