EUR/JPY tăng lên trên 172.00 trong bối cảnh bất ổn kéo dài về lạm phát Eurozone

EUR/JPY tăng lên trên 172.00 trong bối cảnh bất ổn kéo dài về lạm phát Eurozone

EUR/JPY tiếp tục tăng giá khi đồng Euro nhận được hỗ trợ sau khi lạm phát Đức tăng cao hơn. Thành viên ECB Olli Rehn tuyên bố rằng tình trạng bất ổn hiện tại xung quanh xu hướng lạm phát đòi hỏi sự "linh hoạt" trong hoạch định chính sách. Đồng Yên Nhật nhận được hỗ trợ khi các nhà giao dịch dự đoán BoJ sẽ tăng lãi suất trước cuối năm. EUR/JPY mở rộng đà tăng trong phiên thứ ba liên tiếp, giao dịch quanh mức 172,20 trong giờ giao dịch châu Á vào thứ Hai. Cặp tiền tệ này tăng điểm khi đồng Euro (EUR) nhận được hỗ trợ sau khi dữ liệu hôm thứ Sáu cho thấy tỷ lệ lạm phát của Đức đã tăng lên 2,2% trong tháng 8 từ mức 2% trong tháng 7 và cao hơn dự báo thị trường là 2,1%, mặc dù vẫn gần với mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Tuy nhiên, các nền kinh tế lớn khác trong khu vực Eurozone báo cáo lạm phát ở mức 0,8% tại Pháp, 1,7% tại Ý và 2,7% tại Tây Ban Nha, giúp ECB duy trì lãi suất ở mức 2% trong tháng 9. Trong khi đó, một cuộc khảo sát của ECB cho thấy kỳ vọng lạm phát vẫn ổn định. Vào Chủ nhật, thành viên Hội đồng Thống đốc ECB Olli Rehn tuyên bố rằng tình trạng bất ổn hiện tại về diễn biến lạm phát đòi hỏi sự "linh hoạt" trong hoạch định chính sách. Rehn nói thêm, "Có nhiều rủi ro giảm đối với lạm phát xuất phát từ đồng Euro (EUR) mạnh hơn, giá năng lượng rẻ hơn và lạm phát cơ bản giảm bớt, cùng với thiệt hại mà chính sách thương mại gây ra cho nền kinh tế toàn cầu." "Các quyết định về lãi suất được đưa ra từng cuộc họp một, dựa trên dữ liệu mới nhất có sẵn," theo báo cáo của Bloomberg. Đà tăng của cặp EUR/JPY có thể bị hạn chế khi đồng Yên Nhật (JPY) nhận được hỗ trợ do các nhà giao dịch kỳ vọng Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) sẽ tăng lãi suất trước cuối năm, điều này có thể được quy cho tiền lương tăng, lạm phát dai dẳng và triển vọng kinh tế lạc quan hơn. Về mặt dữ liệu, Chi tiêu vốn của Nhật Bản tăng 7,6% trong quý hai, tăng tốc từ mức 6,4% trong quý trước và vượt dự báo 6,2%. Tuy nhiên, Chỉ số Quản lý Thu mua Sản xuất của Jibun Bank...
BitcoinEthereumNews 2025/09/01 15:37
Giá vàng tiến gần mức cao nhất mọi thời đại giữa kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất, căng thẳng địa chính trị

Giá vàng tiến gần mức cao nhất mọi thời đại giữa kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất, căng thẳng địa chính trị

Vàng kéo dài xu hướng tăng và leo trở lại gần mức đỉnh cao nhất mọi thời đại vào thứ Hai. Kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed giữ USD ở mức thấp và có lợi cho hàng hóa không sinh lời. Căng thẳng địa chính trị leo thang cũng hỗ trợ cặp XAU/USD trú ẩn an toàn. Vàng (XAU/USD) duy trì sắc thái đặt giá mạnh mẽ khi bước vào phiên giao dịch châu Âu vào thứ Hai và vẫn nằm trong khoảng cách gần với đỉnh cao nhất mọi thời đại, quanh mức tâm lý $3,500 đạt được vào tháng Tư. Mặc dù có dấu hiệu lạm phát dai dẳng, các nhà giao dịch dường như tin chắc rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng này. Triển vọng này kéo Đô la Mỹ (USD) trở lại gần mức cao nhất tháng 8 và hoạt động như một yếu tố hỗ trợ cho kim loại màu vàng không sinh lời. Hơn nữa, mối lo ngại ngày càng tăng về tính độc lập của Fed hóa ra là một yếu tố khác góp phần vào tâm lý giảm giá xung quanh USD. Ngoài ra, rủi ro địa chính trị mới phát sinh từ cuộc tấn công của Nga vào Ukraine và xung đột Israel-Hamas leo thang cung cấp hỗ trợ bổ sung cho vàng trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, điều kiện quá mua nhẹ trên biểu đồ ngắn hạn đảm bảo một số thận trọng cho các nhà đầu tư XAU/USD trước các báo cáo vĩ mô quan trọng của Mỹ trong tuần này. Tóm tắt hàng ngày về Yếu tố thị trường: Mua vàng vẫn không giảm giữa kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed, rủi ro địa chính trị Cục Phân tích Kinh tế Mỹ báo cáo vào thứ Sáu rằng Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) hàng năm giữ ổn định ở mức 2,6% trong tháng 7. Hơn nữa, Chỉ số giá PCE cốt lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng biến động, tăng nhẹ lên 2,9% trong tháng báo cáo từ mức tăng 2,8% của tháng 6, phù hợp với ước tính của các nhà phân tích. Dữ liệu này tái khẳng định kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng này. Theo Công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện đang định giá với xác suất 87% rằng Fed sẽ giảm chi phí vay mượn 25 điểm cơ bản vào cuối cuộc họp kéo dài hai ngày vào ngày 17 tháng 9 và...
BitcoinEthereumNews 2025/09/01 15:34
Cá voi Bitcoin không hoạt động trong thời gian dài bán BTC và mua khối lượng lớn Ethereum! Đây là các chi tiết

Cá voi Bitcoin không hoạt động trong thời gian dài bán BTC và mua khối lượng lớn Ethereum! Đây là các chi tiết

Theo dữ liệu được chia sẻ bởi nền tảng phân tích Dữ liệu on-chain Lookonchain, một "Cá voi" Bitcoin đã không hoạt động trên thị trường trong thời gian dài đã thực hiện một giao dịch đáng chú ý một lần nữa. Cá voi Bitcoin Thực Hiện Động Thái Lớn: Bán 2,000 BTC và Mua 48,942 ETH Cá voi này đã bán 2,000 Bitcoin (khoảng 215 triệu đô la) và mua 48,942 Ethereum (ETH) với cùng giá trị trong bốn giờ qua. Theo dữ liệu, nhà đầu tư này nổi bật không chỉ với các động thái gần đây mà còn với các giao dịch chiến lược lâu dài của mình. Cá voi này được cho là đã tích lũy tổng cộng 886,400 ETH cho đến nay, đạt vốn hóa thị trường 4,07 tỷ đô la. Số lượng này nằm trong số dư ví cao nhất trong số các nhà đầu tư cá nhân trong hệ sinh thái Ethereum blockchain. Hoạt động của Cá voi trên thị trường tiền điện tử được coi là một chỉ báo quan trọng về hướng giá. Các chuyên gia tin rằng việc bán Bitcoin nhanh chóng và chuyển sang Ethereum của cá voi này cho thấy ETH đang ngày càng nổi bật trong các chiến lược đầu tư. Đặc biệt, sự quan tâm ngày càng tăng của các tổ chức đối với ETF ETH giao ngay và sự gia tăng kỷ lục về khối lượng giao dịch trên mạng có thể là lý do cho sự ưa thích này. Các nhà phân tích thị trường cho biết rằng các giao dịch mua ở quy mô này có thể hỗ trợ giá Ethereum trong trung hạn, nhưng cũng có thể làm tăng áp lực bán đối với Bitcoin. Những động thái mới mà cá voi này sẽ thực hiện trong những ngày tới là một trong những diễn biến chính mà các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ. *Đây không phải là lời khuyên đầu tư.
BitcoinEthereumNews 2025/09/01 15:17
Metaplanet Bitcoin holdings đạt 20K: liệu nó có vượt qua Strategy?

Metaplanet Bitcoin holdings đạt 20K: liệu nó có vượt qua Strategy?

