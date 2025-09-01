Bennedict Mathurin Sẽ Là Người Khởi Đầu Của Pacers. Điều Này Sẽ Có Ý Nghĩa Gì Cho Tương Lai Của Anh Ấy?

OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA – NGÀY 22 THÁNG 6: Bennedict Mathurin #00 của Indiana Pacers bị phòng ngự bởi Alex Caruso #9 của Oklahoma City Thunder trong hiệp một của Trận Bảy trong National Basketball Association (NBA) Finals 2025 tại Trung tâm Paycom vào ngày 22 tháng 6 năm 2025 tại Oklahoma City, Oklahoma. (Ảnh của Justin Ford/Getty Images) Getty Images INDIANAPOLIS – Sau khi ra vào đội hình chính thức trong phần lớn ba mùa giải đầu tiên của mình, Bennedict Mathurin sẽ là người khởi đầu đêm khai mạc ở vị trí hậu vệ cho Indiana Pacers trong mùa giải 2025-26. Cho đến nay trong sự nghiệp của mình, Mathurin đã là một phần của đội hình ra sân trong khoảng 40% số trận đấu của anh. Mùa giải thứ hai là mùa duy nhất mà Mathurin bắt đầu mùa giải với tư cách là người khởi đầu, nhưng Buddy Hield đã chuyển vào vị trí đó khoảng một tháng sau khi chiến dịch bắt đầu. Bây giờ, như huấn luyện viên trưởng của Pacers Rick Carlisle tiết lộ trên podcast Basketball, She Wrote vào đầu tháng này, Mathurin sẽ là hậu vệ dứt điểm trong đội hình ra sân khi mọi thứ bắt đầu cho mùa giải 2025-26. "Tôi sẽ công bố tin tức ngay tại đây. Tôi dự kiến anh ấy sẽ là người khởi đầu ở vị trí [hậu vệ] của chúng tôi năm nay ngay từ ngày đầu tiên," Carlisle chia sẻ. Ông giải thích rằng ông đã nói với Mathurin và người đại diện của anh tin tức này qua điện thoại vào đầu mùa giải nghỉ. "Bạn sẽ ở cùng đội hình chính thức vào ngày đầu tiên. Đó là công việc của bạn để mất," Carlisle nói với Mathurin. Điều này đến vào thời điểm quan trọng trong sự nghiệp của Mathurin. Anh đang bước vào mùa giải thứ tư và cuối cùng của hợp đồng tân binh, có nghĩa là anh sẽ là một cầu thủ tự do vào mùa hè tới. Điều đó là, trừ khi anh ký một bản gia hạn hợp đồng với Pacers vào mùa thu - một khả năng cho đến ngày 20 tháng 10. Gần như tất cả các lựa chọn vòng một năm 2022 đều đủ điều kiện để gia hạn hợp đồng tân binh trong mùa giải nghỉ này, với bốn cầu thủ (Paolo Banchero, Jabari...