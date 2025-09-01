2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Một cá voi Bitcoin huyền thoại vừa đặt cược 3,8 tỷ đô la vào Ethereum – Chi tiết

Một cá voi Bitcoin huyền thoại vừa đặt cược 3,8 tỷ đô la vào Ethereum – Chi tiết

Bài đăng Một cá voi Bitcoin huyền thoại vừa đặt cược 3,8 tỷ đô la vào Ethereum – Chi tiết đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nhà báo Đăng: Ngày 1 tháng 9 năm 2025 ETH: Sức mạnh từ con số Số lượng giao dịch của cá voi cho các giao dịch chuyển khoản trên 1 triệu đô la đã tăng vọt trong tháng 8, trùng với đà tăng của ETH vượt mức 4.300 đô la. Các nhà đầu tư lớn đã tích cực tái định vị, tạo thêm động lượng. Nguồn: Santiment Đồng thời, Lãi suất mở Futures của ETH đã tăng vọt vượt 70 tỷ đô la trước khi ổn định gần 60 tỷ đô la. Thị trường spot và phái sinh đang đồng thuận đứng sau Ethereum, với các cá voi cung cấp thanh khoản ở một đầu và các nhà giao dịch tăng cường phơi nhiễm ở đầu còn lại. Nguồn: CoinGlass ETH giữ ổn định Tại thời điểm báo chí, Ethereum giao dịch gần mức 4.390 đô la, đi ngang sau đợt tăng mạnh vào đầu tháng 8. Biểu đồ hàng ngày cho thấy ít động lượng, với RSI chỉ báo vùng trung tính. MACD cũng chỉ xuống thấp hơn, vì vậy động lượng ngắn hạn đã chậm lại ngay cả khi giá vẫn ổn định. Nguồn: TradingView Giai đoạn củng cố đi ngang này cho thấy ETH đang tạm dừng sau những lợi nhuận gần đây, trong khi các cá voi tiếp tục mua vào khi giá giảm. Thị trường có vẻ đang trong giai đoạn hạ nhiệt hiện tại, nhưng sẵn sàng cho bước đi tiếp theo của mình. Tiếp theo: Chiến lược Bitcoin của Metaplanet gặp khó khăn sau khi giảm 54% – Chi tiết Nguồn: https://ambcrypto.com/a-legendary-bitcoin-whale-just-made-a-3-8b-bet-on-ethereum-details/
NEAR
NEAR$2.995+4.72%
LooksRare
LOOKS$0.013589+1.50%
Movement
MOVE$0.1081+0.74%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/01 17:29
Chia sẻ
Solv và Chainlink Mang Xác Minh Tài Sản Thế Chấp Theo Thời Gian Thực đến Định Giá SolvBTC

Solv và Chainlink Mang Xác Minh Tài Sản Thế Chấp Theo Thời Gian Thực đến Định Giá SolvBTC

