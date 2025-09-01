2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Deftones PUSH Đĩa Đơn Mới Của Họ Đến Những Đỉnh Cao Thú Vị Khi Album Của Ban Nhạc Ra Mắt

Deftones PUSH Đĩa Đơn Mới Của Họ Đến Những Đỉnh Cao Thú Vị Khi Album Của Ban Nhạc Ra Mắt

Bài đăng Deftones PUSH Đĩa Đơn Mới Của Họ Lên Đỉnh Cao Thú Vị Khi Album Của Ban Nhạc Ra Mắt xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. "My Mind Is a Mountain" leo thang trên hai bảng xếp hạng phát sóng Billboard khi "Biến động (In the House of Flies)" của Deftones quay trở lại danh sách Hard Rock Streaming Songs. PORTO, PORTUGAL – NGÀY 13 THÁNG 6: Deftones biểu diễn trong buổi hòa nhạc trong ngày 2 của Lễ hội Primavera Sound tại Parque da Cidade vào ngày 13 tháng 6 năm 2025 tại Porto, Bồ Đào Nha. (Ảnh của Paulo Pinho/Redferns) Redferns Khi Billboard làm mới các bảng xếp hạng của mình một lần nữa, ban nhạc rock Deftones có thể sẽ ghi điểm thêm một chiến thắng lớn trên nhiều bảng xếp hạng album. Nhóm gần đây đã phát hành Private Sale, album phòng thu thứ mười của họ và là album đầu tiên trong nửa thập kỷ. Bộ album này vẫn chưa đạt được thứ hạng âm nhạc Mỹ, nhưng chắc chắn sẽ mở ra ở vị trí cao trên một số danh sách, đặc biệt là những danh sách tập trung hoàn toàn vào rock. Nhờ vào việc tiếp tục quảng bá cho chương mới nhất này và rất nhiều sự phấn khích cho âm nhạc mới từ Deftones, đĩa đơn mới phát hành của nhóm đạt đến một đỉnh cao mới trên một số bảng xếp hạng của Mỹ, và một trong những bản nhạc lâu đời và nổi tiếng nhất của nhóm đang có sự trở lại. "My Mind Is a Mountain" Đạt Đỉnh Cao Mới Đĩa đơn đầu tiên được lấy từ Private Sale, "My Mind Is a Mountain," xuất hiện trên năm bảng xếp hạng Billboard trong tuần này. Bài hát tiếp tục leo thang trên một số bảng xếp hạng radio và đạt điểm cao mới trên cả hai cùng một lúc. "My Mind Is a Mountain" cải thiện từ vị trí số 5 lên số 3 trên bảng xếp hạng Mainstream Rock Airplay. Có khả năng cao là Deftones có thể giành được vị trí số 1 trong vài khung hình tiếp theo, vì "My Mind Is a Mountain" đã có sự thăng tiến nhanh chóng trong danh sách. Trên bảng xếp hạng Rock and Alternative Airplay, cùng một bài hát đang tiến gần đến top 10 khi nó cải thiện một vị trí lên số 13. "My Mind Is a Mountain" Vẫn Là Bài Hát Được Yêu Thích Trên Radio Phát sóng là một trong ba...
ChangeX
CHANGE$0.0015857-0.48%
Seed.Photo
PHOTO$0.811+14.22%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/01 21:42
Chia sẻ
Dòng tiền vào Crypto đạt 2,48 tỷ đô la tuần trước khi Ethereum tiếp tục vượt trội hơn Bitcoin

Dòng tiền vào Crypto đạt 2,48 tỷ đô la tuần trước khi Ethereum tiếp tục vượt trội hơn Bitcoin