Công ty Bitcoin Nhật Bản Metplanet đã đầu tư thêm 6,48 tỷ yên Nhật (khoảng 112 triệu USD) để tài trợ cho kho bạc của mình, nâng tổng số Bitcoin nắm giữ lên 20,000 BTC. Với kế hoạch mua mới nhất, công ty đang leo lên bậc thang kho bạc doanh nghiệp, nhưng liệu họ có thể truất ngôi Strategy do Michael Saylor lãnh đạo? Tóm tắt Metaplanet đã mua 1009 BTC với khoản đầu tư 112 triệu USD. Công ty hiện nắm giữ 20,000 BTC, khiến họ trở thành công ty nắm giữ lớn thứ sáu. Cổ phiếu Metaplanet giao dịch giảm sau thông báo mới nhất. Công ty có trụ sở tại Tokyo cho biết vào thứ Hai rằng họ đã mua 1009 BTC với giá trung bình khoảng 111,094 USD mỗi Bitcoin. Tổng số Bitcoin của họ hiện có giá trị hơn 2,
BitcoinEthereumNews2025/09/01 15:00
Mối Đe Dọa ASDA Đã Kết Thúc

Mối Đe Dọa ASDA Đã Kết Thúc

Bài đăng Mối đe dọa từ ASDA đã kết thúc xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Biển hiệu cửa hàng Tesco Express trên mặt tiền tòa nhà (Ảnh của Peter Dazeley/Getty). Getty Images Giá cổ phiếu Tesco (LON:TSCO) đã đạt mức cao nhất trong một thập kỷ, và thị phần tại Anh cũng vậy. Với những lo ngại trước đây về ASDA giờ đã tan biến, câu hỏi hiện tại là liệu cổ phiếu này còn có tiềm năng tăng trưởng dựa trên cơ sở giá trị hợp lý hay không. Biến ASDA thành trường hợp thất bại Các cổ đông đã hoảng sợ hồi đầu năm khi đối thủ cạnh tranh chính ASDA công bố kế hoạch giảm giá mạnh. Điều này sau đó dẫn đến giá cổ phiếu Tesco giảm tới 15,3%. Nhưng những ai có niềm tin vào nhà bán lẻ thực phẩm lớn nhất Anh và mua cổ phiếu khi giá xuống đáy đã thu được khoản lợi nhuận lớn 34,8% trong chưa đầy 4 tháng - vượt xa cả FTSE 100 (+16,1%) và S&P 500 (+22,6%). Ban đầu, các nhà đầu tư lo ngại rằng việc ASDA cắt giảm sẽ khiến các nhà dẫn đầu thị trường như Tesco và Sainsbury's phải hạ giá xuống mức phi lý để duy trì thị phần. Điều này sẽ ảnh hưởng đến biên lợi nhuận và lợi nhuận của họ. Hội đồng quản trị Tesco thậm chí còn lo lắng về động thái này, khi họ đưa ra dự báo thận trọng về phạm vi EBIT từ 2,70-3,00 tỷ bảng Anh khi công bố kết quả tài chính năm 2025, và điều này được nhắc lại trong bản cập nhật quý 1. Tuy nhiên, may mắn thay, những đe dọa của ASDA cho đến nay vẫn chưa thành hiện thực. Trên thực tế, kết quả lại hoàn toàn ngược lại, với Tesco chứng kiến mức tăng thị phần lớn nhất tại Anh trong năm nay (+0,8%), trong khi ASDA tiếp tục mất đất (-0,9%). Hơn nữa, dữ liệu Kantar mới nhất ghi nhận doanh số bán hàng của Tesco tăng mạnh 7,4% - gần gấp đôi mức 4,0% của thị trường, trong khi doanh số của ASDA vẫn ở mức âm (-2,6%). Thị phần của Tesco vẫn vượt trội so với các đối thủ gần nhất Interpretiv Vậy, điều gì đã xảy ra? Chà, việc giảm giá không ấn tượng của ASDA có thể được quy cho một vài yếu tố chính...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 14:52
Giá Bitcoin Có Sụp Đổ Xuống $75,000?

Giá Bitcoin Có Sụp Đổ Xuống $75,000?