Bài đăng Solv và Chainlink mang Xác minh Tài sản thế chấp theo thời gian thực đến với Định giá SolvBTC xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Solv Protocol, nhà cung cấp dịch vụ tài chính cho người nắm giữ bitcoin BTC$109,731.24, đã hợp tác với mạng oracle phi tập trung Chainlink để tích hợp xác minh theo thời gian thực về dự trữ BTC thực tế của Solv hỗ trợ token thanh khoản của họ, SolvBTC, trực tiếp vào nguồn cấp giá. Sự tích hợp này nâng cao tính minh bạch và xây dựng niềm tin lớn hơn cho người dùng. Không giống như nguồn cấp giá truyền thống chỉ dựa vào dữ liệu thị trường, nguồn cấp Tỷ lệ trao đổi SolvBTC-BTC Secure mới kết hợp tính toán tỷ lệ trao đổi với bằng chứng dự trữ theo thời gian thực, cung cấp tỷ lệ Rút on-chain được neo chặt vào Tài sản thế chấp có thể xác minh. Ngoài ra, cơ chế này có tính năng giới hạn trên và dưới dựa trên dữ liệu dự trữ, giúp nó chống lại sự thao túng và an toàn hơn để sử dụng trong thị trường cho vay phi tập trung như Aave. "Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Chainlink để ra mắt nguồn cấp Tỷ lệ trao đổi Secure. Đây là một bước tiến lớn trong bảo mật DeFi (Decentralized Finance), cho phép các giao thức định giá chính xác hơn các tài sản được bọc bằng cách tận dụng tỷ lệ rút tiền bắt nguồn từ Tài sản thế chấp có thể xác minh, được hỗ trợ bởi tiêu chuẩn Chainlink," Ryan Chow, Đồng sáng lập và CEO của Solv, cho biết trong một thông cáo báo chí được chia sẻ với CoinDesk. Nguồn cấp Tỷ lệ trao đổi SolvBTC-BTC Secure hiện đã hoạt động trên Ethereum mainnet, với kế hoạch mở rộng sang các chuỗi khác, bao gồm BOB. SolvBTC, ra mắt vào tháng 4 năm 2024, là token staking thanh khoản được hỗ trợ bởi bitcoin cho phép người nắm giữ BTC tham gia vào hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) và kiếm lợi nhuận trong khi vẫn duy trì tiếp xúc với BTC. Người dùng có thể nạp BTC và tạo ra SolvBTC, một biểu diễn thanh khoản của BTC đã stake, có thể sử dụng trên nhiều giao thức DeFi, bao gồm kho bạc, sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và nền tảng cho vay. Proof of Reserve (PoR) của Chainlink tận dụng mạng oracle phi tập trung của mình để xác minh rằng nguồn cung on-chain của tài sản được token hóa, như stablecoin hoặc tài sản được bọc, được hỗ trợ đầy đủ bởi dự trữ thực tế được giữ off-chain hoặc trên các blockchain khác. Với hàng tỷ đô la tài sản được bọc lưu hành trong DeFi, cơ chế định giá minh bạch, đáng tin cậy ngày càng trở nên quan trọng. Bằng cách kết hợp...
BOB
BOB$0.000005075+1.50%
RealLink
REAL$0.08209+0.10%
Bitcoin
BTC$121,355.53-0.05%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/01 17:14
Chia sẻ
Chỉ số PMI Sản xuất S&P Global của Hy Lạp tăng từ mức 51,7 trước đó lên 54,5 trong tháng Tám

Chỉ số PMI Sản xuất S&P Global của Hy Lạp tăng từ mức 51,7 trước đó lên 54,5 trong tháng Tám

Bài đăng Chỉ số PMI Sản xuất S&P Global của Hy Lạp tăng từ mức 51,7 trước đó lên 54,5 trong tháng 8 đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố mang tính dự báo liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn. Thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nên được hiểu theo bất kỳ cách nào như một khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có sai sót, lỗi hoặc những sai lệch quan trọng. Nó cũng không đảm bảo rằng thông tin này mang tính kịp thời. Đầu tư vào Thị trường Mở tiềm ẩn nhiều rủi ro, bao gồm mất toàn bộ hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như căng thẳng tinh thần. Tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm mất toàn bộ vốn gốc, là trách nhiệm của bạn. Quan điểm và ý kiến được trình bày trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc lập trường chính thức của FXStreet hay các nhà quảng cáo của họ. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin được tìm thấy ở cuối các liên kết được đăng trên trang này. Nếu không được đề cập rõ ràng trong nội dung bài viết, tại thời điểm viết, tác giả không có vị thế trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập trong bài viết này và không có mối quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào được đề cập. Tác giả không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào cho việc viết bài này, ngoài từ FXStreet. FXStreet và tác giả không cung cấp các khuyến nghị cá nhân. Tác giả không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này. FXStreet và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi, thiếu sót hoặc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thông tin này và việc hiển thị hoặc sử dụng nó. Ngoại trừ các lỗi và thiếu sót. Tác giả và FXStreet không phải là cố vấn đầu tư đã đăng ký và không có điều gì trong bài viết này nhằm mục đích...
BRC20.COM
COM$0.011198+3.24%
WELL3
WELL$0.0001127-6.08%
Forward
FORWARD$0.0002165-2.43%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/01 17:13
Chia sẻ
Người Dùng Bitcoin Chia Rẽ Bởi Vấn Đề Lớn Này: Samson Mow Với 'BTC $1 Triệu'

Người Dùng Bitcoin Chia Rẽ Bởi Vấn Đề Lớn Này: Samson Mow Với 'BTC $1 Triệu'

