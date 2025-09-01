Giá Bitcoin Đối Mặt Với Tháng 9 Yếu Khi Các Địa Chỉ Cá Voi Đạt Kỷ Lục

Cá voi Bitcoin đạt kỷ lục 19,130 khi sự yếu kém của tháng 9 đang đến gần. Giá Bitcoin giao dịch gần 109,000 đô la tại thời điểm viết bài vào tháng 9 năm 2025. Token này đối mặt với tháng yếu nhất trong lịch sử, trong khi các nhà nắm giữ lớn tăng vị thế của họ lên mức kỷ lục. Sự Yếu Kém Theo Mùa Định Hình Lịch Sử Giá Bitcoin Dữ liệu lịch sử từ 2010 đến 2025 cho thấy tháng 9 là tháng yếu nhất đối với BTC. Theo Bitwise Asset Management, token này ghi nhận mức giảm trung bình –4.68% mỗi tháng 9 trong giai đoạn đó. Nhà phân tích cho biết mô hình này phản ánh việc chốt lời lặp đi lặp lại và thanh khoản thấp. Các tháng khác cho thấy kết quả mạnh hơn. Tháng 4 ghi nhận mức tăng trung bình khoảng 33%, trong khi tháng 11 mang lại mức tăng gần 39%. Tháng 5 trung bình tăng trên 22%, và tháng 10 ghi nhận gần 27%. Những lợi nhuận theo mùa này cung cấp bối cảnh, nhưng nhà phân tích cho biết chúng không dự đoán kết quả. Mỗi chu kỳ phản ánh các điều kiện độc đáo như sự thay đổi kinh tế vĩ mô, quy định, hoặc dòng vốn tổ chức. Danh tiếng của tháng 9 như một tháng yếu có nghĩa là các nhà giao dịch thường theo dõi chặt chẽ để bán ra mới. Một số người tham gia thị trường cho biết câu hỏi là liệu năm hiện tại đã hấp thụ sự suy giảm theo mùa của nó hay liệu còn rủi ro giảm giá nữa. Hoạt Động Cá Voi Hỗ Trợ Xu Hướng Giá Bitcoin Bên cạnh dữ liệu theo mùa, hành vi cá voi thu hút sự chú ý. Vào năm 2025, số lượng địa chỉ nắm giữ ít nhất 100 BTC tăng lên mức kỷ lục 19,130. Con số đó vượt qua mức cao năm 2017 là 18,544. Tăng trưởng qua các năm ổn định. Vào năm 2010, chỉ có 1,375 địa chỉ nắm giữ 100 BTC trở lên. Đến năm 2024, con số này đã tăng lên 17,761. Kỷ lục năm 2025 phản ánh sự tích lũy nhất quán giữa các nhà nắm giữ lớn. Nhà phân tích cho biết những ví này thường đại diện cho các nhà đầu tư với chiến lược dài hạn. Người quan sát thị trường theo dõi việc mua của cá voi vì dòng tiền lớn đôi khi đi trước những biến động giá lớn. Sự tích lũy mạnh mẽ cho thấy sự tự tin vào tương lai của token. Tuy nhiên, dữ liệu không đảm bảo hướng giá ngắn hạn.