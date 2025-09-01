Cuộc Chiến Meme Leo Thang Thành Xung Đột Văn Hóa Toàn Diện

Bài đăng Cuộc Chiến Meme Leo Thang Thành Xung Đột Văn Hóa Toàn Diện xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Altcoin Cuối tuần cuối tháng 8 trên Crypto X không phải về biểu đồ hay ETF - mà là về một màn "roast". Tài khoản chính thức của Litecoin đã đăng một chuỗi bài châm biếm nhắm vào XRP, và điều bắt đầu như một trò đùa nhanh chóng biến thành một trong những cuộc cãi vã trực tuyến xấu xí nhất (và hài hước nhất) mà ngành công nghiệp này đã chứng kiến trong mùa hè này. Thay vì nói về kích thước khối hay tốc độ giao dịch, bài đăng của Litecoin nghiêng về hài hước phi lý. Nó so sánh mùi của sao chổi với ý tưởng rằng token XRP bằng cách nào đó có thể có giá trị hơn số tiền mà chúng chuyển. Màn "roast" sau đó chuyển sang chế giễu CEO của Ripple Brad Garlinghouse, được đổi tên trong meme thành "Brad Garlicmouse." Trong vòng vài giờ, bài đăng đã lan truyền như cháy rừng, kéo những người trung thành với XRP vào cuộc tranh cãi. Một Cộng Đồng Trong Thế Phòng Thủ Những người nắm giữ XRP không hề thích thú với màn "roast" này. Ảnh chụp màn hình về việc Charlie Lee thanh lý toàn bộ số LTC của mình vào năm 2017 lại xuất hiện, với những lời chỉ trích đặt câu hỏi tại sao người sáng lập lại bán hết nếu dự án có giá trị tương lai thực sự. Những người khác chế giễu Litecoin là không liên quan, cáo buộc người quản lý mạng xã hội của họ đang tuyệt vọng chứ không phải đang trolling thông minh. Một số thậm chí tuyên bố họ đang bán hết LTC để phản đối, trong khi những người khác tự hào thông báo chuyển sang XRP. Litecoin Không Lùi Bước Nếu người hâm mộ XRP mong đợi một lời xin lỗi, họ đã không nhận được. Tài khoản Litecoin tiếp tục đẩy mạnh hỗn loạn, chỉ ra rằng nó đã từng "roast" Solana và chính mình trong quá khứ mà không gây nhiều drama. Chỉ có XRP, họ nói, đáp lại với "hai ngày đe dọa pháp lý và những lời phàn nàn về vốn hóa thị trường." Cuối cùng, tài khoản này đã làm dịu giọng điệu một chút với một câu đùa về việc ăn bánh hot pocket và có thể bị sa thải - nhưng việc trolling vẫn tiếp tục. Triết Lý Cốt Lõi Vượt ra ngoài những meme, cuộc tranh cãi này đã làm nổi bật một sự chia rẽ thực sự. XRP được xây dựng xung quanh việc áp dụng cho tổ chức và hợp tác với các ngân hàng, nhằm hiện đại hóa thanh toán xuyên biên giới. Trong khi đó, Litecoin luôn...