Bài đăng Bitcoiners Chia Rẽ Bởi Vấn Đề Lớn Này: '$1 Million BTC' Samson Mow xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Sự chia rẽ lớn tấn công cộng đồng Bitcoin: Mow Bitcoin vượt trội mọi tài sản lớn: dữ liệu JAN3 Samson Mow, một người ủng hộ Bitcoin lớn và CEO của JAN3, đã nêu lên một vấn đề mà ông tin rằng cộng đồng BTC đang bị chia rẽ vào lúc này. Cựu chủ của ông từ Blockstream và đồng minh của Satoshi Nakamoto, Adam Back, đã tham gia cuộc thảo luận, để lại bình luận trên tweet của ông. Sự chia rẽ lớn tấn công cộng đồng Bitcoin: Mow Samson Mow đã tweet rằng hiện tại ông quan sát thấy cộng đồng Bitcoin đang chia thành những người xem BTC như "một phương tiện cho mật mã học ứng dụng" và những người "quan tâm đến Bitcoin như tiền tệ." Ông có thể đang đề cập đến tranh chấp đã nổi lên trong cộng đồng vào đầu năm nay khi các nhà phát triển Bitcoin Core và các nhà điều hành node quyết định loại bỏ giới hạn kích thước OP_RETURN, quay trở lại Bitcoin Knots. Vào tháng 5 năm nay, việc sử dụng Knots cho thấy sự tăng trưởng theo đường parabol, nhanh chóng nhảy vọt lên 137% với 1,890 node Bitcoin sử dụng Bitcoin Knots khi đó. Tổng cộng, gần 6% tất cả các node BTC đã chuyển sang Knots khi đó. Quyết định này được đưa ra để cho phép Bitcoin được sử dụng vượt ra ngoài chỉ thanh toán. Những gì chúng ta đang thấy là sự chia rẽ giữa những người quan tâm nhiều hơn đến Bitcoin như một phương tiện cho mật mã học ứng dụng và những người quan tâm đến Bitcoin như tiền tệ. — Samson Mow (@Excellion) ngày 1 tháng 9 năm 2025 Nhà sáng lập Blockstream Adam Back đã tóm tắt như sau: "sự nhầm lẫn đến từ những người không hiểu lý thuyết trò chơi và không thích sự tinh tế và những người hiểu." Bạn Cũng Có Thể Thích Bitcoin vượt trội mọi tài sản lớn: dữ liệu JAN3 Samson Mow đã retweet một bài đăng X được xuất bản bởi tài khoản của công ty ông, JAN3, cho thấy Bitcoin vượt trội các tài sản truyền thống lớn trong những năm qua. Bài đăng X chứa một infographic hiển thị "BTC so với Mọi thứ khác", đó là tiêu đề của nó. Trong 5 năm qua...
Threshold
T$0.01516+0.99%
Bitcoin
BTC$121,355.53-0.05%
Sunrise Layer
RISE$0.01014-1.40%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/01 17:11
Chia sẻ
$2 Tỷ bằng Bitcoin – Metaplanet Vượt Qua Cột Mốc Khổng Lồ

