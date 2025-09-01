Mối Đe Dọa ASDA Đã Kết Thúc

Bài đăng Mối đe dọa từ ASDA đã kết thúc xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Biển hiệu cửa hàng Tesco Express trên mặt tiền tòa nhà (Ảnh của Peter Dazeley/Getty). Getty Images Giá cổ phiếu Tesco (LON:TSCO) đã đạt mức cao nhất trong một thập kỷ, và thị phần tại Anh cũng vậy. Với những lo ngại trước đây về ASDA giờ đã tan biến, câu hỏi hiện tại là liệu cổ phiếu này còn có tiềm năng tăng trưởng dựa trên cơ sở giá trị hợp lý hay không. Biến ASDA thành trường hợp thất bại Các cổ đông đã hoảng sợ hồi đầu năm khi đối thủ cạnh tranh chính ASDA công bố kế hoạch giảm giá mạnh. Điều này sau đó dẫn đến giá cổ phiếu Tesco giảm tới 15,3%. Nhưng những ai có niềm tin vào nhà bán lẻ thực phẩm lớn nhất Anh và mua cổ phiếu khi giá xuống đáy đã thu được khoản lợi nhuận lớn 34,8% trong chưa đầy 4 tháng - vượt xa cả FTSE 100 (+16,1%) và S&P 500 (+22,6%). Ban đầu, các nhà đầu tư lo ngại rằng việc ASDA cắt giảm sẽ khiến các nhà dẫn đầu thị trường như Tesco và Sainsbury's phải hạ giá xuống mức phi lý để duy trì thị phần. Điều này sẽ ảnh hưởng đến biên lợi nhuận và lợi nhuận của họ. Hội đồng quản trị Tesco thậm chí còn lo lắng về động thái này, khi họ đưa ra dự báo thận trọng về phạm vi EBIT từ 2,70-3,00 tỷ bảng Anh khi công bố kết quả tài chính năm 2025, và điều này được nhắc lại trong bản cập nhật quý 1. Tuy nhiên, may mắn thay, những đe dọa của ASDA cho đến nay vẫn chưa thành hiện thực. Trên thực tế, kết quả lại hoàn toàn ngược lại, với Tesco chứng kiến mức tăng thị phần lớn nhất tại Anh trong năm nay (+0,8%), trong khi ASDA tiếp tục mất đất (-0,9%). Hơn nữa, dữ liệu Kantar mới nhất ghi nhận doanh số bán hàng của Tesco tăng mạnh 7,4% - gần gấp đôi mức 4,0% của thị trường, trong khi doanh số của ASDA vẫn ở mức âm (-2,6%). Thị phần của Tesco vẫn vượt trội so với các đối thủ gần nhất Interpretiv Vậy, điều gì đã xảy ra? Chà, việc giảm giá không ấn tượng của ASDA có thể được quy cho một vài yếu tố chính...