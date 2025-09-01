2025-10-10 thứ sáu

Cách Netflix Sử Dụng Kể Chuyện Vòng Tròn Trong Long Story Short Để Nổi Bật

Cách Netflix Sử Dụng Kể Chuyện Vòng Tròn Trong Long Story Short Để Nổi Bật

Bài đăng Cách Long Story Short của Netflix Sử Dụng Kể Chuyện Vòng Tròn Để Nổi Bật xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. LOS ANGELES, CALIFORNIA – NGÀY 18 THÁNG 8: Raphael Bob-Waksberg tham dự buổi chiếu đặc biệt của "Long Story Short" của Netflix tại Nhà hát Netflix Tudum vào ngày 18 tháng 8 năm 2025 tại Los Angeles, California. (Ảnh của Gonzalo Marroquin/Getty Images for Netflix) Getty Images for Netflix Raphael Bob-Waksberg, người sáng tạo BoJack Horseman của Netflix, đã trở lại Netflix với series mới, Long Story Short. Câu chuyện theo dõi một gia đình Do Thái qua năm thế hệ, từ thời thơ ấu đến tuổi trưởng thành, pha trộn tiếng cười và những khoảnh khắc đẫm nước mắt, giống như trong các chương trình khác của Bob-Waksberg. Điều làm cho Long Story Short khác biệt so với các tác phẩm trước đây của ông là việc sử dụng kể chuyện vòng tròn. Thay vì dẫn dắt khán giả từ điểm A đến điểm B rồi đến điểm C, câu chuyện quay trở lại, với phần đầu và cuối của mùa bắt đầu và kết thúc trên những nốt tương tự nhau. Cách tiếp cận này làm nổi bật khả năng kể chuyện mạnh mẽ và kết thúc với một âm điệu vừa u ám vừa đầy hy vọng. Mặc dù đã được chấp thuận cho mùa thứ hai, Long Story Short kể một câu chuyện cảm thấy hoàn chỉnh ngay từ đầu. Trong kỷ nguyên phát trực tuyến hiện nay, nhiều chương trình cố gắng nhồi nhét càng nhiều nội dung càng tốt vào các tập giới hạn, nhằm nhanh chóng thu hút người xem với hy vọng được làm tiếp. Long Story Short dường như không làm điều đó; nó cảm thấy tự nhiên, và các tập 30 phút, thậm chí một số được chiếu không theo thứ tự, kể một câu chuyện liên tục khiến người xem cảm thấy như họ biết rõ các nhân vật này. Một Câu Chuyện Vòng Tròn và Phi Tuyến Tính LOS ANGELES, CALIFORNIA – NGÀY 18 THÁNG 8: (Từ trái sang phải) Abbi Jacobson, Ben Feldman, Angelique Cabral, Nicole Byer, Lisa Edelstein, Michaela Dietz, Raphael Bob-Waksberg và Max Greenfield tham dự buổi chiếu đặc biệt của 'Long Story Short' của Netflix tại Nhà hát Netflix Tudum vào ngày 18 tháng 8 năm 2025 tại Los Angeles, California. (Ảnh của Gonzalo Marroquin/Getty Images for Netflix) Getty Images for Netflix Tập đầu tiên mở đầu với một đoạn mở đầu lạnh lùng, u ám...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 09:43
Dự đoán giá Toncoin sau thông báo niêm yết lớn

Dự đoán giá Toncoin sau thông báo niêm yết lớn

Bài đăng Dự đoán giá Toncoin sau thông báo Niêm yết đầu tiên quan trọng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Toncoin một lần nữa thu hút sự chú ý rộng rãi sau khi được thêm vào sàn giao dịch Robinhood phổ biến, tăng khả năng tiếp cận cho hàng triệu khách hàng. Tin tức về TON đã làm giá tăng 5% khi lần đầu được chú ý; tuy nhiên, đà tăng này đã bị dừng lại khi đạt đỉnh, vì nhanh chóng được nhận ra là chiến lược gây thua lỗ. Tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu tăng vọt với 58% giao dịch nhiều hơn với tổng số 280 triệu. Ngoài ra, các tổ chức lớn đang tham gia, khi Verb Technology đã mua 713 triệu đô la giá trị TON, vượt quá mục tiêu tích lũy ban đầu. Giá trị của Toncoin đang củng cố vị thế không chỉ là tài sản Telegram ngách và hiện đang cạnh tranh với các tài sản quan trọng khác. Khi sự chú ý đến hiện tượng xã hội trở nên phổ biến hơn, đầu tư tiềm năng vào tiền điện tử liên quan đến chính trị, như MAGACOIN FINANCE, đã thu hút sự chú ý ngày càng tăng. Thiết lập kỹ thuật của Toncoin Chart tài chính cho TON cho thấy cả sự lạc quan và không chắc chắn. Giá đã đạt mức cao và hiện đang trong trạng thái biến động, nơi cổ phiếu đang được theo dõi chặt chẽ để xem có giảm thêm hay tăng nhẹ. Xu hướng giảm có động lực Bearish trên các đường trung bình dài hạn của ngày, 20, 50 và 200. Một chỉ báo Bearish trong MACD và chỉ báo Dòng vốn cho thấy Chuyển vào tiền mặt âm, và Dòng vốn yếu hơn trong thị trường chứng khoán cho thấy Dòng vốn ít hơn. Nhà phân tích kỳ vọng TON sẽ giảm mạnh, có thể xuống thấp tới 2,80 đô la nếu xu hướng tiếp tục, nếu nó không thể đạt 3,25 đô la. Tuy nhiên, một số người nhìn thấy cơ hội: một Breakout quyết định trên 3,30 đô la có thể mở ra các đợt tăng mới hướng tới 4,00 đô la. Với Thanh khoản thấp mở rộng nhờ vào niêm yết của Robinhood, biến động giá có thể trở nên sắc nét hơn, mang lại cho các nhà giao dịch cả rủi ro và phần thưởng. Dự báo của Nhà phân tích Dự báo tổng thể cho Toncoin vẫn lạc quan trong dài hạn. TON được kỳ vọng sẽ tăng giá trị trong suốt phần còn lại của năm,...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 09:28
Giá Bitcoin Đối Mặt Với Tháng 9 Yếu Khi Các Địa Chỉ Cá Voi Đạt Kỷ Lục

Giá Bitcoin Đối Mặt Với Tháng 9 Yếu Khi Các Địa Chỉ Cá Voi Đạt Kỷ Lục

Bài đăng Giá Bitcoin Đối Mặt Với Tháng 9 Yếu Khi Địa Chỉ Cá Voi Đạt Kỷ Lục xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cá voi Bitcoin đạt kỷ lục 19,130 khi sự yếu kém của tháng 9 đang đến gần. Giá Bitcoin giao dịch gần 109,000 đô la tại thời điểm viết bài vào tháng 9 năm 2025. Token này đối mặt với tháng yếu nhất trong lịch sử, trong khi các nhà nắm giữ lớn tăng vị thế của họ lên mức kỷ lục. Sự Yếu Kém Theo Mùa Định Hình Lịch Sử Giá Bitcoin Dữ liệu lịch sử từ 2010 đến 2025 cho thấy tháng 9 là tháng yếu nhất đối với BTC. Theo Bitwise Asset Management, token này ghi nhận mức giảm trung bình –4.68% mỗi tháng 9 trong giai đoạn đó. Nhà phân tích cho biết mô hình này phản ánh việc chốt lời lặp đi lặp lại và thanh khoản thấp. Các tháng khác cho thấy kết quả mạnh hơn. Tháng 4 ghi nhận mức tăng trung bình khoảng 33%, trong khi tháng 11 mang lại mức tăng gần 39%. Tháng 5 trung bình tăng trên 22%, và tháng 10 ghi nhận gần 27%. Những lợi nhuận theo mùa này cung cấp bối cảnh, nhưng nhà phân tích cho biết chúng không dự đoán kết quả. Mỗi chu kỳ phản ánh các điều kiện độc đáo như sự thay đổi kinh tế vĩ mô, quy định, hoặc dòng vốn tổ chức. Danh tiếng của tháng 9 như một tháng yếu có nghĩa là các nhà giao dịch thường theo dõi chặt chẽ để bán ra mới. Một số người tham gia thị trường cho biết câu hỏi là liệu năm hiện tại đã hấp thụ sự suy giảm theo mùa của nó hay liệu còn rủi ro giảm giá nữa. Hoạt Động Cá Voi Hỗ Trợ Xu Hướng Giá Bitcoin Bên cạnh dữ liệu theo mùa, hành vi cá voi thu hút sự chú ý. Vào năm 2025, số lượng địa chỉ nắm giữ ít nhất 100 BTC tăng lên mức kỷ lục 19,130. Con số đó vượt qua mức cao năm 2017 là 18,544. Tăng trưởng qua các năm ổn định. Vào năm 2010, chỉ có 1,375 địa chỉ nắm giữ 100 BTC trở lên. Đến năm 2024, con số này đã tăng lên 17,761. Kỷ lục năm 2025 phản ánh sự tích lũy nhất quán giữa các nhà nắm giữ lớn. Nhà phân tích cho biết những ví này thường đại diện cho các nhà đầu tư với chiến lược dài hạn. Người quan sát thị trường theo dõi việc mua của cá voi vì dòng tiền lớn đôi khi đi trước những biến động giá lớn. Sự tích lũy mạnh mẽ cho thấy sự tự tin vào tương lai của token. Tuy nhiên, dữ liệu không đảm bảo hướng giá ngắn hạn. Tại thời điểm viết bài, giá Bitcoin giao dịch...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 09:25
Arichain Tham Gia OGAudit Để Thúc Đẩy Đổi Mới Blockchain Và Tăng Trưởng Cộng Đồng Rộng Lớn Hơn