$2 Tỷ bằng Bitcoin – Metaplanet Vượt Qua Cột Mốc Khổng Lồ

Bài đăng 2 tỷ USD bằng Bitcoin – Metaplanet Vượt Cột Mốc Khổng Lồ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Metaplanet của Nhật Bản đã vượt qua ngưỡng tượng trưng trong cuộc đua bảo đảm dự trữ Bitcoin, hiện nắm giữ hơn 20,000 BTC trong kho bạc doanh nghiệp. Thông báo này tiếp thêm nhiên liệu cho câu chuyện ngày càng phát triển về việc Bitcoin trở thành yếu tố thiết yếu trong bảng cân đối kế toán của các tổ chức trên toàn cầu. Chiến Dịch Tích Lũy Không Ngừng Nghỉ Thay vì chậm lại sau một loạt các giao dịch mua nổi bật trong năm nay, Metaplanet đã tăng gấp đôi. Lần mua mới nhất — hơn 1,000 BTC trị giá khoảng 112 triệu USD — đưa tổng đầu tư tiền mã hóa của công ty lên khoảng 2 tỷ USD. Các giám đốc điều hành cho biết chính sách này không phải về đầu cơ mà là về bảo vệ tài sản trong thời đại thị trường trái phiếu không ổn định và biến động tiền tệ. Giá mua trung bình cho đợt này dao động quanh mức 102,700 USD mỗi đồng, cho thấy sự sẵn sàng mua vào của công ty ngay cả khi thị trường rộng lớn hơn đang chịu áp lực bán mạnh. Chỉ vài tuần trước đó, họ đã âm thầm mua thêm 103 BTC, báo hiệu rằng các giao dịch mua nhỏ hơn là một phần của chiến lược tích lũy ổn định. Đứng Giữa Các Tên Tuổi Lớn Trên toàn cầu, chỉ một số ít công ty có dự trữ Bitcoin lớn hơn. Strategy vẫn là nhà lãnh đạo không thể tranh cãi với hơn 632,000 BTC – hơn 3% tổng cung – nhưng số lượng 20,000 BTC của Metaplanet đủ để đảm bảo cho nó một vị trí trong bàn của các chủ sở hữu doanh nghiệp lớn. Đợt mua hàng loạt mạnh mẽ của nó khiến nó khác biệt so với các đồng nghiệp ở châu Á, nơi ít công ty áp dụng cách tiếp cận táo bạo như vậy. Hiệu Ứng Lan Tỏa Trên Thị Trường Các nhà đầu tư nhanh chóng nhận thấy cột mốc này. Cổ phần của Metaplanet đã biến động sau khi công bố, phản ánh sự liên kết ngày càng tăng giữa hiệu suất cổ phiếu và quỹ đạo giá của Bitcoin. Mối liên kết giữa vốn chủ sở hữu doanh nghiệp và dự trữ kỹ thuật số đang mạnh lên, phản ánh cách các công ty Mỹ như MicroStrategy đã gắn định giá của họ với sự thành công của BTC. Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc giao dịch. Coindoo.com không xác nhận hoặc khuyến nghị...
Threshold
T$0.01516+0.99%
Union
U$0.001874-58.33%
Bitcoin
BTC$121,355.53-0.05%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/01 17:10
Chia sẻ
Cổ phần Alibaba tăng vọt 18,5% nhờ triển vọng mạnh về AI và thương mại điện tử

Cổ phần Alibaba tăng vọt 18,5% nhờ triển vọng mạnh về AI và thương mại điện tử

Bài đăng Cổ phần Alibaba Tăng Vọt 18,5% Nhờ Triển Vọng AI Và Thương Mại Điện Tử Mạnh Mẽ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Logo của bộ phận điện toán đám mây của Alibaba Group Holding Ltd. được hiển thị trên một biểu ngữ trong sự kiện Alibaba Cloud AI Tech Day tại Kuala Lumpur, Malaysia, vào thứ Năm, ngày 27 tháng 2 năm 2025. Samsul Said/Bloomberg Cổ phần của Alibaba đã tăng vọt 18,5% tại Hồng Kông vào thứ Hai khi các nhà đầu tư được khích lệ bởi tiến bộ của gã khổng lồ web Trung Quốc trong lĩnh vực AI và kinh doanh thương mại điện tử cốt lõi bất chấp cuộc chiến giá khốc liệt trong lĩnh vực giao đồ ăn đang làm tổn hại đến khả năng sinh lời của công ty. Gã khổng lồ có trụ sở tại Hàng Châu hiện có vốn hóa thị trường là 2,7 nghìn tỷ HK$ (346,5 tỷ USD) tại trung tâm tài chính châu Á. Cổ phiếu niêm yết kép của công ty đã tăng 13,5% tại New York vào thứ Sáu, sau khi công ty báo cáo kết quả kinh doanh mạnh mẽ cho quý kết thúc vào tháng 6. Đồng sáng lập Jack Ma, người đã rời vị trí lãnh đạo vào năm 2019 nhưng vẫn có giá trị tài sản ròng một phần từ cổ phần công ty, hiện là người giàu thứ tám của đất nước với tài sản trị giá 28,3 tỷ USD, theo danh sách Tỷ phú Thời gian thực của Forbes. Các nhà đầu tư đã bị ấn tượng bởi sự tăng trưởng của Alibaba trong lĩnh vực AI. Bộ phận điện toán đám mây của công ty, Cloud Intelligence Group, báo cáo mức tăng doanh thu vượt kỳ vọng 26% lên 33,4 tỷ nhân dân tệ (4,7 tỷ USD), trong khi doanh số bán các sản phẩm liên quan đến AI duy trì mức tăng trưởng ba con số so với cùng kỳ năm trước trong quý. Tăng trưởng doanh thu đám mây có thể tăng tốc trong hai năm tới, giữa nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm của công ty giúp vận hành các dịch vụ liên quan đến AI, Chelsey Tam, một nhà phân tích có trụ sở tại Hồng Kông của công ty nghiên cứu Morningstar, đã viết trong một báo cáo nghiên cứu ngày 1 tháng 9. Wang Xiaoyan, một nhà phân tích có trụ sở tại Thượng Hải của công ty nghiên cứu 86Research, cho biết qua WeChat rằng khoản đầu tư của Alibaba trong lĩnh vực này, mạnh mẽ hơn so với các đối thủ, đang giúp củng cố vị thế dẫn đầu của họ. Đối với các nhà đầu tư, tiến bộ như vậy cung cấp đủ lý do để bỏ qua những đau đớn ngắn hạn như sự sụt giảm khả năng sinh lời của công ty, Wang nói. Thu nhập từ hoạt động của Alibaba giảm 3% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 35 tỷ...
RealLink
REAL$0.08209+0.10%
Sunrise Layer
RISE$0.01014-1.40%
Moonveil
MORE$0.03056-17.33%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/01 17:01
Chia sẻ
Một Cách Mới Để Tôn Vinh Người Lao Động Mỹ

