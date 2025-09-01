2025-10-10 thứ sáu

Kết quả WWE Clash In Paris 2025 khi Becky Lynch can thiệp, Seth Rollins chiến thắng

Kết quả WWE Clash In Paris 2025 khi Becky Lynch can thiệp, Seth Rollins chiến thắng

Bài đăng Kết quả WWE Clash In Paris 2025 khi Becky Lynch can thiệp, Seth Rollins chiến thắng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Seth Rollins tiếp tục thống trị WWE Raw với vai trò kẻ phản diện hàng đầu. (Credit: Rich Freeda/WWE via Getty Images) WWE via Getty Images WWE Clash in Paris 2025 đưa bốn ngôi sao lớn nhất của Raw lên sàn đấu cùng lúc, với Seth Rollins đặt danh hiệu World Heavyweight của mình trên bàn cân trước CM Punk, Jey Uso và LA Knight. Trong vài tuần qua, Rollins đã trở thành mục tiêu của ba nhân vật được yêu thích nhất của WWE. Ngoài việc khơi lại cuộc đối đầu hoành tráng với Punk, anh đã phải chịu thất bại trước Knight tại Saturday Night's Main Event và sau đó trở thành mục tiêu của Uso, cựu vô địch World Heavyweight. Điều đó dẫn đến một trận Fatal 4-Way hiếm hoi tại WWE Clash in Paris 2025, nơi chưa đầy một tháng sau khi trở thành nhà vô địch thế giới một lần nữa, Rollins phải bảo vệ danh hiệu của mình trước bộ ba đối thủ hàng đầu. ForbesWWE Clash In Paris 2025 Results As John Cena Beats Logan Paul In Instant ClassicBy Blake Oestriecher Kết quả WWE Clash in Paris 2025 cho trận Seth Rollins vs. Jey Uso Vs. CM Punk vs. LA Knight Tại WWE Clash in Paris 2025, cơ hội dường như không nghiêng về phía Rollins. Hoặc ít nhất chúng ta đã nghĩ vậy. Rollins phải vượt qua Punk, Knight và Uso, và trước đó trong đêm, Tổng Giám đốc Raw Adam Pearce đã cấm Bronson Reed và Bron Breakker, đồng đội của Rollins từ The Vision, vào sân vận động. Tuy nhiên, Rollins vẫn có thể tận dụng lợi thế về số lượng để giành chiến thắng tại Paris. "The Visionary" đã ghim Punk sau một màn xuất hiện gây sốc từ Becky Lynch, người đã xuất hiện với một sự hỗ trợ lớn trong trận đấu chính. Trong số những điểm nổi bật nhất của trận bảo vệ chức vô địch World Heavyweight tại WWE Clash in Paris 2025 là: Punk ngay lập tức tung cú đá vào hàm của Uso để bắt đầu trận đấu. Knight cố gắng...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 06:43
Chris Cillizza Nói Về Cuộc Sống Sau CNN Và Move to Earn Của Anh Ấy Đến Substack

Chris Cillizza Nói Về Cuộc Sống Sau CNN Và Move to Earn Của Anh Ấy Đến Substack

Bài đăng Chris Cillizza nói về cuộc sống sau CNN và việc chuyển sang Substack đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nhà báo và bình luận viên chính trị Chris Cillizza Chris Cillizza "Bạn biết meme của George Michael Bluth chứ?" Nhà báo và bình luận viên chính trị Chris Cillizza đang cố gắng mô tả cho tôi cảm giác khi bị CNN sa thải vào năm 2022. Cách diễn đạt văn hóa đại chúng mà anh sử dụng là cảnh nổi tiếng trong Arrested Development khi nhân vật của Michael Cera thả ba lô xuống và gục xuống sàn. "Đó là tôi trong một thời gian. Kiểu như, cả một hoặc hai tháng liền. Tôi cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng và như thể mình đã thất bại — mặc dù tôi không chắc mình đã làm sai điều gì. "Tôi đã sử dụng việc viết lách, nói chuyện và suy nghĩ về chính trị trong thời gian dài để sắp xếp ngày của mình đến nỗi, không có nó, tôi cảm thấy lạc lối." Đối với hầu hết mọi người, việc bị sa thải là một chấn thương cá nhân. Tuy nhiên, việc Cillizza rời khỏi mạng tin tức cáp đủ đáng chú ý — một phần vì anh là một trong số những tên tuổi lớn bị sa thải trong đợt cắt giảm chi phí — đến mức nó tạo ra các bài viết và đưa tin trên các tờ như The Daily Mail, Variety và The Daily Beast, chưa kể đến các đề cập trên các chủ đề Reddit và bài đăng Twitter. Anh không hề có dấu hiệu nào cho thấy điều đó sắp xảy ra. Và rồi, chỉ như vậy, tất cả đã mất; thói quen trong phòng tin tức, các thời hạn hàng ngày, và bất kỳ dấu hiệu nào của bước tiếp theo rõ ràng. "Tôi vẫn nhớ khi đưa con đến xe buýt trường học lúc 7:45 sáng và về nhà, mở lịch của mình lên, và thấy việc tiếp theo tôi phải làm là đón chúng lúc 3:30 chiều." Khoảng thời gian trống rỗng đó buộc anh phải suy nghĩ lại mọi thứ. Điều xuất hiện là So What, bản tin Substack của anh, cùng với các video YouTube và công việc truyền hình mà cùng nhau đánh dấu sự khởi đầu của những gì mà anh và rất nhiều nhà báo độc lập khác đã vội vã xây dựng khi ngành công nghiệp...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 06:40
Tòa án Ấn Độ Kết án 14 người Tù chung thân trong Vụ án Tống tiền Bitcoin Lớn

Tòa án Ấn Độ Kết án 14 người Tù chung thân trong Vụ án Tống tiền Bitcoin Lớn

Bài đăng Tòa án Ấn Độ Kết án 14 người Tù chung thân trong Vụ Tống tiền Bitcoin Lớn xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nhóm này bao gồm 11 cảnh sát và một cựu chính trị gia đã bắt cóc một doanh nhân và đánh cắp tiền điện tử của anh ta vào năm 2018. Một tòa án Ấn Độ đã đưa ra phán quyết nghiêm khắc vào thứ Sáu, kết án 14 người tù chung thân vì một kế hoạch tống tiền Bitcoin gây sốc. Thẩm phán đặc biệt B.B. Jadav tại Ahmedabad đã tuyên tất cả bị cáo phạm tội âm mưu phạm tội, bắt cóc để đòi tiền chuộc, giam giữ bất hợp pháp và hành hung. Vụ án này phơi bày tham nhũng sâu rộng trong cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ và làm nổi bật các tội phạm liên quan đến tiền điện tử ngày càng gia tăng. Tội ác Gây Chấn động Ấn Độ Nạn nhân, Shailesh Bhatt, là một doanh nhân Surat đã thu hồi được Bitcoin từ kế hoạch đầu tư BitConnect sụp đổ. BitConnect là một kế hoạch Ponzi khổng lồ trị giá 900 triệu đô la đã đóng cửa, khiến hàng nghìn nhà đầu tư bị thua lỗ. Vào ngày 11 tháng 2 năm 2018, các quan chức tham nhũng biết về việc Bhatt thu hồi Bitcoin và đã lên kế hoạch đánh cắp nó. Những người đàn ông giả danh đặc vụ Cục Điều tra Trung ương đã dụ Bhatt đến một trạm xăng hai ngày trước đó. Sau đó họ bắt cóc anh ta và giam giữ tại Trang trại Keshav gần Gandhinagar. Những kẻ bắt cóc bao gồm cựu cảnh sát trưởng quận Amreli Jagdish Patel và cựu chính trị gia Nalin Kotadiya từ đảng cầm quyền BJP. Thanh tra chi nhánh tội phạm địa phương Anant Patel đã chỉ đạo hoạt động bắt cóc thực tế với nhiều sĩ quan tham gia. Tại trang trại, các quan chức tham nhũng đánh đập và đe dọa Bhatt cho đến khi anh ta thú nhận có 752 Bitcoin từ nhà phát triển BitConnect Dhaval Mavani. Anh ta thừa nhận rằng 176 Bitcoin trong số này được lưu trữ với đối tác kinh doanh của anh ta Kirit Paladiya, trong khi anh ta đã bán số coin còn lại với giá khoảng 5 triệu đô la. Ban đầu, bọn tội phạm đòi tất cả 176 Bitcoin cộng với 32 crore rupee (khoảng 3,6 triệu đô la) tiền mặt. Khi đàm phán thất bại, họ buộc Bhatt phải bán 34 Bitcoin từ ví của đối tác, tống tiền khoảng 150,000 đô la. Một Cuộc Điều tra Phức tạp Sau khi được thả, Bhatt đã nộp đơn khiếu nại với Bộ Nội vụ Liên bang Ấn Độ. Điều này đã kích hoạt một cuộc điều tra tội phạm lớn...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 06:38
Big Bull Michael Saylor Báo Hiệu Lần Nữa: Có Thể Có Thông Báo Về Bitcoin Vào Ngày Mai

Big Bull Michael Saylor Báo Hiệu Lần Nữa: Có Thể Có Thông Báo Về Bitcoin Vào Ngày Mai

Bài đăng Big Bull Michael Saylor Signals Again: Bitcoin Announcement Possible Tomorrow xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Michael Saylor, người sáng lập và chủ tịch của MicroStrategy, một lần nữa đã chia sẻ dữ liệu Saylor Tracker và sử dụng cụm từ "Bitcoin is still on sale" trên tài khoản mạng xã hội của mình. Đáng chú ý là MicroStrategy thường công bố dữ liệu mới về việc mua Bitcoin vào ngày hôm sau sau các bài đăng của Saylor. Thị trường diễn giải bài đăng này như gợi ý rằng một thông báo mua mới có thể sẽ đến vào tuần tới. Danh mục đầu tư hiện tại của công ty như sau: Tổng tài sản: 69 tỷ USD Tổng BTC: 632,457 BTC Giá mua trung bình: 71,170 USD Tổng lợi nhuận: +53.29% (khoảng 23.98 tỷ USD lợi nhuận) Theo dữ liệu danh mục đầu tư, việc mua Bitcoin của công ty đã tăng đáng kể trong năm qua. Giá BTC tăng từ 50,000 USD lên 109,094 USD trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2024 đến tháng 8 năm 2025, trong khi cổ phần MicroStrategy đạt 510 USD từ mức 78 USD trong cùng kỳ. Ngoài ra, tỷ lệ hiệu suất của công ty so với BTC như sau: Cổ phần MicroStrategy: +152.54% Bitcoin: +90.40% Hiệu suất tương đối: +62.14 điểm Được cho biết rằng MicroStrategy mua trung bình 342 BTC mỗi ngày và chi trung bình 37.4 triệu USD mỗi ngày cho việc này. *Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Theo dõi tài khoản Telegram và Twitter của chúng tôi ngay bây giờ để nhận tin tức độc quyền, phân tích và dữ liệu on-chain! Nguồn: https://en.bitcoinsistemi.com/big-bull-michael-saylor-signals-again-bitcoin-announcement-possible-tomorrow/
BitcoinEthereumNews2025/09/01 06:35
Châu Âu 'Tiêu Rồi'? Kiyosaki Cảnh Báo Khi Keiser Kêu Gọi Rút Khỏi Bitcoin

Châu Âu 'Tiêu Rồi'? Kiyosaki Cảnh Báo Khi Keiser Kêu Gọi Rút Khỏi Bitcoin

Bài đăng Châu Âu 'Tiêu rồi'? Kiyosaki Cảnh báo khi Keiser Kêu gọi Thoát khỏi Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Robert Kiyosaki, tác giả của Rich Dad Poor Dad, đã đưa ra một trong những cảnh báo kinh tế nghiêm trọng nhất của mình. Nhà đầu tư nổi tiếng này tuyên bố rằng "Châu Âu đã tiêu rồi" khi thị trường trái phiếu sụp đổ và bất ổn chính trị lan rộng. Triển vọng ảm đạm của ông được nhà truyền giáo Bitcoin (BTC) Max Keiser khuếch đại, người đã kêu gọi các nhà đầu tư chuyển tài sản vào loại tiền mã hóa tiên phong này và coi El Salvador là nơi trú ẩn an toàn khỏi nền kinh tế đang tan rã của phương Tây. Kiyosaki Nói Châu Âu đang trong Khủng hoảng Giữa lúc Trái phiếu Sụp đổ Trong một bài đăng trên X (Twitter), Kiyosaki đã vẽ nên bức tranh đáng lo ngại về sự ổn định tài chính và xã hội của Châu Âu. Tác giả tài chính này nhấn mạnh rằng Pháp có thể đối mặt với Phá sản. Ông cũng lưu ý các chính sách năng lượng của Đức khiến ngành sản xuất của nước này "phá sản", và thị trường trái phiếu của Anh sụp đổ hơn 30%. Trước những bối cảnh này, Kiyosaki chỉ ra rằng nền kinh tế toàn cầu đã mất niềm tin vào khả năng trả nợ của các quốc gia phương Tây, dẫn chứng việc Nhật Bản và Trung Quốc đang liên tục bán tháo trái phiếu Mỹ để ưu tiên vàng và bạc. "CHÂU ÂU đã TIÊU RỒI... Người Pháp đang đứng trên bờ vực của một cuộc nổi dậy ngày Bastille... Nội chiến ở Đức đang âm ỉ... Sự điên rồ này là lý do tại sao tôi tiếp tục khuyên bạn hãy tự cứu mình — và tích trữ vàng, bạc và Bitcoin," Kiyosaki viết. Bình luận của ông cũng nhấn mạnh sự sụp đổ của mô hình danh mục đầu tư truyền thống "60/40" gồm cổ phiếu và trái phiếu, vốn được quảng cáo là an toàn trong thời gian dài. Với trái phiếu Mỹ giảm 13% kể từ năm 2020 và trái phiếu châu Âu chìm sâu hơn, Kiyosaki cảnh báo rằng kế hoạch tài chính truyền thống đã trở thành một ảo tưởng nguy hiểm. Max Keiser Kêu gọi Ủng hộ Chiến lược El Salvador, Trích dẫn Fourth Turning Max Keiser, cố vấn Bitcoin cho Tổng thống El Salvador Nayib Bukele, đã đồng tình với cảnh báo của Kiyosaki, coi tình trạng hỗn loạn của Pháp là một phần của "Fourth Turning". Điều này ám chỉ đến một chu kỳ khủng hoảng thế hệ mang lại sự đảo lộn hệ thống. "Pháp chỉ mới bắt đầu bước vào Fourth Turning và mọi thứ (như lạm phát) sẽ trở nên tồi tệ hơn nhiều. Hãy chuyển đến...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 06:24
Pump.fun Dẫn đầu với 49,3% Chia sẻ

Pump.fun Dẫn đầu với 49,3% Chia sẻ

Bài đăng Pump.fun Dẫn đầu với 49,3% Thị phần xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Pump.fun dẫn đầu nền tảng token của Solana với 49,3% thị phần. Meteora DBC theo sau với 35,3% thị phần. Letsbonk ghi nhận 10,1% trong bảng xếp hạng thị phần. Vào ngày 31/8/2025, thị trường phát hành token của Solana chứng kiến Pump.fun dẫn đầu với 49,3% thị phần, Meteora DBC ở mức 35,3%, và Letsbonk ở mức 10,1%, theo dữ liệu từ Jupiter. Những thay đổi thị phần này nhấn mạnh ảnh hưởng của Solana trong lĩnh vực phát hành token, nổi bật sự quan tâm và cạnh tranh ngày càng tăng giữa các nền tảng phi tập trung. Pump.fun Chiếm Gần Một Nửa Thị trường Solana ChainCatcher báo cáo rằng các nền tảng phát hành token của Solana đã chứng kiến những thay đổi thị trường đáng kể. Pump.fun, một launchpad phi tập trung, hiện dẫn đầu với 49,3% thị phần, theo sau là Meteora DBC với 35,3%, và Letsbonk với 10,1%. Sự trỗi dậy của Pump.fun báo hiệu một thay đổi lớn trong hệ sinh thái Solana, dẫn đến hoạt động Meme coin tăng cao. Sự thay đổi hoạt động đặt ra câu hỏi về sự thống trị nền tảng và xu hướng tương lai trong tài chính phi tập trung. Các nhà lãnh đạo ngành và người dùng tổ chức vẫn im lặng về sự thay đổi này, làm dấy lên các cuộc thảo luận trong diễn đàn cộng đồng. Các kênh Discord của Solana phản ánh sự tò mò và tranh luận về tính minh bạch của dự án. Sự Tăng trưởng của Solana Bất chấp Biến động Thị trường Bạn có biết? Sự xuất hiện của Pump.fun trên Solana là khoảnh khắc gợi nhớ đến làn sóng memecoin của Uniswap năm 2021, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong các nền tảng tài chính phi tập trung. Theo CoinMarketCap, Solana (SOL) hiện có giá $204.69 với vốn hóa thị trường $110,72 tỷ phản ánh mức thống trị thị trường 2,92%. Mặc dù khối lượng giao dịch trong 24 giờ giảm 20,07%, nền tảng đã có quỹ đạo đi lên với mức tăng 33,03% trong 60 ngày, cho thấy sự quan tâm và tăng trưởng ổn định. Solana(SOL), biểu đồ hàng ngày, ảnh chụp màn hình trên CoinMarketCap lúc 05:08, 01/09/2025 (Giờ VN). Nguồn: CoinMarketCap Nhóm nghiên cứu Coincu nhận thấy rằng hệ sinh thái Solana đang đạt được sức hút chưa từng có, nhưng việc thiếu lãnh đạo có thể nhận diện có thể thách thức sự tham gia của cơ quan quản lý. Sự tăng trưởng liên tục được cho là nhờ vào các khoản đầu tư microcap do người dùng thúc đẩy và hoạt động của nhà phát triển. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: Thông tin trên trang web này...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 06:12
Putin có được khoảnh khắc của mình khi Modi và Xi cuối cùng cũng phá vỡ băng giá

Putin có được khoảnh khắc của mình khi Modi và Xi cuối cùng cũng phá vỡ băng giá

Bài đăng Putin có được khoảnh khắc của mình khi Modi và Xi cuối cùng cũng phá vỡ băng giá xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Vladimir Putin đã đạt được chính xác điều mà ông đang hướng tới khi Narendra Modi và Tập Cận Bình ngồi xuống vào Chủ nhật tại Thiên Tân, Trung Quốc, cho một cuộc gặp hiếm hoi giữa hai người trong hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Đây là lần đầu tiên trong bảy năm Modi đến thăm Trung Quốc, và lần đầu tiên kể từ cuộc đụng độ biên giới năm 2020 mà cả hai nhà lãnh đạo đã công khai đồng ý sửa chữa mối quan hệ bị tổn hại của họ. Cả hai đều nói rằng Ấn Độ và Trung Quốc không phải là đối thủ mà là "đối tác phát triển", và mục tiêu hiện tại là giảm căng thẳng và cải thiện thương mại. Trích dẫn này đến trực tiếp từ một video được đăng trên tài khoản X chính thức của Modi. Cuộc thảo luận diễn ra khi thuế quan toàn cầu lại trở thành tâm điểm. Chỉ vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh, Donald Trump, hiện đã trở lại Nhà Trắng, đã áp thuế 50% lên hàng hóa Ấn Độ. Động thái của Trump là phản ứng đối với việc Ấn Độ tiếp tục nhập khẩu dầu từ Nga. Thời điểm này buộc Modi phải hành động: thay vì nghiêng về phương Tây, ông đã nghiêng về phương Đông, ngồi với Xi để làm dịu tình hình. Cuộc gặp là một phần của cuộc họp kéo dài hai ngày, nơi các nhà lãnh đạo từ Iran, Pakistan và bốn quốc gia Trung Á đã tham gia cùng Putin trong việc thúc đẩy cái được gọi là một giải pháp thay thế của Nam bán cầu đối với trật tự thế giới do Mỹ dẫn đầu. Theo CNBC, đây không phải là một sự kiện bên lề - đây là sự kiện chính, và Putin có một vị trí hàng đầu. Modi nói với Xi rằng ông muốn thương mại tốt hơn, biên giới ổn định Modi đã sử dụng cuộc gặp để gây áp lực lên Xi về thâm hụt thương mại mất cân đối của Ấn Độ với Trung Quốc, đã đạt kỷ lục 99,2 tỷ đô la trong năm nay. Con số đó đã là một điểm đau đối với các quan chức Ấn Độ trong nhiều năm, và thủ tướng đã nói rõ rằng ông muốn có hành động. Nhưng thương mại không phải là chủ đề duy nhất. Modi nói Ấn Độ "cam kết thúc đẩy quan hệ của chúng ta dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, tin tưởng và nhạy cảm", và rằng ông tin rằng hiện tại...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 06:10
Thợ đào Bitcoin thoát khỏi bẫy nợ 100 triệu USD

Thợ đào Bitcoin thoát khỏi bẫy nợ 100 triệu USD

Bài đăng Thợ đào Bitcoin Thoát Khỏi Bẫy Nợ 100 Triệu Đô xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Fintech Sau nhiều năm tranh chấp pháp lý, IREN Limited cuối cùng đã chấm dứt cuộc đối đầu tốn kém với NYDIG. Thợ đào Bitcoin niêm yết trên Nasdaq sẽ trả 20 triệu đô để giải quyết các khoản vay mặc định từng gắn liền với hàng chục nghìn máy đào Antminer — chỉ là một phần nhỏ của khoản nợ ban đầu 107,8 triệu đô. Giải pháp này, bao gồm các vụ kiện ở cả Canada và Australia, đã giải phóng công ty khỏi các khiếu nại đang diễn ra. Các giám đốc điều hành coi thỏa thuận này như dấu chấm hết cho một chương bắt đầu từ năm 2021, khi hai công ty con vay mượn nhiều để mở rộng hoạt động khai thác nhưng đã vỡ nợ vào năm sau khi giá Bitcoin sụp đổ và chi phí lưu trữ cố định trở nên không có lợi nhuận. Từ Khó Khăn đến Mạnh Mẽ Thời điểm của thỏa thuận này thật đáng chú ý. IREN vừa đạt được kết quả mạnh nhất trong lịch sử của mình, báo cáo doanh thu quý đạt 187,3 triệu đô và kỷ lục 501 triệu đô trong năm. Thu nhập ròng tăng vọt lên 176,9 triệu đô, một sự đảo ngược so với những khó khăn trong thời kỳ suy thoái. Cổ phần tăng vọt khi các nhà đầu tư hoan nghênh sự kết hợp giữa lợi nhuận tăng và một bảng thành tích pháp lý sạch sẽ. Không giống như các đối thủ buộc phải phá sản hoặc tái cơ cấu, IREN đã vượt qua cơn bão một cách nguyên vẹn. Việc loại bỏ gánh nặng NYDIG có thể khiến nó trở thành một trong những bảng cân đối kế toán lành mạnh nhất trong số các thợ đào Bitcoin công khai. Đầu tư mạnh vào AI Nhưng công ty không chỉ đặt cược vào Bitcoin. IREN đã nhanh chóng định vị mình như một người chơi nghiêm túc trong cơ sở hạ tầng AI, đặt hàng hơn 2,400 GPU Nvidia mới trong kế hoạch mở rộng trị giá 168 triệu đô. Khi triển khai, đội hình của họ sẽ vượt quá 10,900 chip hiệu suất cao, từ H100 đến GB300 mới. Việc xây dựng đã bắt đầu tại khuôn viên Prince George ở British Columbia, nơi một cơ sở làm mát bằng chất lỏng hiện đại sẽ chứa hàng nghìn GPU. Việc mua hệ thống GB300 trị giá 96 triệu đô được tài trợ thông qua hợp đồng thuê hai năm, trong khi các mẫu khác được mua trực tiếp bằng tiền mặt của công ty. Thông tin...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 06:01
Alex Spiro đứng đầu sáng kiến Quỹ Dogecoin trị giá 200 triệu đô la

Alex Spiro đứng đầu sáng kiến Quỹ Dogecoin trị giá 200 triệu đô la

Bài đăng Alex Spiro đứng đầu sáng kiến Quỹ cộng đồng Dogecoin trị giá 200 triệu đô la xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Sự kiện chính, thay đổi lãnh đạo, tác động thị trường, biến động tài chính hoặc nhận định chuyên gia. Alex Spiro được bổ nhiệm làm chủ tịch công ty quỹ Dogecoin. Dự án nhằm huy động 200 triệu đô la cho việc tiếp cận tài sản DOGE. Alex Spiro, luật sư của Musk và đối tác tại Quinn Emanuel, đã được bổ nhiệm làm chủ tịch dự kiến của Quỹ cộng đồng Dogecoin trị giá 200 triệu đô la được hậu thuẫn bởi House of Doge. Sáng kiến này đại diện cho bước đi quan trọng trong việc đưa Dogecoin vào dòng chính, cung cấp khả năng tiếp cận thị trường gián tiếp đến tiền điện tử này đồng thời có khả năng ảnh hưởng đến việc áp dụng của tổ chức và sự quan tâm của nhà đầu tư. Alex Spiro lãnh đạo dự án Quỹ cộng đồng Dogecoin trị giá 200 triệu đô la Công ty quỹ Dogecoin, dưới sự lãnh đạo tiềm năng của Alex Spiro, dự định huy động 200 triệu đô la. House of Doge hỗ trợ nỗ lực này, nhằm mục tiêu cung cấp khả năng tiếp cận DOGE gián tiếp thông qua cấu trúc giao dịch công khai. Chi tiết về cấu trúc công ty hoặc thời gian ra mắt vẫn chưa được tiết lộ. "Sáng kiến quỹ này nhằm thể chế hóa đầu tư DOGE bằng cách cho phép tiếp cận mà không cần sở hữu trực tiếp token," theo Alex Spiro, Đối tác, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan. "Không có tuyên bố chính thức nào từ Spiro được ghi nhận tính đến các báo cáo mới nhất." Phản ứng của cộng đồng và ngành công nghiệp là đáng kể, phản ánh tác động tiềm năng của dự án. Mặc dù không có bình luận chính thức từ Elon Musk, sự tham gia của Spiro cung cấp tính hợp pháp. Đầu cơ thị trường đang diễn ra, nhưng không có phản hồi quy định nào được công bố chính thức. Dogecoin thúc đẩy tổ chức giữa sự quan tâm của thị trường Bạn có biết? Grayscale Bitcoin Trust đã mở đường cho tài sản tiền điện tử giao dịch công khai, cung cấp bản thiết kế cho các sáng kiến quỹ Dogecoin hiện tại đang tìm kiếm tính hợp pháp thị trường. Theo CoinMarketCap, Dogecoin (DOGE) hiện có giá 0,22 đô la, với vốn hóa thị trường khoảng 32,83 tỷ đô la. Khối lượng giao dịch trong 24h đạt 946,61 triệu đô la, mặc dù con số này đã giảm 17,64%. Trong 90 ngày qua, DOGE đã cho thấy sự thay đổi giá hàng năm tích cực là 13,06%, phản ánh sự quan tâm bền bỉ của thị trường. Dogecoin(DOGE), biểu đồ hàng ngày, ảnh chụp màn hình trên CoinMarketCap lúc 21:38 UTC vào...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 05:42
Tất Cả Các Thành Phố Đang Tranh Giành Để Đăng Cai Olympic Mùa Hè 2036 (Cho Đến Nay)

Tất Cả Các Thành Phố Đang Tranh Giành Để Đăng Cai Olympic Mùa Hè 2036 (Cho Đến Nay)

Bài đăng Tất Cả Các Thành Phố Đang Tranh Giành Đăng Cai Thế Vận Hội Mùa Hè 2036 (Cho Đến Nay) xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ai muốn đăng cai Thế vận hội? Chỉ có ba quốc gia châu Á — Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc — từng đăng cai Thế vận hội Olympic và Paralympic Mùa hè, nhưng điều đó có thể thay đổi vào năm 2036. Một cuộc tranh tài thực sự toàn cầu đang hình thành cho các thành phố và quốc gia muốn đăng cai Thế vận hội Mùa hè sau Brisbane vào năm 2032. Cho đến nay, cuộc cạnh tranh này nổi bật vì thiếu các ứng cử viên từ Tây Âu. Hungary và Đức đều bày tỏ sự quan tâm mơ hồ, và Copenhagen đã dành 67,000 euro để tài trợ cho "một nghiên cứu sơ bộ về việc tổ chức Thế vận hội," nhưng không quốc gia nào trong số ba nước này đã đưa ra đề xuất chính thức với Ủy ban Olympic Quốc tế như năm thành phố khác đã làm. Đường chân trời ấn tượng của Doha, Qatar, một thành phố ứng cử cho Thế vận hội Olympic 2036. Những người ủng hộ cho rằng Doha có cơ sở hạ tầng để đăng cai Thế vận hội Mùa hè, cũng như các sân vận động thể thao dư thừa. (Ảnh của KARIM JAAFAR / AFP) AFP qua Getty Images Mặc dù Ủy ban Olympic Quốc tế đã nỗ lực hợp lý hóa quy trình trong những năm gần đây, quy trình đăng ký Olympic vẫn kéo dài và đầy hồi hộp. Ủy ban Olympic Quốc tế không muốn các thành phố cảm thấy tồi tệ về bản thân — một phần của các thủ tục mới để lựa chọn các thành phố đăng cai Olympic bắt nguồn từ mong muốn "tránh tạo ra quá nhiều kẻ thua cuộc," như cựu Chủ tịch Thomas Bach đã nói. Điều này có nghĩa là quy trình đăng ký trông có phần khác biệt, tập trung nhiều hơn vào điều mà Ủy ban Olympic Quốc tế gọi là "đối thoại liên tục, thường xuyên" giữa các ứng viên và ban tổ chức Thế vận hội, giống như một cuộc phỏng vấn việc làm nhiều vòng hơn là đơn xin học đại học. Trong khi các Thế vận hội trước đây được tổ chức bởi một thành phố duy nhất, hiện nay có sự linh hoạt cho một cụm thành phố hoặc thậm chí cả một khu vực để đăng cai Thế vận hội — ví dụ điển hình là đề xuất thành công của dãy Alps Pháp cho Thế vận hội Mùa đông 2030. Vậy ai sẽ là ứng cử viên cho năm 2036? Năm thành phố...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 05:28