Arichain Tham Gia OGAudit Để Thúc Đẩy Đổi Mới Blockchain Và Tăng Trưởng Cộng Đồng Rộng Lớn Hơn

Bài đăng Arichain Hợp Tác Với OGAudit Để Thúc Đẩy Đổi Mới Blockchain Và Tăng Trưởng Cộng Đồng Rộng Lớn Hơn xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Arichain, một blockchain L1 tiên tiến, đã hợp tác với OGAudit, một nền tảng theo dõi và bảo mật blockchain phổ biến. Quan hệ đối tác tập trung vào thúc đẩy đổi mới blockchain cũng như tăng cường mở rộng. Như đã đề cập trong thông báo trên mạng xã hội chính thức của Arichain, sự phát triển này nhằm mở rộng cộng đồng cùng với việc khám phá các cơ hội độc đáo trong lĩnh vực blockchain. Do đó, động thái này được dự đoán sẽ nâng cao niềm tin của người tiêu dùng và dẫn đến việc áp dụng Decentralized Application (DApp) rộng rãi hơn. 🚀 Chúng tôi rất vui mừng thông báo về quan hệ đối tác mới: @Arichain_ x @OGAudit! 🎉Cùng nhau, chúng tôi sẽ đẩy nhanh đổi mới, mở rộng cộng đồng và khám phá những biên giới mới trong blockchain. Arichain🟥 là nền tảng hợp đồng thông minh Layer 1 giải quyết vấn đề Phân mảnh ngoài chuỗi của dApp với kiến trúc Multi-VM pic.twitter.com/03RrjsvsCb — OGAudit | Track Crypto Safely (@OGAudit) August 31, 2025 Quan hệ đối tác giữa Arichain và OGAudit chú trọng đáng kể đến việc tăng cường Quỹ phát triển cộng đồng đồng thời thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực blockchain. Điều này bao gồm việc sử dụng kiến trúc Multi-VM của Arichain để giải quyết vấn đề Phân mảnh ngoài chuỗi của dApp. Ngoài ra, khi hợp tác với OGAudit, nó nỗ lực mang lại tính minh bạch và an toàn trong trường hợp theo dõi hoạt động Crypto. Bên cạnh đó, Arichain cố gắng cung cấp cho người dùng và nhà phát triển một môi trường an toàn cao để phát triển và tương tác với các giải pháp phi tập trung mạnh mẽ. Do đó, sự phát triển kết hợp đảm bảo các nhà xây dựng có thể tiếp cận các công cụ kiểm toán đáng tin cậy. Đồng thời, nó cũng cung cấp cho cộng đồng các tương tác an toàn trong bối cảnh blockchain rộng lớn hơn. Ngoài ra, nỗ lực này củng cố uy tín của cả hai tổ chức đồng thời thúc đẩy xu hướng tin cậy giữa người dùng cuối và nhà xây dựng. Hơn nữa, bằng cách giải quyết các vấn đề như thiếu minh bạch và phân mảnh, quan hệ đối tác này đang thiết lập các tiêu chuẩn độc quyền. Quan Hệ Đối Tác Này Có Ý Nghĩa Gì Đối Với Nhà Phát Triển Game? Theo Arichain, sự hợp tác với OGAudit mang lại cơ hội mới cho các nhà phát triển. Về mặt này, họ có thể tận dụng chuyên môn kiểm toán của OG Audit đồng thời tận dụng cơ chế Multi-VM có thể mở rộng của Arichain. Với điều này...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 09:05
Giải Mã Khoảng Trống Futures Bitcoin CME: Một Góc Nhìn Quan Trọng Về Thị Trường

Giải Mã Khoảng Trống Futures Bitcoin CME: Một Góc Nhìn Quan Trọng Về Thị Trường

Bài đăng Giải mã Khoảng trống Futures Bitcoin CME: Một cái nhìn sâu sắc quan trọng về thị trường đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Giải mã Khoảng trống Futures Bitcoin CME: Một cái nhìn sâu sắc quan trọng về thị trường Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Giải mã Khoảng trống Futures Bitcoin CME: Một cái nhìn sâu sắc quan trọng về thị trường Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/cme-bitcoin-futures-gap-4/
BitcoinEthereumNews2025/09/01 08:42
Người nổi tiếng tại U.S. Open 2025 ngày 6 và 7

Người nổi tiếng tại U.S. Open 2025 ngày 6 và 7

Bài đăng Người nổi tiếng tại Giải Mở rộng Hoa Kỳ 2025 Ngày 6 và 7 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Các diễn viên của "Abbott Elementary" Chris Perfetti, Tyler James Williams, Quinta Brunson và Lisa Ann Walter trên thảm xanh tại Giải Mở rộng Hoa Kỳ 2025, Thứ Bảy, ngày 30 tháng 8 năm 2025 tại Flushing, NY. (Michael Mooney/USTA) Michael Mooney/USTA Tina Fey, Steve Carell, Quinta Brunson, Sheryl Lee Ralph, Ben Stiller, Ebon Moss-Bachrach, LL Cool J và Justin Theroux là những ngôi sao lớn có mặt trên khán đài tại Giải Mở rộng Hoa Kỳ 2025 vào thứ Sáu và thứ Bảy cho Ngày 6 và 7. Đầu tuần, Jeff Goldblum, Lin-Manuel Mirana, Joy Sunday, John Mulaney, Olivia Munn, Michael Che và Maria Sharapova đã theo dõi vòng 1 của Giải Mở rộng Hoa Kỳ, sự kiện thứ tư và cuối cùng trong Grand Slam Tennis 2025. ForbesPhotos: Những ngôi sao nổi bật trên Thảm đỏ tại Liên hoan phim Venice 2025 Tuần 1 Bởi Tim Lammers Cuộn xuống dưới để xem thêm ảnh của Giải Mở rộng Hoa Kỳ trong cuối tuần. Giải Mở rộng Hoa Kỳ 2025, được tổ chức tại Trung tâm Tennis Quốc gia Billie Jean King ở Flushing Meadows, N.Y., kết thúc vào thứ Hai, ngày 8 tháng 9. Tina Fey tại Giải Mở rộng Hoa Kỳ 2025, Thứ Sáu, ngày 29 tháng 8 năm 2025 tại Flushing, NY. (Shea Kastriner/USTA) David Dow/USTA Cựu thành viên Saturday Night Live và người sáng tạo 30 Rock và The Four Seasons Tina Fey đã có mặt trên khán đài cho Ngày 6 của Giải Mở rộng Hoa Kỳ vào thứ Sáu. Ben Stiller trong trận đấu đơn nam tại Giải Mở rộng Hoa Kỳ 2025 vào thứ Sáu, ngày 29 tháng 8 năm 2025 tại Flushing, NY. (Garrett Ellwood/USTA) Garrett Ellwood/USTA Người sáng tạo Severance và ngôi sao của loạt phim Zoolander và A Knight at the Museum Ben Stiller cũng theo dõi các hoạt động Ngày 6 tại Giải Mở rộng Hoa Kỳ vào thứ Sáu. ForbesPhotos: AARP đặt tên "Những diễn viên quyến rũ nhất trên 50 tuổi" - Ai lọt vào danh sách? Bởi Tim Lammers Celeste O'Connor và khách mời tại Giải Mở rộng Hoa Kỳ 2025, Thứ Sáu, ngày 29 tháng 8 năm 2025 tại Flushing, NY. (Shea Kastriner/USTA) David Dow/USTA Diễn viên của Ghostbusters: Afterlife và Ghostbusters:...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 08:40
Ngân hàng Trung Quốc Hồng Kông xin giấy phép phát hành Stablecoin

Ngân hàng Trung Quốc Hồng Kông xin giấy phép phát hành Stablecoin

Bài đăng Ngân hàng Trung Quốc Hồng Kông Tìm kiếm Giấy phép Phát hành Stablecoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Ngân hàng Trung Quốc Hồng Kông nhắm đến giấy phép phát hành stablecoin khi cuộc đua cạnh tranh ngày càng gay gắt. Giấy phép Hồng Kông đến hạn vào cuối tháng 9. Khu vực tài chính chú ý đến tác động của tiền điện tử. Ngân hàng Trung Quốc Hồng Kông đã công bố kế hoạch đăng ký giấy phép phát hành stablecoin khi thời hạn quy định của Hồng Kông đến gần vào cuối tháng 9 năm 2025. Động thái này của Ngân hàng Trung Quốc Hồng Kông có thể báo hiệu sự tham gia ngày càng tăng của các tổ chức vào lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, có khả năng ảnh hưởng đến động lực thị trường và cạnh tranh trong bối cảnh tiền mã hoá đang phát triển của Hồng Kông. Giấy phép Stablecoin: Một Bước Đi Chiến lược của Ngân hàng Trung Quốc HK Ngân hàng Trung Quốc Hồng Kông đã chính thức bày tỏ kế hoạch trở thành một trong những đơn vị phát hành stablecoin đầu tiên theo chế độ quy định sửa đổi của Hồng Kông. Bước này phù hợp với ý định liên doanh của Standard Chartered, thể hiện sự quan tâm ngày càng tăng của các tổ chức đối với tiền điện tử. Nếu đơn đăng ký thành công trước thời hạn cuối tháng, đây sẽ là một bước ngoặt quan trọng hướng tới tài sản kỹ thuật số được quy định. Điều này có thể mở đường cho dòng vốn đáng kể chảy vào và sự chấp nhận toàn cầu ngày càng tăng đối với Hồng Kông như một trung tâm tiền mã hoá. Các bên quan tâm tự đánh giá đã sẵn sàng đầy đủ và muốn được xem xét sớm nên nộp đơn đăng ký cho HKMA trước ngày 30 tháng 9 năm 2025 (Thứ Ba). Quy định Stablecoin Phản ánh Xu hướng Tài chính Tiền mã hoá Toàn cầu Bạn có biết? Khung quy định có thể dẫn đến sự ổn định tài chính hơn trong lĩnh vực tiền mã hoá, tăng cường niềm tin và khuyến khích tích hợp công nghệ vào hệ thống tài chính truyền thống. Tính đến 07:07 ngày 1 tháng 9 năm 2025 (Giờ VN), Ethereum (ETH) có vốn hóa thị trường lưu hành là 529,36 tỷ đô la với giá 4.385,49 đô la. Khối lượng giao dịch hiện tại là 27,79 tỷ đô la, đã thay đổi 12,51%, theo CoinMarketCap. Ethereum(ETH), chart hàng ngày, ảnh chụp màn hình trên CoinMarketCap lúc 07:07 ngày 1 tháng 9 năm 2025 (Giờ VN). Nguồn: CoinMarketCap Đội nghiên cứu Coincu nhấn mạnh rằng khung quy định có thể dẫn đến sự ổn định tài chính hơn trong...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 08:12
Sự Phát Triển Hệ Sinh Thái BlockDAG Vượt Qua Sự Pullback Của PENGU Và Khó Khăn Về Giá Của Stellar

Sự Phát Triển Hệ Sinh Thái BlockDAG Vượt Qua Sự Pullback Của PENGU Và Khó Khăn Về Giá Của Stellar

Bài đăng Sự phát triển Hệ sinh thái BlockDAG Vượt qua Thị trường Pullback của PENGU và Khó khăn về Giá của Stellar xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Crypto News Khám phá cách presale 388 triệu đô la của BlockDAG, thợ đào trực tiếp và việc áp dụng dashboard vượt trội hơn sự điều chỉnh của PENGU và thử nghiệm giá của Stellar vào năm 2025. Thị trường Crypto vào năm 2025 giống như một sân khấu đông đúc nơi mỗi dự án đang chiến đấu để giành sự liên quan. PENGU, vừa mới kết thúc đợt tăng giá trước đó, hiện đang đối mặt với sự điều chỉnh có thể thiết lập lại sân khấu cho một đợt leo thang khác hoặc kết thúc đợt chạy của nó. Stellar (XLM) dao động giữa mức hỗ trợ mạnh và kháng cự nặng, với các nhà giao dịch không chắc liệu nó sẽ vượt qua $0,45 hay chìm xuống $0,32. Cả hai đều làm nổi bật bản chất mong manh của các đồng coin vẫn gắn liền với các biến động kỹ thuật. Sau đó là BlockDAG (BDAG); viết lại ý nghĩa của động lượng. Thay vì chỉ dựa vào đầu cơ hoặc biểu đồ, nó đã huy động được hơn 388 triệu đô la, bán được 25,4 tỷ đồng coin và đạt đến Batch 30 ở mức $0,03, mang lại ROI 2900% cho những người ủng hộ sớm. Nhưng câu chuyện thực sự không chỉ là những con số. Đó là thợ đào, dashboard, các danh sách niêm yết và sự hào hứng toàn cầu đã biến BlockDAG từ một cái tên presale thành câu chuyện crypto thuyết phục nhất của năm 2025. PENGU Mất Đà Trong Khi Thị Trường Chú Ý Đến Các Mức Quan Trọng Đợt tăng giá trước đó của PENGU, tăng từ $0,0037 lên mức cao gần $0,046, hiện trông có vẻ dễ bị tổn thương khi token điều chỉnh xuống khoảng $0,030. Mức $0,025 đã nổi lên như một chiến trường, với các nhà phân tích gọi đó là ranh giới quyết định liệu PENGU sẽ phục hồi hay tan rã. Các nhà đầu tư lạc quan cho rằng sự điều chỉnh này là lành mạnh, nhưng nếu mức $0,0286 bị phá vỡ, áp lực thanh lý bắt buộc có thể buộc các vị thế đòn bẩy phải thoát ra, làm trầm trọng thêm sự sụt giảm. Mặc dù có sự sụt giảm, sự lạc quan vẫn chưa hoàn toàn phai nhạt. Những người ủng hộ nhìn vào mức kháng cự $0,046 như điểm trở lại, với các mục tiêu dài hạn kéo dài xa tới $0,11. Mặc dù tiềm năng vẫn còn, triển vọng trước mắt là thận trọng, phụ thuộc vào việc liệu sự tự tin có thể ổn định hay không. Stellar Cân Bằng Trên Bờ Vực Của Sự Bứt Phá Hoặc Sụp Đổ Stellar (XLM) giao dịch quanh mức $0,3976, ép vào SMA 50 ngày ($0,3983) sau khi bị từ chối...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 08:01
Mô hình AI video Web3 Everlyn tiết lộ đã huy động được 15 triệu đô la vốn đầu tư cho đến nay

Mô hình AI video Web3 Everlyn tiết lộ đã huy động được 15 triệu đô la vốn đầu tư cho đến nay

PANews đưa tin vào ngày 1 tháng 9 rằng Everlyn, một mô hình AI video Web3, đã thông báo trên nền tảng X rằng họ đã huy động được 15 triệu đô la tài trợ cho đến nay "để xây dựng tương lai của video on-chain chất lượng điện ảnh." Hơn nữa, công ty đã thông báo rằng Mysten Labs đã tham gia Everlyn với tư cách là nhà đầu tư, tham gia vào vòng gọi vốn định giá công ty ở mức 250 triệu đô la.
PANews2025/09/01 07:49
Gumi Chia Kho Bạc Với Quỹ Dự Trữ Giá Bitcoin (BTC USD) Và Kế Hoạch XRP 17 Triệu Đô

Gumi Chia Kho Bạc Với Quỹ Dự Trữ Giá Bitcoin (BTC USD) Và Kế Hoạch XRP 17 Triệu Đô

Bài đăng Gumi Phân chia Quỹ cộng đồng Với Quỹ dự trữ Bitcoin (BTC USD) Và Kế hoạch mua XRP Trị Giá $17M xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Công ty game và blockchain Nhật Bản Gumi đã phê duyệt phương pháp quỹ kép vào năm 2025. Công ty dự định nắm giữ Bitcoin (BTC USD) như một khoản dự trữ dài hạn và mua XRP cho các khoản thanh toán và thanh khoản. Kế hoạch mua XRP được thiết lập diễn ra từ tháng 9 năm 2025 đến tháng 2 năm 2026. Công ty cho biết quyết định này đã phân chia tài sản kỹ thuật số thành hai danh mục riêng biệt. BTC như một mỏ neo tài chính và XRP như một Token tiện ích. Sự phân chia này phù hợp với điều kiện quy định tại Nhật Bản và hỗ trợ quan hệ đối tác của Gumi với SBI Holdings và Ripple. Bitcoin (BTC USD) Được Định Vị Như Tài Sản Dự Trữ Vào đầu năm 2025, Gumi đã phân bổ khoảng ¥1 tỷ ($6,7 triệu) cho Bitcoin (BTC USD). Các token được đưa vào các chương trình staking để tạo ra thu nhập bổ sung. Gumi mô tả BTC như một khoản dự trữ bảng cân đối kế toán, so sánh nó với một kho lưu trữ giá trị trong tài chính truyền thống. Bằng cách sử dụng BTC theo cách này, công ty củng cố vai trò của nó như một tài sản ổn định. Giá Bitcoin là khoảng $109,000 tại thời điểm viết bài. Giá trị này nhấn mạnh lý do tại sao Gumi coi BTC là khoản nắm giữ dài hạn. Tài sản này đóng vai trò như một biện pháp phòng ngừa biến động giá và một phương tiện để củng cố vị thế quỹ của mình. Cách tiếp cận của Gumi phản ánh các chiến lược doanh nghiệp rộng lớn hơn. Các công ty thường dựa vào một bộ tài sản để ổn định và một bộ khác để thanh khoản. Trong mô hình này, BTC đại diện cho các khoản dự trữ đóng băng trong khi XRP hỗ trợ tăng trưởng hoạt động. Kế Hoạch Mua XRP Được Cấu Trúc Trong Sáu Tháng Gumi đã ủy quyền kế hoạch mua XRP trị giá ¥2,5 tỷ ($17 triệu). Việc mua này sẽ bổ sung khoảng sáu triệu token vào quỹ của công ty. Thay vì mua tất cả cùng một lúc, Gumi đã trải việc mua từ tháng 9 năm 2025 đến tháng 2 năm 2026. Kế hoạch theo giai đoạn cho phép công ty điều chỉnh theo điều kiện thị trường. Nó cũng tạo điều kiện để báo cáo tiến độ hàng quý. Cách tiếp cận này tạo ra tính minh bạch cho các cổ đông và cơ quan quản lý. Công ty cho biết XRP phù hợp cho các khoản chuyển tiền...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 07:49
