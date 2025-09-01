Hợp tác xã Texas thực hiện bước đầu tiên vào thị trường trung tâm dữ liệu có thể làm tăng quy mô của họ gấp bốn lần

Trong khi một số công ty tiện ích, đặc biệt là ở Trung Tây và New England, lo ngại họ có thể không đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng và sẽ phải cắt giảm nguồn cung, những công ty khác đang âm thầm phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là một số hợp tác xã điện nông thôn. Rayburn Electric Cooperative, có trụ sở tại Rockwall, phía đông bắc Dallas, một nhà cung cấp điện năng lớn cho bốn hợp tác xã thành viên nông thôn, đang lên kế hoạch phát triển. Họ đang đàm phán với một trung tâm dữ liệu để trở thành khách hàng trung tâm dữ liệu đầu tiên của họ vào năm tới. David Naylor, Chủ tịch và CEO của Rayburn, cho biết việc bổ sung này là nhỏ so với hầu hết các tải trung tâm dữ liệu. "Chỉ 400 megawatt, nhưng đó là một khởi đầu," ông nói với tôi trong một cuộc phỏng vấn. Naylor chỉ ra rằng nếu họ đáp ứng tất cả nhu cầu trung tâm dữ liệu mà họ dự kiến, công ty tiện ích sẽ tăng gấp ba hoặc gấp bốn lần về quy mô. Ngay cả khi không có trung tâm dữ liệu, Naylor cho biết tải của họ đang tăng từ 4% đến 5% mỗi năm. May mắn cho Rayburn, phần lớn điện năng của họ, dù tự sản xuất hay mua, đều đến từ khí tự nhiên, vốn dồi dào ở Texas và có sự hỗ trợ chính trị ở cấp tiểu bang từ chính phủ liên bang. Tải Chủ Yếu Là Dân Cư Điều này không có nghĩa là Naylor và Rayburn phản đối năng lượng tái tạo. "Tải của chúng tôi chủ yếu là dân cư và năng lượng mặt trời phù hợp với hình dạng tải của chúng tôi, nhưng chúng tôi không có gì chống lại năng lượng gió," ông nói. Mặc dù việc mua năng lượng gió của Rayburn là khiêm tốn và họ không sản xuất điện từ gió, Texas là thủ đô năng lượng gió của quốc gia. Năng lượng gió được sản xuất nhiều hơn ở Texas so với bất kỳ tiểu bang nào khác. Nếu nó được sản xuất ở một tiểu bang khác, có thể có căng thẳng giữa tiểu bang và chính phủ liên bang. Nhưng, như Naylor nói, "Đây là Texas, và chúng tôi giữ khoảng cách càng xa càng tốt với bất cứ điều gì liên quan đến chính phủ liên bang." Rayburn và nhà điều hành hệ thống Texas, ERCOT, chưa cảm thấy bất kỳ áp lực nào...