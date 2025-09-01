Dự đoán giá Bitcoin cho "Tháng 9 đỏ" 2025
Bài đăng Dự đoán giá Bitcoin cho "Tháng 9 Đỏ" 2025 đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bài đăng Dự đoán giá Bitcoin cho "Tháng 9 Đỏ" 2025 xuất hiện đầu tiên trên Coinpedia Fintech News Bitcoin đang bắt đầu tháng 9 dưới áp lực. Sau khi giảm 6,49% trong tháng 8, đồng tiền điện tử hàng đầu đã mở đầu tháng ở mức $108,253, đối mặt với giai đoạn yếu nhất trong lịch sử của năm - một xu hướng mà các nhà giao dịch gọi là "Tháng 9 Đỏ." Kể từ năm 2013, Bitcoin đã ghi nhận mức lỗ trung bình 3,77% trong tháng 9, giảm trong tám trong số 11 năm qua. Mô hình này không chỉ riêng có ở Crypto; Phố Wall đã bị ảnh hưởng bởi đợt bán tháo tháng 9 trong gần một thế kỷ. Nhưng năm nay tình hình biến động hơn nhiều, và các nhà giao dịch đều biết điều đó. Hiệu ứng tháng 9 đối với Crypto Mỗi năm, tháng 9 mang đến áp lực bán quen thuộc. Tâm lý trở nên bearish, các nhà giao dịch cắt giảm rủi ro, và thị trường chảy máu. "Mô hình này có thể dự đoán được: các cuộc trò chuyện tiêu cực trên mạng xã hội tăng đột biến vào khoảng ngày 25 tháng 8, sau đó là việc tăng nạp Bitcoin vào các sàn giao dịch trong vòng 48-72 giờ," Yuri Berg của FinchTrade cho biết. "Chúng tôi đang chứng kiến toàn bộ thị trường tự nói mình vào một đợt bán tháo dựa trên lịch sử thay vì các yếu tố cơ bản hiện tại." Nỗi sợ đó được hỗ trợ bởi cấu trúc thị trường. Các quỹ tương hỗ khóa lỗ cho mục đích thuế, thanh khoản chuyển sang trái phiếu, và các nhà giao dịch trở lại sau mùa hè sẵn sàng cân bằng lại. Trong Crypto, những động thái này được khuếch đại. Bitcoin giao dịch 24/7, đòn bẩy bắt đầu hoạt động, và Biến động do các "cá voi" thường làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Địa chính trị, Lạm phát và Kiểm tra thực tế tài sản rủi ro Các rủi ro toàn cầu đang chồng chất. Lạm phát ở Mỹ vẫn ở mức 3,1%, hai cuộc chiến lớn đang gây gián đoạn chuỗi cung ứng, và căng thẳng thương mại đang gia tăng. "Tình trạng địa chính trị toàn cầu hiện tại tạo điều kiện hoàn hảo cho BTC giảm mạnh vào tháng 9 năm 2025," Daniel Keller của InFlux Technologies cho biết. Hiện nay, BTC di chuyển như một tài sản rủi ro và điều đó khiến nó dễ bị tổn thương trước mọi cú sốc vĩ mô. Biểu đồ báo hiệu màu đỏ khi các tổ chức rút lui Bitcoin đã...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 18:33