2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Bitwise Dự Đoán Bitcoin Đạt 1,3 Triệu Đô La Khi Các Tổ Chức Lớn Có Thể Triển Khai 5 Nghìn Tỷ Đô La

Bitwise Dự Đoán Bitcoin Đạt 1,3 Triệu Đô La Khi Các Tổ Chức Lớn Có Thể Triển Khai 5 Nghìn Tỷ Đô La

Bài đăng Bitwise Dự đoán Bitcoin $1,3M khi các Tổ chức Lớn Có thể Triển khai $5 Nghìn tỷ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin đang trên đà được các tổ chức áp dụng mạnh mẽ, với dự đoán hướng tới mức giá tiềm năng $1,3 triệu vào năm 2035. Bitwise Nhìn thấy Sự Tăng trưởng Khổng lồ Phía trước cho Bitcoin Công ty Quản lý tài sản Bitwise đã công bố báo cáo "Giả định Thị trường Vốn Dài hạn Bitcoin: 2025" vào tuần trước, cung cấp một trong những dự báo dài hạn chi tiết nhất của ngành về tài sản tiền điện tử này. [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/bitwise-forecasts-1-3m-bitcoin-as-institutional-giants-could-deploy-5-trillion/
BRC20.COM
COM$0.011197+3.30%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/01 08:32
Chia sẻ
AI sẽ Gây Xáo trộn Cổ phiếu, Buộc Nhà đầu tư Chấp nhận Bitcoin — Nhà phân tích

AI sẽ Gây Xáo trộn Cổ phiếu, Buộc Nhà đầu tư Chấp nhận Bitcoin — Nhà phân tích

Bài đăng AI sẽ Phá vỡ Cổ phiếu, Buộc Nhà đầu tư áp dụng Bitcoin — Nhà phân tích xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin (BTC) sẽ là khoản đầu tư tốt hơn cổ phiếu trong những thập kỷ tới do trí tuệ nhân tạo đẩy nhanh chu kỳ đổi mới, khiến các công ty đại chúng trở thành phương tiện đầu tư kém hiệu quả, nhà phân tích và nhà đầu tư Jordi Visser dự đoán. "Nếu chu kỳ đổi mới hiện nay được đẩy nhanh thành hàng tuần, chúng ta đang ở trong một trò chơi điện tử nơi công ty của bạn không bao giờ đạt đến vận tốc thoát, và trong thế giới đó, làm thế nào để đầu tư? Bạn không đầu tư, bạn giao dịch," Visser nói với Anthony Pompliano vào thứ Bảy. Ông cũng nói: "Bitcoin là một niềm tin. Niềm tin tồn tại lâu hơn ý tưởng. Không có công ty nào trong S&P 500 từ 100 năm trước Công nguyên; vàng đã tồn tại từ đó. Bitcoin sẽ tồn tại trong một thời gian rất, rất dài. Đó là một niềm tin tại thời điểm này, và mọi người có thể chống lại nó, nhưng nó sẽ tồn tại. Tôi nghĩ bạn muốn bắt đầu bán khống ý tưởng, và bạn muốn giữ niềm tin lâu dài," Visser tiếp tục, thêm rằng AI có thể nén những gì thông thường sẽ mất 100 năm để hoàn thành chỉ trong năm năm. Visser đưa ra dự đoán của mình về tương lai của Bitcoin và thị trường chứng khoán trong kỷ nguyên AI. Nguồn: Anthony Pompliano Dự đoán này làm sáng tỏ tiềm năng tương lai của tài chính và cấu trúc vốn, khi trí tuệ nhân tạo và công nghệ blockchain phá vỡ hệ thống tài chính truyền thống, thúc đẩy nhiều giá trị và người tham gia hơn vào nền kinh tế kỹ thuật số. Liên quan: Bitcoin đối mặt với khủng hoảng phí giao dịch đe dọa bảo mật mạng: BTCfi có thể giúp được không? Eric Trump dự đoán BTC đạt 1 triệu USD khi các công ty đại chúng áp dụng tiền mã hoá Các công ty tiếp tục mua tiền mã hoá và Bitcoin trực tiếp như tài sản dự trữ kho bạc, thường xuyên đổi thương hiệu thành các kho bạc tiền mã hoá thuần túy và từ bỏ mô hình kinh doanh truyền thống của họ. Những phương tiện tài chính truyền thống này cung cấp cho các nhà đầu tư cổ phiếu tiếp xúc gián tiếp với BTC và tiền mã hoá, trong khi rút tiền từ thị trường vốn truyền thống sang tài chính kỹ thuật số. Eric Trump dự đoán Bitcoin sẽ đạt 1 triệu USD mỗi đồng, nói rằng...
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/01 07:54
Chia sẻ
XRP sẵn sàng cho việc phê duyệt ETF Spot tại Hoa Kỳ sau các cột mốc Futures

