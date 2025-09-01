Nvidia tại Trung Quốc có thể sớm đối mặt với chiến lược tương tự như BYD đã sử dụng để đánh bại Tesla

Bài đăng Nvidia tại Trung Quốc có thể sớm đối mặt với cùng chiến thuật mà BYD đã sử dụng để đánh bại Tesla đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nvidia đã công bố một quý kỷ lục khác; 46,7 tỷ đô la doanh thu, tăng 56% so với năm trước, và 26,4 tỷ đô la lợi nhuận ròng, như Cryptopolitan đã báo cáo tuần trước. Công ty dự kiến đạt 54 tỷ đô la trong quý tiếp theo. Nhưng một khoảng trống lớn đã xuất hiện. Công ty không kiếm được một đồng nào từ Trung Quốc thông qua chip H20 của mình. Công ty hiện đang ở cùng vị thế mà Tesla đã từng trải qua trước khi BYD đẩy họ ra khỏi thị trường. Đây là một động thái cổ điển của Bắc Kinh: chào đón người ngoài cho đến khi công ty nội địa sẵn sàng, sau đó đóng băng họ ra ngoài. Theo CNBC, Nvidia vẫn đang cố gắng giữ vững hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc. Họ không rút lui. Họ đang tăng cường với một chip mới, B30A, được thiết kế để tránh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Chip này được cho là mạnh mẽ hơn H20 nhưng vẫn hợp pháp về mặt kỹ thuật. Đây là một chip được tạo ra để tồn tại trong môi trường chính trị, không phải thị trường. Và điều này xảy ra trong khi công ty đã đang đối mặt với các hạn chế của Mỹ và cáo buộc về cửa hậu trong sản phẩm của họ; không điều nào trong số đó ngăn cản họ thúc đẩy nền tảng Blackwell Ultra cho các trung tâm dữ liệu của Mỹ và đồng minh. Nhưng sự ám ảnh với Trung Quốc vẫn chưa kết thúc. Bắc Kinh gây áp lực lên người mua khi Cambricon giành được lợi thế Tại Trung Quốc, các cơ quan quản lý hiện đang yêu cầu các công ty như Alibaba, ByteDance và DeepSeek giải thích lý do tại sao họ vẫn sử dụng thiết bị của Nvidia. Mua hàng từ một công ty Mỹ hiện được xem là rủi ro, vì nó mang tính chính trị. Các công ty địa phương không muốn bị phát hiện đầu tư vào công nghệ nước ngoài trong khi Tập Cận Bình thúc đẩy kế hoạch kiểm soát hoàn toàn trong nước đối với phần cứng và phần mềm AI. Tại phiên học tập Bộ Chính trị tháng 4, Tập đã nói rằng bản địa hóa không phải là tùy chọn, mà là chính sách quốc gia. Điều đó đã mở cửa cho Cambricon Technologies, câu trả lời của Trung Quốc đối với Nvidia. Cổ phiếu của công ty đã tăng vọt, tăng gần 10 lần trong hai năm. Công ty đã có lãi trong năm nay và...