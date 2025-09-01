2025-10-10 thứ sáu

Hướng dẫn của Thợ đào ALR về cách kiếm lợi nhuận thực tế trong giao dịch tiền mã hoá

Hướng dẫn của Thợ đào ALR về cách kiếm lợi nhuận thực tế trong giao dịch tiền mã hoá

Bài đăng hướng dẫn của ALR Miner về cách kiếm lợi nhuận thực sự trong giao dịch tiền mã hóa đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Giá Bitcoin—và theo đó là mọi tài sản tiền mã hóa khác—không biến động ngẫu nhiên, mà theo chu kỳ. Bull run → hưng phấn → sụp đổ → tuyệt vọng → lặp lại. Chu kỳ này không mang tính cơ học. Nó mang tính cảm xúc. Nó di chuyển như một đám đông, lặp đi lặp lại. Và dù bị tổn thất bao nhiêu lần, mọi người vẫn luôn chờ đợi để trải nghiệm lại. ALR Miner tin rằng bí quyết nằm ở việc nhận biết cấu trúc và khai thác nó một cách có hệ thống để sinh lợi. Nếu bạn coi tiền mã hóa như một khoản lương, nếu bạn tôn trọng các chu kỳ, nếu bạn chọn Khai thác điện toán đám mây cho đầu tư tiền mã hóa ngay bây giờ—bạn có thể rút lui với khoản lợi nhuận thay đổi cuộc sống, trong khi hầu hết các nhà đầu tư bán lẻ phải chịu tổn thất nặng nề. Kiếm thu nhập thụ động thông qua Khai thác điện toán đám mây có thể giảm thiểu biến động giá và tạo ra lợi nhuận ổn định. Tại sao những người nắm giữ Bitcoin đang chuyển sang nền tảng Khai thác đám mây ALR Miner XRP và Bitcoin thống trị bối cảnh tiền mã hóa. Các nhà đầu tư hiểu rằng thu nhập thụ động kiếm được thông qua Khai thác điện toán đám mây là ổn định nhất, vì đây có thể nói là một trong những dự án tiền mã hóa mang tính biểu tượng nhất. Do đó, một số người nắm giữ tiền mã hóa chọn Khai thác điện toán đám mây với ALR Miner để có lợi nhuận ổn định, kiếm được lên đến $97,444. Khai thác đám mây cho phép bạn thuê từ xa thiết bị khai thác chuyên nghiệp và kiếm phần thưởng tiền mã hóa mà không cần sở hữu hoặc bảo trì bất kỳ thiết bị nào. ALR Miner làm điều này dễ dàng hơn với các hoạt động được tối ưu hóa bằng AI, cơ sở hạ tầng năng lượng xanh và hỗ trợ đầy đủ cho việc nạp BTC. Làm thế nào để bắt đầu kiếm thu nhập hàng ngày ổn định với ALR Miner Chỉ cần làm theo ba bước đơn giản sau Bước 1: Đăng ký tài khoản Tạo tài khoản miễn phí của bạn trong chưa đầy một phút và nhận tiền thưởng chào mừng $12, điều này sẽ cho phép bạn kiếm $0.60 mỗi ngày miễn phí từ khoản tiền gửi ban đầu của bạn. Bước 2: Chọn hợp đồng Chọn từ nhiều hợp đồng khai thác có lợi nhuận cao để đạt được mục tiêu tài chính của bạn. Cho dù bạn đang tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn hay dài hạn, ALR Miner đều có thứ cho...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 12:33
El Salvador Di Chuyển Bitcoin Vì Mục Đích An Toàn: Liệu Có Đợt Bán Tháo Sắp Tới?

El Salvador Di Chuyển Bitcoin Vì Mục Đích An Toàn: Liệu Có Đợt Bán Tháo Sắp Tới?

Bài đăng El Salvador Di chuyển Bitcoin vì Mục đích An toàn: Liệu có Đợt Bán tháo Sắp tới? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Văn phòng Bitcoin của El Salvador báo cáo rằng những động thái này sẽ là câu trả lời cho sự phát triển của điện toán đám mây lượng tử, vốn có khả năng phá vỡ mã hóa của bitcoin. Tuy nhiên, các nhà phân tích tin rằng đây có thể là sự chuẩn bị cho một đợt bán hàng có thể xảy ra. El Salvador Di chuyển Bitcoin để Đối phó với Mối đe dọa Lượng tử Giả định, nhưng Một số Dự đoán Đợt Bán tháo El [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/el-salvador-moves-bitcoin-for-safety-purposes-is-a-selloff-coming/
BitcoinEthereumNews2025/09/01 12:32
Ngành công nghiệp chịu tổn thất 163 triệu USD trong tháng 8

Ngành công nghiệp chịu tổn thất 163 triệu USD trong tháng 8

Bài đăng Ngành công nghiệp thiệt hại 163 triệu USD trong tháng 8 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Các vụ hack Crypto đáng báo động: Ngành công nghiệp thiệt hại 163 triệu USD trong tháng 8 Chuyển đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Các vụ hack Crypto đáng báo động: Ngành công nghiệp thiệt hại 163 triệu USD trong tháng 8 Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/alarming-crypto-hacks-losses-2/
BitcoinEthereumNews2025/09/01 12:12
Metaplanet Của Nhật Bản Vượt Qua 20,000 BTC, Trở Thành Người Nắm Giữ Bitcoin Lớn Thứ Sáu

Metaplanet Của Nhật Bản Vượt Qua 20,000 BTC, Trở Thành Người Nắm Giữ Bitcoin Lớn Thứ Sáu

Công ty quản lý kho Bitcoin hàng đầu Nhật Bản Metaplanet đã công bố một giao dịch mua lớn khác, mua 1,009 Bitcoin với giá 16,48 tỷ yên (112 triệu USD). Công ty hiện nắm giữ tổng cộng 20,000 BTC, chưa đầy ba tháng sau khi vượt mốc 10,000 BTC. Kho Bitcoin Công Khai Lớn Thứ Sáu Theo Bitcointreasuries.net, giao dịch mua mới này đưa Metaplanet trở thành Public Bitcoin Treasury lớn thứ sáu […]
Coinstats2025/09/01 12:04
Hợp tác xã Texas thực hiện bước đầu tiên vào thị trường trung tâm dữ liệu có thể làm tăng quy mô của họ gấp bốn lần

Hợp tác xã Texas thực hiện bước đầu tiên vào thị trường trung tâm dữ liệu có thể làm tăng quy mô của họ gấp bốn lần

Bài đăng Texas Co-op Thực Hiện Bước Đầu Tiên Vào Thị Trường Trung Tâm Dữ Liệu Có Thể Tăng Gấp Bốn Lần Quy Mô xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Trong khi một số công ty tiện ích, đặc biệt là ở Trung Tây và New England, lo ngại họ có thể không đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng và sẽ phải cắt giảm nguồn cung, những công ty khác đang âm thầm phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là một số hợp tác xã điện nông thôn. Rayburn Electric Cooperative, có trụ sở tại Rockwall, phía đông bắc Dallas, một nhà cung cấp điện năng lớn cho bốn hợp tác xã thành viên nông thôn, đang lên kế hoạch phát triển. Họ đang đàm phán với một trung tâm dữ liệu để trở thành khách hàng trung tâm dữ liệu đầu tiên của họ vào năm tới. David Naylor, Chủ tịch và CEO của Rayburn, cho biết việc bổ sung này là nhỏ so với hầu hết các tải trung tâm dữ liệu. "Chỉ 400 megawatt, nhưng đó là một khởi đầu," ông nói với tôi trong một cuộc phỏng vấn. Naylor chỉ ra rằng nếu họ đáp ứng tất cả nhu cầu trung tâm dữ liệu mà họ dự kiến, công ty tiện ích sẽ tăng gấp ba hoặc gấp bốn lần về quy mô. Ngay cả khi không có trung tâm dữ liệu, Naylor cho biết tải của họ đang tăng từ 4% đến 5% mỗi năm. May mắn cho Rayburn, phần lớn điện năng của họ, dù tự sản xuất hay mua, đều đến từ khí tự nhiên, vốn dồi dào ở Texas và có sự hỗ trợ chính trị ở cấp tiểu bang từ chính phủ liên bang. Tải Chủ Yếu Là Dân Cư Điều này không có nghĩa là Naylor và Rayburn phản đối năng lượng tái tạo. "Tải của chúng tôi chủ yếu là dân cư và năng lượng mặt trời phù hợp với hình dạng tải của chúng tôi, nhưng chúng tôi không có gì chống lại năng lượng gió," ông nói. Mặc dù việc mua năng lượng gió của Rayburn là khiêm tốn và họ không sản xuất điện từ gió, Texas là thủ đô năng lượng gió của quốc gia. Năng lượng gió được sản xuất nhiều hơn ở Texas so với bất kỳ tiểu bang nào khác. Nếu nó được sản xuất ở một tiểu bang khác, có thể có căng thẳng giữa tiểu bang và chính phủ liên bang. Nhưng, như Naylor nói, "Đây là Texas, và chúng tôi giữ khoảng cách càng xa càng tốt với bất cứ điều gì liên quan đến chính phủ liên bang." Rayburn và nhà điều hành hệ thống Texas, ERCOT, chưa cảm thấy bất kỳ áp lực nào...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 12:01
IoTeX và 0G Khởi Động Crypto's Got Talent S2 để Tài Trợ cho Các Công ty khởi nghiệp DePIN

