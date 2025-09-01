2025-10-10 thứ sáu

Những hiểu biết quan trọng về hợp đồng tương lai vĩnh cửu BTC: Giải mã tỷ lệ Long/Short

Những hiểu biết quan trọng về hợp đồng tương lai vĩnh cửu BTC: Giải mã tỷ lệ Long/Short

Những hiểu biết quan trọng về BTC Futures Vĩnh cửu: Giải mã Tỷ lệ Long/Short
Bitcoin
BitcoinEthereumNews2025/09/01 14:15
Bitcoin OG Bán 2,000 BTC Để Mua Số Lượng Lớn ETH

Bitcoin OG Bán 2,000 BTC Để Mua Số Lượng Lớn ETH

Bitcoin OG Bán 2,000 BTC Để Mua ETH Với Số Lượng Lớn
BitcoinEthereumNews2025/09/01 13:57
Một Bài Kiểm Tra Quan Trọng Cho Xu Hướng Tiếp Theo Của Nó

Một Bài Kiểm Tra Quan Trọng Cho Xu Hướng Tiếp Theo Của Nó

Bitcoin's $108K Juncture: A Crucial Test For Its Next Trend
BitcoinEthereumNews2025/09/01 13:45
Metaplanet Của Nhật Bản Đạt 20,000 BTC Holdings Sau Lần Mua Mới, Cổ Phiếu Phản Ứng

Metaplanet Của Nhật Bản Đạt 20,000 BTC Holdings Sau Lần Mua Mới, Cổ Phiếu Phản Ứng

Metaplanet của Nhật Bản đã tiếp tục chiến lược tích lũy Bitcoin tích cực, thông báo một đợt mua lớn khác. Công ty hiện nắm giữ 20,000 BTC trong kho bạc của mình. Giá cổ phiếu của công ty đã phản ứng sau thông báo. Metaplanet Vượt Mốc 20,000 Bitcoin Trong công bố mới nhất, Metaplanet xác nhận đã mua 1,009 Bitcoin với giá khoảng 16,48 tỷ yên (khoảng 112 triệu USD). Với sự bổ sung này, tổng số dự trữ của công ty hiện đạt 20,000 BTC. Đây là một cột mốc mới cho công ty, củng cố chiến lược kho bạc của họ. Các token được mua với giá trung bình 15,1 triệu yên mỗi đồng, tương đương khoảng 102,700 USD. Tổng đầu tư tích lũy của công ty hiện đã đạt 302,3 tỷ yên (khoảng 2 tỷ USD). Đợt mua mới này diễn ra ngay sau đợt mua trước đó khi Metaplanet đã thêm 103 BTC trị giá 11,6 triệu USD. Tại thời điểm đó, công ty báo cáo giá mua trung bình là 113,491 USD mỗi token. Công ty Nhật Bản xây dựng chiến lược tích lũy nhanh chóng để duy trì khả năng cạnh tranh với các kho bạc Bitcoin khác. Mới đây, Strategy đã tiết lộ rằng họ đã mua 3,081 BTC với giá 356,9 triệu USD. Điều này nâng tổng dự trữ của họ lên 632,457 BTC, chiếm hơn 3% tổng cung. Việc Metaplanet đạt 20,000 BTC đặt nó vững chắc trong số các kho bạc Bitcoin đáng chú ý trên thế giới. Chiến lược tích cực của họ cũng nhấn mạnh cách các công ty ngày càng coi đồng tiền mã hóa tiên phong này như một tài sản dự trữ chiến lược. Phản Ứng Thị Trường Chứng Khoán Đối Với Việc Mua Bitcoin Mặc dù có các đợt mua, cổ phiếu của công ty đã cho thấy hiệu suất trái chiều. Sau thông báo, cổ phiếu của họ giảm 4% xuống 844 yên, mở rộng mức giảm gần 7% từ tuần trước. Các nhà phân tích cho rằng sự yếu kém này là do sự suy giảm thị trường rộng lớn hơn. Nguồn: Yahoo Finance; Biểu đồ Cổ phiếu Metaplanet Hàng ngày Bloomberg báo cáo rằng cổ phiếu của công ty, đã tăng hơn 400% vào đầu năm 2025, đã mất gần một nửa giá trị kể từ giữa tháng 6.
BitcoinEthereumNews2025/09/01 13:35
Stability World AI Thúc Đẩy Tương Lai của AI và Web3 với Nhiều Đối Tác

Stability World AI Thúc Đẩy Tương Lai của AI và Web3 với Nhiều Đối Tác

Stability World AI tham gia cùng nhiều nhà lãnh đạo ngành công nghiệp để thúc đẩy đổi mới AI và Web3 bằng cách trao quyền cho người sáng tạo, nhà phát triển và các hệ sinh thái phi tập trung toàn cầu.
Blockchainreporter2025/09/01 13:30
Metaplanet Bổ Sung 109 Triệu USD Bằng Bitcoin

Metaplanet Bổ Sung 109 Triệu USD Bằng Bitcoin

Metaplanet đã mở rộng lượng Bitcoin nắm giữ một lần nữa, mua thêm 1,009 BTC trị giá khoảng $109 triệu. Thương vụ mua mới nhất này đã đưa tổng số Bitcoin của công ty lên 20,000 BTC, củng cố thêm vị thế của họ như một tổ chức nắm giữ Bitcoin lớn. Động thái này nhấn mạnh cam kết lâu dài của Metaplanet đối với Bitcoin như một tài sản dự trữ dài hạn. Với sự quan tâm ngày càng tăng từ các tổ chức và việc áp dụng ngày càng rộng rãi, chiến lược tích lũy táo bạo của Metaplanet thể hiện niềm tin vào tương lai của Bitcoin như vàng kỹ thuật số.
BitcoinEthereumNews2025/09/01 13:29
'Điều Quan Trọng Nhất Là Putting Năm Ngoái Lại Phía Sau'

'Điều Quan Trọng Nhất Là Putting Năm Ngoái Lại Phía Sau'

Cooper DeJean nói rằng chìa khóa để Philadelphia Eagles giành chiến thắng Super Bowl khác là putting năm trước đó phía sau họ. (Ảnh của Perry Knotts/Getty Images) Getty Images Cooper DeJean muốn làm rõ - mục tiêu duy nhất của anh là giành chiến thắng Super Bowl một lần nữa. Hậu vệ Philadelphia Eagles năm thứ hai đã đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng 40-22 của đội trước Kansas City Chiefs tại Super Bowl LIX. DeJean đã có một pha chặn bóng và chạy 38 yard ghi bàn trong hiệp hai, giúp Eagles dẫn trước Chiefs với tỷ số 17-0. "Tôi cảm thấy đó là mục tiêu của tất cả mọi người khi nói đến NFL, và những gì họ muốn đội của họ trở thành, đó là nhà vô địch vào cuối năm," DeJean nói trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp. "Rõ ràng, có rất nhiều mục tiêu cá nhân, nhưng tôi cảm thấy tư duy của tôi là khi đội của bạn đang làm tốt và bạn có thể tạo ra tác động, đó là khi những điều đó đi kèm với nó." Eagles đã làm tốt công việc putting mùa giải trước vào gương chiếu hậu. Jalen Hurts đã làm rõ điều đó ngay từ đầu trại huấn luyện rằng Philadelphia đang lật sang trang mới cho mùa giải mới khi anh chọn không đeo chiếc nhẫn Super Bowl của mình. "Chỉ cần putting năm ngoái vào quá khứ và hiểu rằng năm nay sẽ khác," DeJean nói về chìa khóa để giành chiến thắng Super Bowl khác trong mùa giải này. "Chúng tôi sẽ có một số cầu thủ trẻ hơn thi đấu, một số người sẽ có lần đầu tiên ra sân chính thức năm nay. "Chỉ cần hiểu rằng nó sẽ khác, và hành trình sẽ không giống nhau," DeJean tiếp tục. "Nó không bao giờ giống nhau từ năm này sang năm khác. Đó là điều lớn nhất, là putting năm ngoái phía sau chúng ta và bắt đầu điều mới mẻ này
BitcoinEthereumNews2025/09/01 12:55
Những Vụ Án Tội Phạm Bất Hảo Và Huyền Thoại Âm Nhạc

Những Vụ Án Tội Phạm Bất Hảo Và Huyền Thoại Âm Nhạc

Father Mother Sister Brother là tác phẩm u ám nhưng hài hước của Jim Jarmusch đóng góp vào kho tàng các câu chuyện gia đình toàn cầu, được trình bày dưới dạng ba phần, mỗi phần về một gia đình được đặt ở một quốc gia khác nhau. Đó là phong cách của Jarmusch. Dàn diễn viên nổi bật bao gồm Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Vicky Krieps, Mayim Bialik, Luka Sabat và Indya Moore, tất cả đều có mặt trong hình trên, cùng với Adam Driver. Như một gia đình chuyên nghiệp, dàn diễn viên này và đạo diễn của họ dường như đều hài lòng với sự tham dự và phản hồi của khán giả đối với bộ phim tại buổi chiếu ngày 31 tháng 8, nhận được tràng vỗ tay đứng kéo dài sáu phút. Những đứa trẻ thông minh đều được chào đón tại Venice. VENICE, ITALY – AUGUST 30: Suki Waterhouse tham dự thảm đỏ "Broken English" trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Venice lần thứ 82 vào ngày 30 tháng 8 năm 2025 tại Venice, Ý. (Ảnh của Vittorio Zunino Celotto/Getty Images) Getty Images Trong cơn bão âm nhạc bùng nổ ở Anh vào những năm 1960, Marianne Faithfull là một cô gái quý tộc sang trọng nhưng, như đã chứng minh, cực kỳ mạnh mẽ, người đã đương đầu với các chàng trai, cả về mặt nghệ thuật lẫn xã hội. Cô đã sống sót, đầu tiên là qua mối quan hệ với Mick Jagger, và sau đó là nhiều năm nghiện ma túy, nhưng cô đã vượt qua vào cuối những năm 70 và xây dựng lại sự nghiệp. Luôn là một người nổi loạn, cô tiếp tục viết, sản xuất và hát xuyên suốt sự nghiệp đáng kinh ngạc của mình. Broken English, bộ phim tài liệu pha trộn yếu tố hư cấu ra mắt tại Venice vào ngày 30 tháng 8, được thực hiện trong những năm cuối đời của Faithfull với sự chấp thuận và tham gia đầy đủ của bà.
BitcoinEthereumNews2025/09/01 12:52
'Man's Best Friend' của Sabrina Carpenter thống trị các bảng xếp hạng phát trực tuyến

'Man's Best Friend' của Sabrina Carpenter thống trị các bảng xếp hạng phát trực tuyến

Trong ngành công nghiệp âm nhạc hiện nay, thật khó để nổi bật trong một sân khấu đầy những ca sĩ và nhạc sĩ tài năng. Thậm chí còn khó khăn hơn là sự vươn lên liên tục đến đỉnh cao của các bảng xếp hạng của Sabrina Carpenter. Giờ đây, với việc phát hành album phòng thu thứ bảy của mình, Man's Best Friend, Carpenter đã dành ba năm qua để chuyển đổi sự nghiệp từ danh tiếng ban đầu trên kênh Disney Channel với tư cách là một diễn viên thành một lực lượng đáng gờm và thành công trong thế giới nhạc pop. Sự Thống Trị Bảng Xếp Hạng và Thành Công Streaming của Sabrina Carpenter LOS ANGELES, CALIFORNIA – AUGUST
BitcoinEthereumNews2025/09/01 12:49
42 Phần Trăm Thế Giới Đang Tin Vào Câu Chuyện Chống Mỹ Của Trung Quốc

42 Phần Trăm Thế Giới Đang Tin Vào Câu Chuyện Chống Mỹ Của Trung Quốc

Bài đăng 42 Phần Trăm Dân Số Thế Giới Đang Tin Vào Câu Chuyện Chống Mỹ Của Trung Quốc xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Trong bức ảnh do hãng thông tấn nhà nước Nga Sputnik phân phối, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên tham dự lễ chào đón tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Thiên Tân vào ngày 31 tháng 8 năm 2025. (Ảnh: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP) (Ảnh: ALEXANDER KAZAKOV/POOL/AFP qua Getty Images) POOL/AFP qua Getty Images Hầu hết người Mỹ có lẽ chưa từng nghe về Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Nhưng 42 phần trăm dân số thế giới là thành viên của câu lạc bộ chống Mỹ này. Khi tổ chức này họp tại Thiên Tân vào cuối tuần này, Tập và Putin đang diễn tập một câu chuyện chống Mỹ nhằm chia rẽ Mỹ khỏi các đồng minh và đối tác quan trọng. Tập và Putin đã sử dụng hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải để kể một câu chuyện hư cấu mạch lạc: Mỹ và các đồng minh đang "quân sự hóa" Thái Bình Dương, không gian mạng và vũ trụ. Trung Quốc và Nga đang định vị tổ chức này để đóng vai trò ngoại giao và quân sự nhằm đối trọng với các tổ chức quốc tế khác vốn truyền thống do Mỹ dẫn đầu. Mỹ không thể để mất lòng tin của 42 phần trăm dân số thế giới - và phải hành động để chống lại chiến tranh thông tin và chiến tranh pháp lý nguy hiểm của Trung Quốc và Nga. Cách Trung Quốc Sử Dụng Tổ Chức Hợp Tác Thượng Hải Để Thúc Đẩy Câu Chuyện Chống Mỹ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải bắt đầu vào năm 1996 với tên gọi Thượng Hải Ngũ Quốc, một tổ chức hợp tác biên giới do Trung Quốc và Nga dẫn đầu. SCO được thành lập với hình thức hiện tại vào năm 2001, như một tổ chức hợp tác an ninh. Các thành viên của tổ chức này là Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga, Tajikistan, Uzbekistan, Ấn Độ, Pakistan, Iran và Belarus. Myanmar gần đây đã bày tỏ sự quan tâm đến việc gia nhập nhóm này. Thổ Nhĩ Kỳ - một đồng minh NATO - đã tham gia hội nghị thượng đỉnh, cùng với tổng cộng 20 nhà lãnh đạo nước ngoài và 10 người đứng đầu các tổ chức quốc tế. Các hội nghị thượng đỉnh SCO ngày càng được sử dụng để thể hiện sức mạnh ngoại giao của Trung Quốc và quan hệ đối tác với Nga, và để định vị...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 12:46
Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó