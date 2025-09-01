Dòng tiền vào Crypto đạt 2,48 tỷ đô la tuần trước khi Ethereum tiếp tục vượt trội hơn Bitcoin
Bài đăng Crypto Inflows Đạt 2,48 Tỷ Đô La Tuần Trước khi Ethereum Tiếp Tục Vượt Trội Hơn Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ethereum vẫn giữ vị trí dẫn đầu trong suốt tháng 8, đẩy dòng Chuyển vào Crypto lên 2,48 tỷ đô la tuần trước. Đợt tăng vọt này đã đẩy dòng tiền tháng 8 lên 4,37 tỷ đô la, và dòng Chuyển vào từ đầu năm đến nay (YTD) lên 35,5 tỷ đô la. Tuy nhiên, bất chấp đà tích cực này, tổng Quản lý tài sản (AUM) đã giảm 10% từ mức đỉnh gần đây xuống còn 219 tỷ đô la giữa những lo ngại kinh tế vĩ mô hôm thứ Sáu. Ethereum Thống Trị Dòng Chuyển Vào Crypto khi Bitcoin Tụt Hậu Trong Đà Phục Hồi Tháng 8 Báo cáo mới nhất của CoinShares cho thấy Ethereum tiếp tục thống trị Bitcoin trong sự ưa chuộng của nhà đầu tư. Tuần trước, nó thu hút 1,4 tỷ đô la dòng tiền tích cực hàng tuần khi dòng Chuyển vào Crypto đạt 2,48 tỷ đô la. Trong khi đó, dòng Chuyển vào Bitcoin đạt 748 triệu đô la. Dòng Chuyển Vào Crypto Tuần Trước. Nguồn: Báo cáo CoinShares Ethereum đã tích lũy 3,95 tỷ đô la dòng Chuyển vào trong suốt tháng 8, sau một loạt dòng tiền tích cực do altcoin dẫn đầu. Trong khi đó, Bitcoin ghi nhận dòng Chuyển ra ròng 301 triệu đô la trong tháng 8, trong khi các altcoin khác được hưởng lợi từ sự lạc quan xung quanh việc ra mắt tiềm năng của ETF (quỹ giao dịch trao đổi) Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo trưởng bộ phận nghiên cứu của CoinShares James Butterfill, dòng Chuyển vào Crypto tuần trước có thể đã cao hơn, nếu không có biến động giá tiêu cực và dòng Chuyển ra hôm thứ Sáu sau khi công bố dữ liệu Core PCE. Điểm dữ liệu kinh tế vĩ mô này đã làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 9. "Core PCE tăng lên 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Lạm phát không giảm. Nó đang tăng. GDP quý 2 được điều chỉnh tăng lên 3,3%. Và một số người nghĩ Fed nên cắt giảm 50 điểm cơ bản? Dữ liệu không hỗ trợ việc cắt giảm. Nhưng chính trị có thể buộc phải làm điều đó," CEO & CIO của Mainstay Capital Management David Kudla tuyên bố. Các nhà phân tích cho rằng sự Thị trường Pullback vào thứ Sáu phản ánh việc chốt lời hơn là sự yếu kém thị trường rộng hơn, khi dòng Chuyển vào vẫn đa dạng trên các khu vực địa lý. Dòng Chuyển Vào Crypto theo Khu Vực. Nguồn: Báo cáo CoinShares Sự Hồi phục này diễn ra sau một tuần biến động được CoinShares báo cáo vào tuần trước đó, với 1,43 tỷ đô la dòng Chuyển ra, mức lớn nhất kể từ tháng 3. Bitcoin dẫn đầu những dòng Chuyển ra này với 1 tỷ đô la, trong khi Ethereum hạn chế...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 21:38