BlockDAG Giảm Tiền thưởng 2049%, Bitcoin Swift Ấn Định Ra Mắt, BlockchainFX Vượt $6M

Bài đăng BlockDAG Tung Tiền thưởng 2049%, Bitcoin Swift Ấn Định Ra Mắt, BlockchainFX Vượt $6M xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin Crypto Khám phá tiền thưởng tiêu đề Token2049 của BlockDAG, ngày ra mắt đã xác nhận của Bitcoin Swift, và phần thưởng staking của BlockchainFX. Crypto nào bạn nên mua ngay bây giờ? Crypto không thông báo tiến độ một cách lặng lẽ; nó hô vang. Bitcoin Swift đang thu hút sự chú ý ban đầu với ngày ra mắt vào tháng 8 và hơn $1,3 triệu đã huy động được cho đến nay. BlockchainFX đã tạo đà với phần thưởng staking, vượt qua $6 triệu trong giai đoạn presale trong khi mở rộng vào các tùy chọn giao dịch thế giới thực. Tuy nhiên, chính BlockDAG mới là người định hình cuộc trò chuyện. Bằng cách gắn tiền thưởng 2049% vào Token2049, sự kiện được mong đợi nhất trong năm, BlockDAG không cố gắng lẻn vào, mà đang đòi hỏi sự chú ý. Với $388 triệu đã huy động, 25 tỷ BDAG đã bán, và ROI 2900% kể từ đợt 1, presale này có cả câu chuyện và con số ở phía mình. Trong số những cái tên này, BlockDAG trông ít giống một dự án đang tiến triển và giống như một xác nhận về nơi ánh đèn sân khấu thuộc về. Thời điểm, Quy mô, Bằng chứng: Công thức Chiến thắng của BlockDAG! Khi Token2049 đến gần, các dự án đang chuẩn bị chiến lược của họ. Nhiều người sẽ cố gắng âm thầm đặt yêu sách trong cuộc trò chuyện ngành, hy vọng được chú ý. BlockDAG đã chọn một con đường hoàn toàn khác. Thay vì thì thầm, nó dẫn đầu với khối lượng. Tiền thưởng 2049% gắn trực tiếp với sự kiện crypto lớn nhất trong năm không chỉ là một chiến thuật tiếp thị; đó là tài liệu tiêu đề, được tạo ra để thống trị sân khấu nơi nó quan trọng nhất. Sức mạnh của động thái này nằm ở con số của nó. Với $388 triệu đã huy động, 25 tỷ đồng tiền đã phân phối, và Batch 30 hiện đang hoạt động ở mức $0,03, đây không đơn giản là một màn trình diễn để thu hút sự chú ý; đó là một bản trình diễn về tiến độ. ROI 2900% kể từ đợt 1 kể một câu chuyện rõ ràng về sự tăng trưởng đã giữ được động lượng, thay vì phai nhạt theo thời gian. Những con số này làm cho BlockDAG nổi bật không phải vì những gì nó hứa hẹn, mà vì những gì nó đã cung cấp. Token2049 không chỉ là một triển lãm networking khác. Đó là...