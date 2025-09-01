2025-10-10 thứ sáu

Bitcoin Gần Tín Hiệu Vượt bán Khi Các Chỉ Báo Hướng Đến Hồi phục

Bitcoin Gần Tín Hiệu Vượt bán Khi Các Chỉ Báo Hướng Đến Hồi phục

Bài đăng Bitcoin Tiến Gần Tín Hiệu Quá bán khi Các Chỉ báo Cho Thấy Hồi phục xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Relative Strength Index (RSI) hàng ngày của Bitcoin đang tiến gần mức "Quá bán", một tín hiệu kỹ thuật từng đánh dấu đáy thị trường trong lịch sử Thanh khoản M2 toàn cầu đang tăng, tạo ra động lực vĩ mô từng thúc đẩy các đợt tăng giá crypto trong quá khứ Dữ liệu on-chain cho thấy các tổ chức và doanh nghiệp vẫn đang tích lũy BTC, mua nhanh gấp 4 lần tốc độ khai thác Sau tháng 8 đỏ, sự hội tụ của các chỉ báo kỹ thuật, vĩ mô và on-chain hiện đang báo hiệu rằng sự Hồi phục của thị trường crypto có thể sẽ xuất hiện vào tháng 9. Trong khi động lượng của Bitcoin yếu, Relative Strength Index (RSI) của nó đang tiến gần đến mức Quá bán có ý nghĩa lịch sử, đúng lúc thanh khoản toàn cầu đang tăng và dữ liệu on-chain cho thấy Smart money vẫn đang tích lũy. Biểu đồ Bitcoin có Đang Phát Tín Hiệu Mua Kỹ thuật? Lập luận kỹ thuật chính cho sự Hồi phục dựa trên RSI của Bitcoin và hiệu suất lịch sử của nó trong tháng 9. RSI đang cho chúng ta biết điều gì? Với Bitcoin giao dịch quanh mức $109,682, RSI hàng ngày ở mức yếu 41.40, chỉ cao hơn một chút so với ngưỡng "Quá bán" cổ điển là 30. Trong lịch sử, các đợt giảm vào vùng này đã đánh dấu đáy thị trường lớn và điểm đảo chiều. Trong khi chỉ báo MACD vẫn đang bearish, RSI là tín hiệu chính mà các nhà giao dịch đang theo dõi cho khả năng hồi phục. Mô hình lịch sử cho tháng 9 là gì? Theo podcast Thinking Crypto, Bitcoin đã kết thúc mọi tháng 8 trong chu kỳ hiện tại với màu đỏ. Mỗi đợt giảm này đều được theo sau bởi giai đoạn phục hồi sức mạnh vào tháng 9. Đợt Thị trường Pullback hiện tại đang phản ánh chính xác mô hình theo mùa này, cho thấy đáy có thể đang hình thành. MACD vẫn bearish, với đường MACD ở -1910.20 dưới đường tín hiệu, ở mức -1,332.48, giữ cho động lượng tiêu cực. Ethereum cũng đã điều chỉnh nhưng tiếp tục vượt trội hơn Bitcoin trong những tuần gần đây, với altcoin hấp thụ thanh khoản khi sự thống trị của Bitcoin giảm. Các Yếu tố Vĩ mô có Đang Hội tụ cho Đợt Tăng Q4? Hỗ trợ...
BitcoinEthereumNews 2025/09/01 20:23
Nhà phân tích huyền thoại từng nói "Mua BTC" khi Bitcoin ở mức $114, lên tiếng về XRP! Nhà đầu tư XRP sẽ không thích điều này!

Nhà phân tích huyền thoại từng nói "Mua BTC" khi Bitcoin ở mức $114, lên tiếng về XRP! Nhà đầu tư XRP sẽ không thích điều này!