IoTeX và 0G Khởi Động Crypto's Got Talent S2 để Tài Trợ cho Các Công ty khởi nghiệp DePIN

IoTeX và 0G ra mắt Crypto's Got Talent Mùa 2, một cuộc thi do cộng đồng điều hành nhằm tìm kiếm và tài trợ cho làn sóng dự án cơ sở hạ tầng DePIN tiếp theo.
Blockchainreporter2025/09/01 12:00
MAGACOIN FINANCE Vượt Trội Cardano và Bitcoin về Nhu Cầu Bán Trước Với SEI Đang Là Xu Hướng Tiếp Theo

MAGACOIN FINANCE Vượt Trội Cardano và Bitcoin về Nhu Cầu Bán Trước Với SEI Đang Là Xu Hướng Tiếp Theo

Bài đăng MAGACOIN FINANCE Vượt Mặt Cardano và Bitcoin về Nhu Cầu Presale Với SEI Đang Trở Thành Xu Hướng Tiếp Theo xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Khi tháng 8 năm 2025 kết thúc, các nhà đầu tư đang chuyển sự chú ý sang các altcoin, tạo ra động lượng mới trong lĩnh vực này. Trong khi Bitcoin và Cardano vẫn là điểm tựa của các tổ chức, thì presale của MAGACOIN FINANCE dường như đang gây chấn động nhất mùa này. Do nhu cầu áp đảo vượt quá phân bổ và sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng bán lẻ, dự án đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đồng thời, SEI đang trở thành altcoin xu hướng tiếp theo khi các tín hiệu kỹ thuật và sự phát triển hệ sinh thái bắt đầu có hiệu lực. Sự củng cố đi ngang của Bitcoin Khi giá trị của Bitcoin giữ ổn định quanh mức $110,000, mức cao nhất mọi thời đại mới từ mùa hè này tiếp tục gây ấn tượng. Theo các chuyên gia, các nhà giao dịch kỳ vọng bội số tốt hơn thường xoay vòng sang altcoin sau một thời gian Bitcoin mạnh mẽ. Với dòng tiền ETF mạnh mẽ, vị thế ổn định từ các tổ chức và câu chuyện Bitcoin đã được thiết lập, Bitcoin có thể có ít dư địa tăng trưởng hơn. Do sự chuyển dịch này, danh sách theo dõi altcoin đang phát triển vượt ra ngoài BTC cho Q4 2025. Tiến triển ổn định của Cardano Cardano, có giá khoảng $0.86, dự kiến sẽ giao dịch trong phạm vi từ $0.85 đến $1.10 trong tháng 9. Với đà tăng mới nhất của XRP, động lượng có thể dẫn đến mức tăng 50%. Mặc dù có những rào cản kỹ thuật của ADA, các cá voi đã ghi nhận sự tích lũy on-chain. Hệ sinh thái của mạng lưới được hưởng lợi từ các nâng cấp về quản trị, phát hành node và nỗ lực cầu nối cross-chain giúp củng cố mạng lưới. Cardano vẫn là một lựa chọn được tôn trọng cho các dự án cơ sở hạ tầng, nhưng các nhà giao dịch hiện đang tìm kiếm các token mới hơn có khả năng tăng trưởng nhanh hơn. Động lượng presale của MAGACOIN FINANCE Presale của MAGACOIN FINANCE nhanh chóng giành được vị thế là sự kiện được nhắc đến nhiều nhất năm 2025. Sự đăng ký quá mức trong tất cả các vòng đã khiến cộng đồng của nó phát triển trên Reddit và Telegram một cách nhanh chóng. Nhờ vào thương hiệu văn hóa dựa trên meme và lộ trình Solid, MAGACOIN FINANCE là một dự án dễ tiếp cận và đáng tin cậy, không giống như các đồng tiền chỉ mang tính đầu cơ. Các nhà phân tích tin rằng sự kết hợp của...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 11:56
Cửa Hàng Chanel Hai Tầng Tại Sân Bay Seoul Là Điểm Gây Chú Ý—Với Dior Sắp Ra Mắt

