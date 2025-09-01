Chris Cillizza Nói Về Cuộc Sống Sau CNN Và Move to Earn Của Anh Ấy Đến Substack

Bài đăng Chris Cillizza nói về cuộc sống sau CNN và việc chuyển sang Substack đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nhà báo và bình luận viên chính trị Chris Cillizza Chris Cillizza "Bạn biết meme của George Michael Bluth chứ?" Nhà báo và bình luận viên chính trị Chris Cillizza đang cố gắng mô tả cho tôi cảm giác khi bị CNN sa thải vào năm 2022. Cách diễn đạt văn hóa đại chúng mà anh sử dụng là cảnh nổi tiếng trong Arrested Development khi nhân vật của Michael Cera thả ba lô xuống và gục xuống sàn. "Đó là tôi trong một thời gian. Kiểu như, cả một hoặc hai tháng liền. Tôi cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng và như thể mình đã thất bại — mặc dù tôi không chắc mình đã làm sai điều gì. "Tôi đã sử dụng việc viết lách, nói chuyện và suy nghĩ về chính trị trong thời gian dài để sắp xếp ngày của mình đến nỗi, không có nó, tôi cảm thấy lạc lối." Đối với hầu hết mọi người, việc bị sa thải là một chấn thương cá nhân. Tuy nhiên, việc Cillizza rời khỏi mạng tin tức cáp đủ đáng chú ý — một phần vì anh là một trong số những tên tuổi lớn bị sa thải trong đợt cắt giảm chi phí — đến mức nó tạo ra các bài viết và đưa tin trên các tờ như The Daily Mail, Variety và The Daily Beast, chưa kể đến các đề cập trên các chủ đề Reddit và bài đăng Twitter. Anh không hề có dấu hiệu nào cho thấy điều đó sắp xảy ra. Và rồi, chỉ như vậy, tất cả đã mất; thói quen trong phòng tin tức, các thời hạn hàng ngày, và bất kỳ dấu hiệu nào của bước tiếp theo rõ ràng. "Tôi vẫn nhớ khi đưa con đến xe buýt trường học lúc 7:45 sáng và về nhà, mở lịch của mình lên, và thấy việc tiếp theo tôi phải làm là đón chúng lúc 3:30 chiều." Khoảng thời gian trống rỗng đó buộc anh phải suy nghĩ lại mọi thứ. Điều xuất hiện là So What, bản tin Substack của anh, cùng với các video YouTube và công việc truyền hình mà cùng nhau đánh dấu sự khởi đầu của những gì mà anh và rất nhiều nhà báo độc lập khác đã vội vã xây dựng khi ngành công nghiệp...