Bài đăng Nhà phân tích huyền thoại đã nói "Mua BTC" khi Bitcoin ở mức $114, lên tiếng về XRP! Các nhà đầu tư XRP sẽ không thích điều này! xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Davinci Jeremie, một trong những cái tên nổi tiếng trong thế giới tiền mã hóa, đã thu hút sự chú ý kể từ năm 2013 khi ông kêu gọi mọi người mua Bitcoin (BTC) với giá chỉ $114. Tại thời điểm này, Davinci Jeremie, một trong những người sớm áp dụng Bitcoin, đã chia sẻ về Bitcoin và XRP. Phản ứng với video được chia sẻ bởi tài khoản X có tên Altcoin Daily, Davinci Jeremie mô tả XRP như một trò lừa đảo. Bình luận về một video trong đó người dẫn chương trình thông báo khoản đầu tư 1,3 triệu đô la vào XRP và tuyên bố rằng ông kỳ vọng nó cuối cùng sẽ tăng lên $10, người nổi tiếng này đã chỉ trích XRP trong khi ca ngợi Bitcoin. "Hầu hết mọi người sở hữu Bitcoin và XRP nhưng không biết họ đang có gì. Bởi vì một loại là nơi lưu trữ tài sản tốt nhất (BTC), loại kia là một trò lừa đảo mà bạn có thể đánh bạc vào (XRP)." Đây không phải là lần đầu tiên Jeremie chỉ trích XRP. Người nổi tiếng này trước đây đã gọi nó là rác. Và Davinci Jeremie không phải là người duy nhất chỉ trích XRP. Nhà nghiên cứu Blockchain ZachXBT, được biết đến như Sherlock Holmes của ngành công nghiệp tiền mã hóa, cũng nhắm vào XRP. ZachXBT tuyên bố rằng ông sẽ không còn giúp đỡ cộng đồng XRP nữa, cho rằng XRP và cộng đồng của nó không mang lại giá trị cho ngành công nghiệp. "Tôi hiện không ủng hộ cộng đồng XRP và sẽ chế nhạo bất kỳ ai nhắn tin cho tôi," ZachXBT nói, nhắm vào những người nắm giữ XRP vì liên tục cản trở tiềm năng tăng giá hơn nữa. *Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Theo dõi tài khoản Telegram và Twitter của chúng tôi ngay bây giờ để nhận tin tức độc quyền, phân tích và dữ liệu on-chain! Nguồn: https://en.bitcoinsistemi.com/legendary-analyst-who-said-buy-btc-when-bitcoin-was-at-114-speaks-out-about-xrp-xrp-investors-wont-like-it/
BitcoinEthereumNews 2025/09/01 20:12
Chỉ số Bitcoin Cycle Extremes đạt 8,8%: Giai đoạn nén tín hiệu sự mở rộng sắp tới

Chỉ số Bitcoin Cycle Extremes đạt 8,8%: Giai đoạn nén tín hiệu sự mở rộng sắp tới

