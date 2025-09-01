Cuộc chiến 100K USD của Bitcoin: Tại sao Mức hỗ trợ này quyết định số phận đợt tăng giá của BTC
Bài đăng Bitcoin's $100K battle: Why this support level decides BTC's bull run fate xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những điểm chính BTC bull run đang trong tình thế cân bằng khi Mức hỗ trợ $100K đóng vai trò là điểm xoay chủ chốt giữa việc các whale chốt lời và những áp lực vĩ mô. "Bitcoin vẫn đang được bán giảm giá," Michael Saylor nói. Sau khi Bitcoin [BTC] đóng tháng 8 giảm 6,5% so với mức mở $115,778, nhận định này có cơ sở. Trong khi đó, MSTR đã mua vào BTC qua ba lần mua trong tháng, với giá trung bình $116,168 mỗi đồng. Tuy nhiên, những vị thế này hiện đang chịu khoản lỗ chưa thực hiện 7,3%. Liệu điều này có khiến quyết định của MSTR trở thành một nước đi tránh rủi ro, có khả năng khiến các nhà giao dịch đứng ngoài, và củng cố ý tưởng rằng BTC bull run chưa thực sự chạm đáy?
Biến động vĩ mô thử thách cược đặt Bitcoin của MSTR
Tháng 9 bắt đầu với lịch kinh tế dày đặc sẽ tác động đến thị trường. Chúng ta có PMI sản xuất ISM và việc làm, số liệu thất nghiệp ban đầu, cán cân thương mại, bảng lương phi nông nghiệp, và tỷ lệ thất nghiệp, tất cả sẽ được công bố trong tuần đầu tiên của tháng thường là bearish đối với BTC. Tuy nhiên, tất cả đều đổ dồn vào cuộc họp FOMC ngày 17 tháng 9, nơi thị trường phần lớn đang định giá khả năng nới lỏng. 86,4% khả năng cắt giảm lãi suất, 13,6% giữ nguyên, và 0% tăng, khiến các báo cáo tuần này trở nên quan trọng đối với BTC bull run. Nguồn: CME Group
Nói một cách đơn giản, bối cảnh vĩ mô của Mỹ là chìa khóa để hỗ trợ cược đặt BTC của MSTR. Logic rất đơn giản: CPI tổng thể tháng 7 duy trì ở mức 2,7%, chỉ thấp hơn một chút so với dự báo 2,8%, trong khi CPI cốt lõi tăng 0,3% như "dự kiến", mức tăng hàng tháng mạnh nhất trong sáu tháng, giữ cho động lực lạm phát trong tầm kiểm soát. Kết quả? FOMC giữ nguyên lãi suất. Bitcoin chạm đáy, châm ngòi cho ATH $124k trong BTC bull run trước đó. Bây giờ câu hỏi đặt ra là liệu điều kiện vĩ mô hiện tại có thể kích hoạt đợt tăng giá BTC tương tự, ủng hộ quan điểm của MSTR.
Mức hỗ trợ $100k hiện là điểm xoay cho BTC bull run
Tháng 9 về mặt lịch sử là giai đoạn khó khăn của BTC. Trung bình, nó ghi nhận ROI -3,5% MoM, tháng duy nhất mà thua lỗ thường xuyên chiếm ưu thế,...
