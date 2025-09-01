Cổ phần Alibaba tăng vọt 18,5% nhờ triển vọng mạnh về AI và thương mại điện tử
Bài đăng Cổ phần Alibaba Tăng Vọt 18,5% Nhờ Triển Vọng AI Và Thương Mại Điện Tử Mạnh Mẽ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Logo của bộ phận điện toán đám mây của Alibaba Group Holding Ltd. được hiển thị trên một biểu ngữ trong sự kiện Alibaba Cloud AI Tech Day tại Kuala Lumpur, Malaysia, vào thứ Năm, ngày 27 tháng 2 năm 2025. Samsul Said/Bloomberg Cổ phần của Alibaba đã tăng vọt 18,5% tại Hồng Kông vào thứ Hai khi các nhà đầu tư được khích lệ bởi tiến bộ của gã khổng lồ web Trung Quốc trong lĩnh vực AI và kinh doanh thương mại điện tử cốt lõi bất chấp cuộc chiến giá khốc liệt trong lĩnh vực giao đồ ăn đang làm tổn hại đến khả năng sinh lời của công ty. Gã khổng lồ có trụ sở tại Hàng Châu hiện có vốn hóa thị trường là 2,7 nghìn tỷ HK$ (346,5 tỷ USD) tại trung tâm tài chính châu Á. Cổ phiếu niêm yết kép của công ty đã tăng 13,5% tại New York vào thứ Sáu, sau khi công ty báo cáo kết quả kinh doanh mạnh mẽ cho quý kết thúc vào tháng 6. Đồng sáng lập Jack Ma, người đã rời vị trí lãnh đạo vào năm 2019 nhưng vẫn có giá trị tài sản ròng một phần từ cổ phần công ty, hiện là người giàu thứ tám của đất nước với tài sản trị giá 28,3 tỷ USD, theo danh sách Tỷ phú Thời gian thực của Forbes. Các nhà đầu tư đã bị ấn tượng bởi sự tăng trưởng của Alibaba trong lĩnh vực AI. Bộ phận điện toán đám mây của công ty, Cloud Intelligence Group, báo cáo mức tăng doanh thu vượt kỳ vọng 26% lên 33,4 tỷ nhân dân tệ (4,7 tỷ USD), trong khi doanh số bán các sản phẩm liên quan đến AI duy trì mức tăng trưởng ba con số so với cùng kỳ năm trước trong quý. Tăng trưởng doanh thu đám mây có thể tăng tốc trong hai năm tới, giữa nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm của công ty giúp vận hành các dịch vụ liên quan đến AI, Chelsey Tam, một nhà phân tích có trụ sở tại Hồng Kông của công ty nghiên cứu Morningstar, đã viết trong một báo cáo nghiên cứu ngày 1 tháng 9. Wang Xiaoyan, một nhà phân tích có trụ sở tại Thượng Hải của công ty nghiên cứu 86Research, cho biết qua WeChat rằng khoản đầu tư của Alibaba trong lĩnh vực này, mạnh mẽ hơn so với các đối thủ, đang giúp củng cố vị thế dẫn đầu của họ. Đối với các nhà đầu tư, tiến bộ như vậy cung cấp đủ lý do để bỏ qua những đau đớn ngắn hạn như sự sụt giảm khả năng sinh lời của công ty, Wang nói. Thu nhập từ hoạt động của Alibaba giảm 3% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 35 tỷ...