Bài đăng Chỉ số Chu kỳ Cực đoan Bitcoin Đạt 8,8%: Giai đoạn Nén báo hiệu Sự Mở rộng Phía trước đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Chỉ số Chu kỳ Cực đoan Bitcoin Đạt 8,8%: Giai đoạn Nén báo hiệu Sự Mở rộng Phía trước | Bitcoinist.com Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Hành trình của Sebastian vào thế giới tiền mã hóa bắt đầu cách đây bốn năm, được thúc đẩy bởi sự say mê với tiềm năng của công nghệ blockchain trong việc cách mạng hóa các hệ thống tài chính. Khám phá ban đầu của anh tập trung vào việc hiểu sự phức tạp của các dự án tiền mã hóa khác nhau, đặc biệt là những dự án tập trung vào việc xây dựng các giải pháp tài chính sáng tạo. Qua vô số giờ nghiên cứu và học hỏi, Sebastian đã phát triển hiểu biết sâu sắc về công nghệ nền tảng, động lực thị trường và các ứng dụng tiềm năng của tiền mã hóa. Khi kiến thức của anh ngày càng phát triển, Sebastian cảm thấy bắt buộc phải chia sẻ những hiểu biết của mình với người khác. Anh bắt đầu tích cực đóng góp vào các cuộc thảo luận trực tuyến trên các nền tảng như X và LinkedIn, tập trung vào nội dung liên quan đến fintech và tiền mã hóa. Mục tiêu của anh là chia sẻ các xu hướng và hiểu biết có giá trị đến đông đảo khán giả, thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc hơn về bối cảnh tiền mã hóa đang phát triển nhanh chóng. Những đóng góp của Sebastian nhanh chóng được công nhận, và anh trở thành một tiếng nói đáng tin cậy trong cộng đồng tiền mã hóa trực tuyến. Để nâng cao chuyên môn của mình, Sebastian đã theo đuổi chứng chỉ UC Berkeley Fintech: Frameworks, Applications, and Strategies. Chương trình nghiêm ngặt này đã trang bị cho anh những kỹ năng và kiến thức quý giá về Công nghệ Tài chính, thu hẹp khoảng cách giữa tài chính truyền thống (TradFi) và tài chính phi tập trung (DeFi). Chứng chỉ này đã làm sâu sắc thêm hiểu biết của anh về bối cảnh tài chính rộng lớn hơn và sự giao thoa của nó với công nghệ blockchain. Niềm đam mê của Sebastian đối với tài chính và viết lách thể hiện rõ trong công việc của anh. Anh thích đi sâu vào nghiên cứu tài chính, phân tích xu hướng thị trường và khám phá những phát triển mới nhất trong không gian tiền mã hóa. Trong thời gian rảnh, Sebastian thường được tìm thấy đang đắm mình trong các biểu đồ, nghiên cứu các mẫu 10-K, hoặc tham gia vào các cuộc thảo luận sâu sắc về tương lai của tài chính. Hành trình của Sebastian...
BitcoinEthereumNews 2025/09/01 19:57
Internet đang cười nhạo Bitcoin 'an toàn lượng tử' của El Salvador

Internet đang cười nhạo Bitcoin 'an toàn lượng tử' của El Salvador

Bài đăng Internet đang cười nhạo Bitcoin "an toàn lượng tử" của El Salvador xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Mạng xã hội đang cười nhạo các báo cáo rằng El Salvador đã chia Bitcoin (BTC) của họ vào 14 địa chỉ, được cho là để bảo vệ chống lại các cuộc tấn công lượng tử. Văn phòng Bitcoin của quốc gia này, được quản lý bởi người vợ đầy màu sắc của Max Keiser là Stacy Herbert, tuyên bố rằng động thái này là sự chuẩn bị cho "những phát triển tiềm năng trong điện toán đám mây." Tuy nhiên, rất ít người có thể coi thông báo này là nghiêm túc. "El Salvador đang chuẩn bị bán Bitcoin của họ!" người có ảnh hưởng Jacob King hét lên, gọi lập luận lượng tử là "đáng cười và một lời nói dối tồi tệ." Alex Thorn của Galaxy Digital không đồng ý rằng việc chia các khoản nắm giữ BTC vào nhiều ví và chấm dứt việc tái sử dụng các ví đơn lẻ sẽ cung cấp sự bảo vệ chống lại các cuộc tấn công lượng tử. King sau đó đã xóa một bài đăng tuyên bố rằng một trong những địa chỉ mới của El Salvador không kháng lượng tử. Sau đó, King tiếp tục chặn Thorn vì tức giận, khiến tuyên bố ban đầu của King càng trở nên buồn cười hơn. Đọc thêm: Trạng thái vật chất mới của Microsoft là mối đe dọa lượng tử đối với Bitcoin Về mặt kỹ thuật là một phòng thủ thực sự, nhưng vẫn buồn cười Thorn đã đúng khi lưu ý rằng một số loại ví dễ bị tổn thương trước điện toán đám mây hơn các loại khác. Ví dụ, các địa chỉ có thể dễ bị tổn thương nếu chúng thường xuyên được tái sử dụng hoặc có các đầu ra giao dịch chưa chi tiêu ở định dạng P2PK. Tuy nhiên, cộng đồng wassie đã ghi lại sự cố tổng thể là đáng nhớ một cách buồn cười. Mặc dù việc phân phối BTC của El Salvador vào các ví mới về mặt kỹ thuật là hữu ích cho các loại điện toán đám mây hạn chế, các ví có rất ít cơ hội bảo vệ chống lại một bước đột phá lượng tử thực sự. Thật vậy, nếu một máy tính lượng tử có khả năng phá vỡ mật mã SHA256, các ví BTC có lẽ sẽ xếp hạng trong số những mục tiêu nhỏ nhất trong số các mục tiêu trị giá hàng nghìn tỷ đô la của nó. Trong mọi trường hợp, các nhà đầu tư có thể di chuyển các khoản nắm giữ vì nhiều lý do khác nhau không liên quan gì đến an ninh mạng lượng tử, bao gồm thay đổi phần cứng, gửi BTC đến ví lạnh, hoặc nâng cấp lên nhiều chữ ký để bảo mật tốt hơn. Có thông tin gì không?...
BitcoinEthereumNews 2025/09/01 19:49
Giá Bitcoin Hôm Nay Suy Yếu Khi Các Cá Voi Chuyển Hàng Tỷ Đô Vào Ethereum