Một Cách Mới Để Tôn Vinh Người Lao Động Mỹ

Bài đăng Một Cách Mới Để Tôn Vinh Người Lao Động Mỹ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Khi chúng ta nhóm lửa nướng thịt và tôn vinh những thành tựu của người lao động Mỹ trong năm thứ 143 của Ngày Lao động này, hãy cùng tập trung vào một ý tưởng mạnh mẽ: Trao cho người lao động cổ phần thực sự trong khối tài sản mà họ giúp tạo ra. Đó chính là lời hứa của quyền sở hữu nhân viên và cụ thể là kế hoạch sở hữu cổ phiếu nhân viên, hay ESOP. Chúng cho phép người lao động trở thành đồng sở hữu của các công ty mà họ giúp xây dựng. Với hơn 30 năm giúp tạo ra ESOP và quan sát người lao động với tư cách là chủ sở hữu, tôi không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn để tôn vinh Ngày Lao động hơn là để những nhân viên-chủ sở hữu nói về vai trò của quyền sở hữu trong cuộc sống của họ. Hy vọng rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ đọc câu chuyện của họ - được tổng hợp bởi liên minh Expanding ESOPs - và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhiều người lao động trở thành chủ sở hữu. Một Cách Mới để Tôn Vinh Người Lao Động Mỹ - Quyền Sở Hữu Nhân Viên getty Thông qua câu chuyện của Mustafa Abou-Taleb từ Proponent, nhà phân phối linh kiện và vật tư máy bay độc lập do nhân viên sở hữu lớn nhất thế giới, và Austin Evans từ công ty tiếp thị 5by5 ở Nashville, chúng ta hiểu rằng quyền sở hữu nhân viên không chỉ là một lợi ích tài chính mà còn là chất xúc tác cho phẩm giá, sự ổn định và mục đích sống. Mustafa Abou-Taleb đã làm việc trong ngành tiếp thị được chín năm khi anh bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Trong khi làm việc với Proponent, một khách hàng, anh nhận thấy nhân viên ở đó thực sự hạnh phúc và gắn bó. Lý do? Họ là chủ sở hữu. Anh đã vô cùng ngạc nhiên khi ESOP của Proponent cho phép nhân viên tích lũy khoản tiết kiệm hưu trí đáng kể mà không cần đóng góp một xu nào ngoài công việc của họ. Tại công ty tiếp thị của anh, anh không có 401(k) và mỗi đồng tiết kiệm đều đến từ tiền lương của anh. "Tôi ước ai đó sẽ săn đầu tôi," anh đùa với người liên hệ khách hàng khi cô ấy nói với anh rằng một thành viên trong nhóm đã được tuyển dụng vào một công ty khác. Không lâu sau đó, anh gia nhập đội ngũ tiếp thị của Proponent. "Điều thu hút tôi chính là ESOP," anh nói. "Tôi cảm nhận được điều gì đó đặc biệt, nhưng mãi đến khi tôi thấy lần đầu tiên...
Sidekick
K$0.0604-2.42%
Threshold
T$0.01516+0.99%
RealLink
REAL$0.08209+0.10%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/01 16:52
Chia sẻ
Metaplanet (3350) Đạt 20K BTC, Vượt Qua Riot Platforms Để Trở Thành Tổ Chức Sở Hữu Lớn Thứ 6