XRP sẵn sàng cho việc phê duyệt ETF Spot tại Hoa Kỳ sau các cột mốc Futures

Bài đăng XRP Hướng tới Phê duyệt Spot ETF tại Mỹ Sau các Cột mốc Futures xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. XRP đang tăng mạnh hướng tới việc phê duyệt ETF khi các cột mốc futures và tiêu chuẩn niêm yết mới của SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) thắp lên niềm tin của nhà đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng vốn hóa thị trường và mở rộng tài sản thực trên XRPL. Triển vọng ETF XRP Sáng sủa Hơn Với Tiêu chuẩn Niêm yết Mới của SEC và Các Cột mốc Futures Messari, một nhà cung cấp sản phẩm thông tin thị trường tiền mã hóa, đã công bố một báo cáo có tiêu đề Tình trạng của XRP Ledger [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/xrp-positioned-for-us-spot-etf-approval-following-futures-milestones/
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/01 07:32
Chia sẻ
Gợi ý, Spangram Và Đáp án Cho Thứ Hai, Ngày 1 Tháng 9

Gợi ý, Spangram Và Đáp án Cho Thứ Hai, Ngày 1 Tháng 9

Bài đăng Gợi ý, Spangram Và Đáp án Cho Thứ Hai, Ngày 1 Tháng 9 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Gợi ý và đáp án NYT Strands hôm nay Credit: New York Times Đây là ngày đầu tiên của tháng 9 và tôi hy vọng tất cả các Strandistas đều có một kỳ nghỉ Ngày Lao động tuyệt vời. Trường học đóng cửa, mùa hè vẫn còn với chúng ta thêm vài tuần nữa, và đã đến lúc chúng ta khám phá một số từ. Hãy bắt đầu ngay! Đang tìm Strands của Chủ nhật? Hãy xem hướng dẫn của chúng tôi tại đây. Cách Chơi Strands Strands là trò chơi mới nhất trong bộ sưu tập trò chơi câu đố của New York Times. Đây là một biến thể thú vị của trò chơi tìm từ cổ điển. Mỗi ngày chúng ta được cung cấp một chủ đề mới và sau đó phải tìm tất cả các từ trên lưới phù hợp với chủ đề đó, bao gồm cả spangram kéo dài từ hai bên của bảng. Một trong những từ này là spangram, từ này đi từ bên này sang bên kia của lưới và tiết lộ thêm về chủ đề của ngày hôm đó. Spoiler phía trước. Gợi ý Strands Hôm Nay Đọc tiếp để biết chủ đề hôm nay và một số gợi ý giúp bạn khám phá các từ của hôm nay. Chủ đề hôm nay: Hãy là khách của tôi Gợi ý: Những gì bạn làm khi ai đó đến thăm. Manh mối: Nếu bạn không thô lỗ. Đây là hai chữ cái đầu tiên của mỗi từ: Hãy nhớ, spoiler phía trước! Đáp Án Strands Hôm Nay Là Gì? Spangram hôm nay là: HOSPITALITY Đây là danh sách đầy đủ các từ: WELCOME RECEIVE EMBRACE INVITE GREET SERVE Đây là lưới Strands hoàn chỉnh: Strands Hôm Nay Screenshot: Erik Kain Phân Tích Strands Hôm Nay Chà, cái này không sáng tạo hay thông minh bằng Strands hôm qua, nhưng không phải tất cả đều như vậy. Tôi tìm thấy WELCOME khá nhanh và điều đó đã khiến tôi từ bỏ ý nghĩ rằng đây có thể trở thành lời bài hát Beauty and the Beast. Be our guest! Be our guest! Tie your napkin round your neck, chérie, and we'll provide the rest. Tôi cho rằng từ SERVE...
Threshold
T$0.01515+1.00%
FUNToken
FUN$0.008493-2.13%
PlaysOut
PLAY$0.04604-5.15%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/01 07:10
Chia sẻ
'Khi tiền đã được chi tiêu...' - Bên trong kế hoạch Bitcoin 'chống lượng tử' của El Salvador

