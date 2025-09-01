2025-10-10 thứ sáu

Lịch sử giá Bitcoin (BTC) chỉ ra loại tiền mã hóa mới tốt nhất để mua ngay bây giờ

Bài đăng Lịch sử giá Bitcoin (BTC) chỉ ra Crypto tốt nhất để mua ngay bây giờ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nếu chìa khóa cho sự giàu có ngày mai ẩn giấu trong biểu đồ của ngày hôm qua thì sao? Lịch sử giá Bitcoin kể câu chuyện từ vài xu vào năm 2010 đến hơn 100,000 đô la ngày nay. Hành trình đó đã biến những người mua sớm thành triệu phú và định hình lại toàn bộ thị trường. Hiện tại, các nhà phân tích cho rằng một đồng coin khác đang chuẩn bị lặp lại câu chuyện đó thậm chí còn nhanh hơn, khiến nó trở thành crypto tốt nhất để mua ngay bây giờ. Điều đó dẫn chúng ta đến presale của Meme coin Ethereum Pepeto (PEPETO): Nó kết hợp văn hóa với các công cụ hoạt động, sàn giao dịch miễn phí, và cộng đồng người dùng ngày càng tăng. Nó có thể đi theo con đường của Bitcoin nhưng di chuyển nhanh hơn, đó là lý do tại sao nhiều người gọi đây là crypto tốt nhất để mua ngay bây giờ. Trước đó, hãy nhớ lại cách Bitcoin đã tăng từ khoảng 0,0025 đô la lên sáu chữ số. Dành cho các nhà đầu tư ngày nay. Lịch sử giá Bitcoin (BTC): Từ xu lẻ đến hơn 100,000 đô la và hơn thế nữa Trở lại năm 2009, rất ít người có thể đoán được tương lai của Bitcoin. Nó ra mắt vào ngày 3 tháng 1 năm 2009, và vào năm 2010, giao dịch pizza nổi tiếng định giá BTC gần 0,0025 đô la, trong khi báo giá giao dịch ban đầu dao động ở mức phần nhỏ của một xu. Đến năm 2011, nó đạt 1 đô la lần đầu tiên, mang lại mức giá rõ ràng cho một ý tưởng mới đối với những người mua sớm. Bitcoin Halving đầu tiên vào năm 2012 đã cắt giảm nguồn cung mới và giúp giá tăng lên gần 1,000 đô la vào năm 2013. Halving thứ hai vào năm 2016 có tác động tương tự, mở đường cho đợt tăng giá năm 2017 lên gần 20,000 đô la khi việc áp dụng mở rộng. Vào đầu những năm 2020, một đợt halving khác lại giảm phát hành đúng lúc các tổ chức lớn bắt đầu chú ý. Vốn hóa thị trường của Bitcoin sau đó vượt qua 1 nghìn tỷ đô la khi các công ty lớn nghiên cứu hoặc thêm BTC vào bảng cân đối kế toán của họ. Nguồn cung cố định 21 triệu đồng coin và các sự kiện halving lặp đi lặp lại giữ sự khan hiếm trong tầm nhìn và thu hút nhu cầu ổn định. Đến năm 2021, nó thiết lập mức ATH 69,000 đô la, và ngày nay nó giao dịch trên...
Kết quả WWE Clash In Paris 2025 khi Rusev đánh bại Sheamus