Bài đăng Giá Bitcoin Có Thể Sụp Đổ Xuống $75,000? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Giá Bitcoin giảm xuống dưới $108,000 đã làm dấy lên một câu hỏi cấp bách cho cả các nhà giao dịch và người nắm giữ dài hạn: liệu giá có thể sụp đổ xuống tận $75,000? Với dữ liệu lạm phát mới làm chậm hy vọng về việc cắt giảm lãi suất mạnh mẽ và các đợt bán tháo từ các "cá voi" làm lung lay niềm tin thị trường, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới một lần nữa đang ở ngã ba đường. Câu trả lời không chỉ phụ thuộc vào các mức kỹ thuật, mà còn phụ thuộc vào báo cáo việc làm sắp tới và quyết định chính sách tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang. Dự đoán Giá Bitcoin: Lạm phát và Sự Không Chắc Chắn từ Fed Giá Bitcoin đã giảm xuống $107,383 khi các nhà giao dịch tiêu hóa dữ liệu Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) mới nhất của Mỹ. Lạm phát cốt lõi tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 7, mức cao nhất kể từ tháng 2, giữ kỳ vọng cắt giảm lãi suất trong tầm kiểm soát. Mặc dù thị trường vẫn gán xác suất 87,6% cho việc cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp FOMC tháng 9, nhưng giọng điệu vẫn thận trọng. Khẩu vị rủi ro mong manh, và tiền điện tử đang phản ứng nhạy cảm hơn với dữ liệu vĩ mô so với đầu năm nay. Đợt bán tháo cuối tuần không chỉ do yếu tố vĩ mô. Các nhà phân tích chỉ ra rằng sự phân phối của các "cá voi" và thanh lý các vị thế đòn bẩy là yếu tố thúc đẩy sự sụt giảm. Sự kết hợp giữa tâm lý yếu, thanh khoản thấp và áp lực vĩ mô đã tạo nền tảng cho động thái tiếp theo của Bitcoin. Bức Tranh Kỹ Thuật: Bollinger Bands Chỉ Ra Áp Lực Biểu đồ Ngày BTC/USD - TradingView Nhìn vào biểu đồ ngày, giá Bitcoin đang giao dịch ngay dưới $108,000, nằm gần dải Bollinger dưới khoảng $106,300. Điều này cho thấy thị trường đang ở vùng quá bán, nhưng thực tế là giá Bitcoin tiếp tục bám sát dải dưới cho thấy người bán vẫn đang kiểm soát. Dải giữa (SMA 20 ngày) ở mức $113,970, hiện đang đóng vai trò kháng cự. Để các nhà đầu tư lạc quan giành lại quyền kiểm soát, BTC cần phá vỡ trở lại trên mức này. Cho đến lúc đó, động lượng có lợi cho áp lực giảm giá tiếp tục. Các Mức Hỗ Trợ và Kháng Cự Chính Hỗ trợ tức thời: $106,300 (dải Bollinger dưới) Hỗ trợ tâm lý: $100,000 (được các nhà phân tích nhấn mạnh là ranh giới thực sự...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 14:42
Giá Bitcoin Có Sụp Đổ Xuống $75,000?

Giá Bitcoin Có Sụp Đổ Xuống $75,000?

Nếu Bitcoin không giữ được mức hỗ trợ 100,000 đô la, đợt bán tháo có thể sâu rộng nhanh chóng.
Crypto Ticker2025/09/01 14:39
Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản lên kế hoạch chuyển hướng sang tiền điện tử giữa khủng hoảng thị trường trái phiếu

Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản lên kế hoạch chuyển hướng sang tiền điện tử giữa khủng hoảng thị trường trái phiếu