Metaplanet (3350) Đạt 20K BTC, Vượt Qua Riot Platforms Để Trở Thành Tổ Chức Sở Hữu Lớn Thứ 6

Bài đăng Metaplanet (3350) Đạt 20K BTC, Vượt qua Riot Platforms để Trở thành Công ty Nắm giữ Lớn thứ 6 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Metaplanet Inc. (3350) đã mua thêm 1,009 bitcoin BTC$109,603.45, nâng tổng kho bạc của họ lên 20,000 BTC và vượt qua Riot Platforms (RIOT) để trở thành công ty có kho bạc lớn thứ sáu nắm giữ loại tiền điện tử lớn nhất. Giao dịch mua này, trị giá khoảng 16,5 tỷ yên (112 triệu đô la), thể hiện cam kết của công ty có trụ sở tại Tokyo trong việc định vị bitcoin như một tài sản dự trữ cốt lõi. Tổng số bitcoin mua vào hiện đạt 302,3 tỷ yên với giá trung bình 15,1 triệu yên mỗi BTC, theo hồ sơ được công bố hôm thứ Hai. Tốc độ tích lũy bitcoin của công ty đã khiến họ trở thành nhà áp dụng tiền điện tử được giao dịch công khai nổi bật nhất châu Á. Từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 1 tháng 9, công ty đạt lợi nhuận BTC là 30,7%, trong khi hệ số so với giá trị tài sản ròng (mNAV) chỉ dưới 2. Cổ phiếu của Metaplanet giảm 5,5% xuống còn 831 yên. Nguồn: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/01/metaplanet-bitcoin-purchase-takes-holdings-to-20k-btc-overtaking-riot-platforms
Bitcoin
BTC$121,355.53-0.05%
BRC20.COM
COM$0.011198+3.24%
Core DAO
CORE$0.3738-0.71%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/01 16:47
Chia sẻ
WTI tăng cao gần mức $64,00 do lo ngại về nguồn cung từ xung đột Nga-Ukraine

WTI tăng cao gần mức $64,00 do lo ngại về nguồn cung từ xung đột Nga-Ukraine

Bài đăng WTI tăng cao gần $64,00 do lo ngại về nguồn cung từ xung đột Nga-Ukraine đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Giá WTI thu hút một số người mua ở mức gần $63,95 trong phiên giao dịch châu Âu sớm hôm thứ Hai, tăng 0,30% trong ngày. Kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed và căng thẳng kéo dài giữa Nga-Ukraine hỗ trợ giá WTI. Các nhà đầu tư đánh giá tác động của việc Mỹ tăng thuế đối với hàng hóa Ấn Độ. West Texas Intermediate (WTI), chuẩn dầu thô của Mỹ, đang giao dịch quanh mức $63,95 trong giờ giao dịch châu Âu sớm hôm thứ Hai. WTI phục hồi một phần mất mát khi kỳ vọng tăng cao về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất bù đắp áp lực từ thuế quan mới của Mỹ đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ. Các nhà giao dịch đang chờ đợi báo cáo dự trữ dầu thô hàng tuần của Viện Dầu khí Mỹ (API), dự kiến công bố vào thứ Ba. Các nhà giao dịch vẫn tăng cường đặt cược vào việc Fed giảm lãi suất trong tháng này bất chấp báo cáo Chỉ số Giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) nóng của Mỹ cho tháng 7. Thị trường hiện đang định giá khả năng gần 89% Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản (bps) tại cuộc họp chính sách tháng 9, tăng từ mức 85% trước khi có dữ liệu PCE của Mỹ, theo công cụ CME FedWatch. Kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed có thể gây áp lực lên đồng Đô la Mỹ (USD) và hỗ trợ giá hàng hóa định giá bằng USD. Ngoài ra, căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine góp phần vào đà tăng của WTI khi các cuộc tấn công làm dấy lên lo ngại về an ninh nguồn cung. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã nhắm vào các cơ sở năng lượng của Nga, gây ra hỏa hoạn tại Nhà máy Điện hạt nhân Kursk và làm hư hại cảng xuất khẩu Ust-Luga ở biển Baltic. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga nếu không có tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine. Mặt khác, quyết định của Trump áp đặt thuế quan cao đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ đã có hiệu lực, làm dấy lên lo ngại về việc thương mại chậm lại và nhu cầu toàn cầu yếu hơn. Điều này, đến lượt nó, có thể làm suy yếu vàng đen trong ngắn hạn. Chính quyền Trump đã tăng gấp đôi thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ...
NEAR
NEAR$2.995+4.72%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.503-1.05%
BLACKHOLE
BLACK$0.2451-9.35%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/01 16:43
Chia sẻ
Chiến lược Bitcoin của Metaplanet gặp khó khăn sau khi giảm 54% - Chi tiết