Giá Bitcoin Hôm Nay Suy Yếu Khi Các Cá Voi Chuyển Hàng Tỷ Đô Vào Ethereum

Bài đăng Giá Bitcoin Hôm Nay Suy Yếu Khi Cá voi Chuyển Hàng Tỷ Đô Sang Ethereum xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bài đăng Giá Bitcoin Hôm Nay Suy Yếu Khi Cá voi Chuyển Hàng Tỷ Đô Sang Ethereum xuất hiện đầu tiên trên Coinpedia Fintech News Bitcoin vừa bước vào một trong những tháng bearish của lịch, tháng 9. Ngay ngày đầu tiên, BTC đã tăng vọt lên 110K USD trong thời gian ngắn, nhưng sự phấn khích nhanh chóng chuyển thành thận trọng. Theo 10X Research, hai tuần tới có thể quyết định liệu Bitcoin sẽ giữ vững hay trượt sâu hơn. Với dòng tiền rút ra từ ETF đạt kỷ lục, cá voi chuyển sang Ethereum, và quyết định lớn của Fed. Dòng Tiền Rút Ra Từ ETF Tạo Áp Lực Theo 10X Research, những tuần gần đây đã cho thấy một xu hướng đáng lo ngại, dòng tiền vào Bitcoin ETF đã chậm lại đáng kể, thậm chí chuyển thành dòng tiền rút ra kỷ lục hơn 126 triệu USD. Tuy nhiên, các ví cũ cũng đã bán các khoản đầu tư của họ, tạo thêm áp lực lên Bitcoin. Lookonchain, một nền tảng phân tích blockchain báo cáo rằng, cá voi ngày càng chuyển quỹ của họ từ Bitcoin sang Ethereum. Một nhà đầu tư Bitcoin lâu năm đã bán 2,000 BTC, trị giá 215 triệu USD, để mua gần 49,000 ETH, nâng tổng số Ethereum họ nắm giữ lên 886,371 token, trị giá hơn 4 tỷ USD. Sự thiếu hụt vốn mới này đã làm suy yếu động lực, khiến Bitcoin khó duy trì ở mức cao hơn. Dòng Tiền Vào Yếu Làm Tổn Hại Niềm Tin Của Nhà Đầu Tư Đồng thời, các công ty gắn chặt với Bitcoin, như MicroStrategy, cũng đang cảm thấy áp lực. Với giá giảm, khả năng tiếp tục tích lũy BTC của họ đã bị hạn chế. Phù hợp với những xu hướng này, 10X Research báo cáo rằng các vị thế short của họ trong MicroStrategy và Coinbase đã tăng 16.5% và 19%, làm nổi bật áp lực tổng thể trên thị trường tiền mã hóa. Bitcoin ở Mức 108K USD: Một Mức Quan Trọng Hiện tại, Bitcoin đang giữ ở mức khoảng 108,500 USD, một mức mà nhiều nhà phân tích tin rằng có thể quyết định bước đi lớn tiếp theo của nó. Ủng hộ quan điểm này, nhà phân tích tiền mã hóa Michaël van de Poppe lưu ý rằng Bitcoin hiện đang mắc kẹt trong một phạm vi hẹp, nhưng sự bình lặng...
BitcoinEthereumNews 2025/09/01 19:42
Chủ tịch Metaplanet trình bày Kế hoạch mua 210,000 Bitcoin vào năm 2027 tại Cuộc họp Cổ đông