Cửa Hàng Chanel Hai Tầng Tại Sân Bay Seoul Là Điểm Gây Chú Ý—Với Dior Sắp Ra Mắt

Bài đăng Cửa hàng Chanel hai tầng tại Sân bay Seoul Gây Ấn Tượng Mạnh—Với Dior Sắp Ra Mắt xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Không thể bỏ qua: cửa hàng Chanel mới tại Sân bay Incheon của Seoul. Shilla Duty Free hợp tác với thương hiệu xa xỉ Pháp, Chanel, nhà bán lẻ du lịch Hàn Quốc, Shilla Duty Free, vừa khai trương cửa hàng hai tầng đầu tiên trong kênh bán lẻ du lịch tại Hàn Quốc—tại Sân bay Quốc tế Incheon phục vụ Seoul, thủ đô. Và Shilla cũng chuẩn bị giới thiệu cửa hàng Dior trong nửa đầu năm tới. Khi lượng hành khách đang tăng mạnh trở lại tại trung tâm Korean Air—con số đạt hơn 70 triệu người năm ngoái, tăng 27%—nhà bán lẻ đã ra mắt công trình hai tầng bắt mắt, lớn gấp gần ba lần so với cửa hàng trước đó. Nằm tại Terminal 2, cửa hàng có vị trí thuận lợi cho các hành khách chi tiêu cao sử dụng cơ sở này. T2 phục vụ các chuyến bay quốc tế đường dài đến Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Đại Dương, cùng các tuyến đường khu vực cao cấp trong Châu Á, đặc biệt là những chuyến bay do liên minh SkyTeam vận hành mà Korean Air là thành viên. T2 đã là thiên đường cho hàng xa xỉ. Hyundai Duty Free vận hành cửa hàng Gucci với các sản phẩm ready-to-wear, túi xách, giày dép và trang sức; Hermès được Shinsegae Duty Free mở lại sau khi tạm thời rút lui; và Shilla vận hành một số cửa hàng flagship xa xỉ khác bao gồm Omega và Tiffany. Cửa hàng Chanel mới được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng Peter Marino có trụ sở tại New York, thiết kế Hiện đại đơn sắc táo bạo của ông có thể thấy tại nhiều cửa hàng Chanel trên thế giới, bao gồm trung tâm Seoul và cửa hàng đồng hồ và trang sức đầu tiên tại Mỹ trên Đại lộ Số 5 ở New York. Bên trong, cửa hàng Incheon có các khu vực dành riêng cho quần áo ready-to-wear của Chanel, túi xách, giày dép, đồng hồ và trang sức cao cấp, một danh mục hiện đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ tại đối thủ Lotte Duty Free, trong các cửa hàng trung tâm của họ. Cửa hàng T2 cũng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật đương đại phù hợp với sự tham gia của nhà sáng lập Chanel, Gabrielle Chanel, trong việc bảo trợ nghệ thuật. Tầng trệt...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 11:55
Câu Trả Lời Của Celtics Cho Bài Toán Khó Trong Mùa Nghỉ Phụ Thuộc Vào Những Yếu Tố Này

Câu Trả Lời Của Celtics Cho Bài Toán Khó Trong Mùa Nghỉ Phụ Thuộc Vào Những Yếu Tố Này

Bài đăng Câu trả lời của Celtics cho bài toán khó trong mùa giải nghỉ phụ thuộc vào những yếu tố này đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. NEW YORK, NEW YORK – 10/5: Huấn luyện viên trưởng Joe Mazzulla của Boston Celtics phản ứng trước New York Knicks trong hiệp hai của Trận đấu thứ ba vòng hai Playoffs NBA Miền Đông tại Madison Square Garden vào ngày 10 tháng 5 năm 2025 tại New York City. LƯU Ý CHO NGƯỜI DÙNG: Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng, bằng cách tải xuống và hoặc sử dụng bức ảnh này, Người dùng đang đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận Giấy phép Getty Images. (Ảnh của Al Bello/Getty Images) Getty Images Boston Celtics nên để Anfernee Simons hay Payton Pritchard đá chính ở hàng hậu vệ? Có nhiều yếu tố đang được cân nhắc. Chúng vẽ nên một bức tranh rõ ràng. Đầu tiên, Simons có thể không ở Boston khi trại huấn luyện bắt đầu. Điều này dường như khó xảy ra khi lịch chuyển sang tháng 9. Tuy nhiên, như Steve Bulpett của Heavy.com mới đây đã khẳng định, Celtics đang mở ra khả năng chuyển hướng cầu thủ cũ của Portland Trail Blazers này. Ngay cả khi điều đó không xảy ra trước khi mùa giải sắp tới bắt đầu, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu nó diễn ra trước khi hạn chót chuyển nhượng tháng 2 kết thúc. Đội vô địch NBA 18 lần đang bước vào một năm trống dự kiến. Ưu tiên bao gồm việc tăng tính linh hoạt. Cắt giảm lương và giảm hóa đơn thuế sẽ giúp xây dựng đội hình tương lai khi Jayson Tatum trở lại sau khi phục hồi chấn thương đứt gân Achilles. Có lẽ Boston sẵn sàng giữ hợp đồng sắp hết hạn trị giá 27,7 triệu đô la của Simons trong sách kế toán mùa này. Tuy nhiên, nếu không có ý định tái ký hợp đồng với anh vì Celtics không tin vào một đội bóng mà bốn mức lương cao nhất thuộc về Tatum, Jaylen Brown, Derrick White và Simons, thì tại sao lại để người sau đá chính thay vì Pritchard? Chắc chắn, có lý do để nâng cao giá trị chuyển nhượng của anh ấy. Tuy nhiên, cầu thủ kỳ cựu bảy năm này đã thể hiện đủ nhiều. Các đội bóng đã nắm rõ điểm mạnh và điểm yếu của anh ấy. Lý do trên sân cho...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 11:52
Sonic Labs thông qua đề xuất mở rộng sang thị trường vốn Hoa Kỳ

