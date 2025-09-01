EUR/JPY tăng lên trên 172.00 trong bối cảnh bất ổn kéo dài về lạm phát Eurozone
Bài đăng EUR/JPY tăng vượt 172,00 trong bối cảnh bất ổn kéo dài về lạm phát khu vực Eurozone xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. EUR/JPY tiếp tục tăng giá khi đồng Euro nhận được hỗ trợ sau khi lạm phát Đức tăng cao hơn. Thành viên ECB Olli Rehn tuyên bố rằng tình trạng bất ổn hiện tại xung quanh xu hướng lạm phát đòi hỏi sự "linh hoạt" trong hoạch định chính sách. Đồng Yên Nhật nhận được hỗ trợ khi các nhà giao dịch dự đoán BoJ sẽ tăng lãi suất trước cuối năm. EUR/JPY mở rộng đà tăng trong phiên thứ ba liên tiếp, giao dịch quanh mức 172,20 trong giờ giao dịch châu Á vào thứ Hai. Cặp tiền tệ này tăng điểm khi đồng Euro (EUR) nhận được hỗ trợ sau khi dữ liệu hôm thứ Sáu cho thấy tỷ lệ lạm phát của Đức đã tăng lên 2,2% trong tháng 8 từ mức 2% trong tháng 7 và cao hơn dự báo thị trường là 2,1%, mặc dù vẫn gần với mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Tuy nhiên, các nền kinh tế lớn khác trong khu vực Eurozone báo cáo lạm phát ở mức 0,8% tại Pháp, 1,7% tại Ý và 2,7% tại Tây Ban Nha, giúp ECB duy trì lãi suất ở mức 2% trong tháng 9. Trong khi đó, một cuộc khảo sát của ECB cho thấy kỳ vọng lạm phát vẫn ổn định. Vào Chủ nhật, thành viên Hội đồng Thống đốc ECB Olli Rehn tuyên bố rằng tình trạng bất ổn hiện tại về diễn biến lạm phát đòi hỏi sự "linh hoạt" trong hoạch định chính sách. Rehn nói thêm, "Có nhiều rủi ro giảm đối với lạm phát xuất phát từ đồng Euro (EUR) mạnh hơn, giá năng lượng rẻ hơn và lạm phát cơ bản giảm bớt, cùng với thiệt hại mà chính sách thương mại gây ra cho nền kinh tế toàn cầu." "Các quyết định về lãi suất được đưa ra từng cuộc họp một, dựa trên dữ liệu mới nhất có sẵn," theo báo cáo của Bloomberg. Đà tăng của cặp EUR/JPY có thể bị hạn chế khi đồng Yên Nhật (JPY) nhận được hỗ trợ do các nhà giao dịch kỳ vọng Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) sẽ tăng lãi suất trước cuối năm, điều này có thể được quy cho tiền lương tăng, lạm phát dai dẳng và triển vọng kinh tế lạc quan hơn. Về mặt dữ liệu, Chi tiêu vốn của Nhật Bản tăng 7,6% trong quý hai, tăng tốc từ mức 6,4% trong quý trước và vượt dự báo 6,2%. Tuy nhiên, Chỉ số Quản lý Thu mua Sản xuất của Jibun Bank...