Bài đăng Crypto Inflows Đạt 2,48 Tỷ Đô La Tuần Trước khi Ethereum Tiếp Tục Vượt Trội Hơn Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ethereum vẫn giữ vị trí dẫn đầu trong suốt tháng 8, đẩy dòng Chuyển vào Crypto lên 2,48 tỷ đô la tuần trước. Đợt tăng vọt này đã đẩy dòng tiền tháng 8 lên 4,37 tỷ đô la, và dòng Chuyển vào từ đầu năm đến nay (YTD) lên 35,5 tỷ đô la. Tuy nhiên, bất chấp đà tích cực này, tổng Quản lý tài sản (AUM) đã giảm 10% từ mức đỉnh gần đây xuống còn 219 tỷ đô la giữa những lo ngại kinh tế vĩ mô hôm thứ Sáu. Ethereum Thống Trị Dòng Chuyển Vào Crypto khi Bitcoin Tụt Hậu Trong Đà Phục Hồi Tháng 8 Báo cáo mới nhất của CoinShares cho thấy Ethereum tiếp tục thống trị Bitcoin trong sự ưa chuộng của nhà đầu tư. Tuần trước, nó thu hút 1,4 tỷ đô la dòng tiền tích cực hàng tuần khi dòng Chuyển vào Crypto đạt 2,48 tỷ đô la. Trong khi đó, dòng Chuyển vào Bitcoin đạt 748 triệu đô la. Dòng Chuyển Vào Crypto Tuần Trước. Nguồn: Báo cáo CoinShares Ethereum đã tích lũy 3,95 tỷ đô la dòng Chuyển vào trong suốt tháng 8, sau một loạt dòng tiền tích cực do altcoin dẫn đầu. Trong khi đó, Bitcoin ghi nhận dòng Chuyển ra ròng 301 triệu đô la trong tháng 8, trong khi các altcoin khác được hưởng lợi từ sự lạc quan xung quanh việc ra mắt tiềm năng của ETF (quỹ giao dịch trao đổi) Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo trưởng bộ phận nghiên cứu của CoinShares James Butterfill, dòng Chuyển vào Crypto tuần trước có thể đã cao hơn, nếu không có biến động giá tiêu cực và dòng Chuyển ra hôm thứ Sáu sau khi công bố dữ liệu Core PCE. Điểm dữ liệu kinh tế vĩ mô này đã làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 9. "Core PCE tăng lên 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Lạm phát không giảm. Nó đang tăng. GDP quý 2 được điều chỉnh tăng lên 3,3%. Và một số người nghĩ Fed nên cắt giảm 50 điểm cơ bản? Dữ liệu không hỗ trợ việc cắt giảm. Nhưng chính trị có thể buộc phải làm điều đó," CEO & CIO của Mainstay Capital Management David Kudla tuyên bố. Các nhà phân tích cho rằng sự Thị trường Pullback vào thứ Sáu phản ánh việc chốt lời hơn là sự yếu kém thị trường rộng hơn, khi dòng Chuyển vào vẫn đa dạng trên các khu vực địa lý. Dòng Chuyển Vào Crypto theo Khu Vực. Nguồn: Báo cáo CoinShares Sự Hồi phục này diễn ra sau một tuần biến động được CoinShares báo cáo vào tuần trước đó, với 1,43 tỷ đô la dòng Chuyển ra, mức lớn nhất kể từ tháng 3. Bitcoin dẫn đầu những dòng Chuyển ra này với 1 tỷ đô la, trong khi Ethereum hạn chế...
Altcoin
ALTCOIN$0.0004068+4.14%
BRC20.COM
COM$0.011197+3.23%
Core DAO
CORE$0.3738-0.71%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/01 21:38
Chia sẻ
Bitcoin có thể bị phá vỡ bởi máy tính lượng tử, El Salvador cảnh báo

