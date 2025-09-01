Sự Phát Triển Hệ Sinh Thái BlockDAG Vượt Qua Sự Pullback Của PENGU Và Khó Khăn Về Giá Của Stellar
Bài đăng Sự phát triển Hệ sinh thái BlockDAG Vượt qua Thị trường Pullback của PENGU và Khó khăn về Giá của Stellar xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Crypto News Khám phá cách presale 388 triệu đô la của BlockDAG, thợ đào trực tiếp và việc áp dụng dashboard vượt trội hơn sự điều chỉnh của PENGU và thử nghiệm giá của Stellar vào năm 2025. Thị trường Crypto vào năm 2025 giống như một sân khấu đông đúc nơi mỗi dự án đang chiến đấu để giành sự liên quan. PENGU, vừa mới kết thúc đợt tăng giá trước đó, hiện đang đối mặt với sự điều chỉnh có thể thiết lập lại sân khấu cho một đợt leo thang khác hoặc kết thúc đợt chạy của nó. Stellar (XLM) dao động giữa mức hỗ trợ mạnh và kháng cự nặng, với các nhà giao dịch không chắc liệu nó sẽ vượt qua $0,45 hay chìm xuống $0,32. Cả hai đều làm nổi bật bản chất mong manh của các đồng coin vẫn gắn liền với các biến động kỹ thuật. Sau đó là BlockDAG (BDAG); viết lại ý nghĩa của động lượng. Thay vì chỉ dựa vào đầu cơ hoặc biểu đồ, nó đã huy động được hơn 388 triệu đô la, bán được 25,4 tỷ đồng coin và đạt đến Batch 30 ở mức $0,03, mang lại ROI 2900% cho những người ủng hộ sớm. Nhưng câu chuyện thực sự không chỉ là những con số. Đó là thợ đào, dashboard, các danh sách niêm yết và sự hào hứng toàn cầu đã biến BlockDAG từ một cái tên presale thành câu chuyện crypto thuyết phục nhất của năm 2025. PENGU Mất Đà Trong Khi Thị Trường Chú Ý Đến Các Mức Quan Trọng Đợt tăng giá trước đó của PENGU, tăng từ $0,0037 lên mức cao gần $0,046, hiện trông có vẻ dễ bị tổn thương khi token điều chỉnh xuống khoảng $0,030. Mức $0,025 đã nổi lên như một chiến trường, với các nhà phân tích gọi đó là ranh giới quyết định liệu PENGU sẽ phục hồi hay tan rã. Các nhà đầu tư lạc quan cho rằng sự điều chỉnh này là lành mạnh, nhưng nếu mức $0,0286 bị phá vỡ, áp lực thanh lý bắt buộc có thể buộc các vị thế đòn bẩy phải thoát ra, làm trầm trọng thêm sự sụt giảm. Mặc dù có sự sụt giảm, sự lạc quan vẫn chưa hoàn toàn phai nhạt. Những người ủng hộ nhìn vào mức kháng cự $0,046 như điểm trở lại, với các mục tiêu dài hạn kéo dài xa tới $0,11. Mặc dù tiềm năng vẫn còn, triển vọng trước mắt là thận trọng, phụ thuộc vào việc liệu sự tự tin có thể ổn định hay không. Stellar Cân Bằng Trên Bờ Vực Của Sự Bứt Phá Hoặc Sụp Đổ Stellar (XLM) giao dịch quanh mức $0,3976, ép vào SMA 50 ngày ($0,3983) sau khi bị từ chối...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 08:01