Khi AI Định Hình Lại Âm Nhạc, Các Nghệ Sĩ Đón Nhận Tự Động Hóa Marketing
WEST HOLLYWOOD, CALIFORNIA – NGÀY 24 THÁNG 1: Skip, Joshua, Mystic, Zuri, Nico, Rohan, Cedella, Shacia và Julian Marley tạo dáng bên ngoài Primary Wave x Island Records Presented By Mastercard: One Love Hotel – Marley Brunch tại 1 Hotel West Hollywood vào ngày 24 tháng 1 năm 2020 tại West Hollywood, California. (Ảnh của Jerritt Clark/Getty Images for Island Records) Getty Images for Island Records Những tiến bộ của AI đang định hình một bối cảnh âm nhạc cạnh tranh hơn, dựa trên dữ liệu. Forbes đã đưa tin về cách AI đang tác động đến âm nhạc trong năm nay, và cách ngành công nghiệp này đang bước vào một giai đoạn quan trọng. Để đáp ứng, các nghệ sĩ độc lập và các hãng thu âm lớn đang dựa vào tự động hóa marketing để có lợi nhuận đầu tư vững chắc. Nền tảng tự động hóa marketing và phân tích theo thời gian thực SongTools đang đáp ứng thời điểm này với các chiến lược phát hành âm nhạc, quảng bá và xây dựng lượng người hâm mộ chiến lược. Công ty gần đây đã công bố mở rộng trong hệ sinh thái phân phối toàn cầu với việc ra mắt tích hợp nền tảng mới với LabelWorx, nhà phân phối hàng đầu của Vương quốc Anh cho âm nhạc điện tử và nhảy. SongTools hiện đã được tích hợp trực tiếp vào bảng điều khiển của năm nhà phân phối lớn trên bốn châu lục, bao gồm Symphonic (Hoa Kỳ), dig dis! (Châu Âu), monitorLATINO (Mỹ Latinh), M.A.D. Solutions (Châu Phi) và LabelWorx (Vương quốc Anh/Điện tử Toàn cầu). Mở rộng quy mô toàn cầu thông qua quan hệ đối tác tích hợp với các nhà phân phối lớn tăng cường công cụ cho nghệ sĩ và hãng thu âm, hợp lý hóa chức năng và truy cập vào phân tích đồng thời tăng hiệu suất cho nghệ sĩ và đối tác của họ. Trong vòng 30 ngày tích hợp với Symphonic, bộ công cụ của SongTools đã mang lại tỷ lệ giữ chân khách hàng 70% với doanh thu trên mỗi người dùng trong tháng đầu tiên vượt quá tổng doanh thu tạo ra trong năm trước. Cách tiếp cận phân phối có thể mở rộng, ưu tiên nghệ sĩ này đang mang lại kết quả thực tế về doanh thu, giữ chân khách hàng và tác động phát hành mà không yêu cầu nghệ sĩ phải thuê ngoài hoặc chi tiêu quá mức cho marketing. Danny Garcia, CEO của SongTools và là một blogger âm nhạc và nhà tiếp thị hãng thu âm trước đây, đã phát triển doanh nghiệp marketing âm nhạc tự động của mình cho các nghệ sĩ độc lập và các đội nhóm để khởi động và quản lý các chiến dịch thông minh. Cụ thể,...