Bitcoin có thể bị phá vỡ bởi máy tính lượng tử, El Salvador cảnh báo

Bài đăng Bitcoin có thể bị phá vỡ bởi máy tính lượng tử, El Salvador cảnh báo xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Sự hỗ trợ của bạn giúp chúng tôi kể câu chuyện từ quyền sinh sản đến biến đổi khí hậu đến Big Tech, The Independent luôn có mặt khi câu chuyện đang phát triển. Cho dù đó là điều tra tài chính của PAC ủng hộ Trump của Elon Musk hay sản xuất bộ phim tài liệu mới nhất của chúng tôi, 'The A Word', chiếu sáng về những phụ nữ Mỹ đang đấu tranh cho quyền sinh sản, chúng tôi biết tầm quan trọng của việc phân tích sự thật từ thông điệp. Tại thời điểm quan trọng như vậy trong lịch sử Hoa Kỳ, chúng tôi cần các phóng viên tại hiện trường. Sự đóng góp của bạn cho phép chúng tôi tiếp tục cử các nhà báo đến nói chuyện với cả hai phía của câu chuyện. The Independent được tin cậy bởi người Mỹ trên toàn bộ phổ chính trị. Và không giống như nhiều cơ quan báo chí chất lượng khác, chúng tôi chọn không khóa người Mỹ khỏi báo cáo và phân tích của chúng tôi bằng paywall. Chúng tôi tin rằng báo chí chất lượng nên có sẵn cho tất cả mọi người, được trả tiền bởi những người có khả năng chi trả. Sự hỗ trợ của bạn tạo nên sự khác biệt. Đọc thêm El Salvador đã công bố kế hoạch chia các khoản nắm giữ Bitcoin khổng lồ của mình thành nhiều ví để bảo vệ chống lại các cuộc tấn công lượng tử tiềm ẩn. Quốc gia Trung Mỹ này sở hữu khoảng nửa tỷ bảng Anh giá trị của tiền mã hóa này, sau khi đưa nó trở thành phương tiện thanh toán hợp pháp vào năm 2021. Văn phòng Bitcoin của quốc gia cho biết việc chia các khoản nắm giữ của mình là một phần của sáng kiến chiến lược nhằm "nâng cao bảo mật và lưu ký dài hạn" của dự trữ Bitcoin trong trường hợp điện toán lượng tử tiến bộ. "Máy tính lượng tử có khả năng lý thuyết phá vỡ mật mã khóa công khai-riêng tư bằng thuật toán Shor," bộ phận chính phủ viết trong một bài đăng trên X. "Mật mã này là nền tảng không chỉ của Bitcoin mà còn của nhiều hệ thống hàng ngày như ngân hàng, email và truyền thông. Khi một giao dịch Bitcoin được ký và phát sóng, khóa công khai trở nên hiển thị trên blockchain, có khả năng làm lộ địa chỉ cho các cuộc tấn công lượng tử...
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.503-1.05%
ChangeX
CHANGE$0.0015857-0.48%
Moonveil
MORE$0.0305-17.50%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/01 21:29
Chia sẻ
"Không Còn Gấu": Michael Saylor Thấy Bitcoin Tiến Tới Cột Mốc 1 Triệu Đô La

"Không Còn Gấu": Michael Saylor Thấy Bitcoin Tiến Tới Cột Mốc 1 Triệu Đô La

Bài đăng "No More Bears": Michael Saylor Sees Bitcoin Charging Toward $1 Million Milestone đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. "No More Bears": Michael Saylor Sees Bitcoin Charging Toward $1 Million Milestone | Bitcoinist.com Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Tên tôi là Godspower Owie, và tôi làm việc cho các nền tảng tin tức NewsBTC và Bitcoinist. Đôi khi tôi thích nghĩ mình là một nhà thám hiểm vì tôi thích khám phá những nơi mới, học hỏi những điều mới, đặc biệt là những điều có giá trị, và gặp gỡ những người mới có ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, dù là nhỏ nhất. Tôi coi trọng gia đình, bạn bè, sự nghiệp và thời gian. Thực sự, đó có lẽ là những khía cạnh quan trọng nhất trong cuộc sống của mỗi người. Không phải ảo tưởng, mà là những giấc mơ là điều tôi theo đuổi. Trang web này sử dụng cookies. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookies. Truy cập Trung tâm bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/no-more-bitcoin-bears-saylor-says/
Moonveil
MORE$0.0305-17.50%
Dreams Quest
DREAMS$0.0003563-3.96%
BRC20.COM
COM$0.011197+3.23%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/01 21:19
Chia sẻ
Những Altcoin Tốt Nhất Để Mua Sau Sự Chuyển Dịch Đột Ngột Của Cá voi Từ Bitcoin Sang Ethereum blockchain

Những Altcoin Tốt Nhất Để Mua Sau Sự Chuyển Dịch Đột Ngột Của Cá voi Từ Bitcoin Sang Ethereum blockchain