Bài đăng Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản lên kế hoạch chuyển hướng sang tiền kỹ thuật số giữa khủng hoảng thị trường trái phiếu xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản chạm mức thấp nhất trong ba tuần vào hôm nay, khi thị trường trái phiếu đối mặt với tình huống giống khủng hoảng lớn với nhu cầu thể chế yếu. Để chuyển hướng khỏi kịch bản này, Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản đang lên kế hoạch phát hành đồng tiền kỹ thuật số DCJPY trong năm tài chính 2026. Giữa nhu cầu yếu, lợi suất trái phiếu Nhật Bản kỳ hạn 10 năm đã tăng vọt lên trên 1,625%, trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm đã tăng vượt 3,19%. Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản khai thác 120 triệu tài khoản với tiền kỹ thuật số Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản lên kế hoạch triển khai tiền kỹ thuật số vào năm tài chính 2026, cho phép người gửi tiền nhanh chóng giao dịch các sản phẩm tài chính dựa trên blockchain. Bằng cách tích hợp 120 triệu tài khoản của mình với công nghệ tiên tiến, ngân hàng nhằm mục đích làm cho tiền tiết kiệm có thể truy cập ngay lập tức cho các giao dịch tài sản kỹ thuật số. Điều này diễn ra khi FSA của Nhật Bản đang thúc đẩy cải cách mạnh mẽ về tiền mã hoá. Kết quả là, ngân hàng đang lên kế hoạch áp dụng DCJPY, một loại tiền kỹ thuật số được phát triển bởi DeCurret DCP có trụ sở tại Tokyo. Mỗi token DCJPY sẽ được gắn với 1 yên, và người dùng có thể liên kết liền mạch tài khoản tiết kiệm của họ với tài khoản DCJPY để chuyển đổi ngay lập tức thông qua một ứng dụng. Người gửi tiền sẽ có thể sử dụng DCJPY để mua token bảo mật, chẳng hạn như tài sản dựa trên blockchain và trái phiếu, cung cấp lợi nhuận tiềm năng trong khoảng từ 3% đến 5%. Một báo cáo tháng 4 của Boston Consulting Group và Ripple dự đoán rằng thị trường tài sản thực được token hóa sẽ tăng vọt từ 600 tỷ đô la vào năm 2025 lên 18,9 nghìn tỷ đô la vào năm 2033, theo báo cáo của Nikkei Asia. Dự kiến tăng vọt trong thị trường token hóa | Nguồn: Boston Consulting Ngoài ra, kế hoạch bao gồm việc cho phép chính quyền địa phương phân phối trợ cấp và tài trợ thông qua DCJPY, cho phép gửi tiền tự động và hợp lý hóa các quy trình hành chính. DeCurret DCP hiện đang đàm phán với chính quyền địa phương, trong khi Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản đã tuyên bố sẽ xem xét triển khai tính năng này dựa trên nhu cầu từ các chính phủ này. Việc tích hợp với tài sản được token hóa như token bảo mật và NFT sẽ cho phép nhanh hơn...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 14:29
Liệu Giá Dogecoin Và Shiba Inu Có Thể Hồi phục? Điều Gì Sẽ Xảy Ra Trong Tháng 9

Liệu Giá Dogecoin Và Shiba Inu Có Thể Hồi phục? Điều Gì Sẽ Xảy Ra Trong Tháng 9

Bài đăng Giá Dogecoin Và Shiba Inu Có Thể Phục Hồi Không? Điều Gì Sẽ Xảy Ra Trong Tháng 9 đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Giá Dogecoin Và Shiba Inu Có Thể Phục Hồi Không? Điều Gì Sẽ Xảy Ra Trong Tháng 9 | Bitcoinist.com Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Scott Matherson là một nhà văn tiền mã hoá hàng đầu tại Bitcoinist, người sở hữu tư duy phân tích sắc bén và hiểu biết sâu sắc về bối cảnh tiền điện tử. Scott đã tạo dựng được danh tiếng nhờ cung cấp các bài viết nghiên cứu kỹ lưỡng và đầy tính suy ngẫm, thu hút cả người mới và những người đam mê tiền mã hoá lâu năm. Ngoài công việc viết lách, Scott đam mê thúc đẩy kiến thức về tiền mã hoá và thường xuyên làm việc để giáo dục công chúng về tiềm năng của blockchain. Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookie. Truy cập Trung tâm bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/dogecoin-shiba-inu-september/
BitcoinEthereumNews2025/09/01 14:05
Đồng đô la Mỹ trầm lắng giữa kỳ vọng Fed nới lỏng

Đồng đô la Mỹ trầm lắng giữa kỳ vọng Fed nới lỏng

Bài đăng Đồng Đô la Mỹ Trầm Lắng Giữa Cược Nới Lỏng Fed xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. FX Châu Á Điều Hướng Sự Bất Ổn Quan Trọng: Đồng Đô la Mỹ Trầm Lắng Giữa Cược Nới Lỏng Fed Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Forex FX Châu Á Điều Hướng Sự Bất Ổn Quan Trọng: Đồng Đô la Mỹ Trầm Lắng Giữa Cược Nới Lỏng Fed Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/asia-fx-dollar-subdued/
BitcoinEthereumNews2025/09/01 13:51
