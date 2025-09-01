2025-10-10 thứ sáu

MEXC Sẽ Niêm Yết World Liberty Financial (WLFI) trong Khu vực Đổi mới Với Tính năng Chuyển đổi

MEXC sẽ niêm yết World Liberty Financial (WLFI) trong Khu vực Đổi mới và mở giao dịch cho các cặp giao dịch WLFI/USDT và WLFI/USDC. Ngoài ra, token WLFI này sẽ có sẵn trên MEXC Chuyển đổi, cho phép người dùng trao đổi liền mạch với các tài sản khác ngay lập tức. Lịch trình cụ thể được hiển thị bên dưới.
2025/09/01 11:35
Bitcoin ETFs ghi nhận dòng tiền chuyển ra lần đầu tiên trị giá 751 triệu USD trong khi các quỹ Ethereum tăng 3,9 tỷ USD

Bitcoin ETFs đã chứng kiến chuyển ròng ra 751 triệu đô la trong tháng 8, một sự kiện lần đầu tiên. Ethereum ETFs đã hấp thụ lượng chuyển ròng vào tài khoản khổng lồ 3,9 tỷ đô la trong tháng 8. Giá BTC đã giảm xuống dưới mức cơ sở chi phí của người nắm giữ ngắn hạn. Một sự đảo ngược đáng kinh ngạc và chưa từng có đã làm rung chuyển nền tảng của thị trường tiền mã hóa. Lần đầu tiên kể từ khi ra mắt thành công, dòng vốn tổ chức đã đưa Bitcoin lên mức cao kỷ lục đã thay đổi, với các ETF spot chảy máu hàng trăm triệu đô la trong tháng 8. Đồng thời, một dòng vốn mạnh mẽ và âm thầm đã chảy vào Ethereum, báo hiệu sự thay đổi tiềm năng và khởi đầu của một câu chuyện luân chuyển lớn có thể định hình phần còn lại của năm. Quy mô của sự phân kỳ là rõ ràng. Trong tháng 8, chỉ vài tuần sau khi họ đưa tài sản lên mức ATH 124.000 đô la, các quỹ spot Bitcoin đã mất đi 751 triệu đô la trong các Chuyển ra ròng. Trong cùng thời gian đó, Ethereum ETFs đã âm thầm hấp thụ 3,9 tỷ đô la, một sự đảo ngược vai trò sâu sắc cho thấy các nhà đầu tư tổ chức có thể đang tái cân bằng cơ bản danh mục đầu tư tiền mã hóa của họ. Nền tảng mong manh của Bitcoin Nỗi đau của Bitcoin không chỉ nằm trong dữ liệu dòng tiền ETF; nó được khắc ghi vào chính blockchain. Một báo cáo gần đây từ công ty phân tích Glassnode vẽ nên bức tranh về một thị trường đang trượt từ trạng thái hưng phấn sang mong manh sâu sắc. Phân tích cho thấy giá Bitcoin đã giảm xuống dưới cơ sở chi phí của cả người nắm giữ 1 tháng và 3 tháng, một diễn biến quan trọng khiến một nhóm lớn nhà đầu tư gần đây bị thua lỗ và làm tăng đáng kể nguy cơ bán tháo sâu hơn do hoảng loạn. Nếu giá tiếp tục trượt xuống dưới cơ sở chi phí sáu tháng gần 107.000 đô la, Glassnode cảnh báo, nó có thể đẩy nhanh tổn thất hướng tới vùng hỗ trợ quan trọng 93.000 đến 95.000 đô la, một cụm tích lũy dày đặc của những người nắm giữ dài hạn.
2025/09/01 10:39
Cá voi Bitcoin bán tháo 4,000 BTC và tích luỹ tổng cộng hơn 837,000 ETH

Một Cá voi Bitcoin đã bán 4.000 BTC và tích lũy 96.859 ETH, nâng tổng số ETH nắm giữ lên hơn 837.000 đơn vị. Ethereum đã vượt trội hơn Bitcoin trong tháng qua, với mức tăng giá gần 24% bất chấp biến động thị trường. Một Cá voi Bitcoin gần đây đã gây chú ý khi chuyển đổi kho BTC của mình sang Ethereum và hiện đã tích lũy 837.429 ETH trị giá khoảng 3,7 tỷ đô la, theo Dữ liệu on-chain từ Lookonchain. Bitcoin OG này đã bán 4.000 $BTC (435 triệu đô la) và mua 96.859 $ETH (433 triệu đô la) spot trong 12 giờ qua. Tổng cộng, anh ta đã mua 837.429 $ETH (3,85 tỷ đô la).https://t.co/RAEzClsCvr pic.twitter.com/ZUSDL1cIRm — Lookonchain (@lookonchain) Ngày 31 tháng 8 năm 2025 Vào Chủ nhật, cá voi này, liên quan đến các ví chứa 11 tỷ đô la Bitcoin đã không hoạt động trong bảy năm, đã bán 4.000 BTC với giá 435 triệu đô la và mua 96.859 ETH. Động thái mới nhất của nhà đầu tư này mở rộng chuỗi chuyển đổi từ Bitcoin sang Ethereum bắt đầu sau khi các ví không hoạt động được kích hoạt lại. Giao dịch diễn ra trong bối cảnh biến động thị trường gia tăng. Bitcoin giảm xuống 107.700 đô la vào tối Chủ nhật trước khi phục hồi nhẹ trên 108.000 đô la, đưa tài sản này vào đà lỗ 5% trong tháng 8, theo dữ liệu từ CoinGecko. Ether, mặc dù không miễn nhiễm với áp lực thị trường tiền mã hóa, đã vượt trội hơn Bitcoin trong tháng này. Đồng tiền mã hóa lớn thứ hai đang giao dịch gần 4.424 đô la tại thời điểm báo chí, tăng gần 24% trong 30 ngày qua. Lookonchain cũng đánh dấu hoạt động từ một cá voi khác, Longling Capital, nổi tiếng với việc mua thấp và bán cao. Tổ chức này đã tiếp tục tích lũy Ethereum vào thứ Bảy, mua 7.000 ETH với giá khoảng 30,6 triệu đô la. Longling Capital, nổi tiếng với việc mua thấp và bán cao, vừa mua 7.000 $ETH (30,67 triệu đô la) 3 giờ trước.https://t.co/gzUlc23QKo pic.twitter.com/bomgQ0JX8O — Lookonchain (@lookonchain) Ngày 31 tháng 8 năm 2025
2025/09/01 10:36
Gã khổng lồ Tokyo Gumi chuẩn bị cho việc mua XRP lớn với kế hoạch tài chính toàn cầu trong tầm nhìn

Một công ty niêm yết tại Tokyo đang chuẩn bị cho việc mua lượng lớn XRP để đẩy nhanh sự mở rộng tài chính toàn cầu, nhắm đến sự thống trị trong lĩnh vực chuyển tiền và tăng trưởng doanh thu dựa trên hệ sinh thái thông qua tích hợp blockchain. Gumi Liên kết Với SBI, Hướng đến Sự Tăng vọt Doanh thu Dẫn đầu bởi XRP trong Mạng lưới Tài chính Toàn cầu Gumi Inc., một công ty được giao dịch trên Thị trường Chính của Sàn Giao dịch Chứng khoán Tokyo, đã thông báo vào ngày 29 tháng 8 rằng [...]
2025/09/01 10:35
Hé Lộ Bí Ẩn Của Giao Dịch Khổng Lồ 17,6B

Chuyển Token WLFI: Hé Lộ Bí Ẩn Của Giao Dịch Khổng Lồ 17,6B Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Chuyển Token WLFI: Hé Lộ Bí Ẩn Của Giao Dịch Khổng Lồ 17,6B
2025/09/01 10:30
$108,1M BTC Được Gửi Vào Hyperliquid Để Đổi ETH

Động Thái Lớn Của Bitcoin OG: $108.1M BTC Được Gửi Đến Hyperliquid Để Đổi Lấy ETH Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Tiền mã hoá Động Thái Lớn Của Bitcoin OG: $108.1M BTC Được Gửi Đến Hyperliquid Để Đổi Lấy ETH
2025/09/01 10:15
Tiết lộ các niêm yết sàn giao dịch được mong đợi cao hôm nay

WLFI Token: Tiết lộ Các Niêm yết Sàn giao dịch Được Mong đợi Cao Hôm nay Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Tiền mã hoá WLFI Token: Tiết lộ Các Niêm yết Sàn giao dịch Được Mong đợi Cao Hôm nay
2025/09/01 09:39
Trump cảnh báo Mỹ sẽ bị phá huỷ nếu không có doanh thu từ thuế quan

Tổng thống Donald Trump cảnh báo vào Chủ nhật rằng Hoa Kỳ sẽ bị "phá huỷ hoàn toàn" nếu không có doanh thu từ thuế quan. Ông đưa ra nhận xét này trong một bài đăng đầy giận dữ trên Truth Social sau một phán quyết quan trọng của tòa án đã bác bỏ các yếu tố chính trong chính sách thương mại của ông. Trong một quyết định với tỷ lệ 7-4, Tòa Phúc thẩm Hoa Kỳ cho Quận Columbia đã phán quyết rằng Trump đã vượt quá thẩm quyền của mình khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để áp đặt thuế quan đối với hàng trăm tỷ đô la giá trị hàng nhập khẩu. Các thẩm phán đã làm rõ rằng theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), tổng thống không có quyền áp đặt thuế quan rộng rãi, chung chung; thẩm quyền này thuộc về Quốc hội. Phán quyết này đại diện cho một trong những thất bại pháp lý đáng kể nhất đối với chương trình nghị sự kinh tế của Trump, vốn đã phụ thuộc nhiều vào thuế quan kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm 2025. Mặc dù những biện pháp này đã tạo ra doanh thu kỷ lục, chúng cũng đã gây căng thẳng trong mối quan hệ của Hoa Kỳ với các đối tác thương mại chính. Các thuế quan hiện tại sẽ vẫn được duy trì cho đến ngày 14 tháng 10, cho phép chính quyền có thời gian kiến nghị lên Tòa án Tối cao. Nếu tòa án tối cao giữ nguyên quyết định, chính phủ có thể buộc phải hoàn trả hàng tỷ đô la đã thu từ các nhà nhập khẩu. Trump kháng cáo, bảo vệ thuế quan như cốt lõi cho sức mạnh của Mỹ Trump, người đã nhanh chóng phản ứng với quyết định của tòa
BitcoinEthereumNews2025/09/01 09:37
Nvidia tại Trung Quốc có thể sớm đối mặt với chiến lược tương tự như BYD đã sử dụng để đánh bại Tesla

Bài đăng Nvidia tại Trung Quốc có thể sớm đối mặt với cùng chiến thuật mà BYD đã sử dụng để đánh bại Tesla đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nvidia đã công bố một quý kỷ lục khác; 46,7 tỷ đô la doanh thu, tăng 56% so với năm trước, và 26,4 tỷ đô la lợi nhuận ròng, như Cryptopolitan đã báo cáo tuần trước. Công ty dự kiến đạt 54 tỷ đô la trong quý tiếp theo. Nhưng một khoảng trống lớn đã xuất hiện. Công ty không kiếm được một đồng nào từ Trung Quốc thông qua chip H20 của mình. Công ty hiện đang ở cùng vị thế mà Tesla đã từng trải qua trước khi BYD đẩy họ ra khỏi thị trường. Đây là một động thái cổ điển của Bắc Kinh: chào đón người ngoài cho đến khi công ty nội địa sẵn sàng, sau đó đóng băng họ ra ngoài. Theo CNBC, Nvidia vẫn đang cố gắng giữ vững hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc. Họ không rút lui. Họ đang tăng cường với một chip mới, B30A, được thiết kế để tránh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Chip này được cho là mạnh mẽ hơn H20 nhưng vẫn hợp pháp về mặt kỹ thuật. Đây là một chip được tạo ra để tồn tại trong môi trường chính trị, không phải thị trường. Và điều này xảy ra trong khi công ty đã đang đối mặt với các hạn chế của Mỹ và cáo buộc về cửa hậu trong sản phẩm của họ; không điều nào trong số đó ngăn cản họ thúc đẩy nền tảng Blackwell Ultra cho các trung tâm dữ liệu của Mỹ và đồng minh. Nhưng sự ám ảnh với Trung Quốc vẫn chưa kết thúc. Bắc Kinh gây áp lực lên người mua khi Cambricon giành được lợi thế Tại Trung Quốc, các cơ quan quản lý hiện đang yêu cầu các công ty như Alibaba, ByteDance và DeepSeek giải thích lý do tại sao họ vẫn sử dụng thiết bị của Nvidia. Mua hàng từ một công ty Mỹ hiện được xem là rủi ro, vì nó mang tính chính trị. Các công ty địa phương không muốn bị phát hiện đầu tư vào công nghệ nước ngoài trong khi Tập Cận Bình thúc đẩy kế hoạch kiểm soát hoàn toàn trong nước đối với phần cứng và phần mềm AI. Tại phiên học tập Bộ Chính trị tháng 4, Tập đã nói rằng bản địa hóa không phải là tùy chọn, mà là chính sách quốc gia. Điều đó đã mở cửa cho Cambricon Technologies, câu trả lời của Trung Quốc đối với Nvidia. Cổ phiếu của công ty đã tăng vọt, tăng gần 10 lần trong hai năm. Công ty đã có lãi trong năm nay và...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 08:52
Beyoncé Biến Chăm Sóc Tóc Thành Doanh Nghiệp Lớn Với Cécred

Bài đăng Beyoncé Biến Chăm Sóc Tóc Thành Doanh Nghiệp Lớn Với Cécred xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. LOS ANGELES, CALIFORNIA – FEBRUARY 20: (Độc quyền) (Chỉ sử dụng cho biên tập) Beyoncé kỷ niệm ra mắt dòng sản phẩm chăm sóc tóc của mình, CÉCRED, với buổi gặp mặt thân mật tại The Revery LA vào ngày 20 tháng 2, 2024 tại Los Angeles, California. (Ảnh của Julian Dakdouk/Parkwood Media/WireImage qua Parkwood) WireImage qua Parkwood Vào ngày 20 tháng 2, 2024, Beyoncé mở rộng các dự án kinh doanh của mình bằng việc ra mắt dòng sản phẩm chăm sóc tóc đầu tiên, Cécred. Đối với nghệ sĩ đoạt nhiều giải Grammy này, dòng sản phẩm chăm sóc tóc của cô không chỉ là một sản phẩm mới; nó đại diện cho một lựa chọn cá nhân bắt nguồn từ kinh nghiệm chăm sóc tóc của chính cô, với nguồn gốc liên quan đến Headliners, salon gia đình mà mẹ cô, Tina Knowles, từng sở hữu. Gần một năm rưỡi sau khi ra mắt, Cécred đã thiết lập vị thế của mình như một thương hiệu hàng đầu và nổi bật trong thị trường đông đúc đòi hỏi các chiến lược và quảng cáo độc đáo để duy trì khả năng cạnh tranh. Thông qua các cửa hàng pop-up, hợp tác với người có ảnh hưởng, sản phẩm tùy chỉnh cho các loại tóc khác nhau, và việc triển khai thương hiệu trên toàn quốc với Ulta, Cécred đã xử lý phần lớn công việc nặng nhọc cần thiết để xây dựng sự hiện diện lâu dài trong thời gian ngắn như vậy. Với nỗ lực mà Beyoncé dành cho nghệ thuật của mình, không có gì ngạc nhiên khi cùng một động lực được mở rộng đến văn hóa dự án mới nhất của cô. Thương hiệu của Beyoncé: Từ The House of Deréon đến Cécred Cécred không phải là dự án kinh doanh thành công đầu tiên của Beyoncé. Vào năm 2004, cô và mẹ đã giúp thành lập House of Deréon, một dòng thời trang ready-to-wear đã tìm thấy thành công lớn thông qua dòng sản phẩm dành cho thanh thiếu niên. Năm 2016, cô ra mắt Ivy Park, một dòng thời trang thể thao mà cô quản lý thông qua Parkwood Entertainment, công ty quản lý của cô, hợp tác với TopShop và sau đó là Adidas. Trong thời kỳ đỉnh cao của chuyến lưu diễn Renaissance World Tour năm 2023, cô giới thiệu Ce Noir, một thương hiệu nước hoa. Ngay sau khi phát hành album đoạt giải Grammy Album của năm, Cowboy Carter, vào năm 2024, cô cũng tham gia vào thị trường whiskey với SirDavis American...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 08:46
