Aave Horizon vượt mức 50 triệu USD trong tiền nạp chỉ sau vài ngày ra mắt

Bài đăng Aave Horizon đạt hơn 50 triệu USD trong Nạp trên chuỗi chỉ sau vài ngày ra mắt đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Aave Horizon đã vượt qua 50 triệu USD trong Nạp trên chuỗi chỉ trong vòng vài ngày sau khi ra mắt, trong khi hoạt động vay ban đầu đã đạt 6,2 triệu USD, chủ yếu bằng USDC. Tóm tắt Aave Horizon đã vượt qua 50 triệu USD trong Nạp trên chuỗi chỉ vài ngày sau khi ra mắt, chủ yếu là RLUSD và USDC. Hoạt động vay vẫn khiêm tốn ở mức 6,2 triệu USD, với gần như tất cả các khoản vay được thực hiện bằng USDC. Chỉ vài ngày sau khi ra mắt, nền tảng cho vay tổ chức Horizon của Aave Labs đã vượt qua 50 triệu USD trong Nạp trên chuỗi. Trong khi hoạt động vay vẫn khiêm tốn ở mức khoảng 6,2 triệu USD, sự Chuyển vào nhanh chóng của thanh khoản cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của tổ chức đối với tài sản token hóa và thị trường tín dụng trên chuỗi. Phần lớn Nạp trên chuỗi cho đến nay đến từ RLUSD (26,1 triệu USD) và USDC (8 triệu USD), với USDC chiếm gần như toàn bộ hoạt động vay ở mức 6,19 triệu USD, theo dữ liệu thị trường trực tiếp. Các tài sản được hỗ trợ khác như GHO, kho bạc Hoa Kỳ token hóa và các nghĩa vụ vay thế chấp vẫn chưa thấy sức hút từ phía vay. Nguồn: Thị trường RWA Aave Horizon | aave.com Cách thức hoạt động của Aave Horizon Đằng sau hậu trường, Horizon hoạt động thông qua một hệ thống các nhóm tách biệt — một bộ dành cho RWA token hóa và một bộ khác cho thanh khoản stablecoin. Người dùng đủ điều kiện, được kiểm tra và cấp quyền bởi các nhà phát hành RWA, có thể cung cấp tài sản token hóa của họ (như USTB/USCC của Superstate và JTRSY/JAAA của Centrifuge) vào các nhóm RWA được chỉ định. Sau khi nạp, các tài sản này đóng vai trò là Tài sản thế chấp để vay stablecoin như USDC, RLUSD hoặc GHO từ các nhóm thanh khoản tương ứng. USDt-b, stablecoin tổng hợp, mang lại lợi nhuận của Ethena, cũng sẽ được thêm vào nền tảng. Nguồn: aave.com Ở phía bên kia của thị trường, Người cung cấp thanh khoản — những người không yêu cầu bất kỳ quyền hạn nào — cung cấp stablecoin vào các nhóm cho vay này, kiếm lợi nhuận từ người vay tổ chức. Kết quả là một thị trường hai mặt: Tài sản thế chấp cấp tổ chức chảy vào từ các tổ chức được quản lý, trong khi thanh khoản stablecoin được lấy từ hệ sinh thái DeFi rộng lớn hơn. Nguồn: https://crypto.news/aave-horizon-tops-50m-in-deposits-days-after-launch/