Chủ tịch Metaplanet trình bày Kế hoạch mua 210,000 Bitcoin vào năm 2027 tại Cuộc họp Cổ đông

Bài đăng Chủ tịch Metaplanet trình bày Kế hoạch mua 210,000 Bitcoin vào năm 2027 tại Cuộc họp Cổ đông xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Magazine Chủ tịch Metaplanet trình bày Kế hoạch mua 210,000 Bitcoin vào năm 2027 tại Cuộc họp Cổ đông Vào ngày 1 tháng 9 năm 2025, Metaplanet đã tổ chức một cuộc họp EGM tại trung tâm Tokyo. Tại sự kiện này, chủ tịch Metaplanet, Simon Gerovich, đã nhấn mạnh những thành công mà công ty đạt được trong 16 tháng hoạt động với tư cách là công ty kho bạc bitcoin và trình bày kế hoạch của công ty để mua 210,000 bitcoin — 1% của tổng cung — vào năm 2027. Tầm nhìn này bao gồm việc phát hành hai phiên bản của một sản phẩm tài chính mới — Metaplanet Prefs, cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn tương tự như loại mà Strategy đã triển khai vào tháng 3 năm 2025 — trong nỗ lực mua số bitcoin nói trên. Các cột mốc của Metaplanet Gerovich bắt đầu cuộc họp bằng cách giải thích cách Metaplanet chuyển từ hoạt động như một công ty khách sạn đang gặp khó khăn sang công ty kho bạc bitcoin vào đầu năm 2024. Kể từ đó, ông chỉ ra, Metaplanet đã mua khoảng 0,1% tổng cung bitcoin, vượt xa mục tiêu ban đầu là mua 10,000 bitcoin. Trong sự kiện, Gerovich cũng thông báo rằng Metaplanet đã tăng số lượng nắm giữ lên 20,000 bitcoin, giúp công ty có bảng cân đối bitcoin lớn thứ sáu trên thế giới. *Metaplanet mua thêm 1,009 $BTC, Tổng số nắm giữ đạt 20,000 BTC* pic.twitter.com/kwvUkQaFth — Metaplanet Inc. (@Metaplanet_JP) September 1, 2025 Gerovich lưu ý rằng mục tiêu của ông là để Metaplanet có số dư bitcoin lớn thứ hai, chỉ sau Strategy. Ông cũng so sánh tỷ lệ phần trăm bitcoin trên mỗi cổ phiếu của Metaplanet trong năm qua với Strategy, lưu ý rằng công ty đã tăng tỷ lệ phần trăm lên 2,274% so với 86% của Strategy. Gerovich cũng chỉ ra rằng cổ phiếu Metaplanet giao dịch hơn 100 giờ mỗi tuần thông qua các sàn giao dịch và môi giới trên toàn thế giới, giúp thành công của Metaplanet không chỉ là câu chuyện của Nhật Bản, mà là câu chuyện toàn cầu. "Dù bạn ở đâu trên thế giới, Metaplanet đều trong tầm tay," Gerovich nói. Metaplanet Prefs "Theo truyền thống,...
BitcoinEthereumNews 2025/09/01 19:21
Cuộc chiến 100K USD của Bitcoin: Tại sao Mức hỗ trợ này quyết định số phận đợt tăng giá của BTC

Cuộc chiến 100K USD của Bitcoin: Tại sao Mức hỗ trợ này quyết định số phận đợt tăng giá của BTC

Bài đăng Bitcoin's $100K battle: Why this support level decides BTC's bull run fate xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những điểm chính BTC bull run đang trong tình thế cân bằng khi Mức hỗ trợ $100K đóng vai trò là điểm xoay chủ chốt giữa việc các whale chốt lời và những áp lực vĩ mô. "Bitcoin vẫn đang được bán giảm giá," Michael Saylor nói. Sau khi Bitcoin [BTC] đóng tháng 8 giảm 6,5% so với mức mở $115,778, nhận định này có cơ sở. Trong khi đó, MSTR đã mua vào BTC qua ba lần mua trong tháng, với giá trung bình $116,168 mỗi đồng. Tuy nhiên, những vị thế này hiện đang chịu khoản lỗ chưa thực hiện 7,3%. Liệu điều này có khiến quyết định của MSTR trở thành một nước đi tránh rủi ro, có khả năng khiến các nhà giao dịch đứng ngoài, và củng cố ý tưởng rằng BTC bull run chưa thực sự chạm đáy? Biến động vĩ mô thử thách cược đặt Bitcoin của MSTR Tháng 9 bắt đầu với lịch kinh tế dày đặc sẽ tác động đến thị trường. Chúng ta có PMI sản xuất ISM và việc làm, số liệu thất nghiệp ban đầu, cán cân thương mại, bảng lương phi nông nghiệp, và tỷ lệ thất nghiệp, tất cả sẽ được công bố trong tuần đầu tiên của tháng thường là bearish đối với BTC. Tuy nhiên, tất cả đều đổ dồn vào cuộc họp FOMC ngày 17 tháng 9, nơi thị trường phần lớn đang định giá khả năng nới lỏng. 86,4% khả năng cắt giảm lãi suất, 13,6% giữ nguyên, và 0% tăng, khiến các báo cáo tuần này trở nên quan trọng đối với BTC bull run. Nguồn: CME Group Nói một cách đơn giản, bối cảnh vĩ mô của Mỹ là chìa khóa để hỗ trợ cược đặt BTC của MSTR. Logic rất đơn giản: CPI tổng thể tháng 7 duy trì ở mức 2,7%, chỉ thấp hơn một chút so với dự báo 2,8%, trong khi CPI cốt lõi tăng 0,3% như "dự kiến", mức tăng hàng tháng mạnh nhất trong sáu tháng, giữ cho động lực lạm phát trong tầm kiểm soát. Kết quả? FOMC giữ nguyên lãi suất. Bitcoin chạm đáy, châm ngòi cho ATH $124k trong BTC bull run trước đó. Bây giờ câu hỏi đặt ra là liệu điều kiện vĩ mô hiện tại có thể kích hoạt đợt tăng giá BTC tương tự, ủng hộ quan điểm của MSTR. Mức hỗ trợ $100k hiện là điểm xoay cho BTC bull run Tháng 9 về mặt lịch sử là giai đoạn khó khăn của BTC. Trung bình, nó ghi nhận ROI -3,5% MoM, tháng duy nhất mà thua lỗ thường xuyên chiếm ưu thế,...
BitcoinEthereumNews 2025/09/01 19:03
BlockDAG Giảm Tiền thưởng 2049%, Bitcoin Swift Ấn Định Ra Mắt, BlockchainFX Vượt $6M

