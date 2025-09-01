2025-10-10 thứ sáu

Châu Âu Đã Hết Thời – Robert Kiyosaki Nói Bitcoin Là Con Đường Thoát

Châu Âu Đã Hết Thời – Robert Kiyosaki Nói Bitcoin Là Con Đường Thoát

Bài đăng Châu Âu Đã Kết Thúc – Robert Kiyosaki Nói Bitcoin Là Con Đường Thoát xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thị trường Bitcoin đang đối mặt với một đợt biến động khác, và Robert Kiyosaki tin rằng các vết nứt đang mở rộng nhanh chóng. Nhà đầu tư thẳng thắn này lập luận rằng thị trường nợ chính phủ trên khắp châu Âu và phương Tây đang cho thấy dấu hiệu sụp đổ, đẩy những người tiết kiệm hướng tới các tài sản không thể bị lạm phát. Theo Kiyosaki, trái phiếu chính phủ từng được coi là xương sống của sự ổn định tài chính hiện đang mất giá trầm trọng. Nợ của Anh đã giảm gần một phần ba, trái phiếu châu Âu giảm gần một phần tư, và Trái phiếu Kho bạc Mỹ đã mất hơn 10% kể từ năm 2020. Ông cảnh báo rằng những con số này phản ánh sự tan rã rộng lớn hơn của hệ thống tài chính, không chỉ là sự suy thoái tạm thời. Bất ổn Dân sự Đang Đến Gần Trong những nhận xét mới nhất của mình, tác giả Rich Dad Poor Dad đã đi xa hơn những con số, dự đoán căng thẳng chính trị và xã hội ở châu Âu nếu vòng xoáy kinh tế tiếp tục. Ông cho rằng Pháp có thể đang hướng tới một cuộc khủng hoảng nợ gây ra nổi loạn, trong khi Đức có nguy cơ bất ổn lan rộng nếu tăng trưởng không trở lại. Đối với Kiyosaki, bài học rất rõ ràng: bám vào tỷ lệ cũ 60/40 của cổ phiếu và trái phiếu là công thức cho thảm họa. Thay vào đó, ông ủng hộ việc xây dựng bảo vệ thông qua các nguồn tài nguyên khan hiếm — đặc biệt là vàng, bạc và Bitcoin. Ông lưu ý rằng các ngân hàng trung ương ở châu Á, bao gồm Nhật Bản và Trung Quốc, đã âm thầm bán trái phiếu Mỹ và tích trữ kim loại quý, một xu hướng mà ông coi là lộ trình cho các nhà đầu tư cá nhân. Vàng Phá Kỷ Lục, Bitcoin Gặp Khó Khăn Thời điểm của lời kêu gọi của ông trùng hợp với kim loại quý tăng vọt lên mức cao mới. Hợp đồng tương lai vàng hiện đang giao dịch quanh mức $3,500 — cao nhất trong lịch sử — trong khi bạc đã tăng lên mức chưa từng thấy trong hơn một thập kỷ. Cả hai đợt tăng giá đều được thúc đẩy bởi sự không chắc chắn về cách Cục Dự trữ Liên bang sẽ xử lý việc cắt giảm lãi suất trong cuộc họp sắp tới. Tuy nhiên, Bitcoin lại kể một câu chuyện khác. Sau khi ngắn gọn...
Aave Horizon vượt mức 50 triệu USD trong tiền nạp chỉ sau vài ngày ra mắt

Aave Horizon vượt mức 50 triệu USD trong tiền nạp chỉ sau vài ngày ra mắt

Bài đăng Aave Horizon đạt hơn 50 triệu USD trong Nạp trên chuỗi chỉ sau vài ngày ra mắt đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Aave Horizon đã vượt qua 50 triệu USD trong Nạp trên chuỗi chỉ trong vòng vài ngày sau khi ra mắt, trong khi hoạt động vay ban đầu đã đạt 6,2 triệu USD, chủ yếu bằng USDC. Tóm tắt Aave Horizon đã vượt qua 50 triệu USD trong Nạp trên chuỗi chỉ vài ngày sau khi ra mắt, chủ yếu là RLUSD và USDC. Hoạt động vay vẫn khiêm tốn ở mức 6,2 triệu USD, với gần như tất cả các khoản vay được thực hiện bằng USDC. Chỉ vài ngày sau khi ra mắt, nền tảng cho vay tổ chức Horizon của Aave Labs đã vượt qua 50 triệu USD trong Nạp trên chuỗi. Trong khi hoạt động vay vẫn khiêm tốn ở mức khoảng 6,2 triệu USD, sự Chuyển vào nhanh chóng của thanh khoản cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của tổ chức đối với tài sản token hóa và thị trường tín dụng trên chuỗi. Phần lớn Nạp trên chuỗi cho đến nay đến từ RLUSD (26,1 triệu USD) và USDC (8 triệu USD), với USDC chiếm gần như toàn bộ hoạt động vay ở mức 6,19 triệu USD, theo dữ liệu thị trường trực tiếp. Các tài sản được hỗ trợ khác như GHO, kho bạc Hoa Kỳ token hóa và các nghĩa vụ vay thế chấp vẫn chưa thấy sức hút từ phía vay. Nguồn: Thị trường RWA Aave Horizon | aave.com Cách thức hoạt động của Aave Horizon Đằng sau hậu trường, Horizon hoạt động thông qua một hệ thống các nhóm tách biệt — một bộ dành cho RWA token hóa và một bộ khác cho thanh khoản stablecoin. Người dùng đủ điều kiện, được kiểm tra và cấp quyền bởi các nhà phát hành RWA, có thể cung cấp tài sản token hóa của họ (như USTB/USCC của Superstate và JTRSY/JAAA của Centrifuge) vào các nhóm RWA được chỉ định. Sau khi nạp, các tài sản này đóng vai trò là Tài sản thế chấp để vay stablecoin như USDC, RLUSD hoặc GHO từ các nhóm thanh khoản tương ứng. USDt-b, stablecoin tổng hợp, mang lại lợi nhuận của Ethena, cũng sẽ được thêm vào nền tảng. Nguồn: aave.com Ở phía bên kia của thị trường, Người cung cấp thanh khoản — những người không yêu cầu bất kỳ quyền hạn nào — cung cấp stablecoin vào các nhóm cho vay này, kiếm lợi nhuận từ người vay tổ chức. Kết quả là một thị trường hai mặt: Tài sản thế chấp cấp tổ chức chảy vào từ các tổ chức được quản lý, trong khi thanh khoản stablecoin được lấy từ hệ sinh thái DeFi rộng lớn hơn. Nguồn: https://crypto.news/aave-horizon-tops-50m-in-deposits-days-after-launch/
Chỉ số hàng hóa SDR của Ngân hàng Dự trữ Australia (YoY) tăng từ mức -9% trước đó lên -4,3% trong tháng Tám

Chỉ số hàng hóa SDR của Ngân hàng Dự trữ Australia (YoY) tăng từ mức -9% trước đó lên -4,3% trong tháng Tám

Bài đăng Australia RBA Commodity Index SDR (YoY) tăng từ mức -9% trước đó lên -4,3% trong tháng 8 đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn. Thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nên được hiểu theo bất kỳ cách nào như một khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có sai sót, lỗi hoặc tuyên bố sai lệch quan trọng. Nó cũng không đảm bảo rằng thông tin này mang tính kịp thời. Đầu tư vào Thị trường Mở liên quan đến nhiều rủi ro, bao gồm mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như căng thẳng tinh thần. Tất cả rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm mất toàn bộ vốn gốc, là trách nhiệm của bạn. Quan điểm và ý kiến được trình bày trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc lập trường chính thức của FXStreet hay các nhà quảng cáo của họ. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin được tìm thấy ở cuối các liên kết được đăng trên trang này. Nếu không được đề cập rõ ràng trong nội dung bài viết, tại thời điểm viết, tác giả không có vị thế trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập trong bài viết này và không có mối quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào được đề cập. Tác giả không nhận được bồi thường cho việc viết bài này, ngoài từ FXStreet. FXStreet và tác giả không cung cấp các khuyến nghị cá nhân. Tác giả không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này. FXStreet và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi, thiếu sót hoặc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thông tin này và việc hiển thị hoặc sử dụng nó. Ngoại trừ lỗi và thiếu sót. Tác giả và FXStreet không phải là cố vấn đầu tư đã đăng ký và không có gì trong bài viết này nhằm mục đích...
Chỉ số PMI sản xuất của Thụy Điển tăng lên 55,3 trong tháng 8 từ mức 54,2 trước đó

Chỉ số PMI sản xuất của Thụy Điển tăng lên 55,3 trong tháng 8 từ mức 54,2 trước đó

Bài đăng Chỉ số PMI sản xuất của Thụy Điển tăng lên 55,3 trong tháng 8 từ mức 54,2 trước đó đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn. Thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nên được hiểu theo bất kỳ cách nào như một khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có sai sót, lỗi hoặc sai lệch quan trọng. Nó cũng không đảm bảo rằng thông tin này mang tính kịp thời. Đầu tư vào Thị trường Mở tiềm ẩn nhiều rủi ro, bao gồm mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như căng thẳng tinh thần. Tất cả rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm mất toàn bộ vốn gốc, là trách nhiệm của bạn. Quan điểm và ý kiến được thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc lập trường chính thức của FXStreet hay các nhà quảng cáo của họ. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin được tìm thấy ở cuối các liên kết được đăng trên trang này. Nếu không được đề cập rõ ràng trong nội dung bài viết, tại thời điểm viết, tác giả không có vị thế trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập trong bài viết này và không có mối quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào được đề cập. Tác giả không nhận được bồi thường cho việc viết bài này, ngoài từ FXStreet. FXStreet và tác giả không cung cấp các khuyến nghị cá nhân. Tác giả không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này. FXStreet và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi, thiếu sót hoặc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thông tin này và việc hiển thị hoặc sử dụng nó. Ngoại trừ lỗi và thiếu sót. Tác giả và FXStreet không phải là cố vấn đầu tư đã đăng ký và không có gì trong bài viết này nhằm mục đích...
EUR/GBP giữ vững đà tích cực trên mức 0,8650 nhờ dữ liệu CPI của Đức cao hơn dự kiến

EUR/GBP giữ vững đà tích cực trên mức 0,8650 nhờ dữ liệu CPI của Đức cao hơn dự kiến

Bài đăng EUR/GBP giữ vững đà tích cực trên mức 0,8650 nhờ dữ liệu CPI Đức cao hơn dự kiến xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. EUR/GBP tăng mạnh lên gần 0,8660 trong phiên giao dịch châu Âu sáng thứ Hai. Thủ tướng Pháp sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm vào ngày 8 tháng 9, làm dấy lên nỗi lo về suy thoái. Nhà phân tích kỳ vọng BoE sẽ không cắt giảm lãi suất trong thời gian còn lại của năm. Cặp tiền EUR/GBP tăng đà lên khoảng 0,8660 trong những giờ giao dịch châu Âu sớm vào thứ Hai. Dữ liệu sơ bộ cao hơn dự kiến của báo cáo Consumer price index（CPI） của Đức đã hỗ trợ đồng Euro (EUR). Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde dự kiến sẽ phát biểu vào cuối ngày thứ Hai. Dữ liệu lạm phát Đức gần đây cho thấy CPI của nước này đã tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 8, so với mức 2,0% trong tháng 7, vượt quá dự đoán 2,1%. HICP tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 8 so với mức 1,8% trước đó, cao hơn mức đồng thuận 2,0%. Sự gia tăng lạm phát đã dẫn đến sự không chắc chắn về các hành động tương lai của ECB và khiến các nhà đầu tư phải đánh giá lại khả năng cắt giảm lãi suất của ECB. Tuy nhiên, Pháp đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng chính trị mới khi Thủ tướng François Bayrou dự kiến sẽ thua trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm. Các cuộc thăm dò ý kiến từ Reuters cho thấy hầu hết người dân Pháp hiện muốn có cuộc bầu cử quốc gia mới, cho thấy sự không hài lòng ngày càng sâu sắc với chính trị và nguy cơ kéo dài sự không chắc chắn. Điều này, đến lượt nó, có thể tạo ra áp lực bán đối với đồng tiền chung. Các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm thêm manh mối từ dữ liệu Chỉ số Giá Tiêu dùng Hài hòa (HICP) của Eurozone, dự kiến công bố vào thứ Ba. Mặt khác, các nhà giao dịch giảm đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Anh (BoE) sau một loạt dữ liệu kinh tế thắt chặt, điều này có thể hỗ trợ GBP. Thành viên Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) của BoE Catherine Mann tuần trước cũng đã lập luận ủng hộ việc giữ lãi suất ở mức hiện tại trong thời gian dài hơn, với áp lực lạm phát tỏ ra dai dẳng. Câu hỏi thường gặp về Bảng Anh. Đồng Bảng...
Giá vàng tại Philippines: Tỷ giá vào ngày 1 tháng 9

Giá vàng tại Philippines: Tỷ giá vào ngày 1 tháng 9

Bài đăng Giá vàng tại Philippines: Tỷ giá vào ngày 1 tháng 9 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Giá vàng tăng tại Philippines vào thứ Hai, theo dữ liệu được tổng hợp bởi FXStreet. Giá vàng đứng ở mức 6,403.11 Peso Philippines (PHP) mỗi gram, tăng so với mức 6,349.64 PHP vào hôm thứ Sáu. Giá vàng tăng lên 74,684.34 PHP mỗi tola từ mức 74,060.96 PHP mỗi tola vào thứ Sáu. Đơn vị đo lường Giá vàng bằng PHP 1 Gram 6,403.11 10 Grams 64,030.86 Tola 74,684.34 Troy Ounce 199,160.70 FXStreet tính toán giá vàng tại Philippines bằng cách điều chỉnh giá quốc tế (USD/PHP) theo đơn vị tiền tệ và đo lường địa phương. Giá được cập nhật hàng ngày dựa trên tỷ giá thị trường tại thời điểm xuất bản. Giá chỉ để tham khảo và tỷ giá địa phương có thể khác biệt đôi chút. Câu hỏi thường gặp về vàng Vàng đã đóng vai trò quan trọng trong lịch sử loài người khi nó được sử dụng rộng rãi như một kho lưu trữ giá trị và phương tiện trao đổi. Hiện tại, ngoài độ sáng bóng và việc sử dụng làm đồ trang sức, kim loại quý này được xem rộng rãi là tài sản an toàn, có nghĩa là nó được coi là khoản đầu tư tốt trong thời kỳ biến động. Vàng cũng được xem rộng rãi như một công cụ phòng ngừa lạm phát và chống lại sự mất giá của tiền tệ vì nó không phụ thuộc vào bất kỳ tổ chức phát hành hoặc chính phủ cụ thể nào. Ngân hàng trung ương là những người nắm giữ vàng lớn nhất. Trong mục tiêu hỗ trợ tiền tệ của họ trong thời kỳ biến động, ngân hàng trung ương có xu hướng đa dạng hóa dự trữ và mua vàng để cải thiện sức mạnh nhận thức của nền kinh tế và tiền tệ. Dự trữ vàng cao có thể là nguồn tin cậy cho khả năng thanh toán của một quốc gia. Ngân hàng trung ương đã bổ sung 1,136 tấn vàng trị giá khoảng 70 tỷ đô la vào dự trữ của họ trong năm 2022, theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới. Đây là lượng mua hàng năm cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận. Ngân hàng trung ương từ các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đang nhanh chóng tăng dự trữ vàng của họ. Vàng có mối tương quan nghịch với...
Metaplanet Bitcoin holdings đạt 20K: liệu nó có vượt qua Strategy?

Metaplanet Bitcoin holdings đạt 20K: liệu nó có vượt qua Strategy?

Bài đăng Metaplanet Bitcoin holdings đạt 20K: liệu có vượt qua Strategy? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Công ty Bitcoin Nhật Bản Metplanet đã đầu tư thêm 6,48 tỷ yên Nhật (khoảng 112 triệu USD) để tài trợ cho kho bạc của mình, nâng tổng số Bitcoin nắm giữ lên 20,000 BTC. Với kế hoạch mua mới nhất, công ty đang leo lên bậc thang kho bạc doanh nghiệp, nhưng liệu họ có thể truất ngôi Strategy do Michael Saylor lãnh đạo? Tóm tắt Metaplanet đã mua 1009 BTC với khoản đầu tư 112 triệu USD. Công ty hiện nắm giữ 20,000 BTC, khiến họ trở thành công ty nắm giữ lớn thứ sáu. Cổ phiếu Metaplanet giao dịch giảm sau thông báo mới nhất. Công ty có trụ sở tại Tokyo cho biết vào thứ Hai rằng họ đã mua 1009 BTC với giá trung bình khoảng 111,094 USD mỗi Bitcoin. Tổng số Bitcoin của họ hiện có giá trị hơn 2,14 tỷ USD, dựa trên giá BTC mới nhất là 107,360 USD tại thời điểm báo chí. Tính đến ngày 1/9, Metaplanet xếp hạng là công ty nắm giữ Bitcoin lớn thứ sáu toàn cầu, dự kiến sẽ vượt qua công ty khai thác Bitcoin Riot Platforms Inc., công ty nắm giữ 19,239 BTC theo dữ liệu từ BitcoinTreasuries. Việc mua này cũng đưa họ đến gần hơn với mục tiêu cuối năm là nắm giữ ít nhất 30,000 BTC trong kho bạc vào cuối năm 2025. Để đạt được mục tiêu đó, công ty sẽ cần mua trung bình 2500 BTC trong bốn tháng tới. Ban đầu, kế hoạch là mua 10,000 BTC trong cùng khung thời gian, nhưng công ty đã vượt qua mục tiêu ban đầu trước lịch trình nhiều tháng. Trong hai năm tới, công ty sẽ theo đuổi mục tiêu tham vọng hơn là nắm giữ 1% tổng cung Bitcoin, tương đương 210,000 BTC, vào năm 2027. Ngay cả khi điều đó xảy ra, Metaplanet vẫn sẽ tụt lại phía sau Strategy, công ty nắm giữ 632,457 BTC tính đến ngày 1/9. CEO Metaplanet Simon Gerovich đã tiết lộ nhiều lần rằng việc tích lũy Bitcoin của công ty...
Ít Nhất 250 Người Chết Và 500 Người Bị Thương Sau Khi Động Đất Mạnh Tấn Công Afghanistan

Ít Nhất 250 Người Chết Và 500 Người Bị Thương Sau Khi Động Đất Mạnh Tấn Công Afghanistan

Bài đăng Ít Nhất 250 Người Chết Và 500 Người Bị Thương Sau Khi Động Đất Mạnh Tấn Công Afghanistan xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Topline Ít nhất 250 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương sau khi một trận động đất mạnh xảy ra ở miền đông Afghanistan gần biên giới với Pakistan, đây là sự kiện địa chấn chết người mới nhất trong một loạt các sự kiện mà quốc gia này đã phải đối mặt trong vài năm qua. Người Afghanistan bị thương được điều trị tại bệnh viện sau trận động đất ở Jalalabad, Afghanistan. AFP qua Getty Images Các Sự Kiện Chính Với độ sâu chỉ 5 dặm, trận động đất hôm Chủ nhật là một trận động đất nông, thường gây ra nhiều thiệt hại hơn. Associated Press đưa tin rằng trận động đất đã làm bị thương ít nhất 500 người, và chính quyền tin rằng số người chết có thể tăng từ 250. Theo The New York Times, dư chấn của trận động đất có thể được cảm nhận ở Kabul suốt đêm Chủ nhật, mặc dù vẫn chưa rõ liệu có thương vong nào ở thủ đô Afghanistan, cách Jalalabad 100 dặm hay không. Trích Dẫn Quan Trọng Trong một bài đăng trên X, người phát ngôn của chính phủ Taliban Afghanistan, Zabihullah Mujahid, cho biết: "Thật đáng buồn, trận động đất tối nay đã gây ra thiệt hại về người và tài sản ở một số tỉnh miền đông của chúng tôi. Các quan chức địa phương và người dân hiện đang tham gia vào nỗ lực cứu hộ cho những người bị ảnh hưởng." Đây là một câu chuyện đang phát triển. Nguồn: https://www.forbes.com/sites/siladityaray/2025/09/01/powerful-earthquake-in-afghanistan-kills-at-least-250-people-toll-expected-to-rise/
Giá vàng tại Ấn Độ: Tỷ giá vào ngày 1 tháng 9

Giá vàng tại Ấn Độ: Tỷ giá vào ngày 1 tháng 9

Bài đăng Giá vàng tại Ấn Độ: Tỷ giá vào ngày 1 tháng 9 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Giá vàng tăng tại Ấn Độ vào thứ Hai, theo dữ liệu được tổng hợp bởi FXStreet. Giá vàng đứng ở mức 9,852.54 Rupee Ấn Độ (INR) mỗi gram, tăng so với mức 9,780.52 INR vào hôm thứ Sáu. Giá vàng tăng lên 114,918.10 INR mỗi tola từ mức 114,078.00 INR mỗi tola vào thứ Sáu. Đơn vị đo lường Giá vàng bằng INR 1 Gram 9,852.54 10 Grams 98,525.42 Tola 114,918.10 Troy Ounce 306,448.10 FXStreet tính toán giá vàng tại Ấn Độ bằng cách điều chỉnh giá quốc tế (USD/INR) theo đơn vị tiền tệ và đo lường địa phương. Giá được cập nhật hàng ngày dựa trên tỷ giá thị trường tại thời điểm xuất bản. Giá chỉ mang tính tham khảo và tỷ giá địa phương có thể khác biệt đôi chút. Câu hỏi thường gặp về Vàng Vàng đã đóng vai trò quan trọng trong lịch sử loài người khi nó được sử dụng rộng rãi như một kho lưu trữ giá trị và phương tiện trao đổi. Hiện tại, ngoài độ sáng bóng và việc sử dụng làm đồ trang sức, kim loại quý này được coi rộng rãi là tài sản an toàn, có nghĩa là nó được xem là khoản đầu tư tốt trong thời kỳ biến động. Vàng cũng được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát và chống lại sự mất giá của tiền tệ vì nó không phụ thuộc vào bất kỳ tổ chức phát hành hoặc chính phủ cụ thể nào. Ngân hàng trung ương là những đơn vị nắm giữ vàng lớn nhất. Trong mục tiêu hỗ trợ đồng tiền của họ trong thời kỳ biến động, ngân hàng trung ương thường đa dạng hóa dự trữ và mua vàng để cải thiện sức mạnh nhận thức của nền kinh tế và đồng tiền. Dự trữ vàng cao có thể là nguồn tin cậy cho khả năng thanh toán của một quốc gia. Ngân hàng trung ương đã bổ sung 1,136 tấn vàng trị giá khoảng 70 tỷ đô la vào dự trữ của họ trong năm 2022, theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới. Đây là lượng mua hàng năm cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận. Ngân hàng trung ương từ các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đang nhanh chóng tăng dự trữ vàng của họ. Vàng có mối quan hệ nghịch...