Sonic Labs thông qua đề xuất mở rộng sang thị trường vốn Hoa Kỳ

Bài đăng Sonic Labs thông qua đề xuất mở rộng sang thị trường vốn Hoa Kỳ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Sonic Labs, đội ngũ đứng sau blockchain Layer-1 hiệu suất cao phát triển từ Fantom, đã nhận được sự chấp thuận áp đảo từ cộng đồng cho đề xuất quản trị lớn đầu tiên của họ. Tóm tắt: Quản trị của Sonic Labs đã phê duyệt phát hành 150 triệu USD để tài trợ cho việc mở rộng thị trường Hoa Kỳ. Kế hoạch bao gồm ETF, NASDAQ PIPE và ra mắt Sonic USA LLC tại New York. Tokenomics mới giới thiệu cơ chế đốt mạnh hơn để chống lại rủi ro pha loãng. Đề xuất, chính thức được thông qua vào ngày 31/8, mở đường cho việc mở rộng dự án vào thị trường vốn Hoa Kỳ thông qua các sản phẩm tài chính mới, quan hệ đối tác tổ chức và một thực thể Mỹ chuyên biệt. Một cuộc bỏ phiếu quản trị mang tính bước ngoặt Cuộc bỏ phiếu, được tiến hành trên Ảnh chụp nhanh từ ngày 20/8 đến 31/8, thu hút sự tham gia đáng kể từ cộng đồng của Sonic. Gần 860 triệu token S (S), vượt xa 700 triệu cần thiết cho số đại biểu tối thiểu, đã được bỏ phiếu ủng hộ đề xuất, nhận được 99,99% phê duyệt. Kết quả cho phép Sonic Labs phát hành 150 triệu USD token $S mới để tài trợ cho việc mở rộng của mình. Phân bổ bao gồm 50 triệu USD để hỗ trợ sản phẩm giao dịch trên sàn niêm yết tại Hoa Kỳ (ETP/ETF), 100 triệu USD để hỗ trợ phương tiện đầu tư tư nhân vào cổ phiếu công khai của NASDAQ, và 150 triệu token dành riêng cho việc ra mắt Sonic USA LLC. Công ty con có trụ sở tại Delaware sẽ thành lập văn phòng tại New York và thuê CEO có trụ sở tại Hoa Kỳ cùng với đội ngũ phát triển thị trường vốn và kinh doanh. Từ hạn chế tokenomics đến mở rộng tại Hoa Kỳ Sáng kiến này xuất hiện khi Sonic giải quyết những thách thức lâu dài từ nguồn gốc của nó là Fantom. Không giống như nhiều blockchain đối thủ giữ lại tới 80% nguồn cung token của họ, Fantom, và sau đó là Sonic, chỉ nắm giữ 3% sau cuộc tiếp quản do cộng đồng lãnh đạo. Kết quả là, Sonic có tính linh hoạt kho bạc hạn chế, điều này cản trở khả năng tìm kiếm cơ hội thị trường vốn, quan hệ đối tác và niêm yết của họ. Sonic Labs lập luận rằng tokenomics hiện đại là cần thiết để cạnh tranh. Dự án hiện có thể thêm cơ chế giảm phát để cân bằng nguồn cung và tạo điều kiện...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 11:27
