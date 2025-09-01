Một Cách Mới Để Tôn Vinh Người Lao Động Mỹ

Khi chúng ta nhóm lửa nướng thịt và tôn vinh những thành tựu của người lao động Mỹ trong năm thứ 143 của Ngày Lao động này, hãy cùng tập trung vào một ý tưởng mạnh mẽ: Trao cho người lao động cổ phần thực sự trong khối tài sản mà họ giúp tạo ra. Đó chính là lời hứa của quyền sở hữu nhân viên và cụ thể là kế hoạch sở hữu cổ phiếu nhân viên, hay ESOP. Chúng cho phép người lao động trở thành đồng sở hữu của các công ty mà họ giúp xây dựng. Với hơn 30 năm giúp tạo ra ESOP và quan sát người lao động với tư cách là chủ sở hữu, tôi không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn để tôn vinh Ngày Lao động hơn là để những nhân viên-chủ sở hữu nói về vai trò của quyền sở hữu trong cuộc sống của họ. Hy vọng rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ đọc câu chuyện của họ - được tổng hợp bởi liên minh Expanding ESOPs - và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhiều người lao động trở thành chủ sở hữu. Một Cách Mới để Tôn Vinh Người Lao Động Mỹ - Quyền Sở Hữu Nhân Viên getty Thông qua câu chuyện của Mustafa Abou-Taleb từ Proponent, nhà phân phối linh kiện và vật tư máy bay độc lập do nhân viên sở hữu lớn nhất thế giới, và Austin Evans từ công ty tiếp thị 5by5 ở Nashville, chúng ta hiểu rằng quyền sở hữu nhân viên không chỉ là một lợi ích tài chính mà còn là chất xúc tác cho phẩm giá, sự ổn định và mục đích sống. Mustafa Abou-Taleb đã làm việc trong ngành tiếp thị được chín năm khi anh bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Trong khi làm việc với Proponent, một khách hàng, anh nhận thấy nhân viên ở đó thực sự hạnh phúc và gắn bó. Lý do? Họ là chủ sở hữu. Anh đã vô cùng ngạc nhiên khi ESOP của Proponent cho phép nhân viên tích lũy khoản tiết kiệm hưu trí đáng kể mà không cần đóng góp một xu nào ngoài công việc của họ. Tại công ty tiếp thị của anh, anh không có 401(k) và mỗi đồng tiết kiệm đều đến từ tiền lương của anh. "Tôi ước ai đó sẽ săn đầu tôi," anh đùa với người liên hệ khách hàng khi cô ấy nói với anh rằng một thành viên trong nhóm đã được tuyển dụng vào một công ty khác. Không lâu sau đó, anh gia nhập đội ngũ tiếp thị của Proponent. "Điều thu hút tôi chính là ESOP," anh nói. "Tôi cảm nhận được điều gì đó đặc biệt, nhưng mãi đến khi tôi thấy lần đầu tiên...