Cooper DeJean nói rằng chìa khóa để Philadelphia Eagles giành chiến thắng Super Bowl khác là putting năm trước đó phía sau họ. (Ảnh của Perry Knotts/Getty Images) Getty Images Cooper DeJean muốn làm rõ - mục tiêu duy nhất của anh là giành chiến thắng Super Bowl một lần nữa. Hậu vệ Philadelphia Eagles năm thứ hai đã đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng 40-22 của đội trước Kansas City Chiefs tại Super Bowl LIX. DeJean đã có một pha chặn bóng và chạy 38 yard ghi bàn trong hiệp hai, giúp Eagles dẫn trước Chiefs với tỷ số 17-0. "Tôi cảm thấy đó là mục tiêu của tất cả mọi người khi nói đến NFL, và những gì họ muốn đội của họ trở thành, đó là nhà vô địch vào cuối năm," DeJean nói trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp. "Rõ ràng, có rất nhiều mục tiêu cá nhân, nhưng tôi cảm thấy tư duy của tôi là khi đội của bạn đang làm tốt và bạn có thể tạo ra tác động, đó là khi những điều đó đi kèm với nó." Eagles đã làm tốt công việc putting mùa giải trước vào gương chiếu hậu. Jalen Hurts đã làm rõ điều đó ngay từ đầu trại huấn luyện rằng Philadelphia đang lật sang trang mới cho mùa giải mới khi anh chọn không đeo chiếc nhẫn Super Bowl của mình. "Chỉ cần putting năm ngoái vào quá khứ và hiểu rằng năm nay sẽ khác," DeJean nói về chìa khóa để giành chiến thắng Super Bowl khác trong mùa giải này. "Chúng tôi sẽ có một số cầu thủ trẻ hơn thi đấu, một số người sẽ có lần đầu tiên ra sân chính thức năm nay. "Chỉ cần hiểu rằng nó sẽ khác, và hành trình sẽ không giống nhau," DeJean tiếp tục. "Nó không bao giờ giống nhau từ năm này sang năm khác. Đó là điều lớn nhất, là putting năm ngoái phía sau chúng ta và bắt đầu điều mới mẻ này...