Bài đăng Altcoin Tốt Nhất Để Mua Sau Sự Chuyển Dịch Đột Ngột Của Cá voi Từ Bitcoin Sang Ethereum xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Altcoin Tốt Nhất Để Mua Sau Sự Chuyển Dịch Đột Ngột Của Cá voi Từ Bitcoin Sang Ethereum Đăng ký email của chúng tôi! Để cập nhật và ưu đãi độc quyền, hãy nhập email của bạn. Là một nhà văn tiền mã hóa, Krishi chia thời gian của mình giữa việc giải mã sự hỗn loạn của thị trường và viết về nó theo cách không khiến bạn buồn ngủ. Anh ấy đã làm việc này trong gần hai năm trong chiến hào tiền mã hóa. Vâng, anh ấy hối tiếc vì đã bỏ lỡ những đợt tăng giá tuyệt vời trước đó (ai mà không!), nhưng anh ấy đã sẵn sàng để đặt tiền vào nơi lời nói của mình. Trước khi lao đầu vào tiền mã hóa, Krishi đã dành hơn năm năm viết cho một số tên tuổi lớn nhất trong lĩnh vực công nghệ, bao gồm TechRadar, Tom's Guide và PC Gaming, đề cập đến mọi thứ từ thiết bị và bảo mật mạng đến trò chơi và phần mềm. Khi không tìm kiếm và viết về những sự kiện mới nhất trong tiền mã hóa, Krishi giao dịch thị trường ngoại hối trong khi giữ tiền mã hóa trong kế hoạch HODL dài hạn của mình. Anh ấy là một người tin tưởng vào Bitcoin, mặc dù anh ấy không bao giờ để sự thiên vị đó len lỏi vào bài viết của mình. Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookie. Truy cập Trung tâm Bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/best-altcoins-to-buy-after-whales-shift-from-bitcoin-to-ethereum/
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/01 20:52
Chia sẻ
Theo Dõi Giá Bitcoin: Các Nhà Đầu Tư Bảo Vệ Mức $107K Khi Mức Kháng Cự Xuất Hiện Gần $114K

Theo Dõi Giá Bitcoin: Các Nhà Đầu Tư Bảo Vệ Mức $107K Khi Mức Kháng Cự Xuất Hiện Gần $114K

Bài đăng Bitcoin Price Watch: Bulls Defend $107K as Resistance Looms Near $114K xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin duy trì biên độ giao dịch hẹp để bắt đầu tháng, giữ vững trên Mức hỗ trợ quan trọng là $107,000 trong khi đối mặt với Mức kháng cự dai dẳng quanh mức $112,000–$114,000. Bức tranh kỹ thuật vẫn nghiêng về Củng cố đi ngang (Sideway consolidation) với sắc thái Thị trường Bear, như được gợi ý bởi các dao động chính và đường trung bình động trên biểu đồ 1 giờ, 4 giờ và hàng ngày. Bitcoin Trên biểu đồ hàng ngày [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-bulls-defend-107k-as-resistance-looms-near-114k/
NEAR
NEAR$2.995+4.72%
BRC20.COM
COM$0.011197+3.23%
BULLS
BULLS$740.58+0.32%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/01 20:49
Chia sẻ
Dòng tiền hàng tuần đạt 1,08 tỷ USD, vượt qua Bitcoin

