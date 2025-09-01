Những Vụ Án Tội Phạm Bất Hảo Và Huyền Thoại Âm Nhạc
Bài đăng Những Vụ Tội Phạm Hài Hước Và Những Huyền Thoại Âm Nhạc xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. VENICE, ITALY – AUGUST 31: (L-R) Indya Moore, Mayim Bialik, Luka Sabbat, Cate Blanchett, Jim Jarmusch, Vicky Krieps và Charlotte Rampling tham dự thảm đỏ "Father Mother Sister Brother" trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Venice lần thứ 82 vào ngày 31 tháng 8 năm 2025 tại Venice, Ý. (Ảnh của Stephane Cardinale - Corbis/Corbis qua Getty Images) Corbis qua Getty Images Father Mother Sister Brother là tác phẩm u ám nhưng hài hước của Jim Jarmusch đóng góp vào kho tàng các câu chuyện gia đình toàn cầu, được trình bày dưới dạng ba phần, mỗi phần về một gia đình được đặt ở một quốc gia khác nhau. Đó là phong cách của Jarmusch. Dàn diễn viên nổi bật bao gồm Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Vicky Krieps, Mayim Bialik, Luka Sabat và Indya Moore, tất cả đều có mặt trong hình trên, cùng với Adam Driver. Như một gia đình chuyên nghiệp, dàn diễn viên này và đạo diễn của họ dường như đều hài lòng với sự tham dự và phản hồi của khán giả đối với bộ phim tại buổi chiếu ngày 31 tháng 8, nhận được tràng vỗ tay đứng kéo dài sáu phút. Những đứa trẻ thông minh đều được chào đón tại Venice. VENICE, ITALY – AUGUST 30: Suki Waterhouse tham dự thảm đỏ "Broken English" trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Venice lần thứ 82 vào ngày 30 tháng 8 năm 2025 tại Venice, Ý. (Ảnh của Vittorio Zunino Celotto/Getty Images) Getty Images Trong cơn bão âm nhạc bùng nổ ở Anh vào những năm 1960, Marianne Faithfull là một cô gái quý tộc sang trọng nhưng, như đã chứng minh, cực kỳ mạnh mẽ, người đã đương đầu với các chàng trai, cả về mặt nghệ thuật lẫn xã hội. Cô đã sống sót, đầu tiên là qua mối quan hệ với Mick Jagger, và sau đó là nhiều năm nghiện ma túy, nhưng cô đã vượt qua vào cuối những năm 70 và xây dựng lại sự nghiệp. Luôn là một người nổi loạn, cô tiếp tục viết, sản xuất và hát xuyên suốt sự nghiệp đáng kinh ngạc của mình. Broken English, bộ phim tài liệu pha trộn yếu tố hư cấu ra mắt tại Venice vào ngày 30 tháng 8, được thực hiện trong những năm cuối đời của Faithfull với sự chấp thuận và tham gia đầy đủ của bà. Tựa đề của nó được lấy từ album thành công rực rỡ năm 1979 của Faithfull...