BlockDAG Giảm Tiền thưởng 2049%, Bitcoin Swift Ấn Định Ra Mắt, BlockchainFX Vượt $6M

Bài đăng BlockDAG Tung Tiền thưởng 2049%, Bitcoin Swift Ấn Định Ra Mắt, BlockchainFX Vượt $6M xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin Crypto Khám phá tiền thưởng tiêu đề Token2049 của BlockDAG, ngày ra mắt đã xác nhận của Bitcoin Swift, và phần thưởng staking của BlockchainFX. Crypto nào bạn nên mua ngay bây giờ? Crypto không thông báo tiến độ một cách lặng lẽ; nó hô vang. Bitcoin Swift đang thu hút sự chú ý ban đầu với ngày ra mắt vào tháng 8 và hơn $1,3 triệu đã huy động được cho đến nay. BlockchainFX đã tạo đà với phần thưởng staking, vượt qua $6 triệu trong giai đoạn presale trong khi mở rộng vào các tùy chọn giao dịch thế giới thực. Tuy nhiên, chính BlockDAG mới là người định hình cuộc trò chuyện. Bằng cách gắn tiền thưởng 2049% vào Token2049, sự kiện được mong đợi nhất trong năm, BlockDAG không cố gắng lẻn vào, mà đang đòi hỏi sự chú ý. Với $388 triệu đã huy động, 25 tỷ BDAG đã bán, và ROI 2900% kể từ đợt 1, presale này có cả câu chuyện và con số ở phía mình. Trong số những cái tên này, BlockDAG trông ít giống một dự án đang tiến triển và giống như một xác nhận về nơi ánh đèn sân khấu thuộc về. Thời điểm, Quy mô, Bằng chứng: Công thức Chiến thắng của BlockDAG! Khi Token2049 đến gần, các dự án đang chuẩn bị chiến lược của họ. Nhiều người sẽ cố gắng âm thầm đặt yêu sách trong cuộc trò chuyện ngành, hy vọng được chú ý. BlockDAG đã chọn một con đường hoàn toàn khác. Thay vì thì thầm, nó dẫn đầu với khối lượng. Tiền thưởng 2049% gắn trực tiếp với sự kiện crypto lớn nhất trong năm không chỉ là một chiến thuật tiếp thị; đó là tài liệu tiêu đề, được tạo ra để thống trị sân khấu nơi nó quan trọng nhất. Sức mạnh của động thái này nằm ở con số của nó. Với $388 triệu đã huy động, 25 tỷ đồng tiền đã phân phối, và Batch 30 hiện đang hoạt động ở mức $0,03, đây không đơn giản là một màn trình diễn để thu hút sự chú ý; đó là một bản trình diễn về tiến độ. ROI 2900% kể từ đợt 1 kể một câu chuyện rõ ràng về sự tăng trưởng đã giữ được động lượng, thay vì phai nhạt theo thời gian. Những con số này làm cho BlockDAG nổi bật không phải vì những gì nó hứa hẹn, mà vì những gì nó đã cung cấp. Token2049 không chỉ là một triển lãm networking khác. Đó là...
BitcoinEthereumNews 2025/09/01 19:02
Cựu Nghị sĩ Ấn Độ, Cảnh sát viên bị kết tội trong vụ tống tiền Bitcoin

Cựu Nghị sĩ Ấn Độ, Cảnh sát viên bị kết tội trong vụ tống tiền Bitcoin

Bài đăng Cựu Nghị sĩ Ấn Độ, Cảnh sát Bị Kết tội Trong Vụ Tống tiền Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Một tòa án Ấn Độ đã kết tội 14 cá nhân, bao gồm một cựu nghị sĩ và một cựu giám đốc cảnh sát, vì tống tiền 3,6 triệu đô la Bitcoin từ một doanh nhân. Chi tiết Âm mưu Tội phạm Một tòa án Ấn Độ đã kết tội 14 cá nhân, bao gồm một cựu nghị sĩ và một cảnh sát, vì tống tiền 3,6 triệu đô la (₹32 crore) Bitcoin [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/former-indian-lawmaker-police-officer-convicted-in-bitcoin-extortion-case/
BitcoinEthereumNews 2025/09/01 18:51
Amplify Nộp Hồ Sơ Cho ETF Thu Nhập XRP Đầu Tiên Với Chiến Lược Quyền Chọn

Amplify Nộp Hồ Sơ Cho ETF Thu Nhập XRP Đầu Tiên Với Chiến Lược Quyền Chọn

Bài đăng Amplify Nộp hồ sơ cho ETF Thu nhập XRP đầu tiên với Chiến lược Quyền chọn xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những thông tin chính: Amplify đã nộp ETF thu nhập quyền chọn XRP đầu tiên lên SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ). Quỹ sẽ sử dụng chiến lược covered-call để tạo ra các khoản thanh toán hàng tháng. Không giống như ETF spot, nó tránh rủi ro lưu ký bằng cách theo dõi các công cụ liên kết với XRP. Công ty quản lý tài sản Amplify Investments đã nộp đề xuất lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để ra mắt quỹ giao dịch trao đổi (ETF) "thu nhập quyền chọn" dựa trên XRP đầu tiên. Công ty quản lý tài sản có trụ sở tại Illinois này đã nộp hồ sơ để niêm yết quỹ trên Sàn giao dịch Cboe BZX. Quỹ này nhằm theo dõi giá XRP và tạo ra dòng thu nhập đều đặn thông qua chiến lược quyền chọn covered call. Nói đơn giản, nó sẽ tạo ra thu nhập ổn định dựa trên biến động của tiền điện tử, tài trợ cho các khoản thanh toán hàng tháng thông qua việc bán quyền chọn. Các nhà quan sát thị trường lưu ý rằng các quỹ tiền điện tử sử dụng công cụ phái sinh đã có kết quả tốt hơn với các cơ quan quản lý so với những quỹ nắm giữ tài sản kỹ thuật số trực tiếp. Thực tế, hồ sơ này xuất hiện giữa làn sóng kỳ vọng về ETF tiền điện tử và sự quan tâm ngày càng tăng của các tổ chức đối với XRP sau khi có sự rõ ràng về quy định trong những tháng gần đây. Amplify đề xuất ETF Thu nhập Quyền chọn XRP Hàng tháng ETF Thu nhập Quyền chọn XRP Hàng tháng mới được Amplify nộp hồ sơ được thiết kế để mang lại cả khả năng tiếp cận XRP và thu nhập thường xuyên thông qua chiến lược covered-call. Trong thực tế, quỹ sẽ theo dõi giá XRP thông qua các công cụ liên kết với XRP thay vì nắm giữ token trực tiếp, sau đó bán có hệ thống các quyền chọn call trên các khoản nắm giữ đó để thu thập thu nhập phí bảo hiểm. Mỗi chu kỳ quyền chọn thường kéo dài vài tuần, sau đó chiến lược sẽ được thiết lập lại; một mô hình ưu tiên thu nhập ổn định hơn là tối đa hóa lợi nhuận giá. Theo bản cáo bạch, ít nhất 80% tài sản của quỹ sẽ gắn với giá XRP. 20% còn lại sẽ nằm trong Kho bạc Hoa Kỳ hoặc tiền mặt cho mục đích ổn định và tài sản thế chấp. Vì ETF này không đầu tư trực tiếp vào XRP, nó tránh được một số rào cản về lưu ký và quy định mà các quỹ tiền điện tử spot phải đối mặt. Các...
BitcoinEthereumNews 2025/09/01 18:47