Bài đăng Kết quả WWE Clash In Paris 2025 khi Rusev khiến Sheamus đầu hàng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Rusev đã có màn trở lại không mấy ấn tượng tại WWE. (Credit: Craig Ambrosio/WWE via Getty Images) WWE via Getty Images WWE Clash in Paris 2025 cuối cùng đã cho Rusev và Sheamus cơ hội tỏa sáng trên sân khấu lớn, và họ đã không làm người hâm mộ thất vọng. Trong vài tháng qua, "The Bulgarian Brute" và "The Celtic Warrior" đã có những màn đối đầu qua lại trong một cuộc đối địch ở tuyến giữa trên bảng xếp hạng hoàn toàn bị giới hạn trong Monday Night Raw. Hai võ sĩ này đã bỏ lỡ cơ hội đấu vật tại Summerslam, mặc dù chương trình diễn ra trong hai đêm lần đầu tiên. Nhưng hóa ra, WWE Clash in Paris là sân khấu hoàn hảo cho cuộc đối đầu đầy mạnh mẽ giữa hai võ sĩ này. ForbesWWE Clash In Paris 2025 Results As Becky Lynch Escapes Nikki BellaBy Blake Oestriecher Kết quả WWE Clash in Paris 2025 cho trận Rusev vs. Sheamus WWE Clash in Paris 2025 đánh dấu một trận đấu quan trọng cho Sheamus và Rusev, với hai ngôi sao đang rất cần một chiến thắng và đà tiến có thể theo sau đó. Sau một trận đấu theo phong cách smash-mouth, Rusev cuối cùng đã giành được chiến thắng bằng cách buộc Sheamus phải đầu hàng trong thế khóa Accolade sau nhiều lần cố gắng trước đó. Trong số những điểm nổi bật của trận Rusev vs. Sheamus có: Rusev và Sheamus bắt đầu đánh nhau ngay khi tiếng chuông vang lên, đưa trận đấu ra khu vực bên ngoài, nơi được trang trí với một số vật dụng phù hợp với trận đấu kiểu Good Ol' Fashioned Donnybrook. Trở lại trong võ đài, Rusev tấn công Sheamus với hàng loạt đòn gậy kendo và một loạt các cú đánh vào ngực. Vài phút sau, Sheamus đáp trả bằng một số cú đánh gậy kendo của riêng mình. Rusev đã có thể giành lại quyền kiểm soát với một đòn tấn công bằng ghế sắt. Rusev đặt chiếc ghế sắt ở góc võ đài khi Sheamus van xin Rusev đá...
Người Giàu Sở Hữu Bitcoin Dường Như Đang Chi Tiêu BTC Cho Kỳ Nghỉ Xa Xỉ. Liệu Đây Có Thực Sự Là Một Ý Tưởng Hay?

Bài đăng Những người giàu có sở hữu Bitcoin dường như đang chi tiêu BTC cho kỳ nghỉ xa hoa. Liệu đây có thực sự là một ý tưởng hay? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đợt tăng giá gần đây của Bitcoin đang lan sang thị trường kỳ nghỉ xa hoa. Financial Times (FT) đưa tin hôm nay rằng các công ty máy bay tư nhân, hãng tàu du lịch và khách sạn boutique ngày càng chấp nhận thanh toán bằng tiền mã hóa. Ví dụ, FXAIR thuộc sở hữu của Flexjet hiện chấp nhận token cho các chuyến bay xuyên Đại Tây Dương có giá khoảng 80,000 đô la, trong khi hãng tàu du lịch Virgin Voyages bán vé thường niên trị giá 120,000 đô la. SeaDream Yacht Club và các nhóm khách sạn boutique bao gồm The Kessler Collection cũng đã thêm tùy chọn thanh toán bằng tiền mã hóa, theo FT. Du lịch cao cấp là một thị trường ngách tự nhiên cho việc chi tiêu tiền mã hóa. Với hóa đơn sáu chữ số, phí và biến động giá ít quan trọng hơn, và các thương nhân có thể chuyển đổi khoản thanh toán thành tiền fiat ngay lập tức. Đối với khách hàng, thanh toán bằng Bitcoin mang giá trị về địa vị, gợi nhớ đến những khoản chi tiêu xa xỉ trong thị trường tăng giá trước đây cho xe Lamborghini và đồng hồ. Lần này, sự xa hoa là máy bay tư nhân tiết kiệm thời gian và các chuyến du lịch độc đáo. Tuy nhiên, liệu điều đó có hợp lý về mặt tài chính hay không lại là vấn đề khác. Câu chuyện cảnh báo nổi tiếng nhất của Bitcoin đến từ năm 2010, khi lập trình viên Florida Laszlo Hanyecz đã chi 10,000 BTC cho hai chiếc pizza, một giao dịch hiện có giá trị hơn 1 tỷ đô la nếu nhìn lại. Những đặt chỗ máy bay ngày nay có thể gây ra sự hối tiếc tương tự nếu Bitcoin tiếp tục tăng giá. Tuy nhiên, những người khác thấy logic trong việc thu lợi nhuận. Với Bitcoin gần đây đạt mức kỷ lục 124,128 đô la vào ngày 14/8, một số người giàu có nắm giữ có thể xem đợt tăng giá hiện tại như một cơ hội để đảm bảo lợi nhuận trước khi các cú sốc vĩ mô làm giảm giá. Áp lực lạm phát liên quan đến thuế nhập khẩu mới của Mỹ, cùng với sự bất ổn kinh tế rộng lớn hơn, có thể dễ dàng đẩy BTC xuống dưới 100,000 đô la, biến những khoản chi tiêu kỳ nghỉ hôm nay thành một biện pháp phòng ngừa hợp lý. Cũng có những phức tạp về thuế. Ví dụ, Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) coi tiền mã hóa là tài sản, có nghĩa là việc chi tiêu BTC được tính là một giao dịch chịu thuế và có thể kích hoạt các khoản nợ thuế lãi vốn. HMRC của Vương quốc Anh áp dụng nguyên tắc tương tự, đánh thuế khi đồng tiền được bán, hoán đổi hoặc chi tiêu. Bối cảnh lớn hơn, theo dữ liệu của McKinsey được trích dẫn bởi...
Rudy Giuliani Nhập Viện Sau Tai Nạn Xe Hơi

Bài đăng Rudy Giuliani Nhập viện Sau Tai nạn Xe hơi xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Topline Rudy Giuliani, cựu thị trưởng thành phố New York và cựu luật sư của Tổng thống Donald Trump, bị thương trong một vụ tai nạn xe hơi ở New Hampshire vào cuối tuần này, một người phát ngôn của Giuliani cho biết vào Chủ nhật. Một người phát ngôn của cựu thị trưởng thành phố New York 81 tuổi cho biết Giuliani đang hỗ trợ một nạn nhân bạo lực gia đình tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Getty Images Những Sự kiện Chính Giuliani, 81 tuổi, được chẩn đoán bị gãy đốt sống ngực, nhiều vết rách và bầm tím cùng với các thương tích không xác định ở cánh tay và chân trái sau khi xe của ông bị đâm từ phía sau vào tối thứ Bảy, theo người phát ngôn Michael Ragusa. Giuliani đang trong "tâm trạng tốt và hồi phục rất tốt," Regusa cho biết. Ragusa cho biết Giuliani đã được một nạn nhân bị cáo buộc của "sự cố bạo lực gia đình" vẫy lại, sau đó Giuliani "đã hỗ trợ," gọi cảnh sát và ở lại gần đó cho đến khi các sĩ quan đến nơi. Trong khi chờ cảnh sát, xe của Giuliani đã "bị đâm từ phía sau với tốc độ cao," khiến Giuliani bị thương, sau đó ông được đưa đến một trung tâm chấn thương gần đó. Đây là một câu chuyện đang phát triển. Nguồn: https://www.forbes.com/sites/tylerroush/2025/08/31/rudy-giuliani-hospitalized-after-new-hampshire-car-accident-spokesperson-says/
Bennedict Mathurin Sẽ Là Người Khởi Đầu Của Pacers. Điều Này Sẽ Có Ý Nghĩa Gì Cho Tương Lai Của Anh Ấy?

Bài đăng Bennedict Mathurin Sẽ Là Người Khởi Đầu Của Pacers. Điều Này Sẽ Có Ý Nghĩa Gì Cho Tương Lai Của Anh Ấy? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA – NGÀY 22 THÁNG 6: Bennedict Mathurin #00 của Indiana Pacers bị phòng ngự bởi Alex Caruso #9 của Oklahoma City Thunder trong hiệp một của Trận Bảy trong National Basketball Association (NBA) Finals 2025 tại Trung tâm Paycom vào ngày 22 tháng 6 năm 2025 tại Oklahoma City, Oklahoma. (Ảnh của Justin Ford/Getty Images) Getty Images INDIANAPOLIS – Sau khi ra vào đội hình chính thức trong phần lớn ba mùa giải đầu tiên của mình, Bennedict Mathurin sẽ là người khởi đầu đêm khai mạc ở vị trí hậu vệ cho Indiana Pacers trong mùa giải 2025-26. Cho đến nay trong sự nghiệp của mình, Mathurin đã là một phần của đội hình ra sân trong khoảng 40% số trận đấu của anh. Mùa giải thứ hai là mùa duy nhất mà Mathurin bắt đầu mùa giải với tư cách là người khởi đầu, nhưng Buddy Hield đã chuyển vào vị trí đó khoảng một tháng sau khi chiến dịch bắt đầu. Bây giờ, như huấn luyện viên trưởng của Pacers Rick Carlisle tiết lộ trên podcast Basketball, She Wrote vào đầu tháng này, Mathurin sẽ là hậu vệ dứt điểm trong đội hình ra sân khi mọi thứ bắt đầu cho mùa giải 2025-26. "Tôi sẽ công bố tin tức ngay tại đây. Tôi dự kiến anh ấy sẽ là người khởi đầu ở vị trí [hậu vệ] của chúng tôi năm nay ngay từ ngày đầu tiên," Carlisle chia sẻ. Ông giải thích rằng ông đã nói với Mathurin và người đại diện của anh tin tức này qua điện thoại vào đầu mùa giải nghỉ. "Bạn sẽ ở cùng đội hình chính thức vào ngày đầu tiên. Đó là công việc của bạn để mất," Carlisle nói với Mathurin. Điều này đến vào thời điểm quan trọng trong sự nghiệp của Mathurin. Anh đang bước vào mùa giải thứ tư và cuối cùng của hợp đồng tân binh, có nghĩa là anh sẽ là một cầu thủ tự do vào mùa hè tới. Điều đó là, trừ khi anh ký một bản gia hạn hợp đồng với Pacers vào mùa thu - một khả năng cho đến ngày 20 tháng 10. Gần như tất cả các lựa chọn vòng một năm 2022 đều đủ điều kiện để gia hạn hợp đồng tân binh trong mùa giải nghỉ này, với bốn cầu thủ (Paolo Banchero, Jabari...
Minnesota United Bán Oluwaseyi, Cho Thấy Sự Cần Thiết Của Việc Chuyển Đổi Lịch MLS

Bài đăng Minnesota United Bán Oluwaseyi, Cho Thấy Sự Cần Thiết Của Việc Chuyển Đổi Lịch MLS xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tani Oluwaseyi #14 của Minnesota United chỉ tay lên trời sau khi ghi bàn vào lưới Seattle Sounders trong hiệp hai tại Lumen Field vào ngày 01 tháng 6. Getty Images Cuối cùng, Giám đốc Thể thao của Minnesota United Khaled El-Ahmad không có lựa chọn tốt nào khi Villareal theo đuổi tiền đạo ngôi sao Tani Oluwayesi của Loons. Ông có thể tách đội hình của mình khỏi cầu thủ tấn công hiệu quả nhất đúng vào thời điểm MLS bước vào giai đoạn nước rút và trận chung kết U.S. Open Cup vào tháng tới. Hoặc ông có thể mạo hiểm làm mất lòng Oluwaseyi 25 tuổi bằng cách từ chối cơ hội hiếm hoi để chuyển từ MLS trực tiếp đến một trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu, chưa kể đến việc bỏ qua mức phí chuyển nhượng kỷ lục của câu lạc bộ được báo cáo là 8,5-9 triệu đô la. Cuối cùng, El-Ahmad đã làm điều chắc chắn vì lợi ích lâu dài của Oluwaseyi, và có lẽ cũng vì câu lạc bộ, chính thức gửi cầu thủ quốc tế Canada này đến một cơ hội mới hấp dẫn trong một động thái được công bố vào thứ Sáu. Và khi làm như vậy, ông cũng minh họa tại sao rất nhiều câu lạc bộ - ngay cả những câu lạc bộ trải qua mùa đông lạnh giá như ở Minnesota - đang xoay quanh việc chuyển đổi lịch MLS tiềm năng mà cảm giác như một điều tất yếu hơn là một câu hỏi. Đồng Đô La Ra Đòi Hỏi Đồng Đô La Vào Với việc đóng cửa sổ chuyển nhượng vào của giải đấu vào đầu tháng này, MLS đã phá vỡ kỷ lục trước đó về chi tiêu cho cầu thủ mới, với 30 câu lạc bộ kết hợp chi khoảng 336 triệu đô la trong các thương vụ trong hai cửa sổ chuyển nhượng 2025 của giải đấu. Nhưng tính bền vững lâu dài của cách tiếp cận như vậy phụ thuộc vào việc MLS cũng tăng khối lượng xuất khẩu cầu thủ. Và cách thực sự duy nhất để tiếp tục công việc đó là sẵn sàng bán khi hầu hết các câu lạc bộ có tiền đang thực hiện phần lớn việc mua của họ: mùa hè trước khi bắt đầu hầu hết các mùa giải châu Âu. Minnesota không phải là câu lạc bộ MLS đầu tiên...
Thống đốc California châm biếm Trump với đề xuất Meme coin

Bài đăng Thống đốc California Châm biếm Trump với Đề xuất Meme coin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Thống đốc California Gavin Newsom đề xuất một loại tiền mã hóa mang tính châm biếm để nâng cao nhận thức của cử tri. Sáng kiến này là một phần trong chiến lược "Chiến dịch vì Dân chủ" của Newsom. Các token chính trị trong quá khứ thường thiếu tác động lâu dài. Thống đốc California Gavin Newsom gần đây đã công bố một loại tiền mã hóa mang tính châm biếm, 'Trump Corruption Coin,' trên podcast Pivot, nhằm chế giễu các hoạt động của Donald Trump trong lĩnh vực Meme coin. Thông báo này làm nổi bật căng thẳng chính trị về sức hấp dẫn đầu cơ của tiền mã hóa, mặc dù không có token thực nào tồn tại, không ảnh hưởng đến thị trường hay bối cảnh quy định. Thống đốc California Đề xuất Meme coin để Nâng cao Nhận thức của Cử tri Giải thích về ý định, Newsom nhấn mạnh mục đích của sáng kiến: để nâng cao nhận thức của công chúng và phê phán điều mà ông mô tả là bản chất phi lý của động thái chính trị và tiền mã hóa hiện tại. Tuy nhiên, không có bằng chứng chính thức nào về việc phát triển token mật mã hoặc dự án blockchain liên quan đến những tuyên bố này. Phản ứng của thị trường đã rất nhỏ vì không có hoạt động tạo coin thực tế hoặc hoạt động blockchain nào liên quan đến "Trump Corruption Coin" đã xảy ra. Cộng đồng tiền mã hóa chủ yếu tham gia vào các cuộc tranh luận và châm biếm trên các nền tảng truyền thông xã hội. Đề xuất này vẫn chưa tác động đến các loại tiền mã hóa chính thống hoặc gây ra phản ứng đáng kể từ các cơ quan quản lý tài chính. Token Chính trị: Xu hướng Lịch sử và Đầu cơ Thị trường Bạn có biết? Các sáng kiến token chính trị trong quá khứ, như coin "MAGA" và token theo chủ đề Biden, thường bắt đầu với sự phô trương nhưng thiếu sự hiện diện bền vững hoặc tác động quy định, tượng trưng cho tình cảm chính trị hơn là chuyển động tài chính thực sự. Ethereum (ETH) hiện giao dịch ở mức $4,456.49, với vốn hóa thị trường là 537,927,431,566 và khối lượng giao dịch 24 giờ là 2,633,891,050. Dữ liệu CoinMarketCap cho thấy mức tăng giá 24 giờ là 2.67% nhưng giảm 7.08% trong tuần qua. Sự thống trị của Ethereum đứng ở mức 14.17% tính đến ngày 31/08/2025. Ethereum(ETH), biểu đồ hàng ngày, ảnh chụp màn hình trên CoinMarketCap lúc 20:37 UTC ngày 31/08/2025. Nguồn: CoinMarketCap Theo thông tin từ Coincu, Meme coin được đề xuất, mặc dù mang tính châm biếm, có thể ảnh hưởng đến động lực thị trường tiền mã hóa bằng cách làm nổi bật các giao điểm kinh tế chính trị. Nếu được ra mắt chính thức,...
Shiba Inu (SHIB) và Pepe Coin (PEPE) Có Thể Tăng Giá Đến $0.0001, Nhưng Meme Coin Này Sẽ Dẫn Đầu Đợt Tăng Giá Thị Trường Tiếp Theo

Bài đăng Shiba Inu (SHIB) và Pepe Coin (PEPE) Có Thể Tăng Lên $0.0001, Nhưng Meme Coin Này Sẽ Dẫn Đầu Đợt Tăng Giá Thị Trường Tiếp Theo xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Shiba Inu (SHIB) và Pepe Coin (PEPE) đang nhắm đến khả năng tăng giá lên $0.0001. Shiba Inu, ở mức khoảng $0.00001386, đã tăng 11.9% trong tuần qua từ $0.0000122. Và Pepe Coin, ở mức $0.00001253, đã chứng kiến mức giảm nhẹ 2% trong 24 giờ qua, nhưng vẫn mạnh mẽ trong triển vọng. Dù vậy, nó vẫn duy trì vị thế vững chắc với vốn hóa thị trường $5 tỷ. Trong khi cả hai token có thể tiếp tục tăng, một đối thủ mới, Little Pepe (LILPEPE), đang định hình để dẫn đầu đợt tăng giá thị trường tiếp theo. Với đợt bán trước đã huy động được hơn $22.8 triệu, Meme coin này đang nổi lên như một đồng coin đáng chú ý. Hoạt Động Cá voi Của Shiba Inu Thắp Lên Sự Lạc Quan Shiba Inu đã thể hiện động lực mới trong tháng 8, với các giao dịch cá voi tăng 188% và hơn 3.69 nghìn tỷ SHIB được tích lũy chỉ trong hai ngày. Hoạt động này cho thấy sự tự tin ngày càng tăng trong số các nhà đầu tư lớn. Nếu xu hướng này tiếp tục, SHIB có cơ hội mạnh mẽ để thử nghiệm cột mốc $0.0001. Tuy nhiên, nguồn cung lưu hành khổng lồ và cơ chế đốt chậm vẫn là thách thức cho đợt tăng giá mạnh trong ngắn hạn. Khả Năng Bứt Phá Của Pepe Coin Pepe Coin, mặc dù có sự điều chỉnh nhỏ, vẫn đang giữ vững với thanh khoản tốt. Giao dịch ở mức khoảng $0.00001174, PEPE đã phá vỡ mức $0.00001120, được hỗ trợ bởi chỉ số RSI mạnh mẽ là 70.68. Nếu nó có thể giành lại và giữ vững các vùng kháng cự quan trọng, PEPE cũng có thể cố gắng đẩy giá lên $0.0001. Tuy nhiên, với sự cạnh tranh ngày càng tăng trong lĩnh vực meme, PEPE có thể đối mặt với những thách thức trong việc duy trì đà tăng. Little Pepe (LILPEPE): Meme Coin Dẫn Đầu Đợt Tăng Giá Thị Trường Tiếp Theo Trong khi SHIB và PEPE vẫn là những lựa chọn yêu thích của đám đông, Little Pepe (LILPEPE) đang định vị mình là nhà lãnh đạo tiếp theo trong thị trường meme coin. Không giống như các meme coin truyền thống, LILPEPE được xây dựng trên blockchain Layer 2 được tối ưu hóa cho tốc độ, phí thấp và khả năng mở rộng. Bằng cách kết hợp văn hóa meme với tokenomics tiên tiến, nó thu hút cả...
Tham gia vào các Trận chiến Người mua Hàng ngày để Mở khóa Hàng triệu BDAG, Biến Mọi Bước đi trong Presale thành Cơ hội Thay đổi Cuộc chơi Ngay lập tức

Hầu hết các dự án tiền mã hoá yêu cầu đầu tư trước và chỉ sau đó mới đề xuất lợi nhuận tiềm năng. BlockDAG đảo ngược mô hình đó. Đây không chỉ là [...] Bài viết Tham gia vào các Trận chiến Người mua Hàng ngày để Mở khóa Hàng triệu BDAG, Biến Mọi Bước đi trong Presale thành Chiến thắng Tiềm năng Thay đổi Cuộc chơi Ngay lập tức xuất hiện đầu tiên trên Coindoo.
Nhà phân tích hàng đầu dự đoán rằng đồng tiền mã hoá này có thể sánh ngang với sự tăng trưởng của Bitcoin từ 2010-2025

Đợt bán trước của Pepeto đã huy động được 6,5 triệu USD với giá 0,000000150 USD, với tiện ích miễn phí giao dịch Spot và 100k người theo dõi. Các nhà phân tích cho rằng nó có thể phản ánh sự tăng trưởng của Bitcoin từ 2010-2025.
