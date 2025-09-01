Pump.fun Dẫn đầu với 49,3% Chia sẻ
Bài đăng Pump.fun Dẫn đầu với 49,3% Thị phần xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Pump.fun dẫn đầu nền tảng token của Solana với 49,3% thị phần. Meteora DBC theo sau với 35,3% thị phần. Letsbonk ghi nhận 10,1% trong bảng xếp hạng thị phần. Vào ngày 31/8/2025, thị trường phát hành token của Solana chứng kiến Pump.fun dẫn đầu với 49,3% thị phần, Meteora DBC ở mức 35,3%, và Letsbonk ở mức 10,1%, theo dữ liệu từ Jupiter. Những thay đổi thị phần này nhấn mạnh ảnh hưởng của Solana trong lĩnh vực phát hành token, nổi bật sự quan tâm và cạnh tranh ngày càng tăng giữa các nền tảng phi tập trung.
Pump.fun Chiếm Gần Một Nửa Thị trường Solana
ChainCatcher báo cáo rằng các nền tảng phát hành token của Solana đã chứng kiến những thay đổi thị trường đáng kể. Pump.fun, một launchpad phi tập trung, hiện dẫn đầu với 49,3% thị phần, theo sau là Meteora DBC với 35,3%, và Letsbonk với 10,1%. Sự trỗi dậy của Pump.fun báo hiệu một thay đổi lớn trong hệ sinh thái Solana, dẫn đến hoạt động Meme coin tăng cao. Sự thay đổi hoạt động đặt ra câu hỏi về sự thống trị nền tảng và xu hướng tương lai trong tài chính phi tập trung. Các nhà lãnh đạo ngành và người dùng tổ chức vẫn im lặng về sự thay đổi này, làm dấy lên các cuộc thảo luận trong diễn đàn cộng đồng. Các kênh Discord của Solana phản ánh sự tò mò và tranh luận về tính minh bạch của dự án.
Sự Tăng trưởng của Solana Bất chấp Biến động Thị trường
Bạn có biết? Sự xuất hiện của Pump.fun trên Solana là khoảnh khắc gợi nhớ đến làn sóng memecoin của Uniswap năm 2021, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong các nền tảng tài chính phi tập trung. Theo CoinMarketCap, Solana (SOL) hiện có giá $204.69 với vốn hóa thị trường $110,72 tỷ phản ánh mức thống trị thị trường 2,92%. Mặc dù khối lượng giao dịch trong 24 giờ giảm 20,07%, nền tảng đã có quỹ đạo đi lên với mức tăng 33,03% trong 60 ngày, cho thấy sự quan tâm và tăng trưởng ổn định.
Solana(SOL), biểu đồ hàng ngày, ảnh chụp màn hình trên CoinMarketCap lúc 05:08, 01/09/2025 (Giờ VN). Nguồn: CoinMarketCap
Nhóm nghiên cứu Coincu nhận thấy rằng hệ sinh thái Solana đang đạt được sức hút chưa từng có, nhưng việc thiếu lãnh đạo có thể nhận diện có thể thách thức sự tham gia của cơ quan quản lý. Sự tăng trưởng liên tục được cho là nhờ vào các khoản đầu tư microcap do người dùng thúc đẩy và hoạt động của nhà phát triển.