Chiến lược Bitcoin của Metaplanet gặp khó khăn sau khi giảm 54% - Chi tiết

Bài đăng Chiến lược Bitcoin của Metaplanet gặp khó khăn sau khi giảm 54% - Chi tiết xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính mặc dù giá Bitcoin gần đây tăng, cổ phiếu của Metaplanet đã giảm 54% kể từ tháng 6, làm chậm chiến lược "bánh đà" của họ. Đây là lý do tại sao CEO Simon Gerovich đang tìm kiếm các phương thức gây quỹ thay thế để tiếp tục tăng trưởng dự trữ Bitcoin của công ty. Metaplanet niêm yết tại Tokyo, nổi tiếng với việc tích lũy Bitcoin [BTC] mạnh mẽ, đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng sau khi giá cổ phiếu tiếp tục giảm. Mặc dù Bitcoin tăng khoảng 2% trong cùng kỳ, cổ phiếu của Metaplanet đã giảm 54% kể từ giữa tháng 6 - putting chiến lược huy động vốn "bánh đà" của họ dưới áp lực. Đối với những ai chưa biết, chiến lược "bánh đà" là một cơ chế trong đó công ty tận dụng giá cổ phiếu tăng để đảm bảo nguồn vốn thông qua các chứng quyền MS phát hành cho nhà đầu tư chính của họ, Evo Fund. Hiệu suất của Metaplanet cho đến nay Không cần phải nói, sự sụt giảm mạnh đã khiến việc thực hiện chứng quyền kém hấp dẫn hơn, thu hẹp thanh khoản và làm chậm chiến lược mua Bitcoin của công ty, theo báo cáo của Bloomberg. Theo Google Finance, cổ phiếu cũng đang giao dịch ở mức 879 JPY tại thời điểm báo chí, giảm 2,22% trong 24 giờ qua và giảm 23,63% trong tháng qua. Trong khi đó, Metaplanet hiện nắm giữ 18,991 BTC. Hiện công ty được xếp hạng là tổ chức công nắm giữ Bitcoin lớn thứ bảy. Công ty cũng đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng, với mục tiêu mở rộng số lượng nắm giữ lên 100,000 BTC vào cuối năm 2026 và 210,000 BTC vào năm 2027. Chiến lược "bánh đà" của Metaplanet mất đà Hiện tại, với chiến lược "bánh đà" truyền thống đang mất đà do sự sụt giảm cổ phiếu gần đây, Gerovich đang tìm kiếm các con đường gây quỹ thay thế. Thực tế, mới đây, Metaplanet đã công bố kế hoạch huy động khoảng 130,3 tỷ yên (880 triệu đô la) thông qua việc chào bán cổ phiếu công khai ở thị trường nước ngoài. Ngoài ra, các cổ đông sẽ bỏ phiếu vào ngày 1 tháng 9 về việc phát hành tối đa 555 triệu cổ phiếu ưu đãi. Những cổ phiếu này có thể tạo ra tới 555 tỷ yên (3,7 tỷ đô la). Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg, Gerovich mô tả các cổ phiếu ưu đãi...
Bitcoin
BTC$121,355.53-0.05%
BRC20.COM
COM$0.011198+3.24%
GAINS
GAINS$0.02382+1.83%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/01 16:05
Chia sẻ

Tin tức xu hướng

Thêm

Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó