2,000 BTC được bán qua đêm – Cá voi đặt cược lớn vào ETH

2,000 BTC được bán qua đêm – Cá voi đặt cược lớn vào ETH

BitcoinEthereum Các nhà giao dịch Crypto đã bị bất ngờ khi một cá voi không hoạt động đột nhiên xuất hiện trở lại với một trong những sự luân chuyển tài sản lớn nhất trong năm. Theo Lookonchain, thực thể này đã bán ra khoảng 2,000 BTC — trị giá khoảng 215 triệu đô la — và ngay lập tức chuyển số vốn đó thành gần 49,000 ETH. Xây dựng Đế chế Ethereum Đây không phải là một giao dịch ngẫu nhiên. Dữ liệu on-chain cho thấy cùng một ví đã âm thầm tích lũy ETH trong nhiều năm, hiện đang nắm giữ hơn 886,000 token với giá trị hơn 4 tỷ đô la. Số dư đó khiến nó trở thành một trong những người nắm giữ Ethereum cá nhân quan trọng nhất toàn cầu, mang lại cho cá voi một mức độ ảnh hưởng có thể so sánh với một số quỹ tổ chức. Tại sao Luân chuyển Bây giờ? Các nhà phân tích xem thời điểm là yếu tố quan trọng. Ethereum đã đang tăng đà nhờ nhu cầu từ tổ chức đối với ETF ETH spot và hoạt động giao dịch tăng vọt trên blockchain. Động thái này cho thấy cá voi đang định vị trước một đợt tăng giá tiềm năng do Ethereum dẫn dắt, ngay cả khi phải cắt giảm lượng Bitcoin nắm giữ lâu dài. Hiệu ứng Lan tỏa Trên Thị trường Các động thái của cá voi thường đóng vai trò như một thước đo Market Sentiment. Một số nhà giao dịch tin rằng sự luân chuyển này có thể thúc đẩy giá ETH trong trung hạn, tạo ra áp lực mua bổ sung trong một thị trường đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng. Mặt khác, Bitcoin có thể cảm nhận được áp lực bán, đặc biệt là sau khi không thể lấy lại mức cao trong tháng 8 trên 120,000 đô la. Điều Gì Sẽ Đến Tiếp Theo Hoạt động tương lai của cá voi sẽ được theo dõi chặt chẽ. Nếu nhiều BTC được chuyển sang ETH, điều đó có thể củng cố câu chuyện rằng Ethereum đang giành được vị thế thống trị mới trong số các nhà đầu tư lớn. Hiện tại, sự thức tỉnh đột ngột của ví này đã đưa vào thị trường một sự tò mò mới, vốn đã đang căng thẳng về dòng tiền từ tổ chức và đầu cơ ETF.
BitcoinEthereumNews 2025/09/01 19:23
Dự đoán Bitcoin hôm nay khi Trường Kinh doanh Hong Kong lên kế hoạch áp dụng Bitcoin, Nhà phân tích nói BTC sẽ tồn tại trong một thời gian Long, và nhiều hơn nữa...

Dự đoán Bitcoin hôm nay khi Trường Kinh doanh Hong Kong lên kế hoạch áp dụng Bitcoin, Nhà phân tích nói BTC sẽ tồn tại trong một thời gian Long, và nhiều hơn nữa...

Cập nhật Bitcoin Hyper Trực tiếp Hôm nay: Dự đoán Bitcoin Hôm nay khi Trường Kinh doanh Hồng Kông Lên kế hoạch Áp dụng Bitcoin, Nhà phân tích Nói BTC Sẽ Tồn tại Trong Thời gian Dài, và Nhiều hơn nữa... Leah là một nhà báo người Anh với bằng cử nhân Báo chí, Truyền thông và Truyền thông và gần một thập kỷ kinh nghiệm viết nội dung. Trong bốn năm qua, cô tập trung chủ yếu vào công nghệ Web3, được thúc đẩy bởi sự nhiệt tình thực sự của cô đối với phi tập trung hóa và những tiến bộ công nghệ mới nhất. Cô đã đóng góp cho các ấn phẩm tiền mã hóa và NFT hàng đầu - Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport và NFT Lately - điều này đã đưa cô lên vai trò cấp cao trong lĩnh vực báo chí tiền mã hóa. Dù là viết tin tức nóng hổi hay đánh giá chuyên sâu, cô luôn cố gắng thu hút độc giả với những thông tin và hiểu biết mới nhất. Các bài viết của cô thường bao gồm các loại tiền mã hóa nóng nhất, sàn giao dịch và các quy định đang phát triển. Như một phần trong kế hoạch thu hút người mới vào Web3, cô giải thích ngay cả những chủ đề phức tạp nhất theo cách dễ hiểu và hấp dẫn. Nhấn mạnh thêm về nền tảng báo chí năng động của mình, cô đã viết cho nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm kiểm thử phần mềm (Tạp chí TEST), du lịch (Travel Off Path) và âm nhạc (Mixmag). Khi không đắm mình trong thế giới tiền mã hóa, cô có thể đang đi du lịch các đảo (với Galapagos và Hải Nam là điểm đến yêu thích). Hoặc có lẽ đang phác họa bằng bút chì phấn trong khi nghe nhạc của Pixies, ban nhạc yêu thích mọi thời đại của cô.
BitcoinEthereumNews 2025/09/01 19:00
Cuộc Chiến Meme Leo Thang Thành Xung Đột Văn Hóa Toàn Diện

Cuộc Chiến Meme Leo Thang Thành Xung Đột Văn Hóa Toàn Diện

Altcoin Cuối tuần cuối tháng 8 trên Crypto X không phải về biểu đồ hay ETF - mà là về một màn "roast". Tài khoản chính thức của Litecoin đã đăng một chuỗi bài châm biếm nhắm vào XRP, và điều bắt đầu như một trò đùa nhanh chóng biến thành một trong những cuộc cãi vã trực tuyến xấu xí nhất (và hài hước nhất) mà ngành công nghiệp này đã chứng kiến trong mùa hè này. Thay vì nói về kích thước khối hay tốc độ giao dịch, bài đăng của Litecoin nghiêng về hài hước phi lý. Nó so sánh mùi của sao chổi với ý tưởng rằng token XRP bằng cách nào đó có thể có giá trị hơn số tiền mà chúng chuyển. Màn "roast" sau đó chuyển sang chế giễu CEO của Ripple Brad Garlinghouse, được đổi tên trong meme thành "Brad Garlicmouse." Trong vòng vài giờ, bài đăng đã lan truyền như cháy rừng, kéo những người trung thành với XRP vào cuộc tranh cãi. Một Cộng Đồng Trong Thế Phòng Thủ Những người nắm giữ XRP không hề thích thú với màn "roast" này. Ảnh chụp màn hình về việc Charlie Lee thanh lý toàn bộ số LTC của mình vào năm 2017 lại xuất hiện, với những lời chỉ trích đặt câu hỏi tại sao người sáng lập lại bán hết nếu dự án có giá trị tương lai thực sự. Những người khác chế giễu Litecoin là không liên quan, cáo buộc người quản lý mạng xã hội của họ đang tuyệt vọng chứ không phải đang trolling thông minh. Một số thậm chí tuyên bố họ đang bán hết LTC để phản đối, trong khi những người khác tự hào thông báo chuyển sang XRP. Litecoin Không Lùi Bước Nếu người hâm mộ XRP mong đợi một lời xin lỗi, họ đã không nhận được. Tài khoản Litecoin tiếp tục đẩy mạnh hỗn loạn, chỉ ra rằng nó đã từng "roast" Solana và chính mình trong quá khứ mà không gây nhiều drama. Chỉ có XRP, họ nói, đáp lại với "hai ngày đe dọa pháp lý và những lời phàn nàn về vốn hóa thị trường." Cuối cùng, tài khoản này đã làm dịu giọng điệu một chút với một câu đùa về việc ăn bánh hot pocket và có thể bị sa thải - nhưng việc trolling vẫn tiếp tục. Triết Lý Cốt Lõi Vượt ra ngoài những meme, cuộc tranh cãi này đã làm nổi bật một sự chia rẽ thực sự. XRP được xây dựng xung quanh việc áp dụng cho tổ chức và hợp tác với các ngân hàng, nhằm hiện đại hóa thanh toán xuyên biên giới. Trong khi đó, Litecoin luôn...
BitcoinEthereumNews 2025/09/01 18:35
Cổ phiếu Metaplanet giảm khi số lượng Bitcoin nắm giữ vượt 20K BTC

Cổ phiếu Metaplanet giảm khi số lượng Bitcoin nắm giữ vượt 20K BTC

Điểm chính Mô hình bánh đà, vốn dựa vào giá cổ phiếu Metaplanet tăng để tạo vốn cho việc mua Bitcoin, đã mất đà. Điều này đã làm giảm mức chênh lệch so với lượng Bitcoin nắm giữ từ gấp tám lần xuống còn khoảng gấp đôi, làm dấy lên lo ngại về khả năng pha loãng cổ phiếu. Metaplanet có kế hoạch huy động 884 triệu đô la thông qua việc chào bán cổ phiếu ở nước ngoài và tìm kiếm sự chấp thuận của cổ đông. Cổ phiếu Metaplanet đã chịu áp lực bán mạnh vào ngày 1/9, mặc dù công ty cũng thông báo việc mua 1,009 BTC BTC $109 301 biến động 24h: 0,8% Vốn hóa thị trường: $2,18 T Khối lượng 24h: $35,19 B vào hôm nay, từ đó nâng tổng số lượng nắm giữ lên 20,000
BitcoinEthereumNews2025/09/01 18:34
Dự đoán giá Bitcoin cho "Tháng 9 đỏ" 2025

Dự đoán giá Bitcoin cho "Tháng 9 đỏ" 2025

Bài đăng Dự đoán giá Bitcoin cho "Tháng 9 Đỏ" 2025 đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bài đăng Dự đoán giá Bitcoin cho "Tháng 9 Đỏ" 2025 xuất hiện đầu tiên trên Coinpedia Fintech News Bitcoin đang bắt đầu tháng 9 dưới áp lực. Sau khi giảm 6,49% trong tháng 8, đồng tiền điện tử hàng đầu đã mở đầu tháng ở mức $108,253, đối mặt với giai đoạn yếu nhất trong lịch sử của năm - một xu hướng mà các nhà giao dịch gọi là "Tháng 9 Đỏ." Kể từ năm 2013, Bitcoin đã ghi nhận mức lỗ trung bình 3,77% trong tháng 9, giảm trong tám trong số 11 năm qua. Mô hình này không chỉ riêng có ở Crypto; Phố Wall đã bị ảnh hưởng bởi đợt bán tháo tháng 9 trong gần một thế kỷ. Nhưng năm nay tình hình biến động hơn nhiều, và các nhà giao dịch đều biết điều đó. Hiệu ứng tháng 9 đối với Crypto Mỗi năm, tháng 9 mang đến áp lực bán quen thuộc. Tâm lý trở nên bearish, các nhà giao dịch cắt giảm rủi ro, và thị trường chảy máu. "Mô hình này có thể dự đoán được: các cuộc trò chuyện tiêu cực trên mạng xã hội tăng đột biến vào khoảng ngày 25 tháng 8, sau đó là việc tăng nạp Bitcoin vào các sàn giao dịch trong vòng 48-72 giờ," Yuri Berg của FinchTrade cho biết. "Chúng tôi đang chứng kiến toàn bộ thị trường tự nói mình vào một đợt bán tháo dựa trên lịch sử thay vì các yếu tố cơ bản hiện tại." Nỗi sợ đó được hỗ trợ bởi cấu trúc thị trường. Các quỹ tương hỗ khóa lỗ cho mục đích thuế, thanh khoản chuyển sang trái phiếu, và các nhà giao dịch trở lại sau mùa hè sẵn sàng cân bằng lại. Trong Crypto, những động thái này được khuếch đại. Bitcoin giao dịch 24/7, đòn bẩy bắt đầu hoạt động, và Biến động do các "cá voi" thường làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Địa chính trị, Lạm phát và Kiểm tra thực tế tài sản rủi ro Các rủi ro toàn cầu đang chồng chất. Lạm phát ở Mỹ vẫn ở mức 3,1%, hai cuộc chiến lớn đang gây gián đoạn chuỗi cung ứng, và căng thẳng thương mại đang gia tăng. "Tình trạng địa chính trị toàn cầu hiện tại tạo điều kiện hoàn hảo cho BTC giảm mạnh vào tháng 9 năm 2025," Daniel Keller của InFlux Technologies cho biết. Hiện nay, BTC di chuyển như một tài sản rủi ro và điều đó khiến nó dễ bị tổn thương trước mọi cú sốc vĩ mô. Biểu đồ báo hiệu màu đỏ khi các tổ chức rút lui Bitcoin đã...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 18:33
Bạn Có Thể Kiếm Được Bao Nhiêu Với Khai Thác Đám Mây COME Mining?