'Khi tiền đã được chi tiêu...' - Bên trong kế hoạch Bitcoin 'chống lượng tử' của El Salvador

Bài đăng 'Khi tiền đã được chi tiêu...' - Bên trong kế hoạch Bitcoin 'chống lượng tử' của El Salvador xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những điểm chính: Trong bối cảnh Bitcoin suy giảm, El Salvador đã chia 6,283 BTC vào 14 ví để giảm rủi ro lượng tử. Quốc gia này đang thúc đẩy luật ngân hàng mới để mở rộng dịch vụ crypto được quản lý. El Salvador, quốc gia đầu tiên biến Bitcoin [BTC] thành tiền tệ hợp pháp, đã thực hiện bước quan trọng để tăng cường việc lưu giữ tài sản của mình. Vào ngày 29 tháng 8, Văn phòng Bitcoin Quốc gia của quốc gia này đã thông báo rằng gần 6,300 BTC dự trữ đã được chia thành 14 địa chỉ, mỗi địa chỉ giới hạn ở mức 500 BTC. Chiến lược Bitcoin mới của El Salvador Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Nayib Bukele, Văn phòng Bitcoin đã liên tục mở rộng dự trữ của quốc gia, mua một BTC mỗi ngày. Kho dự trữ hiện tổng cộng 6,283 BTC, trị giá hơn 682 triệu đô la tại thời điểm báo chí. Nguồn: The Bitcoin Office/X Tuy nhiên, dữ liệu on-chain cho thấy rằng các khoản nắm giữ đã được phân phối lại trên 14 địa chỉ riêng biệt, không có địa chỉ nào nắm giữ hơn 500 BTC. Nguồn: mononaut/X Các quan chức nhấn mạnh rằng việc phân phối lại tuân theo các thông lệ tốt nhất đã được thiết lập và nhằm bảo vệ chống lại các mối đe dọa đang phát triển, bao gồm cả những tiến bộ trong tương lai về điện toán lượng tử. Tại sao lượng tử quan trọng Một mối quan tâm cụ thể là điện toán lượng tử, mà về lý thuyết, có thể làm suy yếu mật mã khóa công khai-riêng tư bảo mật Bitcoin. Mật mã này cũng là nền tảng của nhiều hệ thống hàng ngày, bao gồm ngân hàng, Email và truyền thông, khiến biện pháp phòng ngừa trở thành một bước tiến nhìn xa trong việc bảo vệ tài sản kỹ thuật số của quốc gia. Họ lưu ý, "Khi một giao dịch Bitcoin được ký và phát sóng, khóa công khai trở nên hiển thị trên blockchain, có khả năng làm lộ địa chỉ cho các cuộc tấn công lượng tử có thể phát hiện khóa riêng tư và chuyển hướng tiền trước khi giao dịch được xác nhận." Ngược lại, các địa chỉ không sử dụng vẫn được bảo vệ vì khóa công khai của chúng không bao giờ xuất hiện trên blockchain. Về điểm đó, họ nói, "Khi tiền được chi tiêu từ một địa chỉ, khóa công khai của nó bị lộ và dễ bị tổn thương. Bằng cách chia tiền thành những khoản nhỏ hơn, tác động của một cuộc tấn công lượng tử tiềm ẩn là...
Bitcoin
BTC$121,420.62+0.05%
Moonveil
MORE$0.0306-17.07%
BRC20.COM
COM$0.011197+3.30%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/01 07:08
Chia sẻ
Sụp Đổ Và Đốt Cháy: Tại Sao Các Nhà Thầu Thương Mại Thất Bại

Sụp Đổ Và Đốt Cháy: Tại Sao Các Nhà Thầu Thương Mại Thất Bại

Bài đăng Phá sản và Đốt: Tại sao các nhà thầu thương mại thất bại xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Các nhà thầu thương mại xếp hạng trong số các doanh nghiệp thất bại phổ biến nhất tại Hoa Kỳ. Nghiên cứu liên tục cho thấy rằng các doanh nghiệp liên quan đến xây dựng nằm trong số các ngành có tỷ lệ sống sót thấp nhất. Shutterstock Các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nhà cửa và doanh nghiệp của chúng ta hoạt động trơn tru. Các nhà thầu thương mại chuyên ngành, như kỹ thuật viên HVAC, thợ điện, thợ ống nước và thợ mộc, có kỹ năng ảnh hưởng đến gần như mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. Họ giữ cho doanh nghiệp và nhà cửa của chúng ta thoải mái, đèn sáng và nước chảy an toàn. Họ đảm bảo các tòa nhà được xây dựng theo tiêu chuẩn và được bảo trì để bảo vệ sức khỏe và an toàn. Những chuyên gia này dành nhiều năm để thành thạo nghề nghiệp của họ và vô cùng tự hào về công việc của mình. Tuy nhiên, bất chấp tầm quan trọng của họ đối với xã hội, nhiều nhà thầu thất bại hơn là thành công. Nghiên cứu liên tục cho thấy rằng các doanh nghiệp liên quan đến xây dựng nằm trong số các ngành có tỷ lệ sống sót thấp nhất. Theo Cục Thống kê Lao động, chỉ khoảng 44% doanh nghiệp liên quan đến xây dựng tồn tại đến mốc năm năm, và chỉ 43% tồn tại được 10 năm. Khi thu hẹp xuống HVAC, hệ thống ống nước và các ngành nghề chuyên môn, các con số còn đáng lo ngại hơn: các nhóm ngành đã báo cáo tỷ lệ thất bại cao tới 70% trong năm đầu tiên. Đối với một ngành công nghiệp có nhiều trách nhiệm như vậy, những thống kê này đặt ra một thách thức nghiêm trọng. Theo David Brooks, người sáng lập Contractor Rhino—một công ty chuyên giúp các nhà thầu dịch vụ gia đình và thương mại xây dựng doanh nghiệp bền vững, có khả năng mở rộng, "Quá thường xuyên, các chủ sở hữu mới cho rằng kỹ năng kỹ thuật tuyệt vời sẽ tự động thu hút và giữ chân khách hàng. Không có hệ thống để tạo khách hàng tiềm năng, định giá chính xác và theo dõi hiệu suất, họ đốt tiền mặt rất nhanh." Kỹ thuật viên chuyển đổi Gốc rễ của vấn đề là điều mà nhiều người gọi là "kỹ thuật viên chuyển đổi." Nghiên cứu của Ngân hàng Hoa Kỳ (thông qua SCORE) cho thấy 82% doanh nghiệp thất bại là do quản lý dòng tiền kém hoặc thiếu hiểu biết về dòng tiền. Đối với các nhà thầu thương mại,...
Union
U$0.00187-58.50%
PlaysOut
PLAY$0.04604-5.15%
Moonveil
MORE$0.0306-17.07%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/01 06:52
Chia sẻ
Liệu Alexander Isak Cuối Cùng Sẽ Rời Newcastle United Và Gia Nhập Liverpool?

