Beyoncé Biến Chăm Sóc Tóc Thành Doanh Nghiệp Lớn Với Cécred
LOS ANGELES, CALIFORNIA – FEBRUARY 20: (Độc quyền) (Chỉ sử dụng cho biên tập) Beyoncé kỷ niệm ra mắt dòng sản phẩm chăm sóc tóc của mình, CÉCRED, với buổi gặp mặt thân mật tại The Revery LA vào ngày 20 tháng 2, 2024 tại Los Angeles, California. (Ảnh của Julian Dakdouk/Parkwood Media/WireImage qua Parkwood) WireImage qua Parkwood Vào ngày 20 tháng 2, 2024, Beyoncé mở rộng các dự án kinh doanh của mình bằng việc ra mắt dòng sản phẩm chăm sóc tóc đầu tiên, Cécred. Đối với nghệ sĩ đoạt nhiều giải Grammy này, dòng sản phẩm chăm sóc tóc của cô không chỉ là một sản phẩm mới; nó đại diện cho một lựa chọn cá nhân bắt nguồn từ kinh nghiệm chăm sóc tóc của chính cô, với nguồn gốc liên quan đến Headliners, salon gia đình mà mẹ cô, Tina Knowles, từng sở hữu. Gần một năm rưỡi sau khi ra mắt, Cécred đã thiết lập vị thế của mình như một thương hiệu hàng đầu và nổi bật trong thị trường đông đúc đòi hỏi các chiến lược và quảng cáo độc đáo để duy trì khả năng cạnh tranh. Thông qua các cửa hàng pop-up, hợp tác với người có ảnh hưởng, sản phẩm tùy chỉnh cho các loại tóc khác nhau, và việc triển khai thương hiệu trên toàn quốc với Ulta, Cécred đã xử lý phần lớn công việc nặng nhọc cần thiết để xây dựng sự hiện diện lâu dài trong thời gian ngắn như vậy. Với nỗ lực mà Beyoncé dành cho nghệ thuật của mình, không có gì ngạc nhiên khi cùng một động lực được mở rộng đến văn hóa dự án mới nhất của cô.
Thương hiệu của Beyoncé: Từ The House of Deréon đến Cécred
Cécred không phải là dự án kinh doanh thành công đầu tiên của Beyoncé. Vào năm 2004, cô và mẹ đã giúp thành lập House of Deréon, một dòng thời trang ready-to-wear đã tìm thấy thành công lớn thông qua dòng sản phẩm dành cho thanh thiếu niên. Năm 2016, cô ra mắt Ivy Park, một dòng thời trang thể thao mà cô quản lý thông qua Parkwood Entertainment, công ty quản lý của cô, hợp tác với TopShop và sau đó là Adidas. Trong thời kỳ đỉnh cao của chuyến lưu diễn Renaissance World Tour năm 2023, cô giới thiệu Ce Noir, một thương hiệu nước hoa. Ngay sau khi phát hành album đoạt giải Grammy Album của năm, Cowboy Carter, vào năm 2024, cô cũng tham gia vào thị trường whiskey với SirDavis American...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 08:46