Bạn Có Thể Kiếm Được Bao Nhiêu Với Khai Thác Đám Mây COME Mining?

Bài đăng Bạn Có Thể Kiếm Được Bao Nhiêu Với Khai thác đám mây COME Mining? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Khi thị trường tiền mã hóa tiếp tục phát triển, việc tuân thủ ngày càng trở nên quan trọng. Khung Markets in Crypto-Assets (MiCA) của Liên minh Châu Âu đã được ban hành, áp đặt các yêu cầu nghiêm ngặt về tính minh bạch và giám sát hoạt động, thúc đẩy ngành công nghiệp hướng tới tiêu chuẩn hóa cao hơn. Trong bối cảnh này, người dùng ưu tiên bảo mật, ổn định, minh bạch và tuân thủ khi lựa chọn nền tảng khai thác. Kể từ khi ra mắt vào năm 2020, ứng dụng di động Khai thác điện toán đám mây COME Mining đã nhận được đánh giá cao từ người dùng trên toàn thế giới nhờ những lợi thế chính này, trở thành nền tảng hàng đầu vượt qua những giới hạn của khai thác truyền thống. Khai thác điện toán đám mây di động khác biệt đáng kể so với khai thác truyền thống: trong quá khứ, người dùng phải mua Máy đào đắt tiền, thuê cơ sở lớn, lắp đặt thiết bị làm mát và chịu hóa đơn điện cao cùng chi phí bảo trì liên tục. Tuy nhiên, Khai thác điện toán đám mây COME Mining hoàn toàn vượt qua những thách thức này bằng cách phân phối sức mạnh tính toán lên đám mây. Kết quả là, ngày càng nhiều nhà đầu tư chọn COME Mining để tạo ra thu nhập thụ động ổn định hơn. Chỉ với một chiếc điện thoại di động, người dùng có thể khai thác bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, loại bỏ các hoạt động tẻ nhạt và theo dõi sự tăng trưởng của tài sản kỹ thuật số của họ theo thời gian thực. Khai thác điện toán đám mây di động không còn chỉ dành cho các chuyên gia; đó là một thực tế mà mọi người đều có thể tiếp cận. Bạn có thể là người tiếp theo tận hưởng thu nhập thụ động. Tham gia Khai thác điện toán đám mây COME Mining và theo dõi tài sản kỹ thuật số của bạn tăng trưởng đều đặn mỗi ngày. Ba bước để bắt đầu Khai thác điện toán đám mây với COME Mining 1. Đăng ký - Truy cập comemining.com và nhận $15 giá trị tỷ lệ hash miễn phí. 2. Chọn gói - Hợp đồng linh hoạt gắn với USD bao gồm các loại tiền tệ chính như BTC và XRP. 3. Bắt đầu khai thác - Hệ thống hoạt động 24/7; lợi nhuận hàng ngày được ghi có vào tài khoản của bạn. Rút tiền khi bạn đạt $100 hoặc tái đầu tư để tăng trưởng kép. Vấn đề thường gặp (FAQ) Q: COME Mining có thực sự miễn phí không? A: Có. Một lợi thế lớn của ứng dụng Khai thác điện toán đám mây COME Mining là...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 18:11
Ấn Độ lên kế hoạch giải cứu thị trường trái phiếu khi lợi suất tăng vọt trong đợt bán tháo tồi tệ nhất kể từ năm 2022

Ấn Độ lên kế hoạch giải cứu thị trường trái phiếu khi lợi suất tăng vọt trong đợt bán tháo tồi tệ nhất kể từ năm 2022

Bài đăng Ấn Độ lên kế hoạch giải cứu thị trường trái phiếu khi lợi suất tăng vọt trong đợt bán tháo tồi tệ nhất kể từ năm 2022 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ấn Độ đang vật lộn để kiềm chế thị trường trái phiếu sau khi lợi suất tăng vọt trong đợt bán tháo lớn nhất kể từ năm 2022. Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) hiện đang cân nhắc các biện pháp để ổn định thị trường sau tháng 8 khắc nghiệt khi lợi suất chuẩn 10 năm tăng gần 20 điểm cơ bản, theo dữ liệu từ Bloomberg. Các nhà giao dịch đổ lỗi cho sự kết hợp của áp lực tài khóa, cắt giảm thuế được Thủ tướng Narendra Modi công bố, và cơ hội giảm lãi suất ngắn hạn mờ dần sau khi số liệu tăng trưởng tốt hơn dự kiến. Các nhà phân tích tin rằng RBI có thể can thiệp bằng cách mua chứng khoán chính phủ trên thị trường thứ cấp hoặc từ chối các lệnh đặt mua tại các cuộc đấu giá. A. Prasanna, nhà kinh tế trưởng tại ICICI Securities Primary Dealership, cho biết RBI "nên lo ngại phần nào về tốc độ tăng lợi suất," đồng thời bổ sung rằng ngân hàng "có thể đưa ra tín hiệu nhẹ nhàng như tuyên bố hoặc mua lẻ trên màn hình để đảm bảo hoạt động trơn tru của thị trường trái phiếu." Prasanna chỉ ra rằng các hoạt động thị trường mở có thể là bước đầu tiên. RBI cân nhắc từ chối đấu giá khi áp lực gia tăng Nathan Sribalasundaram, nhà phân tích tại Nomura Holdings, cho biết RBI cũng có thể cho phép lãi suất điều chỉnh giảm, cải thiện lợi nhuận cho các nhà đầu tư trái phiếu. Ông nói thêm: "Hỗ trợ có thể đến từ việc điều chỉnh nguồn cung. Trong ngắn hạn, các lệnh đặt mua có thể bị từ chối tại các cuộc đấu giá trái phiếu." Ngân hàng trung ương chưa chính thức bình luận về bất kỳ đề xuất nào, và người phát ngôn không phản hồi yêu cầu đóng góp ý kiến. Số liệu chi tiêu chính phủ công bố hôm thứ Sáu cho thấy thâm hụt tài khóa của Ấn Độ đã đạt 30% mục tiêu cả năm chỉ trong bốn tháng đầu tiên tính đến tháng 7, gần gấp đôi tốc độ 17% của năm ngoái. Khoảng cách ngày càng tăng này đang đẩy chi phí vay mượn tăng lên trên toàn bộ thị trường. Thiệt hại đã bắt đầu lan sang khu vực tư nhân. Các công ty như Bajaj Finance và Housing and Urban Development Corp. (HUDCO) đã gác lại kế hoạch phát hành trái phiếu mới, theo báo chí địa phương đưa tin. Với chi phí vay mượn đang tăng...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 18:07
Các con trai Trump nhắm đến Wall Street

Các con trai Trump nhắm đến Wall Street

Bài đăng các con trai của Trump nhắm vào Wall Street đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. American Bitcoin: Các con trai của Trump nhắm vào Wall Street Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookie. Truy cập Trung tâm cá nhân hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/american-bitcoin-trump-wall-street/
BitcoinEthereumNews2025/09/01 17:59
'Điều gì đó đã thay đổi:' Nhà phát triển cảnh báo điện toán lượng tử có thể phá vỡ Bitcoin trong ba năm

'Điều gì đó đã thay đổi:' Nhà phát triển cảnh báo điện toán lượng tử có thể phá vỡ Bitcoin trong ba năm

Bài đăng 'Điều gì đó đã thay đổi:' Nhà phát triển cảnh báo Điện toán đám mây có thể phá vỡ Bitcoin trong ba năm tới đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Hunter Beast, tác giả của BIP 360, một đề xuất nhằm làm cho Bitcoin kháng lại điện toán lượng tử, đã cảnh báo về những tiến bộ trong lĩnh vực này có thể tiềm ẩn nguy hiểm cho Bitcoin. "Tôi không nghĩ chúng ta có nhiều thời gian như tôi từng nghĩ," anh nhấn mạnh. Tác giả BIP 360 nêu lên lo ngại về tính dễ bị tổn thương của Bitcoin trước Điện toán lượng tử [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/something-changed-developer-warns-quantum-computing-could-break-bitcoin-in-three-years/
BitcoinEthereumNews2025/09/01 17:56
'Bitcoin Là Vua': Tiền Mã Hóa Lớn Dập Tắt Sự Phấn Khích Về Altseason Với 440 Triệu Đô

'Bitcoin Là Vua': Tiền Mã Hóa Lớn Dập Tắt Sự Phấn Khích Về Altseason Với 440 Triệu Đô

Bài đăng 'Bitcoin Is King': Tiền mã hóa lớn đóng lại khởi động của Altseason với 440 triệu USD xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Trong những ngày cuối tháng 8, Bitcoin đã trở lại, giành lại vị trí dẫn đầu trong cuộc đua ETF tiền mã hóa. Các quỹ Bitcoin Spot đã hấp thụ 440,71 triệu USD đầu tư mới, đảo ngược dòng tiền chảy ra 1,17 tỷ USD từ tuần trước đó và đưa tổng lượng tiền ròng lên 54,24 tỷ USD. Tài sản ròng hiện đạt gần 140 tỷ USD, theo SoSoValue. Ngược lại, các ETF Ethereum, vốn từng thống trị, chỉ thêm 1,08 tỷ USD trong cùng kỳ. Đây là sự tương phản rõ rệt so với tuần trước: Vào ngày 22 tháng 8, các sản phẩm Ethereum thu về 2,85 tỷ USD, trong khi Bitcoin rơi vào tình trạng âm. Bạn Cũng Có Thể Thích Điều này nhanh chóng được coi là khởi đầu của một "mùa altcoin", nhưng một tuần sau, câu chuyện đã khác. Bitcoin đã trở lại dẫn đầu, và số liệu của Ethereum giờ đây dường như chỉ là một đỉnh điểm tạm thời chứ không phải xu hướng thực sự. Cuộc chơi thống trị Sự luân chuyển dễ thấy nhất khi bạn so sánh nó với biểu đồ thống trị của Bitcoin. Sau khi đạt đỉnh trên 66% vào đầu mùa hè, thị phần của đồng tiền mã hóa này trong tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa đã giảm xuống khoảng 58%. Sự sụt giảm này đã cho phép các altcoin giành được lợi thế, nhưng dòng tiền ETF cho thấy khi các nhà đầu tư lớn hơn quay trở lại thị trường, họ vẫn ưu tiên Bitcoin. Nguồn: TradingView Chuỗi thành công mùa hè của Ethereum, với nhiều tuần vượt quá một tỷ đô la, đã đủ để thu hẹp khoảng cách, nhưng không đủ để thay đổi trật tự cơ bản. Các nhà đầu tư tổ chức dường như đang sử dụng ETH như một phân bổ vệ tinh trong khi giữ BTC làm cốt lõi. Điều này giải thích tại sao một tuần Ethereum vượt trội hơn Bitcoin nhanh chóng được theo sau bởi một sự đảo chiều theo hướng ngược lại. Bạn Cũng Có Thể Thích Tháng 8 cho thấy dòng tiền ETF có thể dao động từ tuần này sang tuần khác trong khi xu hướng thống trị tiếp tục ủng hộ Bitcoin. Dòng tiền vào 440 triệu USD giúp Bitcoin duy trì vị trí dẫn đầu, nhưng chỉ số thống trị 58% cho thấy rõ ràng...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 17:47