Dòng tiền hàng tuần đạt 1,08 tỷ USD, vượt qua Bitcoin

Bài đăng Chuyển vào Hàng tuần Đạt 1,08 tỷ USD, Vượt qua Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm nổi bật ETF Ethereum tăng vọt 1,08 tỷ USD chỉ trong một tuần — xem điều gì đang thúc đẩy dòng Chuyển vào. Dòng Chuyển vào tháng 8 đạt 3,87 tỷ USD, trở thành tháng tốt thứ hai trong lịch sử ETF ETH. ETF Bitcoin tụt hậu: tại sao Ethereum đang chiếm ánh đèn sân khấu. ETF Ethereum Tăng vọt: Dòng Chuyển vào Hàng tuần và Hàng tháng Từ ngày 25 đến 29 tháng 8 năm 2025, tổng dòng Chuyển vào vào ETF Ethereum spot đạt 1,08 tỷ USD, đánh dấu tổng tuần lớn thứ tư kể từ khi các sản phẩm được ra mắt, theo dữ liệu SoSoValue. Dòng vốn hàng tuần cho ETF Ethereum Spot Hoa Kỳ. Nguồn: SoSoValue Lĩnh vực ETF Ethereum đã trải qua dòng Chuyển vào tích cực trong bốn trên năm ngày giao dịch. Dòng Chuyển vào lớn nhất xảy ra vào ngày 25 tháng 8, tổng cộng 443 triệu USD, trong khi dòng Chuyển ra duy nhất xảy ra vào ngày giao dịch cuối cùng, khoảng 165 triệu USD. ETF Bitcoin: Tăng trưởng Chậm hơn So sánh, ETF Bitcoin thu hút ít hơn một nửa lượng vốn trong tuần, tổng cộng 440,7 triệu USD. Dòng Chuyển vào lớn nhất cũng đến vào ngày 25 tháng 8, với 219 triệu USD, nhưng tuần kết thúc với dòng Chuyển ra 127 triệu USD. Dòng vốn hàng tuần cho ETF Bitcoin Spot Hoa Kỳ. Nguồn: SoSoValue Trên quy mô hàng tháng, ETF Bitcoin đối mặt với thách thức: Tháng 8 chứng kiến 751 triệu USD bị rút ra, dòng chuyển ròng âm đầu tiên trong năm tháng và kết quả âm lớn thứ ba trong lịch sử. ETF Ethereum Thể hiện Hiệu suất Hàng tháng Mạnh mẽ Mặc dù Bitcoin chậm lại, ETF Ethereum tiếp tục tăng trưởng, với dòng Chuyển vào hàng tháng vượt quá 3,87 tỷ USD. Đây là hiệu suất hàng tháng tốt thứ hai trong lịch sử của các sản phẩm này, nhấn mạnh sự quan tâm và niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư vào Ethereum. Khi ETF Ethereum tăng đà, những người theo dõi thị trường đang theo dõi chặt chẽ cách những dòng Chuyển vào này có thể ảnh hưởng đến giá ETH và định hình lại bối cảnh đầu tư tiền mã hóa rộng lớn hơn. ETF Ethereum đang thể hiện nhu cầu mạnh mẽ so với Bitcoin, với dòng Chuyển vào hàng tuần ổn định và tăng trưởng hàng tháng phá kỷ lục. Các nhà đầu tư ngày càng chuyển sang các sản phẩm này để tiếp cận Ethereum mà không cần giao dịch trực tiếp tiền mã hóa. Nguồn:...
BRC20.COM
COM$0.011197+3.23%
Everscale
EVER$0.01933+1.46%
Quickswap
QUICK$0.02405+2.55%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/01 20:35
Chia sẻ
Với Hợp đồng mới, Aroldis Chapman của Red Sox không có kế hoạch giảm tốc

Với Hợp đồng mới, Aroldis Chapman của Red Sox không có kế hoạch giảm tốc

Bài đăng Với Hợp đồng mới, Aroldis Chapman của Red Sox không có kế hoạch giảm tốc độ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. NEW YORK, NEW YORK – NGÀY 21 THÁNG 8: Aroldis Chapman #44 của Boston Red Sox thi đấu chống lại New York Yankees tại Sân vận động Yankee vào ngày 21 tháng 8 năm 2025 tại Thành phố New York. Red Sox đã đánh bại Yankees với tỷ số 6-3. (Ảnh của Jim McIsaac/Getty Images) Getty Images Aroldis Chapman đã được hỏi vào tháng 4 về việc anh muốn tiếp tục sự nghiệp thi đấu của mình trong bao lâu nữa. "Miễn là tôi vẫn có thể loại bỏ được người khác," người đóng biên của Boston Red Sox nói với một nụ cười. Chapman 37 tuổi và đang ở giai đoạn cuối của mùa giải lớn thứ 16 của anh. Tuy nhiên, anh vẫn đang loại bỏ các tay đánh với tỷ lệ cao trong một đội đang cạnh tranh. Nghỉ hưu không nằm trong tương lai gần của Chapman. Red Sox đảm bảo điều đó bằng cách ký hợp đồng một năm trị giá 13,3 triệu đô la với cầu thủ thuận tay trái vào Chủ nhật, hợp đồng kéo dài đến mùa giải tiếp theo và bao gồm một tùy chọn đến năm 2027. Red Sox đã đưa ra thông báo ngay sau khi Chapman kết thúc chiến thắng 5-2 của Red Sox trước Pittsburgh Pirates tại Fenway Park ở Boston cho lần cứu thua thứ 27 trong 29 cơ hội mùa này. "Tôi nghĩ rằng anh chàng này đã rất tuyệt vời cho chúng tôi, và không chỉ trên sân," huấn luyện viên Red Sox Alex Cora nói. "Những gì anh ấy đã làm trên sân là đáng kinh ngạc." Aroldis Chapman đã thống trị Chapman có chỉ số ERA chỉ 1,02 trong 58 trận với 76 strikeout trong 53 innings. Anh chỉ cho phép 21 lần đánh trúng và 14 lần đi bộ. Đáng kinh ngạc, Chapman không cho phép bất kỳ cú đánh trúng nào từ 44 tay đánh cuối cùng anh đối mặt, một chuỗi kéo dài 15 trận và là dài nhất trong lịch sử Red Sox. Red Sox đang dẫn trước Seattle Mariners 2 1/2 trận đấu cho vị trí wild card thứ hai của Giải đấu Mỹ. Boston đứng thứ ba ở AL East, kém 3 1/2 trận so với đội dẫn đầu bảng Toronto Blue Jays. Chapman...
NEAR
NEAR$2.995+4.72%
Threshold
T$0.01516+0.99%
Manchester City Fan
CITY$0.9708-0.28%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/01 20:02
Chia sẻ
Top 3 cổ phiếu Thợ đào vàng nên mua ngay bây giờ

Top 3 cổ phiếu Thợ đào vàng nên mua ngay bây giờ

Bài đăng Top 3 cổ phiếu Thợ đào vàng nên mua ngay bây giờ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ngành khai thác vàng đã khẳng định lại vị thế của mình như một trong những loại tài sản nổi bật nhất năm 2025, được thúc đẩy bởi sự thay đổi chính sách tài khóa của Mỹ, bất ổn địa chính trị và nhu cầu kỷ lục từ ngân hàng trung ương. Với việc Tổng thống Donald Trump tăng cường áp thuế và công khai gây áp lực lên Cục Dự trữ Liên bang để cắt giảm lãi suất, các nhà đầu tư ngày càng chuyển sang vàng như một biện pháp phòng ngừa lạm phát, sự suy yếu của đồng đô la và biến động thị trường rộng lớn hơn. Kết quả là sự tăng vọt không chỉ ở vàng thỏi mà còn ở các cổ phiếu theo dõi ngành này. Chỉ số NYSE Arca Gold Miners đã tăng hơn 50% từ đầu năm đến nay, dễ dàng vượt qua mức tăng 25,3% của chính vàng. Nhà phân tích cho rằng Wall Street vẫn đang định giá thấp thực tế mới, để lại dư địa cho việc nâng cấp thu nhập khi giá vàng cao hơn chảy qua bảng cân đối kế toán. Thợ đào vàng so với Giá vàng: Xây dựng trên sức mạnh tương đối, nó đạt mức cao nhất trong 52 tuần mới vào thứ Sáu. ⛏️🪙Tuy nhiên, nó vẫn đang giao dịch ở mức thấp lịch sử, đặc biệt là khi xem xét biên lợi nhuận phá kỷ lục của các nhà sản xuất vàng hàng đầu.$GDX $GLD pic.twitter.com/r2LElJ7Gq7 — Oliver Groß (@minenergybiz) September 1, 2025 Một số tên tuổi nổi bật với hiệu suất mạnh mẽ và đòn bẩy cho đợt tăng giá vàng: Newmont Corp (NYSE: NEM) Cổ phiếu NEM đã tăng lên 74,40 USD, tăng 93,9% từ đầu năm đến nay, khi công ty khai thác vàng lớn nhất thế giới tiếp tục được hưởng lợi từ quy mô, kỷ luật chi phí và tiếp xúc với giá vàng thỏi tăng. Biểu đồ giá cổ phiếu NEM YTD. Nguồn: Finbold Royal Gold Inc (NASDAQ: RGLD) Royal Gold đang giao dịch ở mức 179,58 USD, chuyên gia tiền bản quyền và phát trực tuyến này tăng 33,5% từ đầu năm đến nay. Mô hình tài sản nhẹ của nó cung cấp khả năng tiếp xúc với giá vàng cao hơn với rủi ro hoạt động thấp hơn, khiến nó trở thành lựa chọn ưa thích trong số các nhà đầu tư tổ chức. Biểu đồ giá cổ phiếu RGLD YTD. Nguồn: Finbold Agnico Eagle Mines Ltd (NYSE: AEM) Cổ phiếu Agnico Eagle Mines đứng ở mức 144,17 USD, tăng 75,8% từ đầu năm đến nay. Công ty khai thác mỏ của Canada đã mở rộng công suất sản xuất trong khi kiểm soát chi phí, định vị nó như một trong những...
Union
U$0.001874-58.33%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.503-1.05%
Sunrise Layer
RISE$0.010137-1.43%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/01 19:56
Chia sẻ
Cá voi Bitcoin Bán Hàng Tỷ Đô Để Mua ETH, Nhưng Đợt Bán Tháo 5 Tỷ Đô Vẫn Đang Rình Rập

Cá voi Bitcoin Bán Hàng Tỷ Đô Để Mua ETH, Nhưng Đợt Bán Tháo 5 Tỷ Đô Vẫn Đang Rình Rập

Bài đăng Cá voi Bitcoin bán hàng tỷ đô để mua ETH, nhưng vẫn còn nguy cơ bán tháo 5 tỷ đô xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Jake Simmons, một nhà báo tiền mã hóa tận tâm, đã say mê Bitcoin từ năm 2016 khi anh lần đầu tiên biết đến nó. Thông qua công việc sâu rộng với NewsBTC.com và Bitcoinist.com, Jake đã trở thành một tiếng nói đáng tin cậy trong cộng đồng tiền mã hóa, hướng dẫn cả người mới và những người đam mê lâu năm hướng tới sự hiểu biết sâu sắc hơn về lĩnh vực năng động này. Sứ mệnh của anh đơn giản nhưng sâu sắc: giải mã Bitcoin và tiền mã hóa, làm cho chúng dễ tiếp cận với tất cả mọi người. Với sự nghiệp chuyên nghiệp trong lĩnh vực Bitcoin và tiền mã hóa bắt đầu ngay sau khi tốt nghiệp ngành Hệ thống Thông tin vào năm 2017, Jake đã đắm mình trong ngành công nghiệp này. Jake gia nhập NewsBTC Group vào cuối năm 2022. Nền tảng giáo dục của anh cung cấp cho anh kỹ năng kỹ thuật và phân tích cần thiết để phân tích các chủ đề phức tạp và trình bày chúng theo định dạng dễ hiểu. Cho dù bạn là độc giả bình thường tò mò về Bitcoin hay một nhà đầu tư đang tìm cách điều hướng các xu hướng thị trường mới nhất, những hiểu biết của Jake đều cung cấp những góc nhìn giá trị giúp thu hẹp khoảng cách giữa công nghệ phức tạp và việc sử dụng hàng ngày. Jake không chỉ là một phóng viên về xu hướng công nghệ; anh là một người tin tưởng mạnh mẽ vào tiềm năng chuyển đổi của Bitcoin so với các loại tiền tệ fiat truyền thống. Đối với anh, hệ thống tài chính hiện tại đang ở bờ vực của sự hỗn loạn, bị thúc đẩy bởi các hành động không kiểm soát của chính phủ và các chính sách kinh tế Keynesian có khiếm khuyết. Dựa trên các nguyên tắc của trường phái kinh tế Áo, Jake xem Bitcoin không chỉ đơn thuần là một tài sản kỹ thuật số mà còn là một bước quan trọng hướng tới việc sửa chữa một hệ thống tiền tệ đang thất bại. Quan điểm tự do của anh củng cố lập trường của anh rằng giống như nhà thờ đã tách khỏi nhà nước, tiền cũng nên được giải phóng khỏi sự kiểm soát của chính phủ. Đối với Jake, Bitcoin đại diện cho nhiều hơn là một khoản đầu tư; đó là một cuộc cách mạng hòa bình. Anh hình dung một tương lai nơi Bitcoin thúc đẩy một khuôn khổ tài chính bền vững và có trách nhiệm cho các thế hệ tương lai. Sự ủng hộ của anh không phải về sự đối lập...
Moonveil
MORE$0.0305-17.50%
BRC20.COM
COM$0.011197+3.23%
MISSION
MISSION$0.00001001-4.75%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/01 19:45
Chia sẻ

Tin tức xu hướng

Thêm

Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó