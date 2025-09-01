Metaplanet Bitcoin holdings đạt 20K: liệu nó có vượt qua Strategy?
Bài đăng Metaplanet Bitcoin holdings đạt 20K: liệu có vượt qua Strategy? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Công ty Bitcoin Nhật Bản Metplanet đã đầu tư thêm 6,48 tỷ yên Nhật (khoảng 112 triệu USD) để tài trợ cho kho bạc của mình, nâng tổng số Bitcoin nắm giữ lên 20,000 BTC. Với kế hoạch mua mới nhất, công ty đang leo lên bậc thang kho bạc doanh nghiệp, nhưng liệu họ có thể truất ngôi Strategy do Michael Saylor lãnh đạo? Tóm tắt Metaplanet đã mua 1009 BTC với khoản đầu tư 112 triệu USD. Công ty hiện nắm giữ 20,000 BTC, khiến họ trở thành công ty nắm giữ lớn thứ sáu. Cổ phiếu Metaplanet giao dịch giảm sau thông báo mới nhất. Công ty có trụ sở tại Tokyo cho biết vào thứ Hai rằng họ đã mua 1009 BTC với giá trung bình khoảng 111,094 USD mỗi Bitcoin. Tổng số Bitcoin của họ hiện có giá trị hơn 2,14 tỷ USD, dựa trên giá BTC mới nhất là 107,360 USD tại thời điểm báo chí. Tính đến ngày 1/9, Metaplanet xếp hạng là công ty nắm giữ Bitcoin lớn thứ sáu toàn cầu, dự kiến sẽ vượt qua công ty khai thác Bitcoin Riot Platforms Inc., công ty nắm giữ 19,239 BTC theo dữ liệu từ BitcoinTreasuries. Việc mua này cũng đưa họ đến gần hơn với mục tiêu cuối năm là nắm giữ ít nhất 30,000 BTC trong kho bạc vào cuối năm 2025. Để đạt được mục tiêu đó, công ty sẽ cần mua trung bình 2500 BTC trong bốn tháng tới. Ban đầu, kế hoạch là mua 10,000 BTC trong cùng khung thời gian, nhưng công ty đã vượt qua mục tiêu ban đầu trước lịch trình nhiều tháng. Trong hai năm tới, công ty sẽ theo đuổi mục tiêu tham vọng hơn là nắm giữ 1% tổng cung Bitcoin, tương đương 210,000 BTC, vào năm 2027. Ngay cả khi điều đó xảy ra, Metaplanet vẫn sẽ tụt lại phía sau Strategy, công ty nắm giữ 632,457 BTC tính đến ngày 1/9. CEO Metaplanet Simon Gerovich đã tiết lộ nhiều lần rằng việc tích lũy Bitcoin của công ty...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 15:00