Liệu Alexander Isak Cuối Cùng Sẽ Rời Newcastle United Và Gia Nhập Liverpool?

Bài đăng Liệu Alexander Isak Cuối Cùng Sẽ Rời Newcastle United Và Gia Nhập Liverpool? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. NEWCASTLE UPON TYNE, ENGLAND – MAY 25: Alexander Isak của Newcastle United nhìn trong trận đấu Premier League giữa Newcastle United FC và Everton FC tại St James' Park vào ngày 25 tháng 5, 2025 tại Newcastle upon Tyne, Anh. (Ảnh của George Wood/Getty Images) Getty Images Dù kết thúc theo cách nào, không ai muốn nó như thế này. Tương lai của Alexander Isak vẫn chưa được quyết định khi chỉ còn chưa đầy 24 giờ nữa là hết thời hạn chuyển nhượng. Liệu anh có chuyển đến Liverpool hay không là câu chuyện đã thống trị cả mùa hè, tạo ra một bối cảnh không mấy thuận lợi đầu tiên cho nỗ lực tuyển mộ của Newcastle United, và sau đó là khởi đầu mùa giải của họ. Sau ba trận đấu không có tiền đạo người Thụy Điển tài năng này, người đã từ chối thi đấu và tập luyện trong hơn một tháng để buộc đường đến Anfield, Newcastle chỉ có hai điểm và đã không ghi bàn hai lần. Có một cảm giác oán giận mạnh mẽ từ lượng người hâm mộ, với nhiều người tin rằng triển vọng sẽ hoàn toàn khác nếu Isak tham gia. Nhưng với tất cả tiêu cực, phân tâm và mối quan hệ rạn nứt, khả năng Isak ở lại Newcastle vẫn rất thực tế; giấc mơ chuyển đến Anfield của anh đang bấp bênh. Mặc dù thông điệp "không bán" phát ra từ St James' Park kể từ khi câu chuyện bắt đầu, điều đó có thể không phù hợp với Newcastle như trước đây. Kế hoạch luôn là giữ Isak; ban đầu, trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ, một hợp đồng mới đang được chuẩn bị. Sau mùa giải tốt nhất trong lịch sử hiện đại của Newcastle - khi họ giành được danh hiệu quốc nội đầu tiên và giành quyền tham dự Champions League - hy vọng và kỳ vọng rất cao. Đã có tiền chi cho đội hình để xây dựng xung quanh Isak, nhưng cách anh đối xử với người hâm mộ, đồng đội và huấn luyện viên Eddie...
RealLink
REAL$0.08214+0.26%
LooksRare
LOOKS$0.01359+1.48%
Seed.Photo
PHOTO$0.811+14.22%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/01 06:49
Chia sẻ
Kết quả và Năm điều chúng ta học được

Kết quả và Năm điều chúng ta học được

Bài đăng Kết quả Và Năm Sóng Điều Chúng Ta Học Được xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. FC Barcelona hòa 1-1 với Rayo Vallecano tại La Liga vào Chủ nhật. Getty Images FC Barcelona hòa 1-1 trên sân khách với Rayo Vallecano tại La Liga vào Chủ nhật, làm xấu đi thành tích 100% trước đó trong việc bảo vệ ngôi vương hạng cao nhất của mình. Lamine Yamal ghi bàn từ quả phạt đền mà anh giành được ở phút 40 để đưa Barca dẫn trước tại Vallecas. Tuy nhiên, ở phút 67, Fran Perez Martinez gỡ hòa và đã đánh cắp một điểm cho đội chủ nhà. Đây là năm điều chúng ta học được từ trận hòa. Fran Garcia là một 'porterazo' (một thủ môn tuyệt vời) Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, không còn nghi ngờ gì về việc ai nên nhận giải thưởng MVP. Đó là Fran Garcia, người dù đã có những pha cứu thua ấn tượng trong hai chiến thắng mở màn của Barca mùa này, đã chính thức giới thiệu bản thân với thế giới bằng một loạt các pha cản phá đẳng cấp thế giới. Một số pha cứu thua được thực hiện ở cự ly cực gần và ngăn chặn những bàn thắng chắc chắn của Rayo. Nhờ cựu cầu thủ Espanyol cứu họ khỏi sự xấu hổ, tuy nhiên, Garcia đã cứu sự xấu hổ của mình và đảm bảo rằng họ vẫn bất bại. Lamine là một lựa chọn đá phạt đền Nguồn: https://www.forbes.com/sites/tomsanderson/2025/08/31/fc-barcelona-versus-rayo-vallecano-result-and-five-things-we-learned/
CROWN
CROWN$0.0466-1.68%
TOP Network
TOP$0.000096--%
BRC20.COM
COM$0.011197+3.30%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/01 06:46
Chia sẻ
Các doanh nghiệp đang hấp thụ Bitcoin nhanh gấp 4 lần tốc độ khai thác: Báo cáo

Các doanh nghiệp đang hấp thụ Bitcoin nhanh gấp 4 lần tốc độ khai thác: Báo cáo

Các doanh nghiệp đang vượt xa sản lượng của thợ đào nhiều lần, có khả năng gây ra cú sốc nguồn cung nếu dự trữ trên sàn giao dịch tiếp tục giảm. Các doanh nghiệp tư nhân và công ty đại chúng đang hấp thụ Bitcoin (BTC) nhanh gấp bốn lần so với tốc độ mà các thợ đào đang sản xuất coin mới, theo công ty dịch vụ tài chính Bitcoin River. Những doanh nghiệp này bao gồm các công ty kho bạc Bitcoin giao dịch công khai và các doanh nghiệp thông thường hoặc tư nhân, cùng nhau mua trung bình 1,755 BTC mỗi ngày trong năm 2025, theo River. Các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) và các phương tiện đầu tư khác cũng mua thêm trung bình 1,430 BTC mỗi ngày trong năm 2025, và các chính phủ mua khoảng 39 BTC mỗi ngày, dữ liệu của River cho thấy. Đọc thêm
Bitcoin
BTC$121,420.62+0.05%
Moonveil
MORE$0.0306-17.07%
PUBLIC
PUBLIC$0.03813-3.05%
Chia sẻ
Coinstats2025/09/01 06:30
Chia sẻ
Tiền gửi Token hóa của Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản: Bước nhảy vọt Cách mạng trong Tài chính Kỹ thuật số

Tiền gửi Token hóa của Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản: Bước nhảy vọt Cách mạng trong Tài chính Kỹ thuật số

BitcoinWorld Tiền gửi Token hóa của Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản: Bước nhảy vọt mang tính cách mạng trong lĩnh vực Tài chính Kỹ thuật số Một sự phát triển thú vị đang hiện ra trên đường chân trời của ngành tài chính Nhật Bản. Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản, một cái tên quen thuộc thường được gọi là Ngân hàng Yucho, đang chuẩn bị giới thiệu tiền gửi token hóa đột phá của mình, được gọi là DCJPY, vào năm 2026. Động thái này đánh dấu một bước tiến quan trọng hướng tới việc tích hợp tiền kỹ thuật số vào hoạt động ngân hàng hàng ngày và hứa hẹn sẽ định hình lại cách thức các cá nhân và thậm chí cả chính quyền địa phương xử lý các giao dịch tài chính. Tiền gửi Token hóa của Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản là gì? Về cơ bản, DCJPY đại diện cho hình thức kỹ thuật số của đồng yên Nhật. Nó không phải là một loại tiền mã hóa đầu cơ, cũng không phải là một stablecoin theo nghĩa truyền thống là được gắn với một tài sản bên ngoài. Thay vào đó, nó là một token dựa trên blockchain được cấp phép, được phát triển bởi DeCurret DC, một công ty liên kết của công ty CNTT Nhật Bản nổi tiếng IIJ. Sự khác biệt này rất quan trọng để hiểu mục đích và sự ổn định của nó. Liên kết trực tiếp: Khách hàng sẽ có thể liên kết tài khoản nạp hiện có của họ trực tiếp với tài khoản DCJPY. Trao đổi một đổi một: Liên kết này cho phép trao đổi liền mạch, một đổi một giữa yên đã gửi và DCJPY, đảm bảo rằng token kỹ thuật số luôn giữ giá trị tương đương với đồng tiền vật lý. Blockchain được cấp phép: Việc nằm trên blockchain được cấp phép có nghĩa là quyền truy cập và tham gia được kiểm soát, cung cấp khả năng bảo mật và giám sát quy định nâng cao so với các blockchain công khai. Hệ thống này được thiết kế để cung cấp các lợi ích của công nghệ blockchain - như hiệu quả và tính minh bạch - trong môi trường ngân hàng được quản lý. Những tiền gửi Token hóa này sẽ mang lại lợi ích gì cho người dùng và chính quyền địa phương? Việc giới thiệu tiền gửi token hóa của Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản thông qua DCJPY mở ra một thế giới đầy khả năng mới về hiệu quả và tiện lợi. Đối với khách hàng cá nhân, khả năng chuyển đổi yên truyền thống thành DCJPY ngay lập tức đồng nghĩa với việc thanh toán và chuyển khoản kỹ thuật số nhanh hơn, hợp lý hơn. Hãy tưởng tượng một tương lai nơi các giao dịch được thanh toán gần như ngay lập tức, không có sự chậm trễ thường liên quan đến giờ làm việc ngân hàng truyền thống. Hơn nữa, các ứng dụng tiềm năng vượt ra ngoài việc sử dụng cá nhân. Ngân hàng đang tích cực xem xét việc sử dụng DCJPY để phân phối trợ cấp của chính quyền địa phương. Điều này có thể: Tăng hiệu quả: Hợp lý hóa quá trình giải ngân, giảm chi phí quản lý và thời gian xử lý. Nâng cao tính minh bạch: Tính minh bạch vốn có của blockchain có thể cung cấp dấu vết kiểm toán rõ ràng hơn cho các quỹ công. Cải thiện khả năng tiếp cận: Có khả năng giúp người nhận dễ dàng tiếp cận và sử dụng trợ cấp thông qua các kênh kỹ thuật số. Cách tiếp cận sáng tạo này nhấn mạnh tính thực dụng, tiện ích trong thế giới thực của tiền gửi token hóa của Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản trong việc hiện đại hóa các dịch vụ công. Định hướng tương lai: Thách thức và cơ hội cho đồng Yên kỹ thuật số Mặc dù triển vọng về tiền gửi token hóa của Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản là thú vị, nhưng hành trình đến việc triển khai đầy đủ và áp dụng rộng rãi chắc chắn sẽ liên quan đến việc vượt qua nhiều thách thức khác nhau. Giáo dục người dùng sẽ là điều tối quan trọng để đảm bảo công chúng hiểu DCJPY là gì và cách sử dụng nó một cách an toàn. Hơn nữa, đảm bảo các biện pháp an ninh mạng mạnh mẽ sẽ rất quan trọng để bảo vệ tài sản kỹ thuật số và duy trì niềm tin của công chúng. Tuy nhiên, cơ hội vượt xa thách thức. Sáng kiến của Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản đặt Nhật Bản ở vị trí dẫn đầu trong việc khám phá các ứng dụng thực tế của tiền kỹ thuật số trong khuôn khổ tài chính được quản lý. Điều này có thể mở đường cho các tổ chức tài chính khác làm theo, thúc đẩy một nền kinh tế kỹ thuật số kết nối và hiệu quả hơn. Nỗ lực hợp tác với DeCurret DC và IIJ nhấn mạnh cam kết tận dụng công nghệ tiên tiến vì lợi ích công cộng, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của Nhật Bản. Việc ra mắt sắp tới của tiền gửi token hóa của Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản vào năm 2026 đại diện cho một bước đi táo bạo vào tương lai của tài chính. Bằng cách cung cấp đồng yên kỹ thuật số được liên kết trực tiếp với tiền gửi truyền thống và được xây dựng trên blockchain được cấp phép an toàn, Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản đang thiết lập một tiêu chuẩn mới cho ngân hàng kỹ thuật số. Động thái này không chỉ hứa hẹn nâng cao các giao dịch tài chính cá nhân mà còn cách mạng hóa cách thức phân phối trợ cấp của chính phủ, cuối cùng góp phần vào một xã hội hiệu quả, minh bạch và tiên tiến về mặt kỹ thuật số hơn. Câu hỏi thường gặp (FAQs) DCJPY là gì? DCJPY là một biểu diễn kỹ thuật số của đồng yên Nhật, được giới thiệu bởi Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản. Nó được xây dựng trên blockchain được cấp phép và cho phép trao đổi một đổi một với tiền gửi yên truyền thống. Tiền gửi token hóa khác với stablecoin như thế nào? Không giống như nhiều stablecoin thường được gắn với tài sản bên ngoài và hoạt động trên blockchain công khai, DCJPY là một token dựa trên blockchain được cấp phép do DeCurret DC, một công ty liên kết của IIJ phát triển. Đó là một hình thức kỹ thuật số của đồng yên trong hệ thống ngân hàng được quản lý, không phải là một lớp tài sản riêng biệt. Khi nào Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản sẽ ra mắt DCJPY? Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản dự kiến sẽ giới thiệu tiền gửi token hóa, DCJPY, vào năm 2026. Các ứng dụng tiềm năng của DCJPY là gì? Ban đầu, khách hàng có thể liên kết tài khoản tiền gửi của họ để trao đổi một đổi một. Ngân hàng cũng đang xem xét việc sử dụng trong tương lai để phân phối trợ cấp của chính quyền địa phương, cùng với các ứng dụng khác cho các giao dịch kỹ thuật số hiệu quả. DCJPY có sẵn cho tất cả khách hàng không? Chi tiết về việc triển khai chính xác và điều kiện hợp lệ có thể sẽ được công bố gần với thời điểm ra mắt năm 2026. Tuy nhiên, nó được thiết kế để tích hợp với các tài khoản tiền gửi hiện có của Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản. Bạn thấy bài viết này có ý nghĩa không? Chia sẻ nó với bạn bè và đồng nghiệp của bạn trên mạng xã hội để lan truyền thông tin về bước nhảy vọt thú vị của Nhật Bản vào lĩnh vực tài chính kỹ thuật số! Để tìm hiểu thêm về các xu hướng tiền kỹ thuật số mới nhất, hãy khám phá bài viết của chúng tôi về những phát triển chính định hình quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của Nhật Bản. Bài viết này Japan Post Bank Tokenized Deposits: A Revolutionary Leap in Digital Finance lần đầu tiên xuất hiện trên BitcoinWorld và được viết bởi Editorial Team
RealLink
REAL$0.08214+0.26%
Brainedge
LEARN$0.01556-0.51%
Trust The Process
TRUST$0.0003696-4.47%
Chia sẻ
Coinstats2025/09/01 06:25
Chia sẻ

Tin tức xu hướng

Thêm

Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó